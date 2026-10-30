西班牙银行开户指南(2026)：开户条件、材料与银行比较

外国人可以在西班牙开银行账户吗？ 已经在西班牙居住的人通常可以申请居民账户，银行可能要求护照、NIE或TIE、住址及收入证明。 至于还没有取得西班牙居留身份的人，可以查询非居民账户；部分银行允许符合条件的申请人凭护照线上开户，但适用国家、证件和审核要求因银行而异。

外国人如何开设西班牙银行账户？ 开户方式、办理时间和银行卡寄送时间因银行和账户类型而异：部分账户可在线上办理，部分账户需要到分行完成身份验证。建议开户前先在银行官网确认办理方式，并预约分行。部分分行没有会说英语的员工，可以预约会英语的员工，或带一名翻译同行（英语流利的朋友即可）。 开户一般需要提供以下材料，具体要求因银行和账户类型而异： 身份证明，例如护照；已取得居留身份的居民，部分银行接受 TIE（外国人身份证）；

外国人身份号码（NIE）及证书（número de identificación de extranjeros）；

住址证明；

就业或收入证明，例如学生证、劳动合同、失业证明。 作者 Hayne Expatica 小提示 非西班牙语文件可能需要经认可的翻译（西班牙语称 traducción jurada，即宣誓翻译）。在国外出具的文件，可能还需要办理海牙认证（Apostille，官方称附加证明书）。具体要求因银行而异，建议开户前向银行确认。

在西班牙是否必须有银行账户？ 西班牙法律没有要求在西班牙必须开设西班牙银行账户，使用海外账户同样可以管理资金。不过拥有能够处理 SEPA 转账和直接扣款的账户，接收工资和支付部分日常账单会比较方便。 根据欧盟 SEPA 规则，如果企业或机构接受西班牙账户的转账或直接扣款，原则上不得仅因账户的 IBAN 来自另一个欧盟国家而拒绝；这种做法可能构成“IBAN 歧视”。 而西班牙本地银行账户仍可能更方便申请房贷、存入现金、使用本地银行产品，或处理需要与银行建立信贷记录的事务。

开设西班牙账户前如何管理资金？ 如果抵达西班牙时还没有本地账户，可以先使用海外账户和银行卡，例如 Visa、Mastercard 卡。发卡行可能收取境外交易或取现手续费，具体金额以发卡行规定为准。部分西班牙银行提供非居民账户，如果担心这笔费用，可以在搬家前先开立。 如果需要在搬家前兑换部分欧元，或抵达西班牙后仍需使用原居住国的货币，也可以考虑 Wise。符合条件的用户可通过 Wise 持有和兑换 40+ 种货币，并在获得个人 EUR 收款信息后通过 SEPA 接收欧元转账。Wise 并非银行，不提供透支或贷款；账户余额不属于西班牙存款保险基金（FGD）保障的银行存款，而是按照监管规定进行隔离保护。 开通 Wise 帐户

西班牙银行账户类型 西班牙银行提供多种账户，建议先比较再选择。主要类型包括： 账户类型 主要用途 说明 往来账户（cuenta corriente） 日常收支 具体账户类型因银行而异，部分账户专为学生、青年等特定人群设计，如青年账户（cuenta joven）、工资账户（cuenta nómina） 储蓄账户（cuenta de ahorro） 存款和理财 从基础储蓄账户到与基金、股票投资挂钩的服务都有 网络银行账户（cuenta online / digital） 线上办理银行业务 可通过网页或手机 App 办理 非居民账户（cuenta para no residentes） 尚未取得居留身份或常住地在国外的人 部分银行向非居民提供，例如桑坦德银行的非居民网络账户和萨瓦德尔银行的 Key Account 多币种账户（cuenta multidivisa） 持有、兑换和管理多种货币 部分不是银行的服务商也有提供，例如 Wise，适合需要在不同国家之间调动资金的外国居民 离岸银行账户 经常在国外工作、同时在多个国家停留，或需要频繁跨国转账 位于持有人居住国以外，一般能提供更丰富的跨境服务。西班牙税务居民需按规定申报。 作者 Hayne Expatica 小提示 西班牙税务居民持有的境外账户，可能需要按规定向西班牙税务局申报：境外账户余额合计超过 50,000 欧元时，通常须提交 720 表（Modelo 720），申报期一般为翌年 1 月 1 日至 3 月 31 日（以西班牙税务局当年公告为准）。位于中国的银行账户，对西班牙税务居民来说同样属于境外账户。具体申报要求，请以西班牙税务局规定和专业税务顾问的意见为准。

