如何在德国使用 Wise(2026)？开户、欧元 IBAN、汇款与卡片费用

德国 Wise 服务一览 持有 Wise 欧元账户后，符合条件的用户可以获得个人 EUR 收款信息，通过 SEPA 接收欧元转账；也用于接收欧元工资和汇款，也可能支持房租、公共事业费或订阅服务等 SEPA 直接扣款（Lastschrift），但是否接受取决于收款方的系统和审核流程，也应事先向雇主确认是否适用于具体工资系统。 作者 Hayne Expatica 小提示 Wise 欧元账户的 IBAN 以 BE 开头，属于比利时 IBAN，而不是以 DE 开头的德国 IBAN。它可以用于 SEPA 欧元汇款，但不等同于德国本地银行账户。 服务 说明 跨境汇款 按中间市场汇率换汇，费用在确认汇款前显示。 多币种账户 可持有和兑换 40+ 多种货币，提供 8+ 种货币的本地收款账号，在 App 内管理。 借记卡 可在 150+ 个国家和地区使用，按账户内币种直接结算 企业账户与企业卡 一次性支付 55 欧元开通本地银行账户信息，可收取 20+ 种货币 Wise 大额汇款 当月累计汇款达 22,000 欧元（或等值其他货币）后，自动享受费率折扣，并有专人协助 开通 Wise 账户

关于 Wise Wise 是一家跨境金融科技公司，提供跨境汇款、消费、换汇和资金管理服务，Wise 通常使用中间市场汇率，并将换汇、汇款和其他适用费用单独列出；具体费用取决于币种、金额和付款方式。 对在德国生活的外籍人士，Wise 多币种账户可以连接多个国家的资金：收取欧元收入、支付德国本地账单、汇款回国、出国旅行，都在同一个账户内完成。

如何在德国开设 Wise 多币种账户？ Wise 多币种账户可持有和兑换 40+ 多种货币，按中间市场汇率换汇，并提供 8+ 种货币的本地收款账号。审核通过后，可存入欧元或其他货币，用于消费或汇款。 开户步骤如下： 在 Wise 官网或 App 注册：在网页端注册，或下载安卓（Android）或苹果（iOS）版 Wise App。可用邮箱注册，也可用 Google、Apple 或 Facebook 账号登录。 选择账户类型：选择个人账户或企业账户，并确认居住在德国。 填写个人信息：输入法定姓名、出生日期和居住地址，用于身份验证。 验证手机号：Wise 会发送短信验证码，在 App 内输入即可完成验证。 上传证件：提供护照、居民身份证（正反面）或驾驶证（正反面）。必要时补充地址证明或居留许可。据 Wise 身份验证指南，证件审核通常需要 1 至 2 个工作日。 开通欧元余额：验证通过后，创建欧元余额，用于在德国收付款。需要时可再开通其他币种余额。 充值：用已绑定的银行账户、借记卡或其他可用方式，向账户存入欧元或其他货币，之后即可汇款、消费或换汇。 作者 Hayne Expatica 小提示 证件被拒的常见原因包括照片模糊、证件过期、证件类型不受支持，以及姓名或出生日期与账户信息不一致。填写姓名时，请与护照上的拼音写法保持一致。

如何使用 Wise 进行汇款？ Wise 在你确认汇款前，会显示汇率和总费用。据 Wise 德国个人账户收费页面，汇款和换汇费用 0.2% 起，但具体费用因币种、金额和付款方式而异，请以确认前显示的金额为准。实际到账时间取决于币种、付款方式、收款银行、周末和身份验证等因素。 汇款步骤如下： 注册或登录 Wise 账户：用邮箱和密码注册或登录。首次汇款前，需要完成身份验证。 点击“发送”（Send）：在首页选择“发送”，开始汇款。 添加或选择收款人：选择已有收款人，或输入新收款人的银行信息、邮箱或 Wisetag（Wise 用户名标签）。 输入金额和币种：输入汇出金额，或指定收款人到账金额。确认前，Wise 会显示手续费、汇率和总费用。 选择付款方式：可用 Wise 账户余额、银行汇款或其他可选方式，App 会显示各方式的预计到账时间。 核对并确认：检查收款人和金额信息，确认汇款。 接收通知：Wise 收到你的付款后会即时通知，款项汇出给收款人时再次通知。 汇款发出后，可在 Wise App 或网页实时查看进度，到账时间会自动更新。 查看费用并开始汇款

如何在德国使用 Wise 账户？ Wise 多币种账户可同时管理本地和跨境资金。账户提供专属欧元 IBAN，可用于收取工资，也可在欧洲范围内转入较大金额。 账户功能如下： 持有和兑换货币 ：持有 40+ 种货币，按中间市场汇率换汇。

