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财务管理

MAE 马来西亚 2026 使用指南：外籍人士注册、转账、扫码付款与海外使用

扫码付款、转账还是海外消费？带你快速看懂 MAE 怎么用，以及什么时候选择其他选项更合适。

女性手持手机与银行卡，使用马来西亚 Maybank MAE 应用程序进行在线购物与付款
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已更新 11-9-2026

刚搬到马来西亚，想用手机转账、扫码付款或缴付账单，很可能会遇到 MAE。

MAE 是 Maybank 目前主要使用的手机银行 App。无论是查看 Maybank 账户、使用 DuitNow 转账、扫描 DuitNow 二维码付款，还是管理银行卡，都可以在同一个 App 内完成。

不过，MAE App、MAE 账户 和 Maybank2u 并不一样。外籍人士是否可以注册、需不需要先有 Maybank 银行账户，也要视你申请的服务而定。

内容目录

Wise 多币种借记卡

在马来西亚和海外消费时，少一点汇率烦恼。Wise 卡适合旅行、搬家或经常跨境消费的人。

你可以用账户中的余额付款，不占用个人的年度结汇额度；如果没有对应币种，Wise 会自动兑换，并显示相关费用。实体卡可用于线下消费，数字卡也可用于线上支付和移动钱包。

  • 可在 150 个国家和地区消费
  • 支持 Apple Pay 和 Google Pay
  • 可在 App 中即时冻结或解冻卡片

    • 重点概要

    • MAE 是 Maybank 的手机银行 App，可用于本地转账、DuitNow QR 扫码付款、缴费和账户管理。
    • 外籍人士也可以申请 MAE Wallet，但实际能否线上完成开户，仍取决于身份验证和 App 当时显示的流程。
    • Secure2u 是 MAE 的交易验证功能，新用户或换设备后完成激活，需要经过 12 或 18 小时的安全激活期。
    • MAE Wallet 本身设有余额和交易限额，部分跨境功能也不能直接使用 Wallet 余额，例如 Cross-border DuitNow QR 需要绑定 Maybank Current 或 Savings Account。
    • 如果经常出国、需要跨境汇款或管理多种货币，可以把 MAE 用于马来西亚本地支付，再搭配 Wise 处理外币和海外资金需求。

    MAE、Maybank2u 和 MAE 账户有什么分别？

    MAE 是 Maybank 的手机银行和生活支付入口。Maybank2u 则更像是你的网银身份和更完整的银行体系。更准确地说，MAE app 负责你在手机上的操作体验，而 Maybank2u ID、已有往来或储蓄账户、MAE Wallet (钱包) 设定和安全验证，会一起决定你能用到哪些功能。¹

    名称定位用途
    MAE App手机端入口登录、转账、扫码、管理安全设置
    MAE WalletApp 里的主要支付入口日常扣款、查看钱包余额、扫码支付 (Scan & Pay)
    Maybank2u网银身份与完整银行体系登录凭证、账户总览、限额与服务设置及其他金融服务

    MAE Wallet 和 MAE 虚拟卡或借记卡有什么不同？

    最简单的分法是，MAE App 是工具，MAE Wallet 是你在 App 里用来支付的主要入口，MAE Card 则是卡片本身。它们互相关联，但不是同一个东西。

    如果你只想先学 MAE 怎么用，先分清这一点最重要。你可以先用 App 和本地支付功能，再决定是否需要虚拟卡或 MAE Card。

    特性MAE Wallet²MAE 虚拟卡 (Virtual Visa)²MAE Visa Debit Card³
    形态MAE App 内的电子钱包App 内生成的虚拟银行卡资料实体的 Visa 借记卡
    主要用途资金存储、转账、扫码支付 (DuitNow QR)、记账和理财主要用于网上消费实体店铺刷卡、商场消费、ATM 取现
    资金来源通过线上转账或 FPX 从其他银行储值扣除 MAE Wallet 内的余额扣除 MAE Wallet 内的余额
    如何获得下载 MAE App 并申请即可开通新 Maybank 用户开通 MAE Wallet 后可获得需在 MAE App 内额外申请并邮寄获取实体卡
    海外使用主要用于马币交易可用于接受 Visa 的海外网站，须视卡片设置及商户而定可在接受 Visa 的海外商户使用；出国前须在 App 开启“Overseas Debit”

    如果平时除了日常付款，也会使用信用卡累积积分、分期或处理较大额消费，可以进一步比较马来西亚常见信用卡的申请条件和使用方式

    外籍人士能开通和使用 MAE 钱包吗？

    MAE 账户向 12 岁以上的马来西亚人和外籍人士开放申请²，非 Maybank 客户也可通过 App 申请。不过，这不等于每位外籍人士都能无条件开通，因为实际结果仍会受 KYC（实名认证）、设备、手机号、账户状态和当时流程影响。

