马来西亚上网 eSIM 推荐(2026)：怎么选流量配套和供应商？

不想使用原本号码的国际漫游，又希望抵达后就能联网，提前买好 eSIM 是一个方便的选择。不过，从本地电信运营商到国际旅游 eSIM 供应商，各家的价格和流量配套看得人眼花缭乱，难免不知道该怎么选。 本文将介绍马来西亚本地电信运营商与国际旅游 eSIM 的区别，并比较几款旅游 eSIM 配套，帮你根据行程、预算和上网需求，找到合适的选择。 出国旅行？试试 Wise eSIM 符合条件的马来西亚 Wise 个人用户和商业用户均可以购买 Wise eSIM，目前覆盖 150 多个国家和地区，直接在 Wise App 中查看目的地和可用套餐。 套餐选择主要取决于旅行路线、目的地数量、停留时间和预计流量使用量。

流量通常在 eSIM 连接到当地网络后开始使用，安装本身不会自动开始计算流量。

手机需要支持 eSIM，并且必须已经解除运营商锁定。

可直接使用 Wise 账户余额付款。 购买 Wise eSIM 具体资格以账户实际显示为准

重点摘要 旅游 eSIM 可提前购买及安装： 无需更换实体 SIM 卡，抵达马来西亚后即可连接当地网络上网，同时保留原有电话号码。

无需更换实体 SIM 卡，抵达马来西亚后即可连接当地网络上网，同时保留原有电话号码。 国际与本地 eSIM 各有优势： 国际旅游 eSIM 适合短期旅行，购买方便；本地运营商配套则可能包含马来西亚电话号码、通话及短信服务。

国际旅游 eSIM 适合短期旅行，购买方便；本地运营商配套则可能包含马来西亚电话号码、通话及短信服务。 四家热门旅游 eSIM 供应商： Wise 支持自订流量与有效期；Airalo 和 Nomad 提供不同流量及天数的配套；Holafly 则主打按天数购买的无限流量。

Wise 支持自订流量与有效期；Airalo 和 Nomad 提供不同流量及天数的配套；Holafly 则主打按天数购买的无限流量。 价格与使用限制需一起比较： 除了流量和有效期，也应留意合作网络、热点共享额度、限速规定及配套激活期限。

除了流量和有效期，也应留意合作网络、热点共享额度、限速规定及配套激活期限。 当地网络覆盖表现各有不同： CelcomDigi 整体覆盖表现较好，Maxis（Hotlink）也是部分国际 eSIM 的合作网络，而 U Mobile 在 5G 下载速度方面表现突出。

CelcomDigi 整体覆盖表现较好，Maxis（Hotlink）也是部分国际 eSIM 的合作网络，而 U Mobile 在 5G 下载速度方面表现突出。 购买前先检查手机兼容性： 确认手机支持 eSIM、没有运营商锁，并了解配套何时开始计算有效期，避免提前启用。

什么是旅游 eSIM？马来西亚旅游需要购买吗？ eSIM（Embedded SIM）是一种内置于手机的数字 SIM 卡，无需更换实体 SIM 卡，就能通过扫描二维码或在 App 内安装新的移动网络配套。 对于短期到马来西亚旅游的人来说，eSIM 最大的方便之处，是可以在出发前完成购买和安装，抵达后连接当地网络即可上网，不必特地到机场或电信门店购买实体 SIM 卡。 而且，大部分支持双 SIM 功能的手机，可以同时保留原本的电话号码，并使用旅游 eSIM 作为移动数据线路。这样既能继续通过 WhatsApp 等应用联系亲友，也不用为了上网而更换原有号码。 不过，eSIM 并不一定比原运营商的国际漫游便宜。如果你的手机配套已经包含马来西亚漫游流量，建议先比较现有漫游费用与旅游 eSIM 的价格，再决定是否需要额外购买。 另外，并非所有手机都支持 eSIM。购买前除了检查手机型号，还应确认设备没有运营商锁（Carrier Lock），以免购买后无法安装。 签证移民 马来西亚入境卡（MDAC）：海外旅客必读指南 阅读更多

国际旅游 eSIM 与马来西亚本地 eSIM 有什么区别？ 前往马来西亚旅游，主要可以选择国际旅游 eSIM，或当地电信运营商提供的预付 eSIM。 国际旅游 eSIM 通常以数据上网为主，可以提前通过网站或 App 购买，部分还提供区域及全球配套。马来西亚本地运营商则除了数据流量，还可能包含当地电话号码、语音通话及短信服务。 此外，国际旅游 eSIM 同样需要通过马来西亚当地的合作运营商连接上网，并非拥有独立的电信网络。 比较项目 国际旅游 eSIM 本地运营商 eSIM 供应商 Wise、Airalo、Nomad、Holafly Hotlink、U Mobile 等 使用网络 连接马来西亚当地合作运营商网络 使用所购买运营商的网络 购买渠道 通常可通过网站或 App 提前购买 App、门店或指定销售渠道 配套内容 以数据流量为主，部分支持多国使用 部分包含本地电话号码、通话及短信 流量及有效期 固定、自订或无限流量配套 短期旅游或一般预付配套 身份验证 视供应商及配套而定 通常需要提供护照或身份证件 网络选择 取决于配套支持的合作网络，部分可能支持多网络切换 主要使用所购买运营商的网络 如果只是短期旅游，希望抵达后就能上网，国际旅游 eSIM 可以省去到机场柜台办理实体 SIM 卡的步骤。 若需要马来西亚电话号码，或者计划停留较长时间，则可考虑当地运营商的预付配套。不过，本地运营商并非所有配套都能直接以 eSIM 形式开通，购买前需与电信运营商确认。

马来西亚本地电信网络哪个比较好：Hotlink、U Mobile、CelcomDigi 国际旅游 eSIM 同样通过马来西亚当地的电信网络提供服务，因此，除了比较流量和价格，也可以留意各家供应商使用的合作网络。 根据 Opensignal 2026 年 7 月发布的马来西亚移动网络体验报告，三家主要电信运营商各有优势：⁸ CelcomDigi： 整体网络覆盖表现最好，适合行程涉及多个城市或地区、比较重视信号覆盖的旅客。

整体网络覆盖表现最好，适合行程涉及多个城市或地区、比较重视信号覆盖的旅客。 Maxis（Hotlink）： 整体覆盖范围仅次于 CelcomDigi，Airalo 和 Nomad 的部分马来西亚 eSIM 配套也使用 Maxis 网络。

整体覆盖范围仅次于 CelcomDigi，Airalo 和 Nomad 的部分马来西亚 eSIM 配套也使用 Maxis 网络。 U Mobile： 在 5G 下载速度方面表现突出，但由于已于 2026 年 7 月转用自家的 5G 网络⁹，实际表现可能与报告结果有所不同。 不过，网络覆盖广不代表每个地点的信号都一样好，网速也会受到网络负载及手机设备影响。选择旅游 eSIM 时，可以把合作运营商作为参考，再结合配套价格、流量及使用限制作决定。