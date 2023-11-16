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Mortgage rates in Europe

Compare current mortgage rates across major Eurozone markets, then open a country guide for local LTV rules, Euribor context, buying costs, and an expat mortgage calculator.

🇵🇹 Portugal

Portugal mortgage rates

Variable avg
2.80%
Fixed over 10 years
3.46%
Euribor 12m
2.747%
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🇪🇸 Spain

Spain mortgage rates

Variable avg
2.83%
Fixed over 10 years
2.58%
Euribor 12m
2.747%
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🇩🇪 Germany

Germany mortgage rates

Variable avg
4.07%
Fixed over 10 years
3.74%
Euribor 12m
2.747%
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🇳🇱 Netherlands

Netherlands mortgage rates

Variable avg
3.93%
Fixed over 10 years
2.80%
Euribor 12m
2.747%
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🇧🇪 Belgium

Belgium mortgage rates

Variable avg
4.12%
Fixed over 10 years
3.34%
Euribor 12m
2.747%
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🇫🇷 France

France mortgage rates

Variable avg
3.65%
Fixed over 10 years
3.11%
Euribor 12m
2.747%
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🇦🇹 Austria

Austria mortgage rates

Variable avg
3.42%
Fixed over 10 years
3.55%
Euribor 12m
2.747%
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🇮🇹 Italy

Italy mortgage rates

Variable avg
3.05%
Fixed over 10 years
3.43%
Euribor 12m
2.747%
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🇱🇺 Luxembourg

Luxembourg mortgage rates

Variable avg
3.07%
Fixed over 10 years
3.79%
Euribor 12m
2.747%
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