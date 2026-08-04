马来西亚退休养老指南2026：签证、生活费、医疗与资金规划

但从喜欢这里，到真正搬来退休，中间还有几个关键问题需要解决：居留资格、实际生活开销，以及医疗与资金规划。这篇指南带你全面了解在马来西亚退休所需准备。
免责声明：本文提供的资讯仅供一般参考，不构成专业的移民、法律、税务或财务建议。在做出任何退休或移居决定前，建议咨询相关专业顾问。文中提及的 Wise 相关服务由 Wise Payments Malaysia Sdn Bhd 提供。
内容目录
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关键要点：退休移居马来西亚前，如何判断自己是否适合
虽然马来西亚连续多年入选国际热门退休目的地，但是否适合作为退休地，仍取决于个人的生活方式、预算和长期规划。
有人喜欢这里四季温暖的气候、相对可负担的生活成本，以及成熟的私立医疗体系；也有人真正住下来后，才发现交通、签证续签或生活习惯，并不像度假时想象得那么轻松。
在比较签证或生活成本之前，不妨先从以下几个面向评估自己的需求：
|规划重点
|为什么值得考虑不太适合
|语言环境
|英语和华语在许多地区都广泛使用，日常生活和沟通相对便利。
|医疗需求
|如果计划以私立医疗作为主要就医方式，可优先比较当地医院资源及医疗保险。
|生活方式
|不同城市在生活节奏、交通便利性和社区环境上各有差异，建议结合自己的退休规划选择。
|预算
|除了日常生活费，还应将签证、医疗保险、汇率波动及偶发支出纳入预算。
作者
Sylvia
Expatica 小提示
如果计划长期定居，不妨先试试旅居一至三个月。除了体验居住环境，也可以实际走访附近的医院、超市、银行及公共交通，看看是否符合自己的生活习惯。
在马来西亚退休如何申请长期居留证？
为吸引外籍人士长期居住、退休及投资，马来西亚政府于 2002 年推出 Malaysia My Second Home（MM2H，马来西亚第二家园计划）²。MM2H 提供可续签的长期社交访问准证。申请人需符合政府规定的资格及申请条件，并按规定办理续签。
虽然马来西亚设有永久居留（Permanent Residency，PR）制度，但永久居留的申请门槛相对较高，并非大多数外籍退休人士的首选。
MM2H 与永久居留（PR）有什么不同？
MM2H 是可续签的长期居留签证计划，持有人可在符合规定的情况下长期居住于马来西亚，但仍需遵守签证条件，并于到期后申请续签；相较之下，永久居留（红卡）属于另一套移民制度，持有人拥有长期居留资格，不需要像 MM2H 一样按签证期限续签。
|MM2H³
|永久居留（PR）⁴
|性质
|长期社交访问准证，须定期续签
|入境准证（Entry Permit），属于永久居留身份
|居留期限
|依类别提供 5、10、15 或 20 年签证，可于符合条件下续签
|永久有效
|申请门槛
|须符合各类别的年龄、定期存款、购房及其他申请条件
|须符合移民局规定的永久居留资格，整体审批标准较严格
|是否可购买房产
|可，须符合 MM2H 及州政府规定的最低购房门槛
|须依各州外国人购房政策及相关法规办理，并非所有州都享有与公民相同待遇
|是否可工作
|仅铂金类别可进行商业、投资及职业活动
|依 PR 身份及相关法规办理
目前，MM2H 计划分为 Silver（白银）、Gold（黄金）、Platinum（铂金） 和 SEZ／SFZ（经济特区） 四个类别³，不同类别对应不同的定期存款、购房、居留期限及活动权限。申请人需符合政府规定的资格及申请条件，并按规定办理续签。
|项目
|Silver（白银）
|Gold（黄金）
|Platinum（铂金）
|适合对象
|希望长期退休、预算相对有限
|希望长期定居，预算较充裕
|高资产人士
|定期存款要求（USD）
|$150,000
|$ 500,000
|$1,000,000
|签证期限
|5 年（可续签）
|15 年（可续签）
|20 年（可续签）
|是否需要购房
