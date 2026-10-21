Wise eSIM 旅游上网指南 2026：数据流量配套、收费及安装步骤

快速结论
不少人认识 Wise，是因为它的跨境汇款与海外消费服务。如今，Wise 也推出了旅行 eSIM，让你直接在 App 内选购上网配套，提前完成安装。无论是几天的短途旅行，还是一次游览多个国家，都可以根据目的地、行程天数和流量需求选择配套。
本文将介绍 Wise eSIM 的配套选择、收费方式和使用条件，并说明如何购买、安装与激活，帮你做好出国上网的准备。
出国上网？试试 Wise eSIM
- 覆盖 150 多个国家和地区，出境旅行也能轻松上网
- Wise 个人和企业客户均可使用
- 可直接使用 Wise 余额支付
重点摘要
- 覆盖超过 150 个旅游目的地： Wise eSIM 提供单国、区域及全球流量配套，适合短途旅行、多国行程及长期海外停留。
- 流量配套选择灵活： 除了预设配套，部分目的地也支持自订流量及使用天数，让上网费用更贴近实际需求。
- 直接通过 Wise 购买： 可在 Wise App 或网站选购配套，并使用 Wise 账户余额付款，无需额外注册其他服务。
- 安装一次，可重复使用： 出发前即可安装 eSIM，抵达目的地后再开启使用。日后购买新配套也无需重新安装。
- 购买前留意使用限制： 手机须支持 eSIM；本地注册的 Wise 账户不能购买本地单国配套，但可使用覆盖当地的区域或全球配套。
什么是 Wise eSIM？
Wise eSIM 是 Wise 与 Gigs 合作推出的旅行数据流量服务，覆盖超过 150 个目的地，包括马来西亚、新加坡、日本、泰国及英国等¹ 。只要手机兼容，就能提前安装，无需取出原来的 SIM 卡，抵达后即可启用上网。
除了旅行上网，Wise 也把更多旅途所需的服务整合进账户，包括按次购买的机场贵宾室通行证、目的地实用指南，以及多币种分账和共同支出功能。如果你本来就用 Wise 安排跨境转账或海外消费，现在也能在同一个 App 内准备上网、查看旅行信息，并与亲友分摊旅途开支，出行更轻松方便。
Wise eSIM 特点
1. 整合 Wise 账户，旅行消费与上网更方便
对于已经使用 Wise 的用户来说，Wise eSIM 的优势在于将旅行流量与日常跨境支付整合在同一个 App 中。用户可以直接使用 Wise 账户余额购买流量配套，无需另外下载应用程序或注册新账户。旅行期间，也能随时查看剩余流量，让海外支付与网络管理更加集中。
2. 自订流量与使用天数，贴合不同旅程
从周末短途旅行到数周的海外停留，不同的行程对网络流量的需求也有所不同。Wise 在部分目的地提供自订配套，让用户根据旅行天数、上网习惯及实际需要，选择合适的流量配额与有效期。²
相比只能选择固定流量和天数的配套，自订选项能减少流量未用完便过期，或为了较长有效期而购买过多流量的情况。对于需要在旅途中远程办公的数字游民，也可以将视频会议、手机热点等额外流量需求考虑在内，选择更适合的配套。
付款前还能查看具体价格，方便在网络需求与旅行预算之间取得平衡。
3. 一次安装，适用于日后的旅行
Wise eSIM 无需在每次出国前重新安装。完成首次安装后，用户可以保留手机内的 eSIM 配置，并在下一次旅行时购买新的流量配套。
对于经常往返不同国家的旅客而言，这种方式能够简化出发前的准备，尤其适合希望长期使用同一项旅行上网服务的用户。
4. 无需更换 SIM 卡，保留原有电话号码
Wise eSIM 属于数据流量服务，可以与手机原有的 SIM 卡同时使用。旅客能够通过 Wise eSIM 上网、查询地图或预订交通，同时保留原有电话号码，以便接收银行验证码、短信及重要来电。
不过，原有号码的通话及短信服务仍可能产生漫游费用，建议出发前确认电讯商的收费安排。
Wise eSIM 有哪些旅行流量配套？
Wise 提供预设及自订配套，也有适合跨国行程的区域和全球配套。无论是几天的短途旅行，还是连续数周游览不同国家，都可以按目的地、停留时间和流量需求选择。³
|配套选择
|流量与使用期限²
|预设配套
|提供固定流量与使用天数，按目的地选择
|自订配套
|部分目的地支持自行选择流量和使用天数
|区域配套
