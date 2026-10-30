Wise 日本评测 (2026)：费用、汇款限额、借记卡与适合人群

Wise 重点概要 多币种管理： 单一账户可持有和管理 40+ 币种，轻松跨国生活或工作

单一账户可持有和管理 40+ 币种，轻松跨国生活或工作 全球转账： 以中间市场汇率向 160+ 个国家及地区汇款，无隐藏费用

以中间市场汇率向 160+ 个国家及地区汇款，无隐藏费用 个人账户无月费： 明智的个人账户无需维护费用，日常使用成本低廉

明智的个人账户无需维护费用，日常使用成本低廉 Wise 借记卡： 符合条件的日本居民可支付一次性 1,200 日元申领实体卡，在接受 Mastercard 的商户消费；每月 ATM 取现累计 25,000 日元以内，Wise 不收取现费，ATM 运营商可能另外收费。

符合条件的日本居民可支付一次性 1,200 日元申领实体卡，在接受 Mastercard 的商户消费；每月 ATM 取现累计 25,000 日元以内，Wise 不收取现费，ATM 运营商可能另外收费。 资金安全：采用业界领先的安全系统，让您在汇款或持有资金时安心无忧 申请 Wise 借记卡

什么是 Wise？ Wise 是一家国际支付、账户和卡片提供商，成立于 2011 年。它让你在一个账户中持有多种货币，并能在几秒内完成兑换。该平台支持 40+ 多种货币的账户详情，让您能够顺畅地接收来自海外的款项。您还可以按中间市场汇率向 160+ 个国家及地区汇款。 Wise 的产品和服务 Wise 提供多项服务，使国外旅行和生活变得更轻松、更省钱： 国际汇款： 以中间市场汇率向国外 160+ 个国家及地区汇款，无汇率加价，费用低廉。 约 70% 以上的转账在几秒钟内到达。*

以中间市场汇率向国外 160+ 个国家及地区汇款，无汇率加价，费用低廉。 约 70% 以上的转账在几秒钟内到达。* 多币种账户： 在单一账户中管理 40+ 多种货币，并获得 20+ 多种货币的账户详情，方便在世界不同地区收款。

在单一账户中管理 40+ 多种货币，并获得 20+ 多种货币的账户详情，方便在世界不同地区收款。 Wise 借记卡： 实体卡可在境内外消费、ATM机提取现金。该多币种卡绑定你的 Wise 账户，允许您持有多种货币的资金。如有需要，该卡会自动转换为所需的货币。

实体卡可在境内外消费、ATM机提取现金。该多币种卡绑定你的 Wise 账户，允许您持有多种货币的资金。如有需要，该卡会自动转换为所需的货币。 企业账户：对于企业而言，Wise 企业账户可以轻松以不同货币进行收付款。它助您更高效地开展国际合作、进行跨国买卖，同时让您尽享 Wise 的低费率以及中间市场汇率。 *交易速度取决于个人情况，可能并非适用于所有交易 Wise安全吗？ Wise 采取多种措施来保护资金。平台使用双因素身份验证和强加密来保护您的账户。您还可以在 Wise 应用程序中收到即时交易通知，并且可以根据需要随时冻结或取消卡。手动和自动反欺诈系统全天候 (24/7) 运行，以检测和防止未经授权的活动。 Wise 还通过应用内聊天、电子邮件或电话提供专门的客户支持。 然而，与任何金融账户一样，积极警惕至关重要。请勿分享登录信息，并定期检查账户，确认没有异常活动。 Wise 受监管吗？ 是的。Wise Payments Japan K.K.已注册并获准作为第一类及第二类资金转移服务提供商运营，登记号为关东财务局长第00040号。 Wise不是银行，账户资金不是日本银行存款，也不适用普通银行存款保险；资金按照日本适用的支付服务监管要求进行保护。

Wise 可以在日本使用吗？ 可以。日本居民可通过官网或App注册并完成验证后，可立即使用账户。您还可以订购 Wise 借记卡。您可以使用此功能进行购物、提取现金、在日本国内和国外汇款以及以 20+ 多种货币接收资金。 作者 Joan Expatica 小提示 虽然 Wise 卡可用于日本本地日元取款，但目前仅支持在日本邮便、SEVEN 银行、AEON、E-net 和 Daily Yamazaki 的 ATM。 在日本境外旅行时，您的 Wise 卡仍可无缝使用；但在因全球制裁或实际限制而受限的国家或地区，该卡将无法使用。包括：阿富汗、白俄罗斯、布隆迪、中非共和国、乍得、刚果、刚果民主共和国、古巴、厄立特里亚、伊朗、伊拉克、朝鲜、利比亚、缅甸、索马里、南苏丹共和国、俄罗斯、苏丹、叙利亚、也门、委内瑞拉和乌克兰地区：克里米亚、顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松、扎波罗热。 许多在日本的外籍人士选择 Wise，因为它使旅行、多币种管理和国际转账变得简单、快速且成本更低。同时在日本日常生活中也很实用。

