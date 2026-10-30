如何在西班牙使用 Wise (2026)？开户、欧元 IBAN、汇款与卡片费用

用 Wise 管理西班牙与海外的资金
从接收欧元到换汇、国际汇款和刷卡消费，Wise 可以帮助你在一个账户中管理跨境资金。
- 获取个人 EUR 收款信息，通过 SEPA 接收欧元
- 持有和兑换 40+ 种货币，交易前查看汇率及费用
- 使用 Wise 借记卡在西班牙和海外消费
- 设置国际汇款时查看费用、预计到账时间和实收金额
西班牙 Wise 服务一览
|服务
|说明
|跨境汇款
|按中间市场汇率换汇，费用因币种和金额而异，确认汇款前显示
|多币种账户
|可持有和兑换 40+ 种货币，提供 8+ 种货币的本地收款账号；开户免费，不收账户月费
|借记卡
|实体卡一次性收费 7 欧元；最多可创建 3 张数字卡，不另收费；每月取现 250 欧元以内免费
|企业账户
|可持有和兑换 40+ 多种货币；开户一次性收费 60 欧元；可按团队成员的职责设置借记卡权限
|大额汇款
|从 Wise 余额汇出，单笔最高 2,000 万欧元；单月累计汇出等值 22,000 欧元以上可享费用折扣
Wise 公司背景
Wise 是持牌支付机构，不是银行。它提供国际账户，方便在西班牙生活的人管理跨境资金，并可使用借记卡或数字卡在全球大多数地方消费。账户可持有和兑换 40+ 种货币，可通过 20+ 种货币的账户信息收款。
对在西班牙的外籍人士来说，Wise 可用于向其他国家和地区汇款、支付境外账单，或在一个账户内管理多种货币。Wise 不收账户月费，汇款费用在确认前列明。
如何在西班牙开立 Wise 多币种账户？
Wise 多币种账户可免费开立，持有账户也不收费。账户可持有和兑换 40+ 种货币，按中间市场汇率换算，并可通过 20+ 种货币的账户信息收款，包括本地账户信息和 SWIFT 信息。需要在西班牙日常使用欧元，同时要向其他国家和地区汇款或出国旅行的外籍人士，可以考虑使用。
开户步骤如下：
- 在线或通过 App 注册：点击“注册”，输入电子邮箱，选择个人账户或企业账户，再选择一年中大部分时间居住的国家。
- 验证手机号码：填写手机号码，并输入发送到手机上的验证码。
- 设置密码：设置用于登录账户的安全密码。
- 填写个人信息：完成基本信息后，即可开始收款、汇款和消费，也可以订购 Wise 借记卡。
- 添加货币：添加欧元用于在西班牙的日常开销，也可以按需添加其他 40+ 种货币。
- 向账户充值：通过银行汇款、银行卡或其他支持的付款方式为账户充值。
- 完成身份验证：要使用全部功能，需要上传验证文件，一般为有效身份证件（如护照）和地址证明。
如何使用 Wise 进行汇款？
通过 Wise，可以按中间市场汇率向银行账户或另一个 Wise 账户汇款，费用在确认前列明，汇款进度也可随时查看。步骤如下：
- 登录 Wise 账户：在网站或 App 中登录，发起一笔新的汇款。
- 选择币种和金额：选择汇出的币种、汇出的金额，以及收款人收到的币种。
- 选择付款方式：可选择 Wise 账户余额、银行卡、银行汇款等。不同付款方式的费用和到账时间不同，页面会分别显示。
- 填写收款人信息：可汇给另一个 Wise 账户，也可以手动输入银行信息，或上传包含收款人姓名及银行或付款信息的截图或发票。
- 核对汇款详情并确认：确认前，Wise 会显示汇率、费用和预计到账时间。
汇款发出后，可在 Wise 账户中实时查看进度，直至资金送达。
如何充值 Wise 账户？
向 Wise 账户充值有以下两种方式：
