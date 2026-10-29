2026 马来西亚生活成本多少？每月开销和支出预算

那么，2026 年在马来西亚生活，一个月究竟需要多少钱？本文结合官方生活成本指标、不同家庭的月度预算及日常消费价格，帮助你估算所需费用，并了解容易忽略的初期支出。
免责声明：文所列费用仅供参考，实际开销因居住地区、家庭人数、个人生活方式及市场价格而异。2026 年部分生活成本数据根据官方统计及通胀率推算，并非实际调查结果。Wise 的服务、费用及使用资格可能随地区和账户条件而有所不同，详情请以相关机构及 Wise 官方公布的最新信息为准。
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重点概要
- 根据 2024 年官方数据及通胀率推算，2026 年马来西亚单人家庭每月基本生活开销约为 RM1,707–RM1,724，吉隆坡则约为 RM2,379–RM2,402。
- 根据 EPF 生活预算指南，巴生谷单身人士每月约需 RM1,970–RM2,800，育有两名子女的夫妻则约需 RM7,440。
- 房租、餐饮、交通和医疗是主要生活支出。居住地区、是否拥有汽车，以及子女教育需求，都会影响每月预算。
- 吉隆坡公共交通较便利，槟城拥有成熟的生活社区，新山则适合经常往返新加坡的人士。选择居住地点时，也应考虑通勤时间和交通成本。
- 刚到马来西亚时，还需预留租房押金、签证手续、临时住宿及家具家电等初期费用。
- 若需要接收海外收入、兑换马币或安排购房款项，可考虑使用 Wise 多币种账户管理不同货币，并通过国际汇款、DuitNow QR 扫码支付等功能处理日常及大额支出。
马来西亚生活成本高吗？
马来西亚的生活成本相对灵活，丰俭由人。 根据马来西亚统计局（DOSM）的体面生活基本开销（Basic Expenditure of Decent Living，简称 PAKW）数据，2024 年马来西亚单人家庭每月平均体面生活基本开销为 RM1,659，吉隆坡则高达 RM2,311。¹
马来西亚单人家庭体面生活成本 （2024–2026 年）
考虑物价变化，下表以 DOSM 的 2024 年 PAKW 数据为基础，结合 2025 年实际通胀率 1.4%²，以及马来西亚国家银行对 2026 年 1.5%–2.5% 的通胀预测³，推算各州属单人家庭维持相同生活水平所需的费用。
|州属／联邦直辖区
|2024 年¹
|2026 年估算
|全国平均
|RM1,659
|RM1,707–RM1,724
|吉隆坡
|RM2,311
|RM2,379–RM2,402
|雪兰莪
|RM2,126
|RM2,188–RM2,210
|槟城
|RM1,947
|RM2,004–RM2,024
|布城
|RM1,921
|RM1,977–RM1,997
|柔佛
|RM1,792
|RM1,844–RM1,863
|马六甲
|RM1,785
|RM1,837–RM1,855
|纳闽
|RM1,666
|RM1,715–RM1,732
|森美兰
|RM1,403
|RM1,444–RM1,458
|霹雳
|RM1,377
|RM1,417–RM1,431
|沙巴
|RM1,345
|RM1,384–RM1,398
|彭亨
|RM1,340
|RM1,379–RM1,393
|玻璃市
|RM1,316
|RM1,354–RM1,368
|登嘉楼
|RM1,316
|RM1,354–RM1,368
|吉打
|RM1,308
|RM1,346–RM1,359
|砂拉越
|RM1,242
|RM1,278–RM1,291
|吉兰丹
|RM1,241
|RM1,277–RM1,290
按上述估算，吉隆坡单人家庭在 2026 年每月约需 RM2,379–RM2,402，比全国平均高约四成。不同地区的房租、交通及商品价格，是造成差异的重要因素。
