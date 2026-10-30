西班牙银行开户指南(2026)：开户条件、材料与银行比较

本文将介绍西班牙银行账户的类型、主要银行、所需材料和开户流程，并单独说明开户前需要准备的事项。
初到西班牙？用 Wise 管理欧元和跨境资金
无论是搬家前准备欧元，还是抵达西班牙后收款、换汇和消费，Wise 都能帮助你在一个账户中管理多种货币。
- 持有和兑换 40+ 种货币
- 获取个人 EUR 收款信息，通过 SEPA 接收欧元
- 使用 Wise 借记卡支付西班牙及海外的日常开支
- 向海外银行账户汇款，交易前查看汇率及费用
外国人可以在西班牙开银行账户吗？
已经在西班牙居住的人通常可以申请居民账户，银行可能要求护照、NIE或TIE、住址及收入证明。
至于还没有取得西班牙居留身份的人，可以查询非居民账户；部分银行允许符合条件的申请人凭护照线上开户，但适用国家、证件和审核要求因银行而异。
西班牙银行体系概览
西班牙银行体系由本土商业银行、外资银行分行、合作银行和储蓄银行等机构组成。西班牙央行（Banco de España）是西班牙的中央银行，同时负责监管银行业。存款受西班牙存款保险基金（FGD）保障，每位存款人在每家银行的保障上限为 100,000 欧元。各银行适用的存款保障机构，以银行官网披露为准。
外国人如何开设西班牙银行账户？
开户方式、办理时间和银行卡寄送时间因银行和账户类型而异：部分账户可在线上办理，部分账户需要到分行完成身份验证。建议开户前先在银行官网确认办理方式，并预约分行。部分分行没有会说英语的员工，可以预约会英语的员工，或带一名翻译同行（英语流利的朋友即可）。
开户一般需要提供以下材料，具体要求因银行和账户类型而异：
- 身份证明，例如护照；已取得居留身份的居民，部分银行接受 TIE（外国人身份证）；
- 外国人身份号码（NIE）及证书（número de identificación de extranjeros）；
- 住址证明；
- 就业或收入证明，例如学生证、劳动合同、失业证明。
作者
Hayne
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非西班牙语文件可能需要经认可的翻译（西班牙语称 traducción jurada，即宣誓翻译）。在国外出具的文件，可能还需要办理海牙认证（Apostille，官方称附加证明书）。具体要求因银行而异，建议开户前向银行确认。
在西班牙是否必须有银行账户？
西班牙法律没有要求在西班牙必须开设西班牙银行账户，使用海外账户同样可以管理资金。不过拥有能够处理 SEPA 转账和直接扣款的账户，接收工资和支付部分日常账单会比较方便。
根据欧盟 SEPA 规则，如果企业或机构接受西班牙账户的转账或直接扣款，原则上不得仅因账户的 IBAN 来自另一个欧盟国家而拒绝；这种做法可能构成“IBAN 歧视”。
而西班牙本地银行账户仍可能更方便申请房贷、存入现金、使用本地银行产品，或处理需要与银行建立信贷记录的事务。
开设西班牙账户前如何管理资金？
如果抵达西班牙时还没有本地账户，可以先使用海外账户和银行卡，例如 Visa、Mastercard 卡。发卡行可能收取境外交易或取现手续费，具体金额以发卡行规定为准。部分西班牙银行提供非居民账户，如果担心这笔费用，可以在搬家前先开立。
如果需要在搬家前兑换部分欧元，或抵达西班牙后仍需使用原居住国的货币，也可以考虑 Wise。符合条件的用户可通过 Wise 持有和兑换 40+ 种货币，并在获得个人 EUR 收款信息后通过 SEPA 接收欧元转账。Wise 并非银行，不提供透支或贷款；账户余额不属于西班牙存款保险基金（FGD）保障的银行存款，而是按照监管规定进行隔离保护。
西班牙银行账户类型
