Wise 卡好用吗？马来西亚 Wise 多币种借记卡完整指南【2026】

在马来西亚使用 Wise：多币种借记卡的好处 功能特点 详细说明 多币种支持 持有和兑换 40+ 种货币，包括马币 (MYR)、人民币 (CNY)、美元 (USD)、新元 (SGD) 等1 汇率 使用中间市场汇率（mid-market rate），马来西亚兑换费用低至 0.77%2 免费 ATM 提款额度 每月 2 次免费提款，总额不超过 RM1,0002（第三方 ATM 可能会收取费用） 卡片费用 一次性申请费 RM13.70，无月费或年费2 虚拟卡 免费获得最多 3 张虚拟卡，可添加至 Apple Pay 或 Google Pay，网购更安全 全球消费 在 160+ 个国家和地区使用，支持 Visa 或 Mastercard 的商户均可刷卡3 安全保障 2FA 双重认证、即时冻结/解冻卡片、受马来西亚国家银行 (Bank Negara Malaysia) 监管 以上费用适用于 Wise 借记卡/账户，不适用于 Wise 转账服务。

我可以在马来西亚申请 Wise 多币种借记卡吗? 一般上，居住在马来西亚的用户都可以申请 Wise 多币种借记卡。只要你持有大马政府签发的有效身份证件、工作准证等文件，完成 Wise 开户身份验证，并提供本地收卡地址，即可在线申请。 使用 Wise 卡，你可以1，4： 持有多种货币余额 ：在 Wise 账户中同时持有马币、人民币、美元、新元等 40+ 种货币

：在 Wise 账户中同时持有马币、人民币、美元、新元等 40+ 种货币 获得本地账户详情 ：拥有马来西亚本地银行账户号码，方便接收马币汇款

：拥有马来西亚本地银行账户号码，方便接收马币汇款 全球消费无忧 ：在新加坡、泰国、日本、中国、欧洲等地旅游时，直接用当地货币消费，无需兑换现金

：在新加坡、泰国、日本、中国、欧洲等地旅游时，直接用当地货币消费，无需兑换现金 网购海外商品：在淘宝、Amazon、Shopee 等平台购物时，享受实时汇率 ⚠️ 注意：目前 Wise 商业卡（Business Card）暂未在马来西亚推出，但个人用户可以正常申请使用5。 申请 Wise 个人借记卡

在马来西亚日常消费：使用 Wise 多币种借记卡 Wise 卡不仅适合出国旅游，在马来西亚的日常生活中也非常实用。无论是在购物中心刷卡、餐厅用餐，还是搭乘 Grab、充值 Touch ‘n Go eWallet ，Wise 卡都能为你提供便利和省钱的支付方式。 日常使用场景包括 本地消费： 在 Pavilion KL、Mid Valley、KLCC 等购物中心，或餐厅、咖啡馆使用Wise 卡结账，直接用马币余额支付

在 Pavilion KL、Mid Valley、KLCC 等购物中心，或餐厅、咖啡馆使用Wise 卡结账，直接用马币余额支付 网购和订阅： 使用虚拟卡在 Shopee、Lazada 购物，或订阅 Netflix、Spotify 等国际服务

使用虚拟卡在 Shopee、Lazada 购物，或订阅 Netflix、Spotify 等国际服务 手机支付： 将虚拟卡添加到 Apple Pay 或 Google Pay，出门只需带手机

将虚拟卡添加到 Apple Pay 或 Google Pay，出门只需带手机 ATM 提款：在支持 Visa 或 Mastercard 的 ATM 机提取现金，应对只收现金的小贩或传统夜市（pasar malam） Wise 卡的智能兑换技术（smart auto-conversion）会自动选择最优惠的货币进行支付，确保你始终获得最佳汇率6。

使用 Wise App 管理你的卡片 Wise App 让你随时随地管理多币种账户和借记卡，所有操作都可以在手机或电脑上完成。 📌 主要功能：查看所有货币余额、实时追踪汇率变化、设置汇率提醒。如果卡片遗失，可立即在应用中冻结卡片，防止未经授权的交易。每笔交易会发送即时通知；可在 App 中一键冻结/解冻卡片；支持 2FA 等安全设置；可随时查看交易详情。

如何为 Wise 多币种借记卡充值? 在马来西亚，为 Wise 卡的马币 (MYR) 余额充值只能通过本地银行系统完成： 1. FPX 即时转账 通过马来西亚本地银行（如 Maybank、CIMB、Public Bank、RHB 等）使用 FPX 即时转账，资金通常在几分钟内到账，无需手续费。 2. 手动本地银行转账 根据 Wise 提供的马来西亚本地银行账号，登录自己的网上银行，手动发起转账至该账户。资金一般也会在几分钟内到账，无需手续费。 ⭐️ 重要提示： Wise 的马币账户不支持信用卡、借记卡，或海外银行账户充值。若要从海外银行直接汇款到 Wise，可先充值到该国对应的币种钱包（如新币、美元、人民币、澳元等），再利用 Wise 的内部兑换功能将其转为马币（MYR）。