作者
Sylvia
Expatica 小提示
州属平均值未必反映具体城市的开销。PAKW 提供了维持体面生活的基本开销基准，实际预算则取决于居住与生活方式。可使用 DOSM 的 MyPAKW 生活成本计算器，按居住地区及家庭组成估算更贴近个人情况的基本开销，再根据自己的住房、交通和医疗需求调整。避免直接套用全国平均数字，才能更准确地掌握每月所需的生活费。
不同人群在马来西亚主要城市每月需要多少生活费？
除了居住地区，家庭人数和交通方式也会左右每月支出。单身人士可能以租房、餐饮和通勤为主；有孩子的家庭则需要承担更多住房及照护费用。退休人士的医疗和日常活动安排也各有不同。
下表为马来西亚雇员公积金局（EPF）的 Belanjawanku 2024/2025 生活预算指南，根据不同家庭组成和生活方式，估算维持合理生活水平所需的月度费用。
|人群与生活方式
|巴生谷⁴
|槟城乔治市⁴
|新山⁴
|单身人士（使用公共交通）
|RM1,970
|RM1,860
|RM1,790
|单身人士（拥有汽车）
|RM2,800
|RM2,570
|RM2,400
|夫妻（无子女）
|RM4,970
|RM4,600
|RM4,360
|夫妻（1 名子女）
|RM6,420
|RM6,030
|RM5,770
|夫妻（2 名子女）
|RM7,440
|RM6,870
|RM6,560
|单身退休人士
|RM2,690
|RM2,620
|RM2,500
|退休夫妻
|RM3,390
|RM3,300
|RM3,180
马来西亚日常生活开销有哪些？
|支出类别
|主要项目
|住房
|房租、停车位及住宅相关费用
|饮食与日常消费
|外食、超市采购及生活用品
|交通与通讯
|公共交通、汽车、水电、网络及手机
|个人与家庭需求
|医疗、保险、教育及休闲
1. 住宿与租房
马来西亚的住房选择多元，从合租房间、普通公寓、共管公寓（condominium）到有地住宅，适合不同的居住需求。短期留学或工作的人士通常倾向租房，计划退休或长期定居者则可能考虑购房。
在马来西亚租房需要多少钱？⁵
|房型
|市中心
|非市中心
|一居室公寓
|约 RM1,585
|约 RM1,117
|三居室公寓
|约 RM2,795
|约 RM1,834
在马来西亚买房需要多少钱？
对于计划长期居留的人士，购房可以减少对租赁市场的依赖，但前期资金需求较高。
|地区
|每平方米参考售价⁵
|市中心
|约 RM7,929
|非市中心
|约 RM4,537
外国人在马来西亚购房须遵守各州属的最低房价门槛及房产购买限制。可参考《马来西亚房地产：马来西亚买房攻略（2026 最新指南） 》，了解有关在马来西亚买房条件、手续及费用。
2. 餐饮与日常用品
马来西亚的饮食文化融合马来、华人、印度及其他族群特色。从小贩中心、传统咖啡店（kopitiam）到国际餐厅，外食选择丰富，消费差异也相当明显。
在小贩中心享用本地餐点通常较经济；商场餐厅、咖啡馆和外送服务的花费则可能更高。
|餐饮项目
|参考价格⁵
|平价餐厅一餐
|RM15
|中档餐厅双人三道菜
|RM80
|快餐套餐
|RM20
|卡布奇诺一杯
|RM11.57
自行烹饪通常有助于节省餐费。早市市集（pasar）在清晨供应较丰富的新鲜蔬果和肉类，而且价格通常比大型超市便宜，适合经常自行烹饪的人士。
|超市商品
|参考价格⁵
|牛奶（1 公升）
|RM7.65
|白米（1 公斤）
|约 RM6
|鸡蛋（12 个）
|约 RM8
|鸡肉片（1 公斤）
|约 RM17
|苹果（1 公斤）
|约 RM13
超市开销还包括清洁用品、洗衣液、纸巾和个人护理用品。进口乳制品、海外品牌食品及特殊饮食产品通常需要更高的采购预算。
3. 交通、水电、网络与通讯
马来西亚的交通费用取决于居住地点和出行方式。吉隆坡部分地区设有 MRT、LRT、单轨列车及巴士，槟城和新山的一些住宅区则更依赖汽车。
|交通项目
|参考费用⁵
|公共交通单程票
|约 RM3
|出租车起步价
|约 RM5
|燃油
|约 RM2.82
