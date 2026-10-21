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Wise eSIM 旅游上网指南 2026：数据流量配套、收费及安装步骤

出国旅游，不想在机场排队买 SIM 卡，又担心漫游费用太高？如果希望抵达后就能直接上网查路线、叫车、向家人报平安，不妨在出发前先安排好手机上网。

Sylvia Chan
作者：
Cristen T
编辑：
更新于
Wise eSIM

快速结论

不少人认识 Wise，是因为它的跨境汇款与海外消费服务。如今，Wise 也推出了旅行 eSIM，让你直接在 App 内选购上网配套，提前完成安装。无论是几天的短途旅行，还是一次游览多个国家，都可以根据目的地、行程天数和流量需求选择配套。

本文将介绍 Wise eSIM 的配套选择、收费方式和使用条件，并说明如何购买、安装与激活，帮你做好出国上网的准备。

出国上网？试试 Wise eSIM

  • 覆盖 150 多个国家和地区，出境旅行也能轻松上网
  • Wise 个人和企业客户均可使用
  • 可直接使用 Wise 余额支付

重点摘要

  • 覆盖超过 150 个旅游目的地： Wise eSIM 提供单国、区域及全球流量配套，适合短途旅行、多国行程及长期海外停留。
  • 流量配套选择灵活： 除了预设配套，部分目的地也支持自订流量及使用天数，让上网费用更贴近实际需求。
  • 直接通过 Wise 购买： 可在 Wise App 或网站选购配套，并使用 Wise 账户余额付款，无需额外注册其他服务。
  • 安装一次，可重复使用： 出发前即可安装 eSIM，抵达目的地后再开启使用。日后购买新配套也无需重新安装。
  • 购买前留意使用限制： 手机须支持 eSIM；本地注册的 Wise 账户不能购买本地单国配套，但可使用覆盖当地的区域或全球配套。

什么是 Wise eSIM？

Wise eSIM 是 Wise 与 Gigs 合作推出的旅行数据流量服务，覆盖超过 150 个目的地，包括马来西亚、新加坡、日本、泰国及英国等¹ 。只要手机兼容，就能提前安装，无需取出原来的 SIM 卡，抵达后即可启用上网。

除了旅行上网，Wise 也把更多旅途所需的服务整合进账户，包括按次购买的机场贵宾室通行证、目的地实用指南，以及多币种分账和共同支出功能。如果你本来就用 Wise 安排跨境转账或海外消费，现在也能在同一个 App 内准备上网、查看旅行信息，并与亲友分摊旅途开支，出行更轻松方便。

Wise eSIM 特点

1. 整合 Wise 账户，旅行消费与上网更方便

对于已经使用 Wise 的用户来说，Wise eSIM 的优势在于将旅行流量与日常跨境支付整合在同一个 App 中。用户可以直接使用 Wise 账户余额购买流量配套，无需另外下载应用程序或注册新账户。旅行期间，也能随时查看剩余流量，让海外支付与网络管理更加集中。

2. 自订流量与使用天数，贴合不同旅程

周末短途旅行到数周的海外停留，不同的行程对网络流量的需求也有所不同。Wise 在部分目的地提供自订配套，让用户根据旅行天数、上网习惯及实际需要，选择合适的流量配额与有效期。²

相比只能选择固定流量和天数的配套，自订选项能减少流量未用完便过期，或为了较长有效期而购买过多流量的情况。对于需要在旅途中远程办公的数字游民，也可以将视频会议、手机热点等额外流量需求考虑在内，选择更适合的配套。

付款前还能查看具体价格，方便在网络需求与旅行预算之间取得平衡。

3. 一次安装，适用于日后的旅行

Wise eSIM 无需在每次出国前重新安装。完成首次安装后，用户可以保留手机内的 eSIM 配置，并在下一次旅行时购买新的流量配套。

对于经常往返不同国家的旅客而言，这种方式能够简化出发前的准备，尤其适合希望长期使用同一项旅行上网服务的用户。

4. 无需更换 SIM 卡，保留原有电话号码

Wise eSIM 属于数据流量服务，可以与手机原有的 SIM 卡同时使用。旅客能够通过 Wise eSIM 上网、查询地图或预订交通，同时保留原有电话号码，以便接收银行验证码、短信及重要来电。

不过，原有号码的通话及短信服务仍可能产生漫游费用，建议出发前确认电讯商的收费安排。

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Wise eSIM 有哪些旅行流量配套？

Wise 提供预设及自订配套，也有适合跨国行程的区域和全球配套。无论是几天的短途旅行，还是连续数周游览不同国家，都可以按目的地、停留时间和流量需求选择。³

配套选择流量与使用期限²
预设配套提供固定流量与使用天数，按目的地选择
自订配套部分目的地支持自行选择流量和使用天数
区域配套覆盖指定区域内的多个目的地，流量和天数按配套而定
全球配套提供 20GB、50GB 或 100GB，使用有效期为 12 个月

