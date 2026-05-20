马来西亚买车完整指南 2026 ：新车vs二手车、流程、贷款与费用详解

马来西亚买二手车还是新车？怎么选更适合

在决定买车之前，最关键的一步是想清楚：到底买新车还是买二手车？两者各有优缺点，适合不同预算和需求的买家。

买二手车：优点、缺点和注意事项

二手车最大的优势在于价格更实惠。以相同的预算来说，买二手车往往可以选到配置更高、等级更好的车型。

此外，新车出厂首年通常贬值较快，第一年甚至可能贬值 15% 至 35%，而二手车的价格相对稳定，保值率相对较好1。

二手车的保险费用一般也比新车低，但实际价格仍取决于车龄、车型和保险范围。例如，部分高端车型即使是二手车，保费仍可能偏高；而较旧车辆可选择的保险保障也可能相对有限2。

不过，购买二手车也存在一定风险，例如车辆可能有隐藏的机械问题、事故记录或维修历史不透明，后续维护成本可能较难预估。银行对二手车贷款的条件也较严格，利率相对较高，部分银行甚至不接受车龄超过 10 年的车辆申请贷款3。

💡注意事项： 私人买卖二手车前，务必要求卖方安排 PUSPAKOM（马来西亚车辆检验中心）的 B5 检验，确认车辆没有严重事故记录，并符合基本安全标准4，5。同时要核对行车登记证（Grant/Geran）上的信息是否与实车一致6。

买新车：好处、劣势和选择建议

购买新车最大的优势之一，是车辆状况和维修记录相对透明。新车通常附带原厂保修，保障期一般为 3 至 5 年或指定里程数，车主短期内较少需要担心重大维修问题7。银行贷款条件一般也更为优惠，利率较低，通常可融资车价的 90%，还款期限可长达 9 年3。

买新车的劣势在于价格较高，且新车一出厂就开始贬值。此外，新车通常需要购买综合车险（Comprehensive Insurance），首年保费相对较高。

💡选择建议： 如果你的月净收入稳定，且对车辆状况有较高要求，新车是更省心的选择。预算有限的买家，则可以考虑车龄 3 至 5 年的二手车。这类车辆通常已完成最大幅度的贬值，价格和车况之间相对更平衡1。

对比项目 新车 二手车 价格 较高 较低 贬值速度 快（首年约 15%-35%）1 较慢 贷款利率 每年约 2.35% 至 4.25% （视银行、车型、用户信用而定） 比新车贷款年利率高约 0.3% 至 1%；车龄 10 年或以上的车贷可能被拒 保修 有原厂保修 通常无保修 融资比例 90% 或更高 通常 80% 至 90%