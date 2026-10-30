法国 Wise 卡指南(2026)：申请、费用、ATM 取现与限额

在法国使用 Wise 卡的优点 优点 说明 多币种 一个账户持有 40 多种货币，Wise 卡可在约 150 个国家和地区消费、取现，线下和网上均可消费 中间市场汇率 按中间市场汇率兑换，不收汇率差价 兑换费用透明 账户内有对应币种余额时直接扣款；没有时，由智能兑换（Smart Conversion）从其他币种余额兑换，兑换费按币种和金额计算 数字卡 可创建数字卡用于网购，也可将卡添加到 Apple Pay 或 Google Pay，进行非接触式支付 ATM 取现 每月累计取现 250 欧元以内，Wise 不收手续费；超出部分收取 2.69% 低卡片费用 实体卡一次性收费 7 欧元，无月费或年费，卡片到期后可免费换新 安全、便捷 只需手机即可管理账户，在 Wise App 中查看交易／冻结或解冻卡片，每笔交易都会实时推送通知 申请 Wise 借记卡

在法国可以申请 Wise 卡吗？ 法国居民可以申请 Wise 借记卡。卡片直接连接 Wise 账户，在法国和海外消费、取现时，按中间市场汇率兑换，兑换费用透明。 Wise 的欧元账户带有比利时发行的国际银行账号（IBAN），可用于收款，也可通过单一欧元支付区（SEPA）转账支付法国的各类账单。购物、餐饮和旅行等日常支出，都可以在 Wise App 中管理。Wise 卡设有消费限额和取款限额，按每日和每月计算，可在 App 内查看和调整。 法国的企业客户可以申请 Wise 企业借记卡，适合自由职业者、创业者，以及需要用不同币种向供应商或承包商付款的公司。企业借记卡的消费限额单独计算。 作者 Hayne Expatica 小提示 部分房东、水电燃气公司等收款方，设置自动扣款（Prélèvement）时，可能只接受以“FR”开头的法国本地账号。Wise 欧元账户的账号以“BE”开头，设置前建议先向对方确认是否接受。

在法国使用 Wise 卡进行日常消费 Wise 卡可用于购物、外出就餐和乘坐公共交通。实体卡可以非接触式刷卡，或插卡并输入密码支付；也可以在 Wise App 中创建数字卡，添加到 Apple Pay、Google Wallet 等手机钱包付款。 Wise 卡的常见用途如下： 线下消费： 使用实体卡付款，或通过 Apple Pay、Google Wallet 使用数字卡，在店内完成非接触式支付。

使用实体卡付款，或通过 Apple Pay、Google Wallet 使用数字卡，在店内完成非接触式支付。 网上和 App 内消费： 实体卡和数字卡都能用于网上和 App 内支付。每个账户最多可创建 3 张数字卡，卡号与实体卡不同，网购更安全。

实体卡和数字卡都能用于网上和 App 内支付。每个账户最多可创建 3 张数字卡，卡号与实体卡不同，网购更安全。 取现： 可在全球 ATM 取现。每月累计取现 250 欧元以内不收 Wise 费用，超出部分按 2.69% 收费。

可在全球 ATM 取现。每月累计取现 250 欧元以内不收 Wise 费用，超出部分按 2.69% 收费。 充值与换汇： 用 App 即可充值账户或兑换货币。

用 App 即可充值账户或兑换货币。 记录和分类支出： 在 Wise App 中按杂货、餐饮、交通等类别查看每月支出，方便控制预算。

在 Wise App 中按杂货、餐饮、交通等类别查看每月支出，方便控制预算。 冻结卡片和交易通知： App 会实时推送每笔交易通知，并支持随时冻结和解冻卡片。

App 会实时推送每笔交易通知，并支持随时冻结和解冻卡片。 与他人分摊费用：使用 Wise 的 “与他人共同消费”（Spend with others）功能，群组最多 2 人（创建者和 1 名成员）。 使用 Wise App 管理卡片 Wise App 可集中管理账户和卡片：用不同币种充值，随时查看余额，并按中间市场汇率兑换资金。 在卡片管理方面，你可以随时设置或调整消费限额；卡片遗失或暂时找不到时，可以即时冻结，找到后再解冻。你还可以创建数字卡提高网购安全性，最多可同时拥有 3 张，也可以随时更换卡号。实时交易提醒和每月支出统计，让你清楚每笔钱花在哪里。 如果账户中没有足够的付款货币，Wise 会自动从适用余额中完成兑换，并收取相应兑换费。交易完成后，可以在 Wise App 中查看所用汇率和费用明细。