- 通过个人收款信息收款：获得特定币种的收款信息后，可以将其分享给朋友、雇主、客户或其他付款方，让对方从银行账户向你的 Wise 账户转账。可接受的付款类型和费用取决于币种及收款方式。
- 为自己的 Wise 账户添加资金：账户持有人可以使用银行转账、银行卡或其他可用方式添加资金。为汇款付款时，银行账户或银行卡通常必须属于 Wise 账户持有人，具体以付款页面要求为准。
如何在西班牙使用 Wise 账户？
在西班牙生活，经常要处理来自不同国家的资金。Wise 账户可以接收境外收入、支付西班牙本地账单，并在不同币种之间转换。
Wise 账户可用于：
- 持有和兑换货币：持有 40+ 多种货币，常用币种保留余额，需要时按中间市场汇率兑换。
- 在西班牙和境外用 Wise 借记卡消费及取现：可在 150+ 个国家和地区的商店、餐厅、公共交通均可使用，也可在自动取款机（ATM）取现。
- 接收国际汇款：提供 20+ 种货币的本地收款账号，包括欧元、美元、英镑和澳元；部分币种仅支持SWIFT收款，而不是本地转账。
- 使用数字卡网购：最多创建 3 张数字卡（虚拟卡），在西班牙或其他地方更安全地网购和支付订阅费用。
- 通过本地账户信息收款：可使用欧元、英镑、美元、澳元、加元、匈牙利福林、新西兰元、菲律宾比索、新加坡元共 8+ 种货币的本地账户信息，像本地账户一样收款。
- 用余额汇出跨境汇款：用余额付款通常费用更低，便于汇款回国、支付境外账单，或在西班牙和其他国家之间转移储蓄。
- 管理跨国资金：把 Wise 当作中汇款户，在西班牙的账户和其他国家的账户之间转移资金。
作者
Hayne
Expatica 小提示
税务申报方面，西班牙税务居民在境外金融机构持有的账户，如果年底余额或最后一个季度的平均余额超过 5 万欧元，需要在次年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间提交境外资产申报表（Modelo 720）。具体规定见西班牙官方公报（BOE）发布的 Modelo 720 法令。Wise 余额是否计入，建议向西班牙税务顾问确认。
欧元 IBAN
Wise 欧元账户的 IBAN 以 BE 开头，由比利时的 Wise Europe SA 提供，不是以 ES 开头的西班牙 IBAN。该账号可以收取 SEPA（单一欧元支付区）欧元汇款，也可以设置直接扣款（domiciliación），例如房租、公共事业费或订阅服务，但是否适用于对方的具体付款系统，建议事先确认。
不过，个别西班牙商家、房东或服务商仍可能拒绝外国 IBAN。根据欧盟 SEPA 规定，拒绝其他欧元区国家 IBAN 属于违规做法。西班牙央行对于 IBAN 歧视也有说明：欧盟境内的欧元支付账户可用于跨境转账和直接扣款。如果西班牙企业或机构接受西班牙账户的相关付款，就不能仅因为账户 IBAN 来自另一个欧盟成员国而拒绝；这种做法可能构成违法的 IBAN 歧视。
作者
Hayne
Expatica 小提示
如果雇主、商户或服务机构拒绝 BE IBAN，可以先向对方说明其有义务接受其他欧盟国家签发的 IBAN，并提出投诉。如果还不能解决问题，可按照西班牙央行的指引，向西班牙央行或相应自治区的消费者保护机构反映，具体受理机构取决于争议双方的身份。
税务提示： 在西班牙有税务居民身份的人，如果在境外金融机构持有的账户，可能需要通过 Modelo 720 境外资产申报；申报年底（12 月 31 日）余额或最后一个季度的平均余额超过 5 万欧元，通常需要在次年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间提交境外资产申报表（Modelo 720）。具体规定见西班牙官方公报（BOE）发布的 Orden HAP/72/2013。Wise 余额是否需要计入，建议向西班牙税务顾问确认。
