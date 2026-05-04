MM2H 马来西亚第二家园计划 2026 最新条件：申请流程、费用与资格完整指南

本文为您详解 2026 年最新的 MM2H 申请条件、三大类别对比（白银、黄金、铂金）、定存要求、申请流程及费用明细，助您顺利移居马来西亚。
内容目录
- MM2H 是什么？马来西亚第二家园计划简介
- MM2H 最新消息：2024–2026 年政策变化
- MM2H 新条件：白银、黄金、铂金三大类别对比 1，2，3
- MM2H 申请资格与财务要求详解
- MM2H 申请流程：从准备文件到贴签完整步骤
- MM2H 费用说明：政府费用、代理费与实际开支一览
- MM2H 核心要点：优势与限制 3
- MM2H 常见问题解答（FAQ）
- 资料来源
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MM2H 是什么？马来西亚第二家园计划简介
马来西亚第二家园计划（Malaysia My Second Home，简称 MM2H）是由马来西亚政府于2002 年推出的长期居留签证，旨在吸引外籍人士来马居住或投资3。
MM2H 核心特点1，2，4
- 长期居留权：最长可获 20 年居留签证（视类别而定）
- 多次出入境：签证有效期内可无限次自由出入马来西亚
- 家属随行：配偶、21 岁以下子女，或21–34岁未婚且无业的子女、父母及岳父母可申请附属签证（铂金可携带外籍女佣）
- 非永久居留：MM2H 不等同于永久居民（PR）或公民身份，无法直接转换为马来西亚国籍
- 适合人群：退休人士、房产投资者、国际学校家长及需频繁往返大马的商务人士
MM2H 最新消息：2024–2026 年政策变化
2024 年 6 月重大政策调整
马来西亚旅游、艺术及文化部（MOTAC）于 2024 年 6 月发布 MM2H 新资格条件，主要变化包括1，3，4，5：
✅ 取消离岸收入要求：不再设定离岸收入门槛，但仍需证明具备基本经济能力
✅ 取消流动资产要求：未再明确列出流动资产要求，免除流动资产门槛
✅ 申请年龄下调：白银、黄金、铂金类别降至 25 岁；经济特区类别降至 21 岁
✅ 新增三大类别体系
- 白银（Silver）：入门级，定存美金 $150,000
- 黄金（Gold）：中级，定存美金 $500,000
- 铂金（Platinum）：高级，定存美金 $1,000,000
✅ 强制购房要求：所有类别申请者必须在获批后一年内购买住宅房产（白银：RM600,000起；黄金：RM1,000,000 起；铂金：RM2,000,000 起）
另外，目前 MM2H 申请通常需通过 MOTAC 认可的持牌代理协助提交，不接受个人直接申请3。
MM2H 新条件：白银、黄金、铂金三大类别对比1，2，3
|项目
|白银（Silver）
|黄金（Gold）
|铂金（Platinum）
|最低年龄
|25 岁以上
|25 岁以上
|25 岁以上
|定期存款（USD）
|$150,000
|$500,000
|$1,000,000
|购房要求
|RM600,000 以上
|RM1,000,000 以上
|RM2,000,000 以上
|参与费
|RM1,000
|RM3,000
|RM200,000
|签证有效期
|5 年（可续签）
|15 年（可续签）
|20 年（可续签）
|居留义务
|每年累计 90 天
（50岁以上免除）
|每年累计 90 天
（50岁以上免除）
|每年累计 90 天
（50岁以上免除）
|在马来西亚就业
|❌ 不允许
|❌ 不允许
|✅ 允许
|成立公司、投资
|❌ 不允许
|❌ 不允许
|✅ 允许
|携带外籍女佣
|❌ 不允许
|❌ 不允许
|✅ 允许
💡 额外提示：
如果您预算有限且计划定居在柔佛州，可以咨询有关“MM2H 金融特区（SFZ）特别版”。该版本门槛更低（50 岁以上定存约美金 $32,000；21-49 岁则约美金 $65,000），但仅限购买特定区域的房产，建议咨询专业代理获取实时细则3。
定期存款提取规则
- 首年：定存不可动用
- 第二年起：可提取最多 50% 本金用于以下用途3，4：
- 在马来西亚购买房产
- 子女教育费用
- 医疗费用
- 旅游开销
请以最新官方文本为准。
MM2H 申请资格与财务要求详解
基本申请条件
✅ 年龄要求
- 白银、黄金、铂金：25 岁以上
✅ 国籍要求
- 面向与马来西亚有外交关系的国家公民开放
- 大陆、香港、台湾及新加坡等地区均可申请
✅ 无犯罪记录7
