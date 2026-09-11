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BigPay是什么？马来西亚用途、优缺点与申请充值指南

刚到马来西亚，除了开设本地银行账户，也可以使用电子钱包和预付卡处理日常消费。BigPay 就是其中一种选择，可用于 Visa 商户付款、网上购物、DuitNow QR 扫码及 ATM 取现。

一位用户在马来西亚使用黄色的手机进行在线支付。
writer

已更新 11-9-2026

BigPay 结合了电子钱包、虚拟卡和实体预付 Visa 卡。用户需要先为账户充值，再使用钱包余额付款，因此它并不是银行账户，也不同于可以先消费后还款的信用卡。

本指南将介绍外籍人士如何注册 BigPay、充值和申请付费，并整理相关费用、限限额额及使用使用限制。

免责声明：本文仅供一般信息参考。BigPay 的申请资格、费用、限额及可用功能可能调整，请以 BigPay App 和官方页面的最新资料为准。

内容目录

使用 Wise 轻松管理多种货币

如果你计划移居马来西亚或刚到大马，Wise 的多币种账户支持令吉 (MYR) 及其他 40 多种货币，可助你高效管理跨国财务。

你可以免费开户，无月费申请 Wise 借记卡进行日常消费，并以中间市场汇率进行汇款，无隐形加价，不占用个人的年度结汇额度，手续费低至 0.71%。

对于正在搬家和安顿的新移民来说，Wise 是适应新环境的实用工具，可以节省大量汇率损失。

重点概要

  • BigPay 是电子钱包及预付卡服务，不是银行账户或信用卡。
  • 完成注册后，可获得虚拟卡；实体卡需要另外申请。
  • 外籍人士可使用护照进行身份验证，但仍须符合 BigPay 当时的资格要求。
  • BigPay 支持 Visa 卡付款、DuitNow QR、部分转账、账单支付和 ATM 取现。
  • 没有马来西亚银行账户的外籍人士，要先确认自己是否有可用的充值方式。
  • 如果你有需要持有多币种账户，并经常进行外币交易，例如在海外网站购物，或者出国旅行，可以考虑 Wise 账户。

BigPay是什么

BigPay 由 BigPay Malaysia Sdn Bhd 提供。根据马来西亚国家银行名录，BigPay Malaysia 属于非银行电子货币发行方，同时也是注册非银行商户收单机构。¹

简单来说，BigPay 是一个可以存放电子钱包余额，并配合虚拟卡或实体 Visa 卡使用的支付工具。

用户需要先把钱存入 BigPay，之后才能使用相应余额消费。它与信用卡最大的分别是，一般不能先消费再还款，也不会提供传统信用卡额度。

BigPay Wallet、虚拟卡和实体卡有什么不同？

开通 BigPay 后，主要会接触 Wallet、虚拟卡和实体卡。它们并非三个独立账户，而是从同一个 BigPay Wallet 余额中付款，只是适用场景不同。

BigPay 钱包BigPay 虚拟卡²BigPay 实体卡³
申请费无费用无费用申请费为 RM20
形式App内显示可用余额App 内生成的 Visa 卡资料实体 BigPay Visa 卡
常见用途转账、扫码、缴付账单网上购物、订阅及 App 内付款实体商户刷卡及 ATM 取现
如何获得账户开通后生效账户开通后生效需要另外申请
付款方式直接使用钱包余额从 BigPay Wallet 扣款可直接使用实体卡付费，但会从 BigPay Wallet 进行扣款

外籍人士如何注册和验证 BigPay？

外籍人士可以使用有效护照完成身份验证。申请过程中需要拍摄护照资料页、自拍照及验证视频，系统可能即时给出结果，也可能需要最多约 48 小时审核。⁴申请前建议准备：

  • 有效护照
  • 可以接收验证码的手机号码
  • 马来西亚居住地址
  • 能够稳定收取实体卡的邮寄地址
  • 符合要求的签证或居留文件
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马来西亚编辑

Sylvia

小提示

仅持有护照不一定可以通过审核。如果不确定自己的签证类别是否符合要求，可以通过 BigPay Help Centre 向官方客服确认。

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签证移民

马来西亚入境卡（MDAC）：海外旅客必读指南【2026】

阅读更多

外籍人士如何注册 BigPay？

1. 下载 BigPay 应用

Apple App StoreGoogle Play StoreHuawei AppGallery 搜索 “BigPay – financial services”，下载并安装应用。

2. 注册 BigPay 账户

  1. 进入 App 内页面，点 Sign Up。
BigPay 应用程序欢迎界面，列出申请 BigPay 实体卡与虚拟卡的 3 个主要步骤
  1. 选择居住国家，填手机号码注册账号。
BigPay注册界面，提示用户输入马来西亚手机号码以接收验证链接
  1. 设置一个 6 位数 passcode 以保护你的账户。
BigPay账户设置页面，用户需输入 6 位数安全密码以保护账号
  1. 使用本人资料注册，并按要求提交身份证明或其他资料。
  2. 完成 App 要求的身份核验。
  3. 审核通过后，在 App 查看虚拟卡和可用账户功能⁵。

