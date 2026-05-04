MM2H 马来西亚第二家园计划 2026 最新条件：申请流程、费用与资格完整指南

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本文为您详解 2026 年最新的 MM2H 申请条件、三大类别对比（白银、黄金、铂金）、定存要求、申请流程及费用明细，助您顺利移居马来西亚。

马来西亚第二家园计划 （ Malaysia My Second Home ，简称 MM2H ）是由马来西亚政府于2002 年推出的长期居留签证，旨在吸引外籍人士来马居住或投资 3 。

另外，目前 MM2H 申请通常需通过 MOTAC 认可的持牌代理协助提交，不接受个人直接申请 3 。

✅ 强制购房要求： 所有类别申请者必须在获批后一年内购买住宅房产（白银：RM600,000起；黄金：RM1,000,000 起；铂金：RM2,000,000 起）

✅ 取消离岸收入要求： 不再设定离岸收入门槛，但仍需证明具备基本经济能力

马来西亚旅游、艺术及文化部（ MOTAC ）于 2024 年 6 月发布 MM2H 新资格条件，主要变化包括 1，3，4，5 ：

如果您预算有限且计划定居在柔佛州，可以咨询有关“ MM2H 金融特区（SFZ）特别版 ”。该版本门槛更低（50 岁以上定存约美金 $32,000；21-49 岁则约美金 $65,000），但仅限购买特定区域的房产，建议咨询专业代理获取实时细则 3 。

MM2H 申请资格与财务要求详解

基本申请条件

✅ 年龄要求

白银、黄金、铂金：25 岁以上

✅ 国籍要求

面向与马来西亚有外交关系的国家公民开放

大陆、香港、台湾及新加坡等地区均可申请

✅ 无犯罪记录7

主申请人及所有 18 岁以上随行家属需提供 无犯罪证明 （ Good Conduct Certificate ）

（ ） 证明需由原籍国或居住国（居住 5 年以上）政府机构签发

有效期：签发后 6 个月内

✅ 健康要求6，8

所有申请者需在马来西亚完成体检

需提供医疗报告，证明健康状况符合入境要求

60 岁以下申请者需购买马来西亚医疗保险（首年强制）

财务证明要求

根据 2024 年政策调整，官方已不再明确列出离岸收入或流动资产的硬性门槛。不过，在实际申请过程中，申请人仍可能需要提供相关资料，以证明具备在马来西亚长期居住的经济能力。

常见提交文件包括：

收入相关证明（如适用）

最近6个月工资单或租金收入报告

银行存折或网上银行交易明细（显示资金流入）

雇主证明信或业务收入说明

资产或资金证明

银行对账单或账户流水（最近 6 个月）

其他可证明资金来源或财务状况的文件

具体所需文件及审核标准可能因申请类别及个案情况而有所不同，建议以官方最新指引或持牌代理要求为准。