如何充值 Wise 卡？ 使用 Wise 卡前，需要确保 Wise 账户中有足够余额。用户可通过 Wise App 中显示的方式添加资金，例如银行转账或符合条件的银行卡。付款方式、费用和到账时间因账户及币种而异。 目前 Wise 无法在 ATM 直接存入现金，所有充值都必须通过 Wise App 或官网支持的电子支付方式完成。如果手头是现金，需要先存入其他银行账户，再通过银行转账充值。

在法国使用 Wise 卡的费用 下表为法国个人账户的 Wise 卡费用。各国费用不同，如果账户和卡片注册在其他国家或地区，请查看当地的价格页。 项目 费用 订购及配送实体卡 一次性 7 欧元标准配送免费，通常 4 至 7 个工作日送达；加急配送 10.40 欧元起，通常 1 至 2 天送达，最长 4 个工作日 月费或年费 无 消费 账户里有对应币种余额时，Wise 不收费；需要兑换时收取兑换费，具体比例以官网实时显示为准 充值费 视充值方式而定；向外部电子钱包或特定币种的其他账户充值时，收取 2% 费用，详见 Wise 费用与定价 ATM 取现费 每个账户每月累计取现 250 欧元以内免费；超出部分，按超出金额收取 2.69%（ATM 运营商可能另收费，一般在取款前会显示） 数字卡 免费 补办卡片 4 欧元 更换过期卡片 免费 查看 Wise 卡最新费用

Wise 卡是否安全？ Wise 是持牌支付机构，不是银行，不会把客户资金用于放贷。根据 Wise 帮助中心，欧洲地区的客户资金与 Wise 自有资金分开存放，保管在主要商业银行和低风险流动资产中。这种保护方式与传统银行的存款保障不同，使用前请了解清楚。 主要安全措施如下： 两步验证： 登录和关键操作前会确认你的身份。

登录和关键操作前会确认你的身份。 实时通知： 每笔卡片交易都会即时提醒。

每笔卡片交易都会即时提醒。 数字卡： 网购时可生成独立的卡号，避免暴露实体卡信息。

网购时可生成独立的卡号，避免暴露实体卡信息。 即时冻结： 卡片遗失或被盗时，可在应用内立即冻结。 在法国或海外旅行时，可以从以下几点保护卡片和账户： 保管好密码（PIN 码），不要告诉任何人

开启手机的密码或人脸识别功能

定期在 Wise App 中核对交易记录

网购时使用数字卡，避免泄露实体卡信息

卡片丢失、被盗或发现异常交易时，立即冻结

旅行时优先使用非接触式支付或手机支付，避免在公共 Wi-Fi 下交易

如何在法国申请 Wise 卡 可以通过 Wise 官网或 Wise App 在线订购，卡片寄到法国地址。实体卡一次性收费 7 欧元，标准配送约 4 至 7 个工作日，由当地邮政投递，没有物流追踪号。加急配送 10.40 欧元起，由 DHL 或 UPS 派送并提供追踪号，制卡后最多 4 个工作日送达。等待实体卡期间，可以免费创建数字卡，用于网上支付，也可以添加到 Apple Pay、Google Wallet 等手机钱包。 申请步骤如下： 开通 Wise 账户：注册账户并添加第一个币种。提交证件后，审核通常需要 1 至 2 个工作日，具体以邮件通知为准。 验证身份：上传政府签发的带照片证件（护照、身份证或驾照）和地址证明。证件的签发国与居住国不同，通常可以接受，部分情况下还需要提供签证或居留许可，证明你有权在法国居住。地址证明可用近 3 个月内的水电煤气或座机账单、银行或信用卡对账单，也可用当年有效的租房合同，或政府、金融机构 12 个月内出具的文件。留学生可使用近 3 个月内、载明校内住址的大学录取通知书。详见 Wise 身份验证指南。 订购实体卡：进入 “卡片” 页，填写收货地址，选择标准或加急配送，并支付一次性卡费。Wise 也可能要求先向账户充值。详见如何订购 Wise 卡。 收卡并激活：对于法国发行的 Wise 卡，通常无需在 App 中输入激活码。首次使用实体卡时，插卡并输入 PIN 完成一笔付款，即可启用卡片并解锁非接触式支付。如果 Chip and PIN 付款失败，可以尝试在兼容的 ATM 查询余额或取现。 开始申请 Wise 卡

