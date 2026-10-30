英国银行开户指南(2026)：开户条件、所需材料与银行比较

英国银行体系概览 英国的金融机构包括银行、建屋合作社（Building Society）和信用合作社（Credit Union）。建屋合作社和信用合作社由会员共同所有。英格兰银行（Bank of England）是英国的中央银行，银行业监管由英格兰银行下属的审慎监管局（PRA）和金融行为监管局（FCA）分工负责，审慎监管局每月公布其监管的银行名单。 在英国持牌的银行、建屋合作社和信用合作社中，合格存款受金融服务补偿计划（FSCS）保护。自 2025 年 12 月 1 日起，如果机构倒闭，每位合格存款人在每家持牌机构最高可获赔 120,000 英镑（此前为 85,000 英镑）。同一持牌机构旗下的多个银行品牌，合并按一个上限计算。

外籍人士如何开设英国银行账户？ 各银行和账户对外籍人士的要求不同。多数标准往来账户面向英国居民，亦有部分银行接受海外申请。银行除核实申请人身份，通常还需核实地址，视账户而定。此外银行可能会进行信用记录查询和反欺诈核查。 部分基本银行账户接受其他形式的身份证明，也接受没有固定住址的申请人，申请前请查看银行认可的文件清单。 申请时通常需要提供以下材料，具体要求因银行和账户类型而异： 护照、驾驶执照、国民身份证或其他认可的身份证明

地址证明或银行认可的替代文件，部分银行还要求提供近期居住地址记录

就业、收入和税务居民身份信息（视账户而定）

移民身份或居留权证明（如适用）

申请学生账户时，需提供在英国留学的证明 办理时长因情况而异。身份核查、非标准文件或海外申请可能需要更长时间。

在英国是否必须有银行账户？ 英国法律没有强制要求必须拥有银行账户。建屋合作社或信用合作社的往来账户，可以满足部分日常支付需求；英国国民储蓄与投资署（NS&I）提供政府担保的储蓄产品，但不能替代日常使用的往来账户。 不过，拥有英国银行账户会让安顿生活更方便。缴纳英国水电煤等公用事业费用通常需要银行账户，部分贷款机构在审批英国房贷时，也要求申请人持有银行账户。没有银行账户，或不符合标准往来账户资格的人，可以考虑免费的基本银行账户。

抵达英国前的准备 抵达英国前仍可以继续使用能在海外使用的借记卡或信用卡管理资金，但可能产生交易手续费和货币兑换费。 如需抵达英国前开设英国银行账户，有两种途径： 询问所在国的银行，是否与英国银行有代理行（Correspondent Bank）合作关系。如果有，所在国的银行可能协助开立英国账户。

选择允许符合条件的客户从海外申请的英国银行，或单独的国际账户、离岸账户。 各银行对资格、居住国、费用和最低余额的规定差别较大，搬家前需要逐一核对具体账户的要求。 如果需要在搬家前兑换部分英镑，或抵英后仍会使用原居住国货币，你也可以考虑 Wise。Wise 可用于持有和兑换 40+ 种货币，并在获得 GBP 收款信息后接收英国本地英镑转账。 Wise 并非银行，也不提供透支、贷款或 FSCS 存款保障。 开通 Wise 帐户

英国银行账户类型 英国银行账户主要有以下几种，可以按需求选择： 账户类型 主要用途 特点与注意事项 往来账户（Current Account） 支付账单、日常购物和收取工资 最常见的标准账户，部分银行的标准往来账户免月费账户配有借记卡，通常可另外申请信用卡和透支额度（Overdraft）。许多银行为学生、青年等群体提供专属版本 基本银行账户（Basic Bank Account） 借记卡、取现、直接扣款（Direct Debit）和定期转账（Standing Order）功能收取工资或福利金 英国多家主要银行提供面向没有银行账户或不符合标准往来账户资格的人 储蓄账户（Savings Account） 提供储蓄和投资产品 利率通常高于往来账户，具体因产品而异部分账户设有最低存款额，并要求资金存放最短期限，具体因账户类型而异。建屋合作社和互助友好协会（Friendly Society）也提供储蓄和投资产品，例如 Shepherds Friendly 国际账户与非居民账户（International or Non-resident Account） 部分英国银行集团通过独立的国际或离岸机构，向非居民提供 可开户的国家和地区、可持有的币种、费用和最低余额要求，因银行和账户而异 网络银行（Digital and Mobile Account） 英国主要银行普遍提供手机银行 App，可以远程管理账户 英国也有仅限线上或仅限手机服务的银行 联名账户（Joint Account） 可以与他人共同开立 常见于已婚夫妇和长期同居的伴侣 离岸账户（Offshore Account） 需要持有多种货币，或跨国管理资金的外籍人士，可以考虑国际离岸银行账户 这类账户的资格门槛和费用可能高于标准英国账户 作者 Hayne Expatica 小提示 离岸账户并不等于税务优惠。英国税务居民原则上须就境外收入向英国纳税，除非适用特定减免。自 2025 年 4 月 6 日起，英国实行为期 4 年的境外收入和收益（FIG）制度：此前连续 10 个税务年度都不是英国税务居民的新居民，在抵达后的前 4 个税务年度内，可以就符合条件的境外收入和收益申请免税，每年需在个人自评税表（Self Assessment）中提出申请。享受税务优惠前，请先查阅英国税务海关总署（HMRC）的最新指引。

