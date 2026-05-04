Wise 卡好用吗？马来西亚 Wise 多币种借记卡完整指南【2026】

本文将为你详细介绍 Wise 借记卡在马来西亚的使用方法、费用、申请流程，以及实际使用时的各种好处，帮助你做出明智的选择。
内容目录
- 在马来西亚使用 Wise：多币种借记卡的好处
- 我可以在马来西亚申请 Wise 多币种借记卡吗?
- 在马来西亚日常消费：使用 Wise 多币种借记卡
- 使用 Wise App 管理你的卡片
- 如何为 Wise 多币种借记卡充值?
- 马来西亚 Wise 多币种借记卡费用明细
- Wise 多币种借记卡安全吗?
- 如何在马来西亚申请 Wise 多币种借记卡
- 搬迁到马来西亚
- 我可以在哪里使用 Wise 多币种借记卡?
- Wise 多币种借记卡的消费和提款限额是多少?
- 总结
- 资料来源
在马来西亚使用 Wise：多币种借记卡的好处
|功能特点
|详细说明
|多币种支持
|持有和兑换 40+ 种货币，包括马币 (MYR)、人民币 (CNY)、美元 (USD)、新元 (SGD) 等1
|汇率
|使用中间市场汇率（mid-market rate），马来西亚兑换费用低至 0.77%2
|免费 ATM 提款额度
|每月 2 次免费提款，总额不超过 RM1,0002（第三方 ATM 可能会收取费用）
|卡片费用
|一次性申请费 RM13.70，无月费或年费2
|虚拟卡
|免费获得最多 3 张虚拟卡，可添加至 Apple Pay 或 Google Pay，网购更安全
|全球消费
|在 160+ 个国家和地区使用，支持 Visa 或 Mastercard 的商户均可刷卡3
|安全保障
|2FA 双重认证、即时冻结/解冻卡片、受马来西亚国家银行 (Bank Negara Malaysia) 监管
以上费用适用于 Wise 借记卡/账户，不适用于 Wise 转账服务。
我可以在马来西亚申请 Wise 多币种借记卡吗?
一般上，居住在马来西亚的用户都可以申请 Wise 多币种借记卡。只要你持有大马政府签发的有效身份证件、工作准证等文件，完成 Wise 开户身份验证，并提供本地收卡地址，即可在线申请。
使用 Wise 卡，你可以1，4：
- 持有多种货币余额：在 Wise 账户中同时持有马币、人民币、美元、新元等 40+ 种货币
- 获得本地账户详情：拥有马来西亚本地银行账户号码，方便接收马币汇款
- 全球消费无忧：在新加坡、泰国、日本、中国、欧洲等地旅游时，直接用当地货币消费，无需兑换现金
- 网购海外商品：在淘宝、Amazon、Shopee 等平台购物时，享受实时汇率
⚠️ 注意：目前 Wise 商业卡（Business Card）暂未在马来西亚推出，但个人用户可以正常申请使用5。
在马来西亚日常消费：使用 Wise 多币种借记卡
Wise 卡不仅适合出国旅游，在马来西亚的日常生活中也非常实用。无论是在购物中心刷卡、餐厅用餐，还是搭乘 Grab、充值 Touch ‘n Go eWallet ，Wise 卡都能为你提供便利和省钱的支付方式。
日常使用场景包括
- 本地消费：在 Pavilion KL、Mid Valley、KLCC 等购物中心，或餐厅、咖啡馆使用Wise 卡结账，直接用马币余额支付
- 网购和订阅：使用虚拟卡在 Shopee、Lazada 购物，或订阅 Netflix、Spotify 等国际服务
- 手机支付：将虚拟卡添加到 Apple Pay 或 Google Pay，出门只需带手机
- ATM 提款：在支持 Visa 或 Mastercard 的 ATM 机提取现金，应对只收现金的小贩或传统夜市（pasar malam）
Wise 卡的智能兑换技术（smart auto-conversion）会自动选择最优惠的货币进行支付，确保你始终获得最佳汇率6。
使用 Wise App 管理你的卡片
Wise App 让你随时随地管理多币种账户和借记卡，所有操作都可以在手机或电脑上完成。
📌 主要功能：查看所有货币余额、实时追踪汇率变化、设置汇率提醒。如果卡片遗失，可立即在应用中冻结卡片，防止未经授权的交易。每笔交易会发送即时通知；可在 App 中一键冻结/解冻卡片；支持 2FA 等安全设置；可随时查看交易详情。
如何为 Wise 多币种借记卡充值?
