Touch ‘n Go eWallet 怎么用？马来西亚电子钱包使用指南（2026）

什么是 Touch ‘n Go eWallet（一触即通电子钱包）？ Touch ‘n Go eWallet 是马来西亚居民广泛使用的电子钱包，由 TNG Digital Sdn Bhd 运营1，2。TNG Digital 由 Touch ‘n Go 以及 Ant Group 合作成立，因此 TNG eWallet 与支付宝（Alipay）在部分技术与跨境支付生态上有所连接3。 值得注意的是，TNG 实体卡与 TNG eWallet 电子钱包属于两个不同的系统： TNG 实体卡 ：主要用于高速公路收费、公共交通及部分停车场

：主要用于高速公路收费、公共交通及部分停车场 TNG eWallet 电子钱包：用于扫码消费、转账、缴费、网购及日常电子支付 如果使用的是支持 NFC 功能的升级版 TNG 实体卡（Enhanced TNG Card），用户也可以通过 TNG eWallet App 为实体卡充值，实现部分联动功能4。

如何轻松注册 Touch ‘n Go eWallet？ 下载 Touch ‘n Go eWallet 应用 在 Apple App Store 或 Google Play Store 搜索 “Touch ‘n Go eWallet”，下载并安装应用。打开后，可选择中文界面，方便操作。 Touch ‘n Go eWallet 注册账户步骤 1 打开 App 后，点击 “注册”。 2 输入手机号码（部分海外号码亦可注册，实际支持地区以 App 最新列表为准）5。 3 输入收到的短信验证码（OTP）。 4 设置 6 位数 PIN（付款密码）及安全问题。 5 填写个人资料，包括英文姓名、证件类型（身份证 MyKad 或护照）、证件号码及出生日期。 6 完成注册。 注册完成后，即可开始使用基本电子钱包功能。账户初始状态为”未验证账户”，钱包余额上限为 RM200，年度交易总限额则为 RM24,0006。 身份验证：解锁更多功能 完成 KYC（实名认证） 后，可提高钱包限额，并解锁更多功能，如亲友转账（包括 DuitNow）等服务7，8，9。 认证步骤一般包括10： 在 App 内点击”验证账户”。 上传身份证（MyKad）或护照资料。 进行人脸识别验证（眨眼、转头等动作）。 检查并补充个人资料。 国际游客一般也可使用护照（有效期至少 6 个月）完成认证5，10。审核通过后，即可使用更多完整功能。

TNG 卡哪里买？充值与卡片详解 购买 TNG 卡：多种渠道选择 Touch ‘n Go 实体卡可通过以下官方渠道购买11，12，13： Touch ‘n Go 销售与客服中心（如 Nu Sentral 与 Bangsar South）

便利店或加油站（如 7-Eleven、Petronas 等）

TNG eWallet App 内直接购买

Touch ‘n Go 官方网店（shop.touchngo.com.my） 如果使用的是旧版 Touch ‘n Go 卡（Classic），而不是支持 NFC 功能的升级版 TNG 卡（Enhanced Touch ‘n Go Card），用户将无法通过 TNG eWallet App 直接为实体卡充值14。购买前，建议先确认卡片是否属于升级版卡片。 TNG NFC 卡：让充值更方便 TNG NFC 卡（Enhanced Touch ‘n Go Card）是 Touch ‘n Go 推出的升级版实体卡，支持通过 TNG eWallet App 在线充值，无需再前往柜台、自助机或收费站加额。 这类卡片特别适合经常使用高速公路或公共交通的用户，可配合 eWallet App 随时充值，减少余额不足带来的不便，让日常通勤更顺畅。 TNG Visa 卡是什么？了解不同类型的 TNG 卡 TNG Visa 卡是由 Touch ‘n Go eWallet 推出的 Visa 预付卡，可在全球接受 Visa 的商家线上与线下商户消费，部分 ATM 也支持提款功能15，16。用户可直接通过 TNG eWallet App 申请，并从 eWallet 余额扣款消费。 目前，TNG Visa 卡主要分为两种17，18： Everyday Card：适合日常消费使用，可用于本地与海外

Travel Card：主打海外消费与旅行场景，提供多币种钱包功能，方便在不同国家使用外币付款并赚取现金返还（cashback） TNG Visa 卡也可用于打油。只要加油站接受 Visa 付款，一般即可使用；部分油站也支持 PayWave 感应付款。 费用项目16 Everyday Card Travel Card 开卡费（含快递费） RM15 RM20 年费 RM8（首年免收） 成功申请后，在实体卡寄达前，用户一般也可先通过 App 使用虚拟卡进行线上付款。

TNG eWallet 使用场景：TNG 卡能买东西吗？ 日常消费与电子支付 TNG eWallet 的用途非常广泛，已成为不少马来西亚用户日常付款工具之一： 线下消费 ：餐厅、超市、便利店、路边摊等，只要商家支持通过 DuitNow QR 或 TNG eWallet，一般都可扫码付款

：餐厅、超市、便利店、路边摊等，只要商家支持通过 DuitNow QR 或 TNG eWallet，一般都可扫码付款 线上购物 ：部分电商平台如 Shopee、Lazada 等也支持 TNG eWallet 付款

