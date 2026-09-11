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GrabPay 马来西亚怎么用 2026？外籍人士注册、充值与付款指南

在马来西亚生活，无论是用 Grab 叫车、使用 GrabFood 点外卖，还是在商店扫码付款，GrabPay 都是经常会遇到的本地支付工具。

在电脑旁使用手机展示 GrabPay 电子钱包应用进行网购数字支付
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已更新 11-9-2026

本文将整理 GrabPay 在马来西亚的主要用法，包括外国人如何注册和完成身份验证、如何充值与付款、基本版钱包（Basic Wallet） 高级版钱包（Premium Wallet）的差别，

免责声明：本文仅供一般信息参考。GrabPay 的功能、费用及资格要求可能调整，请以 Grab App 确认页面及官方最新条款为准。

内容目录

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重点概要

  • GrabPay 是 Grab App 内的马币电子钱包，可用于 Grab 服务、商户扫码付款、线上消费和部分账单支付。
  • 外籍人士可以使用护照注册并完成身份验证；升级至 Premium Wallet 后，可获得更高余额上限和更多转账功能。
  • GrabPay 可通过扣账卡、信用卡和网上银行等方式充值，部分信用卡充值可能收取 1% 费用。
  • Premium Wallet 支持向其他 GrabPay 用户转账，部分符合条件的余额也可按 Grab 当前规则转至银行账户。
  • GrabPay 更适合马来西亚本地日常消费；如果经常需要外币支付、海外消费或国际汇款，可搭配 Wise 使用。

GrabPay 是什么，可以用在哪里？

GrabPay 是 Grab App 内的电子钱包，由 GPay Network (M) Sdn Bhd 提供，并受到马来西亚国家银行监管¹。

用户可以先把马币存入 GrabPay Wallet，再用钱包余额支付 Grab 服务和其他日常消费。马来西亚注册的 GrabPay Wallet）只能持有马币²，也不会为余额支付利息，因此比较适合日常付款，而不是长期储蓄。

常见用途³包括：

  • 打车和外卖：支付 Grab 叫车、GrabFood（订餐） 和 GrabMart 订单等
  • 实体店付款：在支持 GrabPay 或 DuitNow QR 的餐厅、商店、咖啡店和其他商户扫码付款。
  • 网上购物：在结账页面提供 GrabPay 的线上商户付款。
  • 手机充值：为马来西亚预付费手机号码充值。
  • 缴付账单：支付 App 内支持的账单。
  • 转账：向其他符合条件的 GrabPay 用户转账Grab钱包内的钱。
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Sylvia

小提示

部分符合条件的 Grab 消费也可以赚取 GrabCoins（也被称为 GrabRewards 积分）可以用于兑换 Grab 打车、外卖的现金折扣券，或者合作商家的购物优惠券。实际赚取方式和数量以 App 内显示为准。

如果你有需要持有多币种账户，并经常进行外币交易，例如在海外网站购物，或者出国旅行，可以考虑 Wise 账户

外籍人士如何注册和验证 GrabPay？

1. 下载 Grab 应用

Apple App StoreGoogle Play StoreHuawei AppGallery 搜索 “Grab: Food Delivery, Taxi Ride”，下载并安装应用。

2. 注册 Grab 账户

  1. 进入 App 内页面并用手机号码注册账号。
  2. 填写马来西亚身份证（MyKad）或护照姓名。
  3. 按 App 指示完成自拍人脸识别验证完成注册。
  4. 进入账号后，点击 “金融” ，再点击 “激活GrabPay Wallet”。
  5. 根据页面所显示的提示激活钱包：
  • 填写电邮地址。
  • 填写马来西亚身份证（MyKad）或护照姓名。
  • 选择 “大马卡（马来西亚身份证）” 或 “护照” 并填写身份证号码或护照号码。
  1. 完成后，钱包将会激活。

GrabPay Wallet 受马来西亚国家银行监管，因此需要完成 KYC（Know Your Customer）身份验证。完成验证和激活后，可选择升级至高级版钱包（Premium Wallet），并获得更高余额和转账限额。

3. 如何设置 GrabPIN？

GrabPIN 是用于保护 GrabPay Wallet 和确认部分交易的六位数密码。

  1. 打开 Grab App，进入金融（Finance）
  2. 点击右上角的设置（Settings）
  3. 选择 Grab 密码
  4. 输入六位数密码，并再次输入确认。
  5. 按 App 提示完成手机验证码或身份验证。
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Sylvia