英国主要银行的账户与收费 以下介绍英国几家主要银行的往来账户类型和开户条件，收费以各银行官网当期价目表为准。 巴克莱银行（Barclays） 账户名称 月费 说明 Barclays Bank Account 无月费 开户条件：年满 18 岁，于过去 12 个月居住在英国，并提供英国手机号码及身份证明可选配 Blue Rewards 服务（月费 5 英镑），每月向指定合资格账户存入至少 800 英镑以获取额外返现 Premier Current Account 无月费 开户条件（满足以下之一）：每年至少存入 75,000 英镑税前收入在巴克莱持有至少 100,000 英镑符合条件的储蓄或投资 Barclays Basic Current Account 无月费 面向不符合标准账户资格或无信用记录人士 学生／青年账户 无月费 面向在英国就读的高等教育学生或特定年龄段青年 巴克莱国际银行（Barclays International Banking） 属于独立的离岸服务，面向资产达 100,000 英镑（或等值外币）的客户 详见巴克莱银行账户页面 汇丰银行（HSBC） 账户名称 月费 说明 HSBC Bank Account 无月费 开户条件：年满 18 岁且拥有英国居住权可使用全球转账与在线理财功能 Premier Account 无月费 开户条件（满足以下之一）：个人年收入至少 100,000 英镑并存入该账户在 HSBC 英国持有至少 100,000 英镑的储蓄或投资已在其他国家／地区符合 HSBC Premier 资格 学生／儿童账户 无月费 面向全日制学生或未成年人 全球账户与离岸服务 符合资格者可在海外提前开立英国账户；另提供 HSBC Expat 独立离岸服务 详见汇丰银行账户页面 劳埃德银行（Lloyds） 账户名称 月费 说明 Classic Account 无月费 开户条件：面向符合条件的英国居民 Club Lloyds 5 英镑 每月存入 2,000 英镑以上即可豁免当月月费包含每年任选一项 Lifestyle 权益（如 Disney+ 订阅、电影票等） Lloyds Premier 无月费 开户条件（满足以下之一）：每月存入至少 5,000 英镑收入在 Lloyds 持有至少 100,000 英镑储蓄或投资包含 Bupa 家庭医生／健康订阅及专属理财服务 International Classic Account 5 英镑／5 美元／5 欧元 仅供 Club Lloyds current account 持有人申请

可豁免月费： 保持账户余额在 5,000 英镑／5,000 美元／5,000 欧元以上 劳埃德国际（Lloyds International） 提供国际经典账户（International Classic Account），支持英镑、欧元、美元三种币种 详见劳埃德银行账户页面 Metro Bank 账户名称 月费 说明 Standard Current Account 无月费 面向符合条件的英国居民开放 Cash Account 无月费 面向需基础银行服务的人士，每日 ATM 取现上限为 300 英镑基础交易账户，不提供透支功能 详见 Metro Bank 账户页面 国际银行 许多国际银行集团在英国开展业务，但在英国提供的服务不一定包括个人往来账户。选择这类银行时，需要确认该银行是否向个人提供英国零售银行服务、能否在居住国办理开户，以及合格存款是否受 FSCS 保护。汇丰和桑坦德银行（Santander）同时提供英国个人往来账户和国际服务。 网络银行 英国有多家网络银行。常见包括： Revolut

Monzo

Suits Me（并非银行，提供电子货币账户，具备银行的多项功能，但电子货币产品不受 FSCS 保护） 建屋合作社（Building Society） 建屋合作社属会员制的金融机构，提供的零售产品与银行相似，包括储蓄账户、房贷，部分协会还提供往来账户。 全国建屋合作社（Nationwide Building Society）提供 FlexAccount、FlexDirect 和 FlexBasic 等往来账户，以及面向特定年龄或功能的其他产品。其主要往来账户目前要求申请人为英国居民，例如 FlexAccount 和 FlexBasic 都有这一要求。最新资格见 Nationwide 的往来账户类型页面。