西班牙银行提供多种账户，建议先比较再选择。主要类型包括：
|账户类型
|主要用途
|说明
|往来账户（cuenta corriente）
|日常收支
|具体账户类型因银行而异，部分账户专为学生、青年等特定人群设计，如青年账户（cuenta joven）、工资账户（cuenta nómina）
|储蓄账户（cuenta de ahorro）
|存款和理财
|从基础储蓄账户到与基金、股票投资挂钩的服务都有
|网络银行账户（cuenta online / digital）
|线上办理银行业务
|可通过网页或手机 App 办理
|非居民账户（cuenta para no residentes）
|尚未取得居留身份或常住地在国外的人
|部分银行向非居民提供，例如桑坦德银行的非居民网络账户和萨瓦德尔银行的 Key Account
|多币种账户（cuenta multidivisa）
|持有、兑换和管理多种货币
|部分不是银行的服务商也有提供，例如 Wise，适合需要在不同国家之间调动资金的外国居民
|离岸银行账户
|经常在国外工作、同时在多个国家停留，或需要频繁跨国转账
|位于持有人居住国以外，一般能提供更丰富的跨境服务。西班牙税务居民需按规定申报。
作者
Hayne
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西班牙税务居民持有的境外账户，可能需要按规定向西班牙税务局申报：境外账户余额合计超过 50,000 欧元时，通常须提交 720 表（Modelo 720），申报期一般为翌年 1 月 1 日至 3 月 31 日（以西班牙税务局当年公告为准）。位于中国的银行账户，对西班牙税务居民来说同样属于境外账户。具体申报要求，请以西班牙税务局规定和专业税务顾问的意见为准。
西班牙主要银行
以下几家西班牙银行，为外国人提供账户和相关服务。账户的费用和开户条件可能调整，请以各银行官网最新说明为准。
西班牙对外银行（BBVA）
|账户
|适用人群
|说明
|免佣工资账户（Cuenta Nómina sin Comisiones）
|持护照的非居民
|根据 BBVA 官网的说明，需到分行办理，并需满足相应条件
|免佣网络账户（Cuenta Online sin Comisiones）
|居民
|居民可申请。持 TIE（外国人身份证）的非欧盟居民，可到分行办理，也可通过官网或手机 App 办理
|未成年人网络账户（Cuenta Online para Menores）
|0 至 17 岁的未成年人
|持 TIE 的申请人可办理
萨瓦德尔银行（Banco Sabadell）
|账户
|适用人群
|说明
|网络账户
|新客户
|仅限新客户，100% 线上办理，用手机填写表格。费用以银行费用信息文件为准
|往来账户
|日常收支
|设有账户维护费，具体费用和免费条件以官网为准
|基础支付账户
|居住在欧盟、且在西班牙没有其他账户的人
|提供取款、转账和直接扣款等基本功能，费用以官网费用信息文件为准
|首个账户（Cuenta Sabadell Primera）
|18 岁以下的未成年人
|根据银行 2026 年 6 月 27 日发布的费用信息文件，账户维护费为 0 欧元，借记卡发卡费和年费均为 0 欧元，不提供信用卡
|非居民专属账户（Key Account）
|居住在国外、但在西班牙有收支往来的非居民
|根据银行 2026 年 6 月 27 日发布的费用信息文件，账户维护费为每季度 40 欧元（全年 160 欧元），首张借记卡和首张信用卡的发卡费和年费均为 0 欧元。账户连续 12 个月无交易且余额在 0 至 150 欧元之间时，另收无活动账户费（每季度 30 欧元）
|自雇人士网络账户
|自由职业者和个体经营者
|单独账户，具体条件和费用以官网为准
桑坦德银行（Santander）
|账户
|适用人群
|说明
|网络账户（Cuenta Online）
|新客户
