德国 Wise 卡指南(2026)：申请、费用、ATM 取现与限额

在德国使用 Wise 卡的优点
|优点
|说明
|多币种
|一个账户持有 40+ 多种货币，Wise 卡可在约 150+ 个国家和地区消费、取现，线下和网上均可消费
|中间市场汇率
|按中间市场汇率兑换，不收汇率差价
|兑换费用透明
|账户内有对应币种余额时直接扣款；没有时，由智能兑换（Smart Conversion）从其他币种余额兑换，兑换费按币种和金额计算
|数字卡
|可创建数字卡用于网购，也可将卡添加到 Apple Pay 或 Google Pay，进行非接触式支付
|ATM 取现
|每月累计取现 250 欧元以内，Wise 不收手续费；超出部分收取 2.69%
|低卡片费用
|实体卡一次性收费 7 欧元，无月费和年费，卡片到期后可免费换新
|安全、便捷
|只需手机即可管理账户，在 Wise App 中查看交易／冻结或解冻卡片，每笔交易都会实时推送通知
在德国可以申请 Wise 卡吗？
德国居民可以申请 Wise 借记卡。卡片直接连接 Wise 账户，在德国和海外消费、取现时，按中间市场汇率兑换，兑换费用透明。
Wise 的欧元账户带有比利时发行的国际银行账号（IBAN），可用于收款，也可通过单一欧元支付区（SEPA）转账支付德国的各类账单。购物、餐饮和旅行等日常支出，都可以在 Wise App 中管理。Wise 卡设有消费限额和取款限额，按每日和每月计算，可在 App 内查看和调整。
德国的企业客户可以申请 Wise 企业借记卡，适合自由职业者、创业者，以及需要用不同币种向供应商或承包商付款的公司。企业借记卡的消费限额单独计算。
作者
Hayne
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部分房东、水电燃气公司等收款方，设置自动扣款（Lastschrift）时，可能只接受以“DE”开头的德国本地账号。Wise 欧元账户的账号以“BE”开头，设置前建议先向对方确认是否接受。
在德国使用 Wise 卡进行日常消费
Wise 卡可用于购物、外出就餐和乘坐公共交通。实体卡可以非接触式刷卡，或插卡并输入密码支付；也可以在 Wise App 中创建数字卡，添加到 Apple Pay、Google Wallet 等手机钱包付款。
Wise 卡的常见用途如下：
- 线下消费：使用实体卡付款，或通过 Apple Pay、Google Wallet 使用数字卡，在店内完成非接触式支付。
- 网上和 App 内消费：实体卡和数字卡都能用于网上和 App 内支付。每个账户最多可创建 3 张数字卡，卡号与实体卡不同，网购更安全。
- 取现： 可在全球 ATM 取现。每月累计取现 250 欧元以内不收 Wise 费用，超出部分按 2.69% 收费。
- 充值与换汇： 用 App 即可充值账户或兑换货币。
- 记录和分类支出：在 Wise App 中按杂货、餐饮、交通等类别查看每月支出，方便控制预算。
- 冻结卡片和交易通知：App 会实时推送每笔交易通知，并支持随时冻结和解冻卡片。
- 与他人分摊费用：使用 Wise 的 “与他人共同消费”（Spend with others）功能，群组最多 2 人（创建者和 1 名成员）。
作者
Hayne
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德国不少小型商铺、面包店、简餐店、报刊亭和部分超市，仍在使用只接受 Girocard（德国本地借记卡，也称 EC-Karte）的旧刷卡机。Wise 卡是 Visa 或 Mastercard 借记卡。即使店里有刷卡设备，在这类刷卡机上无法使用。付款前先看刷卡机上有没有 Visa 或 Mastercard 标志，并随身带一些欧元现金备用。
