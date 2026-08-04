马来西亚退休养老指南2026：签证、生活费、医疗与资金规划

关键要点：退休移居马来西亚前，如何判断自己是否适合 虽然马来西亚连续多年入选国际热门退休目的地，但是否适合作为退休地，仍取决于个人的生活方式、预算和长期规划。 有人喜欢这里四季温暖的气候、相对可负担的生活成本，以及成熟的私立医疗体系；也有人真正住下来后，才发现交通、签证续签或生活习惯，并不像度假时想象得那么轻松。 在比较签证或生活成本之前，不妨先从以下几个面向评估自己的需求： 规划重点 为什么值得考虑不太适合 语言环境 英语和华语在许多地区都广泛使用，日常生活和沟通相对便利。 医疗需求 如果计划以私立医疗作为主要就医方式，可优先比较当地医院资源及医疗保险。 生活方式 不同城市在生活节奏、交通便利性和社区环境上各有差异，建议结合自己的退休规划选择。 预算 除了日常生活费，还应将签证、医疗保险、汇率波动及偶发支出纳入预算。 作者 Sylvia Expatica 小提示 如果计划长期定居，不妨先试试旅居一至三个月。除了体验居住环境，也可以实际走访附近的医院、超市、银行及公共交通，看看是否符合自己的生活习惯。

在马来西亚退休如何申请长期居留证？ 为吸引外籍人士长期居住、退休及投资，马来西亚政府于 2002 年推出 Malaysia My Second Home（MM2H，马来西亚第二家园计划）²。MM2H 提供可续签的长期社交访问准证。申请人需符合政府规定的资格及申请条件，并按规定办理续签。 虽然马来西亚设有永久居留（Permanent Residency，PR）制度，但永久居留的申请门槛相对较高，并非大多数外籍退休人士的首选。 MM2H 与永久居留（PR）有什么不同？ MM2H 是可续签的长期居留签证计划，持有人可在符合规定的情况下长期居住于马来西亚，但仍需遵守签证条件，并于到期后申请续签；相较之下，永久居留（红卡）属于另一套移民制度，持有人拥有长期居留资格，不需要像 MM2H 一样按签证期限续签。 MM2H³ 永久居留（PR）⁴ 性质 长期社交访问准证，须定期续签 入境准证（Entry Permit），属于永久居留身份 居留期限 依类别提供 5、10、15 或 20 年签证，可于符合条件下续签 永久有效 申请门槛 须符合各类别的年龄、定期存款、购房及其他申请条件 须符合移民局规定的永久居留资格，整体审批标准较严格 是否可购买房产 可，须符合 MM2H 及州政府规定的最低购房门槛 须依各州外国人购房政策及相关法规办理，并非所有州都享有与公民相同待遇 是否可工作 仅铂金类别可进行商业、投资及职业活动 依 PR 身份及相关法规办理 目前，MM2H 计划分为 Silver（白银）、Gold（黄金）、Platinum（铂金） 和 SEZ／SFZ（经济特区） 四个类别³，不同类别对应不同的定期存款、购房、居留期限及活动权限。申请人需符合政府规定的资格及申请条件，并按规定办理续签。 项目 Silver（白银） Gold（黄金） Platinum（铂金） 适合对象 希望长期退休、预算相对有限 希望长期定居，预算较充裕 高资产人士 定期存款要求（USD） $150,000 $ 500,000 $1,000,000 签证期限 5 年（可续签） 15 年（可续签） 20 年（可续签） 是否需要购房 ✔ 是，最低 RM600,000 ✔ 是，最低 RM1,000,000 ✔ 是，最低 RM2,000,000 每年居留要求 25–49 岁申请人每年累计 90 天；50 岁以上无最低停留要求 同左 同左 是否可提取定存 最多 50%，可用于购房、医疗、教育等指定用途 同左 同左 是否可工作／经商 ✘ 不可 ✘ 不可 ✔ 可从事商业及职业活动 作者 Sylvia Expatica 小提示 除了白银、黄金和铂金外，MM2H 亦设有针对柔佛经济特区（SEZ／SFZ）的类别，主要面向有意在指定区域投资、创业或发展的申请人。若你的目标是退休养老，而非在当地开展业务，一般可优先比较白银、黄金或铂金类别。 签证移民 MM2H 马来西亚第二家园计划 2026 最新条件：申请流程、费用与资格完整指南 阅读更多

