BigPay是什么？马来西亚用途、优缺点与申请充值指南

重点概要 BigPay 是电子钱包及预付卡服务，不是银行账户或信用卡。

完成注册后，可获得虚拟卡；实体卡需要另外申请。

外籍人士可使用护照进行身份验证，但仍须符合 BigPay 当时的资格要求。

BigPay 支持 Visa 卡付款、DuitNow QR、部分转账、账单支付和 ATM 取现。

没有马来西亚银行账户的外籍人士，要先确认自己是否有可用的充值方式。

如果你有需要持有多币种账户，并经常进行外币交易，例如在海外网站购物，或者出国旅行，可以考虑 Wise 账户。

BigPay是什么 BigPay 由 BigPay Malaysia Sdn Bhd 提供。根据马来西亚国家银行名录，BigPay Malaysia 属于非银行电子货币发行方，同时也是注册非银行商户收单机构。¹ 简单来说，BigPay 是一个可以存放电子钱包余额，并配合虚拟卡或实体 Visa 卡使用的支付工具。 用户需要先把钱存入 BigPay，之后才能使用相应余额消费。它与信用卡最大的分别是，一般不能先消费再还款，也不会提供传统信用卡额度。

BigPay Wallet、虚拟卡和实体卡有什么不同？ 开通 BigPay 后，主要会接触 Wallet、虚拟卡和实体卡。它们并非三个独立账户，而是从同一个 BigPay Wallet 余额中付款，只是适用场景不同。 BigPay 钱包 BigPay 虚拟卡² BigPay 实体卡³ 申请费 无费用 无费用 申请费为 RM20 形式 App内显示可用余额 App 内生成的 Visa 卡资料 实体 BigPay Visa 卡 常见用途 转账、扫码、缴付账单 网上购物、订阅及 App 内付款 实体商户刷卡及 ATM 取现 如何获得 账户开通后生效 账户开通后生效 需要另外申请 付款方式 直接使用钱包余额 从 BigPay Wallet 扣款 可直接使用实体卡付费，但会从 BigPay Wallet 进行扣款

外籍人士如何注册 BigPay？ 1. 下载 BigPay 应用 在 Apple App Store 、Google Play Store 或 Huawei AppGallery 搜索 “BigPay – financial services”，下载并安装应用。 2. 注册 BigPay 账户 进入 App 内页面，点 Sign Up。 选择居住国家，填手机号码注册账号。 设置一个 6 位数 passcode 以保护你的账户。 使用本人资料注册，并按要求提交身份证明或其他资料。 完成 App 要求的身份核验。 审核通过后，在 App 查看虚拟卡和可用账户功能⁵。

BigPay可以用在哪里？ BigPay可以用在线下与线上消费刷卡、全球 ATM 取现以及跨境国际汇款。 使用场景 可用方式 线上付款 使用虚拟卡或实体卡，在接受 Visa 的网站及 App 付款 线下消费 使用已激活的实体卡，在接受 Visa 的商户付款 DuitNow QR 使用 App 扫描商家或收款人的 DuitNow QR⁶ ATM 取现 使用实体卡在支持 Visa 的 ATM 取现，额度也受 ATM 运营商限制 转账 通过 App 进行本地或国际转账，支持地区、费用和限额以交易页面为准 财务管理 马来西亚电子钱包怎么选？实用指南2026 延伸阅读

BigPay 有哪些使用限额？ BigPay 的余额、付款、转账和提款均设有不同限额，部分每日限额可以在 App 的 Limit 页面内自行调低或调整。⁷ 项目 限额 钱包余额 最高 RM20,000 网上或 PIN 付款 每笔最高 RM10,000 感应式付款 每日累计最高 RM1,000；达到限额后可改用插卡及 PIN 付款 商户 DuitNow QR 每日最高 RM3,000 ATM 取现 每日最高 RM10,000或10次，ATM 运营商也可能另设限额

BigPay如何充值？ BigPay 支持银行转账、银行卡及现金充值，费用会因充值方式而不同。 充值方式 当前收费 DuitNow、FPX 或银行转账 不收取充值费 扣款卡 以发卡银行收费为准，否则免费 信用卡 马来西亚信用卡充值费为 1%，海外信用卡则为 2.9%。⁸ 7-Eleven 现金充值 RM1 加充值金额的 2%，每次手续费最高 RM2 或 RM5，视充值金额而定

充值步骤 进入 BigPay App 首页点击Top up。 输入充值金额。 选择 DuitNow、FPX 或银行转账。 按页面指示完成付款。 返回 App 检查余额是否到账。 马来西亚编辑 Sylvia 小提示 你可以使用 Wise 通过 DuitNow ，将海外资金汇款至马来西亚银行账户或为电子钱包充值，费用与汇率会在确认转账前显示，无隐藏费用。⁹

BigPay 有哪些利与弊？ BigPay 使用预付余额，有助于把日常开销与主要银行账户分开。虚拟卡适合网上购物，实体卡则可用于店内消费和 ATM 取现。用户也可以通过 App 查看余额、管理卡片和追踪交易，日常预算会比较容易掌握。 但 BigPay 必须先充值才能消费，外籍人士也需要通过身份验证。没有马来西亚银行账户或合适银行卡的用户，充值和部分转账功能可能受到限制。更多跨境汇款相关资讯，可以参考这篇马来西亚国际汇款指南。 使用实体卡、ATM 或外币付款时，也可能产生额外费用，比如申请费、取现费和货币转换费。酒店、租车或自助加油站等商户进行预授权时，也可能暂时冻结部分钱包余额。 如果收入或储蓄来自海外，你可以使用 Wise 账户管理和兑换不同货币，再将马币汇入已绑定 DuitNow 的 BigPay 钱包，用于马来西亚的日常消费。如果经常出国或在海外网站付款，Wise 也方便提前持有相应货币，减少重复兑换。