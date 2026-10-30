如何在英国使用 Wise？开户、汇款、收款与 Wise 卡费用（2026）

一个 Wise 账户，管理英国与海外资金
从接收英镑到换汇、汇款和刷卡消费，Wise 账户可持有 40+ 种货币，并配有 Wise 借记卡。需要换汇时，按中间市场汇率（买入价与卖出价的中间值）兑换，费用公开。
- 获取个人 GBP 收款信息，接收英国本地英镑转账
- 持有和兑换 40+ 多种货币，交易前查看汇率及费用
- 使用 Wise 借记卡在英国和海外消费
- 设置国际汇款时查看费用、预计到账时间和实收金额
Wise 英国服务一览
|功能
|说明
|跨境汇款
|可从英国向多个国家和地区汇款，汇款前会显示汇率、费用和预计到账时间，全程按中间市场汇率换汇
|多币种账户
|免费开户，可持有 40+ 种货币（含英镑），并可获取 20+ 种货币的收款信息
|借记卡
|实体卡一次性收费 7 英镑；每月 250 英镑内免费取现，超出部分收取 2.69%，ATM 运营商可能另外收费
|数字卡
|免费，可立即生成，不必等实体卡送达；最多同时持有 3 张，用于网购、店内和境外支付
|企业账户
|面向企业和自雇人士，支持批量付款、App 接口（API）和会计软件对接
|大额汇款
|每月汇款累计达 20,000 英镑（或等值货币）起，自动享受费用折扣，并有专属客服协助
作者
Hayne
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Wise 每月 ATM 免费取现额度按账户累计，取现前请留意当月已取金额。
Wise 公司背景
Wise 于 2011 年在英国创立，受英国金融行为监管局（FCA）监管，提供账户、银行卡和跨境汇款服务。经常跨境付款、出行，或需要收取多种外币的外籍人士，可以用 Wise 管理多币种资金。华人用户常见的使用场景包括：缴纳留学费用、收取海外薪资，以及回国旅行时消费。
如何在英国开设 Wise 多币种账户？
Wise 多币种账户可同时持有 40+ 多种货币，方便你把英镑和人民币、港元等其他货币分开管理。人民币和港元的充入有条件限制，详见 Wise 帮助中心 – 可持有币种。
账户支持用 20+ 种货币收款，其中 10 种左右提供本地账户信息，其他货币通过 SWIFT（国际电汇）信息收款。大多数收款免费，SWIFT 收款等部分类型会收取费用，金额因货币而异，详见 Wise 费用与定价。
开户步骤如下：
- 注册：在 App 或官网输入邮箱、手机号和居住国家，创建账户。
- 验证身份：按提示上传政府签发的身份证件照片，可能还需上传地址证明。
- 开设英镑余额：点击“+”或“添加货币”，选择“开设余额”，再选英镑。
- 存入英镑：在英镑余额页面点击“+”，或使用 App 内的英镑本地账户信息（账号和分类代码，即 sort code），从英国银行账户转入。
- 汇款或消费：设置汇款，或订购 Wise 卡。
作者
Hayne
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英镑、欧元、美元、澳元、加元、新加坡元、港元等货币提供本地账户信息，大多数本地汇款可免费收款，美元电汇除外。
如何使用 Wise 进行汇款？
在手机或电脑上即可设置汇款。汇款前，页面会先显示汇率、费用、预计到账时间和收款人实际到账金额。
汇款步骤如下：
- 注册或登录：通过 Wise App 或官网创建或登录账户。
- 输入金额：点击“发送”，输入你要付出的金额，或收款人需要收到的金额。
- 填写收款人信息：选择已有收款人，或按提示添加新收款人的银行账户信息。
- 选择付款方式：可选银行汇款、借记卡或信用卡，也可直接用 Wise 余额。
- 核对报价：查看汇率、费用和预计到账时间，可与其他渠道比较。
- 确认并付款：按提示完成付款。
汇款发出后，可在 Wise 账户内跟踪进度，资金到达收款银行后会收到通知。