使用 Wise 收款
你可以从世界各地向 Wise 账户收款。Wise 提供澳元、加元、欧元、英镑、匈牙利福林、新西兰元、菲律宾比索、新加坡元和美元共 8+ 种货币的本地账户信息，分享所持币种的本地账户信息，即可把款项存入 Wise 账户。这与普通银行汇款相同，大多数情况下免费，例如通过 IBAN 收取欧元不收费。通过 SWIFT 国际汇款网络收款时，Wise 按币种收取固定费用。
汇款人的银行不支持本地汇款，或汇出国家在 Wise 没有本地账户信息时，适合使用 SWIFT 信息收款。付款银行和中间行也可能另收费用。详见 Wise 收款页面。
分享你的收款标签（Wisetag），还可以立即收到其他 Wise 用户的汇款，免费且快速，适合向亲友或已在使用 Wise 的人收款。
如何在西班牙申请 Wise 卡？
在西班牙使用 Wise 多币种借记卡（Wise Multi-Currency Card，以下简称 Wise 卡），可以直接用 Wise 账户里的资金在当地和境外日常付款、取现。卡片与多币种账户关联，可从不同币种的余额中扣款，不必另开账户，出国时也能减少兑换费用。
订购 Wise 卡的步骤如下：
- 打开 Wise App，或在网站登录 Wise 账户。
- 进入“卡”页面，选择“订购卡”。
- 完成验证步骤；如有要求，需上传身份证件和地址证明。
- 填写西班牙收货地址，选择标准配送或快递配送。
- 支付一次性卡费 7 欧元。
- 确认订单，Wise 会把卡寄到你的地址。
根据 Wise 卡送达说明，标准配送不另收费，欧洲经济区（EEA）内最长 14 个工作日送达；快递配送收费从 10.40 欧元起，最长 4 个工作日送达。
卡片寄到之前，也可以先创建数字卡使用。收到卡片后，通过插卡并输入 PIN 码完成一笔交易即可激活 Wise 卡，之后就能正常使用。
如何在西班牙使用 Wise 卡？
对在西班牙的外籍人士来说，Wise 卡便于跨币种、跨国家管理资金。可在商店、餐厅和交通工具上线下消费，也可用于网购。卡片支持非接触式支付，可添加到 Google Pay、Apple Pay 等手机钱包，贴近终端即可付款。还可在西班牙或境外的自动取款机（ATM）取现。
根据 Wise 帮助中心，每个账户每月取现 250 欧元以内免费，超出部分按超出金额的 2.69% 收费。独立运营的 ATM 网络可能另外收取费用。
Wise 数字卡
不想使用实体卡，或出于安全考虑时，可在 Wise App 中创建最多 3 张数字卡。订购实体卡后，可立即在 App 中创建数字卡。每张数字卡的卡号都与实体卡不同，多一层安全保护，可用于全球网上支付，也可添加到 Apple Pay 和 Google Pay，在支持非接触式支付的地方使用。
数字卡可随时冻结、删除或新建，方便控制开销，或把不同类型的支出分开。在 App 中还能查看余额、在 40+ 种货币之间兑换、设置消费限额或冻结实体卡。
如何在西班牙使用 Wise 企业账户？
Wise 同时提供个人账户和企业账户（Wise Business）。企业账户适合自由职业者、初创公司到大型企业等各类公司，适用于需要以多种货币收付款的企业。通过企业账户，还可以为自己和团队成员发放多币种借记卡，包括实体卡和数字卡。
在西班牙开立 Wise 企业账户，需访问 Wise 网站或 App，选择“企业账户”，填写公司信息。还需提交用于验证的文件和信息，如正式注册号、所有人和企业董事的信息，以及预计的每月交易量。据 Wise 西班牙企业账户收费页面，开户一次性收费 60 欧元，之后不收维护费。借记卡可直接在账户中订购，首张卡免费，其余每张一次性收费 4 欧元。
