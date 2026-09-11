GrabPay 马来西亚怎么用 2026？外籍人士注册、充值与付款指南

本文将整理 GrabPay 在马来西亚的主要用法，包括外国人如何注册和完成身份验证、如何充值与付款、基本版钱包（Basic Wallet） 高级版钱包（Premium Wallet）的差别，
免责声明：本文仅供一般信息参考。GrabPay 的功能、费用及资格要求可能调整，请以 Grab App 确认页面及官方最新条款为准。
内容目录
使用 Wise 轻松管理多种货币
如果你计划移居马来西亚或刚到大马，Wise 的多币种账户支持令吉 (MYR) 及其他 40 多种货币，可助你高效管理跨国财务。
你可以免费开户，无月费申请 Wise 借记卡进行日常消费，并以中间市场汇率进行汇款，无隐形加价，不占用个人的年度结汇额度，手续费低至 0.71%。
对于正在搬家和安顿的新移民来说，Wise 是适应新环境的实用工具，可以节省大量汇率损失。
重点概要
- GrabPay 是 Grab App 内的马币电子钱包，可用于 Grab 服务、商户扫码付款、线上消费和部分账单支付。
- 外籍人士可以使用护照注册并完成身份验证；升级至 Premium Wallet 后，可获得更高余额上限和更多转账功能。
- GrabPay 可通过扣账卡、信用卡和网上银行等方式充值，部分信用卡充值可能收取 1% 费用。
- Premium Wallet 支持向其他 GrabPay 用户转账，部分符合条件的余额也可按 Grab 当前规则转至银行账户。
- GrabPay 更适合马来西亚本地日常消费；如果经常需要外币支付、海外消费或国际汇款，可搭配 Wise 使用。
GrabPay 是什么，可以用在哪里？
GrabPay 是 Grab App 内的电子钱包，由 GPay Network (M) Sdn Bhd 提供，并受到马来西亚国家银行监管¹。
用户可以先把马币存入 GrabPay Wallet，再用钱包余额支付 Grab 服务和其他日常消费。马来西亚注册的 GrabPay Wallet）只能持有马币²，也不会为余额支付利息，因此比较适合日常付款，而不是长期储蓄。
常见用途³包括：
- 打车和外卖：支付 Grab 叫车、GrabFood（订餐） 和 GrabMart 订单等
- 实体店付款：在支持 GrabPay 或 DuitNow QR 的餐厅、商店、咖啡店和其他商户扫码付款。
- 网上购物：在结账页面提供 GrabPay 的线上商户付款。
- 手机充值：为马来西亚预付费手机号码充值。
- 缴付账单：支付 App 内支持的账单。
- 转账：向其他符合条件的 GrabPay 用户转账Grab钱包内的钱。
马来西亚编辑
Sylvia
小提示
部分符合条件的 Grab 消费也可以赚取 GrabCoins（也被称为 GrabRewards 积分）可以用于兑换 Grab 打车、外卖的现金折扣券，或者合作商家的购物优惠券。实际赚取方式和数量以 App 内显示为准。
如果你有需要持有多币种账户，并经常进行外币交易，例如在海外网站购物，或者出国旅行，可以考虑 Wise 账户。
外籍人士如何注册和验证 GrabPay？
1. 下载 Grab 应用
在 Apple App Store 、Google Play Store 或 Huawei AppGallery 搜索 “Grab: Food Delivery, Taxi Ride”，下载并安装应用。
2. 注册 Grab 账户
- 进入 App 内页面并用手机号码注册账号。
- 填写马来西亚身份证（MyKad）或护照姓名。
- 按 App 指示完成自拍人脸识别验证完成注册。
- 进入账号后，点击 “金融” ，再点击 “激活GrabPay Wallet”。
- 根据页面所显示的提示激活钱包：
- 填写电邮地址。
- 填写马来西亚身份证（MyKad）或护照姓名。
- 选择 “大马卡（马来西亚身份证）” 或 “护照” 并填写身份证号码或护照号码。
- 完成后，钱包将会激活。
GrabPay Wallet 受马来西亚国家银行监管，因此需要完成 KYC（Know Your Customer）身份验证。完成验证和激活后，可选择升级至高级版钱包（Premium Wallet），并获得更高余额和转账限额。
