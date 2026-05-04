马来西亚护照更新图文指南2026：线上申请、费用与移民局实际办理流程

本指南将为你详细解析 2026 年大马护照更新的所有关键信息，包括如何操作网上更新护照的系统、马来西亚移民局（Jabatan Imigresen Malaysia, JIM）办理要求及费用标准等等。
内容目录
- 如何更新马来西亚护照？网上申请 vs 线下预约
- 如何在网上更新马来西亚护照？MyOnline Passport 系统完整教程
- 马来西亚护照更新所需文件及信息清单
- 马来西亚护照费用：2026 年最新收费标准
- 马来西亚护照查询：如何追踪申请进度？
- 出国旅行必备：使用 Wise 节省跨境费用
- 资料来源
如何更新马来西亚护照？网上申请 vs 线下预约
自 2022 年起，马来西亚移民局（Jabatan Imigresen Malaysia）已将大部分护照更新申请转为线上办理1。
目前，马来西亚公民可通过以下两种方式更新护照：
1. 网上更新护照（推荐方式）
申请人可通过 MyOnline Passport 官方系统在线提交申请更新护照。大多数符合条件的马来西亚公民都可使用该系统，在线填写表格、上传照片并完成付款2。
一般情况下，如在工作日下午 3 点前提交申请，护照可能可于当天领取；若在 3 点后提交，则通常可在下一个工作日上午 10 点后领取4。
不过，实际领取时间仍以系统发出的确认电邮为准，申请人应在收到通知后再前往所选择的移民局办事处领取新护照。
优势：
- 可随时在线提交申请，无需现场排队
- 处理速度快：一般可当天或隔天（工作日）领取
- 流程相对简化
请注意，夜间约 10:55pm 至 12:30am 期间，系统可能因维护而暂时无法完成付款2。
2. 线下预约更新护照
以下申请人无法通过线上系统申请，需亲自前往移民局柜台办理3：
- 13岁以下儿童
- 21岁以下，在海外就读的学生（需提交相关证明享有优惠）
- 残障人士（Orang Kurang Upaya, OKU）
- 护照遗失或损毁者
- 在线申请时出现问题（如指纹记录异常等）
目前，大部分移民局办事处已采用 QMS（Queue Management System）2.0 排队系统，申请人可先获取电子排队号码，再到现场办理5。该系统允许申请人提前获取排队号码，无需长时间现场等候。
如何在网上更新马来西亚护照？MyOnline Passport 系统完整教程
MyOnline Passport 是马来西亚移民局官方推出的护照在线申请系统。以下是线上申请更新护照的步骤：
步骤 1：访问 MyOnline Passport 官方网站
前往 MyOnline Passport 官方网站，仔细阅读条款，确认符合线上申请资格。
⭐️ 重要提示： 请确保使用官方网站，避免钓鱼网站或第三方代理平台。
步骤 2：填写在线申请表格
根据表格，填写以下信息：
- 现有护照号码
- 身份证号码 (MyKad)
- 选择方便领取护照的指定移民局办事处
⚠️ 注意： 所有信息必须与申请人身份证 (MyKad) 及现有护照完全一致。
步骤 3：上传护照照片
申请人需上传一张符合马来西亚移民局标准的护照照片。照片不符合规格是最常见的被拒原因之一，因此建议特别注意以下细节：
基本要求：
- 尺寸： 35 mm × 50 mm
- 背景： 纯白色，无阴影或杂物
- 服装： 深色衣物（避免白色或浅色）
- 表情： 面部清晰，双眼直视镜头，嘴巴闭合，不露齿
外观与姿势要求：
- 头发需整理整齐，不得遮挡眉毛、眼睛或耳朵（建议将头发拨至耳后）
- 不可佩戴眼镜（包括透明镜片）
- 不可佩戴帽子或其他遮挡面部的饰物
- 不可佩戴明显饰品（如夸张耳环、面部饰品等）
宗教与特殊情况：
- 如因宗教原因佩戴头巾，需确保：
- 面部轮廓完整清晰
- 五官（尤其是眼睛、眉毛）完全可见
💡 建议前往专业照相馆拍摄护照照片，以降低申请被拒或延误的风险。