到 Wise 官网输入汇款金额和币种，即可查看当前汇率、费用、预计到账时间及收款人实收金额。
如何在英国使用 Wise 账户？
Wise 账户和 Wise 卡可在多种货币之间管理资金，适合同时使用英镑、人民币、港元的人。英国外籍人士常见的用法如下：
- 持有并兑换多种货币：按中间市场汇率兑换，可在汇率合适时提前换汇，也可为即将到来的外币付款做准备。
- 在英国及境外使用 Wise 借记卡消费及取现：可在 160+ 个国家和地区的商店、餐厅、公共交通均可使用，也可在自动取款机（ATM）取现。
- 使用数字卡网购：最多创建 3 张数字卡（虚拟卡），在英国或其他地方更安全地网购和支付订阅费用。
- 通过本地账户信息收款：可使用欧元、英镑、美元、澳元、加元、匈牙利福林、新西兰元、菲律宾比索、新加坡元共 9 种货币的本地账户信息，像本地账户一样收款。
- 接收国际汇款：Wise 支持使用收款信息接收 20+ 种主要货币，其中部分币种支持通过当地支付网络收款，其他币种则通过 SWIFT 接收。
作者
Hayne
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独立 ATM 运营商可能另外收取取现费用，这部分费用不由 Wise 收取。
使用 Wise 收款
Wise 有三种收款方式，可按付款人的情况选择：
- 汇入英国银行账户：对方用 Wise 向你汇款时，可让对方汇入你的英国银行账户。你只需提供该账户的信息。
- 汇入 Wise 账户（本地汇款）：在 Wise App 中点击所需币种，获取本地账户信息，再发给付款人。收取英镑本地汇款免费。
- 汇入 Wise 账户（SWIFT）：把 App 内的 SWIFT 账户信息发给付款人，即可用 20+ 种货币收款。每笔收取固定费用，金额因货币而异。详见 Wise 收款。
例如：GBP 收款信息包含英国 account number 和 sort code，可接收 Faster Payments、Bacs 或 CHAPS 英镑转账。部分其他货币提供当地账户信息，另一些则通过 GBP 全球收款信息接收 SWIFT 付款。
如何在英国申请 Wise 卡？
Wise 卡可在 150 多个国家和地区消费和取现。账户内有对应币种的余额时，用该币种消费无需换汇。余额不足时，卡会自动从其他余额换汇，Wise 称按费用最低的方式处理，因此提前换汇或用自动换汇都可以。申请步骤如下：
- 注册或登录：通过 Wise App 或官网创建或登录账户。
- 创建数字卡： 在“卡”标签页选择数字卡，即可立即生成，用于 Apple Pay、Google Pay 或网购。
- 订购实体卡： 在“卡”标签页按提示订购，一次性收费 7 英镑，详见 Wise 帮助中心 – 如何订购 Wise 卡。
- 收卡并使用：实体卡寄到英国地址通常需要 2 至 6 个工作日；选择加急配送，最多 4 个工作日送达。
作者
Hayne
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数字卡无需等实体卡送达即可使用，适合急需网购或绑定支付工具的人。
如何在英国使用 Wise 卡？
符合条件的英国用户可以申请 Wise 借记卡，用账户内的货币在英国及海外消费。
- 支付方式：支持店内感应支付、插卡并输入 PIN 码支付、网购和取现。
- 网络覆盖：实体卡可在接受 Visa / Mastercard 的商户和 ATM 使用，覆盖 150+ 个国家和地区。
- 手机钱包：可添加到 Apple Pay 或 Google Pay，也可改用数字卡。
- 自动换汇：消费币种没有对应余额时，卡会自动从其他余额换汇。
- 安全控制：可在 App 内随时冻结或解冻卡片，并开启交易通知。
使用 Wise 数字卡
数字卡免费，可立即生成，不必等实体卡送达，就能在网上、店内和境外消费。
数字卡的卡号等信息与实体卡不同，网购时可以避免实体卡信息泄露。担心卡片被盗用时，可先冻结数字卡，也可以直接删除，并立即生成新的数字卡。最多可同时拥有 3 张数字卡。