西班牙主要银行 以下几家西班牙银行，为外国人提供账户和相关服务。账户的费用和开户条件可能调整，请以各银行官网最新说明为准。 西班牙对外银行（BBVA） 账户 适用人群 说明 免佣工资账户（Cuenta Nómina sin Comisiones） 持护照的非居民 根据 BBVA 官网的说明，需到分行办理，并需满足相应条件 免佣网络账户（Cuenta Online sin Comisiones） 居民 居民可申请。持 TIE（外国人身份证）的非欧盟居民，可到分行办理，也可通过官网或手机 App 办理 未成年人网络账户（Cuenta Online para Menores） 0 至 17 岁的未成年人 持 TIE 的申请人可办理 萨瓦德尔银行（Banco Sabadell） 账户 适用人群 说明 网络账户 新客户 仅限新客户，100% 线上办理，用手机填写表格。费用以银行费用信息文件为准 往来账户 日常收支 设有账户维护费，具体费用和免费条件以官网为准 基础支付账户 居住在欧盟、且在西班牙没有其他账户的人 提供取款、转账和直接扣款等基本功能，费用以官网费用信息文件为准 首个账户（Cuenta Sabadell Primera） 18 岁以下的未成年人 根据银行 2026 年 6 月 27 日发布的费用信息文件，账户维护费为 0 欧元，借记卡发卡费和年费均为 0 欧元，不提供信用卡 非居民专属账户（Key Account） 居住在国外、但在西班牙有收支往来的非居民 根据银行 2026 年 6 月 27 日发布的费用信息文件，账户维护费为每季度 40 欧元（全年 160 欧元），首张借记卡和首张信用卡的发卡费和年费均为 0 欧元。账户连续 12 个月无交易且余额在 0 至 150 欧元之间时，另收无活动账户费（每季度 30 欧元） 自雇人士网络账户 自由职业者和个体经营者 单独账户，具体条件和费用以官网为准 桑坦德银行（Santander） 账户 适用人群 说明 网络账户（Cuenta Online） 新客户 根据桑坦德银行官网的说明，账户维护费为 0 欧元，借记卡和信用卡免发卡费和年费，申请须经银行审批 桑坦德往来账户（Cuenta Santander） 18 岁以上的客户 账户维护费为每月 0、10 或 20 欧元，取决于工资入账和账户使用情况；18 至 28 岁的客户无需满足其他条件，维护费为 0 欧元。具体条件以官网为准 青年网络账户（Cuenta Online Jóvenes） 青年 适用年龄和条件以官网为准 未成年人账户（Cuenta para menores） 未成年人 适用年龄和条件以官网为准 工资账户（Cuentas Nómina） 领取工资的客户 条件和优惠以官网为准 非居民网络账户（Cuenta Online para No Residentes con pasaporte） 18 岁以上、持有效护照的非居民 账户维护费为 0 欧元，借记卡免发卡费和年费。线上开户目前仅向部分国家和地区开放，是否包括你所在的国家或地区，请以银行官网为准 网络银行 除了主要银行，还可以考虑以下网络银行： 银行 说明 N26 德国网络银行由德国存款保障基金保障，每位账户持有人及每家机构最高 100,000 欧元 Revolut Revolut Bank UAB 在西班牙通过分行提供服务，在西班牙央行的登记编号为 1583（见 Revolut 官网法律声明）

由立陶宛存款与投资保险计划保障，每位存款人在 Revolut Bank UAB 合计最高 100,000 欧元 以上银行是否接受你所在国家或地区的申请人，开户需要哪些材料，请以各银行官网为准。

