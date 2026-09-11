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马来西亚 Boost 电子钱包指南：功能、转账、费用  2026

刚搬到马来西亚生活，很多日常小事都会慢慢换成当地的支付方式。买一杯咖啡、在餐厅吃饭，或缴电话费时，你可能会发现很多地方都可以直接扫码付款。

女性在马来西亚使用 Boost 电子钱包感应手机进行无接触支付
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已更新 11-9-2026

Boost 电子钱包就是最常见的本地电子钱包之一。只要先把资金存入 Boost Wallet，之后就可以直接使用余额扫码付款、缴交水电和电讯账单、充值手机，也可以通过 DuitNow 收款或把钱包余额转到马来西亚银行账户。

本文会介绍 Boost eWallet 怎么开通、充值和转账，也会说明外国人在马来西亚使用时需要注意的钱包限额和费用。

免责声明：本文仅供一般信息参考。Boost 的功能、费用和交易限额可能调整，请以 Boost App 和官方最新资料为准。

内容目录

重点摘要

  • Boost eWallet 可用于 DuitNow QR 扫码、缴费、手机充值和本地转账。
  • 外籍人士可以使用护照注册，但需要马来西亚手机号码；升级 Premium Wallet 还需完成身份验证。
  • Boost 支持网上银行、DuitNow、借记卡和信用卡充值；信用卡充值目前收取 0.75% 手续费
  • Premium 和 Premium 10K Wallet 都支持 DuitNow 转账，额度则根据钱包等级而不同。

什么是 Boost eWallet？

Boost eWallet 是由 Axiata Digital eCode Sdn Bhd 运营的数字钱包。该公司列于马来西亚国家银行（Bank Negara Malaysia）的金融机构名录中，属于非银行电子货币发行商（E-Money Issuer）¹。

用户可以先充值资金到 Boost Wallet，再通过 App 使用余额进行付款。除了日常消费，Boost 也提供多种生活服务，例如：

  • Scan & Pay： 在支持 Boost 或 DuitNow QR 的商家扫码付款
  • BoostBills： 缴付部分水电、网络、电话等账单
  • 手机充值： 为本地号码充值
  • DuitNow Transfer： 完成身份验证并升级钱包等级后，可进行转账

Boost 也提供 Boost Stars 奖励机制，让用户通过符合资格的消费累积积分，并兑换相关奖励。

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马来西亚编辑

Sylvia

小提示

如果你刚搬到马来西亚，手上的资金可能还在其他货币，或仍然通过海外账户管理，不一定需要先开一个马来西亚银行账户才能开始使用电子钱包。你也可以使用 Wise 账户管理不同货币，并直接使用 Wise 卡在马来西亚或海外消费或扫码付款，也可以按需要把资金转入 Boost。

怎么开通 Boost 电子钱包？

注册 Boost 前，建议先准备好：

  • 一个可接收短信验证码的手机号码
  • 身份证明（马来西亚身份证或至少 6 个月以上的有效期的护照）²
  • 个人资料，例如住址和电邮

提示：Boost 注册账号时需要使用马来西亚手机号码接收验证码。如果你刚抵达马来西亚，还没有本地 SIM 卡，需要先申请一个马来西亚电话号码，再注册 Boost。

  1. 在 Apple App Store、Google Play Store 或 Huawei AppGallery 下载 Boost App Malaysia
  2. 打开应用并点击 Register，输入一个马来西亚本地手机号（系统不支持外国手机号注册）。
Boost 电子钱包注册页面，提示用户输入马来西亚手机号码进行验证
  1. 填入通过短信收到的 6 位数验证码
  2. 输入英文姓名（须与身份证或护照完全一致）、电邮、出生日期、国籍、I身份证或护照号码和住址
  3. 设置密码和 6 位数支付密码
  4. 完成注册

注册完成后，你可以先使用 Basic Wallet 日常消费。如果你需要更高钱包额度，或希望使用转账功能，则需要完成身份验证升级钱包等级。

如何升级 Boost 电子钱包？

  1. 打开 Boost App
  2. 点击 Upgrade Wallet / eKYC Verification
  3. 选择身份证明：
    • 马来西亚居民选择 MyKad
    • 外籍人士选择 Passport
  4. 拍摄身份证件：
    • 确保证件完整显示
    • 避免反光或模糊
  5. 完成人脸识别
Boost电子钱包 eKYC 实名认证指示页面，要求上传身份证及自拍
  1. 填写额外资料：
    • 马来西亚地址
    • 职业
    • 资金来源
  2. 提交审核

审核通过后，钱包额度和可使用功能会根据你的钱包等级提升。

Boost 钱包等级有什么区别？

Boost 目前主要划分为三个等级，其核心差异集中在账户余额上限转账权限上。对于所有用户而言，未认证的钱包会受到极大的功能限制：

钱包功能与额度Basic (基础钱包)³Premium (高级钱包)⁴Premium 10K (最高级钱包)⁵
身份认证 (eKYC)不需要需要需要
钱包最高余额 (Size)RM 1,000RM 4,999RM 10,000
每月交易总限额RM 2,000RM 4,999RM 9,999
每年交易总限额RM 24,000RM 59,999RM 119,988
亲友转账 (P2P)不支持仅限特定旧用户全面支持
转账至银行卡 / 提现不支持❌ 不支持全面支持
单笔交易上限RM 999RM 4,999RM 9,999

