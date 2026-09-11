马来西亚 Boost 电子钱包指南：功能、转账、费用  2026

重点摘要 Boost eWallet 可用于 DuitNow QR 扫码、缴费、手机充值和本地转账。

外籍人士可以使用护照注册，但需要马来西亚手机号码；升级 Premium Wallet 还需完成身份验证。

Boost 支持网上银行、DuitNow、借记卡和信用卡充值；信用卡充值目前收取 0.75% 手续费 。

。 Premium 和 Premium 10K Wallet 都支持 DuitNow 转账，额度则根据钱包等级而不同。

什么是 Boost eWallet？ Boost eWallet 是由 Axiata Digital eCode Sdn Bhd 运营的数字钱包。该公司列于马来西亚国家银行（Bank Negara Malaysia）的金融机构名录中，属于非银行电子货币发行商（E-Money Issuer）¹。 用户可以先充值资金到 Boost Wallet，再通过 App 使用余额进行付款。除了日常消费，Boost 也提供多种生活服务，例如： Scan & Pay： 在支持 Boost 或 DuitNow QR 的商家扫码付款

在支持 Boost 或 DuitNow QR 的商家扫码付款 BoostBills： 缴付部分水电、网络、电话等账单

缴付部分水电、网络、电话等账单 手机充值： 为本地号码充值

为本地号码充值 DuitNow Transfer： 完成身份验证并升级钱包等级后，可进行转账 Boost 也提供 Boost Stars 奖励机制，让用户通过符合资格的消费累积积分，并兑换相关奖励。 马来西亚编辑 Sylvia 小提示 如果你刚搬到马来西亚，手上的资金可能还在其他货币，或仍然通过海外账户管理，不一定需要先开一个马来西亚银行账户才能开始使用电子钱包。你也可以使用 Wise 账户管理不同货币，并直接使用 Wise 卡在马来西亚或海外消费或扫码付款，也可以按需要把资金转入 Boost。

怎么开通 Boost 电子钱包？ 注册 Boost 前，建议先准备好： 一个可接收短信验证码的手机号码

身份证明（马来西亚身份证或至少 6 个月以上的有效期的护照）²

个人资料，例如住址和电邮 提示：Boost 注册账号时需要使用马来西亚手机号码接收验证码。如果你刚抵达马来西亚，还没有本地 SIM 卡，需要先申请一个马来西亚电话号码，再注册 Boost。 在 Apple App Store、Google Play Store 或 Huawei AppGallery 下载 Boost App Malaysia 打开应用并点击 Register，输入一个马来西亚本地手机号（系统不支持外国手机号注册）。 填入通过短信收到的 6 位数验证码 输入英文姓名（须与身份证或护照完全一致）、电邮、出生日期、国籍、I身份证或护照号码和住址 设置密码和 6 位数支付密码 完成注册 注册完成后，你可以先使用 Basic Wallet 日常消费。如果你需要更高钱包额度，或希望使用转账功能，则需要完成身份验证升级钱包等级。 如何升级 Boost 电子钱包？ 打开 Boost App 点击 Upgrade Wallet / eKYC Verification 选择身份证明： 马来西亚居民选择 MyKad

外籍人士选择 Passport 拍摄身份证件： 确保证件完整显示

避免反光或模糊 完成人脸识别 填写额外资料： 马来西亚地址

职业

资金来源 提交审核 审核通过后，钱包额度和可使用功能会根据你的钱包等级提升。 Boost 钱包等级有什么区别？ Boost 目前主要划分为三个等级，其核心差异集中在账户余额上限和转账权限上。对于所有用户而言，未认证的钱包会受到极大的功能限制： 钱包功能与额度 Basic (基础钱包)³ Premium (高级钱包)⁴ Premium 10K (最高级钱包)⁵ 身份认证 (eKYC) 不需要 需要 需要 钱包最高余额 (Size) RM 1,000 RM 4,999 RM 10,000 每月交易总限额 RM 2,000 RM 4,999 RM 9,999 每年交易总限额 RM 24,000 RM 59,999 RM 119,988 亲友转账 (P2P) ❌ 不支持 仅限特定旧用户 ✅ 全面支持 转账至银行卡 / 提现 ❌ 不支持 ❌ 不支持 ✅ 全面支持 单笔交易上限 RM 999 RM 4,999 RM 9,999

怎么充值 Boost？ 完成注册后，需要先充值余额才能付款。 Boost 支持以下充值方式： 马来西亚网上银行

DuitNow 转账

借记卡

信用卡 对于拥有马来西亚银行账户的用户，网上银行或 DuitNow 转账通常是最方便的方法。还没有马来西亚银行账户？可以参考马来西亚银行账户申请指南，了解马来西亚银行开户手续。 使用信用卡充值则需要注意费用。目前 Boost 会收取充值金额 0.75% 的手续费⁶，包括海外发行的信用卡；借记卡、网上银行和 DuitNow 充值则没有这项费用。 如果你的收入或储蓄仍主要放在海外账户，也可以使用 Wise 通过 DuitNow 转入 Boost eWallet，这样一来就不一定需要先把钱转入马来西亚银行账户，再充值 Boost。需要兑换货币时，Wise 会按照当时的汇率完成换汇，并在确认转账前显示相关费用。 使用 Wise 轻松管理多种货币 如果你计划移居马来西亚或刚到大马，Wise 的多币种账户支持令吉 (MYR) 及其他 40 多种货币，可助你高效管理跨国财务。



