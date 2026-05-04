马来西亚护照更新图文指南2026：线上申请、费用与移民局实际办理流程

本指南将为你详细解析 2026 年大马护照更新的所有关键信息，包括如何操作网上更新护照的系统、马来西亚移民局（Jabatan Imigresen Malaysia, JIM）办理要求及费用标准等等。

如何更新马来西亚护照？网上申请 vs 线下预约

自 2022 年起，马来西亚移民局（Jabatan Imigresen Malaysia）已将大部分护照更新申请转为线上办理1。

目前，马来西亚公民可通过以下两种方式更新护照：

1. 网上更新护照（推荐方式）

申请人可通过 MyOnline Passport 官方系统在线提交申请更新护照。大多数符合条件的马来西亚公民都可使用该系统，在线填写表格、上传照片并完成付款2。

一般情况下，如在工作日下午 3 点前提交申请，护照可能可于当天领取；若在 3 点后提交，则通常可在下一个工作日上午 10 点后领取4。

不过，实际领取时间仍以系统发出的确认电邮为准，申请人应在收到通知后再前往所选择的移民局办事处领取新护照。

优势：

可随时在线提交申请，无需现场排队

处理速度快：一般可当天或隔天（工作日）领取

流程相对简化

请注意，夜间约 10:55pm 至 12:30am 期间，系统可能因维护而暂时无法完成付款2。

2. 线下预约更新护照

以下申请人无法通过线上系统申请，需亲自前往移民局柜台办理3：

13岁以下儿童

21岁以下，在海外就读的学生（需提交相关证明享有优惠）

残障人士（Orang Kurang Upaya, OKU）

护照遗失或损毁者

在线申请时出现问题（如指纹记录异常等）

目前，大部分移民局办事处已采用 QMS（Queue Management System）2.0 排队系统，申请人可先获取电子排队号码，再到现场办理5。该系统允许申请人提前获取排队号码，无需长时间现场等候。