怎么充值 Boost？

完成注册后，需要先充值余额才能付款。

Boost 支持以下充值方式：

  • 马来西亚网上银行
  • DuitNow 转账
  • 借记卡
  • 信用卡

对于拥有马来西亚银行账户的用户，网上银行或 DuitNow 转账通常是最方便的方法。还没有马来西亚银行账户？可以参考马来西亚银行账户申请指南，了解马来西亚银行开户手续。

使用信用卡充值则需要注意费用。目前 Boost 会收取充值金额 0.75% 的手续费⁶，包括海外发行的信用卡；借记卡、网上银行和 DuitNow 充值则没有这项费用。

如果你的收入或储蓄仍主要放在海外账户，也可以使用 Wise 通过 DuitNow 转入 Boost eWallet，这样一来就不一定需要先把钱转入马来西亚银行账户，再充值 Boost。需要兑换货币时，Wise 会按照当时的汇率完成换汇，并在确认转账前显示相关费用。

使用 Wise 轻松管理多种货币

如果你计划移居马来西亚或刚到大马，Wise 的多币种账户支持令吉 (MYR) 及其他 40 多种货币，可助你高效管理跨国财务。

你可以免费开户，无月费申请 Wise 借记卡进行日常消费，并以中间市场汇率进行汇款，无隐形加价，不占用个人的年度结汇额度，手续费低至 0.71%。

对于正在搬家和安顿的新移民来说，Wise 是适应新环境的实用工具，可以节省大量汇率损失。

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日常怎么使用 Boost？

对于外国居民来说，Boost 最常见的用途包括：

功能使用场景
Scan & Pay在商店、餐厅扫码付款
Bills缴付水电、网络、电话等账单
Send money / DuitNow转给朋友或本地银行账户

如何使用 Boost 扫码付款？

在马来西亚，很多商家都会展示 DuitNow QR，Boost 用户可以直接扫码付款。不过，付款前仍要留意商家展示的二维码类型。如果是 Touch ’n Go eWallet 或 GrabPay 的专属 QR，而不是 DuitNow QR 或 Boost 支持的二维码，就可能无法使用 Boost 付款。

1

打开 Boost App

2

点击 Pay / Scan QR

3

扫描商家的 Boost QR 或 DuitNow QR

4

输入付款金额（如需要）

5

确认商家名称和金额

6

完成付款

如果由商家扫描你的付款码，也可以让对方直接扫描你的 QR。

付款前建议确认商家名称和金额，避免输入错误。

如何使用 Boost 缴付账单？

除了日常消费，Boost 也可以用来处理生活账单，例如电费、网络费和电话费，这样就不用每次分别打开不同服务商的网站或 App。

操作方式：

  1. 打开 Boost App
  2. 进入 Bills
  3. 选择对应服务商
  4. 输入账户号码和付款金额
  5. 确认付款

怎么使用 Boost 转账或汇款？

完成身份验证并使用 Premium Wallet 或 Premium 10K Wallet 后，可以通过 DuitNow 把 Boost 余额转到：

  • 马来西亚银行账户
  • 其他已经绑定 DuitNow 的电子钱包

除了银行账户号码，也可以通过已绑定 DuitNow 的手机号码、MyKad 或其他识别方式寻找收款人。

例如朋友先帮忙付了晚餐，你可以从 Boost 转回给对方；如果钱包里剩下的钱暂时不用，也可以转回自己的马来西亚银行账户。

Boost 转账收费吗？

Boost 的 DuitNow Transfer 通常不收取转账手续费，但具体费用和限制可能根据钱包等级及最新政策调整。最低可以从 RM0.01 开始转，最高金额则取决于钱包等级和当月剩余的交易额度。

其他换汇和跨境转账选项

如果收入或储蓄主要来自海外，在马来西亚长期生活，例如退休定居马来西亚或是数字游民，也可以直接使用 Wise 管理外币、换汇、跨境转账和日常消费。

Wise 的主要特点包括：

  • 多币种账户： 可持有和兑换 40+ 种货币，方便管理不同国家的收入和储蓄。
  • Wise 借记卡 可在 150+ 个国家和地区消费，也支持网上付款和 ATM 取现；没有对应货币余额时，可以自动换汇。
  • 收费透明： 使用市场中间汇率换汇，相关费用会在交易前显示⁷。
  • 跨境转账： 可向 160+ 个国家和地区汇款。在马来西亚，也可以通过 DuitNow ID ⁸转账，并向已连接 DuitNow 的 Boost、Touch ’n Go eWallet 等电子钱包充值。
  • 转账速度快： 超过 74% 的 Wise 转账可即时到账，绝大多数会在 24 小时内完成。
  • 适合大额转账： Wise 也支持较大金额的国际转账，部分大额换汇可享有阶梯式费用优惠。
了解更多