使用 Wise App 管理卡片
Wise App 可集中管理账户和卡片：用不同币种充值，随时查看余额，并按中间市场汇率兑换资金。
在卡片管理方面，你可以随时设置或调整消费限额；卡片遗失或暂时找不到时，可以即时冻结，找到后再解冻。你还可以创建数字卡提高网购安全性，最多可同时拥有 3 张，也可以随时更换卡号。实时交易提醒和每月支出统计，让你清楚每笔钱花在哪里。
如果账户中没有足够的付款货币，Wise 会自动从适用余额中完成兑换，并收取相应兑换费。交易完成后，可以在 Wise App 中查看所用汇率和费用明细。
如何充值 Wise 卡？
使用 Wise 卡前，需要确保 Wise 账户中有足够余额。用户可通过 Wise App 中显示的方式添加资金，例如银行转账或符合条件的银行卡。付款方式、费用和到账时间因账户及币种而异。
目前 Wise 无法在 ATM 直接存入现金，所有充值都必须通过 Wise App 或官网支持的电子支付方式完成。如果手头是现金，需要先存入其他银行账户，再通过银行转账充值。
在德国使用 Wise 卡的费用
下表为德国个人账户的 Wise 卡费用。各国费用不同，如果账户和卡片注册在其他国家或地区，请查看当地的价格页。
|项目
|费用
|订购及配送实体卡
|一次性 7 欧元标准配送免费，通常 4 至 7 个工作日送达；加急配送 10.40 欧元起，通常 1 至 2 天送达，最长 4 个工作日
|月费和年费
|无
|消费
|账户里有对应币种余额时，Wise 不收费；需要兑换时收取兑换费，具体比例以官网实时显示为准
|充值费
|视充值方式而定；向外部电子钱包或特定币种的其他账户充值时，收取 2% 费用，详见 Wise 费用与定价
|ATM 取现费
|每个账户每月累计取现 250 欧元以内免费；超出部分，按超出金额收取 2.69%（ATM 运营商可能另收费，一般在取款前会显示）
|数字卡
|免费
|补办卡片
|4 欧元
|更换过期卡片
|免费
Wise 卡是否安全？
Wise 是持牌支付机构，不是银行，不会把客户资金用于放贷。根据 Wise 帮助中心，欧洲地区的客户资金与 Wise 自有资金分开存放，保管在主要商业银行和低风险流动资产中。这种保护方式与银行的存款保障不同，使用前请了解清楚。
主要安全措施如下：
- 两步验证： 登录和关键操作前会确认你的身份。
- 实时通知： 每笔卡片交易都会即时提醒。
- 数字卡： 网购时可生成独立的卡号，避免暴露实体卡信息。
- 即时冻结： 卡片遗失或被盗时，可在应用内立即冻结。
在德国或海外旅行时，可以从以下几点保护卡片和账户：
- 保管好密码（PIN 码），不要告诉任何人
- 开启手机的密码或人脸识别功能
- 定期在 Wise App 中核对交易记录
- 网购时使用数字卡，避免泄露实体卡信息
- 卡片丢失、被盗或发现异常交易时，立即冻结
- 旅行时优先使用非接触式支付或手机支付，避免在公共 Wi-Fi 下交易
作者
Hayne
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Wise 不是银行，不属于银行存款保险制度的保障范围。Wise 的做法是将客户资金与自有资金分开保管（safeguarding，即资金隔离保管），并要求以现金、安全的流动资产等方式持有。详见 Wise 如何保障资金安全。
如何在德国申请 Wise 卡
可以通过 Wise 官网或 Wise App 在线订购，卡片寄到德国地址。实体卡一次性收费 7 欧元，标准配送约 4 至 7 个工作日，由当地邮政投递，没有物流追踪号。加急配送 10.40 欧元起，由 DHL 或 UPS 派送并提供追踪号，制卡后最多 4 个工作日送达。等待实体卡期间，可以免费创建数字卡，用于网上支付，也可以添加到 Apple Pay、Google Wallet 等手机钱包。
