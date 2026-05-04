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马来西亚护照更新图文指南2026：线上申请、费用与移民局实际办理流程

马来西亚护照即将到期，但计划出国旅行、工作或留学？

一张马来西亚国际护照的实拍图。护照封面为亮红色，上方印有金色的“MALAYSIA”字样，中间是马来西亚国徽，下方印有“PASPORT”和“PASSPORT”字样以及电子护照标识。
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已更新 5-5-2026

本指南将为你详细解析 2026 年大马护照更新的所有关键信息，包括如何操作网上更新护照的系统、马来西亚移民局（Jabatan Imigresen Malaysia, JIM）办理要求及费用标准等等。

内容目录

如何更新马来西亚护照？网上申请 vs 线下预约

自 2022 年起，马来西亚移民局（Jabatan Imigresen Malaysia）已将大部分护照更新申请转为线上办理1

目前，马来西亚公民可通过以下两种方式更新护照：

1. 网上更新护照（推荐方式）

马来西亚在线护照系统门户首页。页面包含“简介”部分，说明该系统是为马来西亚公民提供的在线更新护照便利渠道，并指出必须通过借记卡、信用卡或网上银行（FPX）进行在线支付。

申请人可通过 MyOnline Passport 官方系统在线提交申请更新护照。大多数符合条件的马来西亚公民都可使用该系统，在线填写表格、上传照片并完成付款2

一般情况下，如在工作日下午 3 点前提交申请，护照可能可于当天领取；若在 3 点后提交，则通常可在下一个工作日上午 10 点后领取4

不过，实际领取时间仍以系统发出的确认电邮为准，申请人应在收到通知后再前往所选择的移民局办事处领取新护照。

优势：

  • 可随时在线提交申请，无需现场排队
  • 处理速度快：一般可当天或隔天（工作日）领取
  • 流程相对简化

请注意，夜间约 10:55pm 至 12:30am 期间，系统可能因维护而暂时无法完成付款2

2. 线下预约更新护照

以下申请人无法通过线上系统申请，需亲自前往移民局柜台办理3

  • 13岁以下儿童
  • 21岁以下，在海外就读的学生（需提交相关证明享有优惠）
  • 残障人士（Orang Kurang Upaya, OKU）
  • 护照遗失或损毁者
  • 在线申请时出现问题（如指纹记录异常等）

目前，大部分移民局办事处已采用 QMS（Queue Management System）2.0 排队系统，申请人可先获取电子排队号码，再到现场办理5。该系统允许申请人提前获取排队号码，无需长时间现场等候。

马来西亚移民局 QMS 2.0 预约系统上线公告。背景为蓝色调，展示了系统网址、预约二维码以及社交媒体联系方式。公告指出该排队系统自 2025 年 12 月 17 日起在吉隆坡分局正式实施。

如何在网上更新马来西亚护照？MyOnline Passport 系统完整教程

MyOnline Passport马来西亚移民局官方推出的护照在线申请系统。以下是线上申请更新护照的步骤：

步骤 1：访问 MyOnline Passport 官方网站

前往 MyOnline Passport 官方网站，仔细阅读条款，确认符合线上申请资格。

⭐️ 重要提示： 请确保使用官方网站，避免钓鱼网站或第三方代理平台。

在线申请的第一步：条款与条件页面。列出了五项规则，包括申请人必须年满13岁、必须提供真实信息等，并特别提醒提供虚假信息将面临法律追究。页面底部有一个蓝色的“同意”（SETUJU）按钮。

步骤 2：填写在线申请表格

根据表格，填写以下信息：

  • 现有护照号码
  • 身份证号码 (MyKad) 
  • 选择方便领取护照的指定移民局办事处

⚠️ 注意： 所有信息必须与申请人身份证 (MyKad) 及现有护照完全一致。

在线申请的第二步：填写申请类别。页面提醒遗失或损坏的护照不可在线申请。用户需选择年龄组别，填写护照和身份证号，并选择领取护照的办事处地点。底部红色文字提醒系统在深夜时段（22:55 - 00:30）因维护无法进行支付交易。

步骤 3：上传护照照片

护照照片上传界面。页面中心有一个灰色的头像占位框，下方有“上传照片”和“照片示例”按钮。页面底部显示了申请信息摘要，如文件类型（马来西亚护照）、有效期（5年）和申请类型（更换护照）。

申请人需上传一张符合马来西亚移民局标准的护照照片。照片不符合规格是最常见的被拒原因之一，因此建议特别注意以下细节：

基本要求：

  • 尺寸： 35 mm × 50 mm
  • 背景： 纯白色，无阴影或杂物
  • 服装： 深色衣物（避免白色或浅色）
  • 表情： 面部清晰，双眼直视镜头，嘴巴闭合，不露齿

外观与姿势要求：

  • 头发需整理整齐，不得遮挡眉毛、眼睛或耳朵（建议将头发拨至耳后）
  • 不可佩戴眼镜（包括透明镜片）
  • 不可佩戴帽子或其他遮挡面部的饰物
  • 不可佩戴明显饰品（如夸张耳环、面部饰品等）

