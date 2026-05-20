马来西亚买车完整指南 2026 ：新车vs二手车、流程、贷款与费用详解

内容目录
- 马来西亚买二手车还是新车？怎么选更适合
- 马来西亚买车流程：从选车到过户完整解析
- 马来西亚买车需要什么资料和条件？
- 马来西亚买车费用大揭秘：除了车价，还需要考虑什么？
- 想要买摩托车？马来西亚买摩托车流程指南
- 资料来源：
马来西亚买二手车还是新车？怎么选更适合
在决定买车之前，最关键的一步是想清楚：到底买新车还是买二手车？两者各有优缺点，适合不同预算和需求的买家。
买二手车：优点、缺点和注意事项
二手车最大的优势在于价格更实惠。以相同的预算来说，买二手车往往可以选到配置更高、等级更好的车型。
此外，新车出厂首年通常贬值较快，第一年甚至可能贬值 15% 至 35%，而二手车的价格相对稳定，保值率相对较好1。
二手车的保险费用一般也比新车低，但实际价格仍取决于车龄、车型和保险范围。例如，部分高端车型即使是二手车，保费仍可能偏高；而较旧车辆可选择的保险保障也可能相对有限2。
不过，购买二手车也存在一定风险，例如车辆可能有隐藏的机械问题、事故记录或维修历史不透明，后续维护成本可能较难预估。银行对二手车贷款的条件也较严格，利率相对较高，部分银行甚至不接受车龄超过 10 年的车辆申请贷款3。
💡注意事项： 私人买卖二手车前，务必要求卖方安排 PUSPAKOM（马来西亚车辆检验中心）的 B5 检验，确认车辆没有严重事故记录，并符合基本安全标准4，5。同时要核对行车登记证（Grant/Geran）上的信息是否与实车一致6。
买新车：好处、劣势和选择建议
购买新车最大的优势之一，是车辆状况和维修记录相对透明。新车通常附带原厂保修，保障期一般为 3 至 5 年或指定里程数，车主短期内较少需要担心重大维修问题7。银行贷款条件一般也更为优惠，利率较低，通常可融资车价的 90%，还款期限可长达 9 年3。
买新车的劣势在于价格较高，且新车一出厂就开始贬值。此外，新车通常需要购买综合车险（Comprehensive Insurance），首年保费相对较高。
💡选择建议： 如果你的月净收入稳定，且对车辆状况有较高要求，新车是更省心的选择。预算有限的买家，则可以考虑车龄 3 至 5 年的二手车。这类车辆通常已完成最大幅度的贬值，价格和车况之间相对更平衡1。
|对比项目
|新车
|二手车
|价格
|较高
|较低
|贬值速度
|快（首年约 15%-35%）1
|较慢
|贷款利率
|每年约 2.35% 至 4.25% （视银行、车型、用户信用而定）
|比新车贷款年利率高约 0.3% 至 1%；车龄 10 年或以上的车贷可能被拒
|保修
|有原厂保修
|通常无保修
|融资比例
|90% 或更高
|通常 80% 至 90%
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马来西亚买车流程：从选车到过户完整解析
无论是买新车还是二手车，整体流程其实相当接近，不过在贷款、验车和过户方面仍有一些差别。
马来西亚贷款买车流程：所需资料和注意事项
第一部：评估财务状况
首先，评估自己的收入、现有贷款以及每月固定开销，确保车贷还款不会对日常财务造成太大压力。一般建议每月还款额不超过月收入的15%8。
第二步：选定车型与平台
接着，根据预算和需求选定车型，并比较不同经销商或二手车平台，如 Carsome、Mudah 等，比较价格与车况。
第三步：比较贷款方案
然后，对比至少 3 家银行或金融机构的贷款利率、融资比例和还款期限，再选择最合适的方案。如需了解如何在马来西亚开立银行账户，可参考马来西亚银行开户指南。
第四步：仔细阅读合约条款
确认方案后，仔细阅读贷款合约条款，包括利率、还款期限和提前还款条件及可能产生的额外费用。
第五步：完成注册或过户手续
完成贷款批准后，新车通常由经销商代办注册手续；二手车则需要完成车辆过户（Ownership Transfer）。买卖双方需按照 JPJ 规定办理相关程序，包括验车、文件验证及过户登记9。
在马来西亚，大多数买家都会通过 Hire Purchase（租购协议）分期买车。以下是贷款买车的基本步骤：
买车借 loan （贷款）需要什么资料？