小提示

不要使用生日、电话号码或连续数字等容易猜到的组合。如果手机支持，也可以启用指纹或人脸识别（Face ID），减少输入密码时被他人看到的风险。

基本版钱包（Basic Wallet） 和高级版钱包（Premium Wallet） 有什么分别？

功能Basic GrabPay Wallet⁴Premium GrabPay Wallet⁴
最高钱包余额RM500RM10,000
支付 Grab 服务支持支持
商户消费支持支持
向其他 GrabPay 用户转账不支持支持
身份验证基本账户设置需要较完整的身份验证
适合对象偶尔使用 Grab 的用户经常付款或需要转账的用户

注意：这里列出的是钱包最高余额，并不等于单笔或每日交易限额。实际可用金额还可能受到安全设置、账户状态及商户规则影响。

如何为 GrabPay 充值和付款？

Grab 官方列出的常见充值方式包括⁵：

  • 支付卡（扣账卡 / 信用卡）
  • 网上银行转账
  • 自动充值功能
  • App 当时提供的其他方式

如何使用 GrabPay充值：

  1. 打开 Grab App，进入后点击 “金融（Finance）” 进入钱包页面。
马来西亚 Grab App 首页界面，包含打车、订餐及金融服务入口
  1. 选择 “充值（Top Up）”
GrabPay 应用中的金融与 GrabPay Wallet 钱包管理界面
  1. 选择可用的付款方式
马来西亚 GrabPay 钱包充值页面，提供支付卡、关联银行账户与网上银行等充值方式
  1. 输入充值金额（最低充值金额 RM20）。
在 GrabPay 钱包充值页面输入 Top-up 充值金额 RM 20 的界面步骤
  1. 检查付款方式和充值金额。
使用 Maybank 网上银行核对并确认 GrabPay 钱包充值信息的步骤页面
  1. 确定充值。
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小提示

Grab App 的选项和按钮位置可能更新，实际操作应以当前介面为准。

GrabPay 有哪些付款方式？

设置好账号后，可以在结账时查看当前订单支持的付款方式。常见选项包括：

  • GrabPay Wallet：先存入马币，再从钱包余额扣款。
  • 信用卡或扣账卡：绑定银行卡后，可直接支付符合条件的 Grab 订单，也可用于钱包充值。
  • 银行账户：部分用户可以使用 Grab 支持的银行，实际选项以 App 显示为准。
  • Grab PayLater（先享后付）：符合资格的用户可以 “先消费后付款”，部分交易也可分期。Grab Pay Later 容许消费者以两种模式 “每月全额付（Postpaid）” 和 “分期付款（Instalments）” 还款.

如何使用 GrabPay 付款：

支付 Grab 叫车、GrabFood 或 GrabMart 订单时，可以在结账页面选择 GrabPay Wallet，从钱包余额扣款。

在实体店扫码付款时：

  1. 打开 Grab App 的扫码功能。
  2. 扫描商户的 GrabPay 或 DuitNow QR。
  3. 输入或确认付款金额。
  4. 检查商户名称和金额。
  5. 使用 GrabPIN 或 App 要求的方式确认。

如果线上商户的结账页面提供 GrabPay，也可以选择 GrabPay，并按照页面提示返回 Grab App 完成授权。

付款前应仔细核对商户名称，尤其是店内张贴的静态二维码。如果 App 显示的收款方与店铺名称不符，先不要付款。

如何开通 Grab PayLater？

符合资格的用户可以打开 Grab App，依次进入 Payments → Explore GrabPay → Enjoy Now and Pay Later，再按照页面提示完成激活。系统会根据账户情况提供个人可用额度，并显示可选择的还款方式。

申请人通常需要年满 21 岁、完成账户身份验证，并使用最新版 Grab App。即使符合这些基本条件，是否开放 PayLater 仍取决于 Grab 的内部审核⁶。

激活后，可以设置从 GrabPay Wallet 余额或已绑定的银行卡自动还款。使用前应检查付款日期、利息及逾期费用，避免因扣款失败而产生额外收费。

GrabPay 可以转账或提现吗？

高级版钱包（Premium Wallet） 用户可以向其他 GrabPay Wallet 用户转账。GrabPay Wallet 不能像银行卡一样，直接从 自动提款机（ATM） 提取现金。

根据 GrabPay 用户条款，符合条件的 GrabPay Credits 可以转至用户本人名下的马来西亚持牌银行账户。不过，这并不是向任意银行账户转账的功能，实际能否使用仍以 Grab App 是否显示相关选项为准。

如果 App 内没有银行转出选项，用户便无法自行把余额转入银行账户。不同来源的余额，例如奖励或优惠余额，也未必支持转出。因此，在充值较大金额前，最好先检查自己的钱包类型、余额说明及当前可用的转账功能。

