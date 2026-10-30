法国银行开户指南(2026)：开户条件、所需材料与银行比较

本指南将介绍在法国开设银行账户的途径、主要银行与网络银行、申请所需的身份与住址证明材料，以及被银行拒绝开户时可行使的法定开户权（droit au compte）。
初到法国？用 Wise 管理欧元和跨境资金
无论是搬家前准备欧元，还是抵达法国后收款、换汇和消费，Wise 都能帮助你在一个账户中管理多种货币。
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- 获取个人 EUR 收款信息，通过 SEPA 接收欧元
- 使用 Wise 借记卡支付法国及海外的日常开支
- 向海外银行账户汇款，交易前查看汇率及费用
外国人可以在法国开银行账户吗？
可以。法国银行通常会要求申请者拥有有效身份证件及住址证明，部分账户还可能要求居留许可、工作合同、收入证明或税务居民资料。没有法国地址的人可以查询非居民账户或接受境外申请的银行。
如果符合条件但被银行拒绝开户，还可向法兰西银行申请“法定开户权”（droit au compte）程序。
法国银行体系概览
法国银行业由 BNP Paribas（法国巴黎银行）、Société Générale（法国兴业银行）、BPCE 集团、Crédit Agricole（法国农业信贷银行）、Crédit Mutuel（法国互助信贷银行）和 La Banque Postale（法国邮政银行）等大型集团主导（La Finance pour Tous）。ACPR（法国金融审慎监管局）隶属法兰西银行（Banque de France，即法国央行），负责监管银行业和保险业。
如何开设法国银行账户？
可前往银行网点申请开户。部分网点的职员可能不使用英语，可以请翻译陪同，或把表格带回去填写，以便有时间读懂条款。网点营业时间因银行和地区而异，办理前请先在官网或通过电话确认。
根据法国官方行政门户，申请开户时需出示带照片的官方身份证件，并提供住址证明。具体要求因银行和账户类型而异，常见材料如下：
- 身份证明：带照片的官方证件，例如护照、居留许可（titre de séjour）
- 住址证明：例如法国的水电燃气账单、租赁合同或房租收据。没有稳定住所的人，可使用住所登记证明（attestation d’élection de domicile）
- 其他材料：部分银行还会要求提供居留身份证明、工作合同、薪资单或在读证明（certificat de scolarité）
若申请文件非法语，部分银行可能要求提供由法院认可翻译员（Traducteur assermenté）完成的法语翻译件，或办理海牙附加证明书（Apostille，详见 Service-Public.fr 认证指南。开户后，银行卡、账号信息（RIB/IBAN）和支票簿的寄送时间因银行而异，请直接向银行确认。
在法国是否必须有银行账户？
法国法律没有规定所有居民都必须开设法国银行账户，但如果你拥有可用于 SEPA 转账和直接扣款的账户，会让接收工资、缴纳房租和支付水电费会比较方便。
根据欧盟 SEPA 规则，如果雇主或服务商接受法国账户的 SEPA 转账或直接扣款，原则上不得仅因账户的 IBAN 来自另一个欧洲经济区国家而拒绝 ；这种做法可能构成“IBAN 歧视”。不过，部分法国雇主、房东或服务商可能要求使用法国 IBAN（国际银行账号）收付款项，设置工资或账单付款前可先向对方确认。
申请法国房贷时，银行通常也会参考申请人在本地的账户往来情况。具体要求因雇主、服务商和银行而异。
如果需要在搬家前兑换部分欧元，或抵达法国后仍需使用原居住国的货币，也可以考虑 Wise。符合条件的用户可通过 Wise 持有和兑换 40+ 种货币，并在获得个人 EUR 收款信息后通过 SEPA 接收欧元转账。Wise 并非银行，不提供透支或贷款，账户资金按照监管规定进行隔离保护。
开设法国账户前如何管理资金？
抵达法国后、开设本地账户前，可继续使用境外银行账户和银行卡（如 Visa、Mastercard）支付。在法国 ATM 取现时，发卡行或 ATM 运营方可能收取手续费，建议出发前向发卡行确认。
法国银行账户类型
法国银行为个人客户提供三类主要账户：
|账户类型