：持有 40+ 种货币，按中间市场汇率换汇。 在德国及境外使用 Wise 借记卡消费及取现： 可在 150+ 个国家和地区的商店、餐厅、公共交通均可使用，也可在自动取款机（ATM）取现。

可在 150+ 个国家和地区的商店、餐厅、公共交通均可使用，也可在自动取款机（ATM）取现。 使用数字卡网购 ：最多创建 3 张数字卡（虚拟卡），在德国或其他地方更安全地网购和支付订阅费用。

：最多创建 3 张数字卡（虚拟卡），在德国或其他地方更安全地网购和支付订阅费用。 通过本地账户信息收款 ：可使用欧元、英镑、美元、澳元、加元、匈牙利福林、新西兰元、菲律宾比索、新加坡元共 8+ 种货币的本地账户信息，像本地账户一样收款。

：可使用欧元、英镑、美元、澳元、加元、匈牙利福林、新西兰元、菲律宾比索、新加坡元共 8+ 种货币的本地账户信息，像本地账户一样收款。 接收国际汇款 ：提供 20+ 种货币的本地收款账号，包括欧元、美元、英镑和澳元；部分币种仅支持SWIFT收款，而不是本地转账。

：提供 20+ 种货币的本地收款账号，包括欧元、美元、英镑和澳元；部分币种仅支持SWIFT收款，而不是本地转账。 从余额汇款 ：用 Wise 余额向亲友汇款。

：用 Wise 余额向亲友汇款。 支付德国账单和订阅服务 ：用欧元余额和欧元 IBAN 支付。

：用欧元余额和欧元 IBAN 支付。 分账储蓄：可用 Jars 将资金与主余额分开存放，例如为旅行或账单预留资金。 欧元 IBAN Wise 欧元账号的 IBAN 以 BE 开头，由比利时的 Wise Europe SA 提供，不是以 DE 开头的德国 IBAN。该账号可以收取 SEPA（单一欧元支付区）欧元汇款，也可以设置直接扣款，例如房租、公共事业费或订阅服务。 不过，个别德国商家、房东或服务商仍可能拒绝外国 IBAN。根据欧盟 SEPA 规定，拒绝其他欧元区国家 IBAN 属于违规做法，Wise 也提供了应对 IBAN 不被接受的说明。为避免耽误手续，签订租房合同、向雇主提交工资账户前，建议先向对方确认是否接受外国 IBAN。 使用 Wise 收款 你可以从世界各地向 Wise 账户收款。Wise 提供澳元、加元、欧元、英镑、匈牙利福林、新西兰元、菲律宾比索、新加坡元和美元共 8+ 种货币的本地账户信息，分享所持币种的本地账户信息，即可把款项存入 Wise 账户。这与普通银行汇款相同，大多数情况下免费，例如通过 IBAN 收取欧元不收费。通过 SWIFT 国际汇款网络收款时，Wise 按币种收取固定费用。 汇款人的银行不支持本地汇款，或汇出国家在 Wise 没有本地账户信息时，适合使用 SWIFT 信息收款。付款银行和中间行也可能另收费用。详见 Wise 收款页面。 付款银行和中间行也可能另收费用。到账时间取决于付款银行、汇款类型、周末和银行处理流程。如果你有来自海外的收入或养老金，可以把款项留在外币账户内，也可以在汇率合适时兑换成欧元。

如何在德国申请 Wise 卡？ Wise 借记卡可在约 150+ 个国家和地区消费和取现。账户中已有相应币种余额时，可以直接使用该币种付款；没有对应币种时，需要支付换汇费，具体费率以应用内显示为准。实体卡一次性收费 7 欧元，数字卡免费。 申请步骤如下： 开通 Wise 账户：注册免费账户，开通欧元余额。订卡前需要完成身份验证。 进入“卡片”（Cards）页面：在 Wise App 或网页中选择“卡片”，按提示订购实体卡。 支付一次性订卡费：订卡费 7 欧元，可用 Wise 余额或已绑定的银行账户支付。 选择配送方式：标准配送由当地邮政派送，在德国最长需要 14 个工作日，没有物流追踪号。加急配送需另付费，制卡后最长 4 个工作日送达，由 DHL 或 UPS 派送，需本人签收，费用和预计送达时间在下单时显示。 激活卡片：收到卡片后，插卡并输入 PIN 码完成一次支付即可激活。激活后，可在支持 Visa 或 Mastercard 的商户消费、取现和网购。 申请 Wise 借记卡 搬家或回国后 Wise 卡能否继续使用？ Wise 卡按居住地区发行，不同地区的发卡许可不同。搬家后的处理方式如下： 在 EEA 和瑞士范围内搬家： 无需换卡。

