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MM2H 马来西亚第二家园计划 2026 最新条件：申请流程、费用与资格完整指南

想在马来西亚长期居住、退休养老或让子女接受国际教育？马来西亚第二家园计划（MM2H）提供最长 20 年的居留签证1

阳光明媚的吉隆坡城市景观，雄伟的国油双峰塔（Petronas Twin Towers）耸立在繁华的市中心建筑群中，背景是连绵的远山。
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已更新 4-5-2026

本文为您详解 2026 年最新的 MM2H 申请条件、三大类别对比（白银、黄金、铂金）、定存要求、申请流程及费用明细，助您顺利移居马来西亚。

内容目录

Wise 汇款、多币种账户及借记卡服务

Wise 为马来西亚用户提供全方位的金融服务，其中包括多币种账户、借记卡以及高效的国际汇款，特别适合需要用 Wise 汇款至国外、支付海外留学费用或在多国间调配资金的人士。其核心优势在于使用中间市场汇率，避免了一些银行的隐藏汇率加价。

MM2H 是什么？马来西亚第二家园计划简介

马来西亚第二家园计划Malaysia My Second Home，简称 MM2H）是由马来西亚政府于2002 年推出的长期居留签证，旨在吸引外籍人士来马居住或投资3

MM2H 核心特点1，2，4

  • 长期居留权：最长可获 20 年居留签证（视类别而定）
  • 多次出入境：签证有效期内可无限次自由出入马来西亚
  • 家属随行：配偶、21 岁以下子女，或21–34岁未婚且无业的子女、父母及岳父母可申请附属签证（铂金可携带外籍女佣）
  • 非永久居留：MM2H 不等同于永久居民（PR）或公民身份，无法直接转换为马来西亚国籍
  • 适合人群：退休人士、房产投资者、国际学校家长及需频繁往返大马的商务人士

MM2H 最新消息：2024–2026 年政策变化

2024 年 6 月重大政策调整

马来西亚旅游、艺术及文化部（MOTAC）于 2024 年 6 月发布 MM2H 新资格条件，主要变化包括1，3，4，5

✅ 取消离岸收入要求：不再设定离岸收入门槛，但仍需证明具备基本经济能力

✅ 取消流动资产要求：未再明确列出流动资产要求，免除流动资产门槛

✅ 申请年龄下调：白银、黄金、铂金类别降至 25 岁；经济特区类别降至 21 岁

✅ 新增三大类别体系

  • 白银（Silver）：入门级，定存美金 $150,000
  • 黄金（Gold）：中级，定存美金 $500,000
  • 铂金（Platinum）：高级，定存美金 $1,000,000

✅ 强制购房要求：所有类别申请者必须在获批后一年内购买住宅房产（白银：RM600,000起；黄金：RM1,000,000 起；铂金：RM2,000,000 起）

另外，目前 MM2H 申请通常需通过 MOTAC 认可的持牌代理协助提交，不接受个人直接申请3

MM2H 新条件：白银、黄金、铂金三大类别对比1，2，3

项目白银（Silver）黄金（Gold）铂金（Platinum）
最低年龄25 岁以上25 岁以上25 岁以上
定期存款（USD）$150,000$500,000$1,000,000
购房要求RM600,000 以上RM1,000,000 以上RM2,000,000 以上
参与费RM1,000RM3,000RM200,000
签证有效期5 年（可续签）15 年（可续签）20 年（可续签）
居留义务每年累计 90 天
（50岁以上免除）		每年累计 90 天
（50岁以上免除）		每年累计 90 天
（50岁以上免除）
在马来西亚就业❌ 不允许❌ 不允许✅ 允许
成立公司、投资❌ 不允许❌ 不允许✅ 允许
携带外籍女佣❌ 不允许❌ 不允许✅ 允许

💡 额外提示

如果您预算有限且计划定居在柔佛州，可以咨询有关“MM2H 金融特区（SFZ）特别版”。该版本门槛更低（50 岁以上定存约美金 $32,000；21-49 岁则约美金 $65,000），但仅限购买特定区域的房产，建议咨询专业代理获取实时细则3

定期存款提取规则

  • 首年：定存不可动用
  • 第二年起：可提取最多 50% 本金用于以下用途3，4
    • 在马来西亚购买房产
    • 子女教育费用
    • 医疗费用
    • 旅游开销

请以最新官方文本为准。

MM2H 申请资格与财务要求详解

基本申请条件

✅ 年龄要求

  • 白银、黄金、铂金：25 岁以上

✅ 国籍要求

  • 面向与马来西亚有外交关系的国家公民开放
  • 大陆、香港、台湾及新加坡等地区均可申请

✅ 无犯罪记录7

  • 主申请人及所有 18 岁以上随行家属需提供无犯罪证明Good Conduct Certificate
  • 证明需由原籍国或居住国（居住 5 年以上）政府机构签发
  • 有效期：签发后 6 个月内