水电及通讯费用则随住房面积、空调使用量和流量数据配套而变化：
|项目
|每月参考费用⁵
|约 85 平方米住宅的基本水电费用
|约 RM223
|手机套餐（含通话及流量）
|约 RM41
|家庭宽带（60Mbps 或以上）
|约 RM113
马来西亚全年气候炎热，空调使用时间可能明显影响电费。部分服务式公寓的水电收费安排也可能与普通住宅不同，租住前应向房东或者管理处确认。
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4. 医疗、保险与教育
医疗费用
马来西亚设有公立医院、私人医院及专科诊所，医疗费用因机构、治疗项目和患者身份而异。外国人在公立医疗机构就诊，可能适用不同于马来西亚公民的收费标准。
根据马来西亚卫生部（MOH）的外国患者收费表，部分公立医疗费用如下：
|医疗项目
|外国患者参考费用⁶
|普通门诊
|RM40／次
|专科门诊
|RM120／次
|急诊
|RM100／次
|三级病房
|RM160／天
|二级病房
|RM180／天
|一级单人病房
|RM320／天
以上为指定门诊及病房收费，药物、检查、手术及其他治疗可能另外计费。若需要长期服药、定期复诊或专科治疗，应提前查询医疗机构的收费。
私人诊所的普通医生诊金则可参考 RM10–RM80 的收费范围⁷，药物、化验和其他治疗费用另计。
医疗保险
长期居留者还须考虑医疗保险。私人医疗保险的费用和保障也因年龄、健康状况、保单及保障范围而异。投保时，应留意住院限额、自付额、等待期，以及既有疾病的相关条款。若打算在指定医院就诊，也可先确认保险公司是否支持该院直接结算。
教育费用
马来西亚提供私立幼儿园、国际学校及高等教育等不同选择。
|教育项目
|参考费用⁵
|私立全日制幼儿园（每名儿童）
|约 RM783／月
|国际小学（每名儿童）
|约 RM33,111／年
国际学校还可能收取报名费、入学押金、教材、校服及校车费用。
吉隆坡、槟城和新山，哪里更适合居住？
三座城市各有特色，选择时可根据工作地点、交通需求及生活偏好，比较实际居住成本。
吉隆坡：交通便利，都市生活丰富
吉隆坡的工作机会、购物商场、餐厅和医疗设施集中，生活便利，但繁忙时段的交通也容易拥堵。住在 MRT 或 LRT 车站附近，即使没有汽车，也能应付大部分日常出行。
不过，住在车站附近通常要付出更高的租金。若每天需要通勤，不能只比较房租还应该看看住处到办公室是否方便，能否省下油费、停车费和塞车的时间。
槟城：生活节奏悠闲，社区设施成熟
槟城的魅力不只有乔治市的老街和美食。岛上不少成熟住宅区附近就有菜市场、商场和私人医院，日常生活方便，也受到退休人士和家庭欢迎。不过，乔治市与其他住宅区的生活节奏差异不小，部分地区仍需要开车。
新山：毗邻新加坡，适合跨境往返
新山与新加坡仅一水之隔，对经常跨境工作或探亲的人士颇有吸引力。然而，住得靠近关口，不代表每天都能快速通关。尤其在工作日高峰，排队和交通接驳可能占去不少时间。若需要频繁往返两地，选房前最好亲自走一趟通勤路线，了解实际需要多久。
刚到马来西亚生活，还有哪些初期费用？
到马来西亚，租房押金、签证及临时住宿等费用可能集中发生，实际所需资金往往高于首月生活预算。初期费用例如：
- 住房： 临时住宿、租房押金、预付租金及入住费用；购房者还须准备首期付款、律师费及印花税。
- 签证与手续： 签证、工作准证或 MM2H 申请，以及体检、文件翻译和认证费用。
- 生活安置： 机票、机场交通、家具、厨具、床品及家电。
- 教育与保险： 学校报名费、入学押金及保险首期。
- 通讯与周转资金： 本地手机号码、网络安装及临时应急资金。
使用 Wise 方便管理马来西亚生活费与大额转账
每月收到海外工资或退休金后，需要换成马币支付房租、水电费和日常开销；若计划在马来西亚购房，还可能涉及大额资金转账。
Wise 多币种账户提供外币收款、换汇及国际汇款服务，让用户集中管理海外收入和储蓄，并按实际需要安排马币付款。
Wise 的主要功能包括：
- 集中管理多种货币： 在同一账户持有超过 40 种货币⁸，包括马币、人民币及其他常用外币，方便管理不同来源的收入与储蓄。
