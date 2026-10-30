如何在法国使用 Wise (2026)？开户、欧元 IBAN、汇款与卡片费用

法国 Wise 服务一览 服务 说明 跨境汇款 按中间市场汇率换算，费用因币种而异，0.2% 起；可向 40+ 多种货币的账户汇款 多币种账户 可持有和兑换 40+ 多种货币，包括欧元、美元、英镑和澳元；开户免费 借记卡 借记卡一次性收费 7 欧元；可在 150+ 个国家和地区消费，并直接以当地货币付款 企业账户 开户一次性收费 60 欧元；包含国际付款、批量付款等企业功能 大额汇款 单月累计汇出等值 22,000 欧元以上可享费用折扣，并有专属支持团队协助 开通 Wise 账户

Wise 公司背景 Wise 是持牌支付机构，不是银行。它提供国际账户，方便在法国生活的人管理跨境资金。账户可持有和兑换 40+ 种货币，可通过 20+ 种货币的账户信息收款，并可使用借记卡或数字卡在全球大多数地方消费。 对在法国的外籍人士来说，Wise 可用于在法国收取工资、支付账单，也可用于汇款回国或在境外消费，账户通过 App 即可管理。 作者 Hayne Expatica 小提示 Wise 不是银行，欧元账户的 IBAN（国际银行账号）以 BE（比利时）开头，不提供法国 IBAN。

如何在法国开设 Wise 多币种账户？ Wise 多币种账户可免费开立，持有账户也不收费。账户可持有和兑换 40+ 种货币，按中间市场汇率换算，并可通过 20+ 种货币的账户信息收款，其中部分币种可以通过当地支付网络收款，其他币种则通过SWIFT接收。可用币种、收款方式、费用和资格可能因居住地及账户类型而异。 开户步骤如下： 在线或通过 Wise App 注册：点击“注册”或“开立账户”。 创建登录信息：用电子邮箱和安全密码注册。 选择账户类型：选择个人账户或企业账户，并确认居住在法国。 填写个人信息：填写姓名、出生日期、地址和电话号码。 验证手机号码和身份：通过短信收到安全码，用于确认账户；还需上传带照片的有效身份证件（如护照）和地址证明。 添加货币：添加欧元，开立欧元余额，也可添加其他需要使用的货币。 向账户充值：用现有银行账户、信用卡或借记卡，或其他支持的付款方式为 Wise 余额充值。

如何使用 Wise 进行汇款？ 通过 Wise 从法国汇出国际汇款，按中间市场汇率换算，不另加汇率差价，所有费用在汇款前列明。 汇款步骤如下： 创建或登录 Wise 账户：在网站或 Wise App 中，用电子邮箱和密码登录。首次开户并汇款时，需要验证身份。 点击“发送”：开始一笔汇款。 添加收款人信息：选择已有联系人，或输入银行或付款信息添加新的收款人。 选择币种和金额：选择汇出币种和收款币种，再输入汇出金额，或收款人要收到的金额。Wise 会显示两种币种的金额、总费用、汇率和预计到账时间。 选择付款方式：可使用 Wise 余额、银行账户或银行卡付款。 核对汇款详情并确认：核对收款人、金额、费用和预计到账时间。 发送：汇款发出后，会收到交易确认。 汇款进度可在 App 或网站中实时查看，款项到账后会收到即时通知。 查看费用并开始汇款

如何在法国使用 Wise 账户？ 开设 Wise 多币种账户后，可以同时管理在法国的本地资金和国际资金：在法国收款和付款，并在不同币种之间转换。 Wise 账户可用于： 持有和兑换货币 ：持有 40+ 多种货币，常用币种保留余额，需要时按中间市场汇率兑换。

：持有 40+ 多种货币，常用币种保留余额，需要时按中间市场汇率兑换。 在法国及境外使用 Wise 借记卡消费及取现： 可在 150+ 个国家和地区的商店、餐厅、公共交通均可使用，也可在自动取款机（ATM）取现。

可在 150+ 个国家和地区的商店、餐厅、公共交通均可使用，也可在自动取款机（ATM）取现。 使用数字卡网购 ：最多创建 3 张数字卡（虚拟卡），在法国或其他地方更安全地网购和支付订阅费用。

：最多创建 3 张数字卡（虚拟卡），在法国或其他地方更安全地网购和支付订阅费用。 通过本地账户信息收款 ：可使用欧元、英镑、美元、澳元、加元、匈牙利福林、新西兰元、菲律宾比索、新加坡元共 8+ 种货币的本地账户信息，像本地账户一样收款。

：可使用欧元、英镑、美元、澳元、加元、匈牙利福林、新西兰元、菲律宾比索、新加坡元共 8+ 种货币的本地账户信息，像本地账户一样收款。 接收国际汇款 ：提供 20+ 种货币的本地收款账号，包括欧元、美元、英镑和澳元；部分币种仅支持SWIFT收款，而不是本地转账。

：提供 20+ 种货币的本地收款账号，包括欧元、美元、英镑和澳元；部分币种仅支持SWIFT收款，而不是本地转账。 从余额汇款 ：汇往法国或境外账户，费用在汇款前列明。