申请车贷时，银行通常会根据申请人的职业类型和收入来源，要求不同文件。以下是常见资料10，11：
受薪员工（私人公司）：
- 身份证（MyKad）复印件
- 驾驶执照复印件
- 最近 2 至 3 个月工资单
- 最近 3 至 6 个月银行对账单
- EPF（公积金）对账单
- 所得税文件（如 EA Form 或 Income Tax Statement）
自雇人士/商人：
- 身份证复印件
- 驾驶执照复印件
- 最近 3 至 6 个月银行对账单
- 公司注册证（SSM）复印件
- 公司财务报表（部分银行可能要求）
- 所得税文件（如 Borang B）
不同银行的贷款条件和审核标准可能有所不同，建议在提交申请前，先向银行或车商确认最新要求。
贷款买车头期给多少？
一般来说，头期款为车价的 10% 至 20%3。例如，购买一辆 RM50,000 的车，头期款通常介于 RM5,000 至 RM10,000 之间，其余金额则通过车贷分期偿还。
部分银行或特别贷款计划（例如毕业生车贷）可能提供更高融资比例，甚至在特定条件下提供 100% 融资3。不过，这类贷款通常会有较严格的申请条件，例如收入要求、年龄限制或指定车型。
在申请车贷前，建议先通过马来西亚国家银行的 eCCRIS 系统检查自己的信用记录，确保没有逾期还款或不良贷款纪录，帮助提高贷款审批成功率。
私人买卖二手车流程：安全交易指南
相比通过车商购买，私人二手车交易的价格通常更便宜，但手续也相对更多。为了降低交易风险，建议注意以下几个步骤：
要求卖方出示行车登记文件（Grant/Geran）、有效路税（Road Tax）及保险资料，并确认车辆资料与实际车况一致。
安排进行 PUSPAKOM B5 检验，确认车辆无严重事故记录，并通过基本车辆检查4，5。完成验车后，可再根据车况、里程数和市场价格进行议价。
买卖双方需携带所需文件，通过 JPJ 办理车辆过户手续。部分流程也可通过 MyEG 在线完成（仅适用于持有 MyKad 的马来西亚公民）11。
完成过户后，应尽快为车辆购买保险并更新路税，才能合法上路使用。
马来西亚买车需要什么资料和条件？
个人买车需要什么资料？
除了上文提到的贷款资料，个人买车还需持有有效的马来西亚驾驶执照12。部分银行也会设有最低收入要求，一般介于 RM2,500 至 RM3,000 之间，具体标准视贷款方案而定13，14。
公司买车需要什么资料？
公司名义买车所需的文件稍有不同9，10：
- 公司注册证（SSM）复印件
- 最近 6 至 12 个月公司银行对账单
- 公司董事或授权签署人的身份证复印件
- 公司财务报表或审计报告（部分银行会要求）
- 公司授权书（如由代理人办理）
不同银行对于公司贷款申请的审核标准可能有所不同，建议在申请前先向银行确认最新文件要求。
另外，公司名义登记车辆的路税通常会比个人名义更高，因此建议在购车前一并考虑长期持有成本15。
马来西亚买车需要什么条件？
申请车贷的基本条件如下：
- 年满18岁
- 持有有效马来西亚驾驶执照
- 月收入需达到银行最低要求，常见标准约为 RM2,500 至 RM3,000 或以上13，14（各银行最低要求不同；例如 Maybank 的 My First Car Plan 最低月收入要求为 RM2,50014）
- 良好的信用评分（CCRIS 及 CTOS 记录良好）
- 稳定的就业与收入记录（部分银行可能要求申请人已在现职工作数个月）
- 债务偿还比例（Debt Servicing Ratio, DSR）处于银行可接受范围内债务偿还比率，一般不超过 60% 至 70%3
不同银行和贷款方案的审核标准可能有所不同，部分车型或特别贷款计划也可能附带额外条件。
马来西亚买车费用大揭秘：除了车价，还需要考虑什么？
买车利息怎么算？了解贷款成本
对于贷款买车的人来说，车贷利息会直接影响长期还款成本。马来西亚车贷通常采用固定利率计算3：
- 新车贷款利率：每年约 2.35% 至 4.25%
- 二手车贷款利率：比新车贷款年利率高约 0.3% 至 1%
（以上为 2026 年市场参考数据，利率可能随市场及银行政策变动）
以购买 RM55,000 新车为例，贷款 RM49,500，年利率 3.2%，还款 7 年，每月还款约RM721，总利息约 RM11,088。
上述金额为参考估算，计算方式参考 CIMB Monthly Instalment Calculator。实际利率与供款金额仍会因银行、贷款期限及申请人信用状况而有所不同。
