马来西亚 Boost 电子钱包指南：功能、转账、费用  2026

Boost 电子钱包就是最常见的本地电子钱包之一。只要先把资金存入 Boost Wallet，之后就可以直接使用余额扫码付款、缴交水电和电讯账单、充值手机，也可以通过 DuitNow 收款或把钱包余额转到马来西亚银行账户。
本文会介绍 Boost eWallet 怎么开通、充值和转账，也会说明外国人在马来西亚使用时需要注意的钱包限额和费用。
免责声明：本文仅供一般信息参考。Boost 的功能、费用和交易限额可能调整，请以 Boost App 和官方最新资料为准。
重点摘要
- Boost eWallet 可用于 DuitNow QR 扫码、缴费、手机充值和本地转账。
- 外籍人士可以使用护照注册，但需要马来西亚手机号码；升级 Premium Wallet 还需完成身份验证。
- Boost 支持网上银行、DuitNow、借记卡和信用卡充值；信用卡充值目前收取 0.75% 手续费。
- Premium 和 Premium 10K Wallet 都支持 DuitNow 转账，额度则根据钱包等级而不同。
什么是 Boost eWallet？
Boost eWallet 是由 Axiata Digital eCode Sdn Bhd 运营的数字钱包。该公司列于马来西亚国家银行（Bank Negara Malaysia）的金融机构名录中，属于非银行电子货币发行商（E-Money Issuer）¹。
用户可以先充值资金到 Boost Wallet，再通过 App 使用余额进行付款。除了日常消费，Boost 也提供多种生活服务，例如：
- Scan & Pay： 在支持 Boost 或 DuitNow QR 的商家扫码付款
- BoostBills： 缴付部分水电、网络、电话等账单
- 手机充值： 为本地号码充值
- DuitNow Transfer： 完成身份验证并升级钱包等级后，可进行转账
Boost 也提供 Boost Stars 奖励机制，让用户通过符合资格的消费累积积分，并兑换相关奖励。
马来西亚编辑
Sylvia
小提示
如果你刚搬到马来西亚，手上的资金可能还在其他货币，或仍然通过海外账户管理，不一定需要先开一个马来西亚银行账户才能开始使用电子钱包。你也可以使用 Wise 账户管理不同货币，并直接使用 Wise 卡在马来西亚或海外消费或扫码付款，也可以按需要把资金转入 Boost。
怎么开通 Boost 电子钱包？
注册 Boost 前，建议先准备好：
- 一个可接收短信验证码的手机号码
- 身份证明（马来西亚身份证或至少 6 个月以上的有效期的护照）²
- 个人资料，例如住址和电邮
提示：Boost 注册账号时需要使用马来西亚手机号码接收验证码。如果你刚抵达马来西亚，还没有本地 SIM 卡，需要先申请一个马来西亚电话号码，再注册 Boost。
- 在 Apple App Store、Google Play Store 或 Huawei AppGallery 下载 Boost App Malaysia
- 打开应用并点击 Register，输入一个马来西亚本地手机号（系统不支持外国手机号注册）。
- 填入通过短信收到的 6 位数验证码
- 输入英文姓名（须与身份证或护照完全一致）、电邮、出生日期、国籍、I身份证或护照号码和住址
- 设置密码和 6 位数支付密码
- 完成注册
注册完成后，你可以先使用 Basic Wallet 日常消费。如果你需要更高钱包额度，或希望使用转账功能，则需要完成身份验证升级钱包等级。
如何升级 Boost 电子钱包？
- 打开 Boost App
- 点击 Upgrade Wallet / eKYC Verification
- 选择身份证明：
- 马来西亚居民选择 MyKad
- 外籍人士选择 Passport
- 拍摄身份证件：
- 确保证件完整显示
- 避免反光或模糊
- 完成人脸识别
- 填写额外资料：
- 马来西亚地址
- 职业
- 资金来源
- 提交审核
审核通过后，钱包额度和可使用功能会根据你的钱包等级提升。
Boost 钱包等级有什么区别？
Boost 目前主要划分为三个等级，其核心差异集中在账户余额上限和转账权限上。对于所有用户而言，未认证的钱包会受到极大的功能限制：
|钱包功能与额度
|Basic (基础钱包)³
|Premium (高级钱包)⁴
|Premium 10K (最高级钱包)⁵
|身份认证 (eKYC)
|不需要
|需要
|需要
|钱包最高余额 (Size)
|RM 1,000
|RM 4,999
|RM 10,000
|每月交易总限额
|RM 2,000
|RM 4,999
|RM 9,999
|每年交易总限额
|RM 24,000
|RM 59,999
|RM 119,988
|亲友转账 (P2P)
|❌ 不支持
|仅限特定旧用户
|✅ 全面支持
|转账至银行卡 / 提现
|❌ 不支持
|❌ 不支持
|✅ 全面支持
|单笔交易上限
|RM 999
|RM 4,999
|RM 9,999
怎么充值 Boost？
完成注册后，需要先充值余额才能付款。
Boost 支持以下充值方式：
- 马来西亚网上银行
- DuitNow 转账