：部分电商平台如 Shopee、Lazada 等也支持 TNG eWallet 付款 停车缴费 ：部分地区可通过 App 内的停车功能直接缴付路边停车费（Street Parking）

：部分地区可通过 App 内的停车功能直接缴付路边停车费（Street Parking） 账单与预付服务 ：包括手机充值、水电费、网费及部分政府账单

：包括手机充值、水电费、网费及部分政府账单 转账功能：支持 eWallet 转账及部分 DuitNow 转账服务 至于高速公路收费、LRT、MRT、巴士等公共交通场景，则一般仍以 Touch ‘n Go 实体卡为主，而非直接使用 TNG eWallet 扣款。 电子钱包功能：TNG Go+ 是什么？ GO+ 是 TNG eWallet 内提供的低风险余额增值功能，由马来西亚证监会（Securities Commission Malaysia）授权，资金由 Principal Asset Management Berhad 管理19。如同其他投资产品，存入金额的价值可能会有所波动，详情请参考 TNG 官方说明。 不过，目前 GO+ 仅开放给马来西亚公民使用，国际用户或护照认证账户一般无法开通。 GO+ 的主要特点包括20： 最低存入金额为 RM10

每日自动计算回报

存入 GO+ 的余额同样可用于日常消费

支持提款回 eWallet，或转账至 30 多家本地银行账户 此外，GO+ 也设有 “Quick Cash In” 功能，可自动将 eWallet 闲置余额转入 GO+，方便用户在保留资金流动性的同时获取每日回报21。 TNG eWallet 可以在中国使用吗？跨境支付的便利 TNG eWallet 是 Alipay+ 的合作伙伴之一。你可以在中国大陆、泰国、新加坡、日本、韩国等 50 多个国家或地区使用 TNG 电子钱包直接扫描当地支持 Alipay+ 的商家二维码付款22。系统会从 eWallet 的马币余额自动扣款，并按实时汇率兑换。 不过，TNG eWallet 主要属于跨境扫码支付，并不等同于中国本地支付宝账户功能，实际支持范围仍会因商户系统而有所不同。 如需进一步了解支付宝的使用方式，也可参考马来西亚支付宝充值指南。

TNG 使用常见问题解答 TNG 转账失败怎么办？ TNG 转账失败，常见原因包括： 余额不足：先确认 eWallet 内是否有足够余额 不可转账余额（Non-transferable Balance）：部分通过政府补贴（如 ePemula、eMADANI 等）以及 Reload PIN 获得的余额，仅可用于消费，无法转账23 网络连接问题：建议切换至稳定的 Wi-Fi 或移动网络后重试 账户尚未完成验证：部分转账功能需完成 KYC 身份认证后才能使用 已达转账限额：系统可能会因每日、每月或年度限额而暂时限制转账 如果多次尝试后仍无法解决，建议直接通过 TNG eWallet App 联络客服或提交帮助请求。 TNG 转账限制是多少？ TNG eWallet 与 TNG Visa 卡都设有不同的交易与消费限额。常见转账与消费限额如下2，24： 交易类型 每日累计上限 Visa 卡线上消费 一般为 RM 10,000（最多 20 笔交易） Visa 卡 PayWave 消费 约 RM1,250；每笔交易通常不超过 RM 250（最多 10 笔交易） Visa 卡 PIN 消费 一般为总额不超过 RM9,999（最多 15 笔交易） TNG eWallet 账户余额上限（已验证） 可达 RM5,000 至于 DuitNow 转账，目前一般不设最低转账金额，转账本身通常也免手续费。不过，实际限额仍可能会依据账户验证等级、钱包类别及 TNG 官方最新政策而有所调整10。 TNG 几岁可以注册？ 根据 TNG 官方条款，12 岁及以上用户即可注册并使用部分 TNG 产品（如 TNG Visa 卡）。不过，未满 18 岁的用户，需先获得家长或法定监护人同意，并由监护人代为完成账户注册及接受相关条款15，25。 此外，部分功能会设有年龄限制。例如，GO+ 服务目前仅开放给 18 岁及以上用户使用20。实际可使用功能与限额，也会依据账户类型及认证状态而有所不同。 TNG eWallet 客服：遇到问题如何寻求帮助？ Touch ‘n Go 实体卡与 TNG eWallet 属于不同系统，因此客服联系方式也有所不同： TNG 实体卡（RFID／Touch ‘n Go Card） 客服热线 ：+603-2714 8888（星期一至五，8am–8pm）

：+603-2714 8888（星期一至五，8am–8pm） 电邮 ： [email protected]

： Facebook：可通过 TNG eWallet 官方 Facebook 页面发送讯息 TNG eWallet 电子钱包（开户、登陆，账号功能等） 客服热线：+603-5022 3888（每日 7am–10pm；诈骗热线则为 24 小时） 帮助中心 ：support.tngdigital.com.my

：support.tngdigital.com.my App 内客服：在 TNG eWallet App 首页，点击右上角的个人头像，在 “一般设置” 下选择 “欢迎提问” 提交问题 建议联系客服前，先准备好交易记录、截图及相关时间资料，以方便客服进一步核查。