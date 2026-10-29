马来西亚 ATM 提款取现指南 2026：手续费、汇率与省钱技巧

购物中心、连锁餐厅及不少商家都支持无现金支付，例如支付宝、微信钱包或 Touch n Go 扫码支付，但某些夜市、市集的小贩摊位或部分偏远地区的商店仍可能需要现金。
使用 ATM 提取马币并不复杂，但如果使用海外银行卡，提款手续费、汇率和机器收费都值得留意。了解这些细节，才能避免为了提取一笔现金而支付不必要的费用。
免责声明：本文仅供一般资讯参考。ATM 提款手续费、汇率及提款限额可能因发卡银行、卡片发行地区和 ATM 运营商而异。Wise 的产品功能及收费标准亦可能调整。提款前，请以相关银行、ATM 运营商及 Wise 官方公布的最新资料为准。
在马来西亚提款，更清楚掌握成本
用海外银行卡在马来西亚 ATM 提款，常会遇到换汇和手续费不透明的问题。Wise 借记卡可持有马币余额直接提款，不足时自动换汇，并在交易前列出适用费用。
- 持有马币余额，提款时直接扣款，不足时自动从其他可用货币换汇。
- 使用中间市场汇率，换汇前清楚显示适用费用。
- 每个历月前 2 次 免费提款，且提款总额不超过 1,000 马币 (MYR)。
- 使用实体卡提款，请提前在 Wise App 申请并激活。
具体提款金额取决于卡片发行地区
重点概要
- 马来西亚的 ATM 主要设于银行分行、购物中心、机场及交通枢纽，也可以通过 Visa 或 Mastercard 官方查询工具寻找支持海外银行卡的提款机。
- 使用海外银行卡提款，可能同时产生跨境提款手续费、外币转换费及 ATM 运营商附加费。
- 提款时选择以马币（MYR）结算，拒绝 ATM 提供的 DCC 换汇服务，有助于减少不必要的汇率成本。
- 提前了解发卡银行的收费规则，合理安排提款次数，可以更有效地控制提款成本。
- 使用 Wise 卡提款可直接将持有的马币余额提出取现，或从其他可用货币自动换汇
马来西亚哪里可以找到 ATM？
马来西亚的 ATM 主要设于银行分行、购物中心、机场及交通枢纽。马来西亚的主流银行分行通常设有提款机，你可以通过 Visa ATM Locator 或 Mastercard ATM Locator，寻找支持相关卡片网络的提款机。
不过，基于保安及场地营业时间限制，并非所有 ATM 都全天开放。你可以在 Google Maps 或 Apple 地图搜索 “ATM” 或 “ATM near me” ，查看附近 ATM 位置及营业资讯。
作者
Sylvia
Expatica 小提示
如果准备前往乡村、岛屿或偏远地区，建议提前在市区提取适量现金，以免抵达后才发现附近找不到 ATM。
马来西亚 ATM 提款有哪些额外费用？
使用海外银行卡在马来西亚 ATM 提取现金时，可能涉及多项不同来源的费用。这些费用包括取决于发卡机构及所使用的 ATM，费用可能会同时产生。
1. 发卡银行海外提款手续费
使用海外发行的借记卡在马来西亚 ATM 提款，发卡银行可能按每笔交易收取固定手续费，或按提款金额的一定比例收费，具体取决于银行卡及账户条款。
如果使用信用卡提款，费用通常更高。这类交易一般被视为现金预借（Cash Advance）¹，而非普通刷卡消费。现金预借手续费可能达到提款金额的 3%–5% ²，部分银行还设有最低收费，并可能另外计算利息。
2. 外币转换费（Foreign Exchange Fee）
如果银行卡账户使用美元、新币或其他货币，提取马币时便涉及货币转换。交易通常按照 Visa、Mastercard 或发卡机构适用的汇率结算，银行也可能额外收取外币交易费。
例如，提取 RM1,000，如果发卡银行收取 2% 的外币转换费，就相当于额外支付 RM20，具体费率因银行而异。
3. 动态货币转换（DCC）
动态货币转换（Dynamic Currency Conversion，DCC）是指 ATM 在提款时，提供将你要提款金额（当地货币）直接换算你的国家/地区货币的选项。
例如，使用中国银行卡在马来西亚提款，ATM 会询问是否要将交易金额转换成人民币（CNY）结算。
虽然这样能直接看到你的国家/地区货币金额，但汇率由 ATM 运营商或其服务供应商设定，当中可能包含额外隐藏加价。
4. ATM 运营商服务费（ATM Surcharge）
除了发卡银行的收费，部分马来西亚 ATM 运营商也可能向海外银行卡持有人收取额外服务费。例如，设于便利店、油站或商场的第三方独立运营 ATM，就可能另行收费。
这笔费用由提款机所属机构收取，提款前应留意屏幕显示的收费提示。
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- 可直接使用 Wise 余额支付
如何避免马来西亚 ATM 提款取现额外费用？
使用海外银行卡在马来西亚提款，难免涉及汇率转换，部分银行还会收取跨境提款费。虽然这些成本未必能够完全免除，但只要记住以下几点，就能减少不必要的额外支出。
1. 拒绝 DCC，避开隐藏汇率加价
Visa³ 和 Mastercard⁴ 对 DCC 设有相关规定，要求提供这项服务的 ATM 清楚展示交易金额、转换汇率及相关收费，并让持卡人自行决定是否接受。
因此，当 ATM 询问是否需要转换货币时，通常应选择拒绝，并确认交易以马币（MYR）结算。
接受 ATM 换汇，看似省去了换汇步骤，却可能采用较差的汇率。选择 MYR 结算后，货币转换一般会交由发卡银行或卡片网络处理。