在西班牙，Wise 企业账户可用于：
- 持有和兑换货币：持有和兑换 40+ 多种货币，按中间市场汇率兑换，无需在每个国家单独开设银行账户。
- 收款和付款：用本地账户信息或付款链接接收海外客户的款项，也可上传供应商发票并付款。
- 发放员工借记卡：自定义消费限额和权限。
- 对接会计软件：与 Xero、QuickBooks、FreeAgent 等会计软件直接集成，自动完成记账。
- 批量付款：一次最多可向 1,000 个收款人付款。
如何使用 Wise 进行大额汇款？
Wise 支持大额国际付款，费用在汇款前列明，按中间市场汇率换算。无论是把积蓄转到西班牙、转入境外收入，还是支付房产的分期款，都可以使用。详见 Wise 欧元汇款说明。
根据 Wise 大额汇款页面，从Wise账户余额汇出欧元时，单笔限额最高可达 2,000 万欧元；使用银行卡、开放银行或其他付款方式时，适用的限额可能较低，以设置交易时显示为准。在一个日历月内，西班牙用户完成的合资格跨币种汇款或兑换累计达到22,000欧元后，超过相应门槛的部分会自动适用较低费率。折扣按阶梯计算，并非全部金额都会按折扣费率重新计费。个人账户和企业账户分别累计；同币种转账、取消或未完成的交易通常不计入门槛。
大额汇款可能需要补充资金来源证明，如银行流水、房产买卖合同、工资证明等，建议提前准备，以缩短审核时间。汇款金额较大时，Wise 的专属支持团队可协助完成验证和相关问题。
Wise 是否安全？
Wise 是持牌支付机构，不是银行，不会把客户资金用于放贷。根据 Wise 帮助中心，欧洲地区的客户资金与 Wise 自有资金分开存放，保管在主要商业银行和低风险流动资产中。这种保护方式与传统银行的存款保障不同，使用前请了解清楚。
主要安全措施如下：
- 两步验证： 登录和关键操作前会确认你的身份。
- 实时通知： 每笔卡片交易都会即时提醒。
- 数字卡： 网购时可生成独立的卡号，避免暴露实体卡信息。
- 即时冻结： 卡片遗失或被盗时，可在应用内立即冻结。
Wise 在西班牙是否受监管？
是的。在欧洲，Wise 的支付服务由 Wise Europe SA 提供，受比利时国家银行（National Bank of Belgium）授权。对在西班牙居住的客户，服务由 Wise Europe SA 的西班牙分支机构 Wise España 提供，该分支机构已在西班牙银行（Banco de España）和西班牙反洗钱监管机构 SEPBLAC 登记。
如何在西班牙联系 Wise 客服？
Wise 为西班牙用户提供支持，客服团队支持 14 种语言，具体语种以帮助中心为准。Wise 帮助中心通常是获取答案最快的途径，登录账户后也可以在 App 或网页内查看针对账户的联系方式。另外，Wise 的电话线路全天候开放，可用的联系方式和语言以帮助中心页面显示为准。帮助中心还提供常见问题解答和分步指南，多数常见问题无需联系客服，也能找到解决方法。
资料来源
- Wise 西班牙账户
- Wise 西班牙个人账户收费标准
- Wise 西班牙收款定价页面
- Wise 西班牙收款页面
- Wise 西班牙借记卡
- Wise 卡送达说明
- Wise 帮助中心：激活 Wise 卡
- Wise 帮助中心：Wise 卡取现费用
- Wise 西班牙企业账户
- Wise 西班牙企业账户收费标准
- Wise 西班牙大额汇款
- Wise 帮助中心：欧元汇款说明
- Wise 帮助中心：Wise Europe SA 资金保护说明
- Wise 帮助中心：Wise 在各国的监管情况
- Wise 新闻中心：欧元账号不被接受时的处理方式
- Modelo 720 法令（Orden HAP/72/2013）
资料核查日期：2026 年 10 月 16 日