宗教与特殊情况：

  • 如因宗教原因佩戴头巾，需确保：
    • 面部轮廓完整清晰
    • 五官（尤其是眼睛、眉毛）完全可见

💡 建议前往专业照相馆拍摄护照照片，以降低申请被拒或延误的风险。

在线申请护照的照片规格示例页面。标题为“合规照片”，展示了四张证件照范例（两名女性，一名戴头巾，一名未戴；一名男性），背景为纯白色，光线均匀，人物面部表情自然。

步骤 4：确认个人资料和联络方式

马来西亚移民局在线服务系统的个人资料填写页面。表格包含居住国家（马来西亚）、申请人详细地址、邮编、城市、州属、身高、婚姻状况、种族及联系方式（电话和电子邮件）等输入字段。

在提交申请前，请仔细核对所有个人资料与联络信息，尤其是以下内容：

  • 姓名与身份证号码（需与 MyKad 一致）
  • 通讯地址
  • 电邮地址

系统会通过电邮发送申请结果及领取通知，若填写错误，可能导致无法及时收到相关信息，从而影响护照领取安排。

步骤 5：在线支付申请费用

系统支持以下支付方式6

  • 信用卡 (Credit Card)
  • 借记卡 (Debit Card)
  • 网上银行转账 (FPX)

重要提醒： 马来西亚移民局已不再接受现金支付，请确保银行卡或网上银行账户有足够余额7

步骤 6：获取申请通过的确认邮件

一封来自马来西亚移民局的护照申请确认邮件截图。邮件内容显示申请已获批准（LULUS），并通知申请人护照已打印完成，可前往指定的 Kelana Jaya 办事处领取。邮件末尾列出了领取时必须携带的证件：原件身份证、出生证、原护照及缴费收据。

申请通过后，系统将发送电邮通知你到移民局办事处领取护照。

常见处理时间4

  • 工作日下午 3 点前提交申请： 当天领取
  • 工作日下午 3 点后提交申请： 次日上午10点后领取
  • 周末或公共假期提交申请： 下一个工作日处理

步骤 7：前往移民局领取新护照

领取护照时，请确保携带所需文件（身份证、现有护照和付款收据）前往指定的移民局办事处：

特别提醒： 13 岁至 18 岁的未成年人领取护照时，必须由父母或法定监护人陪同，并出示监护人的身份证 (MyKad)10

马来西亚护照更新所需文件及信息清单

一张马来西亚国际护照的实拍图。护照封面为亮红色，上方印有金色的“MALAYSIA”字样，中间是马来西亚国徽，下方印有“PASPORT”和“PASSPORT”字样以及电子护照标识。

网上申请所需文件2，6

文件/信息说明
身份证 (MyKad)必须在有效期内
现有护照提供护照号码
护照照片35 mm × 50 mm，白色背景，符合上述规格
电邮地址用于接收确认通知及付款收据
手机号码接收推送通知或在需要时方便联系
信用卡/借记卡用于在线支付申请费用

领取护照时所需文件3，4，6，10

文件说明
身份证 (MyKad) 原件必须携带，用于身份验证
旧护照如仍在有效期内，需交回移民局
付款收据复印件电邮中的确认付款收据
出生证明仅适用于 18 岁以下申请人
监护人身份证仅适用于 13-18 岁未成年人

线下申请额外所需文件（视情况而定）8

文件适用情况
警察报案单 (Laporan Polis)护照遗失或被盗
法定声明护照遗失或损毁
学校证明文件在读学生申请
残障人士卡 (Kad OKU)残障人士申请

马来西亚护照费用：2026 年最新收费标准

根据马来西亚移民局的最新规定，护照更新费用根据申请人年龄有所不同4，6，7，10

申请人年龄费用 (RM)
13-59 岁RM 200
60 岁及以上RM 100
12 岁及以下RM 100

支付方式：

  • 网上支付： 信用卡、借记卡、FPX 网上银行转账
  • 柜台支付： 信用卡、借记卡（不接受现金

加急服务费用：

目前马来西亚移民局暂未提供官方的加急服务选项。若你有紧急出国需求，建议尽早提交申请。

马来西亚护照查询：如何追踪申请进度？

完成线上护照更新申请后，你可以通过以下方式查询申请进度及护照状态：

通过 MyOnline Passport 系统查询

护照申请状态查询页面。顶部标题为“MyOnline Pasport - 国际护照申请状态查询”。页面分为申请类别选择（18岁以上或以下）和查询信息输入区，要求填写当前护照号码和身份证号码。
  1. 探访 MyOnline Passport 官方查询网站
  2. 使用你的身份证号码 (MyKad) 及现有护照号码
  3. 点击查询