可以在其他海外国家用 Boost 吗？

符合资格的 Premium 10K Wallet 用户可以通过 International QR Payment ⁹，在部分支持合作扫码支付的国家使用 Boost。

目前支持地区包括：

  • 新加坡
  • 泰国
  • 印度尼西亚
  • 柬埔寨
  • 中国

例如，在中国部分支持支付宝二维码的商户，也可能可以通过 Boost 扫码付款。

Boost Stars 是什么？怎么赚、可以怎么用？

Boost Stars 是 Boost 的会员积分。使用 Boost 完成符合资格的付款后，可以累积 Stars，再用来兑换奖励、抵扣部分账单，或参加 Boost App 内的活动。

怎么赚 Boost Stars？

最直接的方法，就是使用 Boost Wallet 余额完成符合资格的消费。例如：

  • 在商店或网上使用 Boost 付款
  • 使用 Boost DuitNow QR 扫码付款
  • 在 Boost App 内缴付符合资格的账单
  • 手机充值

完成符合资格的交易后，Boost 会通过 Shake Reward 发放 Boost Stars。实际获得多少 Stars，会根据你的 BoostUP 等级、消费金额和交易类型而有所不同¹⁰。

BoostUP 目前的积分等级大致如下：

BoostUP 等级符合资格的每 RM1 消费最多可赚
Red Recruit1 Boost Star
Silver Sergeant2 Boost Stars
Gold General3 Boost Stars
Platinum President3 Boost Stars

不过，并不是所有 Boost 交易都会获得 Stars。单纯充值钱包或转账给其他人通常不算符合资格的消费，部分投资、保险、交通、礼券及第三方 DuitNow QR 等交易也可能不计入积分。具体规则可以在 Boost App 或官方条款中查看。

Boost电子钱包BoostUP奖励界面，显示用户Stars积分与抽奖换领活动

Boost Stars 有什么用？

累积到一定数量后，可以进入 Boost App 的 BoostUP Rewards 页面使用 Stars。常见用途包括：

  • 兑换奖励和优惠券： 在 BoostUP Rewards catalogue 中兑换指定商品、礼券或其他奖励
  • 抵扣账单： 通过 Pay with Stars 为部分手机充值、后付费电话账单和其他支持的 Bills 获得折扣
  • 兑换现金奖励： 部分奖励支持使用 Stars 兑换，奖励金额会存入 Boost Wallet
  • Stars + 现金一起兑换： 部分奖励支持 FlexiRedeem，可以自行组合 Boost Stars 和 Wallet 余额兑换
  • 参加 Boost Missions 或 Pick & Win： 部分活动可以使用 Stars 参与，再获得额外奖励或抽奖机会

其中，Pay with Stars 在部分符合资格的账单和手机充值交易中，可提供最高约 10% 的直接折扣，实际优惠仍以 App 当时显示为准。

如果平时已经会用 Boost 扫码、缴费或充值手机，Boost Stars 可以当成额外的消费回馈。不过不需要为了赚积分刻意增加消费，因为积分价值和可兑换奖励都会随 Boost 当前活动而调整。

#

财务管理

马来西亚电子钱包怎么选？实用指南2026

延伸阅读

FAQ

常见问题

Boost Wallet 里的钱可以提现吗？

Boost Wallet 不能直接像银行卡一样从 ATM 提取现金，但完成身份验证并升级至 Premium Wallet 或 Premium 10K Wallet 后，可以通过 DuitNow Transfer 把符合条件的余额转到自己的马来西亚银行账户，再通过银行提款。

需要注意的是，并非所有充值进 Boost 的余额都可以转出。Boost 官方说明，DuitNow 转账只能使用钱包中的 Online Banking balance；通过信用卡充值的金额不能用于 DuitNow 转账。

Boost eWallet 和 Boost Bank 是一样的吗？

不一样。Boost eWallet 是电子钱包，主要用于扫码付款、缴费、手机充值和 DuitNow 转账；Boost Bank 则是独立的数字银行服务，提供储蓄账户、借记卡等银行功能。

两者可以互相转账，例如可以通过 DuitNow 把 Boost Wallet 余额转入 Boost Bank，但开通资格并不相同。Boost Bank 目前要求申请人是年满 18 岁的马来西亚公民¹¹，因此外国居民即使可以注册 Boost eWallet，也不代表可以开设 Boost Bank 账户。

Boost 支持国际汇款吗？

目前 Boost Wallet 不支持直接把钱汇到海外银行账户。Boost 的 DuitNow Transfer 只适用于马来西亚境内参与 DuitNow 的银行和电子钱包¹²。

如果需要把马币汇往海外，或把海外资金转入马来西亚，则需要使用 Wise 等提供国际转账和换汇服务的平台。

Author

Sylvia Chan

关于作者

身为产品行销人与内容创作者，Sylvia 偏爱有理有据的表达，喜欢研究产品、整理资讯，并将复杂的概念化为简单易懂的内容。她相信，在资讯纷繁的 AI 时代，好的内容不只是提供答案，更能帮助读者厘清问题、建立判断，做出更从容的选择；同时，也让真正有价值的产品，被需要的人理解与看见。

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