虽然二手车售价通常较低，但由于贷款利率一般较高，购车前仍建议一并计算整体贷款成本，而不只是比较车价。
如果你打算同时申请信用卡来管理日常开销、油费或分期付款，也建议先比较不同产品的年费、回馈和手续费安排。了解更多请参阅马来西亚信用卡推荐与申请指南。
买车会中 income tax 吗？买车需要报税吗？
一般情况下，个人以现金或贷款购买私家车，属于个人消费行为，并不会因为“买车”本身而产生额外所得税，也不需要为了购车行为单独报税。
不过，以公司名义购买车辆时，税务处理方式则可能有所不同。根据马来西亚《1967 年所得税法令》（Income Tax Act 1967），公司在特定条件下可针对商业用途车辆申请资本免税额（Capital Allowance）16。另一方面，员工如可私下使用公司车辆，该福利可能被视为实物利益（Benefit-in-Kind / Perquisite），并计入个人应税收入17。若涉及复杂税务情况，建议咨询持牌税务顾问。
以全款现金购车的买家，若通过银行进行大额交易，金融机构可能依据反洗钱法规（AMLA）进行额外审核，例如要求说明资金来源。这属于银行常见的合规程序，申请人如实提供资料即可。
马来西亚买车税费有哪些？
|费用项目
|说明
|销售与服务税（SST）
|部分车辆价格已包含 SST，相关税率通常为 10%，视车型及税务政策而定18
|路税（Road Tax）
|按引擎排量、车辆类型及注册地区计算，例如西马私人轿车 1.3L 至 1.5L 车型的年路税通常约为 RM70 至 RM9015
|汽车保险
|属于强制性费用，保费视车价、车型及保险类型而定
|JPJ 注册费
|新车由经销商代办
|二手车过户费
|包括 JPJ 转名费、PUSPAKOM 检验费及相关手续费用，实际金额视车辆类别及办理方式而定5
部分费用可能已包含在 OTR（On-The-Road Price，上路价）内，建议在签约前向经销商确认报价明细。
此外，养车还需长期承担燃油费、停车费、过路费及定期保养等日常开销，建议在购车前一并纳入每月预算规划。
想要买摩托车？马来西亚买摩托车流程指南
在马来西亚，摩托车是许多人的日常代步工具，购置与维护成本通常也比汽车低。买摩托车的流程与买车相似，步骤如下：
第一步：选购摩托车
前往经销商，或通过 Mudah、Carousell 等平台搜寻合适车款。
第二步：准备文件
需要 MyKad（身份证）以及驾驶执照。驾驶 250cc 以下摩托车通常需 B2 类执照，250cc 以上则需 B 类执照19。
第三步：申请贷款（如需要）
摩托车贷款流程与汽车贷款类似，银行或金融机构一般会要求提供收入证明及基本个人资料。
第四步：JPJ 注册或过户
新车通常由经销商代办；购买二手摩托车则需前往 JPJ 完成过户。
第五步：购买保险并缴纳路税
摩托车必须持有有效保险与路税才能合法上路。相关手续可通过 JPJ、保险公司或 MyEG 等线上平台办理。
FAQ
马来西亚买车常见问题（FAQ）
马来西亚贷款买车需要什么条件？
申请车贷时，银行通常会审核申请人的年龄、收入、信用记录（如 CCRIS、CTOS 记录）及就业情况。常见基本条件包括年满 18 岁、持有效驾驶执照，以及达到银行规定的最低收入要求（一般约 RM2,500 至 RM3,000 或以上，视银行而定）12，13，14。银行也会评估你的债务偿还比率（DSR），建议控制在月收入的 60% 至 70% 以下，以提高贷款获批的概率3。
马来西亚全款买车会被查吗？
在马来西亚，以现金全款购车属于合法交易。不过，若涉及较大金额转账或现金交易，银行可能依据反洗钱法规（AMLA）进行额外审核，例如要求说明资金来源。这属于金融机构常见的合规程序。
公司买车和个人买车有什么区别？
以公司名义登记车辆时，路税通常会比个人名义更高15。不过，若符合条件，公司可针对商业用途车辆申请资本免税额（Capital Allowance）16。员工如可私用公司车，该福利则可能被视为实物利益（Perquisite），并计入个人应税收入17。选择公司名义还是个人名义购车，则应根据实际用途、税务安排及长期持有成本综合考虑。
资料来源：
资料检查日期：2026年05月09日
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