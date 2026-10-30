如何在西班牙使用 Wise (2026)？开户、欧元 IBAN、汇款与卡片费用

西班牙 Wise 服务一览 服务 说明 跨境汇款 按中间市场汇率换汇，费用因币种和金额而异，确认汇款前显示 多币种账户 可持有和兑换 40+ 种货币，提供 8+ 种货币的本地收款账号；开户免费，不收账户月费 借记卡 实体卡一次性收费 7 欧元；最多可创建 3 张数字卡，不另收费；每月取现 250 欧元以内免费 企业账户 可持有和兑换 40+ 多种货币；开户一次性收费 60 欧元；可按团队成员的职责设置借记卡权限 大额汇款 从 Wise 余额汇出，单笔最高 2,000 万欧元；单月累计汇出等值 22,000 欧元以上可享费用折扣 开通 Wise 账户

Wise 公司背景 Wise 是持牌支付机构，不是银行。它提供国际账户，方便在西班牙生活的人管理跨境资金，并可使用借记卡或数字卡在全球大多数地方消费。账户可持有和兑换 40+ 种货币，可通过 20+ 种货币的账户信息收款。 对在西班牙的外籍人士来说，Wise 可用于向其他国家和地区汇款、支付境外账单，或在一个账户内管理多种货币。Wise 不收账户月费，汇款费用在确认前列明。

如何在西班牙开立 Wise 多币种账户？ Wise 多币种账户可免费开立，持有账户也不收费。账户可持有和兑换 40+ 种货币，按中间市场汇率换算，并可通过 20+ 种货币的账户信息收款，包括本地账户信息和 SWIFT 信息。需要在西班牙日常使用欧元，同时要向其他国家和地区汇款或出国旅行的外籍人士，可以考虑使用。 开户步骤如下： 在线或通过 App 注册：点击“注册”，输入电子邮箱，选择个人账户或企业账户，再选择一年中大部分时间居住的国家。 验证手机号码：填写手机号码，并输入发送到手机上的验证码。 设置密码：设置用于登录账户的安全密码。 填写个人信息：完成基本信息后，即可开始收款、汇款和消费，也可以订购 Wise 借记卡。 添加货币：添加欧元用于在西班牙的日常开销，也可以按需添加其他 40+ 种货币。 向账户充值：通过银行汇款、银行卡或其他支持的付款方式为账户充值。 完成身份验证：要使用全部功能，需要上传验证文件，一般为有效身份证件（如护照）和地址证明。

如何使用 Wise 进行汇款？ 通过 Wise，可以按中间市场汇率向银行账户或另一个 Wise 账户汇款，费用在确认前列明，汇款进度也可随时查看。步骤如下： 登录 Wise 账户：在网站或 App 中登录，发起一笔新的汇款。 选择币种和金额：选择汇出的币种、汇出的金额，以及收款人收到的币种。 选择付款方式：可选择 Wise 账户余额、银行卡、银行汇款等。不同付款方式的费用和到账时间不同，页面会分别显示。 填写收款人信息：可汇给另一个 Wise 账户，也可以手动输入银行信息，或上传包含收款人姓名及银行或付款信息的截图或发票。 核对汇款详情并确认：确认前，Wise 会显示汇率、费用和预计到账时间。 汇款发出后，可在 Wise 账户中实时查看进度，直至资金送达。 查看费用并开始汇款

如何充值 Wise 账户？ 向 Wise 账户充值有以下两种方式： 通过个人收款信息收款：获得特定币种的收款信息后，可以将其分享给朋友、雇主、客户或其他付款方，让对方从银行账户向你的 Wise 账户转账。可接受的付款类型和费用取决于币种及收款方式。

为自己的 Wise 账户添加资金：账户持有人可以使用银行转账、银行卡或其他可用方式添加资金。为汇款付款时，银行账户或银行卡通常必须属于 Wise 账户持有人，具体以付款页面要求为准。

如何在西班牙使用 Wise 账户？ 在西班牙生活，经常要处理来自不同国家的资金。Wise 账户可以接收境外收入、支付西班牙本地账单，并在不同币种之间转换。 Wise 账户可用于： 持有和兑换货币 ：持有 40+ 多种货币，常用币种保留余额，需要时按中间市场汇率兑换。

：持有 40+ 多种货币，常用币种保留余额，需要时按中间市场汇率兑换。 在西班牙和境外用 Wise 借记卡消费及取现 ：可在 150+ 个国家和地区的商店、餐厅、公共交通均可使用，也可在自动取款机（ATM）取现。

：可在 150+ 个国家和地区的商店、餐厅、公共交通均可使用，也可在自动取款机（ATM）取现。 接收国际汇款 ：提供 20+ 种货币的本地收款账号，包括欧元、美元、英镑和澳元；部分币种仅支持SWIFT收款，而不是本地转账。

：提供 20+ 种货币的本地收款账号，包括欧元、美元、英镑和澳元；部分币种仅支持SWIFT收款，而不是本地转账。 使用数字卡网购 ：最多创建 3 张数字卡（虚拟卡），在西班牙或其他地方更安全地网购和支付订阅费用。