这样虽然无法免除发卡银行本身的外币交易费，却能避开 ATM 提供的额外汇率加价。如果机器没有清楚提供拒绝转换的选项，建议取消交易，改用其他 ATM。
2. 了解银行卡的海外提款收费
不同银行的收费方式各有不同，有些按笔收费，有些按提款金额计算，还有些会同时收取海外提款费和外币交易费。
提款前，最好先查看发卡银行的收费表，尤其是每笔提款手续费、外币交易费及每日提款限额。
部分银行还可能提供合作 ATM 网络优惠或特定账户的手续费减免。
作者
Sylvia
Expatica 小提示
部分银行卡需要提前激活海外提款功能，以免到了 ATM 才发现无法使用。
3. 减少提款次数，但不要一次取太多
如果银行每次提款都收取固定手续费，频繁提取小额现金并不划算。
例如，每笔提款收取 RM10，分三次提款就要支付 RM30；如果合并成一次提款，固定手续费便只需 RM10。
建议先估算行程中的现金需求，包括夜市消费、交通、餐饮及小额购物，再决定提款金额。这样既能减少重复支付手续费，也不必在旅程结束时，面对一叠用不完的马币。
不过，如果银行按提款金额的百分比收费，一次提取较大金额，并不会降低这部分费用。
4. 选择合适的银行卡与换汇方式
一般来说，提款应优先使用借记卡，避免信用卡现金预借的额外手续费及利息。
另一种选择是使用跨境交易费用较透明的多币种借记卡，例如 Wise 借记卡。Wise 提供一定的每月免费 ATM 提款额度，具体金额和收费取决于卡片发行地区⁵。
使用 Wise 卡在马来西亚 ATM 提款
Wise 是提供多币种账户及借记卡服务的金融科技平台。用户可以持有不同货币余额，并使用 Wise 卡进行海外消费或 ATM 提款。
例如，从新加坡前往马来西亚，可以提前在 Wise 账户兑换马币。提款时若 MYR 余额充足，便直接扣款；余额不足时，Wise 会从其他可用货币自动换汇，并清楚列出适用费用，让你更容易掌握实际成本。
作者
Sylvia
Expatica 小提示
Wise 同时提供数字卡和实体卡。如果计划在马来西亚 ATM 提款，建议提前通过 Wise App 的「Cards」页面申请实体借记卡，并在收到后完成激活。当地 ATM 目前不依赖数字卡进行无卡提款。
还没办卡或想了解 Wise 卡的使用方式，可阅读我们的 Wise 借记卡完整指南。
在马来西亚使用 Wise 的好处
- 一个账户管理多种货币： 持有及兑换超过 40+ 种货币⁶，包括马币（MYR）、人民币（CNY）、美元（USD）及新币（SGD）。往返不同国家时，不必为每种货币分别开设账户。
- 透明汇率机制： Wise 采用真实的中间市场汇率（Mid-market Rate）⁶，并在交易前清晰展示所有适用的手续费，让用户能够精准掌握每笔换汇的实际扣款与到账金额。
- 最多 3 张数字卡： 支持创建多达 3 张数字虚拟卡⁷，用户可将其绑定至 Apple Pay 或 Google Pay 进行线下感应付款，或用于用于网上购物。数字卡与实体卡分开使用，方便管理日常消费。
- 海外刷卡及扫码支付： Wise 卡可在全球 150+ 个国家支持 Visa 或 Mastercard 的商户刷卡消费⁸；更可直接使用 Wise App 扫描 DuitNow QR 和 Alipay+ 等扫码支付。
- 随时管理卡片安全： 可以在 Wise App 即时冻结或解冻卡片，接收交易通知，并使用双重身份验证（2FA）保护账户，为您的资金安全提供坚实保障。
FAQ
常见问题
外国银行卡可以在马来西亚 ATM 提款吗？
可以，但需确认银行卡及 ATM 支持相同的国际支付网络，例如 Visa PLUS、Mastercard 或 Cirrus。部分发卡银行还要求提前启用海外提款功能。
马来西亚 ATM 每次最多可以提取多少现金？
马来西亚没有适用于所有 ATM 和银行卡的统一提款限额。实际金额取决于 ATM 所属银行、机器的单次提款限制，以及发卡银行设定的每日限额。
例如，即使银行卡允许每日提款 RM3,000，ATM 仍可能限制单次提款金额，需要分多次完成。若发卡银行按笔收费，重复提款也会增加额外收费。
马来西亚 ATM 可以使用信用卡提款吗？
部分 ATM 支持信用卡现金预借（Cash Advance），但信用卡可能按提款金额收取一定比例的现金预借费，并设有最低收费及利息。因此，除非急需现金，否则一般应优先使用借记卡。
马来西亚 ATM 提款时，应该选择 MYR 还是原本国家/地区货币？
选择 MYR。 如果 ATM 询问是否接受货币转换，通常应选择「Decline Conversion」或「Without Conversion」，避免使用 ATM 提供的 DCC 汇率。
Wise ATM 提款手续费是多少？
Wise 根据卡片发行地区计算 ATM 提款费用，并设有不同的每月免费额度，应以相应地区的收费标准为准。可在 Wise App 或 Wise 网页版中的“消费限额”内查询 ATM 手续费查看。⁵
资料来源
- What Is a Cash Advance on a Credit Card?
- 信用卡预借现金 Credit Card Cash Advance 可在ATM提款？利息怎么算？
- Visa — Dynamic Currency Conversion
- Mastercard Dynamic Currency Conversion Performance Guide
- Wise ATM Withdrawal Fees
- Wise Fees & Pricing: Only Pay for What You Use
- Virtual Card | Create your Wise Virtual Debit Card
- Wise Multi-Currency Card