- 主申请人及所有 18 岁以上随行家属需提供无犯罪证明（Good Conduct Certificate）
- 证明需由原籍国或居住国（居住 5 年以上）政府机构签发
- 有效期：签发后 6 个月内
✅ 健康要求6，8
- 所有申请者需在马来西亚完成体检
- 需提供医疗报告，证明健康状况符合入境要求
- 60 岁以下申请者需购买马来西亚医疗保险（首年强制）
财务证明要求
根据 2024 年政策调整，官方已不再明确列出离岸收入或流动资产的硬性门槛。不过，在实际申请过程中，申请人仍可能需要提供相关资料，以证明具备在马来西亚长期居住的经济能力。
常见提交文件包括：
收入相关证明（如适用）
- 最近6个月工资单或租金收入报告
- 银行存折或网上银行交易明细（显示资金流入）
- 雇主证明信或业务收入说明
资产或资金证明
- 银行对账单或账户流水（最近 6 个月）
- 其他可证明资金来源或财务状况的文件
具体所需文件及审核标准可能因申请类别及个案情况而有所不同，建议以官方最新指引或持牌代理要求为准。
MM2H 申请流程：从准备文件到贴签完整步骤
完整申请时间线
从递交申请到获批的整体流程通常需要 3-4 个月，具体过程如下8，12：
|阶段
|主要任务
|文件准备
|收集无犯罪证明、财务文件、护照复印件等
|提交申请
|通过持牌代理在线提交申请
|政府审核
|移民局审查文件（可能要求补件或面试）
|有条件批准
|收到有条件批准信 （Conditional Approval Letter）
|入境马来西亚
|完成体检、开户、定存、购买保险
|签证贴签
|移民局在护照上贴签
MM2H详细申请步骤
步骤1：选择持牌代理
- 所有 MM2H 申请必须通过 MOTAC 授权的持牌代理提交
- 查询官方代理名单：https://www.motac.gov.my/en/kategori-semakan/licensed-mm2h-company/
- 代理申请费用：白银、经济特区需约 RM40,000；黄金 RM55,000；铂金 RM70,0008，9
步骤2：准备申请文件
必备文件清单8：
- 履历表（按申请人数提供）
- MM2H 签证申请函（按申请人数提供）
- 代理委托书（仅主申请人）
- 护照复印件（个人资料页，有效期至少 5 年。按申请人数提供）
- 彩色照片（3.5 x 5.0cm，白色或蓝色背景）
- 财务证明文件（收入或资产证明）
- 无犯罪证明（主申请人及18岁以上家属）
- 结婚证书和出生证明（如携带家属）
⚠️ 重要提示：非英文文件需在马来西亚进行英文翻译和认证（Notarization）。
步骤3：在线提交申请
- 代理通过 MM2H 在线系统提交申请
- 支付代理费首付（通常为 20%）8
步骤4：等待政府审核
- 审核期：约 30 个工作日（可能延长）8
- 移民局可能要求：
- 补充文件
- 随机面试
步骤5：收到有条件批准函
- 批准后需支付：
- 代理费余款（80%）8
- 项目参与费（白银、经济特区：RM1,000；黄金：RM3,000；铂金：RM200,000）3
步骤6：入境马来西亚完成报到
获批后 3 个月（90 天）内需入境大马3。代理将协助您完成体检、银行开户、定存及贴签手续，并完成以下事项：
- 在马来西亚政府认可诊所进行体检
- 购买马来西亚医疗保险（60岁以下强制）
- 在马来西亚银行开立定期存款账户（Fixed Deposit Account）
- 完成定存汇款（可从海外汇入，免税）
- 代理向 MM2H 中心提交文件
- 移民局完成签证贴签（Visa Endorsement）
- 领取护照，正式获得 MM2H 签证
💡 建议：建议预留至少 3-5 个工作日在马来西亚完成所有手续，以应对银行开户或汇款延迟8。
如需跨境汇款用于定期存款或房产首付，可了解 Wise 多币种账户与大额转账功能（不构成建议/不保证成功率）
MM2H 费用说明：政府费用、代理费与实际开支一览
在申请马来西亚第二家园计划（MM2H）时，整体费用通常不只一项，而是由政府规定费用、代理服务费，以及其他必要开支三部分组成。了解每一类费用的性质，有助于避免误解或低估实际成本。
（一）政府规定费用：官方收费
以下费用由马来西亚政府规定，申请人必须按要求缴付：
1. 参与费（Participation Fee）1，3
- 白银 / 经济特区：RM1,000
- 黄金：RM3,000
- 铂金：RM200,000
2. 长期签证费用（Social Visit Pass）6
- 签证费用（Visa Fee）：约 RM0–RM50（视国籍而定）
- 年度通行证费用（Fixed Pass）：约 RM500/年
除了上述费用外，MM2H 申请还涉及较高的资金门槛，包括定期存款要求、房产购置要求（视类别而定）等，虽然并不属于“费用”，但会显著影响整体资金安排，建议提前规划。
