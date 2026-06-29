马来西亚 DE Rantau Nomad Pass 完整申请指南 2026

核心要点 技术类年收入须超过 USD 24,000；非技术类须超过 USD 60,000

签证有效期为 3 至 12 个月，可续签一次，总计最长 24 个月

申请费：主申请人 RM 1,000，每名家属 RM 500

审核周期约为 6 至 8 周，全程在线申请，无需人在马来西亚

持证人不得为马来西亚本地雇主工作

配偶、子女及父母可作为家属一并申请

DE Rantau Nomad Pass 申请资格条件 DE Rantau Nomad Pass 开放给远程工作于境外公司的外籍专业人士，涵盖自由职业者、独立承包人，以及全职或兼职远程雇员。除以色列公民外，所有国籍公民均可申请此通行证。 DE Rantau Nomad Pass 目前仅适用于马来西亚半岛各州及联邦直辖区纳闽。持证人可以前往沙巴和砂拉越旅行，但进入该两州时须使用旅游通道，而非凭 DE Rantau Pass 居留。 技术类和非技术类分别看什么 技术类申请人须从事 IT 及数字行业，例如软件工程师、UX/UI 设计师、网络安全、人工智能、数字营销或数字内容创作等岗位，年收入须超过 USD 24,000。 非技术类涵盖范围更广，包括 CEO、首席运营官、营销经理、财务总监、法律顾问、技术写作员及业务发展等管理和专业职位，但年收入门槛更高，须超过 USD 60,000。 一个常见误解是认为非技术类申请更容易——实际上，更高的收入门槛意味着需要准备更充分的证明材料。 这类签证不允许做什么 DE Rantau Nomad Pass 不等同于普通工作签证。持有人不能为马来西亚本地雇主工作，也不能从事非申报的本地实体行业。如果你的工作安排、收入来源或居留状态在申请后发生变化，需重新确认是否仍符合签证条件，不能想当然地继续使用。 签证移民 马来西亚护照更新图文指南2026：线上申请、费用与移民局实际办理流程 阅读更多

DE Rantau Nomad Pass 申请所需文件清单 所有文件的姓名、日期和收入信息须前后一致——不一致是最常见的被拒或补件原因。 基本须提交文件（受雇者和自由职业者适用） 有效护照（最少 14 个月有效期 ）

工作履历（CV）

近 3 个月银行账户结单

无犯罪记录证明

个人担保表格

最高学历证书

有效私人健康保险证明（须涵盖医疗、住院及紧急服务）

马来西亚内陆税收局 (LHDN) 税务登记单

市场营销组合/业绩报告（仅限数字营销申请人） 受雇者和自由职业者的文件差异 远程雇员须提交： 已签署雇佣合同（必须包含远程工作安排、职称与职责、合约期 ；入职日期已超过 3 个月 ；雇主须为境外公司 ）

近 3 个月工资单

收入证明/纳税申报表

雇主确认信（可选 ） 自由职业者和独立承包人须提交： 已签署客户合同（必须包含工作范畴、合约期及付款细则 ；境外或马来西亚客户皆可 ）

近 3 个月发出的发票 (Invoices)

收款记录 哪些材料最容易出错 合同期不足 ：每份合同须明确超过 3 个月

：每份合同须明确超过 3 个月 文件信息不一致 ：护照、合同与收入证明上的姓名必须完全一致

：护照、合同与收入证明上的姓名必须完全一致 收入证明不连贯 ：须体现稳定的收入记录，而非一次性大额入账

：须体现稳定的收入记录，而非一次性大额入账 文件语言不符 ：所有文件必须为英文版本或附上经认证的英文翻译

：所有文件必须为英文版本或附上经认证的英文翻译 保险保障不足：须确认保单涵盖整个在马停留期间

如何在线提交申请 DE Rantau Nomad Pass 整个申请流程通过 MDEC 官方门户 Malaysia Digital 在线完成，无需前往大使馆或移民局。 第一步到最后一步怎么走 访问 MDEC DE Rantau 官方网站，注册账户 填写个人及职业信息表格 上传所有文件（所有文件须为 PDF，大小符合平台要求） 提交前逐项核对，确保所有资料与支持文件一致 在线支付申请费用 等待审核（约 6 至 8 周）；期间可能收到补充材料的请求 收到批准通知后，按指示完成后续签注（endorsement）手续后方可入境。批准信自发出之日起有效期为 6 个月，且不可延期。申请人须在此期限内完成签注手续，逾期则须重新提交申请。 提交前务必再次检查每份文件的格式和内容，一旦提交，修改可能导致审核重启，影响整体进度。

DE Rantau Nomad Pass 费用、处理时间和批准后下一步 申请类别 费用 主申请人 RM 1,000 每名家属（配偶/子女/父母） RM 500 通行证有效期 3 至 12 个月 审核处理时间 约 6 至 8 周 所有费用均须征收 8% 的服务税 (SST) 。自 2025 年 5 月 1 日起，所有申请费一经提交即为不可退款，无论申请结果（包括被拒、取消或撤回）如何均不退还。申请费不含入境后可能产生的签注费或由 MDEC 担任您的担保机构所产生的保证金，请在申请前查阅官方 FAQ 最新版本。 批准后要做什么 收到批准信后，根据你的国籍和当前所在地，可能需要先离境再以批准信入境马来西亚完成签注。这一步骤因人而异，建议在安排行程前先向移民局或专业签证代办确认，不要假设入境步骤与其他签证相同。 你必须使用相应的签证进入马来西亚，才能继续办理 DE Rantau 电子通行证的签发和认证，期间需要支付的费用包括： 移民局签证费： 每 3 个月 RM 90；一年 RM 360

每 3 个月 RM 90；一年 RM 360 多次入境签证费： 视国籍而定

视国籍而定 个人保证金/安全担保金（若由 MDEC 担任您的担保机构）：视国籍而定 签证移民 MM2H 马来西亚第二家园计划 2026 最新条件：申请流程、费用与资格完整指南 阅读更多

DE Rantau Nomad Pass 续签、家属和入境规则 DE Rantau Nomad Pass 可 续签一次 ，再增加最多 12 个月， 总计最长 24 个月

，再增加最多 12 个月， 续签须在当前通行证 到期前提交 ，建议至少提前 6 至 8 周办理

，建议至少提前 6 至 8 周办理 通行证到期后如需继续留马，须另行申请其他类型签证

旅游签证不能直接转换为 DE Rantau Pass，需重新申请 家属能不能一起申请 主申请人可为配偶（含同居伴侣）和子女申请家属签证；主申请人本人还可额外为父母申请。家属可与主申请人同行，也可之后单独入境。须注意：家属签证不允许家属在马来西亚本地就业，但子女可以就学。 能不能在申请期间待在马来西亚 申请不要求人在马来西亚。如审核期间你身处马来西亚境内，须确保当前入境身份合法，不可逾期逗留。获批后如你已在境内，须与移民局确认是否需要出境再入境以完成签注；如在境外，可直接凭批准信入境办理手续。这是一个高频且容易出错的问题，请务必提前厘清。