如何在英国使用 Wise 企业账户？
Wise Business 企业账户（Wise Business Account）面向公司和自雇人士，增加了适合跨境业务的服务：
- 多币种收款与付款：可持有 40 多种货币，按中间市场汇率互换。进阶版可获取 22 种以上货币的收款信息。
- 批量付款：一次上传即可向多名供应商或员工付款。
- 会计软件整合：支持云端会计软件，自动同步交易记录。
- 团队费用卡：可为员工发行专属借记卡，并设定消费权限与预算。
- App 程序接口（API）对接：适合需要自动化付款流程的企业。
开立企业账户步骤如下：
- 下载 Wise App 并点击 ”注册”。
- 填写个人资料与企业信息（公司名称、类型、注册号码等）。
- 上传身份证明文件（账户持有人与最终受益所有人（UBO））。
- 完成验证后即可使用企业功能。
申请中途可以保存，稍后继续，也可以联系 Wise 团队协助。
作者
Hayne
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注册 Wise Business 账户本身免费。英国企业如需获取完整的多币种收款信息及相关企业功能，目前需支付一次性 50 英镑设置费。汇款、换汇、卡片及部分收款方式可能另外收费，详见 Wise Business 收款方式和 Wise Business 费用与定价。
如何使用 Wise 进行大额汇款？
Wise 支持大额国际付款，费用在汇款前列明，按中间市场汇率换算。可以办理支付英国大学学费、购房首付等大额款项。详见 Wise 欧元汇款说明。
根据 Wise 大额汇款页面，在一个日历月内，个人账户完成的合资格跨币种汇款或兑换金额累计超过 20,000 英镑后，对于超过相应门槛的部分， Wise 会自动适用较低费率。折扣按阶梯计算，并非整笔或当月全部金额都按折扣费率重新计费。个人账户和企业账户分别累计，同币种转账、取消或未完成的交易通常不计入门槛；累计金额于每月月初重置。
大额汇款可能需要补充资金来源证明，如银行流水、房产买卖合同、工资证明等，建议提前准备，以缩短审核时间。汇款金额较大时，Wise 的专属支持团队可协助完成验证和相关问题。
Wise 是否安全？
Wise 是持牌支付机构，不是银行，不会把客户资金用于放贷。详见 Wise 安全与保障。
主要安全措施如下：
- 两步验证： 登录和关键操作前会确认你的身份。
- 实时通知： 每笔卡片交易都会即时提醒。
- 数字卡： 网购时可生成独立的卡号，避免暴露实体卡信息。
- 即时冻结： 卡片遗失或被盗时，可在 App 内立即冻结。
Wise 在英国受监管吗？
是的。在英国，Wise 的相关支付服务受英国金融行为监管局（FCA）监管。Wise 会按适用法规保障客户资金，但这种保障与银行的存款保障计划不同，使用前请了解相关条款。
如何在英国联系 Wise 客服？
Wise 为英国用户提供支持，客服团队支持 14 种语言，具体语种以帮助中心为准。Wise 帮助中心通常是获取答案最快的途径，登录账户后也可以在 App 或网页内查看针对账户的联系方式。
另外，Wise 的电话线路全天候开放，可用的联系方式和语言以帮助中心页面显示为准。帮助中心还提供常见问题解答和分步指南，多数常见问题无需联系客服，也能找到解决方法。
资料来源
- Wise 英国收款
- Wise 英国费用与定价
- Wise 英国大额汇款
- Wise Business 企业账户
- Wise Business 费用与定价
- Wise Business 收款方式
- Wise 安全与保障
- 英国金融行为监管局（FCA）– Wise 注册信息
- Wise 帮助中心 – 如何订购 Wise 卡
- Wise 帮助中心 – 可持有币种
- Wise 帮助中心
资料核查日期：2026 年 10 月 16 日
Wise 是电子货币机构，并非银行。Wise 账户不提供银行的透支或贷款，账户资金也不受英国金融服务补偿计划（FSCS）保障，而是按照监管规定进行隔离保护。产品资格和功能以用户所在地及验证结果为准。