申请步骤如下：
- 开通 Wise 账户：注册账户并添加第一个币种。提交证件后，审核通常需要 1 至 2 个工作日，具体以邮件通知为准。
- 验证身份：上传政府签发的带照片证件（护照、身份证或驾照）和地址证明。证件的签发国与居住国不同，通常可以接受，部分情况下还需要提供签证或居留许可，证明你有权在德国居住。地址证明可用近 3 个月内的水电煤气或座机账单、银行或信用卡对账单，也可用当年有效的租房合同，或政府、金融机构 12 个月内出具的文件。留学生可使用近 3 个月内、载明校内住址的大学录取通知书。详见 Wise 身份验证指南。
- 订购实体卡：进入 “卡片” 页，填写收货地址，选择标准或加急配送，并支付一次性卡费。Wise 也可能要求先向账户充值。详见如何订购 Wise 卡。
- 收卡并激活：对于德国发行的 Wise 卡，通常无需在 App 中输入激活码。首次使用时，插卡并输入 PIN 完成一笔付款，即可启用卡片并解锁非接触式支付。如果 Chip and PIN 付款失败，可以尝试在兼容的 ATM 查询余额或取现。
搬到德国后，还能使用 Wise 卡吗？
Wise 卡的发行许可按国家和地区划分，所以搬家后，有可能需要按新的居住地重新申请，先把 Wise 账户地址更新为德国地址，再按一般步骤申请新卡。以下是常见情景：
- 在同一地区内搬家：无需换卡。这包括在欧洲经济区、瑞士和法国海外省区之间搬家，以及在英国和欧洲微型国家、海外领土之间搬家。
- 跨地区搬家：需要重新申请。例如从美国搬到德国，必须申请新卡；从英国搬到德国，也属于跨地区。
- 原卡可以用到有效期结束，但如果你搬到不在可申请名单内的国家，将无法补发。
Wise 卡目前面向以下国家和地区的个人用户发放：欧洲经济区、瑞士、法国海外省和地区，英国及欧洲小国和海外领地，美国（内华达州居民除外）、加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡、日本、马来西亚、菲律宾、以色列、巴西，以及泰国（仅限 2026 年 1 月 21 日及之后注册的账户）。如果目前居住国暂不支持，可以加入 Wise 等候名单，当地开放办卡时会收到通知。可详见完整的可申请地区列表见 Wise 帮助中心。
Wise 卡可以在哪些地方使用？
Wise 卡可在大多数接受 Visa 或 Mastercard 借记卡的地方使用，在 150+ 个国家和地区消费和取现。账户可持有并消费 40+ 多种货币。从德国出发，法国、意大利、荷兰、瑞士、奥地利等欧洲热门目的地都可以使用，适合经常出行、回国探亲，或在多个国家之间居住的人。留意俄罗斯、伊朗、古巴、朝鲜等国家和地区不能使用 Wise 卡，完整名单见 Wise 卡可使用的国家和地区。
出国旅行时使用 Wise 卡
Wise 卡是国际借记卡，适合出行使用。以下是几种常见用法：
- 用当地货币消费：账户里有对应币种余额时，直接扣款，不收兑换费。
- 在境外取款：可在全球 ATM 取款。德国发行的卡，每月 250 欧元内不收 Wise 手续费，超出部分收取 2.69%。
- 智能兑换：没有当地货币时，Wise 自动从兑换费最低的余额兑换。
- 数字卡：网上付款更安全，也可添加到 Apple Pay、Google Wallet 等手机钱包。网购时可能需要在 App 内确认付款，或输入短信验证码。
- 选择结算币种：刷卡机或网站询问按哪种货币结算时，选择当地货币。选择其他货币，可能产生更高的兑换费。
- 境外支出追踪：App 会将交易分类，方便查看旅行、餐饮和交通花费。
- 安全保障：在境外丢卡或被盗时，可在 App 内立即冻结或解冻。
作者
Hayne