|法语名称
|用途
|特点
|活期账户
|compte courant
|日常收支、工资入账和支付
|部分银行另提供学生账户、青年账户和非居民账户等专用类型
|普通储蓄账户
|livret
|存放暂时不用的资金
|可随时存取，并与活期账户互相转账；多数银行提供免税的 Livret A 储蓄账户
|长期储蓄账户
|compte à terme（定期存款账户）
compte d’épargne logement（住房储蓄账户）
|购房等中长期资金规划
|资金通常需锁定期限，利率一般高于普通储蓄账户；部分账户享有特定购房贷款优惠
联名账户
根据法国经济部的说明，联名账户（compte joint）和不可分割账户（compte indivis）都是以至少两人名义开立的集体账户：联名账户的持有人姓名以“ou”（或）连接，不可分割账户的持有人姓名以“et”（和）连接。
据法国国家消费研究院（INC）的说明，联名账户的每位共同持有人可独立操作账户，无需其他持有人逐笔确认；不可分割账户的存取款则通常须由全部共同持有人共同确认。具体的操作方式、签署要求和责任安排，以银行账户协议为准。
多币种账户与离岸账户
部分银行和支付服务提供商提供多币种账户，允许客户在同一服务内持有或兑换多种货币；支持的币种、兑换方式、限额和费用因服务提供商和账户类型而异。
法国税务居民如果开立、持有、使用或关闭境外账户，须在年度报税时一并申报。根据 impots.gouv.fr（法国税务网站），相关申报使用第 3916 / 3916-bis 号表格，与所得税申报同时提交。
法国主要银行
|银行
|特点
|法国人民银行（Banque Populaire）
|提供活期账户及储蓄账户；客户可通过网上银行和手机 App 在线管理账户、转账、管理银行卡，并使用手机支付
|法国巴黎银行（BNP Paribas）
|提供活期账户、储蓄账户和网上银行
|法国农业信贷银行（Crédit Agricole）
|通过各地区银行提供活期账户、储蓄产品和线上银行服务
作者
Hayne
Expatica 小提示
CA Britline 是 Crédit Agricole Normandie（法国农业信贷银行诺曼底大区分行）的英语服务部门，面向居住在法国、英国和爱尔兰的客户，可在不前往法国的情况下申请开户。
国际银行及网络银行
除法国本地银行外，部分在法国运营的国际或专业银行也可作为补充选项，例如 AXA Banque；其提供个人银行账户及相关银行服务，开户条件与所需文件以该行最新规定为准。
网络银行通常可通过网站和 App 办理日常账户操作；是否支持 SEPA 或国际转账、相关限额及费用，因银行和账户类型而异。法国较常见的网络银行包括 BoursoBank（前身为 Boursorama Banque）、Hello bank!（法国巴黎银行旗下）及 BforBank（法国农业信贷银行旗下）。
N26、bunq 和 Revolut 属于以 App 为核心的网络银行。它们的开户资格均与居住地及合规审查相关：N26 要求申请人年满 18 岁、居住于受支持国家并持有受支持身份证件；bunq 要求受支持 EEA 国家的居住地址、受支持身份证件及税务识别号；Revolut 可能要求提交住宅地址证明。 具体资格、所需文件及可申请的账户类型，应以各服务提供商最新官方说明为准。
外资银行与中资银行
如需中文服务、中法跨境转账或与中国境内账户联动，可了解中国银行巴黎分行；其提供法中双语个人开户申请表，开户条件及所需文件以该行最新规定为准。
如何选择法国银行账户？
选择银行账户时，可以从以下几方面比较：
- 费用：各银行的收费项目多，标准差异大。法国政府推出的官方比较工具 tarifs-bancaires.gouv.fr，可比较 15 项银行服务的收费，最多同时显示 6 个对比项（见法国经济部的说明）。
- 办理渠道：包括网点、线上和手机 App 办理，以及电话服务。需要随时用手机操作的话，线上银行或纯手机银行更合适。
- 服务范围：例如国际汇款，以及法国养老储蓄计划。
- 语言服务：英语服务因银行而异，开户前可先向银行确认是否提供英语客服。
如何在海外开设法国银行账户？
根据法国《货币与金融法典》（Code monétaire et financier）第 L312-1 条及欧盟相关规定，非法国居民亦有权在法国申请开设非居民账户（compte non-résident）。所需的文件因银行而异，通常包括身份证明和境外住址证明；部分银行可能要求纸质文件经过公证或办理海牙认证。具体条件请以各银行说明为准。
