Wise eSIM 旅游上网指南 2026：数据流量配套、收费及安装步骤

快速结论 不少人认识 Wise，是因为它的跨境汇款与海外消费服务。如今，Wise 也推出了旅行 eSIM，让你直接在 App 内选购上网配套，提前完成安装。无论是几天的短途旅行，还是一次游览多个国家，都可以根据目的地、行程天数和流量需求选择配套。 本文将介绍 Wise eSIM 的配套选择、收费方式和使用条件，并说明如何购买、安装与激活，帮你做好出国上网的准备。 出国上网？试试 Wise eSIM 覆盖 150 多个国家和地区，出境旅行也能轻松上网

Wise 个人和企业客户均可使用

可直接使用 Wise 余额支付 购买 Wise eSIM

重点摘要 覆盖超过 150 个旅游目的地： Wise eSIM 提供单国、区域及全球流量配套，适合短途旅行、多国行程及长期海外停留。

Wise eSIM 提供单国、区域及全球流量配套，适合短途旅行、多国行程及长期海外停留。 流量配套选择灵活： 除了预设配套，部分目的地也支持自订流量及使用天数，让上网费用更贴近实际需求。

除了预设配套，部分目的地也支持自订流量及使用天数，让上网费用更贴近实际需求。 直接通过 Wise 购买： 可在 Wise App 或网站选购配套，并使用 Wise 账户余额付款，无需额外注册其他服务。

可在 Wise App 或网站选购配套，并使用 Wise 账户余额付款，无需额外注册其他服务。 安装一次，可重复使用： 出发前即可安装 eSIM，抵达目的地后再开启使用。日后购买新配套也无需重新安装。

出发前即可安装 eSIM，抵达目的地后再开启使用。日后购买新配套也无需重新安装。 购买前留意使用限制： 手机须支持 eSIM；本地注册的 Wise 账户不能购买本地单国配套，但可使用覆盖当地的区域或全球配套。

Wise eSIM 有哪些旅行流量配套？ Wise 提供预设及自订配套，也有适合跨国行程的区域和全球配套。无论是几天的短途旅行，还是连续数周游览不同国家，都可以按目的地、停留时间和流量需求选择。³ 配套选择 流量与使用期限² 预设配套 提供固定流量与使用天数，按目的地选择 自订配套 部分目的地支持自行选择流量和使用天数 区域配套 覆盖指定区域内的多个目的地，流量和天数按配套而定 全球配套 提供 20GB、50GB 或 100GB，使用有效期为 12 个月

Wise 旅行 eSIM 流量配套价格 Wise eSIM 没有统一的配套价格，费用会因目的地、覆盖范围、流量和使用天数而不同。在 App 内选好配套后，可以先核对价格及详情，再用 Wise 账户余额付款。 以下以马来西亚注册的 Wise 账户为例，展示部分热门旅游目的地的流量配套及价格，供出发前参考。 注意： 以上价格仅供参考，实际收费及配套详情以购买时 Wise App 显示的信息为准。 而且，Wise eSIM 在部分目的地支持自订流量和使用天数，让你更容易把上网费用控制在实际需要的范围内。付款前，App 会显示所选配套的价格，方便你比较不同选项，再按预算决定。

如何选择适合你的 Wise eSIM 配套？ 短途单国行程： 如果你只去一个国家几天到两周，可以优先考虑单国或自订配套。例如周末去新加坡，或前往日本旅行 7 至 14 天，通常不需要一开始就购买全球配套，除非之后还有其他跨国行程。

如果你只去一个国家几天到两周，可以优先考虑单国或自订配套。例如周末去新加坡，或前往日本旅行 7 至 14 天，通常不需要一开始就购买全球配套，除非之后还有其他跨国行程。 多国行程或长期旅行： 如果一趟旅程会经过多个国家，区域配套可以减少反复购买单国配套的步骤。若经常往返不同地区，或需要较长时间的网络服务，则可以考虑全球配套。 购买 Wise eSIM

如何购买 Wise eSIM？ Wise eSIM 目前开放给马来西亚、新加坡、英国、美国、澳大利亚及欧洲经济区等指定地区的合资格个人和企业用户。除了确认旅游目的地是否在服务覆盖范围内，购买前也需要留意自己的 Wise 账户注册地区是否在提供服务的范围内。⁴ 确认账户符合资格后，可以按以下步骤购买： 1 打开 Wise App 或网站并登录，进入 Cards（卡片）。 2 点击 Travel hub > Travel eSIM。 3 搜寻旅行目的地，选择合适的流量配套。 4 核对价格、流量、有效期及覆盖范围。 5 使用 Wise 账户余额付款，再按提示安装 eSIM。 Wise 目前不支持直接使用其他银行卡或银行账户支付 eSIM 流量配套，购买前记得确保 Wise 账户有足够的余额。 财务管理 Wise 马来西亚使用指南（2026）：如何跨境汇款与消费 了解更多

如何安装和启用 Wise 旅游 eSIM？ 安装前 Wise eSIM，先连接稳定的 Wi-Fi，再按 Wise App 内的提示完成设置。原来的 SIM 卡或 eSIM 可以继续保留，无需移除。 作者 Sylvia Expatica 小提示 要使用 Wise eSIM，手机需要支持 eSIM，且没有运营商锁定。可以在拨号界面输入 *#06#，查看是否出现 EID，再按完整型号及销售地区查验是否兼容。⁵ iPhone 用户可前往“设置 > 通用 > 关于本机”，确认“运营商锁定”（Carrier Lock）显示“无 SIM 卡限制”（No SIM Restrictions）。Android 用户可在“关于手机”或“状态信息”中查找 SIM 锁定状态；如果找不到，可以向运营商确认。 Phone / iPad 安装 Wise eSIM与启用步骤 购买第一个流量配套后，可以按以下步骤安装 eSIM：⁶ 点击 Install now on this device（立即在此设备上安装）。 按提示选择 Activate（激活），完成后点击 Continue（继续）。 如果系统询问使用地点，选择 Abroad（海外）；如果询问 eSIM 类型，选择 Data Only（仅数据），再按提示继续。 点击 Done（完成），返回 Wise App。 可以把这条线路命名为“Wise eSIM”，方便与原号码区分，并先保持关闭，等准备使用时再开启。 抵达旅游目的地、准备使用流量时，只需前往“设置 > 蜂窝网络”（或“移动服务”），选择 Wise eSIM，开启“启用此线路”及“数据漫游”。然后返回“蜂窝数据”设置，选择 Wise eSIM 作为上网线路。 Android 安装 Wise eSIM与启用步骤 在 Wise App 中购买第一个数据配套后，可以按以下步骤完成安装：⁷ 点击“立即在此设备上安装”（Install now on this device）。 当手机弹出 eSIM 设置界面时，点击下载（Download）、添加（Add） 或设置（Set up）。 等待几分钟让系统完成添加与激活。 需要在海外使用时，只需前往手机的设置 > 网络和互联网 > SIM 卡（或类似路径），开启 “使用 eSIM” 和 “移动数据”，并确保开启“数据漫游”即可⁸。 注意：不同品牌和系统版本的菜单名称可能略有差异，请按设备实际显示的选项操作。 作者 Sylvia Expatica 小提示 如果区域或全球配套也覆盖你出发前所在的国家，提前开启并连接当地网络，就会开始计算配套有效期。想在抵达后就能联网，可以先在出发前完成安装，等需要使用时再开启 Wise eSIM。另外也建议用户关闭”允许切换蜂窝数据“（Allow Mobile Data Switching），避免手机自动使用主 SIM 卡的流量。