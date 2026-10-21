马来西亚上网 eSIM 推荐(2026)：怎么选流量配套和供应商？

不想使用原本号码的国际漫游，又希望抵达后就能联网，提前买好 eSIM 是一个方便的选择。不过，从本地电信运营商到国际旅游 eSIM 供应商，各家的价格和流量配套看得人眼花缭乱，难免不知道该怎么选。
本文将介绍马来西亚本地电信运营商与国际旅游 eSIM 的区别，并比较几款旅游 eSIM 配套，帮你根据行程、预算和上网需求，找到合适的选择。
出国旅行？试试 Wise eSIM
符合条件的马来西亚 Wise 个人用户和商业用户均可以购买 Wise eSIM，目前覆盖 150 多个国家和地区，直接在 Wise App 中查看目的地和可用套餐。
- 套餐选择主要取决于旅行路线、目的地数量、停留时间和预计流量使用量。
- 流量通常在 eSIM 连接到当地网络后开始使用，安装本身不会自动开始计算流量。
- 手机需要支持 eSIM，并且必须已经解除运营商锁定。
- 可直接使用 Wise 账户余额付款。
具体资格以账户实际显示为准
重点摘要
- 旅游 eSIM 可提前购买及安装： 无需更换实体 SIM 卡，抵达马来西亚后即可连接当地网络上网，同时保留原有电话号码。
- 国际与本地 eSIM 各有优势： 国际旅游 eSIM 适合短期旅行，购买方便；本地运营商配套则可能包含马来西亚电话号码、通话及短信服务。
- 四家热门旅游 eSIM 供应商： Wise 支持自订流量与有效期；Airalo 和 Nomad 提供不同流量及天数的配套；Holafly 则主打按天数购买的无限流量。
- 价格与使用限制需一起比较： 除了流量和有效期，也应留意合作网络、热点共享额度、限速规定及配套激活期限。
- 当地网络覆盖表现各有不同： CelcomDigi 整体覆盖表现较好，Maxis（Hotlink）也是部分国际 eSIM 的合作网络，而 U Mobile 在 5G 下载速度方面表现突出。
- 购买前先检查手机兼容性： 确认手机支持 eSIM、没有运营商锁，并了解配套何时开始计算有效期，避免提前启用。
什么是旅游 eSIM？马来西亚旅游需要购买吗？
eSIM（Embedded SIM）是一种内置于手机的数字 SIM 卡，无需更换实体 SIM 卡，就能通过扫描二维码或在 App 内安装新的移动网络配套。
对于短期到马来西亚旅游的人来说，eSIM 最大的方便之处，是可以在出发前完成购买和安装，抵达后连接当地网络即可上网，不必特地到机场或电信门店购买实体 SIM 卡。
而且，大部分支持双 SIM 功能的手机，可以同时保留原本的电话号码，并使用旅游 eSIM 作为移动数据线路。这样既能继续通过 WhatsApp 等应用联系亲友，也不用为了上网而更换原有号码。
不过，eSIM 并不一定比原运营商的国际漫游便宜。如果你的手机配套已经包含马来西亚漫游流量，建议先比较现有漫游费用与旅游 eSIM 的价格，再决定是否需要额外购买。
另外，并非所有手机都支持 eSIM。购买前除了检查手机型号，还应确认设备没有运营商锁（Carrier Lock），以免购买后无法安装。
国际旅游 eSIM 与马来西亚本地 eSIM 有什么区别？
前往马来西亚旅游，主要可以选择国际旅游 eSIM，或当地电信运营商提供的预付 eSIM。
国际旅游 eSIM 通常以数据上网为主，可以提前通过网站或 App 购买，部分还提供区域及全球配套。马来西亚本地运营商则除了数据流量，还可能包含当地电话号码、语音通话及短信服务。
此外，国际旅游 eSIM 同样需要通过马来西亚当地的合作运营商连接上网，并非拥有独立的电信网络。
|比较项目
|国际旅游 eSIM