3. 如何设置 GrabPIN？
GrabPIN 是用于保护 GrabPay Wallet 和确认部分交易的六位数密码。
- 打开 Grab App，进入金融（Finance）。
- 点击右上角的设置（Settings）。
- 选择 Grab 密码 。
- 输入六位数密码，并再次输入确认。
- 按 App 提示完成手机验证码或身份验证。
马来西亚编辑
Sylvia
小提示
不要使用生日、电话号码或连续数字等容易猜到的组合。如果手机支持，也可以启用指纹或人脸识别（Face ID），减少输入密码时被他人看到的风险。
基本版钱包（Basic Wallet） 和高级版钱包（Premium Wallet） 有什么分别？
|功能
|Basic GrabPay Wallet⁴
|Premium GrabPay Wallet⁴
|最高钱包余额
|RM500
|RM10,000
|支付 Grab 服务
|支持
|支持
|商户消费
|支持
|支持
|向其他 GrabPay 用户转账
|不支持
|支持
|身份验证
|基本账户设置
|需要较完整的身份验证
|适合对象
|偶尔使用 Grab 的用户
|经常付款或需要转账的用户
注意：这里列出的是钱包最高余额，并不等于单笔或每日交易限额。实际可用金额还可能受到安全设置、账户状态及商户规则影响。
如何为 GrabPay 充值和付款？
Grab 官方列出的常见充值方式包括⁵：
- 支付卡（扣账卡 / 信用卡）
- 网上银行转账
- 自动充值功能
- App 当时提供的其他方式
如何使用 GrabPay充值：
- 打开 Grab App，进入后点击 “金融（Finance）” 进入钱包页面。
- 选择 “充值（Top Up）”。
- 选择可用的付款方式。
- 输入充值金额（最低充值金额 RM20）。
- 检查付款方式和充值金额。
- 确定充值。
马来西亚编辑
Sylvia
小提示
Grab App 的选项和按钮位置可能更新，实际操作应以当前介面为准。
GrabPay 有哪些付款方式？
设置好账号后，可以在结账时查看当前订单支持的付款方式。常见选项包括：
- GrabPay Wallet：先存入马币，再从钱包余额扣款。
- 信用卡或扣账卡：绑定银行卡后，可直接支付符合条件的 Grab 订单，也可用于钱包充值。
- 银行账户：部分用户可以使用 Grab 支持的银行，实际选项以 App 显示为准。
- Grab PayLater（先享后付）：符合资格的用户可以 “先消费后付款”，部分交易也可分期。Grab Pay Later 容许消费者以两种模式 “每月全额付（Postpaid）” 和 “分期付款（Instalments）” 还款.
如何使用 GrabPay 付款：
支付 Grab 叫车、GrabFood 或 GrabMart 订单时，可以在结账页面选择 GrabPay Wallet，从钱包余额扣款。
在实体店扫码付款时：
- 打开 Grab App 的扫码功能。
- 扫描商户的 GrabPay 或 DuitNow QR。
- 输入或确认付款金额。
- 检查商户名称和金额。
- 使用 GrabPIN 或 App 要求的方式确认。
如果线上商户的结账页面提供 GrabPay，也可以选择 GrabPay，并按照页面提示返回 Grab App 完成授权。
付款前应仔细核对商户名称，尤其是店内张贴的静态二维码。如果 App 显示的收款方与店铺名称不符，先不要付款。
如何开通 Grab PayLater？
符合资格的用户可以打开 Grab App，依次进入 Payments → Explore GrabPay → Enjoy Now and Pay Later，再按照页面提示完成激活。系统会根据账户情况提供个人可用额度，并显示可选择的还款方式。
申请人通常需要年满 21 岁、完成账户身份验证，并使用最新版 Grab App。即使符合这些基本条件，是否开放 PayLater 仍取决于 Grab 的内部审核⁶。
激活后，可以设置从 GrabPay Wallet 余额或已绑定的银行卡自动还款。使用前应检查付款日期、利息及逾期费用，避免因扣款失败而产生额外收费。
GrabPay 可以转账或提现吗？
高级版钱包（Premium Wallet） 用户可以向其他 GrabPay Wallet 用户转账。GrabPay Wallet 不能像银行卡一样，直接从 自动提款机（ATM） 提取现金。