你可以免费开户，无月费申请 Wise 借记卡进行日常消费，并以中间市场汇率进行汇款，无隐形加价，不占用个人的年度结汇额度，手续费低至 0.71%。



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日常怎么使用 Boost？ 对于外国居民来说，Boost 最常见的用途包括： 功能 使用场景 Scan & Pay 在商店、餐厅扫码付款 Bills 缴付水电、网络、电话等账单 Send money / DuitNow 转给朋友或本地银行账户 如何使用 Boost 扫码付款？ 在马来西亚，很多商家都会展示 DuitNow QR，Boost 用户可以直接扫码付款。不过，付款前仍要留意商家展示的二维码类型。如果是 Touch ’n Go eWallet 或 GrabPay 的专属 QR，而不是 DuitNow QR 或 Boost 支持的二维码，就可能无法使用 Boost 付款。 1 打开 Boost App 2 点击 Pay / Scan QR 3 扫描商家的 Boost QR 或 DuitNow QR 4 输入付款金额（如需要） 5 确认商家名称和金额 6 完成付款 如果由商家扫描你的付款码，也可以让对方直接扫描你的 QR。 付款前建议确认商家名称和金额，避免输入错误。 如何使用 Boost 缴付账单？ 除了日常消费，Boost 也可以用来处理生活账单，例如电费、网络费和电话费，这样就不用每次分别打开不同服务商的网站或 App。 操作方式： 打开 Boost App 进入 Bills 选择对应服务商 输入账户号码和付款金额 确认付款

怎么使用 Boost 转账或汇款？ 完成身份验证并使用 Premium Wallet 或 Premium 10K Wallet 后，可以通过 DuitNow 把 Boost 余额转到： 马来西亚银行账户

其他已经绑定 DuitNow 的电子钱包 除了银行账户号码，也可以通过已绑定 DuitNow 的手机号码、MyKad 或其他识别方式寻找收款人。 例如朋友先帮忙付了晚餐，你可以从 Boost 转回给对方；如果钱包里剩下的钱暂时不用，也可以转回自己的马来西亚银行账户。 Boost 转账收费吗？ Boost 的 DuitNow Transfer 通常不收取转账手续费，但具体费用和限制可能根据钱包等级及最新政策调整。最低可以从 RM0.01 开始转，最高金额则取决于钱包等级和当月剩余的交易额度。 其他换汇和跨境转账选项 如果收入或储蓄主要来自海外，在马来西亚长期生活，例如退休定居马来西亚或是数字游民，也可以直接使用 Wise 管理外币、换汇、跨境转账和日常消费。 Wise 的主要特点包括： 多币种账户： 可持有和兑换 40+ 种货币 ，方便管理不同国家的收入和储蓄。

可持有和兑换 ，方便管理不同国家的收入和储蓄。 Wise 借记卡 ： 可在 150+ 个国家和地区 消费，也支持网上付款和 ATM 取现；没有对应货币余额时，可以自动换汇。

可在 消费，也支持网上付款和 ATM 取现；没有对应货币余额时，可以自动换汇。 收费透明： 使用市场中间汇率换汇，相关费用会在交易前显示⁷。

使用市场中间汇率换汇，相关费用会在交易前显示⁷。 跨境转账： 可向 160+ 个国家和地区 汇款。在马来西亚，也可以通过 DuitNow ID ⁸转账，并向已连接 DuitNow 的 Boost、Touch ’n Go eWallet 等电子钱包充值。

可向 汇款。在马来西亚，也可以通过 ⁸转账，并向已连接 DuitNow 的 Boost、Touch ’n Go eWallet 等电子钱包充值。 转账速度快： 超过 74% 的 Wise 转账可即时到账，绝大多数会在 24 小时内完成。

超过 的 Wise 转账可即时到账，绝大多数会在 24 小时内完成。 适合大额转账： Wise 也支持较大金额的国际转账，部分大额换汇可享有阶梯式费用优惠。 了解更多

可以在其他海外国家用 Boost 吗？ 符合资格的 Premium 10K Wallet 用户可以通过 International QR Payment ⁹，在部分支持合作扫码支付的国家使用 Boost。 目前支持地区包括： 新加坡

泰国

印度尼西亚

柬埔寨

中国 例如，在中国部分支持支付宝二维码的商户，也可能可以通过 Boost 扫码付款。