    如果你手上有护照、可接收银行通知和验证码 (OTP) 的马来西亚手机号，且想尽快解决本地扫码和小额转账，可以先试着通过手机 App 开通，并跟着指示完成申请。

    #

    银行服务

    马来西亚银行开户（2026）：外国人办理马来西亚银行账户申请指南

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    需要准备哪些资料和条件？

    • 有效护照（护照有效期通常建议在 6 个月以上）
    • 马来西亚手机号码
    • 马来西亚居住地址
    • 有效签证或居留文件

    部分申请人可以线上完成验证，部分人则可能被要求前往分行补交文件。如果 App 无法识别护照、手机号码或居住资料，可以携带护照、有效签证、住址证明，以及工作或留学文件前往 Maybank 分行查询。

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    小提示

    姓名必须按照护照资料填写，包括英文姓名的次序和拼写。姓名格式不一致，是线上身份验证或日后收款时常见的问题之一。

    如何轻松注册 MAE Wallet？

    1. 下载 MAE 应用

    Apple App StoreGoogle Play StoreHuawei AppGallery 搜索 “MAE by Maybank2u”，下载并安装应用。

    注意：MAE App 沒有提供中文介面或中文版本， 该应用僅支援英文。

    2. MAE 注册账户步骤

    已经有 Maybank 账户

    1. 使用现有 Maybank2u 用户名和密码登录。
    2. 绑定目前使用的手机。
    3. 按照提示注册 Secure2u。
    4. 如无法透过App完成激活，需到 Maybank 提款机（ATM） 完成 Secure2u 激活。
    5. 等待安全冷静期结束后，再进行需要授权的交易。

    不是 Maybank 用户

    1. 打开 App 后，选择 “No account? Apply for an account now” (没户口，注册户口)。
    2. 填写个人资料，包括英文姓名（显示在护照上的英文姓名），输入手机号码并完成短信验证码验证。
    3. 按照护照填写个人资料（出生日期、选择国际）。
    4. 上传证件并完成人脸识别。
    5. 填写马来西亚地址、税务及就业等资料。
    6. 等待 Maybank 审核。⁴
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    Sylvia

    小提示

    申请入口和资格可能调整。如果 App 没有显示适合外籍人士的证件选项，或多次无法完成验证，应直接向 Maybank 查询，不要反复提交不同资料。

    什么是 Secure2u？为什么注册 MAE 后还不能马上转账？

    Secure2u 是 Maybank 在 MAE App 内使用的交易验证功能，让每一笔转账或进行其他需要验证的交易时，都经过你的确认。Secure2u 只绑定一台设备，有助降低 SMS TAC 被盗用的风险。

    激活后会有一段 12 小时的安全激活期，在这段时间内不能进行转账。

    • 凌晨 12:01 至下午 5:59 激活：等待 12 小时
    • 下午 6:00 至午夜 12:00 激活：等待 18 小时

    激活期结束后，每次转账时，MAE 应用会弹出验证通知，你只需点击一下，选择是否同意交易。⁵

    MAE 应用的 Secure2u 授权页面，用户可点击 Approve 按钮批准 DuitNow 转账交易

    怎么设置 Secure2u (安全交易验证功能)？

    新 Maybank 用户，并通过 MAE Wallet 开户

    如果是第一次成为 Maybank 客户，并直接通过 MAE App 申请 MAE Wallet，可以在开户过程中一起设置 Secure2u：

    1. 打开 MAE App，申请 MAE Wallet。
    2. 按照画面指示完成身份验证，包括拍摄身份证件及自拍。
    3. 建立 Maybank2u ID（M2U ID）及密码。
    4. 点击 “Activate Secure2u”
    5. 按照 App 指示完成激活。
    6. 等待 Secure2u 12 小时激活期结束后，再进行需要 Secure2u 批准的交易。⁵
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    Sylvia

    小提示

    建议新用户一次性完成 MAE Wallet 开户和激活 Secure2u 。如果开户后没有继续完成 Secure2u 自助激活，就退出 App，之后则需要先在 MAE App 注册 Secure2u，再到 Maybank ATM 完成激活。

    哪些情况需要到 Maybank ATM 激活？

    以下两种情况通常需要先在 MAE App 注册 Secure2u，再到 ATM 激活：

    • 已有 Maybank 账户，但换了一部新手机或新设备
    • 新 Maybank 客户，但开户的是 Current Account 或 Savings Account，而不是在 MAE Wallet 开户流程中直接完成 Secure2u 自助激活。