✅ 健康要求6，8

  • 所有申请者需在马来西亚完成体检
  • 需提供医疗报告，证明健康状况符合入境要求
  • 60 岁以下申请者需购买马来西亚医疗保险（首年强制）

财务证明要求

根据 2024 年政策调整，官方已不再明确列出离岸收入或流动资产的硬性门槛。不过，在实际申请过程中，申请人仍可能需要提供相关资料，以证明具备在马来西亚长期居住的经济能力。

常见提交文件包括：

收入相关证明（如适用）

  • 最近6个月工资单或租金收入报告
  • 银行存折或网上银行交易明细（显示资金流入）
  • 雇主证明信或业务收入说明

资产或资金证明

  • 银行对账单或账户流水（最近 6 个月）
  • 其他可证明资金来源或财务状况的文件

具体所需文件及审核标准可能因申请类别及个案情况而有所不同，建议以官方最新指引或持牌代理要求为准。

MM2H 申请流程：从准备文件到贴签完整步骤

完整申请时间线

从递交申请到获批的整体流程通常需要 3-4 个月，具体过程如下8，12

阶段主要任务
文件准备收集无犯罪证明、财务文件、护照复印件等
提交申请通过持牌代理在线提交申请
政府审核移民局审查文件（可能要求补件或面试）
有条件批准收到有条件批准信 （Conditional Approval Letter
入境马来西亚完成体检、开户、定存、购买保险
签证贴签移民局在护照上贴签

MM2H详细申请步骤

步骤1：选择持牌代理

马来西亚第二家园计划（MM2H）官方门户网站的登录页面。左侧显示马来西亚旅游、艺术及文化部的徽标和名称；右侧是一个白色登录框，包含“电子邮件”和“密码”输入框、蓝色“登录”按钮以及“忘记密码”链接。底部附有服务热线电话 03-8891 7207 和官方咨询邮箱 bantuan@mm2h.gov.my。

步骤2：准备申请文件

必备文件清单8

  1. 履历表（按申请人数提供）
  2. MM2H 签证申请函（按申请人数提供）
  3. 代理委托书（仅主申请人）
  4. 护照复印件（个人资料页，有效期至少 5 年。按申请人数提供）
  5. 彩色照片（3.5 x 5.0cm，白色或蓝色背景）
  6. 财务证明文件（收入或资产证明）
  7. 无犯罪证明（主申请人及18岁以上家属）
  8. 结婚证书和出生证明（如携带家属）

⚠️ 重要提示：非英文文件需在马来西亚进行英文翻译和认证（Notarization）。

步骤3：在线提交申请

马来西亚旅游、艺术及文化部（MOTAC）官方网站上的“持牌 MM2H 代理公司”查询页面。网页顶部为紫色导航栏，中间设有搜索功能，允许用户输入“公司名称或执照号码”并选择“州属”进行筛选。下方列表包含公司名称、执照编号、领域、类型和有效期等信息栏。
  • 代理通过 MM2H 在线系统提交申请
  • 支付代理费首付（通常为 20%）8

步骤4：等待政府审核

  • 审核期：约 30 个工作日（可能延长）8
  • 移民局可能要求：
    • 补充文件
    • 随机面试

步骤5：收到有条件批准函

  • 批准后需支付：
    • 代理费余款（80%）8
    • 项目参与费（白银、经济特区：RM1,000；黄金：RM3,000；铂金：RM200,000）3

步骤6：入境马来西亚完成报到

获批后 3 个月（90 天）内需入境大马3。代理将协助您完成体检、银行开户、定存及贴签手续，并完成以下事项：

  • 在马来西亚政府认可诊所进行体检
  • 购买马来西亚医疗保险（60岁以下强制）
  • 在马来西亚银行开立定期存款账户（Fixed Deposit Account
  • 完成定存汇款（可从海外汇入，免税）
  • 代理向 MM2H 中心提交文件
  • 移民局完成签证贴签（Visa Endorsement
  • 领取护照，正式获得 MM2H 签证

💡 建议：建议预留至少 3-5 个工作日在马来西亚完成所有手续，以应对银行开户或汇款延迟8

如需跨境汇款用于定期存款或房产首付，可了解 Wise 多币种账户大额转账功能（不构成建议/不保证成功率）

MM2H 费用说明：政府费用、代理费与实际开支一览

在申请马来西亚第二家园计划（MM2H）时，整体费用通常不只一项，而是由政府规定费用、代理服务费，以及其他必要开支三部分组成。了解每一类费用的性质，有助于避免误解或低估实际成本。