Wise 旅行 eSIM 流量配套价格

Wise eSIM 没有统一的配套价格，费用会因目的地、覆盖范围、流量和使用天数而不同。在 App 内选好配套后，可以先核对价格及详情，再用 Wise 账户余额付款。

以下以马来西亚注册的 Wise 账户为例，展示部分热门旅游目的地的流量配套及价格，供出发前参考。

Wise eSIM 旅游目的地选择页面，显示日本、泰国、澳大利亚等国家的流量套餐起始价格

注意： 以上价格仅供参考，实际收费及配套详情以购买时 Wise App 显示的信息为准。

而且，Wise eSIM 在部分目的地支持自订流量和使用天数，让你更容易把上网费用控制在实际需要的范围内。付款前，App 会显示所选配套的价格，方便你比较不同选项，再按预算决定。

Wise eSIM 自订套餐页面，可自行选择最多 20GB 流量及最长 30 天的有效期

如何选择适合你的 Wise eSIM 配套？

  • 短途单国行程： 如果你只去一个国家几天到两周，可以优先考虑单国或自订配套。例如周末去新加坡，或前往日本旅行 7 至 14 天，通常不需要一开始就购买全球配套，除非之后还有其他跨国行程。
  • 多国行程或长期旅行： 如果一趟旅程会经过多个国家，区域配套可以减少反复购买单国配套的步骤。若经常往返不同地区，或需要较长时间的网络服务，则可以考虑全球配套。
购买 Wise eSIM

如何购买 Wise eSIM？

Wise eSIM 目前开放给马来西亚、新加坡、英国、美国、澳大利亚及欧洲经济区等指定地区的合资格个人和企业用户。除了确认旅游目的地是否在服务覆盖范围内，购买前也需要留意自己的 Wise 账户注册地区是否在提供服务的范围内。⁴

确认账户符合资格后，可以按以下步骤购买：

1

打开 Wise App 或网站并登录，进入 Cards（卡片）

Wise App Cards 页面，可通过 Travel Hub 入口购买旅游 eSIM 流量套餐
2

点击 Travel hub > Travel eSIM

Wise Travel Hub 页面，提供 Travel eSIM 旅游流量套餐购买入口
3

搜寻旅行目的地，选择合适的流量配套。

Wise eSIM 页面，显示手机兼容性检测结果及购买首个流量套餐的选项
4

核对价格、流量、有效期及覆盖范围。

5

使用 Wise 账户余额付款，再按提示安装 eSIM。

Wise 目前不支持直接使用其他银行卡或银行账户支付 eSIM 流量配套，购买前记得确保 Wise 账户有足够的余额。

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如何安装和启用 Wise 旅游 eSIM？

安装前 Wise eSIM，先连接稳定的 Wi-Fi，再按 Wise App 内的提示完成设置。原来的 SIM 卡或 eSIM 可以继续保留，无需移除。

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作者

Sylvia

Expatica 小提示

要使用 Wise eSIM，手机需要支持 eSIM，且没有运营商锁定。可以在拨号界面输入 *#06#，查看是否出现 EID，再按完整型号及销售地区查验是否兼容。⁵

iPhone 用户可前往“设置 > 通用 > 关于本机”，确认“运营商锁定”（Carrier Lock）显示“无 SIM 卡限制”（No SIM Restrictions）。Android 用户可在“关于手机”或“状态信息”中查找 SIM 锁定状态；如果找不到，可以向运营商确认。

Phone / iPad 安装 Wise eSIM与启用步骤

购买第一个流量配套后，可以按以下步骤安装 eSIM：⁶

  1. 点击 Install now on this device（立即在此设备上安装）
  2. 按提示选择 Activate（激活），完成后点击 Continue（继续）
  3. 如果系统询问使用地点，选择 Abroad（海外）；如果询问 eSIM 类型，选择 Data Only（仅数据），再按提示继续。
  4. 点击 Done（完成），返回 Wise App。
  5. 可以把这条线路命名为“Wise eSIM”，方便与原号码区分，并先保持关闭，等准备使用时再开启。

抵达旅游目的地、准备使用流量时，只需前往“设置 > 蜂窝网络”（或“移动服务”），选择 Wise eSIM，开启“启用此线路”及“数据漫游”。然后返回“蜂窝数据”设置，选择 Wise eSIM 作为上网线路。