致电马来西亚移民局电话

  • 全国热线： 03-8000 8000
  • 服务时间： 周一至周五，上午 8:00 – 下午 5:00（公共假期除外）

部分州属（如吉打、登嘉楼及吉兰丹）的工作时间可能与其他地区略有不同，建议提前确认当地移民局办公时间，以免影响办理或查询9

出国旅行必备：使用 Wise 节省跨境费用

更新马来西亚护照后，无论是出国旅行、留学还是工作，跨境支付与汇款往往成为日常需求之一。除了银行和现金换汇，你也可选择像 Wise 这样的国际支付平台。

  1. 更透明的汇率与费用

Wise 使用中间市场汇率进行货币兑换，并在转账前清楚显示相关费用，有助于用户更好地掌握实际支出成本。

  1. 多币种账户功能

通过 Wise 账户，用户可以：

  • 持有并管理 40+ 种货币（美元、欧元、英镑、新元、澳元、人民币等，可用货币及功能可能因地区而异）10
  • 随时兑换货币，享受中间市场汇率
  • 接收国际汇款，获取部分国家或地区的本地银行账户详情
  • 向全球多个国家或地区汇款
  1. 国际借记卡

Wise 也提供国际借记卡，可用于海外消费与提款：

  • 在全球多个国家或地区消费，自动以实时汇率兑换
  • 支持 Apple Pay、Google Pay
  • 提供即时交易通知，方便管理支出

用户每月前两次提现可享免手续费（总额上限因地区而异，请查阅 Wise 官方说明），具体额度与费用可能因地区或政策而有所不同，具体额度与费用可能因地区或政策而有所不同，建议以 Wise 官方最新说明为准11

如何开设 Wise 账户？

如需使用 Wise 进行跨境支付或管理多币种资金，可按以下步骤开户注册：

  1. 访问 Wise 官方网站 或下载应用程序
  2. 使用电邮注册
  3. 完成身份验证（上传身份证 MyKad 或护照）
  4. 充值账户
  5. 申请 Wise 国际借记卡（可选）

Wise 受英国金融行为监管局 (FCA) 及马来西亚国家银行 (Bank Negara Malaysia) 监管，并遵循相关金融法规运作。

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财务管理

2026 Wise 马来西亚使用指南：如何跨境汇款与消费

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重要提示：跨境支付与汇款涉及货币兑换风险，汇率可能波动。使用任何金融服务前，请确保了解相关费用、条款及风险。

FAQ

更新马来西亚护照常见问题解答

护照已过期很久还能网上更新吗？

一般情况下可以，但需符合线上申请条件（例如资料完整、无遗失或损毁等情况）2，3。如系统提示无法处理，则需前往移民局办事处（Jabatan Imigresen Malaysia）柜台办理。

可以为家人代领护照吗？

不可以。必须由申请人本人领取，并出示身份证 (MyKad)，现有护照和付款收据复印件3，4，6

旧护照会被收回吗？

是的。如旧护照仍在有效期内，移民局通常会将其收回并作废处理（例如打孔）。如护照内仍有有效签证，建议提前咨询相关人员。

移民局马来西亚预约系统还能用吗？

马来西亚移民局已逐步将护照更新流程转为线上办理。目前，大多数申请需通过 MyOnline Passport 系统提交；线下办理则通常通过现场排队系统（如 QMS）进行2，5

本文内容仅供一般信息参考，不构成任何法律、税务或专业建议。具体申请流程及要求可能随时间调整，建议以马来西亚移民局官方最新信息为准。文中提及的 Wise 服务信息仅作介绍用途，使用前请详阅相关条款、费用及限制，并确保该服务符合你的需求。

资料来源

  1. Tatler Asia: What to Know About Renewing Your Malaysian Passport Online
  2. Jabatan Imigresen Malaysia: MyOnline Passport – Permohonan Pasport Malaysia Antarabangsa (PMA)
  3. Jabatan Imigresen Malaysia: Soalan Lazim Mengenai Pasport Malaysia
  4. Ministry of Foreign Affairs, Malaysia: Online Passport Application-Renewal of Passport Application(MyOnline Passport)
  5. eCentral.my: Sistem Penggiliran QMS 2.0 – Jabatan Imigresen Malaysia
  6. Jabatan Imigresen Malaysia: MyOnline Pasport: Permohonan Pasport
  7. eCentral.my: Renew Pasport Malaysia Secara Online (MyOnline Pasport)
  8. Jabatan Imigresen Malaysia: Senarai Semak Permohonan Gantian Pasport Malaysia Hilang Yang Masih Sahlaku
  9. Jabatan Imigresen Malaysia: Waktu Urusan
  10. Wise：我可以使用 Wise 账户添加、持有和接收哪些货币？
  11. Wise：全球最国际化的借记卡

资料检查日期：2026年04月22日

Author

Yu Huan Chen

关于作者

陈语欢是一位马来西亚撰稿与翻译员。她拥有 5 年经验，擅长策划与撰写多元类型的内容。除了文案，她也热衷于诗篇创作，作品包括《Unmasked: A Collection of Short Stories and Poems》中的〈Portrait of the Dead〉，以及《Malaysian Millennial Voices》中的〈Last Breath〉。

在金融、SaaS 等行业领域中穿梭多年，她致力为各种企业在多平台打造一致的品牌形象，不论是文章、产品文案，或是网站以及社交媒体文案，都坚持以真实、可靠的信息写作。

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