|根据桑坦德银行官网的说明，账户维护费为 0 欧元，借记卡和信用卡免发卡费和年费，申请须经银行审批
|桑坦德往来账户（Cuenta Santander）
|18 岁以上的客户
|账户维护费为每月 0、10 或 20 欧元，取决于工资入账和账户使用情况；18 至 28 岁的客户无需满足其他条件，维护费为 0 欧元。具体条件以官网为准
|青年网络账户（Cuenta Online Jóvenes）
|青年
|适用年龄和条件以官网为准
|未成年人账户（Cuenta para menores）
|未成年人
|适用年龄和条件以官网为准
|工资账户（Cuentas Nómina）
|领取工资的客户
|条件和优惠以官网为准
|非居民网络账户（Cuenta Online para No Residentes con pasaporte）
|18 岁以上、持有效护照的非居民
|账户维护费为 0 欧元，借记卡免发卡费和年费。线上开户目前仅向部分国家和地区开放，是否包括你所在的国家或地区，请以银行官网为准
网络银行
除了主要银行，还可以考虑以下网络银行：
|银行
|说明
|N26
|德国网络银行由德国存款保障基金保障，每位账户持有人及每家机构最高 100,000 欧元
|Revolut
|Revolut Bank UAB 在西班牙通过分行提供服务，在西班牙央行的登记编号为 1583（见 Revolut 官网法律声明）
由立陶宛存款与投资保险计划保障，每位存款人在 Revolut Bank UAB 合计最高 100,000 欧元
以上银行是否接受你所在国家或地区的申请人，开户需要哪些材料，请以各银行官网为准。
如何选择西班牙银行账户？
选择银行账户时，可以先明确自己需要哪些产品和服务，再比较不同银行的方案。主要考虑以下几点：
- 费用：账户费用因银行和账户类型而异。例如，桑坦德银行非居民网络账户的维护费为 0 欧元，萨瓦德尔银行 Key Account 的维护费为每季度 40 欧元。部分账户的免月费条件与工资入账、账单扣款等挂钩，开户前需逐项核对。
- 服务范围：如果以后可能申请贷款、购买西班牙保险、办理西班牙房贷或加入西班牙养老金计划，可以选择同时提供这些产品的银行。
- 使用便利性：需要随时管理账户的话，网络银行账户更合适。
- 语言服务：部分国际银行和面向外国人的账户可能提供英语服务，地区性银行通常以西班牙语服务和西班牙语资料为主。
你也可以使用西班牙央行提供的账户费用比较工具，对比各银行的往来账户费用。
如何在海外开设西班牙银行账户？
部分西班牙银行接受非居民账户，可以在搬家前开立。除常规材料外，部分银行可能要求提供非居民证明（certificado de no residente），用来证明你不是西班牙居民。该证明由西班牙警方出具：需填写 EX-15 表格，并缴纳 790 表 012 代码的规费（金额以政府最新公布为准），通常需要预约办理，办理时间因警署和预约情况而异。
这种方式主要适合在西班牙停留时间较长、但常住地在其他国家的人。如果之后成为西班牙居民，需要通知银行。西班牙税务居民的认定标准满足以下任一条件即可：一个自然年内在西班牙停留超过 183 天；主要经济活动或经济利益中心在西班牙；未依法分居的配偶和未成年子女通常居住在西班牙（税务局据此推定你为税务居民，可提出反证）。银行对居民身份的认定，以银行要求为准。
如何开设网络银行账户？
网络银行账户的开户条件因银行和账户而异：部分账户需要居民身份证件（如 TIE），部分账户支持非居民凭护照在线开户，例如桑坦德银行的非居民网络银行账户，但仅限部分国家和地区。已有银行账户的人，可下载银行官网提供的手机 App 使用网络银行。线上开户需要提供的信息和验证方式因银行而异，请以银行官网说明为准。
如何开设西班牙企业银行账户？
不少西班牙大型银行为小型和大型企业提供企业银行服务，包括贷款和保险等产品。如果你准备在西班牙创办企业或成为自由职业者，可以在各银行官网查看企业账户方案。