Wise 目前不支持在 ATM 提款机直接存入现金充值，必须通过电子转账方式完成。

马来西亚 Wise 多币种借记卡费用明细 Wise 的收费结构非常透明，没有隐藏费用。以下是在马来西亚使用 Wise 卡的主要费用2： 💡 Wise 多币种借记卡收费项目 费用 卡片申请费 RM13.70（一次性费用，标准邮寄） 月费或年费 无 消费手续费 使用账户中已有的货币余额消费：免费

需要兑换货币消费：兑换费0.77%起* 充值费用 本地银行转账 (FPX)：免费 ATM 提款费用 每月前 2 次提款，总额不超过 RM1,000：免费（第三方 ATM 可能会收取费用）

超出后：RM5 固定费用 + 1.75%手续费 虚拟卡 免费（最多 3 张） 补办卡片 RM13.70 卡片到期更换 免费7 以上费用适用于 Wise 借记卡/账户，不适用于 Wise 转账服务。 *如果账户中有足够的目标货币余额，则无需支付兑换费。了解更详细的费用信息，请访问 Wise 费用与定价页面。 🏧 关于 ATM 提款：虽然 Wise 提供免费提款额度，但部分独立 ATM 运营商可能会额外收取服务费，这不在 Wise 的控制范围内。建议优先选择银行自营的 ATM 机，通常不会收取额外费用。

Wise 多币种借记卡安全吗? Wise 提供多层安全机制，用于保护用户的资金与账户资料，在日常使用中具备与主流金融服务相近的安全标准。 安全功能8 双重认证 (2FA)： 登录或进行重要操作时，需通过手机验证码或设备验证

登录或进行重要操作时，需通过手机验证码或设备验证 数据加密： 账户与交易数据采用加密技术处理，降低资料被截取的风险

账户与交易数据采用加密技术处理，降低资料被截取的风险 即时冻结/解冻： 可立即在 App 中冻结卡片，阻止未经授权的交易

可立即在 App 中冻结卡片，阻止未经授权的交易 交易通知： 每笔交易一般都会发送即时通知，方便用户及时发现异常活动

每笔交易一般都会发送即时通知，方便用户及时发现异常活动 监管保障：系统会持续监测可疑交易，并在必要时采取限制措施 Wise 受马来西亚国家银行（Bank Negara Malaysia）监管，遵守当地法规，确保资金安全9。 使用安全建议 不要与他人分享账户密码或 PIN 码

定期检查账户交易记录

可根据需要开启或限制卡片的交易功能（如线上支付、跨境支付）

如发现异常交易，应尽快联系 Wise 客服处理 更多详情，可参考 Wise 官方安全说明页面。

如何在马来西亚申请 Wise 多币种借记卡 在马来西亚申请 Wise 卡非常简单，整个过程可以在线完成，无需前往银行分行。 Wise 账户申请要求10 年满18岁

申请实体卡需提供可收货地址（马来西亚支持标准邮寄，通常约 5 个工作日）

提供有效身份证件并完成身份验证（MyKad、护照等）

手机号码和电子邮箱 简单线上申请 Wise 借记卡 Wise 借记卡申请步骤 1. 注册 Wise 账户： 访问 Wise 官网或下载 Wise App，点击”注册”按钮，输入电子邮箱地址，选择个人或商业账户和主要居住国家、地区，并设置密码。 2. 验证身份： 填写电话号码接收验证码。接着，输入个人信息，包括姓名、出生日期、地址等。上传身份证明文件（MyKad 或护照），并进行实时自拍验证（live selfie），确保是本人操作。 3. 申请卡片： 身份验证通过后，在账户中选择”申请卡片”选项。确认收货地址，支付 RM13.70 的卡片费用2。 4. 充值账户： 首次申请后，需要先充值到账户中。你可以通过 FPX 本地银行转账充值。 5. 等待卡片寄达： 标准邮寄通常需要 5 个工作日11。如果需要加急，可以选择快递服务（需额外付费）。在等待实体卡的同时，你可以立即创建虚拟数字卡，添加到 Apple Pay 或 Google Pay 开始使用。 6. 激活卡片： 收到实体卡后，在 Wise App 中激活卡片。设置 4 位数 PIN 码，即可开始使用。 温馨提示：申请过程中如遇到任何问题，Wise 的客服团队提供中文支持，可以通过 App 内聊天或电子邮件联系。

