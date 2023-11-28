国家/地区旗帜
Expatica徽标
免责声明

金融理财

开户、买保险、报税、准备退休……海外生活牵涉的财务问题不少，这里逐项讲清楚，帮助你更好地安排未来。

#

财务管理

从国际汇款、借贷和投资，到遗产安排，梳理在海外管钱时常见的选择和注意事项。

#

德国 Wise 卡指南(2026)：申请、费用、ATM 取现与限额

德国居民可以申请 Wise 卡吗？了解 7 欧元开卡费、ATM 免费取现额度、消费限额、BE IBAN，以及 Wise 卡与 Girocard 的区别，并说明部分商店只接受 Girocard 时的应对办法。

了解更多

#

法国 Wise 卡指南(2026)：申请、费用、ATM 取现与限额

法国居民可以申请 Wise 卡吗？了解 7 欧元开卡费、ATM 免费取现额度、消费限额、BE IBAN，以及在法国和海外使用 Wise 卡的方法。

了解更多

#

日本 Wise 卡指南(2026)：申请、费用、ATM 取现与限额

日本居民可以申请 Wise 卡吗？了解 1,200 日元开卡费、ATM 免费取现额度、消费及余额限额，以及在日本和海外使用 Wise 卡的方法。

了解更多

#

如何在英国使用 Wise？开户、汇款、收款与 Wise 卡费用（2026）

了解如何在英国使用 Wise：开户步骤、汇款与收款方式、Wise 卡费用与取现额度，以及大额汇款和企业账户的使用方法。

了解更多

#

如何在德国使用 Wise(2026)？开户、欧元 IBAN、汇款与卡片费用

了解外籍人士在德国使用 Wise 的方法，包括多币种账户开通、欧元 IBAN 与直接扣款、Wise 借记卡费用、国际汇款与收款、企业账户及大额汇款注意事项。

了解更多

#

如何在西班牙使用 Wise (2026)？开户、欧元 IBAN、汇款与卡片费用

了解外籍人士在西班牙使用 Wise 的方法，包括多币种账户开通、欧元 IBAN、国际汇款与收款、Wise 借记卡费用、企业账户及大额汇款注意事项。

了解更多

#

如何在法国使用 Wise (2026)？开户、欧元 IBAN、汇款与卡片费用

了解外籍人士在法国如何使用 Wise：开设多币种账户、申请借记卡、收付欧元、进行国际汇款，以及了解费用、IBAN 和税务申报注意事项。

了解更多

#

Wise 日本评测 (2026)：费用、汇款限额、借记卡与适合人群

对于在日本生活的外籍人士来说，跨境财务管理往往是一大挑战。无论是汇款回国、支付当地账单，还是应对汇率波动，都容易让人感到棘手。

了解更多

#

西班牙 Wise 卡使用指南 (2026)：申请、费用、取现与限额

西班牙居民可以申请 Wise 卡吗？了解实体卡和数字卡费用、ATM 取现额度、货币兑换、使用限额，以及搬到西班牙后是否需要更换卡片。

了解更多

#

英国 Wise 卡指南(2026)：申请、费用、ATM 取现与限额

英国居民可以申请 Wise 卡吗？了解 7 英镑开卡费、每月 ATM 免费取现额度、消费限额、数字卡，以及搬到英国后的使用规则。

了解更多

银行服务

刚到一个国家，银行账户、银行卡和日常付款该怎么安排？先从当地银行体系和常见支付方式看起。

#

英国银行开户指南(2026)：开户条件、所需材料与银行比较

了解外籍人士在英国开设银行账户的方法，包括往来账户、基本账户、所需文件、主要银行费用、线上验证及国际汇款注意事项。

了解更多

#

德国银行开户指南(2026)：Girokonto、开户条件与银行比较

了解外国人在德国如何开设银行账户，包括 Girokonto、Sperrkonto、所需材料、主要银行费用、线上验证及收款人姓名核对注意事项。

了解更多

#

法国银行开户指南(2026)：开户条件、所需材料与银行比较

在法国生活或工作，开设本地银行账户对于接收工资、缴纳房租、支付水电燃气费以及办理保险或房贷至关重要。 本指南将介绍在法国开设银行账户的途径、主要银行与网络银行、申请所需的身份与住址证明材料，以及被银行拒绝开户时可行使的法定开户权（droit au compte）。 外国人可以在法国开银行账户吗？ 可以。法国银行通常会要求申请者拥有有效身份证件及住址证明，部分账户还可能要求居留许可、工作合同、收入证明或税务居民资料。没有法国地址的人可以查询非居民账户或接受境外申请的银行。 如果符合条件但被银行拒绝开户，还可向法兰西银行申请“法定开户权”（droit au compte）程序。 法国银行体系概览 法国银行业由 BNP Paribas（法国巴黎银行）、Société Générale（法国兴业银行）、BPCE 集团、Crédit Agricole（法国农业信贷银行）、Crédit Mutuel（法国互助信贷银行）和 La Banque Postale（法国邮政银行）等大型集团主导（La Finance pour Tous）。ACPR（法国金融审慎监管局）隶属法兰西银行（Banque de France，即法国央行），负责监管银行业和保险业。 如何开设法国银行账户？ 可前往银行网点申请开户。部分网点的职员可能不使用英语，可以请翻译陪同，或把表格带回去填写，以便有时间读懂条款。网点营业时间因银行和地区而异，办理前请先在官网或通过电话确认。 根据法国官方行政门户，申请开户时需出示带照片的官方身份证件，并提供住址证明。具体要求因银行和账户类型而异，常见材料如下： 若申请文件非法语，部分银行可能要求提供由法院认可翻译员（Traducteur assermenté）完成的法语翻译件，或办理海牙附加证明书（Apostille，详见 Service-Public.fr 认证指南。开户后，银行卡、账号信息（RIB/IBAN）和支票簿的寄送时间因银行而异，请直接向银行确认。 在法国是否必须有银行账户？ 法国法律没有规定所有居民都必须开设法国银行账户，但如果你拥有可用于 SEPA 转账和直接扣款的账户，会让接收工资、缴纳房租和支付水电费会比较方便。 根据欧盟 SEPA 规则，如果雇主或服务商接受法国账户的 SEPA 转账或直接扣款，原则上不得仅因账户的 IBAN 来自另一个欧洲经济区国家而拒绝 ；这种做法可能构成“IBAN 歧视”。不过，部分法国雇主、房东或服务商可能要求使用法国 IBAN（国际银行账号）收付款项，设置工资或账单付款前可先向对方确认。 申请法国房贷时，银行通常也会参考申请人在本地的账户往来情况。具体要求因雇主、服务商和银行而异。 如果需要在搬家前兑换部分欧元，或抵达法国后仍需使用原居住国的货币，也可以考虑 Wise。符合条件的用户可通过 Wise 持有和兑换 40+ 种货币，并在获得个人 EUR 收款信息后通过 […]

了解更多

#

西班牙银行开户指南(2026)：开户条件、材料与银行比较

了解外籍人士在西班牙开设银行账户的方法，包括账户类型、主要银行费用、所需材料、非居民开户、网络银行账户，以及开户须知。

了解更多

#

如何在日本开银行账户(2026)？开户条件、所需材料与银行选择

对于计划移居日本的华人来说，开设一个日本银行账户从来都不是一件可有可无的小事。支付房租、接收工资、缴纳保险和水电费，几乎都离不开一张本地的银行卡。幸运的是，日本拥有成熟的银行体系，从都市银行到数字银行，选择相当丰富。

了解更多

外籍人士工具