国家/地区旗帜
Expatica徽标
免责声明

No topic

财务管理

马来西亚 Public Bank 开户2026：外籍人士条件、资料、流程与替代方案

对计划在马来西亚生活、工作或留学的外籍人士来说，开设本地银行账户几乎是刚落地就要处理的第一步。工资入账、日常消费、缴费和租房支付，大多都需要本地账户支持。在众多银行中，Public Bank（大众银行）是许多人的常见选择之一。

特写镜头下，一个彩色编织布艺钱包里露出了多张马来西亚令吉（MYR）纸币，包括绿色的 50 令吉和紫色的 100 令吉，钱包旁摆放着一台办公用的电子计算器，常用于理财、税务计算或商务概念的配图。
writer

已更新 3-8-2026

本文将帮你梳理 Public Bank 的开户资格、账户类型、所需文件与办理流程，并说明外籍申请人最常遇到的障碍以及无法开户时的替代方案，帮助你在前往分行之前充分准备。

免责声明：本文由 Wise 提供信息支持，仅供一般参考。任何开户资格、费用、账户功能、汇率、可用货币、网银流程与文件要求，都应以 Public BankWise 及相关官方页面的最新信息和实际审核为准。

使用 Wise 轻松管理多种货币

如果你计划移居马来西亚或刚到大马，Wise 的多币种账户支持令吉 (MYR) 及其他 40 多种货币，可助你高效管理跨国财务。

你可以免费开户，无月费申请 Wise 借记卡进行日常消费，并以中间市场汇率进行汇款，无隐形加价，不占用个人的年度结汇额度，手续费低至 0.77%。

对于正在搬家和安顿的新移民来说，Wise 是适应新环境的实用工具，可以节省大量汇率损失。

要点速览

  • 在满足相关条件的情况下，外籍人士通常可以申请 Public Bank 开户口，但能否通过仍取决于签证类型、账户类型、资料组合和分行审核。
  • 对外国人来说，网上开户口通常不等于全程线上完成，很多情况仍要本人到分行核件。
  • 常见资料包括护照、有效签证或准证、地址证明、雇主信或学校文件、本地手机号，以及初始存款。
  • 新到马来西亚时，最容易卡住的是地址证明不在自己名下、签证文件未齐，或某些账户类型被问到介绍人。
  • 如果你还在等材料、还没约到分行，Wise 更适合做跨境汇款和多币种资金管理的过渡工具，不是本地银行户口的完全替代。

外国人能在马来西亚 Public Bank 开户吗？

在满足相关条件的情况下，外籍人士通常可以申请，但是否成功开户，要看你的签证或准证、账户类型、资料组合和分行审核。

马来西亚银行体系由马来西亚国家银行（Bank Negara Malaysia，BNM） 监管，开户时的身份核验（KYC）也是 BNM 要求的必要步骤1，但具体开户决定取决于银行和目标分行。

#

银行服务

马来西亚银行开户（2026）：外国人办理马来西亚银行账户申请指南。

阅读更多

相对容易办理的情况

  • 持有有效护照、工作准证、学生签证或其他有效身份文件
  • 能提供自己名下或银行认可的地址证明
  • 只是申请基础储蓄户口，用途清楚，例如日常收支或工资入账

不一定容易办理的情况

  • 刚到马来西亚，还没有本地地址证明
  • 签证或准证还在审批，或剩余有效期较短
  • 直接申请要求更高的来往户口，或文件用途说不清

如果你已经持有有效工作准证、学生签证，或较稳定的长期居留身份，通常比刚入境、文件还没补齐的人更容易推进。需要留意的是，旅游签证通常不被视为有效的居留证明，因此一般无法据此开户。

Public Bank 网上开户可以吗？

由于账户性质和审批标准不同，申请流程通常无法完全线上完成。外籍人士可以先在网上提交 Public Bank 的开户申请，然后亲自前往银行分行完成身份验证与开户手续。

image of insider

作者

Sylvia

Expatica 小提示

虽然同样是 Public Bank，但是不同的地区分行，对地址证明和额外资料需求可能不完全一样，建议在准备资料时可以致电该分行确认所需的资料，以避免需要再跑一趟。

Public Bank 户口种类怎么选？

screenshot of Public Bank's official website

Public Bank 的账户可分为储蓄往来账户外币/定存类产品。不同账户主要差别在用途（工资、日常消费或资金管理）以及银行审核条件。

类型账户名称例子主要用途适合人群关键说明
储蓄账户3Basic Savings Account / Savings Account / Savings Account-i日常收支、工资入账刚到马来西亚人士、在职人士、学生最常见账户类型，外籍人士可申请
高余额储蓄账户4MoneyPLUS Savings Account存款管理与利息优化有较高存款或储蓄规划的人可设最低余额要求，适合长期存款
往来账户5Current Account高频转账、商业交易自由职业者或业务用户支持支票与高频资金流动
伊斯兰往来账户Current Account-i / BASIC Qard Current Account-i / PLUS Current Account-i日常交易（符合伊斯兰教法）偏好符合伊斯兰教法交易的用户账户结构符合伊斯兰金融原则，部分功能视银行酌情
定存与外币账户6Fixed Deposit / Foreign Currency Account / PB Multi Currency Account储蓄、外币持有与跨境资金管理有储蓄或跨境资金需求的人涉及汇率风险或锁定期
年长储蓄账户50 Plus Savings Account长期储蓄50岁以上客户有年龄限制