BigPay可以用在哪里？

BigPay可以用在线下与线上消费刷卡、全球 ATM 取现以及跨境国际汇款。

使用场景可用方式
线上付款使用虚拟卡或实体卡，在接受 Visa 的网站及 App 付款
线下消费使用已激活的实体卡，在接受 Visa 的商户付款
DuitNow QR使用 App 扫描商家或收款人的 DuitNow QR⁶
ATM 取现使用实体卡在支持 Visa 的 ATM 取现，额度也受 ATM 运营商限制
转账通过 App 进行本地或国际转账，支持地区、费用和限额以交易页面为准
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财务管理

马来西亚电子钱包怎么选？实用指南2026

延伸阅读

BigPay 有哪些使用限额？

BigPay 的余额、付款、转账和提款均设有不同限额，部分每日限额可以在 App 的 Limit 页面内自行调低或调整。⁷

项目限额
钱包余额最高 RM20,000
网上或 PIN 付款每笔最高 RM10,000
感应式付款每日累计最高 RM1,000；达到限额后可改用插卡及 PIN 付款
商户 DuitNow QR每日最高 RM3,000
ATM 取现每日最高 RM10,000或10次，ATM 运营商也可能另设限额

BigPay如何充值？

BigPay 支持银行转账、银行卡及现金充值，费用会因充值方式而不同。

充值方式当前收费
DuitNow、FPX 或银行转账不收取充值费
扣款卡以发卡银行收费为准，否则免费
信用卡马来西亚信用卡充值费为 1%，海外信用卡则为 2.9%。⁸
7-Eleven 现金充值RM1 加充值金额的 2%，每次手续费最高 RM2 或 RM5，视充值金额而定

充值步骤

  1. 进入 BigPay App 首页点击Top up。
  2. 输入充值金额。
  3. 选择 DuitNow、FPX 或银行转账。
  4. 按页面指示完成付款。
  5. 返回 App 检查余额是否到账。
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马来西亚编辑

Sylvia

小提示

你可以使用 Wise 通过 DuitNow ，将海外资金汇款至马来西亚银行账户或为电子钱包充值，费用与汇率会在确认转账前显示，无隐藏费用。⁹

BigPay 有哪些利与弊？

BigPay 使用预付余额，有助于把日常开销与主要银行账户分开。虚拟卡适合网上购物，实体卡则可用于店内消费和 ATM 取现。用户也可以通过 App 查看余额、管理卡片和追踪交易，日常预算会比较容易掌握。

但 BigPay 必须先充值才能消费，外籍人士也需要通过身份验证。没有马来西亚银行账户或合适银行卡的用户，充值和部分转账功能可能受到限制。更多跨境汇款相关资讯，可以参考这篇马来西亚国际汇款指南

使用实体卡、ATM 或外币付款时，也可能产生额外费用，比如申请费、取现费和货币转换费。酒店、租车或自助加油站等商户进行预授权时，也可能暂时冻结部分钱包余额。

如果收入或储蓄来自海外，你可以使用 Wise 账户管理和兑换不同货币，再将马币汇入已绑定 DuitNow 的 BigPay 钱包，用于马来西亚的日常消费。如果经常出国或在海外网站付款，Wise 也方便提前持有相应货币，减少重复兑换。

其他支付选项：跨境汇款与多币种管理

Wise 是一家提供国际汇款和多币种账户服务的金融科技公司，主要用于处理跨境支付、外币兑换和海外消费等需求。用户可以通过 Wise 账户持有和兑换多种货币、向海外银行账户汇款¹⁰，并使用 Wise 借记卡进行线上、线下及海外消费。

  • 资金安全： Wise 在马来西亚属于受监管的汇款、货币兑换和电子货币服务提供者，并受到马来西亚国家银行（Bank Negara Malaysia）的相关监管¹。
  • 多币种账户： 可同时持有 40+ 种货币，并获取多种主要货币的本地账户资料，方便接收跨国款项¹¹。
  • 国际汇款： 支持汇款至全球 160 多个国家和地区，并按市场中间汇率兑换货币；汇率和手续费会在转账前清楚列明，费用公开透明，无隐藏汇率加价。 
  • Wise 借记卡：支持跨国消费与全球 ATM 取现，申请 Wise 借记卡，并通过智能兑换自动选择合适的币种付款¹¹，避免高额货币转换费。
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FAQ

常见问题

BigPay 是信用卡吗？

不是。BigPay Visa 属于预付卡，通常需要先把钱存入钱包，才能使用相应余额付款。

BigPay 能够提款吗？

可以，但必须使用已经激活的实体卡，并选择支持 Visa 的 ATM。

  • 马来西亚取现：每笔收取 RM6
  • 海外取现：标准收费为每笔 RM10 或取现金额的 2%，以较高者为准；目前暂时只收取 RM10
  • ATM 额外费用：部分 ATM 运营商可能自行收费，相关金额通常会在确认取现前显示

实际收费及可提款金额以 BigPay App 和 ATM 页面显示为准。

BigPay 可以在海外使用吗？

可以在接受 Visa 的海外商户和 ATM 使用，也支持部分跨境 QR 网络。外币转换费、Visa 网络费用和 ATM 运营商收费可能适用。

Author

Sylvia Chan

关于作者

身为产品行销人与内容创作者，Sylvia 偏爱有理有据的表达，喜欢研究产品、整理资讯，并将复杂的概念化为简单易懂的内容。她相信，在资讯纷繁的 AI 时代，好的内容不只是提供答案，更能帮助读者厘清问题、建立判断，做出更从容的选择；同时，也让真正有价值的产品，被需要的人理解与看见。

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