需要区分的是开户权（droit au compte）：该程序仅适用于在法国有住址的人、居住在国外的法国人，以及合法居住在法国以外其他欧盟成员国的外国人（见法兰西银行的说明）。不属于上述情形的外国人被银行拒绝后，一般无法援引该程序。
部分银行和网络银行接受境外申请，例如 CA Britline 面向居住在法国、英国和爱尔兰的客户。也有银行要求申请人已居住在法国：BNP Paribas 的线上开户须居住在法国，N26 要求申请人居住在受支持的国家。刚抵达法国、尚未建立本地银行记录的申请人，应提前向银行确认自己是否符合开户条件。
如何开设网络银行账户？
许多银行同时提供线上办理和手机 App 办理，但部分服务只面向法国居民。各银行对线上开户、网点服务等收费不同，选择前请查看该行的官方价目表，也可以使用上文的官方银行收费比较工具。
开设网络银行账户（如 N26、bunq、Revolut），一般需要提供居住地址、电子邮箱和手机号码，并完成身份验证。已在某家银行开户、想改用手机 App 办理业务的客户，下载该银行的手机 App 即可。
如何开设法国企业银行账户？
许多法国银行同时提供个人和企业账户。企业开户需要银行核实企业合法经营，所需材料通常多于个人账户。自由职业者、个体经营者等未成立公司的申请人，所需材料通常少于公司账户，具体以银行要求为准。
开设有限责任公司账户，许多银行除个人证件外还会要求提供：
- 公司章程
- 公司注册证明（Kbis），证明企业已在法国商业与公司登记处注册
- 最低存款额（因银行和企业类型而异）
具体要求因银行和账户类型而异。银行开户前通常会询问商业计划、现金流预测和业务性质，部分银行还可能要求公司负责人到场面谈。企业账户和个人账户的收费标准不同，签约前请先向银行问清费用。
银行可以拒绝企业的开户申请，但被拒绝的企业同样可以向法兰西银行申请开户权程序。法兰西银行说明，该程序既适用于个人，也适用于公司、协会等法人。
线上企业账户的开户流程以线上办理为主，例如 Sogexia，具体条件以其官网为准。此外也可以使用 Wise Business 收取包括欧元在内的多币种款项，Wise 公布的收费方式为中间市场汇率加手续费，具体费用以 Wise 官网为准。
如何为孩子开设法国银行账户？
许多法国银行提供儿童账户，办理要求因银行而异。有的银行为学龄儿童提供青年账户，有的银行提供从出生起即可开设的儿童储蓄账户。
未满 18 岁的孩子开户，需要法定代理人（父母或监护人）参与。以 Crédit Mutuel 为例，未成年人开户须有法定代理人在场，并提供其身份证件（见 Crédit Mutuel 的开户材料说明）。其他银行的办理方式和所需材料请直接向银行确认。
未成年人被银行拒绝开户时，也可以通过开户权程序申请。法兰西银行规定，未获法律解放（émancipation，即提前获得成年人法律地位）的未成年人，需要证明确有以本人名义持有账户的必要，例如领取奖学金，或领取实习、学徒期间的报酬，并由父母或监护人代为申请。
如开户被拒怎么办？
在法国被银行拒绝开户的人，可以行使开户权（droit au compte），由法兰西银行指定一家银行为你开户。法兰西银行列出的条件有三项：
- 在法国有住址（不要求国籍），或是居住在国外的法国人，或是合法居住在法国以外欧盟成员国的外国人
- 名下没有以本人单独名义开立的个人账户（只有联名账户，或账户正在销户，也可以申请）
- 已被银行拒绝开户
即使被列入银行事故名单或处于过度负债程序，也可以申请。具体步骤如下：
- 向被拒绝的银行索取拒绝开户证明（attestation de refus d’ouverture de compte）。银行须不得延迟地出具，法兰西银行建议提交开立不满 3 个月的证明。如果银行没有出具，可以提交开户申请的挂号回执，或当面递交申请的凭证，且该凭证需要已超过 15 天。
- 填写开户权申请表，连同拒绝开户证明、有效身份证件复印件和 3 个月内的住址证明，提交给法兰西银行。可以在线提交（需先开通个人账户空间）、到法兰西银行网点提交（需预约）或邮寄，也可以请被拒绝的银行代为转交。法国境内也可以拨打法兰西银行的开户权咨询电话 34 14。
- 法兰西银行收到齐全材料后，1 个工作日内指定一家银行。指定函自签发之日起 6 个月内有效，建议尽快联系被指定的银行。