    如果 App 要求你到 ATM 激活：

    1. 在 MAE App 登录后进入 Secure2u，按画面完成注册。
    2. 注册成功后，App 会告诉你需要携带哪一张 Maybank 借记卡、信用卡或 Charge Card。
    3. 携带指定的 Maybank 或 MAE 银行卡前往 Maybank 自动提款机（ATM）。
    4. 插入银行卡并输入 PIN
    5. 在主菜单选择 “Secure2u Activation”
    6. 点击 “Activate Secure2u”，再按照屏幕指示完成操作。
    7. 等待安全激活期结束。

    如果 MAE App 要求到 ATM 激活，注册成功后应携带 App 显示的指定 Maybank 银行卡前往 ATM；如果忘记是哪张卡，可以在 Quick Actions > Secure2u 查看相关卡片资料。⁶

    MAE 应用主页的 Quick Actions 快捷功能区，红框标示 Secure2u 安全验证开启位置

    外籍人士需要激活 Secure2u 吗？

    外籍人士与马来西亚用户适用相同的交易安全要求。具体注册和激活方式与上述流程相同，并以 MAE App 显示的指示为准。

    如有任何疑问，可以联系 Maybank 客服或前往分行确认后续步骤：

    • 马来西亚境内：1-300-88-6688
    • 马来西亚境外：+603-7844 3696

    如何使用 MAE Wallet 扫码付款、转账和充值？

    使用 DuitNow QR 扫码付款

    在餐厅、咖啡店、夜市摊位或零售商店看到 DuitNow QR 时，可以：

    1. 打开 MAE App。
    2. 点击“Scan & Pay”。
    3. 扫描商家的二维码。
    4. 输入金额；如果商家二维码已包含金额，只需核对即可。
    5. 检查商户名称和付款金额。
    6. 确认付款。

    MAE Wallet 可以在海外扫码付款吗？

    Maybank 的 Cross-border DuitNow QR 服务支持用户在部分国家扫描当地参与商户的二维码付款。目前适用地区包括新加坡、泰国、印度尼西亚和柬埔寨。⁹

    国家支持二维码的网络
    新加坡NETS QR
    泰国PromptPay
    印度尼西亚QRIS
    柬埔寨KHQR

    跨境 QR 支付的每日限额为 RM1,000 等值外币，或用户自行设置的较低每日限额。单笔付款超过 RM250 时，还需要进一步授权。

    需要注意的是，Cross-border DuitNow QR 不能直接使用 MAE Wallet 余额付款，资金来源只支持 Maybank Current Account 或 Savings Account。因此，如果只有 MAE Wallet、没有其他 Maybank 银行账户，就无法使用这项海外 QR 付款功能。⁹

    经常出国或需要跨境汇款？可以搭配 Wise 使用

    但如果经常出国、需要向海外银行账户汇款，或会同时使用几种不同货币消费，Wise 会更适合处理这类跨境需求。

    Wise 不是银行，但在马来西亚是持牌的货币服务业务供应商，可以用来处理国际汇款、外币兑换和多币种资金管理。

    • 中间市场汇率：采用实时的中间市场汇率兑换货币，汇率透明。Wise 收取透明的服务费用。⁸可在 wise.com/my/pricing 查看详细收费。
    • 多币种账户：支持持有 40 多种货币，并可获得部分主要货币的本地收款账号。⁹
    • Wise 借记卡：可用于海外消费；如果账户内没有对应的当地货币，Wise 会自动从其他可用余额兑换后付款。¹⁰
    了解更多 Wise
    #

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    Wise 卡好用吗？马来西亚 Wise 多币种借记卡完整指南【2026】

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    使用 DuitNow 转账

    DuitNow 可通过银行账号、手机号码或其他已登记的 DuitNow ID 收款。

    转账时一般需要：

    1. 选择“Transfer”。
    2. 选择 DuitNow 或目标银行。
    3. 输入收款人的账号或 DuitNow ID。
    4. 核对系统显示的收款人姓名。
    5. 输入金额和付款说明。
    6. 通过 Secure2u 确认。

    如何把钱存入 MAE Wallet？

    Maybank MAE 应用中的账户页面，展示电子钱包余额以及 Top Up MAE 充值选项

    如果已有其他马来西亚银行账户，可以通过 DuitNow 或普通银行转账把钱转入 MAE 账户。现有 Maybank 客户也可以在自己的 Maybank 账户之间转账。具体充值及资金来源选项，以 App 内显示为准。

