MAE 马来西亚 2026 使用指南：外籍人士注册、转账、扫码付款与海外使用

刚搬到马来西亚，想用手机转账、扫码付款或缴付账单，很可能会遇到 MAE。
MAE 是 Maybank 目前主要使用的手机银行 App。无论是查看 Maybank 账户、使用 DuitNow 转账、扫描 DuitNow 二维码付款，还是管理银行卡，都可以在同一个 App 内完成。
不过，MAE App、MAE 账户 和 Maybank2u 并不一样。外籍人士是否可以注册、需不需要先有 Maybank 银行账户，也要视你申请的服务而定。
内容目录
Wise 多币种借记卡
在马来西亚和海外消费时，少一点汇率烦恼。Wise 卡适合旅行、搬家或经常跨境消费的人。
你可以用账户中的余额付款，不占用个人的年度结汇额度；如果没有对应币种，Wise 会自动兑换，并显示相关费用。实体卡可用于线下消费，数字卡也可用于线上支付和移动钱包。
重点概要
- MAE 是 Maybank 的手机银行 App，可用于本地转账、DuitNow QR 扫码付款、缴费和账户管理。
- 外籍人士也可以申请 MAE Wallet，但实际能否线上完成开户，仍取决于身份验证和 App 当时显示的流程。
- Secure2u 是 MAE 的交易验证功能，新用户或换设备后完成激活，需要经过 12 或 18 小时的安全激活期。
- MAE Wallet 本身设有余额和交易限额，部分跨境功能也不能直接使用 Wallet 余额，例如 Cross-border DuitNow QR 需要绑定 Maybank Current 或 Savings Account。
- 如果经常出国、需要跨境汇款或管理多种货币，可以把 MAE 用于马来西亚本地支付，再搭配 Wise 处理外币和海外资金需求。
MAE、Maybank2u 和 MAE 账户有什么分别？
MAE 是 Maybank 的手机银行和生活支付入口。Maybank2u 则更像是你的网银身份和更完整的银行体系。更准确地说，MAE app 负责你在手机上的操作体验，而 Maybank2u ID、已有往来或储蓄账户、MAE Wallet (钱包) 设定和安全验证，会一起决定你能用到哪些功能。¹
|名称
|定位
|用途
|MAE App
|手机端入口
|登录、转账、扫码、管理安全设置
|MAE Wallet
|App 里的主要支付入口
|日常扣款、查看钱包余额、扫码支付 (Scan & Pay)
|Maybank2u
|网银身份与完整银行体系
|登录凭证、账户总览、限额与服务设置及其他金融服务
MAE Wallet 和 MAE 虚拟卡或借记卡有什么不同？
最简单的分法是，MAE App 是工具，MAE Wallet 是你在 App 里用来支付的主要入口，MAE Card 则是卡片本身。它们互相关联，但不是同一个东西。
如果你只想先学 MAE 怎么用，先分清这一点最重要。你可以先用 App 和本地支付功能，再决定是否需要虚拟卡或 MAE Card。
|特性
|MAE Wallet²
|MAE 虚拟卡 (Virtual Visa)²
|MAE Visa Debit Card³
|形态
|MAE App 内的电子钱包
|App 内生成的虚拟银行卡资料
|实体的 Visa 借记卡
|主要用途
|资金存储、转账、扫码支付 (DuitNow QR)、记账和理财
|主要用于网上消费
|实体店铺刷卡、商场消费、ATM 取现
|资金来源
|通过线上转账或 FPX 从其他银行储值
|扣除 MAE Wallet 内的余额
|扣除 MAE Wallet 内的余额
|如何获得
|下载 MAE App 并申请即可开通
|新 Maybank 用户开通 MAE Wallet 后可获得
|需在 MAE App 内额外申请并邮寄获取实体卡
|海外使用
|主要用于马币交易
|可用于接受 Visa 的海外网站，须视卡片设置及商户而定
|可在接受 Visa 的海外商户使用；出国前须在 App 开启“Overseas Debit”
如果平时除了日常付款，也会使用信用卡累积积分、分期或处理较大额消费，可以进一步比较马来西亚常见信用卡的申请条件和使用方式。
外籍人士能开通和使用 MAE 钱包吗？
MAE 账户向 12 岁以上的马来西亚人和外籍人士开放申请²，非 Maybank 客户也可通过 App 申请。不过，这不等于每位外籍人士都能无条件开通，因为实际结果仍会受 KYC（实名认证）、设备、手机号、账户状态和当时流程影响。
如果你手上有护照、可接收银行通知和验证码 (OTP) 的马来西亚手机号，且想尽快解决本地扫码和小额转账，可以先试着通过手机 App 开通，并跟着指示完成申请。
需要准备哪些资料和条件？
