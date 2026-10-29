2026 马来西亚生活成本多少？每月开销和支出预算

重点概要 根据 2024 年官方数据及通胀率推算，2026 年马来西亚单人家庭每月基本生活开销约为 RM1,707–RM1,724，吉隆坡则约为 RM2,379–RM2,402。

根据 EPF 生活预算指南，巴生谷单身人士每月约需 RM1,970–RM2,800，育有两名子女的夫妻则约需 RM7,440。

房租、餐饮、交通和医疗是主要生活支出。居住地区、是否拥有汽车，以及子女教育需求，都会影响每月预算。

吉隆坡公共交通较便利，槟城拥有成熟的生活社区，新山则适合经常往返新加坡的人士。选择居住地点时，也应考虑通勤时间和交通成本。

刚到马来西亚时，还需预留租房押金、签证手续、临时住宿及家具家电等初期费用。

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马来西亚生活成本高吗？ 马来西亚的生活成本相对灵活，丰俭由人。 根据马来西亚统计局（DOSM）的体面生活基本开销（Basic Expenditure of Decent Living，简称 PAKW）数据，2024 年马来西亚单人家庭每月平均体面生活基本开销为 RM1,659，吉隆坡则高达 RM2,311。¹ 马来西亚单人家庭体面生活成本 （2024–2026 年） 考虑物价变化，下表以 DOSM 的 2024 年 PAKW 数据为基础，结合 2025 年实际通胀率 1.4%²，以及马来西亚国家银行对 2026 年 1.5%–2.5% 的通胀预测³，推算各州属单人家庭维持相同生活水平所需的费用。 州属／联邦直辖区 2024 年¹ 2026 年估算 全国平均 RM1,659 RM1,707–RM1,724 吉隆坡 RM2,311 RM2,379–RM2,402 雪兰莪 RM2,126 RM2,188–RM2,210 槟城 RM1,947 RM2,004–RM2,024 布城 RM1,921 RM1,977–RM1,997 柔佛 RM1,792 RM1,844–RM1,863 马六甲 RM1,785 RM1,837–RM1,855 纳闽 RM1,666 RM1,715–RM1,732 森美兰 RM1,403 RM1,444–RM1,458 霹雳 RM1,377 RM1,417–RM1,431 沙巴 RM1,345 RM1,384–RM1,398 彭亨 RM1,340 RM1,379–RM1,393 玻璃市 RM1,316 RM1,354–RM1,368 登嘉楼 RM1,316 RM1,354–RM1,368 吉打 RM1,308 RM1,346–RM1,359 砂拉越 RM1,242 RM1,278–RM1,291 吉兰丹 RM1,241 RM1,277–RM1,290 *2024 年数字为 DOSM 官方 PAKW 数据(采用单人家庭（One）、城乡合计（Total）栏）；2026 年为按通胀率调整的估算，并非实际调查结果。 按上述估算，吉隆坡单人家庭在 2026 年每月约需 RM2,379–RM2,402，比全国平均高约四成。不同地区的房租、交通及商品价格，是造成差异的重要因素。 作者 Sylvia Expatica 小提示 州属平均值未必反映具体城市的开销。PAKW 提供了维持体面生活的基本开销基准，实际预算则取决于居住与生活方式。可使用 DOSM 的 MyPAKW 生活成本计算器，按居住地区及家庭组成估算更贴近个人情况的基本开销，再根据自己的住房、交通和医疗需求调整。避免直接套用全国平均数字，才能更准确地掌握每月所需的生活费。

不同人群在马来西亚主要城市每月需要多少生活费？ 除了居住地区，家庭人数和交通方式也会左右每月支出。单身人士可能以租房、餐饮和通勤为主；有孩子的家庭则需要承担更多住房及照护费用。退休人士的医疗和日常活动安排也各有不同。 下表为马来西亚雇员公积金局（EPF）的 Belanjawanku 2024/2025 生活预算指南，根据不同家庭组成和生活方式，估算维持合理生活水平所需的月度费用。 人群与生活方式 巴生谷⁴ 槟城乔治市⁴ 新山⁴ 单身人士（使用公共交通） RM1,970 RM1,860 RM1,790 单身人士（拥有汽车） RM2,800 RM2,570 RM2,400 夫妻（无子女） RM4,970 RM4,600 RM4,360 夫妻（1 名子女） RM6,420 RM6,030 RM5,770 夫妻（2 名子女） RM7,440 RM6,870 RM6,560 单身退休人士 RM2,690 RM2,620 RM2,500 退休夫妻 RM3,390 RM3,300 RM3,180