步骤 4：确认个人资料和联络方式
在提交申请前，请仔细核对所有个人资料与联络信息，尤其是以下内容：
- 姓名与身份证号码（需与 MyKad 一致）
- 通讯地址
- 电邮地址
系统会通过电邮发送申请结果及领取通知，若填写错误，可能导致无法及时收到相关信息，从而影响护照领取安排。
步骤 5：在线支付申请费用
系统支持以下支付方式6：
- 信用卡 (Credit Card)
- 借记卡 (Debit Card)
- 网上银行转账 (FPX)
重要提醒： 马来西亚移民局已不再接受现金支付，请确保银行卡或网上银行账户有足够余额7。
步骤 6：获取申请通过的确认邮件
申请通过后，系统将发送电邮通知你到移民局办事处领取护照。
常见处理时间4：
- 工作日下午 3 点前提交申请： 当天领取
- 工作日下午 3 点后提交申请： 次日上午10点后领取
- 周末或公共假期提交申请： 下一个工作日处理
步骤 7：前往移民局领取新护照
领取护照时，请确保携带所需文件（身份证、现有护照和付款收据）前往指定的移民局办事处：
特别提醒： 13 岁至 18 岁的未成年人领取护照时，必须由父母或法定监护人陪同，并出示监护人的身份证 (MyKad)10。
马来西亚护照更新所需文件及信息清单
网上申请所需文件2，6：
|文件/信息
|说明
|身份证 (MyKad)
|必须在有效期内
|现有护照
|提供护照号码
|护照照片
|35 mm × 50 mm，白色背景，符合上述规格
|电邮地址
|用于接收确认通知及付款收据
|手机号码
|接收推送通知或在需要时方便联系
|信用卡/借记卡
|用于在线支付申请费用
领取护照时所需文件3，4，6，10：
|文件
|说明
|身份证 (MyKad) 原件
|必须携带，用于身份验证
|旧护照
|如仍在有效期内，需交回移民局
|付款收据复印件
|电邮中的确认付款收据
|出生证明
|仅适用于 18 岁以下申请人
|监护人身份证
|仅适用于 13-18 岁未成年人
线下申请额外所需文件（视情况而定）8：
|文件
|适用情况
|警察报案单 (Laporan Polis)
|护照遗失或被盗
|法定声明
|护照遗失或损毁
|学校证明文件
|在读学生申请
|残障人士卡 (Kad OKU)
|残障人士申请
马来西亚护照费用：2026 年最新收费标准
根据马来西亚移民局的最新规定，护照更新费用根据申请人年龄有所不同4，6，7，10：
|申请人年龄
|费用 (RM)
|13-59 岁
|RM 200
|60 岁及以上
|RM 100
|12 岁及以下
|RM 100
支付方式：
- 网上支付： 信用卡、借记卡、FPX 网上银行转账
- 柜台支付： 信用卡、借记卡（不接受现金）
加急服务费用：
目前马来西亚移民局暂未提供官方的加急服务选项。若你有紧急出国需求，建议尽早提交申请。
马来西亚护照查询：如何追踪申请进度？
完成线上护照更新申请后，你可以通过以下方式查询申请进度及护照状态：
通过 MyOnline Passport 系统查询
- 探访 MyOnline Passport 官方查询网站
- 使用你的身份证号码 (MyKad) 及现有护照号码
- 点击查询
致电马来西亚移民局电话
- 全国热线： 03-8000 8000
- 服务时间： 周一至周五，上午 8:00 – 下午 5:00（公共假期除外）
部分州属（如吉打、登嘉楼及吉兰丹）的工作时间可能与其他地区略有不同，建议提前确认当地移民局办公时间，以免影响办理或查询9。
出国旅行必备：使用 Wise 节省跨境费用
更新马来西亚护照后，无论是出国旅行、留学还是工作，跨境支付与汇款往往成为日常需求之一。除了银行和现金换汇，你也可选择像 Wise 这样的国际支付平台。
- 更透明的汇率与费用
Wise 使用中间市场汇率进行货币兑换，并在转账前清楚显示相关费用，有助于用户更好地掌握实际支出成本。
- 多币种账户功能
通过 Wise 账户，用户可以：
- 持有并管理 40+ 种货币（美元、欧元、英镑、新元、澳元、人民币等，可用货币及功能可能因地区而异）10
- 随时兑换货币，享受中间市场汇率
- 接收国际汇款，获取部分国家或地区的本地银行账户详情