💡重要提示：

  • 转给其他 GrabPay 用户： Premium Wallet 支持
  • 转给他人的银行账户： 不应视为支持
  • 转至本人名下的马来西亚银行账户： 条款允许，但须以 App 实际开放为准
  • ATM 直接取现： 不支持

如果你还经常把钱汇到海外账户或家人名下，这篇马来西亚国际汇款指南也能帮你把费用和路径看得更清楚。

GrabPay 有哪些费用和使用限制？

项目费用或限制
一般消费Grab 通常不向消费者收取 GrabPay Wallet 使用费
信用卡充值通常收取充值金额 1% 的充值费，部分卡片可豁免充值费⁷
扣款卡或银行转账充值目前不收取 Grab 的充值费

信用卡充值是否收费，会因卡片、推广活动及 Grab 当时的政策而异。输入充值金额并选择银行卡后，App 会在确认前显示实际便利费；如果页面显示 RM0，代表该笔充值目前没有额外收取 Grab 充值费。

需要注意，Grab 收取的充值费与发卡银行收费属于两回事。即使 Grab 没有收费，部分银行仍可能把电子钱包充值视为特殊交易，并另外收取费用或不给予积分。

GrabPay 的收费和豁免名单可能调整，充值前应以 App 确认页面及 Grab 官方条款为准。

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财务管理

马来西亚电子钱包怎么选？实用指南2026

延伸阅读

使用 GrabPay 时要注意什么？

GrabPay 提供 GrabPIN、数据加密、交易监测及紧急账户保护功能，但用户仍需要保护手机和登录资料⁸：

  • 不向他人透露 GrabPIN 或一次性验证码
  • 不通过陌生链接登录 Grab 账号
  • 扫码付款前核对商户名称和金额
  • 发现不明交易时立即检查账号并联系 Grab

安全功能可以降低风险，但无法避免误转账、扫错二维码或主动向诈骗者透露验证码。

Wise： 跨境支付和多币种管理方案

GrabPay 适合处理马来西亚本地的小额消费，尤其是 Grab 打车、外卖、账单和商户扫码付款。完成身份验证后，用户还可以获得较高的钱包余额，并使用符合条件的转账功能。

它的限制也很清楚：钱包只持有马币，不能直接从 ATM 取现，也不是为国际汇款和多币种消费设计的工具。如果生活中同时有本地和跨境支付需求，可以使用 GrabPay 处理马来西亚日常消费，再搭配 Wise 账户处理外币和海外付款。

Wise 是一家提供国际汇款和多币种账户服务的金融科技公司，主要用于处理跨境支付、外币兑换和海外消费等需求。用户可以通过 Wise 账户持有和兑换多种货币、向海外银行账户汇款，并使用 Wise 借记卡进行线上、线下及海外消费。

  • 资金安全： Wise 在马来西亚属于受监管的汇款、货币兑换和电子货币服务提供者，并受到马来西亚国家银行（Bank Negara Malaysia）的相关监管¹。
  • 多币种账户： 可同时持有 40+ 种货币，并获取多种主要货币的本地账户资料，方便接收海外款项。
  • 国际汇款： 支持汇款至全球 160 多个国家和地区⁹，并按市场中间汇率兑换货币；汇率和手续费会在转账前清楚列明，费用公开透明，无隐藏汇率加价。 
  • Wise 借记卡：支持跨国消费与全球 ATM 取现¹⁰，申请 Wise 借记卡，并通过智能兑换自动选择合适的币种付款，避免高额货币转换费。
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财务管理

2026 Wise 马来西亚使用指南：如何跨境汇款与消费

阅读更多

FAQ

常见问题

GrabPay Wallet 和信用卡直接付款有什么区别？

GrabPay Wallet 需要先充值马币，再从钱包余额扣款；信用卡则在消费时直接扣款，无需预先充值。两者可能涉及不同的充值、换汇或银行费用，付款前应先查看确认页面。

GrabPay 余额会获得利息吗？

不会，GrabPay Wallet 属于预付电子钱包，不是储蓄账户，钱包余额不会产生利息。

可以主动关闭 GrabPay Wallet 吗？

可以通过 Grab 帮助中心 或 App 内的客服渠道申请关闭。处理前应先确认钱包没有剩余余额、未完成交易或待处理的 PayLater 账单，具体步骤以 Grab 客服的最新指示为准。

Author

Sylvia Chan

关于作者

身为产品行销人与内容创作者，Sylvia 偏爱有理有据的表达，喜欢研究产品、整理资讯，并将复杂的概念化为简单易懂的内容。她相信，在资讯纷繁的 AI 时代，好的内容不只是提供答案，更能帮助读者厘清问题、建立判断，做出更从容的选择；同时，也让真正有价值的产品，被需要的人理解与看见。

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