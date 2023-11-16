Mortgage rates in Europe
Compare current mortgage rates across major Eurozone markets, then open a country guide for local LTV rules, Euribor context, buying costs, and an expat mortgage calculator.
🇵🇹 Portugal
Portugal mortgage rates
- Variable avg
- 2.80%
- Fixed over 10 years
- 3.46%
- Euribor 12m
- 2.747%
🇪🇸 Spain
Spain mortgage rates
- Variable avg
- 2.83%
- Fixed over 10 years
- 2.58%
- Euribor 12m
- 2.747%
🇩🇪 Germany
Germany mortgage rates
- Variable avg
- 4.07%
- Fixed over 10 years
- 3.74%
- Euribor 12m
- 2.747%
🇳🇱 Netherlands
Netherlands mortgage rates
- Variable avg
- 3.93%
- Fixed over 10 years
- 2.80%
- Euribor 12m
- 2.747%
🇧🇪 Belgium
Belgium mortgage rates
- Variable avg
- 4.12%
- Fixed over 10 years
- 3.34%
- Euribor 12m
- 2.747%
🇫🇷 France
France mortgage rates
- Variable avg
- 3.65%
- Fixed over 10 years
- 3.11%
- Euribor 12m
- 2.747%
🇦🇹 Austria
Austria mortgage rates
- Variable avg
- 3.42%
- Fixed over 10 years
- 3.55%
- Euribor 12m
- 2.747%
🇮🇹 Italy
Italy mortgage rates
- Variable avg
- 3.05%
- Fixed over 10 years
- 3.43%
- Euribor 12m
- 2.747%
🇱🇺 Luxembourg
Luxembourg mortgage rates
- Variable avg
- 3.07%
- Fixed over 10 years
- 3.79%
- Euribor 12m
- 2.747%