|覆盖指定区域内的多个目的地，流量和天数按配套而定
|全球配套
|提供 20GB、50GB 或 100GB，使用有效期为 12 个月
Wise 旅行 eSIM 流量配套价格
Wise eSIM 没有统一的配套价格，费用会因目的地、覆盖范围、流量和使用天数而不同。在 App 内选好配套后，可以先核对价格及详情，再用 Wise 账户余额付款。
以下以马来西亚注册的 Wise 账户为例，展示部分热门旅游目的地的流量配套及价格，供出发前参考。
注意： 以上价格仅供参考，实际收费及配套详情以购买时 Wise App 显示的信息为准。
而且，Wise eSIM 在部分目的地支持自订流量和使用天数，让你更容易把上网费用控制在实际需要的范围内。付款前，App 会显示所选配套的价格，方便你比较不同选项，再按预算决定。
如何选择适合你的 Wise eSIM 配套？
- 短途单国行程： 如果你只去一个国家几天到两周，可以优先考虑单国或自订配套。例如周末去新加坡，或前往日本旅行 7 至 14 天，通常不需要一开始就购买全球配套，除非之后还有其他跨国行程。
- 多国行程或长期旅行： 如果一趟旅程会经过多个国家，区域配套可以减少反复购买单国配套的步骤。若经常往返不同地区，或需要较长时间的网络服务，则可以考虑全球配套。
如何购买 Wise eSIM？
Wise eSIM 目前开放给马来西亚、新加坡、英国、美国、澳大利亚及欧洲经济区等指定地区的合资格个人和企业用户。除了确认旅游目的地是否在服务覆盖范围内，购买前也需要留意自己的 Wise 账户注册地区是否在提供服务的范围内。⁴
确认账户符合资格后，可以按以下步骤购买：
打开 Wise App 或网站并登录，进入 Cards（卡片）。
点击 Travel hub > Travel eSIM。
搜寻旅行目的地，选择合适的流量配套。
核对价格、流量、有效期及覆盖范围。
使用 Wise 账户余额付款，再按提示安装 eSIM。
Wise 目前不支持直接使用其他银行卡或银行账户支付 eSIM 流量配套，购买前记得确保 Wise 账户有足够的余额。
如何安装和启用 Wise 旅游 eSIM？
安装前 Wise eSIM，先连接稳定的 Wi-Fi，再按 Wise App 内的提示完成设置。原来的 SIM 卡或 eSIM 可以继续保留，无需移除。
作者
Sylvia
Expatica 小提示
要使用 Wise eSIM，手机需要支持 eSIM，且没有运营商锁定。可以在拨号界面输入 *#06#，查看是否出现 EID，再按完整型号及销售地区查验是否兼容。⁵
iPhone 用户可前往“设置 > 通用 > 关于本机”，确认“运营商锁定”（Carrier Lock）显示“无 SIM 卡限制”（No SIM Restrictions）。Android 用户可在“关于手机”或“状态信息”中查找 SIM 锁定状态；如果找不到，可以向运营商确认。
Phone / iPad 安装 Wise eSIM与启用步骤
购买第一个流量配套后，可以按以下步骤安装 eSIM：⁶
- 点击 Install now on this device（立即在此设备上安装）。
- 按提示选择 Activate（激活），完成后点击 Continue（继续）。
- 如果系统询问使用地点，选择 Abroad（海外）；如果询问 eSIM 类型，选择 Data Only（仅数据），再按提示继续。
- 点击 Done（完成），返回 Wise App。
- 可以把这条线路命名为“Wise eSIM”，方便与原号码区分，并先保持关闭，等准备使用时再开启。
抵达旅游目的地、准备使用流量时，只需前往“设置 > 蜂窝网络”（或“移动服务”），选择 Wise eSIM，开启“启用此线路”及“数据漫游”。然后返回“蜂窝数据”设置，选择 Wise eSIM 作为上网线路。
Android 安装 Wise eSIM与启用步骤
在 Wise App 中购买第一个数据配套后，可以按以下步骤完成安装：⁷
- 点击“立即在此设备上安装”（Install now on this device）。
- 当手机弹出 eSIM 设置界面时，点击下载（Download）、添加（Add） 或设置（Set up）。
- 等待几分钟让系统完成添加与激活。
- 需要在海外使用时，只需前往手机的设置 > 网络和互联网 > SIM 卡（或类似路径），开启 “使用 eSIM” 和 “移动数据”，并确保开启“数据漫游”即可⁸。