|本地运营商 eSIM
|供应商
|Wise、Airalo、Nomad、Holafly
|Hotlink、U Mobile 等
|使用网络
|连接马来西亚当地合作运营商网络
|使用所购买运营商的网络
|购买渠道
|通常可通过网站或 App 提前购买
|App、门店或指定销售渠道
|配套内容
|以数据流量为主，部分支持多国使用
|部分包含本地电话号码、通话及短信
|流量及有效期
|固定、自订或无限流量配套
|短期旅游或一般预付配套
|身份验证
|视供应商及配套而定
|通常需要提供护照或身份证件
|网络选择
|取决于配套支持的合作网络，部分可能支持多网络切换
|主要使用所购买运营商的网络
如果只是短期旅游，希望抵达后就能上网，国际旅游 eSIM 可以省去到机场柜台办理实体 SIM 卡的步骤。
若需要马来西亚电话号码，或者计划停留较长时间，则可考虑当地运营商的预付配套。不过，本地运营商并非所有配套都能直接以 eSIM 形式开通，购买前需与电信运营商确认。
马来西亚国际旅游 eSIM 哪个比较好？
马来西亚旅游 eSIM 的收费，主要取决于流量、有效期及覆盖范围。以下比较几家国际供应商的配套选择与价格，方便根据行程和预计用量作决定。
|供应商
|优点
|注意事项
|Wise eSIM
|支持自订流量及有效天数，减少购买过多流量；提供区域及全球配套，适合多国旅行
|需使用 Wise 账户余额付款；马来西亚注册账户不能购买马来西亚单国配套
|Airalo
|提供固定及无限流量配套；使用 Maxis 网络；部分配套支持加购流量
|部分无限流量配套达到每日高速流量额度后会降速
|Nomad
|流量及有效期选择较多；使用 Maxis、DiGi 等当地网络；部分配套支持加购
|一般需在购买后 60 天内激活，超过期限可能自动开始计时
|Holafly
|主打按天数购买的无限流量配套，无需预先估算整趟旅程的流量用量
|每日热点共享额度为 1GB；可能因公平使用政策而暂时降速
1. Wise eSIM：自订流量及有效期，按实际行程购买
Wise eSIM 是 Wise 与 Gigs 合作推出的旅游流量服务，覆盖超过 150 个目的地，包括马来西亚、新加坡、泰国及日本等。除了单国配套，还提供区域及全球流量方案，方便旅客在不同国家之间保持网络连接。¹
Wise eSIM 主要有以下三种配套选择：
|配套类型
|流量及有效期
|适合需求
|单国配套
|预设或自订流量及天数
|只前往马来西亚等单一目的地
|区域配套
|依覆盖地区及配套而定
|同时游览多个国家
|全球配套
|20GB、50GB 或 100GB，有效期 12 个月
|经常出国或需要长期备用流量
Wise eSIM 与其他旅游 eSIM 供应商的主要区别，在于可以自行调整流量及有效天数，并在付款前查看完整报价。假如只安排4天的马来西亚行程，预估只需要少于 4GB 流量，便可以按照实际天数及预计用量选择，不必为了配合固定配套而购买七天或三十天的流量，减少为用不完的流量或天数付费的机会。
不过，Wise eSIM 没有统一的固定价格，实际收费取决于目的地、流量及有效期，因此仍建议在付款前比较不同配套的总价。
对于经常出国的旅客，Wise eSIM 还有几个值得留意的功能：
- 无需重复安装： 首次安装后，日后购买新的 Wise eSIM 流量配套，可以继续使用同一张 eSIM。²
- 支持多国长期出行需求： 除了区域方案，也有有效期为 12 个月的全球配套，提供 20GB、50GB 及 100GB 流量选择。
- 未使用配套可退款： 购买后若尚未使用任何流量，可在 12 个月内申请全额退款至 Wise 余额。²
需要注意的是，目前购买 Wise eSIM 必须使用 Wise 账户余额，不能直接以外部银行卡或银行账户付款。此外，Wise 不允许用户购买账户注册国家的单国配套。例如，马来西亚注册的账户不能购买马来西亚单国配套，但仍可选择覆盖马来西亚的区域或全球方案。²