在马来西亚，为 Wise 卡的马币 (MYR) 余额充值只能通过本地银行系统完成：
1. FPX 即时转账
通过马来西亚本地银行（如 Maybank、CIMB、Public Bank、RHB 等）使用 FPX 即时转账，资金通常在几分钟内到账，无需手续费。
2. 手动本地银行转账
根据 Wise 提供的马来西亚本地银行账号，登录自己的网上银行，手动发起转账至该账户。资金一般也会在几分钟内到账，无需手续费。
⭐️ 重要提示：
- Wise 的马币账户不支持信用卡、借记卡，或海外银行账户充值。若要从海外银行直接汇款到 Wise，可先充值到该国对应的币种钱包（如新币、美元、人民币、澳元等），再利用 Wise 的内部兑换功能将其转为马币（MYR）。
- Wise 目前不支持在 ATM 提款机直接存入现金充值，必须通过电子转账方式完成。
马来西亚 Wise 多币种借记卡费用明细
Wise 的收费结构非常透明，没有隐藏费用。以下是在马来西亚使用 Wise 卡的主要费用2：
|💡 Wise 多币种借记卡收费项目
|费用
|卡片申请费
|RM13.70（一次性费用，标准邮寄）
|月费或年费
|无
|消费手续费
|使用账户中已有的货币余额消费：免费
需要兑换货币消费：兑换费0.77%起*
|充值费用
|本地银行转账 (FPX)：免费
|ATM 提款费用
|每月前 2 次提款，总额不超过 RM1,000：免费（第三方 ATM 可能会收取费用）
超出后：RM5 固定费用 + 1.75%手续费
|虚拟卡
|免费（最多 3 张）
|补办卡片
|RM13.70
|卡片到期更换
|免费7
以上费用适用于 Wise 借记卡/账户，不适用于 Wise 转账服务。
*如果账户中有足够的目标货币余额，则无需支付兑换费。了解更详细的费用信息，请访问 Wise 费用与定价页面。
🏧 关于 ATM 提款：虽然 Wise 提供免费提款额度，但部分独立 ATM 运营商可能会额外收取服务费，这不在 Wise 的控制范围内。建议优先选择银行自营的 ATM 机，通常不会收取额外费用。
Wise 多币种借记卡安全吗?
Wise 提供多层安全机制，用于保护用户的资金与账户资料，在日常使用中具备与主流金融服务相近的安全标准。
安全功能8
- 双重认证 (2FA)：登录或进行重要操作时，需通过手机验证码或设备验证
- 数据加密：账户与交易数据采用加密技术处理，降低资料被截取的风险
- 即时冻结/解冻：可立即在 App 中冻结卡片，阻止未经授权的交易
- 交易通知：每笔交易一般都会发送即时通知，方便用户及时发现异常活动
- 监管保障：系统会持续监测可疑交易，并在必要时采取限制措施
Wise 受马来西亚国家银行（Bank Negara Malaysia）监管，遵守当地法规，确保资金安全9。
使用安全建议
- 不要与他人分享账户密码或 PIN 码
- 定期检查账户交易记录
- 可根据需要开启或限制卡片的交易功能（如线上支付、跨境支付）
- 如发现异常交易，应尽快联系 Wise 客服处理
更多详情，可参考 Wise 官方安全说明页面。
如何在马来西亚申请 Wise 多币种借记卡
在马来西亚申请 Wise 卡非常简单，整个过程可以在线完成，无需前往银行分行。
Wise 账户申请要求10
- 年满18岁
- 申请实体卡需提供可收货地址（马来西亚支持标准邮寄，通常约 5 个工作日）
- 提供有效身份证件并完成身份验证（MyKad、护照等）
- 手机号码和电子邮箱
Wise 借记卡申请步骤
1. 注册 Wise 账户：
访问 Wise 官网或下载 Wise App，点击”注册”按钮，输入电子邮箱地址，选择个人或商业账户和主要居住国家、地区，并设置密码。
2. 验证身份：
填写电话号码接收验证码。接着，输入个人信息，包括姓名、出生日期、地址等。上传身份证明文件（MyKad 或护照），并进行实时自拍验证（live selfie），确保是本人操作。
3. 申请卡片：
身份验证通过后，在账户中选择”申请卡片”选项。确认收货地址，支付 RM13.70 的卡片费用2。
4. 充值账户：
首次申请后，需要先充值到账户中。你可以通过 FPX 本地银行转账充值。
5. 等待卡片寄达：
标准邮寄通常需要 5 个工作日11。如果需要加急，可以选择快递服务（需额外付费）。在等待实体卡的同时，你可以立即创建虚拟数字卡，添加到 Apple Pay 或 Google Pay 开始使用。
6. 激活卡片：
收到实体卡后，在 Wise App 中激活卡片。设置 4 位数 PIN 码，即可开始使用。
温馨提示：申请过程中如遇到任何问题，Wise 的客服团队提供中文支持，可以通过 App 内聊天或电子邮件联系。
搬迁到马来西亚
如果你正计划从其他国家搬迁到马来西亚，Wise 卡可以作为过渡期间的其中一种资金管理方式。
👉 已有 Wise 卡的用户
如果你已经持有 Wise 卡，在搬迁后通常需要更新账户中的居住地址，以确保账户保持最新的信息。
不过，不同国家或地区发行的卡片在跨地区使用时，可能会有不同的适用规则。例如，从部分地区搬迁至马来西亚后，可能需要重新申请卡片。具体安排会因账户所在地而有所不同，建议以 Wise 官方帮助中心说明为准。
👉 尚未申请 Wise 卡的用户
如果你目前仍在海外，也可以考虑在搬迁前先开设 Wise 账户，申请 Wise 借记卡：
- 可提前持有多种货币（包括马币），方便后续资金安排
- 可获得马来西亚本地银行账户详情，用于接收款项
- 在尚未开设本地银行账户前，作为过渡期间的收付款工具
👉 搬迁后申请
如果你已经抵达马来西亚，可以使用本地地址申请 Wise 卡。标准邮寄需要 5 个工作日，快递服务可以缩短至 4 个工作日11。
在等待实体卡期间，用户可先使用虚拟卡进行线上支付或绑定手机支付，充值账户后即可开始消费。
我可以在哪里使用 Wise 多币种借记卡?
