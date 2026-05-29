马来西亚入境卡（MDAC）：海外旅客必读指南【2026】

什么是马来西亚入境卡 (MDAC)？ 马来西亚数字入境卡（Malaysia Digital Arrival Card，简称 MDAC）是一份外国旅客在入境前在线填写的电子表格，用于提交旅客的基本资料，包括护照信息、预计入境日期、出行目的，以及在马来西亚期间的住宿地址等。 需要注意的是，MDAC 并不是签证，也不能替代签证。如果你的国籍本身需要申请马来西亚签证，仍需按规定另行办理签证手续。 马来西亚数字入境卡 (MDAC) 的重要性 MDAC 主要用于提升边境管理效率，并协助加快旅客在入境关卡的通关流程。旅客在抵达前完成网上登记，移民官员可预先调取相关信息，减少现场填写与审核时间。 目前，MDAC 已属于大部分外国旅客入境马来西亚前的必要步骤之一。如果未提前填写，可能需要在现场额外处理登记手续，影响通关时间。因此，建议在出发前提前完成数字入境卡。

马来西亚入境卡最新要求（2024 年起） 谁需要填写马来西亚入境卡？ 大多数持外国护照入境马来西亚的旅客，均须在抵达前 3 天内在线填写并提交 MDAC1，2。无论你通过航空、陆路还是海路入境，这一要求同样适用。 每次重新进入马来西亚，都需要提交一份新的 MDAC。例如，你若从马来西亚出发前往新加坡后再返回，则须重新填写一次。 哪些人可以豁免填写马来西亚入境卡？ 部分旅客无需填写 MDAC，具体豁免情况如下1： 新加坡公民

外交及公务护照持有人

马来西亚永久居民及长期签证持有人

文莱 GCI（一般旅行证件）持有人

文莱-马来西亚频繁旅客便利设施持有人

泰国边境通行证持有人

印尼跨境出行证件（PLB）持有人 如果你不确定自己是否属于豁免类别，建议在出发前向马来西亚移民局或相关领事馆确认。你也可以查看 马来西亚移民局官方网站 获取最新信息。

如何在线填写马来西亚入境卡 (MDAC) 访问官方申请网站 请使用马来西亚移民局的官方系统填写 MDAC： 建议务必使用官方网址。网上也存在部分收费代办或代填网站，但 MDAC 本身通常可免费提交，无需额外支付申请费用3。 填写个人信息：需要准备哪些证件？ 在开始填写前，请先备好有效护照，以及基本行程资料。填写时，一般需要提供： 英文全名（须与护照完全一致）

护照号码

国籍

出生日期

电子邮箱地址

联系电话号码 确保所有信息与护照内容一致，避免因拼写或资料错误而影响入境记录。 填写行程与住宿信息 接下来，你需要填写与此次行程相关的信息，包括： 预计入境日期及离境日期

入境方式：航空、陆路或海路

入境口岸（如吉隆坡国际机场、柔佛新山关卡等）

出发地点（如你的出发城市或机场）

在马来西亚期间的住宿地址（酒店名称及地址，或亲友住宅地址） 如果是短暂停留或过境旅客，也建议如实填写实际停留安排及相关联系资料2。 提交后如何查看 MDAC 状态？ 确认所有信息无误后，点击提交。系统会向你的注册邮箱发送一封确认邮件。 你也可以在官方页面，点击 “查看登记状态”（Check Registration），并输入护照号码、国籍以及确认邮件中的验证码，查询 MDAC 申请状态。 建议提前截图、保存电子版，或打印相关确认资料备用。 入境时，移民官员可能会要求查看 MDAC 登记记录及护照。