（二）代理服务费（Service Fee）9
MM2H 申请目前一般需通过持牌代理提交。代理会收取一笔服务费，用于处理申请流程及相关行政工作。
目前市场上多数持牌代理的报价集中在：
|类别
|代理费
|白银/经济特区
|RM40,000
|黄金
|RM55,000
|铂金
|RM70,000
根据市场常见方案，代理服务一般涵盖以下内容8，9：
- 文件准备与提交
- 文件翻译与认证（如适用）
- 申请流程跟进
- 与政府部门沟通协调
部分代理还可能提供：
- 银行开户协助（用于定期存款）
- 医疗保险安排（首年）
- 体检安排
- 签证续签协助
不同代理的收费结构大致接近，但一般不包含政府参与费（Participation Fee），服务内容也可能有所差异，在签约前请务必确认清单。
（三）其他必要开支
除了政府费用与代理费外，申请人通常还需承担以下实际支出8，9：
|项目
|费用
|医疗保险（60岁以下，首年）
|每年约 RM200 起，视年龄与配套而定
|体检费用
|每人约 RM300
|无犯罪证明申请费
|视原籍国而定
|文件翻译认证费
|每页约 RM20
|往返机票与住宿费
|视出发地、季节等实际情况而定
MM2H 核心要点：优势与限制3
|优势
|限制
|✅ 教育红利：子女可以受养人身份就读大马国际学校，学费远低于欧美国家。
✅ 税务天堂：海外收入汇入大马目前免征所得税，定存利息亦免税。
✅ 高品质生活：低生活成本享受顶尖医疗（私立医院）及宜人气候。
✅ 房产投资：可在购房限制下合法拥有大马住宅，并享受租金回报。
|⚠️ 工作受限：白银和黄金类别严禁受雇于当地公司（仅铂金可工作）。
⚠️ 强制居留：50 岁以下人士每年需累计居住 90 天，否则无法续签。
⚠️ 资金锁定：50% 的定存资金在持有签证期间不可动用。
⚠️ 非 PR 身份：MM2H 仅为长期签证，无法自动转换为永久居民或国籍4。
MM2H 常见问题解答（FAQ）
MM2H 签证可以在马来西亚工作吗？
仅有铂金类别的持有者允许在马来西亚就业和经商。白银、黄金和经济特区类别不可受雇于马来西亚公司3。
若要在马来西亚工作，需申请工作签证或马来西亚高级签证计划（PVIP）3，4，10。
MM2H 签证持有人需要在马来西亚报税吗？
根据马来西亚税务局（LHDN/Lembaga Hasil Dalam Negeri）规定11：
- 海外收入：免税
- 马来西亚境内收入（如房租收入）：需申报所得税
- 定期存款利息：目前免税3，6
建议咨询专业税务顾问以确保合规。
MM2H 签证可以转换为永久居民（PR）吗？
不可以。MM2H 是长期居留签证，不等同于永久居民或公民身份4，8。
如果未满足每年 90 天居留要求会怎样？
未满足居留要求将无法续签 MM2H 签证。但以下情况可能豁免8：
- 主申请人年满 50 岁
- 居留天数可由主申请人与家属合计累积
MM2H 签证可以自己申请吗？
不可以。根据 2024 年新规，所有 MM2H 申请必须通过 MOTAC 授权的持牌代理提交，不接受个人直接申请3。
本页面内容仅提供一般性信息，不提供移民、法律或税务咨询/服务；马来西亚第二家园计划（MM2H）的政策可能随时调整，具体事宜请咨询马来西亚旅游、艺术及文化部（MOTAC）授权的持牌代理或专业顾问。
资料来源
- MyExpat (MM2H): MM2H – Malaysia My Second Home Visa
- MyExpat (MM2H): Benefits and Incentives
- MOTAC: Guide Malaysia My Second Home
- MM2H: Frequently Asked Questions – National MM2H Visa
- The Edge Malaysia: Cover Story: Making MM2H a winner
- MM2H.gov: Requirements and Regulations
- MOTAC: Application Checklist Malaysia My Second Home MM2H Programme
- IKI Links: Malaysia My Second Home (MM2H) Visa Application Guide
- MyExpat (MM2H): MM2H Fees
- Malaysia Premium Visa Programme: PVIP马来西亚| 马来西亚尊荣高级计划
- LHDN Malaysia: Tax & Expatriates
- Malaysia Premium Visa Programme: 马来西亚第二家园签证 (MM2H)
资料检查日期：2026年04月15日