- 借记卡
- 信用卡
对于拥有马来西亚银行账户的用户，网上银行或 DuitNow 转账通常是最方便的方法。还没有马来西亚银行账户？可以参考马来西亚银行账户申请指南，了解马来西亚银行开户手续。
使用信用卡充值则需要注意费用。目前 Boost 会收取充值金额 0.75% 的手续费⁶，包括海外发行的信用卡；借记卡、网上银行和 DuitNow 充值则没有这项费用。
如果你的收入或储蓄仍主要放在海外账户，也可以使用 Wise 通过 DuitNow 转入 Boost eWallet，这样一来就不一定需要先把钱转入马来西亚银行账户，再充值 Boost。需要兑换货币时，Wise 会按照当时的汇率完成换汇，并在确认转账前显示相关费用。
使用 Wise 轻松管理多种货币
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日常怎么使用 Boost？
对于外国居民来说，Boost 最常见的用途包括：
|功能
|使用场景
|Scan & Pay
|在商店、餐厅扫码付款
|Bills
|缴付水电、网络、电话等账单
|Send money / DuitNow
|转给朋友或本地银行账户
如何使用 Boost 扫码付款？
在马来西亚，很多商家都会展示 DuitNow QR，Boost 用户可以直接扫码付款。不过，付款前仍要留意商家展示的二维码类型。如果是 Touch ’n Go eWallet 或 GrabPay 的专属 QR，而不是 DuitNow QR 或 Boost 支持的二维码，就可能无法使用 Boost 付款。
打开 Boost App
点击 Pay / Scan QR
扫描商家的 Boost QR 或 DuitNow QR
输入付款金额（如需要）
确认商家名称和金额
完成付款
如果由商家扫描你的付款码，也可以让对方直接扫描你的 QR。
付款前建议确认商家名称和金额，避免输入错误。
如何使用 Boost 缴付账单？
除了日常消费，Boost 也可以用来处理生活账单，例如电费、网络费和电话费，这样就不用每次分别打开不同服务商的网站或 App。
操作方式：
- 打开 Boost App
- 进入 Bills
- 选择对应服务商
- 输入账户号码和付款金额
- 确认付款
怎么使用 Boost 转账或汇款？
完成身份验证并使用 Premium Wallet 或 Premium 10K Wallet 后，可以通过 DuitNow 把 Boost 余额转到：
- 马来西亚银行账户
- 其他已经绑定 DuitNow 的电子钱包
除了银行账户号码，也可以通过已绑定 DuitNow 的手机号码、MyKad 或其他识别方式寻找收款人。
例如朋友先帮忙付了晚餐，你可以从 Boost 转回给对方；如果钱包里剩下的钱暂时不用，也可以转回自己的马来西亚银行账户。
Boost 转账收费吗？
Boost 的 DuitNow Transfer 通常不收取转账手续费，但具体费用和限制可能根据钱包等级及最新政策调整。最低可以从 RM0.01 开始转，最高金额则取决于钱包等级和当月剩余的交易额度。
其他换汇和跨境转账选项
如果收入或储蓄主要来自海外，在马来西亚长期生活，例如退休定居马来西亚或是数字游民，也可以直接使用 Wise 管理外币、换汇、跨境转账和日常消费。
Wise 的主要特点包括：
- 多币种账户： 可持有和兑换 40+ 种货币，方便管理不同国家的收入和储蓄。
- Wise 借记卡： 可在 150+ 个国家和地区消费，也支持网上付款和 ATM 取现；没有对应货币余额时，可以自动换汇。
- 收费透明： 使用市场中间汇率换汇，相关费用会在交易前显示⁷。
- 跨境转账： 可向 160+ 个国家和地区汇款。在马来西亚，也可以通过 DuitNow ID ⁸转账，并向已连接 DuitNow 的 Boost、Touch ’n Go eWallet 等电子钱包充值。
- 转账速度快： 超过 74% 的 Wise 转账可即时到账，绝大多数会在 24 小时内完成。
- 适合大额转账： Wise 也支持较大金额的国际转账，部分大额换汇可享有阶梯式费用优惠。
可以在其他海外国家用 Boost 吗？
符合资格的 Premium 10K Wallet 用户可以通过 International QR Payment ⁹，在部分支持合作扫码支付的国家使用 Boost。
目前支持地区包括：
- 新加坡
- 泰国
- 印度尼西亚
- 柬埔寨
- 中国
例如，在中国部分支持支付宝二维码的商户，也可能可以通过 Boost 扫码付款。
Boost Stars 是什么？怎么赚、可以怎么用？
Boost Stars 是 Boost 的会员积分。使用 Boost 完成符合资格的付款后，可以累积 Stars，再用来兑换奖励、抵扣部分账单，或参加 Boost App 内的活动。
怎么赚 Boost Stars？
最直接的方法，就是使用 Boost Wallet 余额完成符合资格的消费。例如：
- 在商店或网上使用 Boost 付款
- 使用 Boost DuitNow QR 扫码付款
- 在 Boost App 内缴付符合资格的账单
- 手机充值