搬到法国后，还能使用 Wise 卡吗？ Wise 卡的发行许可按国家和地区划分，所以搬家后，有可能需要按新的居住地重新申请，先把 Wise 账户地址更新为法国地址，再按一般步骤申请新卡。以下是常见情景： 在同一地区内搬家： 无需换卡。这包括在欧洲经济区、瑞士和法国海外省区之间搬家，以及在英国和欧洲微型国家、海外领土之间搬家。

无需换卡。这包括在欧洲经济区、瑞士和法国海外省区之间搬家，以及在英国和欧洲微型国家、海外领土之间搬家。 跨地区搬家： 需要重新申请。例如从美国搬到法国，必须申请新卡；从英国搬到法国，也属于跨地区。

需要重新申请。例如从美国搬到法国，必须申请新卡；从英国搬到法国，也属于跨地区。 原卡可以用到有效期结束，但如果你搬到不在可申请名单内的国家，将无法补发。 Wise 卡目前面向以下国家和地区的个人用户发放：欧洲经济区、瑞士、法国海外省和地区，英国及欧洲小国和海外领地，美国（内华达州居民除外）、加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡、日本、马来西亚、菲律宾、以色列、巴西，以及泰国（仅限 2026 年 1 月 21 日及之后注册的账户）。如果目前居住国暂不支持，可以加入 Wise 等候名单，当地开放办卡时会收到通知。可详见完整的可申请地区列表见 Wise 帮助中心。

Wise 卡可以在哪些地方使用？ Wise 卡可在大多数接受 Visa 或 Mastercard 借记卡的地方使用，在 150 个国家和地区消费和取现。账户可持有并消费 40 多种货币。从法国出发，瑞士、英国、德国等常去的国家都可以使用，适合经常出行、回国探亲，或在多个国家之间居住的人。留意俄罗斯、伊朗、古巴、朝鲜等国家和地区不能使用 Wise 卡，完整名单见 Wise 卡可使用的国家和地区。 网购时，部分网站只接受本地发行的银行卡，付款被拒可能是这个原因。部分网上支付需要在 Wise App 中确认，或输入短信、电话验证码（3D 安全验证，3D Secure）。 出国旅行时使用 Wise 卡 Wise 卡是国际借记卡。以下是几种常见用法： 用当地货币消费 ：账户里有对应币种余额时，Wise 直接扣款，不收兑换费。

：账户里有对应币种余额时，Wise 直接扣款，不收兑换费。 海外取现 ：在多数国家的 ATM 取现，每月累计 250 欧元以内，Wise 不收手续费。

：在多数国家的 ATM 取现，每月累计 250 欧元以内，Wise 不收手续费。 智能兑换 ：没有当地货币时，Wise 自动从兑换费用最低的余额中兑换。

：没有当地货币时，Wise 自动从兑换费用最低的余额中兑换。 数字卡 ：网购时可避免直接提供实体卡卡号，并可在 App 中更换卡片信息。

：网购时可避免直接提供实体卡卡号，并可在 App 中更换卡片信息。 追踪海外支出 ：Wise App 会为交易分类，方便查看旅行、餐饮和交通支出。

：Wise App 会为交易分类，方便查看旅行、餐饮和交通支出。 额外安全保障：卡片在国外丢失或被盗时，可立即在 App 中冻结。 作者 Hayne Expatica 小提示 账户不能设置默认扣款币种。如果不想动用某个币种的余额，可以把这笔钱存入 “Jar” 功能。

Wise 如何判断使用哪种货币付款？ 如果 Wise 账户中有当地货币，卡片会优先使用该币种余额。余额不足时，Wise 会通过智能兑换（Smart Conversion）功能，自动选择持有的余额中换汇费最低的币种，从该余额中扣款。兑换按中间市场汇率进行，只收取少量公开的费用，你可以清楚知道实际支付的金额。自动换汇的费用与手动换汇相同。 另外，线上购物或 ATM 取款时，商户或 ATM 可能提示是否改用人民币、美元等本国货币结算，这种做法叫动态货币转换（DCC），汇率通常不划算。商户或 ATM 提供货币转换时，通常应选择交易所在地的当地货币：在法国选择 EUR，在英国选择 GBP，在日本选择 JPY，以避免使用商户或 ATM 可能包含加价的汇率。在网上购物时，即使账户里有该币种，个别商户也会自行加收换汇费，此时可要求商户用你想要的币种收款。