：最多创建 3 张数字卡（虚拟卡），在西班牙或其他地方更安全地网购和支付订阅费用。 通过本地账户信息收款 ：可使用欧元、英镑、美元、澳元、加元、匈牙利福林、新西兰元、菲律宾比索、新加坡元共 8+ 种货币的本地账户信息，像本地账户一样收款。

：可使用欧元、英镑、美元、澳元、加元、匈牙利福林、新西兰元、菲律宾比索、新加坡元共 8+ 种货币的本地账户信息，像本地账户一样收款。 用余额汇出跨境汇款 ：用余额付款通常费用更低，便于汇款回国、支付境外账单，或在西班牙和其他国家之间转移储蓄。

：用余额付款通常费用更低，便于汇款回国、支付境外账单，或在西班牙和其他国家之间转移储蓄。 管理跨国资金：把 Wise 当作中汇款户，在西班牙的账户和其他国家的账户之间转移资金。 作者 Hayne Expatica 小提示 税务申报方面，西班牙税务居民在境外金融机构持有的账户，如果年底余额或最后一个季度的平均余额超过 5 万欧元，需要在次年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间提交境外资产申报表（Modelo 720）。具体规定见西班牙官方公报（BOE）发布的 Modelo 720 法令。Wise 余额是否计入，建议向西班牙税务顾问确认。 欧元 IBAN Wise 欧元账户的 IBAN 以 BE 开头，由比利时的 Wise Europe SA 提供，不是以 ES 开头的西班牙 IBAN。该账号可以收取 SEPA（单一欧元支付区）欧元汇款，也可以设置直接扣款（domiciliación），例如房租、公共事业费或订阅服务，但是否适用于对方的具体付款系统，建议事先确认。 不过，个别西班牙商家、房东或服务商仍可能拒绝外国 IBAN。根据欧盟 SEPA 规定，拒绝其他欧元区国家 IBAN 属于违规做法。西班牙央行对于 IBAN 歧视也有说明：欧盟境内的欧元支付账户可用于跨境转账和直接扣款。如果西班牙企业或机构接受西班牙账户的相关付款，就不能仅因为账户 IBAN 来自另一个欧盟成员国而拒绝；这种做法可能构成违法的 IBAN 歧视。 作者 Hayne Expatica 小提示 如果雇主、商户或服务机构拒绝 BE IBAN，可以先向对方说明其有义务接受其他欧盟国家签发的 IBAN，并提出投诉。如果还不能解决问题，可按照西班牙央行的指引，向西班牙央行或相应自治区的消费者保护机构反映，具体受理机构取决于争议双方的身份。 税务提示： 在西班牙有税务居民身份的人，如果在境外金融机构持有的账户，可能需要通过 Modelo 720 境外资产申报；申报年底（12 月 31 日）余额或最后一个季度的平均余额超过 5 万欧元，通常需要在次年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间提交境外资产申报表（Modelo 720）。具体规定见西班牙官方公报（BOE）发布的 Orden HAP/72/2013。Wise 余额是否需要计入，建议向西班牙税务顾问确认。 使用 Wise 收款 你可以从世界各地向 Wise 账户收款。Wise 提供澳元、加元、欧元、英镑、匈牙利福林、新西兰元、菲律宾比索、新加坡元和美元共 8+ 种货币的本地账户信息，分享所持币种的本地账户信息，即可把款项存入 Wise 账户。这与普通银行汇款相同，大多数情况下免费，例如通过 IBAN 收取欧元不收费。通过 SWIFT 国际汇款网络收款时，Wise 按币种收取固定费用。 汇款人的银行不支持本地汇款，或汇出国家在 Wise 没有本地账户信息时，适合使用 SWIFT 信息收款。付款银行和中间行也可能另收费用。详见 Wise 收款页面。 分享你的收款标签（Wisetag），还可以立即收到其他 Wise 用户的汇款，免费且快速，适合向亲友或已在使用 Wise 的人收款。

如何在西班牙申请 Wise 卡？ 在西班牙使用 Wise 多币种借记卡（Wise Multi-Currency Card，以下简称 Wise 卡），可以直接用 Wise 账户里的资金在当地和境外日常付款、取现。卡片与多币种账户关联，可从不同币种的余额中扣款，不必另开账户，出国时也能减少兑换费用。 订购 Wise 卡的步骤如下： 打开 Wise App，或在网站登录 Wise 账户。 进入“卡”页面，选择“订购卡”。 完成验证步骤；如有要求，需上传身份证件和地址证明。 填写西班牙收货地址，选择标准配送或快递配送。 支付一次性卡费 7 欧元。 确认订单，Wise 会把卡寄到你的地址。 根据 Wise 卡送达说明，标准配送不另收费，欧洲经济区（EEA）内最长 14 个工作日送达；快递配送收费从 10.40 欧元起，最长 4 个工作日送达。 卡片寄到之前，也可以先创建数字卡使用。收到卡片后，通过插卡并输入 PIN 码完成一笔交易即可激活 Wise 卡，之后就能正常使用。 申请 Wise 借记卡

