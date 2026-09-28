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财务管理

新加坡虚拟信用卡怎么选？马来西亚用户与外籍人士实用指南(2026)

想找一张可以用于新加坡订阅、网购或差旅付款的虚拟卡，先要看清楚它到底属于信用卡、借记卡还是预付卡。对住在马来西亚、经常往返新加坡的外籍人士来说，开卡资格、付款币种、换汇成本和订阅管理方式都可能影响实际使用体验。

Cherry Lee
作者：
Cristen T
编辑：
更新于
一位年轻女顾客坐在沙发上，惬意地使用银行卡或手机在线支付购物款项。

市场上常被统称为 “虚拟信用卡” 的产品，实际上包括银行信用卡的数字化功能、电子钱包、预付卡、企业虚拟卡，以及 Wise 这类带数字卡的借记卡方案。

这篇指南会按使用场景拆解不同类型的虚拟卡，比较开卡条件、线上支付、订阅管理、跨境消费和费用，让你更容易找到符合自己需求的方案。

本文仅供一般信息参考，不构成金融、法律、税务或投资建议。具体功能、费用、资格和支持范围可能随产品及地区调整，申请或使用前请以官方最新资料为准。

重点概览

  • 银行信用卡型方案：适合已经有本地信用卡关系、需要信用额度或希望使用信用卡福利的人。
  • 钱包和预付型方案：适合先充值再消费的人，但需要留意充值方式、余额限制和海外交易费用。
  • 企业虚拟卡：DBS 虚拟卡和 Airwallex SG 虚拟卡主要面向企业支出、员工卡和集中付款，不适合直接当作普通个人虚拟卡比较。
  • 数字卡方案：Revolut Singapore 等产品提供可重复使用或一次性数字卡，不同卡种适用的付款场景不同。
  • Wise 多币种借记卡可用于线上消费和多币种支出，也提供虚拟卡。要注意 Wise 卡并不是信用卡。Wise 官方目前列明，新加坡个人客户可以使用 Wise 多币种借记卡和虚拟卡，但实际资格仍取决于居住地和账户条件。

Wise 多币种借记卡

在马来西亚和海外消费时，少一点汇率烦恼。Wise 卡适合旅行、搬家或经常跨境消费的人。

你可以用账户中的余额付款，不占用个人的年度结汇额度；如果没有对应币种，Wise 会自动兑换，并显示相关费用。实体卡可用于线下消费，数字卡也可用于线上支付和移动钱包。

  • 可在 150 个国家和地区消费
  • 支持 Apple Pay 和 Google Pay
  • 可在 App 中即时冻结或解冻卡片

    • 什么是新加坡虚拟信用卡？

    虚拟信用卡通常只有卡号、有效期和安全码，没有实体塑料卡，可以用于线上付款。部分产品也可以加入 Apple Pay 或 Google Pay，但具体支持情况取决于发卡机构。

    常见用途包括线上购物、订阅扣费、手机钱包支付，以及将线上消费与实体主卡分开管理。

    对于订阅服务，虚拟卡可以让用户单独管理某一类线上支出。不过，是否可以冻结、删除或更换卡号，以及更换后订阅是否会继续扣款，都要看具体产品和商户规则。

    虚拟信用卡、虚拟借记卡和预付虚拟卡也不是同一种产品：

    • 虚拟信用卡：使用信用额度，之后还款。
    • 虚拟借记卡：直接从账户余额扣款。
    • 预付虚拟卡：先充值，再使用钱包余额付款。

    虚拟信用卡、虚拟借记卡和预付虚拟卡有什么不同？

    类型资金来源常见场景注意事项
    虚拟信用卡信用额度银行信用卡线上付款审批条件、信用记录、可用交易类型
    虚拟借记卡账户余额订阅、跨境消费、数字钱包扣款逻辑、换汇费用、支持地区
    预付虚拟卡钱包余额小额线上支付、部分钱包消费充值限制、海外交易费用、余额上限