马来西亚日常生活开销有哪些？ 支出类别 主要项目 住房 房租、停车位及住宅相关费用 饮食与日常消费 外食、超市采购及生活用品 交通与通讯 公共交通、汽车、水电、网络及手机 个人与家庭需求 医疗、保险、教育及休闲 1. 住宿与租房 马来西亚的住房选择多元，从合租房间、普通公寓、共管公寓（condominium）到有地住宅，适合不同的居住需求。短期留学或工作的人士通常倾向租房，计划退休或长期定居者则可能考虑购房。 在马来西亚租房需要多少钱？⁵ 房型 市中心 非市中心 一居室公寓 约 RM1,585 约 RM1,117 三居室公寓 约 RM2,795 约 RM1,834 在马来西亚买房需要多少钱？ 对于计划长期居留的人士，购房可以减少对租赁市场的依赖，但前期资金需求较高。 地区 每平方米参考售价⁵ 市中心 约 RM7,929 非市中心 约 RM4,537 外国人在马来西亚购房须遵守各州属的最低房价门槛及房产购买限制。可参考《马来西亚房地产：马来西亚买房攻略（2026 最新指南） 》，了解有关在马来西亚买房条件、手续及费用。 2. 餐饮与日常用品 马来西亚的饮食文化融合马来、华人、印度及其他族群特色。从小贩中心、传统咖啡店（kopitiam）到国际餐厅，外食选择丰富，消费差异也相当明显。 在小贩中心享用本地餐点通常较经济；商场餐厅、咖啡馆和外送服务的花费则可能更高。 餐饮项目 参考价格⁵ 平价餐厅一餐 RM15 中档餐厅双人三道菜 RM80 快餐套餐 RM20 卡布奇诺一杯 RM11.57 自行烹饪通常有助于节省餐费。早市市集（pasar）在清晨供应较丰富的新鲜蔬果和肉类，而且价格通常比大型超市便宜，适合经常自行烹饪的人士。 超市商品 参考价格⁵ 牛奶（1 公升） RM7.65 白米（1 公斤） 约 RM6 鸡蛋（12 个） 约 RM8 鸡肉片（1 公斤） 约 RM17 苹果（1 公斤） 约 RM13 超市开销还包括清洁用品、洗衣液、纸巾和个人护理用品。进口乳制品、海外品牌食品及特殊饮食产品通常需要更高的采购预算。 财务管理 Touch ‘n Go eWallet 怎么用？马来西亚电子钱包使用指南（2026 ） 了解更多 3. 交通、水电、网络与通讯 马来西亚的交通费用取决于居住地点和出行方式。吉隆坡部分地区设有 MRT、LRT、单轨列车及巴士，槟城和新山的一些住宅区则更依赖汽车。 交通项目 参考费用⁵ 公共交通单程票 约 RM3 出租车起步价 约 RM5 燃油 约 RM2.82 水电及通讯费用则随住房面积、空调使用量和流量数据配套而变化： 项目 每月参考费用⁵ 约 85 平方米住宅的基本水电费用 约 RM223 手机套餐（含通话及流量） 约 RM41 家庭宽带（60Mbps 或以上） 约 RM113 马来西亚全年气候炎热，空调使用时间可能明显影响电费。部分服务式公寓的水电收费安排也可能与普通住宅不同，租住前应向房东或者管理处确认。 出国上网？试试 Wise eSIM 覆盖 150 多个国家和地区，出境旅行也能轻松上网

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可直接使用 Wise 余额支付 购买 Wise eSIM 4. 医疗、保险与教育 医疗费用 马来西亚设有公立医院、私人医院及专科诊所，医疗费用因机构、治疗项目和患者身份而异。外国人在公立医疗机构就诊，可能适用不同于马来西亚公民的收费标准。 根据马来西亚卫生部（MOH）的外国患者收费表，部分公立医疗费用如下： 医疗项目 外国患者参考费用⁶ 普通门诊 RM40／次 专科门诊 RM120／次 急诊 RM100／次 三级病房 RM160／天 二级病房 RM180／天 一级单人病房 RM320／天 以上为指定门诊及病房收费，药物、检查、手术及其他治疗可能另外计费。若需要长期服药、定期复诊或专科治疗，应提前查询医疗机构的收费。 私人诊所的普通医生诊金则可参考 RM10–RM80 的收费范围⁷，药物、化验和其他治疗费用另计。 医疗保险 长期居留者还须考虑医疗保险。私人医疗保险的费用和保障也因年龄、健康状况、保单及保障范围而异。投保时，应留意住院限额、自付额、等待期，以及既有疾病的相关条款。若打算在指定医院就诊，也可先确认保险公司是否支持该院直接结算。 教育费用 马来西亚提供私立幼儿园、国际学校及高等教育等不同选择。 教育项目 参考费用⁵ 私立全日制幼儿园（每名儿童） 约 RM783／月 国际小学（每名儿童） 约 RM33,111／年 国际学校还可能收取报名费、入学押金、教材、校服及校车费用。

吉隆坡、槟城和新山，哪里更适合居住？ 三座城市各有特色，选择时可根据工作地点、交通需求及生活偏好，比较实际居住成本。 吉隆坡：交通便利，都市生活丰富 吉隆坡的工作机会、购物商场、餐厅和医疗设施集中，生活便利，但繁忙时段的交通也容易拥堵。住在 MRT 或 LRT 车站附近，即使没有汽车，也能应付大部分日常出行。 不过，住在车站附近通常要付出更高的租金。若每天需要通勤，不能只比较房租还应该看看住处到办公室是否方便，能否省下油费、停车费和塞车的时间。 槟城：生活节奏悠闲，社区设施成熟 槟城的魅力不只有乔治市的老街和美食。岛上不少成熟住宅区附近就有菜市场、商场和私人医院，日常生活方便，也受到退休人士和家庭欢迎。不过，乔治市与其他住宅区的生活节奏差异不小，部分地区仍需要开车。 新山：毗邻新加坡，适合跨境往返 新山与新加坡仅一水之隔，对经常跨境工作或探亲的人士颇有吸引力。然而，住得靠近关口，不代表每天都能快速通关。尤其在工作日高峰，排队和交通接驳可能占去不少时间。若需要频繁往返两地，选房前最好亲自走一趟通勤路线，了解实际需要多久。