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账户不能设置默认扣款币种。如果不想动用某个币种的余额，可以把这笔钱存入 “Jar” 功能。
Wise 如何判断使用哪种货币付款？
如果 Wise 账户中有当地货币，卡片会优先使用该币种余额。余额不足时，Wise 会通过智能兑换（Smart Conversion）功能，自动选择持有的余额中换汇费最低的币种，从该余额中扣款。兑换按中间市场汇率进行，只收取少量公开的费用，你可以清楚知道实际支付的金额。自动换汇的费用与手动换汇相同。
另外，线上购物或 ATM 取款时，商户或 ATM 可能提示是否改用人民币、美元等本国货币结算，这种做法叫动态货币转换（DCC），汇率通常不划算。建议选择当地货币（欧元）结算，避免额外费用。在网上购物时，即使账户里有该币种，个别商户也会自行加收换汇费，此时可要求商户用你想要的币种收款。
Wise 卡的消费和取现限额是多少？
Wise 卡设有消费限额和取现限额，按每日和每月计算。账户总限额适用于账户下的所有卡片，ATM 取款另有单独限额。每日限额在每天午夜刷新，每月限额在每月 1 日重置。详见 Wise 卡消费限额。
你也可以为每张卡单独设置日限额和月限额，刷新时间与账户限额相同。如需提高消费上限，要先调高账户限额。先在“卡片”标签页选择“你的消费限额”，在“账户限额”处点击“编辑”并确认，详见更改 Wise 卡消费限额。
变更注册地址并订购新卡后，所有卡片的限额会自动更新为新居住国适用的限额。在欧洲经济区和瑞士之间搬家，可以继续使用同一张卡；搬到其他区域则需要申请新卡。
总结
- 德国居民可申请 Wise 卡，实体卡一次性收费 7 欧元，数字卡免费。可持有和消费 40+ 多种货币，智能兑换会优先选择兑换费最低的余额，费用相同时选择汇率更优的余额。
- 德国发行的卡，每月 250 欧元内取款不收 Wise 手续费，超出部分收取 2.69%。
- 欧洲经济区（含德国）持卡人适用该区域的限额，按每日和每月计算，可随时在 App 或网站查看和调整。
- 数字卡可立即创建，实体卡寄送期间，就能用于 Apple Pay、Google Wallet 和线上付款。
- 从英国、美国等其他区域搬到德国，需要重新申请欧洲经济区适用的 Wise 卡，标准寄送约 4 至 7 个工作日。
- 德国部分小型商铺只接受 Girocard，出门时备一些欧元现金更稳妥。
FAQ
常见问题
Wise 卡是信用卡吗？
不是。Wise 卡是国际借记卡，没有信用额度，申请时也不需要信用审查。
Wise 如何判断使用哪种货币付款？
Wise 卡的自动换汇功能会按你所在地的货币付款，并优先使用持有的、换汇费最低的币种余额。自动换汇的汇率和费用与手动换汇一致。
第一次使用 Wise 卡该怎么做？
收到卡片后，需要先激活才能使用非接触式支付。完成一次插卡并输入密码，或在 ATM 使用一次卡片即可。
如何用 Wise 卡付款？
可以刷卡进行非接触式支付，也可以插卡并输入密码，或通过 Apple Pay 等移动钱包付款。需要现金时，也可以在 ATM 取现。
家人可以共用一张 Wise 卡吗？
不可以。每位用户只能订购 1 张实体卡，卡片必须使用账户持有人的姓名。家人需要各自注册账户并完成验证。如果只是想分摊开支，可以使用「与他人共同消费」功能，每位成员领取自己的数字卡。
Wise 账户里的钱有存款保险吗？
没有。Wise 不是银行，不属于银行存款保险制度的保障范围，而是将客户资金与自有资金分开保管。
资料来源
- Wise 卡
- Wise 价格页
- Wise 卡费用页
- Wise 企业借记卡
- Wise 安全与保障
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资料核查日期：2026 年 10 月 19 日