- 向全球多个国家或地区汇款
- 国际借记卡
Wise 也提供国际借记卡，可用于海外消费与提款：
- 在全球多个国家或地区消费，自动以实时汇率兑换
- 支持 Apple Pay、Google Pay
- 提供即时交易通知，方便管理支出
用户每月前两次提现可享免手续费（总额上限因地区而异，请查阅 Wise 官方说明），具体额度与费用可能因地区或政策而有所不同，具体额度与费用可能因地区或政策而有所不同，建议以 Wise 官方最新说明为准11。
如何开设 Wise 账户？
如需使用 Wise 进行跨境支付或管理多币种资金，可按以下步骤开户注册：
- 访问 Wise 官方网站 或下载应用程序
- 使用电邮注册
- 完成身份验证（上传身份证 MyKad 或护照）
- 充值账户
- 申请 Wise 国际借记卡（可选）
Wise 受英国金融行为监管局 (FCA) 及马来西亚国家银行 (Bank Negara Malaysia) 监管，并遵循相关金融法规运作。
重要提示：跨境支付与汇款涉及货币兑换风险，汇率可能波动。使用任何金融服务前，请确保了解相关费用、条款及风险。
FAQ
更新马来西亚护照常见问题解答
护照已过期很久还能网上更新吗？
一般情况下可以，但需符合线上申请条件（例如资料完整、无遗失或损毁等情况）2，3。如系统提示无法处理，则需前往移民局办事处（Jabatan Imigresen Malaysia）柜台办理。
可以为家人代领护照吗？
不可以。必须由申请人本人领取，并出示身份证 (MyKad)，现有护照和付款收据复印件3，4，6。
旧护照会被收回吗？
是的。如旧护照仍在有效期内，移民局通常会将其收回并作废处理（例如打孔）。如护照内仍有有效签证，建议提前咨询相关人员。
移民局马来西亚预约系统还能用吗？
马来西亚移民局已逐步将护照更新流程转为线上办理。目前，大多数申请需通过 MyOnline Passport 系统提交；线下办理则通常通过现场排队系统（如 QMS）进行2，5。
本文内容仅供一般信息参考，不构成任何法律、税务或专业建议。具体申请流程及要求可能随时间调整，建议以马来西亚移民局官方最新信息为准。文中提及的 Wise 服务信息仅作介绍用途，使用前请详阅相关条款、费用及限制，并确保该服务符合你的需求。
资料来源
- Tatler Asia: What to Know About Renewing Your Malaysian Passport Online
- Jabatan Imigresen Malaysia: MyOnline Passport – Permohonan Pasport Malaysia Antarabangsa (PMA)
- Jabatan Imigresen Malaysia: Soalan Lazim Mengenai Pasport Malaysia
- Ministry of Foreign Affairs, Malaysia: Online Passport Application-Renewal of Passport Application(MyOnline Passport)
- eCentral.my: Sistem Penggiliran QMS 2.0 – Jabatan Imigresen Malaysia
- Jabatan Imigresen Malaysia: MyOnline Pasport: Permohonan Pasport
- eCentral.my: Renew Pasport Malaysia Secara Online (MyOnline Pasport)
- Jabatan Imigresen Malaysia: Senarai Semak Permohonan Gantian Pasport Malaysia Hilang Yang Masih Sahlaku
- Jabatan Imigresen Malaysia: Waktu Urusan
- Wise：我可以使用 Wise 账户添加、持有和接收哪些货币？
- Wise：全球最国际化的借记卡
资料检查日期：2026年04月22日