- 汇率与费用透明： Wise 采用市场中间汇率，不额外加价⁹。换汇手续费会在确认交易前列明，方便核对实际到账金额。
- 接收海外收入： 符合条件的用户可获取超过 10 种货币的本地收款账户信息⁸，用于接收海外工资、退休金或家庭汇款。
- 扫码支付日常消费： 在马来西亚的小贩中心、咖啡店、夜市及商店，可通过 Wise App 扫描 DuitNow QR 码¹⁰付款。
- 支付本地账单： 可将外币兑换成马币，再汇入马来西亚银行账户，用于支付房租、学费及其他生活费用。
- 海外刷卡消费： 符合资格的用户可申请 Wise 借记卡，在超过 150 个国家及地区消费¹¹。若账户已有相应货币余额，可直接扣款，无须再次兑换。
- 大额汇款： Wise 大额汇款服务也可用于海外购房转账。符合条件的大额汇款可享手续费折扣¹²，并能通过 Wise App 查询转账进度。
FAQ
常见问题
马来西亚餐厅的标价包含税费吗？
不一定。部分餐厅会在菜单价格之外收取 10% 服务费及 6% 服务税（SST）。看到标价后面的「++」，通常表示结账时还会加收相关费用。小贩中心及咖啡店则一般按标价收费。
在马来西亚用餐需要给小费吗？
马来西亚没有强制给小费的习惯。多数小贩摊位、咖啡店及普通餐厅都不要求小费，部分中高档餐厅已在账单中加入服务费。若服务特别周到，可以自行决定是否额外给予小费。
外国人在马来西亚住酒店需要缴纳旅游税吗？
一般而言，适用旅游税的外国旅客入住相关住宿设施时，须支付每间客房每晚 RM10 的旅游税。部分长期居留身份可能符合豁免条件，预订时可向住宿方确认税费是否已包含在房价内。
马来西亚有哪些消费项目容易比预期贵？
进口酒类、海外品牌食品及部分电子产品的价格未必比其他国家低。经常前往收费停车场、使用高速公路或订购外送，也会累积额外开销。比较生活成本时，不宜只看餐饮和租金的平均价格。
资料来源
- 《Cost of Living Indicators, Malaysia, 2024》，Appendix 1.6: Mean monthly Basic Expenditure of Decent Living (PAKW) for household by household size, state and strata, Malaysia, 2024
- Department of Statistics Malaysia (DOSM): Analysis of Annual Consumer Price Index, Malaysia, 2025
- EMR2025: Outlook & Policy in 2026 – Bank Negara Malaysia
- EPF Belanjawanku 2024/2025 – Expenditure guide for Malaysian individuals and families
- Numbeo：Cost of Living in Malaysia
- Fees for Foreign Nationals at Government Hospitals – Ministry of Health Malaysia
- Private Healthcare Facilities and Services (Private Medical Clinics or Private Dental Clinics) (Amendment of Fee Schedule) Order 2026 – Federal Government Gazette, Malaysia
- Wise Multi-Currency Account – Wise
- Wise Fees & Pricing: Only Pay for What You Use
- Wise QR Code Payments – Wise
- Wise Multi-Currency Card – Wise
- Large Amount Transfers – Wise