在网络连接方面，Wise 通过 Gigs 的合作网络提供服务。 根据 Gigs 官方说明，其部分旅游 eSIM 支持多个当地网络，并可在原有网络失去覆盖时自动切换至其他覆盖较好的合作网络。³
作者
Sylvia
Expatica 小提示
除了通过 Wise 购买及管理 eSIM 流量配套，你也可以在同一个 App 内管理多币种账户及海外付款，无需另外下载多个应用程序。出发前，还可以使用 Wise 汇率计算器 查看实时汇率、估算旅费。Wise 采用中间市场汇率⁴，手续费清楚透明，让你更容易掌握实际换汇成本。
如果还不熟悉 Wise 的账户功能，可以参考 Wise 马来西亚使用指南，了解如何使用 Wise 管理跨境汇款与海外消费。
2. Airalo：提供固定流量及无限流量配套
Airalo 提供马来西亚单国、亚洲区域及全球 eSIM，其马来西亚配套主要使用 Maxis 网络。除了固定流量，也有按天数购买的无限流量方案。⁵
以下是部分固定流量配套参考价格：
|流量
|有效期
|价格
|1GB
|3 天
|US$4（约 RM16.36）
|3GB
|7 天
|US$8（约 RM32.72）
|5GB
|7 天
|US$11（约 RM44.99）
|10GB
|7 天
|US$19（约 RM77.71）
|5GB
|30 天
|US$12（约 RM49.08）
固定流量配套适合能够预估上网需求的旅客，例如主要使用地图、叫车及通讯应用；如果需要频繁观看视频或上传照片，也可以考虑较大的流量方案。
不过，部分无限流量配套会在达到一定使用量后降低网速。Airalo 的部分配套亦支持加购流量，具体取决于所选配套。
3. Nomad：固定流量与加购选择较多
Nomad 提供马来西亚及东南亚区域 eSIM，使用 Maxis、DiGi 等当地网络，配套涵盖不同流量及有效期。⁵
除了短期配套，也有有效期较长的小流量选择。如果行程较长，但平时主要使用酒店 Wi-Fi，只需要在外出时使用地图或通讯应用，可以考虑这类配套。
以下是部分马来西亚配套参考价格：
|流量
|有效期
|价格
|1GB
|7 天
|US$5（约 RM20.45）
|3GB
|30 天
|US$7（约 RM28.63）
|5GB
|30 天
|US$11（约 RM44.99）
|10GB
|30 天
|US$16（约 RM65.44）
|20GB
|45 天
|US$25（约 RM102.25）
Nomad 部分配套支持在原有 eSIM 上加购数据，但购买后一般需要在 60 天内激活。若太早购买，超过期限后配套可能自动开始计时。
4. Holafly：按旅行天数购买无限流量
Holafly 的马来西亚 eSIM 主要提供无限流量配套，使用 Celcom／Digi 等当地网络，用户可根据停留天数购买，无需事先估算整趟行程的数据用量。⁷
以下是部分配套参考价格：
|流量
|有效期
|价格
|无限
|1 天
|US$3.90（约 RM15.95）
|无限
|7 天
|US$27.50（约 RM112.48）
|无限
|14 天
|US$47.50（约 RM194.28）
|无限
|21 天
|US$62.90（约 RM257.26）
Holafly 独家优惠
不过，无限流量不代表无限高速或无限热点。Holafly 的马来西亚配套每日可共享 1GB 热点，笔记本电脑或同行者通过热点连接时，仍受这个额度限制。
此外，当地运营商可能根据公平使用政策暂时降低网速。如果旅行期间需要频繁上传文件或进行视频会议，购买前也应查看限速条款。
马来西亚本地电信网络哪个比较好：Hotlink、U Mobile、CelcomDigi
国际旅游 eSIM 同样通过马来西亚当地的电信网络提供服务，因此，除了比较流量和价格，也可以留意各家供应商使用的合作网络。
