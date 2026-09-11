GrabPay 马来西亚怎么用 2026？外籍人士注册、充值与付款指南

重点概要 GrabPay 是 Grab App 内的马币电子钱包，可用于 Grab 服务、商户扫码付款、线上消费和部分账单支付。

外籍人士可以使用护照注册并完成身份验证；升级至 Premium Wallet 后，可获得更高余额上限和更多转账功能。

GrabPay 可通过扣账卡、信用卡和网上银行等方式充值，部分信用卡充值可能收取 1% 费用。

Premium Wallet 支持向其他 GrabPay 用户转账，部分符合条件的余额也可按 Grab 当前规则转至银行账户。

GrabPay 更适合马来西亚本地日常消费；如果经常需要外币支付、海外消费或国际汇款，可搭配 Wise 使用。

GrabPay 是什么，可以用在哪里？ GrabPay 是 Grab App 内的电子钱包，由 GPay Network (M) Sdn Bhd 提供，并受到马来西亚国家银行监管¹。 用户可以先把马币存入 GrabPay Wallet，再用钱包余额支付 Grab 服务和其他日常消费。马来西亚注册的 GrabPay Wallet）只能持有马币²，也不会为余额支付利息，因此比较适合日常付款，而不是长期储蓄。 常见用途³包括： 打车和外卖 ：支付 Grab 叫车、GrabFood（订餐） 和 GrabMart 订单等

：支付 Grab 叫车、GrabFood（订餐） 和 GrabMart 订单等 实体店付款 ：在支持 GrabPay 或 DuitNow QR 的餐厅、商店、咖啡店和其他商户扫码付款。

：在支持 GrabPay 或 DuitNow QR 的餐厅、商店、咖啡店和其他商户扫码付款。 网上购物 ：在结账页面提供 GrabPay 的线上商户付款。

：在结账页面提供 GrabPay 的线上商户付款。 手机充值 ：为马来西亚预付费手机号码充值。

：为马来西亚预付费手机号码充值。 缴付账单 ：支付 App 内支持的账单。

：支付 App 内支持的账单。 转账：向其他符合条件的 GrabPay 用户转账Grab钱包内的钱。 马来西亚编辑 Sylvia 小提示 部分符合条件的 Grab 消费也可以赚取 GrabCoins（也被称为 GrabRewards 积分）可以用于兑换 Grab 打车、外卖的现金折扣券，或者合作商家的购物优惠券。实际赚取方式和数量以 App 内显示为准。 如果你有需要持有多币种账户，并经常进行外币交易，例如在海外网站购物，或者出国旅行，可以考虑 Wise 账户。

外籍人士如何注册和验证 GrabPay？ 1. 下载 Grab 应用 在 Apple App Store 、Google Play Store 或 Huawei AppGallery 搜索 “Grab: Food Delivery, Taxi Ride”，下载并安装应用。 2. 注册 Grab 账户 进入 App 内页面并用手机号码注册账号。 填写马来西亚身份证（MyKad）或护照姓名。 按 App 指示完成自拍人脸识别验证完成注册。 进入账号后，点击 “金融” ，再点击 “激活GrabPay Wallet”。 根据页面所显示的提示激活钱包： 填写电邮地址。

填写马来西亚身份证（MyKad）或护照姓名。

选择 “大马卡（马来西亚身份证）” 或 “护照” 并填写身份证号码或护照号码。 完成后，钱包将会激活。 GrabPay Wallet 受马来西亚国家银行监管，因此需要完成 KYC（Know Your Customer）身份验证。完成验证和激活后，可选择升级至高级版钱包（Premium Wallet），并获得更高余额和转账限额。 3. 如何设置 GrabPIN？ GrabPIN 是用于保护 GrabPay Wallet 和确认部分交易的六位数密码。 打开 Grab App，进入金融（Finance）。 点击右上角的设置（Settings）。 选择 Grab 密码 。 输入六位数密码，并再次输入确认。 按 App 提示完成手机验证码或身份验证。 马来西亚编辑 Sylvia 小提示 不要使用生日、电话号码或连续数字等容易猜到的组合。如果手机支持，也可以启用指纹或人脸识别（Face ID），减少输入密码时被他人看到的风险。

基本版钱包（Basic Wallet） 和高级版钱包（Premium Wallet） 有什么分别？ 功能 Basic GrabPay Wallet⁴ Premium GrabPay Wallet⁴ 最高钱包余额 RM500 RM10,000 支付 Grab 服务 支持 支持 商户消费 支持 支持 向其他 GrabPay 用户转账 不支持 支持 身份验证 基本账户设置 需要较完整的身份验证 适合对象 偶尔使用 Grab 的用户 经常付款或需要转账的用户 注意：这里列出的是钱包最高余额，并不等于单笔或每日交易限额。实际可用金额还可能受到安全设置、账户状态及商户规则影响。