注意：不同品牌和系统版本的菜单名称可能略有差异，请按设备实际显示的选项操作。
作者
Sylvia
Expatica 小提示
如果区域或全球配套也覆盖你出发前所在的国家，提前开启并连接当地网络，就会开始计算配套有效期。想在抵达后就能联网，可以先在出发前完成安装，等需要使用时再开启 Wise eSIM。另外也建议用户关闭”允许切换蜂窝数据“（Allow Mobile Data Switching），避免手机自动使用主 SIM 卡的流量。
使用 Wise eSIM 时，要注意什么？
- Wise 不提供与账户注册国家相同的单国配套。例如，马来西亚注册账户不能购买马来西亚单国配套，但可使用覆盖马来西亚的区域或全球配套。
- 每个 Wise 账户只对应一张 eSIM，不能在两台设备上同时使用各自的配套。如果想与同行者共享流量，可以通过手机热点连接。
- 用 Wise eSIM 上网时，原来的号码可以继续保留。不过，接打电话或发送短信是否收费，仍要看原运营商的漫游安排。如果主要通过 WhatsApp 或其他通讯 App 联系亲友，可以先将手机的上网线路设为 Wise eSIM。
- 旅行时拍的照片和视频，也可能在后台自动备份。如果不想太快用完流量，可以把照片备份、App 更新和视频自动播放设为仅在 Wi-Fi 下进行。
- 如果行程会去海岛、山区或较偏远的地方，出发前可以先下载离线地图，保存住宿地址和预订资料。目的地在配套覆盖范围内，也不代表沿途每个地方都有稳定信号。
FAQ
常见问题
Wise eSIM 在马来西亚可以用吗？
如果你的 Wise 账户注册在马来西亚以外的地区，且符合 Wise eSIM 购买资格，可以在 App 内查看马来西亚单国配套，或覆盖马来西亚的区域及全球配套。
如果是马来西亚注册账户，则不能购买马来西亚单国配套，但仍可在当地使用覆盖马来西亚的区域或全球配套。
Wise eSIM 什么时候开始计算有效期？
通常在 Wise eSIM 连接目的地支持的当地网络后，才开始计算有效期，提前安装不会立即开始计时。不过，如果区域或全球配套覆盖你目前所在的国家，提前开启 eSIM 并连接当地网络，也会开始计算有效期。因此，建议出发前先完成安装，等准备使用时再开启。
另外，购买后的流量配套须在 12 个月内启用，否则将会过期。这个期限与配套启用后的使用有效期不同，购买时需要留意。⁴
Wise eSIM 可以退款吗？
如果配套完全没有使用过流量，可以在购买后 12 个月内通过 Wise 账户申请全额退款，款项会退回 Wise 余额。如果已经使用部分流量，退款申请会按个案审核。
Wise eSIM 连不上网络怎么办？
如果你在地铁、地下室或信号较弱的建筑内，可以先到窗边或室外再试。仍无法连接时，再检查以下设置：⁹
- 确认飞行模式已关闭。
- 确认 Wise eSIM 线路已开启，并设为手机的移动数据线路。
- 开启 Wise eSIM 线路的“数据漫游”。
- 打开 Wise App，检查配套是否仍在有效期内，以及是否还有剩余流量。
- 关闭再开启 Wise eSIM 线路，或重启手机后再试。
如果仍无法上网，可以通过 Wise App 联系 24 小时客服¹，提供所在地点、手机型号及设置截图，方便排查。
为什么 Wise App 显示还有流量，却无法上网？
Wise App 的流量记录有时会延迟更新。如果剩余流量已经很少，可能实际已用完，但页面还没有同步。可以稍等片刻后刷新，确认用量；如果流量确实已耗尽，再购买新配套。
资料来源
- Wise — Travel smart with the Wise eSIM
- Wise — Wise becomes the first app to bring customisable eSIM plans and QR payments across five continents
- Wise — Wise eSIM data plan coverage
- Wise — What is Wise eSIM?
- Wise — Wise eSIM supported devices
- Wise — How do I set up my Wise eSIM on iOS?
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