退休后住哪里？怎么选择马来西亚退休城市？ 吉隆坡、槟城和新山，是外国退休人士最常考虑的三个城市。不过，退休生活没有所谓“最好的城市”，只有最适合自己的生活方式。 在决定定居地点前，除了比较房价，也建议把交通、医疗、生活便利性，以及未来的生活需求一起纳入考量。 吉隆坡：适合重视医疗资源及公共交通的人 马来西亚最大的都会区，生活机能完善。

拥有全国较完整的公共交通网络，包括 MRT、LRT、Monorail、KTM Komuter 及 RapidKL 巴士，不开车也较容易前往商场、银行、医院及其他生活设施。

大型私立医院、国际学校及国际机场资源集中，适合需要定期复诊或经常出国的退休人士。

不过，生活成本通常较高，尖峰时段交通也较拥挤。 槟城：适合喜欢慢生活及社区氛围的人 生活节奏相对悠闲，拥有丰富的美食文化及优质私立医疗资源，是许多退休人士青睐的选择。

私立医疗资源成熟，也是马来西亚重要的医疗旅游中心⁵，不少海外人士会到槟城就医。

不过，公共交通主要以巴士为主，若住在乔治市以外地区，日常出行通常会更依赖开车或 Grab 电召车。 柔佛新山：适合需要经常往返新加坡的人 邻近新加坡，是不少退休人士探亲、跨境生活或处理事务时会考虑的地点。

整体生活成本通常较吉隆坡低，部分住宅区租金也相对亲民。

不过，医疗资源及公共交通便利性会因区域而有所差异，选址前建议实地考察，并确认医院、超市及银行是否方便到达。

在马来西亚退休养老需要多少钱：生活费、签证与医疗费用 在马来西亚退休需要多少钱，没有一个对所有人都适用的总数。单人和夫妻预算差很大，还需要把购房、医疗、签证及资金安排一起纳入考量。 因此，与其只计算每月生活费，更建议把预算拆成三个层次： 每月固定支出 ：伙食、水电网路、交通、管理费、 娱乐社交活动及医疗支出等。

：伙食、水电网路、交通、管理费、 娱乐社交活动及医疗支出等。 每年固定支出 ：医疗保险、签证续签、返乡机票、物业税及车辆开销等。

：医疗保险、签证续签、返乡机票、物业税及车辆开销等。 一次性支出：MM2H 申请费用、购房相关支出、搬迁费用，以及初期安家成本。

马来西亚退休医疗：保险与就医怎么规划？ 虽然马来西亚拥有公立及私立医疗体系，但两者的定位有所不同。公立医院费用通常较低，不过等待时间可能较长；相较之下，私立医院预约较方便，也较容易安排专科门诊，因此不少外籍退休人士会优先选择私立医疗服务。 规划退休医疗时，可以从三个方向思考： 日常医疗 ：确认住家附近是否有诊所、药房及常用专科。

：确认住家附近是否有诊所、药房及常用专科。 慢性病管理 ：如果需要长期回诊，建议优先考虑距离医院较近的生活圈。

：如果需要长期回诊，建议优先考虑距离医院较近的生活圈。 住院保障：比较国际医疗保险的保障范围、免赔额、合作医院及续保条件，而不是只比较保费。 Cigna Global Cigna Global 提供专为长期在马来西亚生活（12 个月以上）的人士设计的国际医疗保险，可以根据你的实际需要量身配置保障范围、与眾多医疗机构直接结算费用、处理复杂情况，以及全球医疗保障，医疗网络覆盖超过 150 万名医生、专科医师和治疗师。 前往官网