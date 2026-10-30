日本 Wise 卡指南(2026)：申请、费用、ATM 取现与限额

在日本使用 Wise 卡的好处 多币种支援 可在日本及海外持有并使用 40+ 种货币 透明的兑换费用 货币兑换采用中间市场汇率，费用透明，无隐藏加价 安全功能 可即时冻结／解冻卡片、设定消费限额，并接收每笔交易通知 卡片费用 一次性支付 1,200 日元开卡费，无后续维护费用 消费便利性 可在日本及 150+ 个国家和地区的实体店与线上使用 使用虚拟卡 可建立虚拟卡，用于线上购物、订阅 ChatGPT 等 AI 服务等 ATM 取现 每月前 25,000 日元取现免费且不限次数；超出部分收取 1.75%，免费额度用尽后每笔另加 100 日元 + 1.75% *信息截至 2026 年 10 月 14 日正确 申请 Wise 借记卡

我可以在日本办理 Wise 卡吗？ 你可以在日本订购并使用 Wise 借记卡，用于日常消费、在线购物以及在当地 ATM 提现。该卡绑定到你的 Wise 账户，所以你可以持有、发送和兑换 40+ 种货币。 此外，你也可以在日本申请 Wise 商业借记卡，绑定你的企业账户。这对需要以不同货币支付供应商或承包商的自由职业者和公司特别有用。企业可以向团队成员发放卡片，并实时监控支出。

在日本使用 Wise 卡进行日常交易 在日本，你可以使用 Wise 卡进行各种日常购买和交易，包括购物、和朋友外出就餐、酒店结账，以及购买公共交通票。 你也可以在 Wise 应用中创建一张数字卡用于网购。它内置了安全功能，包括卡片冻结/解冻和实时交易通知。 使用 Wise 卡，你可以： 在日本接受借记卡的商店、餐厅、酒吧等零售场所刷卡付款；

使用虚拟卡进行在线购物；

取款免费且不限次数，只要每月总额不超过 25,000 日元。超过 25,000 日元的取款部分将收取 1.75% 的费用；免费额度用完后，每笔额外加收 100 日元固定费用，加上 1.75% 的比例费用；

使用 Wise 账户中的日元余额支付，或以中间市场汇率从其他多种货币转换；

随时冻结或解冻卡片、设置消费限额，并接收实时交易通知；

在App中追踪每月消费，例如外出就餐、买菜和交通支出。 申请 Wise 借记卡

使用 Wise 应用程序管理你的卡 Wise App 让你可以轻松地在一个地方同时管理 Wise 卡和账户。你可以存入不同货币、设置消费余额，并在需要时按中间市场汇率转换资金。 你还可以用这个应用保护你的卡片，随时设置和调整消费限额，如果丢失或被盗，还能立即冻结或解冻卡片。通过这个应用，你可以创建 Wise 虚拟卡来增加线上安全性，同时支出跟踪和实时交易通知可以让你清楚地看到你的钱花在哪儿了。 如何将钱存入我的 Wise 卡？ 使用 Wise 卡前，需要确保 Wise 账户中有足够余额。用户可通过 App 中提供的方式添加资金，例如银行转账或符合条件的银行卡。可用方式、到账时间和费用因账户及付款方式而异。 注意：目前在日本无法通过 ATM 用现金给卡充值。所有充值都必须通过 app 或 Wise 网站以电子方式完成。

Wise 卡在日本的费用 Wise 卡的费用因国家而异。在日本，你需要支付一次性开卡费 1,200 日元。没有年费或月费。只要你所用货币余额充足，你的日常消费不会被额外收费，否则 Wise 会自动从其他余额中按透明费用和中间市场汇率进行转换。ATM 取款有每月限额，超出限额会收取少量费用。 这是日本 Wise 卡的费用清单： 💡 Wise 卡费用 开卡费用 1,200 日元（一次性费用）加急配送选项（1–2 天）从 1,298 日元起 月费或年费 无费用 消费费用 – 换汇和汇款手续费低至 0.27% 起（详见：Wise 日本定价）。

– 如果账户中已有足够的付款货币，Wise 通常不会收取货币兑换费。不过，商户仍可能收取自己的刷卡附加费。 ATM 取现费用 每月总额不超过 25,000 日元时，取现免费且不限次数。超出 25,000 日元的部分收取 1.75% 费用；免费额度用完后，每笔取现将额外收取 100 日元固定费用 + 1.75% 比例费用。 办理数字卡 无费用 补办卡片 640 日元 更换过期卡片 无费用 *信息截至 2026 年 10 月 14 日正确 查看 Wise 卡最新费用

Wise 卡使用安全吗？ Wise 卡具备多种安全功能保护资金，包括双因素认证和加密。如果卡片丢失或被盗，可以立即通过 App 冻结或解冻，或直接取消卡片。 你还可以追踪支出、设置实时交易通知，并为网购单独创建虚拟卡，以保护实体卡信息。请查看 Wise 安全与保障页面，了解更多关于资金和数据如何受到保护。 在日本及海外保持安全的实用提示 定期使用 Wise App 查看余额和监控支出

