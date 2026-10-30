如何在英国使用 Wise？开户、汇款、收款与 Wise 卡费用（2026）

Wise 英国服务一览 功能 说明 跨境汇款 可从英国向多个国家和地区汇款，汇款前会显示汇率、费用和预计到账时间，全程按中间市场汇率换汇 多币种账户 免费开户，可持有 40+ 种货币（含英镑），并可获取 20+ 种货币的收款信息 借记卡 实体卡一次性收费 7 英镑；每月 250 英镑内免费取现，超出部分收取 2.69%，ATM 运营商可能另外收费 数字卡 免费，可立即生成，不必等实体卡送达；最多同时持有 3 张，用于网购、店内和境外支付 企业账户 面向企业和自雇人士，支持批量付款、App 接口（API）和会计软件对接 大额汇款 每月汇款累计达 20,000 英镑（或等值货币）起，自动享受费用折扣，并有专属客服协助 作者 Hayne Expatica 小提示 Wise 每月 ATM 免费取现额度按账户累计，取现前请留意当月已取金额。 Wise 公司背景 Wise 于 2011 年在英国创立，受英国金融行为监管局（FCA）监管，提供账户、银行卡和跨境汇款服务。经常跨境付款、出行，或需要收取多种外币的外籍人士，可以用 Wise 管理多币种资金。华人用户常见的使用场景包括：缴纳留学费用、收取海外薪资，以及回国旅行时消费。

如何在英国开设 Wise 多币种账户？ Wise 多币种账户可同时持有 40+ 多种货币，方便你把英镑和人民币、港元等其他货币分开管理。人民币和港元的充入有条件限制，详见 Wise 帮助中心 – 可持有币种。 账户支持用 20+ 种货币收款，其中 10 种左右提供本地账户信息，其他货币通过 SWIFT（国际电汇）信息收款。大多数收款免费，SWIFT 收款等部分类型会收取费用，金额因货币而异，详见 Wise 费用与定价。 开户步骤如下： 注册：在 App 或官网输入邮箱、手机号和居住国家，创建账户。 验证身份：按提示上传政府签发的身份证件照片，可能还需上传地址证明。 开设英镑余额：点击“+”或“添加货币”，选择“开设余额”，再选英镑。 存入英镑：在英镑余额页面点击“+”，或使用 App 内的英镑本地账户信息（账号和分类代码，即 sort code），从英国银行账户转入。 汇款或消费：设置汇款，或订购 Wise 卡。 开通 Wise 帐户 作者 Hayne Expatica 小提示 英镑、欧元、美元、澳元、加元、新加坡元、港元等货币提供本地账户信息，大多数本地汇款可免费收款，美元电汇除外。

如何使用 Wise 进行汇款？ 在手机或电脑上即可设置汇款。汇款前，页面会先显示汇率、费用、预计到账时间和收款人实际到账金额。 汇款步骤如下： 注册或登录：通过 Wise App 或官网创建或登录账户。 输入金额：点击“发送”，输入你要付出的金额，或收款人需要收到的金额。 填写收款人信息：选择已有收款人，或按提示添加新收款人的银行账户信息。 选择付款方式：可选银行汇款、借记卡或信用卡，也可直接用 Wise 余额。 核对报价：查看汇率、费用和预计到账时间，可与其他渠道比较。 确认并付款：按提示完成付款。 汇款发出后，可在 Wise 账户内跟踪进度，资金到达收款银行后会收到通知。 到 Wise 官网输入汇款金额和币种，即可查看当前汇率、费用、预计到账时间及收款人实收金额。 查看费用并开始汇款

如何在英国使用 Wise 账户？ Wise 账户和 Wise 卡可在多种货币之间管理资金，适合同时使用英镑、人民币、港元的人。英国外籍人士常见的用法如下： 持有并兑换多种货币： 按中间市场汇率兑换，可在汇率合适时提前换汇，也可为即将到来的外币付款做准备。

按中间市场汇率兑换，可在汇率合适时提前换汇，也可为即将到来的外币付款做准备。 在英国及境外使用 Wise 借记卡消费及取现： 可在 160+ 个国家和地区的商店、餐厅、公共交通均可使用，也可在自动取款机（ATM）取现。

可在 160+ 个国家和地区的商店、餐厅、公共交通均可使用，也可在自动取款机（ATM）取现。 使用数字卡网购 ：最多创建 3 张数字卡（虚拟卡），在英国或其他地方更安全地网购和支付订阅费用。

：最多创建 3 张数字卡（虚拟卡），在英国或其他地方更安全地网购和支付订阅费用。 通过本地账户信息收款 ：可使用欧元、英镑、美元、澳元、加元、匈牙利福林、新西兰元、菲律宾比索、新加坡元共 9 种货币的本地账户信息，像本地账户一样收款。

：可使用欧元、英镑、美元、澳元、加元、匈牙利福林、新西兰元、菲律宾比索、新加坡元共 9 种货币的本地账户信息，像本地账户一样收款。 接收国际汇款：Wise 支持使用收款信息接收 20+ 种主要货币，其中部分币种支持通过当地支付网络收款，其他币种则通过 SWIFT 接收。 作者 Hayne Expatica 小提示 独立 ATM 运营商可能另外收取取现费用，这部分费用不由 Wise 收取。 使用 Wise 收款 Wise 有三种收款方式，可按付款人的情况选择： 汇入英国银行账户 ：对方用 Wise 向你汇款时，可让对方汇入你的英国银行账户。你只需提供该账户的信息。