如何在西班牙使用 Wise 卡？ 对在西班牙的外籍人士来说，Wise 卡便于跨币种、跨国家管理资金。可在商店、餐厅和交通工具上线下消费，也可用于网购。卡片支持非接触式支付，可添加到 Google Pay、Apple Pay 等手机钱包，贴近终端即可付款。还可在西班牙或境外的自动取款机（ATM）取现。 根据 Wise 帮助中心，每个账户每月取现 250 欧元以内免费，超出部分按超出金额的 2.69% 收费。独立运营的 ATM 网络可能另外收取费用。 Wise 数字卡 不想使用实体卡，或出于安全考虑时，可在 Wise App 中创建最多 3 张数字卡。订购实体卡后，可立即在 App 中创建数字卡。每张数字卡的卡号都与实体卡不同，多一层安全保护，可用于全球网上支付，也可添加到 Apple Pay 和 Google Pay，在支持非接触式支付的地方使用。 数字卡可随时冻结、删除或新建，方便控制开销，或把不同类型的支出分开。在 App 中还能查看余额、在 40+ 种货币之间兑换、设置消费限额或冻结实体卡。

如何在西班牙使用 Wise 企业账户？ Wise 同时提供个人账户和企业账户（Wise Business）。企业账户适合自由职业者、初创公司到大型企业等各类公司，适用于需要以多种货币收付款的企业。通过企业账户，还可以为自己和团队成员发放多币种借记卡，包括实体卡和数字卡。 在西班牙开立 Wise 企业账户，需访问 Wise 网站或 App，选择“企业账户”，填写公司信息。还需提交用于验证的文件和信息，如正式注册号、所有人和企业董事的信息，以及预计的每月交易量。据 Wise 西班牙企业账户收费页面，开户一次性收费 60 欧元，之后不收维护费。借记卡可直接在账户中订购，首张卡免费，其余每张一次性收费 4 欧元。 在西班牙，Wise 企业账户可用于： 持有和兑换货币： 持有和兑换 40+ 多种货币，按中间市场汇率兑换，无需在每个国家单独开设银行账户。

持有和兑换 40+ 多种货币，按中间市场汇率兑换，无需在每个国家单独开设银行账户。 收款和付款： 用本地账户信息或付款链接接收海外客户的款项，也可上传供应商发票并付款。

用本地账户信息或付款链接接收海外客户的款项，也可上传供应商发票并付款。 发放员工借记卡： 自定义消费限额和权限。

自定义消费限额和权限。 对接会计软件： 与 Xero、QuickBooks、FreeAgent 等会计软件直接集成，自动完成记账。

与 Xero、QuickBooks、FreeAgent 等会计软件直接集成，自动完成记账。 批量付款：一次最多可向 1,000 个收款人付款。 开通 Wise Business

如何使用 Wise 进行大额汇款？ Wise 支持大额国际付款，费用在汇款前列明，按中间市场汇率换算。无论是把积蓄转到西班牙、转入境外收入，还是支付房产的分期款，都可以使用。详见 Wise 欧元汇款说明。 根据 Wise 大额汇款页面，从Wise账户余额汇出欧元时，单笔限额最高可达 2,000 万欧元；使用银行卡、开放银行或其他付款方式时，适用的限额可能较低，以设置交易时显示为准。在一个日历月内，西班牙用户完成的合资格跨币种汇款或兑换累计达到22,000欧元后，超过相应门槛的部分会自动适用较低费率。折扣按阶梯计算，并非全部金额都会按折扣费率重新计费。个人账户和企业账户分别累计；同币种转账、取消或未完成的交易通常不计入门槛。 大额汇款可能需要补充资金来源证明，如银行流水、房产买卖合同、工资证明等，建议提前准备，以缩短审核时间。汇款金额较大时，Wise 的专属支持团队可协助完成验证和相关问题。

Wise 是否安全？ Wise 是持牌支付机构，不是银行，不会把客户资金用于放贷。根据 Wise 帮助中心，欧洲地区的客户资金与 Wise 自有资金分开存放，保管在主要商业银行和低风险流动资产中。这种保护方式与传统银行的存款保障不同，使用前请了解清楚。 主要安全措施如下： 两步验证： 登录和关键操作前会确认你的身份。

登录和关键操作前会确认你的身份。 实时通知： 每笔卡片交易都会即时提醒。

每笔卡片交易都会即时提醒。 数字卡： 网购时可生成独立的卡号，避免暴露实体卡信息。

网购时可生成独立的卡号，避免暴露实体卡信息。 即时冻结： 卡片遗失或被盗时，可在应用内立即冻结。

Wise 在西班牙是否受监管？ 是的。在欧洲，Wise 的支付服务由 Wise Europe SA 提供，受比利时国家银行（National Bank of Belgium）授权。对在西班牙居住的客户，服务由 Wise Europe SA 的西班牙分支机构 Wise España 提供，该分支机构已在西班牙银行（Banco de España）和西班牙反洗钱监管机构 SEPBLAC 登记。