Android 安装 Wise eSIM与启用步骤

在 Wise App 中购买第一个数据配套后，可以按以下步骤完成安装：⁷

  1. 点击“立即在此设备上安装”（Install now on this device）
  2. 当手机弹出 eSIM 设置界面时，点击下载（Download）添加（Add）设置（Set up）
  3. 等待几分钟让系统完成添加与激活。
  4. 需要在海外使用时，只需前往手机的设置 > 网络和互联网 > SIM 卡（或类似路径），开启 “使用 eSIM”“移动数据”，并确保开启“数据漫游”即可⁸。

注意：不同品牌和系统版本的菜单名称可能略有差异，请按设备实际显示的选项操作。

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作者

Sylvia

Expatica 小提示

如果区域或全球配套也覆盖你出发前所在的国家，提前开启并连接当地网络，就会开始计算配套有效期。想在抵达后就能联网，可以先在出发前完成安装，等需要使用时再开启 Wise eSIM。另外也建议用户关闭”允许切换蜂窝数据“（Allow Mobile Data Switching），避免手机自动使用主 SIM 卡的流量。

使用 Wise eSIM 时，要注意什么？

  1. Wise 不提供与账户注册国家相同的单国配套。例如，马来西亚注册账户不能购买马来西亚单国配套，但可使用覆盖马来西亚的区域或全球配套。
  2. 每个 Wise 账户只对应一张 eSIM，不能在两台设备上同时使用各自的配套。如果想与同行者共享流量，可以通过手机热点连接。
  3. 用 Wise eSIM 上网时，原来的号码可以继续保留。不过，接打电话或发送短信是否收费，仍要看原运营商的漫游安排。如果主要通过 WhatsApp 或其他通讯 App 联系亲友，可以先将手机的上网线路设为 Wise eSIM。
  4. 旅行时拍的照片和视频，也可能在后台自动备份。如果不想太快用完流量，可以把照片备份、App 更新和视频自动播放设为仅在 Wi-Fi 下进行。
  5. 如果行程会去海岛、山区或较偏远的地方，出发前可以先下载离线地图，保存住宿地址和预订资料。目的地在配套覆盖范围内，也不代表沿途每个地方都有稳定信号。
购买 Wise eSIM

FAQ

常见问题

Wise eSIM 在马来西亚可以用吗？

如果你的 Wise 账户注册在马来西亚以外的地区，且符合 Wise eSIM 购买资格，可以在 App 内查看马来西亚单国配套，或覆盖马来西亚的区域及全球配套。

如果是马来西亚注册账户，则不能购买马来西亚单国配套，但仍可在当地使用覆盖马来西亚的区域或全球配套。

Wise eSIM 什么时候开始计算有效期？

通常在 Wise eSIM 连接目的地支持的当地网络后，才开始计算有效期，提前安装不会立即开始计时。不过，如果区域或全球配套覆盖你目前所在的国家，提前开启 eSIM 并连接当地网络，也会开始计算有效期。因此，建议出发前先完成安装，等准备使用时再开启。

另外，购买后的流量配套须在 12 个月内启用，否则将会过期。这个期限与配套启用后的使用有效期不同，购买时需要留意。⁴

Wise eSIM 可以退款吗？

如果配套完全没有使用过流量，可以在购买后 12 个月内通过 Wise 账户申请全额退款，款项会退回 Wise 余额。如果已经使用部分流量，退款申请会按个案审核。

Wise eSIM 连不上网络怎么办？

如果你在地铁、地下室或信号较弱的建筑内，可以先到窗边或室外再试。仍无法连接时，再检查以下设置：⁹

  1. 确认飞行模式已关闭。
  2. 确认 Wise eSIM 线路已开启，并设为手机的移动数据线路。
  3. 开启 Wise eSIM 线路的“数据漫游”
  4. 打开 Wise App，检查配套是否仍在有效期内，以及是否还有剩余流量。
  5. 关闭再开启 Wise eSIM 线路，或重启手机后再试。

如果仍无法上网，可以通过 Wise App 联系 24 小时客服¹，提供所在地点、手机型号及设置截图，方便排查。

为什么 Wise App 显示还有流量，却无法上网？

Wise App 的流量记录有时会延迟更新。如果剩余流量已经很少，可能实际已用完，但页面还没有同步。可以稍等片刻后刷新，确认用量；如果流量确实已耗尽，再购买新配套。

Sylvia Chan

关于作者

身为产品行销人与内容创作者，Sylvia 偏爱有理有据的表达，喜欢研究产品、整理资讯，并将复杂的概念化为简单易懂的内容。她相信，在资讯纷繁的 AI 时代，好的内容不只是提供答案，更能帮助读者厘清问题、建立判断，做出更从容的选择；同时，也让真正有价值的产品，被需要的人理解与看见。

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