搬迁到马来西亚 如果你正计划从其他国家搬迁到马来西亚，Wise 卡可以作为过渡期间的其中一种资金管理方式。 👉 已有 Wise 卡的用户 如果你已经持有 Wise 卡，在搬迁后通常需要更新账户中的居住地址，以确保账户保持最新的信息。 不过，不同国家或地区发行的卡片在跨地区使用时，可能会有不同的适用规则。例如，从部分地区搬迁至马来西亚后，可能需要重新申请卡片。具体安排会因账户所在地而有所不同，建议以 Wise 官方帮助中心说明为准。 👉 尚未申请 Wise 卡的用户 如果你目前仍在海外，也可以考虑在搬迁前先开设 Wise 账户，申请 Wise 借记卡： 可提前持有多种货币（包括马币），方便后续资金安排

可获得马来西亚本地银行账户详情，用于接收款项

在尚未开设本地银行账户前，作为过渡期间的收付款工具 👉 搬迁后申请 如果你已经抵达马来西亚，可以使用本地地址申请 Wise 卡。标准邮寄需要 5 个工作日，快递服务可以缩短至 4 个工作日11。 在等待实体卡期间，用户可先使用虚拟卡进行线上支付或绑定手机支付，充值账户后即可开始消费。

我可以在哪里使用 Wise 多币种借记卡? Wise 多币种借记卡可在全球 160+ 个国家和地区使用1。只要商户或 ATM 支持 Visa 或 Mastercard 网络，一般都可以刷卡或提款。 对于经常出国的用户来说，无论是前往新加坡、泰国、日本、韩国、中国或澳大利亚等常见目的地，都可以直接使用 Wise 卡进行消费，无需提前兑换大量现金。 此外，在马来西亚工作的华人回国探亲或出差时，也可以直接使用 Wise 卡以当地货币付款，或在需要时进行货币兑换。 支持地区与功能可能因卡片发行地而有所不同，完整支持国家列表可参考 Wise 官网 。 使用 Wise 多币种借记卡旅行消费 在跨境消费场景中，Wise 卡不但能简化不同货币之间的支付流程，减少频繁换汇的麻烦，还能节省银行一般会收取的高额货币兑换费用。 智能兑换技术如何运作? 在海外付款时，Wise 的支付系统采用智能兑换技术（smart auto-conversion），会优先使用你账户中已有的当地货币余额6。 如果用于支付的货币余额不足，Wise 会自动从其他货币余额中，以中间市场汇率进行兑换，只收取一笔转换费用，完成支付。 整个过程在后台自动完成，用户无需手动操作。 常见使用场景： 在 Booking.com、Agoda 预订酒店，并以外币付款

购买国际机票或交通费，如 Grab

在当地餐厅、商场刷卡消费，减少携带现金的需要

多国旅行时自动切换支付货币，无需在每个国家重复兑换不同货币

Wise 多币种借记卡的消费和提款限额是多少? Wise 会根据不同国家的监管要求，对账户余额、转账及提款设定相应限额。 马来西亚用户限额12，13 持有限额 ：个人账户最多可持有相当于 RM20,000 的总余额（所有货币合计）。

：个人账户最多可持有相当于 RM20,000 的总余额（所有货币合计）。 转账限额 ： 马来西亚公民和永久居民：每日最多可转账 RM30,000 外籍劳工（持 Visit Pass – Temporary Employment）：每月最多可转账RM5,000 至本国货币或外部马币账户，且终身最多只能向本国的 5 个收款人转账

： ATM 提款限额：每月前 2 次提款，总额不超过 RM1,000 免费。超出后，每次提款收取 RM5 固定费用 + 1.75% 手续费2。 具体可用额度及限制，仍会因账户类型或个别情况有所不同，建议以 Wise App 内显示为准。

总结 无论你是经常出国的旅行爱好者、需要汇款回国的海外华人，还是喜欢网购海外商品的剁手党，Wise 卡都能帮助你节省货币兑换费用和手续费，让跨境支付变得简单、透明、实惠。 💳 申请 Wise 借记卡 FAQ 常见问题解答 Wise 多币种借记卡是信用卡吗? 不是。Wise 卡是借记卡，资金直接从账户余额中扣除，不产生信用额度或利息，有助于控制开支。 如何第一次使用 Wise 多币种借记卡? 收到实体卡后，在 Wise 应用中激活卡片，输入 CVV 安全码，设置 PIN 码即可使用。建议先进行小额消费测试。 如何使用 Wise 多币种借记卡付款? 使用 Wise 卡付款非常简单，与普通借记卡或信用卡一样： 实体店： 插入 POS 机或非接触式支付，输入 PIN 码

网购： 输入卡号、有效期和 CVV 安全码

手机支付： 添加到 Apple Pay 或 Google Pay

ATM 提款： 插入卡片，输入 PIN 码

每笔交易完成后，你会收到推送通知和电子邮件，显示交易详情和账户余额。