无需换卡。 搬到不在支持名单内的国家后： 已激活的卡可以用到有效期结束，但无法订购替换卡。

已激活的卡可以用到有效期结束，但无法订购替换卡。 搬到需要按当地许可发卡的地区：需要按新居住地重新订购 Wise 卡 搬家后，ATM 取现费用以新居住地对应的规则为准，可在应用“卡片”页面的“你的消费限额”中查看。计划搬离德国前，请先在帮助中心查看新居住地是否在 Wise 卡发行名单内，并提前安排好后续的消费和取现方式。

如何在德国使用 Wise 卡？ Wise 借记卡可用于全球消费和取现。你可以在 150 个国家和地区的商店、餐厅和网上，用账户资金付款。账户内有对应币种时，按该币种直接结算；没有对应币种，智能换汇（Smart Conversion）会自动从换汇费用最低的币种扣款。 在德国，凡是支持 Mastercard 或 Visa 的商户都可以使用，也可以把卡绑定到 Apple Pay 或 Google Pay，进行非接触支付。但部分小城镇和独立小店仍只接受德国借记卡（Girocard，德语俗称 EC-Karte）。付款前请确认店内有 Visa 或 Mastercard 标识，并随身携带少量现金。 刷卡机询问以哪种货币结算时，请选择欧元（当地货币），避免刷卡机自带的汇率加价。Wise 卡另有取现费用： 每个账户每月可免费取现 250 欧元，多张卡共用同一额度。

超出免费额度的部分，按 2.69% 收费。

ATM 运营商可能另外收费，费用通常会在取款前显示在 ATM 屏幕上。 具体免费额度和重置时间，可在 App “卡片”页面的“你的消费限额”中查看，详见 Wise 取现费用说明。 Wise 数字卡 数字卡与实体卡功能相同，并多一层安全保护。你可以在 App 内几秒钟创建数字卡，最多同时持有 3 张，创建后可立即用于网购，也可通过 Apple Pay 或 Google Pay 进行非接触支付。每张卡都可以随时冻结、解冻、删除或更换，每笔交易都会收到通知。

如何在德国使用 Wise 企业账户？ 自由职业者、创业者和公司可以用 Wise 企业账户管理跨境付款：发送、消费、兑换和接收多币种资金。据 Wise 德国企业账户收费页面，开通 20+ 种货币的本地收款账号需一次性支付 55 欧元，无月费。开户需要在线注册并验证企业信息。 企业账户一般有以下功能： 持有和兑换货币： 持有和兑换 40+ 多种货币，按中间市场汇率兑换，无需在每个国家单独开设银行账户。

持有和兑换 40+ 多种货币，按中间市场汇率兑换，无需在每个国家单独开设银行账户。 本地收款： 用欧元、美元、英镑等币种的本地账号，接收国际汇款。

用欧元、美元、英镑等币种的本地账号，接收国际汇款。 收发款项： 支持全球收付款，并提前显示适用费用和汇率。费用透明，无汇率加价。

支持全球收付款，并提前显示适用费用和汇率。费用透明，无汇率加价。 即时支付发票和供应商款项： 实际速度因币种、付款方式和收款银行而异。

实际速度因币种、付款方式和收款银行而异。 批量汇款： 一次最多向 1,000 名收款人付款。

一次最多向 1,000 名收款人付款。 企业借记卡： 第一张卡免费，可为团队成员发卡，企业支出与个人支出分开。

第一张卡免费，可为团队成员发卡，企业支出与个人支出分开。 对接会计软件： 可连接 Xero、QuickBooks 和 FreeAgent，用于自动对账。

可连接 Xero、QuickBooks 和 FreeAgent，用于自动对账。 大额折扣：每月汇款超过 22,000 欧元（或等值其他货币）后，可享受费率折扣。 以上功能详见 Wise 企业汇款与付款页面，具体以申请页面为准。 开通 Wise Business

如何使用 Wise 进行大额汇款？ Wise 支持大额国际付款，费用在汇款前列明，按中间市场汇率换算。可以转移积蓄，或支付境外房产款项。 根据 Wise 大额汇款页面，在一个日历月内，德国用户完成的合资格跨币种汇款或兑换累计达到22,000欧元后，超过相应门槛的部分会自动适用较低费率。折扣按阶梯计算，并非全部金额都按折扣费率重新计费。个人账户和企业账户分别累计；同币种转账、取消或未完成的交易通常不计入门槛，累计金额每月重置。 大额汇款可能需要补充资金来源证明，如银行流水、房产买卖合同、工资证明等，建议提前准备，以缩短审核时间。汇款金额较大时，Wise 的专属支持团队可协助完成验证和相关问题。

Wise 在德国是否受监管？ Wise 在德国的服务由 Wise Europe SA 提供。该公司在比利时注册，受比利时国家银行（National Bank of Belgium）监管，属于持牌支付机构，并通过欧洲经济区（EEA）的护照机制在包括德国在内的 EEA 国家提供服务。