（一）政府规定费用：官方收费

以下费用由马来西亚政府规定，申请人必须按要求缴付：

1. 参与费（Participation Fee）1，3

  • 白银 / 经济特区：RM1,000
  • 黄金：RM3,000
  • 铂金：RM200,000

2. 长期签证费用（Social Visit Pass）6

  • 签证费用（Visa Fee）：约 RM0–RM50（视国籍而定）
  • 年度通行证费用（Fixed Pass）：约 RM500/年

除了上述费用外，MM2H 申请还涉及较高的资金门槛，包括定期存款要求房产购置要求（视类别而定）等，虽然并不属于“费用”，但会显著影响整体资金安排，建议提前规划。

（二）代理服务费（Service Fee）9

MM2H 申请目前一般需通过持牌代理提交。代理会收取一笔服务费，用于处理申请流程及相关行政工作。

目前市场上多数持牌代理的报价集中在：

类别代理费
白银/经济特区RM40,000
黄金RM55,000
铂金RM70,000

根据市场常见方案，代理服务一般涵盖以下内容8，9

  • 文件准备与提交
  • 文件翻译与认证（如适用）
  • 申请流程跟进
  • 与政府部门沟通协调

部分代理还可能提供：

  • 银行开户协助（用于定期存款）
  • 医疗保险安排（首年）
  • 体检安排
  • 签证续签协助

不同代理的收费结构大致接近，但一般不包含政府参与费（Participation Fee），服务内容也可能有所差异，在签约前请务必确认清单。

（三）其他必要开支

除了政府费用与代理费外，申请人通常还需承担以下实际支出8，9

项目费用
医疗保险（60岁以下，首年）每年约 RM200 起，视年龄与配套而定
体检费用每人约 RM300
无犯罪证明申请费视原籍国而定
文件翻译认证费每页约 RM20
往返机票与住宿费视出发地、季节等实际情况而定

MM2H 核心要点：优势与限制3

优势限制
✅ 教育红利：子女可以受养人身份就读大马国际学校，学费远低于欧美国家。

✅ 税务天堂：海外收入汇入大马目前免征所得税，定存利息亦免税。

✅ 高品质生活：低生活成本享受顶尖医疗（私立医院）及宜人气候。

✅ 房产投资：可在购房限制下合法拥有大马住宅，并享受租金回报。		⚠️ 工作受限：白银和黄金类别严禁受雇于当地公司（仅铂金可工作）。

⚠️ 强制居留：50 岁以下人士每年需累计居住 90 天，否则无法续签。

⚠️ 资金锁定：50% 的定存资金在持有签证期间不可动用。

⚠️ 非 PR 身份：MM2H 仅为长期签证，无法自动转换为永久居民或国籍4

MM2H 常见问题解答（FAQ）

MM2H 签证可以在马来西亚工作吗？

仅有铂金类别的持有者允许在马来西亚就业和经商。白银、黄金和经济特区类别不可受雇于马来西亚公司3

若要在马来西亚工作，需申请工作签证或马来西亚高级签证计划（PVIP）3，4，10

MM2H 签证持有人需要在马来西亚报税吗？

根据马来西亚税务局（LHDN/Lembaga Hasil Dalam Negeri）规定11

  • 海外收入：免税
  • 马来西亚境内收入（如房租收入）：需申报所得税
  • 定期存款利息：目前免税3，6

建议咨询专业税务顾问以确保合规。

MM2H 签证可以转换为永久居民（PR）吗？

不可以。MM2H 是长期居留签证，不等同于永久居民或公民身份4，8

如果未满足每年 90 天居留要求会怎样？

未满足居留要求将无法续签 MM2H 签证。但以下情况可能豁免8

  • 主申请人年满 50 岁
  • 居留天数可由主申请人与家属合计累积

MM2H 签证可以自己申请吗？

不可以。根据 2024 年新规，所有 MM2H 申请必须通过 MOTAC 授权的持牌代理提交，不接受个人直接申请3


本页面内容仅提供一般性信息，不提供移民、法律或税务咨询/服务；马来西亚第二家园计划（MM2H）的政策可能随时调整，具体事宜请咨询马来西亚旅游、艺术及文化部（MOTAC）授权的持牌代理或专业顾问。

资料来源

  1. MyExpat (MM2H): MM2H – Malaysia My Second Home Visa
  2. MyExpat (MM2H): Benefits and Incentives
  3. MOTAC: Guide Malaysia My Second Home
  4. MM2H: Frequently Asked Questions – National MM2H Visa
  5. The Edge Malaysia: Cover Story: Making MM2H a winner
  6. MM2H.gov: Requirements and Regulations
  7. MOTAC: Application Checklist Malaysia My Second Home MM2H Programme
  8. IKI Links: Malaysia My Second Home (MM2H) Visa Application Guide
  9. MyExpat (MM2H): MM2H Fees
  10. Malaysia Premium Visa Programme: PVIP马来西亚| 马来西亚尊荣高级计划
  11. LHDN Malaysia: Tax & Expatriates
  12. Malaysia Premium Visa Programme: 马来西亚第二家园签证 (MM2H)

资料检查日期：2026年04月15日

Author

Yu Huan Chen

关于作者

陈语欢是一位马来西亚撰稿与翻译员。她拥有 5 年经验，擅长策划与撰写多元类型的内容。除了文案，她也热衷于诗篇创作，作品包括《Unmasked: A Collection of Short Stories and Poems》中的〈Portrait of the Dead〉，以及《Malaysian Millennial Voices》中的〈Last Breath〉。

在金融、SaaS 等行业领域中穿梭多年，她致力为各种企业在多平台打造一致的品牌形象，不论是文章、产品文案，或是网站以及社交媒体文案，都坚持以真实、可靠的信息写作。

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