除常规材料外，银行可能要求提供营业地址；有限公司可能需要提供正式的公司文件，账户的签字人数量也可能有要求。部分账户（尤其是大型企业账户）可能设有最低存款额，企业账户也可能收取额外费用。开户前先问清费用，避免产生意外支出。
如何为孩子开设西班牙银行账户？
部分西班牙银行提供儿童账户，例如 BBVA 的未成年人网络账户（Cuenta Online para Menores，适用 0 至 17 岁）。建议到银行分行为孩子开户，部分银行也支持线上办理。流程与为自己开户差别不大，通常需要提供家长和孩子双方的身份证件，孩子未成年期间一般由父母作为法定代理人。具体流程和要求因银行和账户而异。如需提供出生证明等外国文件，可能需要翻译，并办理海牙认证。
如开户被拒怎么办？
如果对西班牙银行的处理方式不满意，可以向监管银行服务的西班牙央行（Banco de España）投诉。需要注意，西班牙大多数银行是私营机构，没有义务一定为申请人开户，因此建议在认为自己受到不当对待或歧视时再投诉。
另外，在西班牙没有其他支付账户的消费者，有权申请基础支付账户（cuenta de pago básica）。银行每月最多收取 3 欧元，涵盖欧盟内每年最多 120 笔转账和直接扣款。银行只能在特定情形下拒绝开户，例如申请人不符合反洗钱规定。
西班牙银行提供的其他服务
西班牙银行提供的服务与许多欧洲国家相似，不少银行还拓展到其他金融产品。除往来账户和储蓄账户外，还可能提供：
- 贷款、透支等借款服务；
- 房贷；
- 保险；
- 信用卡和借记卡；
- 国际汇款。
国际汇款
办理国际汇款，除银行外还有其他方式，如 Atlantic Money、CurrencyFair、XE 和 Wise 等。各平台的费用、汇率和支持的国家或地区不同，请以官网说明为准。
如何管理西班牙银行账户？
西班牙的银行提供多种账户管理方式，具体服务因银行而异，常见的有以下几种：
- 线下柜台：需要办理人工付款，或预约面谈贷款时，仍可前往网点办理。并非所有网点都有会英语的员工，建议提前询问，或带上翻译同行。
- 网络银行：可以 24/7 管理账户，如今连贷款等业务，有时也无需前往网点，部分银行还提供在线聊天或社交媒体客服。
- 手机 App：通过手机 App 办理银行业务越来越普遍。网络银行的所有服务都在 App 中完成，没有实体网点，管理资金、使用服务和各类付款，在手机上即可操作。
如果既需要西班牙本地银行服务，又需要国际资金管理，可以把西班牙银行账户与 Wise 多币种账户搭配使用。Wise 手机 App 支持管理多种货币、即时到账通知，并可按中间市场汇率向海外汇款，与西班牙银行的传统服务形成互补。
更换银行或注销西班牙银行账户
关闭账户或把资金转到另一家银行，并不只是把账户里的钱取出来，还需要确认账户已正式关闭。最稳妥的方式是带上护照或有效身份证件，亲自前往分行办理，并根据账户类型填写和签署相关表格。如果可以在线关闭账户，建议要求银行出具账户已关闭的确认。如果只是更换银行，建议先开立新账户，再关闭旧账户。
在西班牙境内更换账户时，新银行有义务协助你办理转户，包括转移定期转账指令和自动扣款；关闭旧账户时，可能需要支付费用。
注销账户前，还需要确认以下几点：
- 账户没有最短持有期限等附加条件。部分带有优惠活动的账户，要求账户在最短期限内保持开通，提前关闭可能被罚款，建议先核对。
- 账户没有未结算的付款，避免账户出现负余额。同时取消该账户上所有的自动扣款和定期转账指令。
- 通知雇主和所有向该账户付款的人，该账户已停用。
FAQ
西班牙银行开户常见问题
没有 NIE 可以在西班牙开户吗？
要不要提供 NIE 取决于银行、账户类型和申请人的居民身份。申请普通居民账户时，银行通常会要求 NIE、TIE 或其他居留及税务资料；部分非居民账户则允许符合条件的申请人使用护照申请，但可能要求提供非居民证明、境外住址证明和税务居民信息。
即使银行允许凭护照提交申请，也仍需完成身份、资金来源和反洗钱审核，提交申请并不保证获批。