    外籍人士成功开设 MAE 账户后，即使没有其他马来西亚银行账户，也可以通过以下方式存入马币：

    • 存入现金：前往 Maybank 现金存款机（Cash Deposit Machine，CDM）或智能现金循环机（Smart Recycler Machine，SRM），按照机器指示输入 MAE 账户号码，再存入马币现金。
    • 使用借记卡充值：在 MAE App 进入账户页面，选择 “MAE Wallet”“Top Up MAE”，再使用系统接受的借记卡手动充值。最低充值金额通常为 RM10，实际选项以 App 显示为准。
    • 接收本地银行转账：亲友、雇主或本人名下的其他马来西亚银行账户，可以通过 DuitNow、Maybank 转账或普通跨行转账，将款项汇入 MAE 账户号码。

    海外银行卡能否直接充值，取决于发卡国家、银行卡类型及 MAE App 当时支持的选项。并非所有海外 Visa 或 Mastercard 都能用于充值，发卡银行也可能拦截交易或收取额外费用。如果你的主要需求是把钱汇到海外，而不只是日常消费，也可以先了解从马来西亚进行国际汇款有哪些方式，再根据汇率、手续费和收款国家选择适合的服务。

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    Sylvia

    小提示

    使用现金存款机或请他人转账前，先在 MAE App 核对账户号码和收款人姓名。完成后保留收据或转账记录，直到款项显示在账户内。

    MAE Wallet 的费用、限额和海外使用要点

    MAE Wallet 本身可以免费下载和使用，没有年费¹¹。不过，账户余额和交易金额设有一定限额。如果主要用来处理马来西亚境内的日常付款和转账，这些额度通常已经足够；但如果经常出国或需要跨境汇款，还要留意不同海外功能的适用范围和汇率。

    限额
    最高账户余额¹¹RM4,999.99
    每月交易限额¹¹RM5,000
    年度交易限额不适用
    MAE Visa Debit Card 年费RM8
    银行卡补发费用（Cash/Card Replacement Fee）RM12

    注意：限额可能随 Maybank 政策、账户类型及安全措施调整。

    可以自行调整转账限额吗？

    用户可以在 MAE App 内查看或调整部分每日转账限额：

    1

    打开 MAE App，进入 “Settings”

    2

    选择 “Pay & Transfer”

    3

    点击 “Transfer” “Transfer Limit”

    4

    选择要调整的转账类型和新限额。

    5

    保存设置，并在需要时通过 Secure2u 验证。

    降低至当前限额或更低通常会立即生效；提高适用的交易限额则会触发 12 小时的安全冷静期。在等待期间，用户仍可按照原有额度进行交易。⁸

    总结

    MAE 适合在马来西亚处理日常金融事务，包括本地转账、DuitNow QR 付款和缴付账单。申请 MAE Card 后，也可以在接受 Visa 的商户付款及从 自动提款机（ATM） 取现。对于已经使用 Maybank，或主要以马币消费的人来说，MAE 会是方便的本地工具。

    不过，如果你还需要海外网购、国际旅行、多币种消费或跨境汇款，MAE 的覆盖范围可能不够全面。这时可以进一步参考 Wise 在马来西亚的使用指南

    #

    财务管理

    马来西亚电子钱包怎么选？实用指南2026

    延伸阅读

    FAQ

    常见问题

    MAE 使用安全吗？

    MAE 提供 Secure2u、生物识别登录、即时交易通知和 Kill Switch（一键冻结） 等安全功能。怀疑账户被盗用时，可以通过 Kill Switch 暂停账户访问或冻结银行卡。¹

    用户也应避免透露密码、PIN 和验证码，并拒绝任何并非由本人发起的 Secure2u 请求。

    MAE Wallet 会产生利息或收益吗？

    不会，MAE Wallet 属于电子钱包，账户余额不会产生利息或利润¹¹，比较适合存放日常消费所需的资金。

    可以主动关闭 MAE Wallet 吗？

    可以，但用户需前往 Maybank 分行提交关闭申请，目前无法直接透过 MAE App 进行关闭²。办理关闭前，建议先转出 Wallet 内的余额，并结清任何待处理款项。

    Author

    Sylvia Chan

    关于作者

    身为产品行销人与内容创作者，Sylvia 偏爱有理有据的表达，喜欢研究产品、整理资讯，并将复杂的概念化为简单易懂的内容。她相信，在资讯纷繁的 AI 时代，好的内容不只是提供答案，更能帮助读者厘清问题、建立判断，做出更从容的选择；同时，也让真正有价值的产品，被需要的人理解与看见。

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