妥善保管实体卡，避免携带过多卡片

在线消费优先使用虚拟卡

根据实际需要设定合理消费限额，避免设定过高

如何在日本获得 Wise 卡 开通Wise账户后，就可以在日本订购 Wise 实体卡。只需按照网站或应用程序上的简单指引操作即可。一次性费用为 1,200 日元，如果需要加急寄送，可以支付额外费用（从1,298日元起）。标准配送通常需要 7–10 个工作日到达；加急送卡最多约 4 个工作日。 办理 Wise 卡的步骤如下 ： 开通Wise账户并开通你的第一个货币余额 在 App 或网站的“卡片”标签中订购实体卡 选择配送方式（标准或快递）并支付费用 收到卡片后完成激活 在日本订购 Wise 卡，激活时需要输入随卡附带信件中的 6 位数代码。操作很简单，只需进入App/网站的“卡片”标签，选择“激活你的卡”，然后输入代码即可。

移居日本后，Wise 卡怎么用？ 如果你移居日本并且已经有 Wise 卡，通常可以继续使用直到卡过期。不过，这取决于卡片的发行国家。部分国家（例如美国）在用户搬到国外后可能会取消原卡，需要重新订购。你可以在 Wise 帮助页面查看你所在国家的规定。 Wise 卡能否使用，取决于各国或地区是否取得相关金融牌照。如果你从目前尚未开放发卡的国家搬到日本，必须等到搬家或取得日本地址后才能订购。 如果你目前居住在已开放发卡的国家，可以提前订购卡片。不过，请先确认你原居住国的规定，确保搬到日本后仍能继续使用这张卡。如果可以，你一到日本就能开始消费——记得及时在账户中更新新地址信息。 要记住，不同国家的送货费用与时效也有差异，搬家前可先比较再决定在哪里订卡。

我的 Wise 卡可以在哪里使用？ 你可以在 160 多个国家和地区使用 Wise 卡进行消费和 ATM 取款，包括韩国、澳大利亚、美国、英国及欧盟国家。 Wise 卡专为国际旅行设计，外籍人士在回国旅行时也能继续使用。除了在国外消费，你还可以持有和兑换 40+ 种货币。兑换费用透明，使用中间市场汇率，没有隐藏费用。有关更多支持的国家和货币信息，请访问 Wise 帮助中心。 使用 Wise 卡进行国际旅行 旅行时使用 Wise 卡，不用担心高额的境外交易费和汇率。你可以用它进行日常购物和境外 ATM 取款、网上购物，还可以绑定到手机钱包和虚拟卡上，使用更加方便。 以下是常见使用方式： 日常支付： 在 150+ 多个国家的商店、酒店、餐厅及线上支付。

在 150+ 多个国家的商店、酒店、餐厅及线上支付。 ATM 取款： 对于日本发行的 Wise 卡，每个自然月累计不超过 25,000 日元的 ATM 取现，Wise 不收取取现手续费。超过免费额度后，将收取每笔 100 日元固定费用，以及超出 25,000 日元部分的 1.75%。ATM 运营商仍可能另外收费。

对于日本发行的 Wise 卡，每个自然月累计不超过 25,000 日元的 ATM 取现，Wise 不收取取现手续费。超过免费额度后，将收取每笔 100 日元固定费用，以及超出 25,000 日元部分的 1.75%。ATM 运营商仍可能另外收费。 使用虚拟卡： 在线购物或预订时创建虚拟卡。

在线购物或预订时创建虚拟卡。 追踪消费： 追踪不同支出分类（例如餐饮、住宿、交通），更容易遵守旅行预算。

追踪不同支出分类（例如餐饮、住宿、交通），更容易遵守旅行预算。 安全消费：实时获取消费通知。如果卡丢失或被盗，可以立即冻结/解冻。 如果你的 Wise 账户里有当地货币余额，系统会优先使用该余额；余额不足时，自动从其他货币中选择总成本最低的余额进行转换。 留意 DCC （动态货币转换费）陷阱 如果日本 ATM 或海外商户询问使用哪种货币结算，通常应选择交易所在地的当地货币，例如在日本选择 JPY。拒绝 ATM 或商户提供的货币转换，可以避免由对方使用可能包含加价的汇率。

我的 Wise 卡消费限额是多少？ Wise 卡的消费限额因发卡国家而异，你也可以自行调整每日或每月限额，以增强安全性并更方便地管理资金。 如果卡片是在日本发行，单次交易上限为 100 万日元。这是在你设定的每月消费和取款限额之外的限制。 你可以随时在 Wise 应用或网站的“卡片”标签中查看和调整限额。更多信息请参阅 Wise 帮助中心。

日本 Wise 账户可以持有多少资金？ 对于以日本地址注册的个人及企业用户，Wise 账户中所有货币换算成日元后的总余额，原则上不得超过 100 万日元。符合条件的用户如计划通过 Wise 使用相关资金，可以申请临时提高限额，最高可提高至 2,000 万日元，最长适用六个月。具体资格和操作要求以 Wise App 中显示的信息为准。 官方说明：日本用户的 Wise 账户余额限额