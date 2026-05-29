马来西亚入境卡（MDAC）：海外旅客必读指南【2026】

马来西亚入境卡（ MDAC）是马来西亚移民局要求外国旅客提前在线提交的入境资料系统。自 2024 年 起，大部分外国旅客都需在抵达马来西亚前完成登记，以取代过去在机场填写纸本入境资料的流程1。
无论是前往马来西亚旅游、探亲还是商务出行，提前了解 MDAC 的填写要求，可以帮助你在入境时，避免不必要的麻烦。
什么是马来西亚入境卡 (MDAC)？
马来西亚数字入境卡（Malaysia Digital Arrival Card，简称 MDAC）是一份外国旅客在入境前在线填写的电子表格，用于提交旅客的基本资料，包括护照信息、预计入境日期、出行目的，以及在马来西亚期间的住宿地址等。
需要注意的是，MDAC 并不是签证，也不能替代签证。如果你的国籍本身需要申请马来西亚签证，仍需按规定另行办理签证手续。
马来西亚数字入境卡 (MDAC) 的重要性
MDAC 主要用于提升边境管理效率，并协助加快旅客在入境关卡的通关流程。旅客在抵达前完成网上登记，移民官员可预先调取相关信息，减少现场填写与审核时间。
目前，MDAC 已属于大部分外国旅客入境马来西亚前的必要步骤之一。如果未提前填写，可能需要在现场额外处理登记手续，影响通关时间。因此，建议在出发前提前完成数字入境卡。
马来西亚入境卡最新要求（2024 年起）
谁需要填写马来西亚入境卡？
大多数持外国护照入境马来西亚的旅客，均须在抵达前 3 天内在线填写并提交 MDAC1，2。无论你通过航空、陆路还是海路入境，这一要求同样适用。
每次重新进入马来西亚，都需要提交一份新的 MDAC。例如，你若从马来西亚出发前往新加坡后再返回，则须重新填写一次。
哪些人可以豁免填写马来西亚入境卡？
部分旅客无需填写 MDAC，具体豁免情况如下1：
- 新加坡公民
- 外交及公务护照持有人
- 马来西亚永久居民及长期签证持有人
- 文莱 GCI（一般旅行证件）持有人
- 文莱-马来西亚频繁旅客便利设施持有人
- 泰国边境通行证持有人
- 印尼跨境出行证件（PLB）持有人
如果你不确定自己是否属于豁免类别，建议在出发前向马来西亚移民局或相关领事馆确认。你也可以查看 马来西亚移民局官方网站 获取最新信息。
如何在线填写马来西亚入境卡 (MDAC)
访问官方申请网站
请使用马来西亚移民局的官方系统填写 MDAC：
建议务必使用官方网址。网上也存在部分收费代办或代填网站，但 MDAC 本身通常可免费提交，无需额外支付申请费用3。
填写个人信息：需要准备哪些证件？
在开始填写前，请先备好有效护照，以及基本行程资料。填写时，一般需要提供：
- 英文全名（须与护照完全一致）
- 护照号码
- 国籍
- 出生日期
- 电子邮箱地址
- 联系电话号码
确保所有信息与护照内容一致，避免因拼写或资料错误而影响入境记录。
填写行程与住宿信息
接下来，你需要填写与此次行程相关的信息，包括：
- 预计入境日期及离境日期
- 入境方式：航空、陆路或海路
- 入境口岸（如吉隆坡国际机场、柔佛新山关卡等）
- 出发地点（如你的出发城市或机场）
- 在马来西亚期间的住宿地址（酒店名称及地址，或亲友住宅地址）
如果是短暂停留或过境旅客，也建议如实填写实际停留安排及相关联系资料2。
提交后如何查看 MDAC 状态？
确认所有信息无误后，点击提交。系统会向你的注册邮箱发送一封确认邮件。
你也可以在官方页面，点击 “查看登记状态”（Check Registration），并输入护照号码、国籍以及确认邮件中的验证码，查询 MDAC 申请状态。
建议提前截图、保存电子版，或打印相关确认资料备用。 入境时，移民官员可能会要求查看 MDAC 登记记录及护照。
马来西亚入境卡常见问题解答
马来西亚入境卡是否免费？
是的，MDAC 目前一般可免费提交，无需支付申请费3。如果你遇到要求付款的网站，需要特别留意是否属于第三方代办平台，而非马来西亚移民局官方系统。建议直接使用官方网站完成申请与提交，以避免额外费用或资料风险。
填写入境卡有什么注意事项？
以下是几点常见的实用提醒1，2，4：
- 需在入境前 3 天内提交，不能过早填写
- 姓名与护照号码必须与护照完全一致
- 护照一般需至少有 6 个月有效期
- 建议保存 MDAC、机票、住宿等相关资料的电子版文件或截图备用
- 每次重新入境马来西亚时，通常都需再次提交新的 MDAC
如果需要进一步处理签证、长期居留或其他移民事务，可寻求专业协助。
如果 MDAC 填错了怎么办？
如果提交后发现资料有误，一般可重新提交新的 MDAC 记录2。建议重新填写正确资料后再次提交，以最新记录为准。
为了避免影响入境流程，提交前仍建议仔细检查护照号码、姓名拼写、入境日期及住宿信息等内容。
顺利入境马来西亚后：如何管理跨境资金？
顺利抵达马来西亚后，无论是支付日常开销、向国内家人转账，或接收来自海外的汇款，跨境资金管理都会成为不少旅客与新移居人士关心的课题。
Wise 提供国际汇款与多币种账户服务，可用于马币（MYR）与特定货币之间的转换及跨境转账，具体可用货币及服务请查看官方网站。
Wise 的优势：透明汇率与费用
Wise 在汇款时使用中间市场汇率（即谷歌等平台上显示的实时参考汇率），并将手续费独立列出，用户可在转账前先查看预计费用与收款金额5。
Wise Payments Malaysia Sdn Bhd 在马来西亚提供相关服务，可用于马币（MYR）与其他货币之间的转换及跨境转账。此外，Wise 在马来西亚受国家银行（Bank Negara Malaysia）监管，相关服务需遵守当地金融法规6。
若想了解更多马来西亚的跨境汇款选择，可参考 Expatica 的马来西亚国际汇款完整指南。
如何使用 Wise 支付在马费用或接收家人汇款
通过 Wise，用户一般可以：
- 开设马币（MYR）账户：持有马币余额，方便在马日常消费。
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部分地区用户也可申请 Wise 借记卡，用于日常消费与海外付款7。不过，具体可用功能、汇款路线及限额，仍会因账户所在地及监管要求而有所不同。
为马来西亚之旅规划资金
如果计划在马来西亚长期生活、留学，或经常往返中马两地，提前规划跨境资金安排，通常能减少不少汇率与手续费支出。
由于不同汇款方式、货币路线及账户类型的费用可能随时调整，建议在使用前，以 Wise 官方网站公布的最新资料与条款为准。
如需进一步比较不同汇款平台和货币兑换服务，也可参考 Expatica 的马来西亚汇款服务目录 及 货币兑换目录。
资料来源
资料检查日期：2026年05月26日
- Jabatan Imigresen Malaysia: Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) for Foreign Visitors
- Jabatan Imigresen Malaysia: FAQ Malaysia Digital Arrival Card (MDAC)
- Malaya Travel: Everything You Need to Know About the Malaysia Digital Arrival Card (MDAC)
- Jabatan Imigresen Malaysia: Entry Requirements into Malaysia
- Wise：费用和价格
- Bank Negara Malaysia: Financial Sector Participants Directory
- Wise: Multi-Currency Card