|✔ 是，最低 RM600,000
|✔ 是，最低 RM1,000,000
|✔ 是，最低 RM2,000,000
|每年居留要求
|25–49 岁申请人每年累计 90 天；50 岁以上无最低停留要求
|同左
|同左
|是否可提取定存
|最多 50%，可用于购房、医疗、教育等指定用途
|同左
|同左
|是否可工作／经商
|✘ 不可
|✘ 不可
|✔ 可从事商业及职业活动
作者
Sylvia
Expatica 小提示
除了白银、黄金和铂金外，MM2H 亦设有针对柔佛经济特区（SEZ／SFZ）的类别，主要面向有意在指定区域投资、创业或发展的申请人。若你的目标是退休养老，而非在当地开展业务，一般可优先比较白银、黄金或铂金类别。
退休后住哪里？怎么选择马来西亚退休城市？
吉隆坡、槟城和新山，是外国退休人士最常考虑的三个城市。不过，退休生活没有所谓“最好的城市”，只有最适合自己的生活方式。
在决定定居地点前，除了比较房价，也建议把交通、医疗、生活便利性，以及未来的生活需求一起纳入考量。
吉隆坡：适合重视医疗资源及公共交通的人
- 马来西亚最大的都会区，生活机能完善。
- 拥有全国较完整的公共交通网络，包括 MRT、LRT、Monorail、KTM Komuter 及 RapidKL 巴士，不开车也较容易前往商场、银行、医院及其他生活设施。
- 大型私立医院、国际学校及国际机场资源集中，适合需要定期复诊或经常出国的退休人士。
- 不过，生活成本通常较高，尖峰时段交通也较拥挤。
槟城：适合喜欢慢生活及社区氛围的人
- 生活节奏相对悠闲，拥有丰富的美食文化及优质私立医疗资源，是许多退休人士青睐的选择。
- 私立医疗资源成熟，也是马来西亚重要的医疗旅游中心⁵，不少海外人士会到槟城就医。
- 不过，公共交通主要以巴士为主，若住在乔治市以外地区，日常出行通常会更依赖开车或 Grab 电召车。
柔佛新山：适合需要经常往返新加坡的人
- 邻近新加坡，是不少退休人士探亲、跨境生活或处理事务时会考虑的地点。
- 整体生活成本通常较吉隆坡低，部分住宅区租金也相对亲民。
- 不过，医疗资源及公共交通便利性会因区域而有所差异，选址前建议实地考察，并确认医院、超市及银行是否方便到达。
在马来西亚退休养老需要多少钱：生活费、签证与医疗费用
在马来西亚退休需要多少钱，没有一个对所有人都适用的总数。单人和夫妻预算差很大，还需要把购房、医疗、签证及资金安排一起纳入考量。
因此，与其只计算每月生活费，更建议把预算拆成三个层次：
- 每月固定支出：伙食、水电网路、交通、管理费、 娱乐社交活动及医疗支出等。
- 每年固定支出：医疗保险、签证续签、返乡机票、物业税及车辆开销等。
- 一次性支出：MM2H 申请费用、购房相关支出、搬迁费用，以及初期安家成本。
马来西亚退休医疗：保险与就医怎么规划？
虽然马来西亚拥有公立及私立医疗体系，但两者的定位有所不同。公立医院费用通常较低，不过等待时间可能较长；相较之下，私立医院预约较方便，也较容易安排专科门诊，因此不少外籍退休人士会优先选择私立医疗服务。
规划退休医疗时，可以从三个方向思考：
- 日常医疗：确认住家附近是否有诊所、药房及常用专科。
- 慢性病管理：如果需要长期回诊，建议优先考虑距离医院较近的生活圈。
- 住院保障：比较国际医疗保险的保障范围、免赔额、合作医院及续保条件，而不是只比较保费。
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马来西亚退休资金规划：如何把退休资金转到马来西亚
退休后，资金通常不会一次性转到马来西亚，而是随着生活需要陆续汇入，例如领取退休金、支付医疗费用、缴交房屋管理费，或应付日常生活开销。因此，如果你计划来到马来西亚退休养老，建立一套稳定、安全且方便管理的跨境资金安排就显得格外重要。
在规划退休资金之前，建议先了解如何在马来西亚开设银行账户，方便日后接收退休金、管理日常开销，以及办理国际汇款。
完成开户后，下一步就是规划资金如何汇入当地账户。由于退休后的资金通常会分批汇入，而不是一次性转账，因此，选择合适的国际汇款服务，对于长期管理退休资金也十分重要。
选择国际汇款服务时，可以比较以下几个重点：