根据 GrabPay 用户条款，符合条件的 GrabPay Credits 可以转至用户本人名下的马来西亚持牌银行账户。不过，这并不是向任意银行账户转账的功能，实际能否使用仍以 Grab App 是否显示相关选项为准。
如果 App 内没有银行转出选项，用户便无法自行把余额转入银行账户。不同来源的余额，例如奖励或优惠余额，也未必支持转出。因此，在充值较大金额前，最好先检查自己的钱包类型、余额说明及当前可用的转账功能。
💡重要提示：
- 转给其他 GrabPay 用户： Premium Wallet 支持
- 转给他人的银行账户： 不应视为支持
- 转至本人名下的马来西亚银行账户： 条款允许，但须以 App 实际开放为准
- ATM 直接取现： 不支持
如果你还经常把钱汇到海外账户或家人名下，这篇马来西亚国际汇款指南也能帮你把费用和路径看得更清楚。
GrabPay 有哪些费用和使用限制？
|项目
|费用或限制
|一般消费
|Grab 通常不向消费者收取 GrabPay Wallet 使用费
|信用卡充值
|通常收取充值金额 1% 的充值费，部分卡片可豁免充值费⁷
|扣款卡或银行转账充值
|目前不收取 Grab 的充值费
信用卡充值是否收费，会因卡片、推广活动及 Grab 当时的政策而异。输入充值金额并选择银行卡后，App 会在确认前显示实际便利费；如果页面显示 RM0，代表该笔充值目前没有额外收取 Grab 充值费。
需要注意，Grab 收取的充值费与发卡银行收费属于两回事。即使 Grab 没有收费，部分银行仍可能把电子钱包充值视为特殊交易，并另外收取费用或不给予积分。
GrabPay 的收费和豁免名单可能调整，充值前应以 App 确认页面及 Grab 官方条款为准。
使用 GrabPay 时要注意什么？
GrabPay 提供 GrabPIN、数据加密、交易监测及紧急账户保护功能，但用户仍需要保护手机和登录资料⁸：
- 不向他人透露 GrabPIN 或一次性验证码
- 不通过陌生链接登录 Grab 账号
- 扫码付款前核对商户名称和金额
- 发现不明交易时立即检查账号并联系 Grab
安全功能可以降低风险，但无法避免误转账、扫错二维码或主动向诈骗者透露验证码。
Wise： 跨境支付和多币种管理方案
GrabPay 适合处理马来西亚本地的小额消费，尤其是 Grab 打车、外卖、账单和商户扫码付款。完成身份验证后，用户还可以获得较高的钱包余额，并使用符合条件的转账功能。
它的限制也很清楚：钱包只持有马币，不能直接从 ATM 取现，也不是为国际汇款和多币种消费设计的工具。如果生活中同时有本地和跨境支付需求，可以使用 GrabPay 处理马来西亚日常消费，再搭配 Wise 账户处理外币和海外付款。
Wise 是一家提供国际汇款和多币种账户服务的金融科技公司，主要用于处理跨境支付、外币兑换和海外消费等需求。用户可以通过 Wise 账户持有和兑换多种货币、向海外银行账户汇款，并使用 Wise 借记卡进行线上、线下及海外消费。
- 资金安全： Wise 在马来西亚属于受监管的汇款、货币兑换和电子货币服务提供者，并受到马来西亚国家银行（Bank Negara Malaysia）的相关监管¹。
- 多币种账户： 可同时持有 40+ 种货币，并获取多种主要货币的本地账户资料，方便接收海外款项。
- 国际汇款： 支持汇款至全球 160 多个国家和地区⁹，并按市场中间汇率兑换货币；汇率和手续费会在转账前清楚列明，费用公开透明，无隐藏汇率加价。
- Wise 借记卡：支持跨国消费与全球 ATM 取现¹⁰，申请 Wise 借记卡，并通过智能兑换自动选择合适的币种付款，避免高额货币转换费。
FAQ
常见问题
GrabPay Wallet 和信用卡直接付款有什么区别？
GrabPay Wallet 需要先充值马币，再从钱包余额扣款；信用卡则在消费时直接扣款，无需预先充值。两者可能涉及不同的充值、换汇或银行费用，付款前应先查看确认页面。
GrabPay 余额会获得利息吗？
不会，GrabPay Wallet 属于预付电子钱包，不是储蓄账户，钱包余额不会产生利息。
可以主动关闭 GrabPay Wallet 吗？
可以通过 Grab 帮助中心 或 App 内的客服渠道申请关闭。处理前应先确认钱包没有剩余余额、未完成交易或待处理的 PayLater 账单，具体步骤以 Grab 客服的最新指示为准。