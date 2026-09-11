马来西亚电子钱包怎么选？实用指南2026

Wise 多币种账户适合经常在马来西亚和海外之间收款、换汇或消费的人。你可以在一个账户中持有和兑换多种货币，并使用本地账户信息接收部分外币付款，方便处理工资、房租、学费或跨境生活支出。

免责声明：本文仅供一般信息参考，不构成财务、法律或税务建议。电子钱包与 Wise 的功能、费用、限额、支持地区及认证要求可能随时间变化，请以各官方页面、App 内披露及马来西亚监管公告为准。

本文将介绍 2026 年马来西亚常见电子钱包的特点、适合使用场景，以及如何搭配电子钱包和 Wise 等多币种工具，更有效管理在马来西亚的生活开支。

不过，不同电子钱包适合不同场景。有些适合本地消费，有些适合交通和生活缴费，而如果涉及海外消费、国际转账或多种货币管理，选择合适的金融工具同样重要。

马来西亚电子钱包有哪些？

马来西亚市场上有多种电子钱包和数字支付工具，每个平台都有不同优势：

1. Touch ‘n Go eWallet：最适合日常生活支付的电子钱包

Touch ‘n Go eWallet 是马来西亚最普及的电子钱包之一，也是许多居民日常生活中最常使用的支付工具。

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它最大的优势是覆盖大量高频生活场景。除了普通商家扫码付款，Touch ‘n Go eWallet 也与马来西亚许多交通和生活服务连接，例如：

支付停车费

高速公路电子收费

部分公共交通付款

线上购物和服务付款

餐饮、零售商户扫码消费

对于长期居住在马来西亚的人来说，Touch ‘n Go eWallet 的便利之处在于它可以处理许多小额、高频的日常付款需求。例如，购买早餐、支付停车费或在支持 QR 支付的小商店消费时，不需要准备现金或刷卡。¹

2. GrabPay：适合经常使用 Grab 服务的人

GrabPay 是 Grab 生态中的支付工具，与 Grab 的各种服务紧密结合。

如果你经常使用 GrabCar、GrabFood、GrabMart 或其他 Grab 服务，使用 GrabPay 可以让整个消费流程更简单。你可以直接在 Grab App 内完成付款，同时累积积分、使用优惠券或参与平台活动。²

除了 Grab 服务，GrabPay 也逐渐扩展到更多实体商户，让用户可以通过扫码方式完成日常消费。

GrabPay 的优势主要来自 Grab 生态，而不是单独作为一个支付工具存在。因此：

经常叫车、点外卖的人，可以充分发挥它的价值；

很少使用 Grab 服务的人，则可能不会经常用到它。

如果你的需求是覆盖更广泛的生活付款场景，通常会需要搭配其他电子钱包一起使用。

3. Boost：适合喜欢优惠活动和奖励机制的用户

Boost 是马来西亚较早发展的电子钱包之一，主要覆盖日常扫码付款、转账、缴费和消费奖励等功能。

用户可以使用 Boost QR 或支持的 DuitNow QR 付款，也可以通过 DuitNow Transfer 进行本地转账。常见功能包括：

扫码付款

向参与的马来西亚银行账户或电子钱包转账

缴付部分生活账单

手机充值

需要注意的是，Boost 的部分转账功能需要完成账户验证并升级至符合要求的钱包等级后才能使用。³

4. BigPay：适合旅行和卡片消费场景

BigPay 与其他电子钱包定位不同，更接近数字银行账户和支付卡工具。

它比较适合：

经常旅行的人；

需要使用实体或虚拟卡付款的人；

希望管理部分海外消费的人。

不过，如果主要需求是在马来西亚日常扫码消费，Touch ‘n Go eWallet、GrabPay 等本地钱包通常覆盖更多生活场景。

5. Alipay / WeChat Pay：适合中国生态相关需求

如果你已经在使用支付宝或微信支付，来到马来西亚后仍可以继续使用部分支付功能，尤其适合经常往返中国和马来西亚，或日常消费仍与中国支付生态有关的人。

不过，在马来西亚使用支付宝或微信支付时，实际体验可能会受到以下因素影响：

使用的是中国版还是国际版 App；

已绑定的银行卡类型是否支持境外支付；

商户是否接受该支付方式。

部分马来西亚商户支持通过支付宝、微信支付或相关跨境支付服务完成付款，但覆盖范围和使用方式可能与中国境内消费不同。因此，不建议默认所有商户都能像在中国一样直接使用支付宝或微信支付。

6. Wise：适合处理跨境资金和持有多币种账户

Wise 主要提供国际汇款、多币种账户和借记卡等服务，比较适合外籍人士、经常旅行，或者需要在马来西亚和其他国家之间收付款的人。

Wise 支持持有和兑换 40 多种货币，并可向 160 多个国家和地区汇款⁴。用户也可以申请 Wise 卡，在支持 Visa 的线上和实体商户付款。而且，他們采用实时的中间市场汇率（即我们在谷歌上查到的真实汇率），不加收隐形汇率差价，收費透明。

它比较适合以下跨境生活场景：

在马来西亚工作，但需要定期汇款到自己的国家

收取海外公司的工资或自由职业收入

同时持有 MYR、SGD、USD、GBP 等不同货币

需要把不同国家的资金集中管理

经常往返马来西亚和其他国家

Wise 也支持马来西亚 DuitNow QR⁵ 。用户可以直接打开 Wise App 扫描商户的 DuitNow QR，并从 Wise 账户完成付款。这意味着除了国际转账、换汇和海外消费，Wise 也能覆盖不少马来西亚本地扫码支付场景。

Wise 在马来西亚由 Wise Malaysia Sdn Bhd 运营，受马来西亚国家银行（Bank Negara Malaysia）监管。

怎么开通马来西亚的电子钱包？

不同电子钱包的注册流程略有不同，但通常需要：

下载官方 App； 使用手机号码注册； 完成身份验证（eKYC）； 设置付款方式； 充值后开始使用。

马来西亚编辑 Sylvia 小提示 所有受马来西亚国家银行（BNM）监管并提供金融服务的机构，都需要进行 KYC ，完成身份验证，以确保“你就是你本人”。

eKYC 常见认证资料