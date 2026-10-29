马来西亚 ATM 提款取现指南 2026：手续费、汇率与省钱技巧

重点概要 马来西亚的 ATM 主要设于银行分行、购物中心、机场及交通枢纽，也可以通过 Visa 或 Mastercard 官方查询工具寻找支持海外银行卡的提款机。

使用海外银行卡提款，可能同时产生跨境提款手续费、外币转换费及 ATM 运营商附加费。

提款时选择以马币（MYR）结算，拒绝 ATM 提供的 DCC 换汇服务，有助于减少不必要的汇率成本。

提前了解发卡银行的收费规则，合理安排提款次数，可以更有效地控制提款成本。

使用 Wise 卡提款可直接将持有的马币余额提出取现，或从其他可用货币自动换汇

马来西亚哪里可以找到 ATM？ 马来西亚的 ATM 主要设于银行分行、购物中心、机场及交通枢纽。马来西亚的主流银行分行通常设有提款机，你可以通过 Visa ATM Locator 或 Mastercard ATM Locator，寻找支持相关卡片网络的提款机。 不过，基于保安及场地营业时间限制，并非所有 ATM 都全天开放。你可以在 Google Maps 或 Apple 地图搜索 “ATM” 或 “ATM near me” ，查看附近 ATM 位置及营业资讯。 作者 Sylvia Expatica 小提示 如果准备前往乡村、岛屿或偏远地区，建议提前在市区提取适量现金，以免抵达后才发现附近找不到 ATM。

马来西亚 ATM 提款有哪些额外费用？ 使用海外银行卡在马来西亚 ATM 提取现金时，可能涉及多项不同来源的费用。这些费用包括取决于发卡机构及所使用的 ATM，费用可能会同时产生。 1. 发卡银行海外提款手续费 使用海外发行的借记卡在马来西亚 ATM 提款，发卡银行可能按每笔交易收取固定手续费，或按提款金额的一定比例收费，具体取决于银行卡及账户条款。 如果使用信用卡提款，费用通常更高。这类交易一般被视为现金预借（Cash Advance）¹，而非普通刷卡消费。现金预借手续费可能达到提款金额的 3%–5% ²，部分银行还设有最低收费，并可能另外计算利息。 2. 外币转换费（Foreign Exchange Fee） 如果银行卡账户使用美元、新币或其他货币，提取马币时便涉及货币转换。交易通常按照 Visa、Mastercard 或发卡机构适用的汇率结算，银行也可能额外收取外币交易费。 例如，提取 RM1,000，如果发卡银行收取 2% 的外币转换费，就相当于额外支付 RM20，具体费率因银行而异。 3. 动态货币转换（DCC） 动态货币转换（Dynamic Currency Conversion，DCC）是指 ATM 在提款时，提供将你要提款金额（当地货币）直接换算你的国家/地区货币的选项。 例如，使用中国银行卡在马来西亚提款，ATM 会询问是否要将交易金额转换成人民币（CNY）结算。 虽然这样能直接看到你的国家/地区货币金额，但汇率由 ATM 运营商或其服务供应商设定，当中可能包含额外隐藏加价。 4. ATM 运营商服务费（ATM Surcharge） 除了发卡银行的收费，部分马来西亚 ATM 运营商也可能向海外银行卡持有人收取额外服务费。例如，设于便利店、油站或商场的第三方独立运营 ATM，就可能另行收费。 这笔费用由提款机所属机构收取，提款前应留意屏幕显示的收费提示。 出国上网？试试 Wise eSIM 覆盖 150 多个国家和地区，出境旅行也能轻松上网

Wise 个人和企业客户均可使用

可直接使用 Wise 余额支付 购买 Wise eSIM

如何避免马来西亚 ATM 提款取现额外费用？ 使用海外银行卡在马来西亚提款，难免涉及汇率转换，部分银行还会收取跨境提款费。虽然这些成本未必能够完全免除，但只要记住以下几点，就能减少不必要的额外支出。 财务管理 2026 Wise 马来西亚使用指南：如何跨境汇款与消费 阅读更多 1. 拒绝 DCC，避开隐藏汇率加价 Visa³ 和 Mastercard⁴ 对 DCC 设有相关规定，要求提供这项服务的 ATM 清楚展示交易金额、转换汇率及相关收费，并让持卡人自行决定是否接受。 因此，当 ATM 询问是否需要转换货币时，通常应选择拒绝，并确认交易以马币（MYR）结算。 接受 ATM 换汇，看似省去了换汇步骤，却可能采用较差的汇率。选择 MYR 结算后，货币转换一般会交由发卡银行或卡片网络处理。 这样虽然无法免除发卡银行本身的外币交易费，却能避开 ATM 提供的额外汇率加价。如果机器没有清楚提供拒绝转换的选项，建议取消交易，改用其他 ATM。 2. 了解银行卡的海外提款收费 不同银行的收费方式各有不同，有些按笔收费，有些按提款金额计算，还有些会同时收取海外提款费和外币交易费。 提款前，最好先查看发卡银行的收费表，尤其是每笔提款手续费、外币交易费及每日提款限额。 部分银行还可能提供合作 ATM 网络优惠或特定账户的手续费减免。 作者 Sylvia Expatica 小提示 部分银行卡需要提前激活海外提款功能，以免到了 ATM 才发现无法使用。 3. 减少提款次数，但不要一次取太多 如果银行每次提款都收取固定手续费，频繁提取小额现金并不划算。 例如，每笔提款收取 RM10，分三次提款就要支付 RM30；如果合并成一次提款，固定手续费便只需 RM10。 建议先估算行程中的现金需求，包括夜市消费、交通、餐饮及小额购物，再决定提款金额。这样既能减少重复支付手续费，也不必在旅程结束时，面对一叠用不完的马币。 不过，如果银行按提款金额的百分比收费，一次提取较大金额，并不会降低这部分费用。 4. 选择合适的银行卡与换汇方式 一般来说，提款应优先使用借记卡，避免信用卡现金预借的额外手续费及利息。 另一种选择是使用跨境交易费用较透明的多币种借记卡，例如 Wise 借记卡。Wise 提供一定的每月免费 ATM 提款额度，具体金额和收费取决于卡片发行地区⁵。