如何选择西班牙银行账户？ 选择银行账户时，可以先明确自己需要哪些产品和服务，再比较不同银行的方案。主要考虑以下几点： 费用 ：账户费用因银行和账户类型而异。例如，桑坦德银行非居民网络账户的维护费为 0 欧元，萨瓦德尔银行 Key Account 的维护费为每季度 40 欧元。部分账户的免月费条件与工资入账、账单扣款等挂钩，开户前需逐项核对。

：账户费用因银行和账户类型而异。例如，桑坦德银行非居民网络账户的维护费为 0 欧元，萨瓦德尔银行 Key Account 的维护费为每季度 40 欧元。部分账户的免月费条件与工资入账、账单扣款等挂钩，开户前需逐项核对。 服务范围 ：如果以后可能申请贷款、购买西班牙保险、办理西班牙房贷或加入西班牙养老金计划，可以选择同时提供这些产品的银行。

：如果以后可能申请贷款、购买西班牙保险、办理西班牙房贷或加入西班牙养老金计划，可以选择同时提供这些产品的银行。 使用便利性 ：需要随时管理账户的话，网络银行账户更合适。

：需要随时管理账户的话，网络银行账户更合适。 语言服务：部分国际银行和面向外国人的账户可能提供英语服务，地区性银行通常以西班牙语服务和西班牙语资料为主。 你也可以使用西班牙央行提供的账户费用比较工具，对比各银行的往来账户费用。

如何开设网络银行账户？ 网络银行账户的开户条件因银行和账户而异：部分账户需要居民身份证件（如 TIE），部分账户支持非居民凭护照在线开户，例如桑坦德银行的非居民网络银行账户，但仅限部分国家和地区。已有银行账户的人，可下载银行官网提供的手机 App 使用网络银行。线上开户需要提供的信息和验证方式因银行而异，请以银行官网说明为准。

如何开设西班牙企业银行账户？ 不少西班牙大型银行为小型和大型企业提供企业银行服务，包括贷款和保险等产品。如果你准备在西班牙创办企业或成为自由职业者，可以在各银行官网查看企业账户方案。 除常规材料外，银行可能要求提供营业地址；有限公司可能需要提供正式的公司文件，账户的签字人数量也可能有要求。部分账户（尤其是大型企业账户）可能设有最低存款额，企业账户也可能收取额外费用。开户前先问清费用，避免产生意外支出。

如何为孩子开设西班牙银行账户？ 部分西班牙银行提供儿童账户，例如 BBVA 的未成年人网络账户（Cuenta Online para Menores，适用 0 至 17 岁）。建议到银行分行为孩子开户，部分银行也支持线上办理。流程与为自己开户差别不大，通常需要提供家长和孩子双方的身份证件，孩子未成年期间一般由父母作为法定代理人。具体流程和要求因银行和账户而异。如需提供出生证明等外国文件，可能需要翻译，并办理海牙认证。

如何管理西班牙银行账户？ 西班牙的银行提供多种账户管理方式，具体服务因银行而异，常见的有以下几种： 线下柜台 ：需要办理人工付款，或预约面谈贷款时，仍可前往网点办理。并非所有网点都有会英语的员工，建议提前询问，或带上翻译同行。

：需要办理人工付款，或预约面谈贷款时，仍可前往网点办理。并非所有网点都有会英语的员工，建议提前询问，或带上翻译同行。 网络银行 ：可以 24/7 管理账户，如今连贷款等业务，有时也无需前往网点，部分银行还提供在线聊天或社交媒体客服。

：可以 24/7 管理账户，如今连贷款等业务，有时也无需前往网点，部分银行还提供在线聊天或社交媒体客服。 手机 App：通过手机 App 办理银行业务越来越普遍。网络银行的所有服务都在 App 中完成，没有实体网点，管理资金、使用服务和各类付款，在手机上即可操作。 如果既需要西班牙本地银行服务，又需要国际资金管理，可以把西班牙银行账户与 Wise 多币种账户搭配使用。Wise 手机 App 支持管理多种货币、即时到账通知，并可按中间市场汇率向海外汇款，与西班牙银行的传统服务形成互补。