- 有效护照（护照有效期通常建议在 6 个月以上）
- 马来西亚手机号码
- 马来西亚居住地址
- 有效签证或居留文件
部分申请人可以线上完成验证，部分人则可能被要求前往分行补交文件。如果 App 无法识别护照、手机号码或居住资料，可以携带护照、有效签证、住址证明，以及工作或留学文件前往 Maybank 分行查询。
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Sylvia
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姓名必须按照护照资料填写，包括英文姓名的次序和拼写。姓名格式不一致，是线上身份验证或日后收款时常见的问题之一。
如何轻松注册 MAE Wallet？
1. 下载 MAE 应用
在 Apple App Store 、Google Play Store 或 Huawei AppGallery 搜索 “MAE by Maybank2u”，下载并安装应用。
注意：MAE App 沒有提供中文介面或中文版本， 该应用僅支援英文。
2. MAE 注册账户步骤
已经有 Maybank 账户
- 使用现有 Maybank2u 用户名和密码登录。
- 绑定目前使用的手机。
- 按照提示注册 Secure2u。
- 如无法透过App完成激活，需到 Maybank 提款机（ATM） 完成 Secure2u 激活。
- 等待安全冷静期结束后，再进行需要授权的交易。
不是 Maybank 用户
- 打开 App 后，选择 “No account? Apply for an account now” (没户口，注册户口)。
- 填写个人资料，包括英文姓名（显示在护照上的英文姓名），输入手机号码并完成短信验证码验证。
- 按照护照填写个人资料（出生日期、选择国际）。
- 上传证件并完成人脸识别。
- 填写马来西亚地址、税务及就业等资料。
- 等待 Maybank 审核。⁴
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Sylvia
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申请入口和资格可能调整。如果 App 没有显示适合外籍人士的证件选项，或多次无法完成验证，应直接向 Maybank 查询，不要反复提交不同资料。
什么是 Secure2u？为什么注册 MAE 后还不能马上转账？
Secure2u 是 Maybank 在 MAE App 内使用的交易验证功能，让每一笔转账或进行其他需要验证的交易时，都经过你的确认。Secure2u 只绑定一台设备，有助降低 SMS TAC 被盗用的风险。
激活后会有一段 12 小时的安全激活期，在这段时间内不能进行转账。
- 凌晨 12:01 至下午 5:59 激活：等待 12 小时
- 下午 6:00 至午夜 12:00 激活：等待 18 小时
激活期结束后，每次转账时，MAE 应用会弹出验证通知，你只需点击一下，选择是否同意交易。⁵
怎么设置 Secure2u (安全交易验证功能)？
新 Maybank 用户，并通过 MAE Wallet 开户
如果是第一次成为 Maybank 客户，并直接通过 MAE App 申请 MAE Wallet，可以在开户过程中一起设置 Secure2u：
- 打开 MAE App，申请 MAE Wallet。
- 按照画面指示完成身份验证，包括拍摄身份证件及自拍。
- 建立 Maybank2u ID（M2U ID）及密码。
- 点击 “Activate Secure2u”。
- 按照 App 指示完成激活。
- 等待 Secure2u 12 小时激活期结束后，再进行需要 Secure2u 批准的交易。⁵
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Sylvia
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建议新用户一次性完成 MAE Wallet 开户和激活 Secure2u 。如果开户后没有继续完成 Secure2u 自助激活，就退出 App，之后则需要先在 MAE App 注册 Secure2u，再到 Maybank ATM 完成激活。
哪些情况需要到 Maybank ATM 激活？
以下两种情况通常需要先在 MAE App 注册 Secure2u，再到 ATM 激活：
- 已有 Maybank 账户，但换了一部新手机或新设备；
- 新 Maybank 客户，但开户的是 Current Account 或 Savings Account，而不是在 MAE Wallet 开户流程中直接完成 Secure2u 自助激活。