- 被指定的银行须在收到指定通知后 3 个工作日内，告知你需要提交的材料和网点联系方式；你提供全部文件后，须在 3 个工作日内开户。
该账户提供基础银行服务（services bancaires de base），不含透支和支票簿。服务内容包括：带系统授权的银行卡（可网上支付、在欧盟境内取现）、收取支票和转账、SEPA 扣款和转账、远程查询余额并每月寄送对账单、在网点存取现金，以及每月两份银行支票。
作者
Hayne
Expatica 小提示
如银行网点拖延或拒绝出具拒绝开户证明，可以挂号回执信（lettre recommandée avec accusé de réception，LRAR）向该银行总部书面索取，并保留寄送及回执凭证。
法国银行提供的其他服务
除活期账户、储蓄账户、借记卡和信用卡外，法国银行还提供保险、贷款（包括透支和房贷）、投资（从养老计划到股票交易）和国际汇款服务。
国际汇款
国际汇款也可以选择银行以外的服务，例如 Atlantic Money、CurrencyFair 和 Wise。银行的国际汇款手续费和汇率因银行和汇款方式而异，汇款前建议对比总成本。Wise 公布的收费方式为中间市场汇率加手续费，具体费用和到账时间以 Wise 官网为准。
如何管理法国银行账户？
法国银行提供三种账户管理方式：
- 网点办理：适合需要当面咨询的客户，从支付到理财咨询都可以办理，部分网点可能没有英语职员。
- 线上办理：可 24/7 查看和操作账户，可线上办理的产品和服务因银行而异，部分银行提供在线客服。
- 手机 App 办理：通过手机 App 管理资金和支付。网络银行不设实体网点，所有服务都在手机 App 上办理。
更换银行或注销法国银行账户
更换银行
2017 年起，法国所有银行都须提供免费的银行转户服务（mobilité bancaire）。根据 Service-Public 的说明，办理时，客户在新银行开户，并向新银行出具书面同意（签署银行转户授权书，mandat de mobilité bancaire），由新银行代办转户。整个流程最长 22 个工作日：
- 新银行收到授权书后 2 个工作日内，向旧银行索取过去 13 个月的定期扣款授权、定期转账和支票使用情况
- 旧银行在收到请求后 5 个工作日内提供这些信息
- 新银行在收到信息后 5 个工作日内，把新的账户信息通知相关的收款方和付款方（如雇主、水电公司）
- 收款方和付款方在 10 个工作日内完成更新
该服务只适用于个人的活期账户或支付账户，livret 等储蓄账户和定期账户不在其中。如果银行没有按程序办理，可以向 ACPR 投诉。
注销账户
根据《货币与金融法典》L312-1-7 条，活期账户和 livret 储蓄账户的销户不收费。账户余额为负时无法销户。定期存款等其他产品的销户条件，以合同条款为准。
注销账户时，需要注意：
- 向银行索取书面证明，确认账户已停用，避免之后继续产生费用
- 确认账户没有未完成的付款，包括房租、定期扣款和固定转账
- 通知雇主和其他向该账户付款的单位，账户已停用
销户后的 13 个月内，旧银行须在 3 个工作日内免费通知你，该账户上出现的转账、扣款或支票。
资料来源
- 法兰西银行：行使开户权
- Service-Public.fr：被银行拒绝开户与开户权
- Service-Public.fr：个人银行账户
- 法国参议院：关于非居民开户的政府答复
- 法国国民议会：关于非居民开户的政府答复
- 法国经济部：个人账户、联名账户与不可分割账户的区别
- 法国国家消费研究院（INC）：联名账户与不可分割账户
- 法国税务局：境外账户申报表 3916 / 3916-bis
- ACPR：2026 年 6 月版机构简介
- La Finance pour Tous：法国银行业概况
- 法国经济部：官方银行收费比较工具介绍
- tarifs-bancaires.gouv.fr：官方银行收费比较工具
- Service-Public.fr：银行转户服务
- Légifrance：《货币与金融法典》L312-1-7 条
- HSBC Continental Europe 公告：完成出售法国零售银行业务
- BNP Paribas：线上开户条件
- N26 帮助中心：法国开户条件
- 中国银行巴黎分行：个人开户申请书
- Crédit Mutuel：开户所需文件
- CA Britline：英语银行服务
资料核查日期：2026 年 10 月 15 日