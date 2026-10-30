如何在德国使用 Wise(2026)？开户、欧元 IBAN、汇款与卡片费用

用 Wise 管理德国与海外的资金
从接收欧元到换汇、国际汇款和刷卡消费，Wise 可以帮助你在一个账户中管理跨境资金。
- 获取个人 EUR 收款信息，通过 SEPA 接收欧元
- 持有和兑换 40 多种货币，交易前查看汇率及费用
- 使用 Wise 借记卡在德国和海外消费
- 设置国际汇款时查看费用、预计到账时间和实收金额
德国 Wise 服务一览
持有 Wise 欧元账户后，符合条件的用户可以获得个人 EUR 收款信息，通过 SEPA 接收欧元转账；也用于接收欧元工资和汇款，也可能支持房租、公共事业费或订阅服务等 SEPA 直接扣款（Lastschrift），但是否接受取决于收款方的系统和审核流程，也应事先向雇主确认是否适用于具体工资系统。
作者
Hayne
Expatica 小提示
Wise 欧元账户的 IBAN 以 BE 开头，属于比利时 IBAN，而不是以 DE 开头的德国 IBAN。它可以用于 SEPA 欧元汇款，但不等同于德国本地银行账户。
|服务
|说明
|跨境汇款
|按中间市场汇率换汇，费用在确认汇款前显示。
|多币种账户
|可持有和兑换 40+ 多种货币，提供 8+ 种货币的本地收款账号，在 App 内管理。
|借记卡
|可在 150+ 个国家和地区使用，按账户内币种直接结算
|企业账户与企业卡
|一次性支付 55 欧元开通本地银行账户信息，可收取 20+ 种货币
|Wise 大额汇款
|当月累计汇款达 22,000 欧元（或等值其他货币）后，自动享受费率折扣，并有专人协助
关于 Wise
Wise 是一家跨境金融科技公司，提供跨境汇款、消费、换汇和资金管理服务，Wise 通常使用中间市场汇率，并将换汇、汇款和其他适用费用单独列出；具体费用取决于币种、金额和付款方式。
对在德国生活的外籍人士，Wise 多币种账户可以连接多个国家的资金：收取欧元收入、支付德国本地账单、汇款回国、出国旅行，都在同一个账户内完成。
如何在德国开设 Wise 多币种账户？
Wise 多币种账户可持有和兑换 40+ 多种货币，按中间市场汇率换汇，并提供 8+ 种货币的本地收款账号。审核通过后，可存入欧元或其他货币，用于消费或汇款。
开户步骤如下：
- 在 Wise 官网或 App 注册：在网页端注册，或下载安卓（Android）或苹果（iOS）版 Wise App。可用邮箱注册，也可用 Google、Apple 或 Facebook 账号登录。
- 选择账户类型：选择个人账户或企业账户，并确认居住在德国。
- 填写个人信息：输入法定姓名、出生日期和居住地址，用于身份验证。
- 验证手机号：Wise 会发送短信验证码，在 App 内输入即可完成验证。
- 上传证件：提供护照、居民身份证（正反面）或驾驶证（正反面）。必要时补充地址证明或居留许可。据 Wise 身份验证指南，证件审核通常需要 1 至 2 个工作日。
- 开通欧元余额：验证通过后，创建欧元余额，用于在德国收付款。需要时可再开通其他币种余额。
- 充值：用已绑定的银行账户、借记卡或其他可用方式，向账户存入欧元或其他货币，之后即可汇款、消费或换汇。
作者
Hayne
Expatica 小提示
证件被拒的常见原因包括照片模糊、证件过期、证件类型不受支持，以及姓名或出生日期与账户信息不一致。填写姓名时，请与护照上的拼音写法保持一致。
如何使用 Wise 进行汇款？
Wise 在你确认汇款前，会显示汇率和总费用。据 Wise 德国个人账户收费页面，汇款和换汇费用 0.2% 起，但具体费用因币种、金额和付款方式而异，请以确认前显示的金额为准。实际到账时间取决于币种、付款方式、收款银行、周末和身份验证等因素。
汇款步骤如下：
- 注册或登录 Wise 账户：用邮箱和密码注册或登录。首次汇款前，需要完成身份验证。
- 点击“发送”（Send）：在首页选择“发送”，开始汇款。
- 添加或选择收款人：选择已有收款人，或输入新收款人的银行信息、邮箱或 Wisetag（Wise 用户名标签）。
- 输入金额和币种：输入汇出金额，或指定收款人到账金额。确认前，Wise 会显示手续费、汇率和总费用。
- 选择付款方式：可用 Wise 账户余额、银行汇款或其他可选方式，App 会显示各方式的预计到账时间。
- 核对并确认：检查收款人和金额信息，确认汇款。