新到马来西亚先考虑哪一种？

  • 刚到马来西亚，如果只是处理日常付款和转账，可以先申请基础储蓄账户，这是最常见、也最容易使用的选择。
  • 如果主要需求是工资入账，优先确认雇主使用的银行，再到对应分行了解可接受的账户类型和所需文件。
  • 如果有长期持有外币的需求，可以直接询问外币账户的开户条件，但这类账户通常审核更严格，不适合作为第一步优先选择，应先确保本地储蓄账户已经成功开通。

Public Bank 开户前要准备什么资料？

外籍人士在 Public Bank 开户时，银行主要会用这些文件来确认三件事：你的身份是否合法、你在马来西亚的停留目的、以及资金来源与用途。

必备资料

  • 护照原件、有效签证或准证（长期居留签证 / 结婚证等）  
  • 工作或学习相关证明（工作准证 / 雇主确认信或学生签证 / 学校录取通知书 / 注册证明 / 学校推荐信）
  • 地址证明 （租房合同、水电单）
  • 本地手机号（用于银行通知与网银开通）
  • 初始存款

可能追加资料

  • 护照和签证复印件
  • 租约或补充住址文件
  • 账户用途说明
  • 现有银行流水或其他资金来源证明
image of insider

作者

Sylvia

Expatica 小提示

同一家银行不同分行，对地址证明组合和补件需求可能不一样，出发前先看官方说明，再致电目标分行确认，避免需要多跑一趟。

怎么准备地址证明和介绍人推荐？

在马来西亚银行开户时，地址证明和介绍人要求并不是固定规则，而是取决于你的身份、文件完整度以及分行审核标准。银行主要目标是确认你在本地的真实居住情况与风险等级。

  • 没有在名下的地址证明：准备盖印花税的房屋租约、写明住址的雇主信、学校住宿证明，尽量提供两份能交叉证明的文件。
  • 找不到介绍人：可用雇主或学校文件替代个人介绍人（普通储蓄账户通常不需要介绍人，只有部分个案或资料不足时才会要求）。
image of insider

作者

Sylvia

Expatica 小提示

如果水电单还在房东名下，盖印花税的租约加雇主信，通常比单独拿普通租房协议更有说服力。

Public Bank 的开户流程

Public Bank 开户流程不算复杂，但外国人通常需要额外核实身份和居留资料。不同分行对所需文件可能略有不同，因此建议先确认开户要求，再安排到分行办理。

  1. 查看 Public Bank 官方网站，确认适合自己的账户类型，并查找就近的 Public Bank 分行
  2. 可联系目标分行确认外籍人士的开户要求和所需文件。
  3. 携带护照、有效签证或准证、地址证明及其他支持文件，前往分行办理开户。
  4. 填写开户申请表，并完成身份验证。
  5. 存入开户所需的初始金额（如适用），等待银行完成审核及开通账户。
  6. 领取银行卡，并启用网上银行或手机银行，同时确认转账限额及其他账户设置。

Public Bank 开户要多少钱？

Public Bank 开户通常需要存入一定的初始金额，但具体金额会根据账户类型而有所不同。部分账户同时设有最低余额要求，标准也因账户和分行政策而异。相关条款与费用详情可参考 Public Bank 官方网站或产品披露文件。

在马来西亚开户最常见的 3 个情况

1.没有自己名下地址证明

这类情况通常会影响银行对你居住稳定性的判断，但并不代表一定无法开户。

你需要准备一组可互相交叉验证的文件，例如租约、雇主信或学校住宿证明，让银行能够核实你的本地居住地址。

2. 签证或准证材料还没办理好

这种情况通常表示你的本地居留身份仍在处理中，银行在审核时会更谨慎。你需要先确认现有文件是否足以申请基础账户，或等待正式签证或准证获批后再办理。

3. 被要求提供介绍人，或不确定该问哪家分行

银行可能根据账户类型或分行内部规定进行额外审核。你可以先调整咨询方式，例如询问基础储蓄账户的要求，或向不同分行确认，因为不同分行执行标准可能有所差异。

#

签证移民

马来西亚 DE Rantau Nomad Pass 完整申请指南 2026

阅读更多

如果暂时开不了户，如何先用 Wise 过渡？

如果你如果当前最迫切的需求是把海外生活费换成 MYR、从境外收款，或处理落地初期的日常支出，Wise 可以作为过渡工具。Wise 适合跨境汇款、多币种持有和短期资金管理7。不过，Wise 并非马来西亚本地银行户口，不能替代本地银行作为工资发放、贷款、信用记录或某些储蓄的功能。