如果 App 要求你到 ATM 激活：
- 在 MAE App 登录后进入 Secure2u，按画面完成注册。
- 注册成功后，App 会告诉你需要携带哪一张 Maybank 借记卡、信用卡或 Charge Card。
- 携带指定的 Maybank 或 MAE 银行卡前往 Maybank 自动提款机（ATM）。
- 插入银行卡并输入 PIN。
- 在主菜单选择 “Secure2u Activation”。
- 点击 “Activate Secure2u”，再按照屏幕指示完成操作。
- 等待安全激活期结束。
如果 MAE App 要求到 ATM 激活，注册成功后应携带 App 显示的指定 Maybank 银行卡前往 ATM；如果忘记是哪张卡，可以在 Quick Actions > Secure2u 查看相关卡片资料。⁶
外籍人士需要激活 Secure2u 吗？
外籍人士与马来西亚用户适用相同的交易安全要求。具体注册和激活方式与上述流程相同，并以 MAE App 显示的指示为准。
如有任何疑问，可以联系 Maybank 客服或前往分行确认后续步骤：
- 马来西亚境内：1-300-88-6688
- 马来西亚境外：+603-7844 3696
如何使用 MAE Wallet 扫码付款、转账和充值？
使用 DuitNow QR 扫码付款
在餐厅、咖啡店、夜市摊位或零售商店看到 DuitNow QR 时，可以：
- 打开 MAE App。
- 点击“Scan & Pay”。
- 扫描商家的二维码。
- 输入金额；如果商家二维码已包含金额，只需核对即可。
- 检查商户名称和付款金额。
- 确认付款。
MAE Wallet 可以在海外扫码付款吗？
Maybank 的 Cross-border DuitNow QR 服务支持用户在部分国家扫描当地参与商户的二维码付款。目前适用地区包括新加坡、泰国、印度尼西亚和柬埔寨。⁹
|国家
|支持二维码的网络
|新加坡
|NETS QR
|泰国
|PromptPay
|印度尼西亚
|QRIS
|柬埔寨
|KHQR
跨境 QR 支付的每日限额为 RM1,000 等值外币，或用户自行设置的较低每日限额。单笔付款超过 RM250 时，还需要进一步授权。
需要注意的是，Cross-border DuitNow QR 不能直接使用 MAE Wallet 余额付款，资金来源只支持 Maybank Current Account 或 Savings Account。因此，如果只有 MAE Wallet、没有其他 Maybank 银行账户，就无法使用这项海外 QR 付款功能。⁹
经常出国或需要跨境汇款？可以搭配 Wise 使用
但如果经常出国、需要向海外银行账户汇款，或会同时使用几种不同货币消费，Wise 会更适合处理这类跨境需求。
Wise 不是银行，但在马来西亚是持牌的货币服务业务供应商，可以用来处理国际汇款、外币兑换和多币种资金管理。
- 中间市场汇率：采用实时的中间市场汇率兑换货币，汇率透明。Wise 收取透明的服务费用。⁸可在 wise.com/my/pricing 查看详细收费。
- 多币种账户：支持持有 40 多种货币，并可获得部分主要货币的本地收款账号。⁹
- Wise 借记卡：可用于海外消费；如果账户内没有对应的当地货币，Wise 会自动从其他可用余额兑换后付款。¹⁰
使用 DuitNow 转账
DuitNow 可通过银行账号、手机号码或其他已登记的 DuitNow ID 收款。
转账时一般需要：
- 选择“Transfer”。
- 选择 DuitNow 或目标银行。
- 输入收款人的账号或 DuitNow ID。
- 核对系统显示的收款人姓名。
- 输入金额和付款说明。
- 通过 Secure2u 确认。
如何把钱存入 MAE Wallet？
如果已有其他马来西亚银行账户，可以通过 DuitNow 或普通银行转账把钱转入 MAE 账户。现有 Maybank 客户也可以在自己的 Maybank 账户之间转账。具体充值及资金来源选项，以 App 内显示为准。
外籍人士成功开设 MAE 账户后，即使没有其他马来西亚银行账户，也可以通过以下方式存入马币：
- 存入现金：前往 Maybank 现金存款机（Cash Deposit Machine，CDM）或智能现金循环机（Smart Recycler Machine，SRM），按照机器指示输入 MAE 账户号码，再存入马币现金。
- 使用借记卡充值：在 MAE App 进入账户页面，选择 “MAE Wallet” 及 “Top Up MAE”，再使用系统接受的借记卡手动充值。最低充值金额通常为 RM10，实际选项以 App 显示为准。