- 接收通知：Wise 收到你的付款后会即时通知，款项汇出给收款人时再次通知。
汇款发出后，可在 Wise App 或网页实时查看进度，到账时间会自动更新。
如何在德国使用 Wise 账户？
Wise 多币种账户可同时管理本地和跨境资金。账户提供专属欧元 IBAN，可用于收取工资，也可在欧洲范围内转入较大金额。
账户功能如下：
- 持有和兑换货币：持有 40+ 种货币，按中间市场汇率换汇。
- 在德国及境外使用 Wise 借记卡消费及取现：可在 150+ 个国家和地区的商店、餐厅、公共交通均可使用，也可在自动取款机（ATM）取现。
- 使用数字卡网购：最多创建 3 张数字卡（虚拟卡），在德国或其他地方更安全地网购和支付订阅费用。
- 通过本地账户信息收款：可使用欧元、英镑、美元、澳元、加元、匈牙利福林、新西兰元、菲律宾比索、新加坡元共 8+ 种货币的本地账户信息，像本地账户一样收款。
- 接收国际汇款：提供 20+ 种货币的本地收款账号，包括欧元、美元、英镑和澳元；部分币种仅支持SWIFT收款，而不是本地转账。
- 从余额汇款：用 Wise 余额向亲友汇款。
- 支付德国账单和订阅服务：用欧元余额和欧元 IBAN 支付。
- 分账储蓄：可用 Jars 将资金与主余额分开存放，例如为旅行或账单预留资金。
欧元 IBAN
Wise 欧元账号的 IBAN 以 BE 开头，由比利时的 Wise Europe SA 提供，不是以 DE 开头的德国 IBAN。该账号可以收取 SEPA（单一欧元支付区）欧元汇款，也可以设置直接扣款，例如房租、公共事业费或订阅服务。
不过，个别德国商家、房东或服务商仍可能拒绝外国 IBAN。根据欧盟 SEPA 规定，拒绝其他欧元区国家 IBAN 属于违规做法，Wise 也提供了应对 IBAN 不被接受的说明。为避免耽误手续，签订租房合同、向雇主提交工资账户前，建议先向对方确认是否接受外国 IBAN。
使用 Wise 收款
你可以从世界各地向 Wise 账户收款。Wise 提供澳元、加元、欧元、英镑、匈牙利福林、新西兰元、菲律宾比索、新加坡元和美元共 8+ 种货币的本地账户信息，分享所持币种的本地账户信息，即可把款项存入 Wise 账户。这与普通银行汇款相同，大多数情况下免费，例如通过 IBAN 收取欧元不收费。通过 SWIFT 国际汇款网络收款时，Wise 按币种收取固定费用。
汇款人的银行不支持本地汇款，或汇出国家在 Wise 没有本地账户信息时，适合使用 SWIFT 信息收款。付款银行和中间行也可能另收费用。详见 Wise 收款页面。
付款银行和中间行也可能另收费用。到账时间取决于付款银行、汇款类型、周末和银行处理流程。如果你有来自海外的收入或养老金，可以把款项留在外币账户内，也可以在汇率合适时兑换成欧元。
如何在德国申请 Wise 卡？
Wise 借记卡可在约 150+ 个国家和地区消费和取现。账户中已有相应币种余额时，可以直接使用该币种付款；没有对应币种时，需要支付换汇费，具体费率以应用内显示为准。实体卡一次性收费 7 欧元，数字卡免费。
申请步骤如下：
- 开通 Wise 账户：注册免费账户，开通欧元余额。订卡前需要完成身份验证。
- 进入“卡片”（Cards）页面：在 Wise App 或网页中选择“卡片”，按提示订购实体卡。
- 支付一次性订卡费：订卡费 7 欧元，可用 Wise 余额或已绑定的银行账户支付。
- 选择配送方式：标准配送由当地邮政派送，在德国最长需要 14 个工作日，没有物流追踪号。加急配送需另付费，制卡后最长 4 个工作日送达，由 DHL 或 UPS 派送，需本人签收，费用和预计送达时间在下单时显示。
- 激活卡片：收到卡片后，插卡并输入 PIN 码完成一次支付即可激活。激活后，可在支持 Visa 或 Mastercard 的商户消费、取现和网购。
搬家或回国后 Wise 卡能否继续使用？
Wise 卡按居住地区发行，不同地区的发卡许可不同。搬家后的处理方式如下：
- 在 EEA 和瑞士范围内搬家：无需换卡。
- 搬到不在支持名单内的国家后：已激活的卡可以用到有效期结束，但无法订购替换卡。
- 搬到需要按当地许可发卡的地区：需要按新居住地重新订购 Wise 卡
搬家后，ATM 取现费用以新居住地对应的规则为准，可在应用“卡片”页面的“你的消费限额”中查看。计划搬离德国前，请先在帮助中心查看新居住地是否在 Wise 卡发行名单内，并提前安排好后续的消费和取现方式。
如何在德国使用 Wise 卡？
