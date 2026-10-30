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银行服务

如何在日本开银行账户(2026)？开户条件、所需材料与银行选择

对于计划移居日本的华人来说，开设一个日本银行账户从来都不是一件可有可无的小事。支付房租、接收工资、缴纳保险和水电费，几乎都离不开一张本地的银行卡。日本拥有成熟的银行体系，从都市银行到数字银行，选择相当丰富。

Joan Wong
作者：
Cristen T
编辑：
更新于
黑色皮革钱包与日元纸币和硬币

本文将为你梳理 2026 年在日本开设银行账户的完整流程，包括账户类型、所需文件、开户步骤，以及公司账户、儿童账户和开户被拒等常见问题的解决方案。

刚到日本？用 Wise 管理日元和跨境资金

在办好日本本地银行账户前后，Wise 可以帮助你兑换日元、处理海外收付款并支付日常开支。

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  • 使用 Wise 借记卡在日本及海外消费
  • 获取部分币种的个人收款信息，接收海外款项

日本银行业务

日本的银行体系由中央银行日本银行（日银）与超过 600 家商业银行组成。主要类型包括：

  • 都市银行
  • 地方银行
  • 第二地方银行
  • 信托银行
  • 外国银行
  • 數字银行（ネット银行）
  • 信用金库、信用组合、劳动金库等合作社型金融机构

监管机构为日本金融厅（FSA），各银行在全国银行协会（JBA）注册。

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Joan

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地方银行和信用金库通常只提供日语服务。如果您的日语尚不流利，建议优先选择都市银行或数字银行，开户体验会顺利得多。

你真的需要日本银行账户吗？

从法律上说，移居日本并不强制要求拥有本地银行账户。但在实际生活中，没有日本账户会非常不便：领取工资、缴纳房贷与保费、设置电视和网络合约，通常都需要本地账户。除非您使用国际在线银行，否则仅靠海外账户往往行不通。

日本的银行服务

日本的银行提供的服务和产品与其他地方的银行基本相同，包括：

  • 贷款和透支
  • 储蓄和投资产品（例如养老金）
  • 保险单
  • 抵押贷款
  • 信用卡和借记卡
  • 各种付款方式（例如转账和直接借记）

日本国际汇款

如果您必须在日本进行国际汇款，也可以选择全球提供商。在日本经营的国际公司包括 CurrencyFairWise

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在日本开户之前必须知道的门槛

日本银行会根据《外汇及外国贸易法》及各自的开户政策判断申请人属于居民还是非居民。银行通常会查看申请人在日本的居住时间、在留资格、在留期限，以及是否已经在日本工作或就学。尚未居住满六个月的人并非一律不能开户；已经在日本工作的人，或符合个别银行条件的人，可能可以提前申请，但账户功能和汇款方式可能受到限制。

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Joan

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虽然可保留外国账户，但频繁交易会产生较高费用，且部分本地服务（如网络、电视开通）可能要求日本账户。疫情前日本现金使用比例很高，现在借记卡（デビットカード）与电子支付已大幅普及，但部分小店仍偏好现金。

由于许多银行要求申请人在日本居住满六个月，才能开设普通存款账户（普通預金口座）。刚到日本的您可以考虑以下替代方案：

  1. 向接受新抵达者的银行查询：部分银行会根据在留资格、工作或就学情况接受申请，但可能把账户按非居民账户处理，并限制部分转账功能。
  2. 请雇主或学校协助：银行可能要求员工证、学生证或联系雇主和学校核实情况；由雇主或学校提供说明或陪同，有助于完成审核。
  3. 使用跨境支付服务过渡：符合条件时，可使用 Wise 等服务兑换日元、向日本银行账户汇款或使用借记卡消费，但这类服务不能完全替代工资入账、房租扣款等日本本地银行功能。
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日本银行账户类型

普通存款账户（普通預金口座）

这是最标准的账户类型，支持以下功能：

  • 汇款和收款
  • 支付账单
  • 使用借记卡或信用卡
  • 金融服务（例如贷款或透支）

大型银行通常提供不同等级的普通账户（基本版与高级版）。高级账户可能附带额外服务，但部分产品会收取会员费（例如 SMBC 的 Olive 账户对部分支付卡收取费用）。日本银行账户一般不收账户维护费。

部分银行还向儿童、青少年与学生提供专用账户。

储蓄账户

如果您想在存钱同时赚取利息，可考虑开设储蓄账户。利率通常高于普通存款账户，但通常附带条件：要求较高的起存金额或提取限制。定期存款（定期预金）是其中一种常见形式──按约定时间表存入，到期前通常不能随意提取。

外币存款账户（外貨預金）

日本部分银行提供外币或多币种账户，方便跨境交易，适合经常进行国际收付款的人，但需注意汇率换汇费用。

如何选择适合您的银行

该国提供的银行选项众多，建议重点比较以下项目：

  • 費用：虽然许多银行存款账户免费，但各种不同的服务仍然收费，务必核对费用列表
  • 产品范围：是否需要贷款、投资、保险或养老金等服务
  • 外籍人士友好度：是否提供英语服务、国际汇款和多币种账户
  • 便利性：是否需要 24/7 网银与好用的手机 App
  • 客户口碑：参考可靠的在线评论，了解现有用户的真实评价
  • 特色功能：是否有其他银行无法提供的服务
  • 道德与可持续发展表现：如果您重视这一点，可查看 CSRHubCorporate Knights 等评级