- 汇率是否透明：部分服务采用接近市场汇率，并清楚列出手续费；也有些服务会在汇率中加入额外加价，因此实际收到的金额可能有所差异。
- 整体汇款成本：除了手续费，也建议留意是否会产生中间银行费用或其他隐藏收费。
- 到账时间：如果需要定期支付生活费或医疗费用，稳定的到账时间也值得纳入考量。
- 多币种管理：如果退休金来自不同国家，能够管理多种货币并按需要兑换，也会更方便长期使用。
- 操作便利性：是否支援线上汇款、手机 App，以及随时查看汇款进度，都会影响日后的使用体验。
为什么不少退休人士会选择使用 Wise？
如果需要长期从海外汇款到马来西亚，Wise 是不少退休人士会考虑的国际汇款服务之一。
Wise 汇款的特点和优势
- 采用中间市场汇率：Wise 采用中间市场汇率（Mid-market Exchange Rate），不会在汇率中加入隐性加价，即使是较大金额的汇款⁷，也能更清楚掌握实际换汇成本。
- 费用公开透明⁸：在确认汇款前，即可查看手续费、预计到帐金额及汇款成本，有助于规划退休预算，避免因隐藏收费而增加支出。
- 支援多币种管理：如果退休金來自不同國家，可透過 Wise 將資金匯往全球 160 多個國家及地區，並支援 40 多種貨幣⁹，方便管理跨境退休資金。
- 随时管理跨境资金：可透过 Wise App 或网页版完成汇款、查看交易纪录及追踪汇款状态，方便长期管理退休资金。
根据个人情况，Wise 可用于不同的退休资金安排，例如：
- 定期将海外退休金或储蓄汇入马来西亚。
- 支付日常生活开销及医疗费用。
- 接收家人从海外汇来的生活费或紧急资金。
- 如果经常往返马来西亚与其他国家，使用同一个平台管理跨境资金，也能让资金流向更清晰。
Wise Payments Malaysia Sdn Bhd 持有马来西亚国家银行（Bank Negara Malaysia）颁发的汇款服务牌照。
FAQ
常见问题
在马来西亚退休需要多少钱？
没有固定答案，主要取决于居住城市、房产预算、医疗保险及生活方式。
除了日常生活费，若计划透过 MM2H 长期居留，也应将定期存款、购房、医疗保险及其他行政费用纳入整体规划。建议在退休前建立长期资产、年度支出及每月生活费三层预算，更容易掌握退休后的现金流。
美国、英国和澳大利亚公民能在马来西亚退休吗？
只要符合 MM2H 或其他适用的长期居留计划申请资格即可申请。不过，不同国籍的申请人，在退休金领取、海外资产、税务安排及文件准备方面，可能会有所不同。正式申请前，建议同时确认居住国及马来西亚的相关规定，并视需要咨询专业顾问。
外籍退休人士能在马来西亚购买房产吗？
可以，但需符合各州政府对外国人购房的规定，包括最低购房价格及审批要求。
马来西亚和泰国，哪里更适合退休养老？
两者各有优势。如果较重视华人生活圈、普通话及英语沟通环境，以及成熟的私立医疗体系，马来西亚通常是不少外籍退休人士优先考虑的选择；如果更偏好其他生活节奏或退休环境，则可以进一步比较两国的签证条件、医疗制度、生活成本及税务安排，再作决定。
在马来西亚退休养老需不需要在当地交税？
根据现行 MM2H 规定，参加者可享有海外资金或海外收入的税务优惠²，例如汇入马来西亚的海外资金，以及符合规定的马来西亚定期存款相关收益。具体税务待遇取决于个人情况，建议咨询税务专业人士。
资料来源
- Best Places to Retire in 2026: The Annual Global Retirement Index
- MM2H – Introduction
- MM2H – Category Overview
- Entry Permit – Malaysian Immigration Department
- Penang Global Tourism – Health Tourism
- Bank Negara Malaysia: Financial Sector Participants Directory
- Large Amount Transfers | Transfer Large Sums of Money | Wise
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