Wise 借记卡可用于全球消费和取现。你可以在 150 个国家和地区的商店、餐厅和网上，用账户资金付款。账户内有对应币种时，按该币种直接结算；没有对应币种，智能换汇（Smart Conversion）会自动从换汇费用最低的币种扣款。
在德国，凡是支持 Mastercard 或 Visa 的商户都可以使用，也可以把卡绑定到 Apple Pay 或 Google Pay，进行非接触支付。但部分小城镇和独立小店仍只接受德国借记卡（Girocard，德语俗称 EC-Karte）。付款前请确认店内有 Visa 或 Mastercard 标识，并随身携带少量现金。
刷卡机询问以哪种货币结算时，请选择欧元（当地货币），避免刷卡机自带的汇率加价。Wise 卡另有取现费用：
- 每个账户每月可免费取现 250 欧元，多张卡共用同一额度。
- 超出免费额度的部分，按 2.69% 收费。
- ATM 运营商可能另外收费，费用通常会在取款前显示在 ATM 屏幕上。
具体免费额度和重置时间，可在 App “卡片”页面的“你的消费限额”中查看，详见 Wise 取现费用说明。
Wise 数字卡
数字卡与实体卡功能相同，并多一层安全保护。你可以在 App 内几秒钟创建数字卡，最多同时持有 3 张，创建后可立即用于网购，也可通过 Apple Pay 或 Google Pay 进行非接触支付。每张卡都可以随时冻结、解冻、删除或更换，每笔交易都会收到通知。
如何在德国使用 Wise 企业账户？
自由职业者、创业者和公司可以用 Wise 企业账户管理跨境付款：发送、消费、兑换和接收多币种资金。据 Wise 德国企业账户收费页面，开通 20+ 种货币的本地收款账号需一次性支付 55 欧元，无月费。开户需要在线注册并验证企业信息。
企业账户一般有以下功能：
- 持有和兑换货币：持有和兑换 40+ 多种货币，按中间市场汇率兑换，无需在每个国家单独开设银行账户。
- 本地收款：用欧元、美元、英镑等币种的本地账号，接收国际汇款。
- 收发款项：支持全球收付款，并提前显示适用费用和汇率。费用透明，无汇率加价。
- 即时支付发票和供应商款项：实际速度因币种、付款方式和收款银行而异。
- 批量汇款：一次最多向 1,000 名收款人付款。
- 企业借记卡：第一张卡免费，可为团队成员发卡，企业支出与个人支出分开。
- 对接会计软件：可连接 Xero、QuickBooks 和 FreeAgent，用于自动对账。
- 大额折扣：每月汇款超过 22,000 欧元（或等值其他货币）后，可享受费率折扣。
以上功能详见 Wise 企业汇款与付款页面，具体以申请页面为准。
如何使用 Wise 进行大额汇款？
Wise 支持大额国际付款，费用在汇款前列明，按中间市场汇率换算。可以转移积蓄，或支付境外房产款项。
根据 Wise 大额汇款页面，在一个日历月内，德国用户完成的合资格跨币种汇款或兑换累计达到22,000欧元后，超过相应门槛的部分会自动适用较低费率。折扣按阶梯计算，并非全部金额都按折扣费率重新计费。个人账户和企业账户分别累计；同币种转账、取消或未完成的交易通常不计入门槛，累计金额每月重置。
大额汇款可能需要补充资金来源证明，如银行流水、房产买卖合同、工资证明等，建议提前准备，以缩短审核时间。汇款金额较大时，Wise 的专属支持团队可协助完成验证和相关问题。
Wise 是否安全？
Wise 是持牌支付机构，不是银行，不会把客户资金用于放贷。根据 Wise 帮助中心，欧洲地区的客户资金与 Wise 自有资金分开存放，保管在主要商业银行和低风险流动资产中。这种保护方式与传统银行的存款保障不同，详见 Wise Europe SA 保护客户资金的说明。
主要安全措施如下：
- 两步验证： 登录和关键操作前会确认你的身份。
- 实时通知： 每笔卡片交易都会即时提醒。
- 数字卡： 网购时可生成独立的卡号，避免暴露实体卡信息。
- 即时冻结： 卡片遗失或被盗时，可在 App 内立即冻结。
Wise 在德国是否受监管？
Wise 在德国的服务由 Wise Europe SA 提供。该公司在比利时注册，受比利时国家银行（National Bank of Belgium）监管，属于持牌支付机构，并通过欧洲经济区（EEA）的护照机制在包括德国在内的 EEA 国家提供服务。
如何在德国联系 Wise 客服？
Wise 为德国用户提供支持，客服团队支持 14 种语言，具体语种以帮助中心为准。Wise 帮助中心通常是获取答案最快的途径，登录账户后也可以在 App 或网页内查看针对账户的联系方式。
另外，Wise 的电话线路全天候开放，可用的联系方式和语言以帮助中心页面显示为准。帮助中心还提供常见问题解答和分步指南，多数常见问题无需联系客服，也能找到解决方法。