如何选择英国银行账户？ 开设账户时，可以从以下几方面比较： 使用需求 英国银行账户 Wise Direct Debit 和日常账单 通常适合 视具体商户和功能而定 工资或本地 GBP 转账 通常可以 可接收符合条件的 GBP 转账，须确认付款方是否接受 多币种持有与换汇 视银行产品而定 使用市场中间汇率，是核心使用场景 透支、贷款和信用产品 部分银行提供 不提供银行透支或贷款 费用 ：部分银行的标准往来账户免月费，但某些服务或附加功能另外收费

：部分银行的标准往来账户免月费，但某些服务或附加功能另外收费 国际服务 ：需要与海外账户和服务对接时，核对国际账户、多币种账户，以及国际汇款等服务

：需要与海外账户和服务对接时，核对国际账户、多币种账户，以及国际汇款等服务 产品和服务范围 ：包括信贷和借贷选项，以及英国房贷、英国保险和投资等其他金融服务

：包括信贷和借贷选项，以及英国房贷、英国保险和投资等其他金融服务 使用便利性 ：网络银行支持随时随地办理业务

：网络银行支持随时随地办理业务 开户优惠：部分银行会以现金奖励或免息期吸引新客户 MoneyHelper（英国政府支持的理财指导平台）可用于比较账户费用。

如何开设网络银行账户？ 许多英国银行支持在网站或手机应用中申请，但线上开户同样需要通过身份和资格核查。通常需要提供有效身份证件，有的还要求自拍照或视频验证、地址证明、地址记录，或在英国的居留权证明。 例如根据 Monzo 官方说明，申请人可通过网站或手机 App 申请个人账户；Monzo 会要求提供个人资料及短视频以核实身份，并可能视情况要求地址证明或其他核查资料。另外 Starling 官方说明，国际学生申请个人往来账户时，须提供有效政府签发的照片身份证件、视频自拍及地址证明文件；来自认可大学、注明学期住址并有签署和日期的证明信可被接受，且该信件日期须在最近 3 个月内。 是否接受特定文件、是否需要视频验证、地址证明或英国居留权证明，均以个别银行的最新开户要求为准。

如何开设英国企业银行账户？ 在英国创业时是否需要企业银行账户，取决于企业的法律结构。根据 Business.gov.uk，个体经营者（Sole Trader）和普通合伙企业在法律上不强制开设企业银行账户，但将个人账户用于经营可能受银行条款限制；开设独立企业账户也有助于分开个人与企业财务、记录收支及报税。有限公司是独立法人，必须设有企业银行账户，并应将公司财务与所有者及董事的个人财务分开。 申请企业账户时，银行可能要求提供： 所有者、合伙人、董事或主要股东的身份及地址信息

企业及其业务活动的说明

英国公司注册处（Companies House）登记文件及公司注册证书（如适用）

英国营业地址证明

预计营业额、资金来源或其他合规资料 具体文件及审查要求因银行、企业结构和风险评级而异。部分银行支持线上申请；是否需要面谈、商业计划书或额外文件，应以个别银行的申请要求为准。申请融资时，贷款机构可能另要求财务预测或商业计划书。

如何为孩子开设英国银行账户？ 英国没有适用于所有儿童账户的统一最低年龄；年龄门槛、可使用功能及是否需要父母或监护人参与，因银行和产品而异。账户可通过网上、手机 App 或分行申请，具体渠道因银行而异。银行可能要求提供孩子的身份及地址证明；如申请人未满 18 岁，也可能要求父母或监护人提供身份、地址或同意文件。申请前应核对银行的年龄限制、居留要求及认可文件清单。

如何管理英国银行账户？ 开户后，可以通过线下分行、网上银行或手机 App 管理账户。具体可用服务、营业时间及功能因银行和账户类型而异。 线下分行 ：出行办理业务前，建议先通过银行的分行查询页面确认最近的分行、营业时间及可用服务。

：出行办理业务前，建议先通过银行的分行查询页面确认最近的分行、营业时间及可用服务。 网上银行 ：英国主要银行普遍提供网上银行服务，客户通常可全天候登录账户、查询交易、管理资金及申请部分产品；个别服务可能受系统维护、账户类型或安全验证限制。

：英国主要银行普遍提供网上银行服务，客户通常可全天候登录账户、查询交易、管理资金及申请部分产品；个别服务可能受系统维护、账户类型或安全验证限制。 手机 App：英国主要银行普遍提供手机银行 App，可用于查询余额、转账、管理卡片及办理部分日常银行业务。App 的可用功能、系统要求及适用客户范围因银行而异。