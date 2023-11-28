在法国生活或工作，开设本地银行账户对于接收工资、缴纳房租、支付水电燃气费以及办理保险或房贷至关重要。 本指南将介绍在法国开设银行账户的途径、主要银行与网络银行、申请所需的身份与住址证明材料，以及被银行拒绝开户时可行使的法定开户权（droit au compte）。 外国人可以在法国开银行账户吗？ 可以。法国银行通常会要求申请者拥有有效身份证件及住址证明，部分账户还可能要求居留许可、工作合同、收入证明或税务居民资料。没有法国地址的人可以查询非居民账户或接受境外申请的银行。 如果符合条件但被银行拒绝开户，还可向法兰西银行申请“法定开户权”（droit au compte）程序。 法国银行体系概览 法国银行业由 BNP Paribas（法国巴黎银行）、Société Générale（法国兴业银行）、BPCE 集团、Crédit Agricole（法国农业信贷银行）、Crédit Mutuel（法国互助信贷银行）和 La Banque Postale（法国邮政银行）等大型集团主导（La Finance pour Tous）。ACPR（法国金融审慎监管局）隶属法兰西银行（Banque de France，即法国央行），负责监管银行业和保险业。 如何开设法国银行账户？ 可前往银行网点申请开户。部分网点的职员可能不使用英语，可以请翻译陪同，或把表格带回去填写，以便有时间读懂条款。网点营业时间因银行和地区而异，办理前请先在官网或通过电话确认。 根据法国官方行政门户，申请开户时需出示带照片的官方身份证件，并提供住址证明。具体要求因银行和账户类型而异，常见材料如下： 若申请文件非法语，部分银行可能要求提供由法院认可翻译员（Traducteur assermenté）完成的法语翻译件，或办理海牙附加证明书（Apostille，详见 Service-Public.fr 认证指南。开户后，银行卡、账号信息（RIB/IBAN）和支票簿的寄送时间因银行而异，请直接向银行确认。 在法国是否必须有银行账户？ 法国法律没有规定所有居民都必须开设法国银行账户，但如果你拥有可用于 SEPA 转账和直接扣款的账户，会让接收工资、缴纳房租和支付水电费会比较方便。 根据欧盟 SEPA 规则，如果雇主或服务商接受法国账户的 SEPA 转账或直接扣款，原则上不得仅因账户的 IBAN 来自另一个欧洲经济区国家而拒绝 ；这种做法可能构成“IBAN 歧视”。不过，部分法国雇主、房东或服务商可能要求使用法国 IBAN（国际银行账号）收付款项，设置工资或账单付款前可先向对方确认。 申请法国房贷时，银行通常也会参考申请人在本地的账户往来情况。具体要求因雇主、服务商和银行而异。 如果需要在搬家前兑换部分欧元，或抵达法国后仍需使用原居住国的货币，也可以考虑 Wise。符合条件的用户可通过 Wise 持有和兑换 40+ 种货币，并在获得个人 EUR 收款信息后通过 […]