如何为 GrabPay 充值和付款？ Grab 官方列出的常见充值方式包括⁵： 支付卡（扣账卡 / 信用卡）

网上银行转账

自动充值功能

App 当时提供的其他方式 如何使用 GrabPay充值： 打开 Grab App，进入后点击 “金融（Finance）” 进入钱包页面。 选择 “充值（Top Up）”。 选择可用的付款方式。 输入充值金额（最低充值金额 RM20）。 检查付款方式和充值金额。 确定充值。 马来西亚编辑 Sylvia 小提示 Grab App 的选项和按钮位置可能更新，实际操作应以当前介面为准。 GrabPay 有哪些付款方式？ 设置好账号后，可以在结账时查看当前订单支持的付款方式。常见选项包括： GrabPay Wallet ：先存入马币，再从钱包余额扣款。

：先存入马币，再从钱包余额扣款。 信用卡或扣账卡 ：绑定银行卡后，可直接支付符合条件的 Grab 订单，也可用于钱包充值。

：绑定银行卡后，可直接支付符合条件的 Grab 订单，也可用于钱包充值。 银行账户 ：部分用户可以使用 Grab 支持的银行，实际选项以 App 显示为准。

：部分用户可以使用 Grab 支持的银行，实际选项以 App 显示为准。 Grab PayLater（先享后付）：符合资格的用户可以 “先消费后付款”，部分交易也可分期。Grab Pay Later 容许消费者以两种模式 “每月全额付（Postpaid）” 和 “分期付款（Instalments）” 还款. 如何使用 GrabPay 付款： 支付 Grab 叫车、GrabFood 或 GrabMart 订单时，可以在结账页面选择 GrabPay Wallet，从钱包余额扣款。 在实体店扫码付款时： 打开 Grab App 的扫码功能。 扫描商户的 GrabPay 或 DuitNow QR。 输入或确认付款金额。 检查商户名称和金额。 使用 GrabPIN 或 App 要求的方式确认。 如果线上商户的结账页面提供 GrabPay，也可以选择 GrabPay，并按照页面提示返回 Grab App 完成授权。 付款前应仔细核对商户名称，尤其是店内张贴的静态二维码。如果 App 显示的收款方与店铺名称不符，先不要付款。 如何开通 Grab PayLater？ 符合资格的用户可以打开 Grab App，依次进入 Payments → Explore GrabPay → Enjoy Now and Pay Later，再按照页面提示完成激活。系统会根据账户情况提供个人可用额度，并显示可选择的还款方式。 申请人通常需要年满 21 岁、完成账户身份验证，并使用最新版 Grab App。即使符合这些基本条件，是否开放 PayLater 仍取决于 Grab 的内部审核⁶。 激活后，可以设置从 GrabPay Wallet 余额或已绑定的银行卡自动还款。使用前应检查付款日期、利息及逾期费用，避免因扣款失败而产生额外收费。

GrabPay 可以转账或提现吗？ 高级版钱包（Premium Wallet） 用户可以向其他 GrabPay Wallet 用户转账。GrabPay Wallet 不能像银行卡一样，直接从 自动提款机（ATM） 提取现金。 根据 GrabPay 用户条款，符合条件的 GrabPay Credits 可以转至用户本人名下的马来西亚持牌银行账户。不过，这并不是向任意银行账户转账的功能，实际能否使用仍以 Grab App 是否显示相关选项为准。 如果 App 内没有银行转出选项，用户便无法自行把余额转入银行账户。不同来源的余额，例如奖励或优惠余额，也未必支持转出。因此，在充值较大金额前，最好先检查自己的钱包类型、余额说明及当前可用的转账功能。 💡重要提示： 转给其他 GrabPay 用户： Premium Wallet 支持

Premium Wallet 支持 转给他人的银行账户： 不应视为支持

不应视为支持 转至本人名下的马来西亚银行账户： 条款允许，但须以 App 实际开放为准

条款允许，但须以 App 实际开放为准 ATM 直接取现： 不支持 如果你还经常把钱汇到海外账户或家人名下，这篇马来西亚国际汇款指南也能帮你把费用和路径看得更清楚。

GrabPay 有哪些费用和使用限制？ 项目 费用或限制 一般消费 Grab 通常不向消费者收取 GrabPay Wallet 使用费 信用卡充值 通常收取充值金额 1% 的充值费，部分卡片可豁免充值费⁷ 扣款卡或银行转账充值 目前不收取 Grab 的充值费 信用卡充值是否收费，会因卡片、推广活动及 Grab 当时的政策而异。输入充值金额并选择银行卡后，App 会在确认前显示实际便利费；如果页面显示 RM0，代表该笔充值目前没有额外收取 Grab 充值费。 需要注意，Grab 收取的充值费与发卡银行收费属于两回事。即使 Grab 没有收费，部分银行仍可能把电子钱包充值视为特殊交易，并另外收取费用或不给予积分。 GrabPay 的收费和豁免名单可能调整，充值前应以 App 确认页面及 Grab 官方条款为准。 财务管理 马来西亚电子钱包怎么选？实用指南2026 延伸阅读

使用 GrabPay 时要注意什么？ GrabPay 提供 GrabPIN、数据加密、交易监测及紧急账户保护功能，但用户仍需要保护手机和登录资料⁸： 不向他人透露 GrabPIN 或一次性验证码

不通过陌生链接登录 Grab 账号

扫码付款前核对商户名称和金额

发现不明交易时立即检查账号并联系 Grab 安全功能可以降低风险，但无法避免误转账、扫错二维码或主动向诈骗者透露验证码。