Wise 多币种借记卡可在全球 160+ 个国家和地区使用1。只要商户或 ATM 支持 Visa 或 Mastercard 网络，一般都可以刷卡或提款。
对于经常出国的用户来说，无论是前往新加坡、泰国、日本、韩国、中国或澳大利亚等常见目的地，都可以直接使用 Wise 卡进行消费，无需提前兑换大量现金。
此外，在马来西亚工作的华人回国探亲或出差时，也可以直接使用 Wise 卡以当地货币付款，或在需要时进行货币兑换。
支持地区与功能可能因卡片发行地而有所不同，完整支持国家列表可参考 Wise 官网 。
使用 Wise 多币种借记卡旅行消费
在跨境消费场景中，Wise 卡不但能简化不同货币之间的支付流程，减少频繁换汇的麻烦，还能节省银行一般会收取的高额货币兑换费用。
智能兑换技术如何运作?
在海外付款时，Wise 的支付系统采用智能兑换技术（smart auto-conversion），会优先使用你账户中已有的当地货币余额6。
如果用于支付的货币余额不足，Wise 会自动从其他货币余额中，以中间市场汇率进行兑换，只收取一笔转换费用，完成支付。
整个过程在后台自动完成，用户无需手动操作。
常见使用场景：
- 在 Booking.com、Agoda 预订酒店，并以外币付款
- 购买国际机票或交通费，如 Grab
- 在当地餐厅、商场刷卡消费，减少携带现金的需要
- 多国旅行时自动切换支付货币，无需在每个国家重复兑换不同货币
Wise 多币种借记卡的消费和提款限额是多少?
Wise 会根据不同国家的监管要求，对账户余额、转账及提款设定相应限额。
马来西亚用户限额12，13
- 持有限额：个人账户最多可持有相当于 RM20,000 的总余额（所有货币合计）。
- 转账限额：
- 马来西亚公民和永久居民：每日最多可转账 RM30,000
- 外籍劳工（持 Visit Pass – Temporary Employment）：每月最多可转账RM5,000 至本国货币或外部马币账户，且终身最多只能向本国的 5 个收款人转账
- ATM 提款限额：每月前 2 次提款，总额不超过 RM1,000 免费。超出后，每次提款收取 RM5 固定费用 + 1.75% 手续费2。
具体可用额度及限制，仍会因账户类型或个别情况有所不同，建议以 Wise App 内显示为准。
总结
无论你是经常出国的旅行爱好者、需要汇款回国的海外华人，还是喜欢网购海外商品的剁手党，Wise 卡都能帮助你节省货币兑换费用和手续费，让跨境支付变得简单、透明、实惠。
FAQ
常见问题解答
Wise 多币种借记卡是信用卡吗?
不是。Wise 卡是借记卡，资金直接从账户余额中扣除，不产生信用额度或利息，有助于控制开支。
如何第一次使用 Wise 多币种借记卡?
收到实体卡后，在 Wise 应用中激活卡片，输入 CVV 安全码，设置 PIN 码即可使用。建议先进行小额消费测试。
如何使用 Wise 多币种借记卡付款?
使用 Wise 卡付款非常简单，与普通借记卡或信用卡一样：
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- 实体店：插入 POS 机或非接触式支付，输入 PIN 码
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- 网购：输入卡号、有效期和 CVV 安全码
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- 手机支付：添加到 Apple Pay 或 Google Pay
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- ATM 提款：插入卡片，输入 PIN 码
每笔交易完成后，你会收到推送通知和电子邮件，显示交易详情和账户余额。
资料来源
- Wise：多币种账户
- Wise：费用和价格
- Wise：Wise 借记卡到底有什么用：使用场景、费用及好处
- Wise：The international account
- Wise：我的企业5可以办理 Wise 借记卡吗？
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- Wise：Holding limits if you live in Malaysia
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资料检查日期：2026年04月08日