- 接收本地银行转账：亲友、雇主或本人名下的其他马来西亚银行账户，可以通过 DuitNow、Maybank 转账或普通跨行转账，将款项汇入 MAE 账户号码。
海外银行卡能否直接充值，取决于发卡国家、银行卡类型及 MAE App 当时支持的选项。并非所有海外 Visa 或 Mastercard 都能用于充值，发卡银行也可能拦截交易或收取额外费用。如果你的主要需求是把钱汇到海外，而不只是日常消费，也可以先了解从马来西亚进行国际汇款有哪些方式，再根据汇率、手续费和收款国家选择适合的服务。
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Sylvia
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使用现金存款机或请他人转账前，先在 MAE App 核对账户号码和收款人姓名。完成后保留收据或转账记录，直到款项显示在账户内。
MAE Wallet 的费用、限额和海外使用要点
MAE Wallet 本身可以免费下载和使用，没有年费¹¹。不过，账户余额和交易金额设有一定限额。如果主要用来处理马来西亚境内的日常付款和转账，这些额度通常已经足够；但如果经常出国或需要跨境汇款，还要留意不同海外功能的适用范围和汇率。
|限额
|最高账户余额¹¹
|RM4,999.99
|每月交易限额¹¹
|RM5,000
|年度交易限额
|不适用
|MAE Visa Debit Card 年费
|RM8
|银行卡补发费用（Cash/Card Replacement Fee）
|RM12
注意：限额可能随 Maybank 政策、账户类型及安全措施调整。
可以自行调整转账限额吗？
用户可以在 MAE App 内查看或调整部分每日转账限额：
打开 MAE App，进入 “Settings”。
选择 “Pay & Transfer”。
点击 “Transfer” 及 “Transfer Limit”。
选择要调整的转账类型和新限额。
保存设置，并在需要时通过 Secure2u 验证。
降低至当前限额或更低通常会立即生效；提高适用的交易限额则会触发 12 小时的安全冷静期。在等待期间，用户仍可按照原有额度进行交易。⁸
总结
MAE 适合在马来西亚处理日常金融事务，包括本地转账、DuitNow QR 付款和缴付账单。申请 MAE Card 后，也可以在接受 Visa 的商户付款及从 自动提款机（ATM） 取现。对于已经使用 Maybank，或主要以马币消费的人来说，MAE 会是方便的本地工具。
不过，如果你还需要海外网购、国际旅行、多币种消费或跨境汇款，MAE 的覆盖范围可能不够全面。这时可以进一步参考 Wise 在马来西亚的使用指南。
FAQ
常见问题
MAE 使用安全吗？
MAE 提供 Secure2u、生物识别登录、即时交易通知和 Kill Switch（一键冻结） 等安全功能。怀疑账户被盗用时，可以通过 Kill Switch 暂停账户访问或冻结银行卡。¹
用户也应避免透露密码、PIN 和验证码，并拒绝任何并非由本人发起的 Secure2u 请求。
MAE Wallet 会产生利息或收益吗？
不会，MAE Wallet 属于电子钱包，账户余额不会产生利息或利润¹¹，比较适合存放日常消费所需的资金。
可以主动关闭 MAE Wallet 吗？
可以，但用户需前往 Maybank 分行提交关闭申请，目前无法直接透过 MAE App 进行关闭²。办理关闭前，建议先转出 Wallet 内的余额，并结清任何待处理款项。
资料来源
- Maybank：MAE by Maybank2u
- Maybank：MAE Wallet Frequently Asked Questions
- Maybank：MAE Visa Debit Card Frequently Asked Questions
- Maybank：How do I activate Secure2u?
- Maybank：Secure2u Self-Activation FAQ
- Maybank：Secure2u Activation at ATM FAQ
- Maybank：Cross-border DuitNow QR
- Wise：Mid-market exchange rate
- Wise Malaysia：Wise Account
- Wise Malaysia：Travel Money Card
- Maybank：MAE Account Product Disclosure Sheet
- Maybank：Transaction Limit Cooling-Off Period