如何管理您的日本银行账户

您可以根据银行与个人偏好选择：

  1. 柜台办理：日本每 10 万成年人有 33.9 个银行分行，密度远高于欧盟平均水平。
  2. 电话：多数银行在营业时间提供电话支持，部分更支持 Zoom 等视频预约。
  3. 网上银行：主要银行均提供网银，可 24 小时管理帐户。
  4. 手机 App：许多银行有官方 App，支持移动支付与资金管理。

外籍人士如何开设日本银行账户

开设标准普通账户的前提是：已成为在日本居住满至少 6 个月的长期居民。满足条件后，流程相对简单——可亲自到分行办理，或部分银行支持在线申请。

  • 居留卡（在留卡）
  • 日本身份证号码（マイナンバー）
  • 个人印章（印鑑），部分银行已接受签名

在某些情况下，可能额外要求：

  • 地址证明（例如水电费账单）
  • 日本手机号码
  • 居住证明
  • 身份证明（例如护照）

储蓄账户或高端活期账户通常也需要初始存款，金额有时可低至 1,000 日元左右。

开户通常可当场完成。亲自办理时，当天就可能拿到 ATM 卡与存折（通帳）；在线办理则可能在数日后邮寄送达。

日本网上银行与数字银行

除了传统银行的网银和手机 App，日本还有多家纯数字银行（ネット銀行）。开户通常只需下载 App，验证身份证件、地址和电话号码即可，且普遍支持指纹或面部识别等生物识别安全验证。对于需要 24/7 管理资金、频繁跨境收付的华人来说，值得考虑。

在日本开设公司账户

若你在日本创业，可开设法人口座（企业账户）。多数银行同时提供商业贷款、保险与投资产品。

与个人账户相比，公司账户流程更复杂和耗时。首先，通常要求至少一名企业主或董事为持有个人账户的日本居民。此外，银行会安排至少一名业主或董事进行面谈。整个过程可能需要大约 4-6 周。 

常见所需文件（依企业规模与账户类型有所不同）：

  • 公证的公司注册文件
  • 法务局核发的法人印章
  • 国税厅核发的法人番号
  • 至少一名代表企业主或董事的在留卡

可能还有其他要求，例如：含盈利预测的商业计划、营业地址证明、初始资金证明。若企业已运营，还需提供近期账目。

费用方面，微型与小型企业月管理费可低至约 500 日元，大型企业则可能达 2 万日元左右。信用卡、贷款、国际汇款等服务另计费用。

如何为儿童在日本开设银行账户

让孩子拥有自己的账户，是培养金钱观念与责任感的好方法。瑞穗银行（みずほ銀行）、SMBC（三井住友銀行）等均提供儿童存款与储蓄账户。

儿童账户通常为基础型，具备 ATM 卡与适度利率。储蓄类账户可能设有取款限制。持有人年满 18 岁后，一般可转为标准成人账户。

开户必须至少有一位家长或监护人同意：15 岁以下儿童可由父母代办，无需到场；15 至 18 岁则需要本人在场或提供书面同意。

部分银行要求至少一名家长在该银行持有个人账户。

流程和所需文件与成人开户类似，另需提供家长本人的身份与地址证明。

信用状况不佳时如何开户

大多数日本银行都允许开设存款账户，无论您的信用状况如何。但是，您可以获得的服务将受到限制，例如只能使用基本 ATM 卡，无法申请借记卡、信用卡、透支或贷款。

可以前往信用信息中心查询自己的信用状况。

开户被拒绝后该怎么办

若申请被拒，第一步务必直接联系银行本身。多数银行设有投诉或客户服务团队，可详细说明原因（常见为材料不全或不满足居住要求）。

若对处理结果感到不满，您可以向 JBA 提出投诉，JBA 将在您和银行之间进行调解，并尽力解决争议；若调解不成功或銀行在两个月内没有做出回应，他们会将投诉升级到内部调解委员会。如果仍然不满意，可以考虑诉诸法律途径。

在日本更换或关闭银行账户

根据各银行条款，你可随时通过邮寄、到分行或（部分银行支持）在线关闭账户。

通常需填写结清表格，并提交：

  • 银行卡（キャッシュカード）
  • 存折 (通帳）
  • 印章或签名 (印鑑/署名)

若要将资金转到新银行，可询问新银行是否提供转户协助服务。

只要没有未偿还债务（透支或贷款），关闭或转换账户通常不产生费用。若有未结清债务，需先处理完毕，或与新银行协商安排。

资料来源

  • 日本银行 – 日本中央银行
  • FSA – 日本金融机构（包括银行）的监管机构
  • JBA – 日本银行家协会，也提供争议解决服务

资料检查日期：2026年10月12日

Joan Wong

关于作者

Joan 是一名拥有多年数字内容及 SEO 经验的内容策略专家，曾参与金融科技、旅游、生活方式及科技等领域的内容策划与网站优化。

她曾于日本留学，也曾旅居瑞典，对不同文化及海外生活充满兴趣，并持续关注旅游、移居及欧洲生活等主题。凭借跨市场的工作经验，Joan 擅长将复杂信息整理成易于理解的内容，帮助读者在海外生活中做出合适的选择。

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