：对方用 Wise 向你汇款时，可让对方汇入你的英国银行账户。你只需提供该账户的信息。 汇入 Wise 账户（本地汇款） ：在 Wise App 中点击所需币种，获取本地账户信息，再发给付款人。收取英镑本地汇款免费。

：在 Wise App 中点击所需币种，获取本地账户信息，再发给付款人。收取英镑本地汇款免费。 汇入 Wise 账户（SWIFT）：把 App 内的 SWIFT 账户信息发给付款人，即可用 20+ 种货币收款。每笔收取固定费用，金额因货币而异。详见 Wise 收款。 例如：GBP 收款信息包含英国 account number 和 sort code，可接收 Faster Payments、Bacs 或 CHAPS 英镑转账。部分其他货币提供当地账户信息，另一些则通过 GBP 全球收款信息接收 SWIFT 付款。

如何在英国申请 Wise 卡？ Wise 卡可在 150 多个国家和地区消费和取现。账户内有对应币种的余额时，用该币种消费无需换汇。余额不足时，卡会自动从其他余额换汇，Wise 称按费用最低的方式处理，因此提前换汇或用自动换汇都可以。申请步骤如下： 注册或登录：通过 Wise App 或官网创建或登录账户。 创建数字卡： 在“卡”标签页选择数字卡，即可立即生成，用于 Apple Pay、Google Pay 或网购。 订购实体卡： 在“卡”标签页按提示订购，一次性收费 7 英镑，详见 Wise 帮助中心 – 如何订购 Wise 卡。 收卡并使用：实体卡寄到英国地址通常需要 2 至 6 个工作日；选择加急配送，最多 4 个工作日送达。 作者 Hayne Expatica 小提示 数字卡无需等实体卡送达即可使用，适合急需网购或绑定支付工具的人。

如何在英国使用 Wise 卡？ 符合条件的英国用户可以申请 Wise 借记卡，用账户内的货币在英国及海外消费。 支付方式： 支持店内感应支付、插卡并输入 PIN 码支付、网购和取现。

支持店内感应支付、插卡并输入 PIN 码支付、网购和取现。 网络覆盖： 实体卡可在接受 Visa / Mastercard 的商户和 ATM 使用，覆盖 150+ 个国家和地区。

实体卡可在接受 Visa / Mastercard 的商户和 ATM 使用，覆盖 150+ 个国家和地区。 手机钱包： 可添加到 Apple Pay 或 Google Pay，也可改用数字卡。

可添加到 Apple Pay 或 Google Pay，也可改用数字卡。 自动换汇： 消费币种没有对应余额时，卡会自动从其他余额换汇。

消费币种没有对应余额时，卡会自动从其他余额换汇。 安全控制：可在 App 内随时冻结或解冻卡片，并开启交易通知。 申请 Wise 借记卡 使用 Wise 数字卡 数字卡免费，可立即生成，不必等实体卡送达，就能在网上、店内和境外消费。 数字卡的卡号等信息与实体卡不同，网购时可以避免实体卡信息泄露。担心卡片被盗用时，可先冻结数字卡，也可以直接删除，并立即生成新的数字卡。最多可同时拥有 3 张数字卡。

如何使用 Wise 进行大额汇款？ Wise 支持大额国际付款，费用在汇款前列明，按中间市场汇率换算。可以办理支付英国大学学费、购房首付等大额款项。详见 Wise 欧元汇款说明。 根据 Wise 大额汇款页面，在一个日历月内，个人账户完成的合资格跨币种汇款或兑换金额累计超过 20,000 英镑后，对于超过相应门槛的部分， Wise 会自动适用较低费率。折扣按阶梯计算，并非整笔或当月全部金额都按折扣费率重新计费。个人账户和企业账户分别累计，同币种转账、取消或未完成的交易通常不计入门槛；累计金额于每月月初重置。 大额汇款可能需要补充资金来源证明，如银行流水、房产买卖合同、工资证明等，建议提前准备，以缩短审核时间。汇款金额较大时，Wise 的专属支持团队可协助完成验证和相关问题。

Wise 是否安全？ Wise 是持牌支付机构，不是银行，不会把客户资金用于放贷。详见 Wise 安全与保障。 主要安全措施如下： 两步验证： 登录和关键操作前会确认你的身份。

登录和关键操作前会确认你的身份。 实时通知： 每笔卡片交易都会即时提醒。

每笔卡片交易都会即时提醒。 数字卡： 网购时可生成独立的卡号，避免暴露实体卡信息。

网购时可生成独立的卡号，避免暴露实体卡信息。 即时冻结： 卡片遗失或被盗时，可在 App 内立即冻结。

Wise 在英国受监管吗？ 是的。在英国，Wise 的相关支付服务受英国金融行为监管局（FCA）监管。Wise 会按适用法规保障客户资金，但这种保障与银行的存款保障计划不同，使用前请了解相关条款。