具体功能、费用和产品可用性，以官方最新页面为准，本文内容不构成财务建议。想了解更多 Wise 的适用场景，可以参考 2026 Wise 马来西亚使用指南：如何跨境汇款与消费

了解更多

什么时候用 Wise，什么时候一定要办里本地银行？

如果你的主要需求是跨境汇款、短期资金周转，或者刚到马来西亚仍在准备文件，Wise 通常更容易先使用。

但如果你已经开始领取本地工资、需要长期处理账单支付，或计划建立信用记录（例如信用卡或贷款），仍然需要尽快开设本地银行账户。

如果你还在等地址证明、签证文件或分行预约，可以先阅读 马来西亚国际汇款指南：手续费对比、Touch ‘n Go 直汇与靠谱平台推荐 (2026 最新版) 和上面的 Wise 指南，先把跨境资金安排好，再处理本地开户会更方便。

FAQ

Public Bank 开户常见问题

Public Bank 开户口需要准备什么资料？

外国人到 Public Bank 开户需要准备有效护照、有效签证或准证、地址证明、雇主信或学校文件、本地手机号和初始存款。不同账户类型和分行，可能会要求补充额外文件，用于进一步核实身份或居住情况。

Public Bank 开户口需要多少钱？

没有统一适用于所有账户的固定金额。开户时通常涉及初始存款，同时部分账户可能设有最低余额或相关费用条件，具体标准会根据账户类型及分行要求而有所不同，建议以官方最新页面和分行回复为准。

Public Bank 网上开银行户口流程适用于外国人吗？

不完全适用。外籍人士通常可以先在线提交申请或填写资料，但开户流程一般仍需本人到分行完成身份验证与文件核对，这是银行合规要求的一部分。

Public Bank 开户条件对留学生和上班族一样吗？

两者都需要证明自己在马来西亚合法居留的身份，但支持文件通常不同。留学生通常使用录取通知、学生签证或学校文件，而上班族则主要依赖工作准证和雇主信作为支持材料。

资料来源

  1. Bank Negara Malaysia
  2. Expatica马来西亚银行开户（2026）
  3. Public Bank ：Public Bank 官方储蓄户口页面Public Bank：Public Bank MoneyPLUS Savings accounts 页面Public Bank — Public Bank Current Account 条款 PDFForeign Currency Account Overview — 外币账户概览资料
  4. Wise：全球通用的国际账户
  5. Expatica: 2026 Wise 马来西亚使用指南
  6. 马来西亚 DE Rantau Nomad Pass 完整申请指南 2026
  7. Expatica: 马来西亚国际汇款指南
  8. Bank Negara Malaysia — 马来西亚中央银行介绍页，用于说明银行体系监管背景
  9. PIDM — 存款保障说明页，用于补充马来西亚存款保险背景。
  10. Wise: Open a Public Bank account — 竞品/参考内容，用于 SERP 结构与长尾问题分析。
Author

Sylvia Chan

关于作者

身为产品行销人与内容创作者，Sylvia 偏爱有理有据的表达，喜欢研究产品、整理资讯，并将复杂的概念化为简单易懂的内容。她相信，在资讯纷繁的 AI 时代，好的内容不只是提供答案，更能帮助读者厘清问题、建立判断，做出更从容的选择；同时，也让真正有价值的产品，被需要的人理解与看见。

相关文章

2026 马来西亚信用卡推荐与申请指南：福利与费用对比
财务管理
2026 马来西亚信用卡推荐与申请指南：福利与费用对比
了解更多
Wise 卡好用吗？马来西亚 Wise 多币种借记卡完整指南【2026】
财务管理
Wise 卡好用吗？马来西亚 Wise 多币种借记卡完整指南【2026】
了解更多
2026 PayPal 马来西亚全攻略：注册、银行卡与账户绑定、提现与手续费详解
财务管理
2026 PayPal 马来西亚全攻略：注册、银行卡与账户绑定、提现与手续费详解
了解更多

编辑精选

2026 Wise 马来西亚使用指南：如何跨境汇款与消费

对于居住在马来西亚的华人而言，管理跨国资金往往伴随着高额的手续费和不透明的汇率。Wise 汇款（前身为 TransferWise）为这一难题提供了高效的解决方案。

了解更多

马来西亚支付宝（Alipay）全攻略2026：充值、实名认证与使用教学

马来西亚支付宝（Alipay）教学大全：实名认证是否必须护照？可以用 Maybank 充值吗？去中国旅游该用 TNG 还是支付宝？一次替你讲清支付宝充值与使用流程。

了解更多

马来西亚银行开户（2026）：外国人办理马来西亚银行账户申请指南

想在马来西亚银行开户？本文详解最新流程，涵盖 Maybank、Public Bank 及 Wise 等开户资料、条件、最低存款额及汇款回国攻略。

了解更多