Wise 汇款费用 Wise 的定价结构透明，没有隐藏费用或汇率加价。兑换货币时采用中间市场汇率（您可以在谷歌货币对中找到它），并收取少量预付费用，该费用会因货币与付款方式而异。 汇款时，在您确认转账之前，所有费用都会清楚显示，让你明确知道自己支付的金额与收款人实际收到的金额，帮助您在大额转账上节省更多。 大额转账自动应用折扣：Wise 根据用户在一个日历月内完成的合资格跨币种汇款和兑换总额计算费用折扣，日本用户的参考门槛目前为 25,000 美元等值；达到门槛后，较低费率只适用于相应的较高金额区间，并非整笔或当月全部汇款都重新按折扣费率计算。同币种转账、取消及未完成的交易通常不计入。 下表总结了日本 Wise 个人账户费用： 功能项目 Wise 个人账户费用 开设 Wise 账户 免费 账户维护／月费 免费 从国外收款 8种以上货币的境内支付（非SWIFT／非电汇）免费；电汇与SWIFT收款需收取固定费用 向国外汇款 从0.73%起；单笔超过25,000美元（或等值）可享折扣 货币兑换 从0.73%起 办理 Wise 卡 1,200日元 Wise 卡 ATM 取现 每月前25,000日元取现免费*；超出后每笔收取100日元 + 超出部分1.75%**Wise 不会收取这些取现费用，但独立ATM网络可能额外收费 *研究时的详细信息正确无误 – 2026 年 10 月 15 日。https://wise.com/jp/pricing/ 输入汇款金额和币种，即可查看当前汇率、费用、预计到账时间及收款人实收金额。 查看费用并开始汇款

Wise 的优缺点 Wise优点 Wise限制 ✅ 个人账户无固定月费 ❌ Wise 不是银行，不提供透支、贷款或现金存款 ✅ 使用中间市场汇率，并预先显示适用费用 ❌ 换汇和汇款并非免费，费用随币种、金额和付款方式变化 ✅ 可持有和兑换 40+ 多种货币 ❌ 日本用户默认只能持有合计 100 万日元等值的资金 ✅ 支持国际汇款及多币种卡片消费 ❌ 并非所有币种都提供当地收款信息 ✅ 可在 App 内追踪汇款和控制卡片，70% 的汇款可在 20 秒内到账，24 小时内到账的交易数目高达 95%* ❌ ATM运营商可能另外收费 ✅ 符合条件时可办理最高 1.5 亿日元等值的大额汇款 ❌ 大额汇款可能需要资金来源证明和额外审核 *交易速度取决于个人情况，可能不适用于所有交易

如何创建 Wise 账户 开设Wise账户全程在线，通常只需几分钟。步骤如下： 1 访问 https://wise.com/ 或下载 Wise 手机 App 2 点击“注册” 3 输入电子邮件地址 4 选择个人账户或企业账户 5 选择您一年中大部分时间居住的国家 6 输入电话号码并完成验证 7 为账户设置安全 PIN 码 8 开始使用 Wise 账户 要解锁所有功能并激活多币种账户，您需要提交身份证明文件完成验证。 Wise 验证需要哪些文件？ Wise 验证所需的文件可能有所不同。即使您的账户已通过验证，日后也可能会要求您提供额外文件，例如以某种货币发起转账时。 一般来说，若要获得个人 Wise 账户的完整使用权限，您需要提供以下文件： 有效的日本带照片身份证件

有效的个人编号（My Number）文件 您将被引导完成验证过程，并被要求确认您在日本的居住身份以及您将用于验证的带照片的身份证件。然后，您将在 Wise 应用程序中生成一个 4 位数的代码进行验证，然后上传您的身份证件图像、代码和自拍照。您还必须上传您的“我的号码”文件。 Wise 企业账户验证通常需要更多文件，包括： 账户所有者的个人资料和带照片的身份证件；