：汇往法国或境外账户，费用在汇款前列明。 用数字卡网上购物：使用数字卡（虚拟卡）更安全，并可在 Wise App 中管理。 作者 Hayne Expatica 小提示 税务申报方面，法国税务居民在境外开立、持有、使用或关闭的银行账户，需要在报税时一并申报（表格 3916）。Wise 欧元账户使用比利时 IBAN，是否需要申报，建议向税务机关或税务顾问确认，具体见法国税务局 3916 表格说明。 欧元 IBAN Wise 欧元账户的 IBAN 以 BE 开头，由比利时的 Wise Europe SA 提供，不是以 FR 开头的法国 IBAN。该账号可以收取 SEPA（单一欧元支付区）欧元汇款，也可以设置直接扣款（prélèvement），例如房租、公共事业费或订阅服务，但是否适用于对方的具体系统，建议事先确认。 不过，个别法国商家、房东或服务商仍可能拒绝外国 IBAN。根据法国经济部关于欧洲 IBAN 的说明，如果法国商户或机构接受银行转账或直接扣款，就不能要求消费者使用设在法国的账户，也不能仅因 IBAN 来自另一个欧盟国家而拒绝；这种做法可能构成 IBAN 歧视。 作者 Hayne Expatica 小提示 如果商户或服务机构拒绝 BE IBAN，可以先向对方说明其有义务接受其他欧盟国家签发的 IBAN，并提出投诉；必要时也可向法国消费者保护机构 DGCCRF 反映。 使用 Wise 收款 你可以从世界各地向 Wise 账户收款。Wise 提供澳元、加元、欧元、英镑、匈牙利福林、新西兰元、菲律宾比索、新加坡元和美元共 8+ 种货币的本地账户信息，分享所持币种的本地账户信息，即可把款项存入 Wise 账户。这与普通银行汇款相同，大多数情况下免费，例如通过 IBAN 收取欧元不收费。通过 SWIFT 国际汇款网络收款时，Wise 按币种收取固定费用。 汇款人的银行不支持本地汇款，或汇出国家在 Wise 没有本地账户信息时，适合使用 SWIFT 信息收款。付款银行和中间行也可能另收费用。详见 Wise 收款页面。 分享你的收款标签（Wisetag），还可以立即收到其他 Wise 用户的汇款，免费且快速，适合向亲友或已在使用 Wise 的人收款。 作者 Hayne Expatica 小提示 部分商家或机构的自动扣款（prélèvement）可能不接受非 FR 开头的 IBAN，Wise 的说明中提到过法国电力公司拒绝此类 IBAN 的例子。房租、水电煤等需要自动扣款的账单，建议先向对方确认是否接受。

如何在法国申请 Wise 卡？ Wise 多币种借记卡（Wise Multi-Currency Card，以下简称 Wise 卡）与多币种账户直接关联，可在法国和境外消费、取现。Wise 卡可在 150+ 个国家和地区使用，可从不同币种的余额中扣款，也可按中间市场汇率兑换。办卡需一次性支付 7 欧元。 在法国订购 Wise 卡的步骤如下： 在网站或 App 中登录 Wise 账户。 进入“卡”页面，选择订购卡。 一次性支付 7 欧元。 选择配送方式：标准配送不另收费，欧洲经济区（EEA）内最长 14 个工作日送达；加急配送需另付快递费，最长 4 个工作日送达，详见 Wise 卡送达说明。 收到卡片后，通过插卡并输入 PIN 码完成第一笔交易，即可激活。 申请 Wise 借记卡

如何在法国使用 Wise 卡？ 在法国，Wise 卡可用于支付账单、网上购物，以及在商店、餐厅等场所线下付款。卡片支持非接触式支付，可添加到 Apple Pay 和 Google Pay 等手机钱包。 取现费用方面，每个账户每月取现 250 欧元以内免费，超出部分按超出金额的 2.69% 收费，详见 Wise 个人定价页面。独立运营的 ATM 网络可能另外收费。 除了在法国使用，Wise 卡还可在境外以当地货币消费和取现，货币兑换按中间市场汇率计算。安全功能包括即时冻结或解冻卡片，以及每笔交易的通知。 Wise 数字卡 更习惯用手机付款时，可以订购最多 3 张数字卡。数字卡的卡号与实体卡不同，安全性更高，可在 Wise App 中随时冻结和解冻。订购实体卡后，点击 App 中的“获取数字卡”，即可创建数字卡。

如何使用 Wise 进行大额汇款？ Wise 支持大额国际付款，费用在汇款前列明，按中间市场汇率换算。可以办理往返法国的大额汇款，例如购房款或遗产款项。详见 Wise 欧元汇款说明。 根据 Wise 大额汇款页面，在一个日历月内，法国用户完成的合资格跨币种汇款或兑换累计达到 22,000 欧元后，超过相应门槛的部分会自动适用较低费率。折扣按阶梯计算，并非全部金额都会按折扣费率重新计费。个人账户和企业账户分别累计；同币种转账、取消或未完成的交易通常不计入门槛，累计金额每月重置。 大额汇款可能需要补充资金来源证明，如银行流水、房产买卖合同、工资证明等，建议提前准备，以缩短审核时间。汇款金额较大时，Wise 的专属支持团队可协助完成验证和相关问题。

Wise 在法国是否受监管？ 是的。在欧洲，Wise 的支付服务由 Wise Europe SA 提供，受比利时国家银行（National Bank of Belgium）授权。