完成符合资格的交易后，Boost 会通过 Shake Reward 发放 Boost Stars。实际获得多少 Stars，会根据你的 BoostUP 等级、消费金额和交易类型而有所不同¹⁰。
BoostUP 目前的积分等级大致如下：
|BoostUP 等级
|符合资格的每 RM1 消费最多可赚
|Red Recruit
|1 Boost Star
|Silver Sergeant
|2 Boost Stars
|Gold General
|3 Boost Stars
|Platinum President
|3 Boost Stars
不过，并不是所有 Boost 交易都会获得 Stars。单纯充值钱包或转账给其他人通常不算符合资格的消费，部分投资、保险、交通、礼券及第三方 DuitNow QR 等交易也可能不计入积分。具体规则可以在 Boost App 或官方条款中查看。
Boost Stars 有什么用？
累积到一定数量后，可以进入 Boost App 的 BoostUP Rewards 页面使用 Stars。常见用途包括：
- 兑换奖励和优惠券： 在 BoostUP Rewards catalogue 中兑换指定商品、礼券或其他奖励
- 抵扣账单： 通过 Pay with Stars 为部分手机充值、后付费电话账单和其他支持的 Bills 获得折扣
- 兑换现金奖励： 部分奖励支持使用 Stars 兑换，奖励金额会存入 Boost Wallet
- Stars + 现金一起兑换： 部分奖励支持 FlexiRedeem，可以自行组合 Boost Stars 和 Wallet 余额兑换
- 参加 Boost Missions 或 Pick & Win： 部分活动可以使用 Stars 参与，再获得额外奖励或抽奖机会
其中，Pay with Stars 在部分符合资格的账单和手机充值交易中，可提供最高约 10% 的直接折扣，实际优惠仍以 App 当时显示为准。
如果平时已经会用 Boost 扫码、缴费或充值手机，Boost Stars 可以当成额外的消费回馈。不过不需要为了赚积分刻意增加消费，因为积分价值和可兑换奖励都会随 Boost 当前活动而调整。
FAQ
常见问题
Boost Wallet 里的钱可以提现吗？
Boost Wallet 不能直接像银行卡一样从 ATM 提取现金，但完成身份验证并升级至 Premium Wallet 或 Premium 10K Wallet 后，可以通过 DuitNow Transfer 把符合条件的余额转到自己的马来西亚银行账户，再通过银行提款。
需要注意的是，并非所有充值进 Boost 的余额都可以转出。Boost 官方说明，DuitNow 转账只能使用钱包中的 Online Banking balance；通过信用卡充值的金额不能用于 DuitNow 转账。
Boost eWallet 和 Boost Bank 是一样的吗？
不一样。Boost eWallet 是电子钱包，主要用于扫码付款、缴费、手机充值和 DuitNow 转账；Boost Bank 则是独立的数字银行服务，提供储蓄账户、借记卡等银行功能。
两者可以互相转账，例如可以通过 DuitNow 把 Boost Wallet 余额转入 Boost Bank，但开通资格并不相同。Boost Bank 目前要求申请人是年满 18 岁的马来西亚公民¹¹，因此外国居民即使可以注册 Boost eWallet，也不代表可以开设 Boost Bank 账户。
Boost 支持国际汇款吗？
目前 Boost Wallet 不支持直接把钱汇到海外银行账户。Boost 的 DuitNow Transfer 只适用于马来西亚境内参与 DuitNow 的银行和电子钱包¹²。
如果需要把马币汇往海外，或把海外资金转入马来西亚，则需要使用 Wise 等提供国际转账和换汇服务的平台。
资料来源
- Financial Sector Participants Directory – Bank Negara Malaysia
- Why was my IC/Passport rejected? – Boost
- What is a Basic Wallet? – Support – Boost
- What is a Premium Wallet? – Support – Boost
- What is a Premium 10k Wallet? – Boost
- What is a Convenience Fee? – Boost
- 中间市场汇率| Wise
- Send Money to DuitNow ID – Wise
- What is Boost International QR Payment? – Boost Support
- BoostUP / Boost Stars Feature Terms & Conditions
- What are the eligibility criteria for opening a Boost Bank account? – Boost Support
- How do I transfer money via DuitNow? – Boost Support