账户所有者的地址证明（如果他们居住在日本境外）；

企业名称；

企业类型；

13 位法人番号；

业务详情；

企业注册地址和交易地址；

业务总监；

实益拥有人（姓名、出生日期、地址））；

6个月内签发的履约全部事项证明书

持有公司25%及以上股份者的详细信息。 您提供的业务相关信息越多，验证流程通常就越快。 Wise 验证需要多长时间？ Wise个人账户通常在 1 个工作日内完成验证。为了加快该过程，请确保： 文件有效且未过期；

文件上的姓名与账户注册姓名相符；

照片清晰、不模糊。

Wise 使用限额 Wise 的帐户余额、汇款和 Wise 卡限额并不相同，也会因为币种、付款方式及账户验证情况而变化。日本用户尤其需要区分“存放在 Wise 账户内的资金”和“通过外部付款方式直接进行的汇款”。 Wise 账户余额上限 日本地址注册的个人及企业账户，所有币种按中间市场汇率折算后的余额，默认合计不得超过 100 万日元。 符合条件的用户可以为特定用途临时提高余额上限： 最高可提高至 2,000 万日元

最长适用 6 个月

设置临时上限时，账户内所有币种的合计余额必须低于 100 万日元 如余额超过当前适用上限，Wise 会通知用户。用户通常需要在 30 天内转出超额资金，或设置一个外部银行账户，用于自动接收超出限额的资金。 Wise 汇款限额 日本用户可以使用不同方式为汇款付款，适用限额也不同： 使用 Wise 账户余额付款：单笔最多汇出 100 万日元或等值货币

向 Wise 账户添加资金：每次最多添加 100 万日元或等值货币

通过银行转账、银行卡或其他外部方式直接支付汇款：符合条件的交易最高可达 1.5 亿日元或等值货币 进行超过 100 万日元的汇款时，资金通常不能先存入 Wise 账户余额，而应从首页发起汇款，并选择银行转账等外部付款方式直接支付。实际可用金额仍取决于币种、目的地、付款方式和账户审核结果。 大额汇款可能需要提交银行流水、工资证明、投资证明、房产交易文件或继承文件等资金来源资料。 卡片和 ATM 限额 Wise 卡的消费和取现限额与账户余额及汇款限额分开计算。用户可在 Wise App 的“卡片”或“消费限额”页面查看当前适用限额，并自行设置更低的每日或每月消费额度。 日本发行的 Wise 卡目前适用以下 ATM 费用： 每个账户每月累计取现不超过 25,000 日元：Wise 不收取现费

超过 25,000 日元后：每笔收取 100 日元，另加超出免费额度部分的 1.75%

ATM 运营商可能另外收费 限额及费用可能调整，进行汇款或取现前应以 Wise App 和交易确认页面显示的信息为准。

Wise 无障碍功能 Wise 提供桌面版和手机App（适用于 iOS 和 Android）使用，支持英语、日语等多种语言，确保流畅的本地化体验。界面简洁直观，专为易用性设计，用户只需轻点几下即可完成导航、汇款与货币兑换。 Wise 还提供电话、电子邮件和 App 内支持，以及清晰的在线帮助文​​章，方便您在需要时快速获得协助。 Wise 推出多项功能，旨在尽可能多的人（包括残疾人士）可以使用该平台： 缩放：网站和应用程序均可放大至 200%；

可自定义显示：使用浏览器或设备设置更改颜色、对比度和字体；

键盘导航：仅使用键盘导航网站；

屏幕阅读器和语音识别：大多数网站与现代屏幕阅读器和语音识别软件兼容。

Wise 企业账户 Wise 。企业账户适合自由职业者、初创公司到大型企业，特别适合需要多币种收付款的业务。 主要功能包括： 全球转账： 汇款至 160+ 多个国家及地区；

汇款至 160+ 多个国家及地区； 多币种账户： 单一账户管理 40+ 币种；

单一账户管理 40+ 币种； 本地账户详细信息： 像本地人一样免费接收 8+ 种以上货币的资金，包括欧元、美元和英镑；

像本地人一样免费接收 8+ 种以上货币的资金，包括欧元、美元和英镑； SWIFT 账户详细信息： 通过 SWIFT 账户信息以 20+ 多种货币（包括日元）付款

通过 SWIFT 账户信息以 20+ 多种货币（包括日元）付款 实时操作： 在线管理所有交易，全面掌控公司财务；

在线管理所有交易，全面掌控公司财务； 明智的商业借记卡或费用卡：根据每个团队成员的职责定制其借记卡。 开设 Wise 企业账户一次性注册费为 3,000 日元，无持续维护费。详细费用请参考 Wise 企业定价页面。 开通 Wise Business