根据 Opensignal 2026 年 7 月发布的马来西亚移动网络体验报告，三家主要电信运营商各有优势：⁸
- CelcomDigi： 整体网络覆盖表现最好，适合行程涉及多个城市或地区、比较重视信号覆盖的旅客。
- Maxis（Hotlink）： 整体覆盖范围仅次于 CelcomDigi，Airalo 和 Nomad 的部分马来西亚 eSIM 配套也使用 Maxis 网络。
- U Mobile： 在 5G 下载速度方面表现突出，但由于已于 2026 年 7 月转用自家的 5G 网络⁹，实际表现可能与报告结果有所不同。
不过，网络覆盖广不代表每个地点的信号都一样好，网速也会受到网络负载及手机设备影响。选择旅游 eSIM 时，可以把合作运营商作为参考，再结合配套价格、流量及使用限制作决定。
马来西亚旅游 eSIM 如何购买？
国际旅游 eSIM 一般可以通过供应商网站或 App 购买，无需抵达马来西亚后才办理。
购买及安装步骤如下：
确认手机支持 eSIM，并检查是否有运营商锁。
选择马来西亚单国、区域或全球流量配套。
核对流量、有效期、合作网络及实际收费。
完成付款，按照供应商指示安装 eSIM。
抵达马来西亚后，将旅游 eSIM 设为主要移动数据线路，并按要求开启数据漫游。
提前安装 eSIM，会不会提早开始计算有效期？
不一定。安装时间与流量配套的启用时间，并非所有供应商都相同。
例如 Wise eSIM 可以提前安装，配套通常在连接目的地支持的当地网络后才开始计时。但如果购买区域或全球配套，而出发前所在国家也在覆盖范围内，提前开启线路并连接网络，就可能启动配套。
Nomad 等供应商则另设购买后的激活期限。因此，购买前应确认配套最迟何时需要激活，以及从哪个时间点开始计算有效期。
使用旅游 eSIM，还能保留原本的电话号码吗？
可以。如果手机支持双 SIM，就能同时保留原本的电话号码，并使用旅游 eSIM 作为移动数据线路。
安装后，建议将旅游 eSIM 设为主要数据线路，同时关闭原号码的数据漫游及自动数据切换，以免意外使用原运营商的国际漫游服务。
不过，原号码若继续接听电话或发送短信，仍可能产生费用，应先查看原运营商的漫游收费规定。
如果计划在马来西亚使用 Touch ‘n Go eWallet 等当地支付服务，也可以提前参考马来西亚电子钱包指南，了解注册资格及充值方式。
FAQ
常见问题
马来西亚 eSIM 可以使用 WhatsApp 吗？
可以。只要 eSIM 能正常连接移动网络，就能通过 WhatsApp 收发消息及进行语音、视频通话，无需更改原本的 WhatsApp 号码。
国际旅游 eSIM 与本地运营商配套，哪一种网络比较好？
国际旅游 eSIM 同样连接当地合作运营商的网络，例如 Airalo 使用 Maxis，Holafly 列有 Celcom／Digi。即使连接同一运营商，实际速度及使用体验也可能因配套、设备、网络负载及所在地点而不同。因此，除了查看网络覆盖，也应该比较价格、流量、有效期及限速规则。
马来西亚单国 eSIM 可以在新加坡使用吗？
一般不能，除非配套明确包含新加坡。如果行程同时经过马来西亚和新加坡，可以考虑覆盖两地的区域 eSIM。购买时应核对覆盖国家及是否共用流量额度。
每次出国都需要重新安装 eSIM 吗？
不一定，视供应商而定。例如，Wise eSIM 首次安装后，之后购买的新配套可以继续使用同一张 eSIM。Nomad 和 Airalo 的部分配套也支持加购，但更换目的地时能否沿用原有 eSIM，仍需按配套规定确认。
一张 eSIM 可以让两个人使用吗？
如果配套支持热点共享，可以通过一部手机分享流量给其他设备，但通常不能将同一张 eSIM 同时安装在两部手机上独立使用。
部分无限流量配套也设有热点限制，例如 Holafly 的马来西亚配套每日可共享 1GB 流量。