    为什么这个差别对外籍人士尤其重要？

    对外籍人士来说，申请门槛往往比卡片名称更重要。有些银行信用卡需要符合当地申请条件或已经建立本地银行关系，而数字卡或钱包型产品的开户方式可能不同。

    如果刚到新加坡，还没有本地信用卡，却需要支付软件订阅、机票或跨境账单，可以先确认哪些产品接受你的居住地和身份资料，再比较信用卡、借记卡和预付卡。

    新加坡常见虚拟卡方案怎么分？

    这部分按照产品类型和使用场景整理，不代表排名或推荐顺序。资格、费用和功能都可能调整，申请前应回到官方页面确认。

    类型代表方案适合谁开通前提订阅与线上支付主要限制
    银行信用卡型HSBC Singapore已有信用卡关系的人先有符合条件的信用卡可用于部分线上支付及钱包绑定不是独立的通用虚拟卡申请入口
    银行数字信用卡型Trust Bank Singapore想通过银行 App 管理信用卡的人需符合信用卡申请条件支持线上支付及 Apple Pay 等功能 3仍属于银行信用卡体系
    钱包或预付型Dash Visa想先充值再消费的人需要钱包账户及相关验证可用于线上支付，并支持部分移动钱包以钱包余额扣款，海外交易可能产生相关费用
    多币种钱包型YouTrip经常进行跨境消费或旅行的人需要注册账户并完成验证提供虚拟卡，可用于线上及部分线下支付 7属于多币种钱包和支付卡方案，不是信用卡
    企业型DBS Virtual Card企业差旅与集中支出企业申请适合企业集中付款不面向普通个人
    企业多币种型Airwallex SG virtual cards团队、多币种支出管理企业账户适合软件订阅和员工支出核心仍是企业场景
    数字卡型Revolut Singapore virtual card需要线上数字卡的人App 内开卡multi-use 更适合一般线上支付single-use 不适合订阅和部分预授权场景
    替代方案Wise 多币种借记卡跨境消费、订阅管理、多币种支出的用户取决于居住地及验证要求可配合 Wise digital cards 使用是借记卡方案，不是新加坡本地虚拟信用卡

    银行附属型方案：HSBC Singapore 等

    HSBC Singapore 的虚拟卡功能更接近现有信用卡的数字延伸。用户可以在 App 中查看相关卡片信息，并在实体卡寄到前进行部分线上支付，因此它并不是单独申请一张与实体卡完全独立的虚拟信用卡。2

    HSBC 新加坡官网

    钱包或预付型方案：Dash Visa 虚拟卡

    Dash Visa 虚拟卡采用钱包余额扣款模式，付款时直接从 Dash 余额中扣除，因此与提供信用额度的信用卡不同。5 比较这类方案时，可以同时查看海外交易费用、余额限制，以及 Apple Pay、Google Pay 等设备和钱包的支持情况。5, 6

    Dash 官网

    企业型方案：DBS 虚拟卡与 Airwallex SG

    DBS 虚拟卡主要面向企业客户，常见用途包括差旅和集中支出管理。4 Airwallex SG 则侧重企业多币种支出、员工卡、软件订阅和费用管理。10  企业用户需要重点查看公司开户资格、额度设置、审批流程及对账功能。

    DBS 虚拟卡网页
    Airwallex SG 虚拟卡网页

    数字卡与多币种方案：Revolut Singapore

    Revolut Singapore 可以作为数字卡的典型例子。其虚拟卡包括可重复使用的数字卡和一次性数字卡。前者可以用于一般线上付款及周期性付款；一次性数字卡每次付款后会刷新卡片资料，因此不适合需要重复验证卡号的订阅、酒店预授权或租车等场景。9

    Revolut 官网对于其数字卡的解说

    马来西亚用户最常见的 3 种使用场景

    与其先看平台排名，不如先确定自己的付款需求。对马来西亚用户来说，常见场景主要包括线上订阅、新马两地消费，以及公司或团队支出。

    1. 线上订阅与周期扣款

    订阅用户需要关注的不只是能否开卡，还包括周期扣款、卡片更换、退款和预授权等后续操作。如果卡片资料被更换或删除，也要提前确认订阅是否需要更新付款资料，以及退款会如何处理。

    2. 新马两地消费与旅行付款

    如果经常往返马来西亚和新加坡，可以重点查看付款时使用的币种、换汇方式、海外交易费用，以及是否支持 Apple Pay 或 Google Pay。如果之后还会在线下消费或旅行时使用实体卡，最好把实体卡、数字卡和多币种账户一起比较，而不是只看虚拟卡功能。

    3. 公司或团队支出管理

    企业场景需要看的重点不同。广告投放、软件订阅、差旅和员工采购等支出，通常会涉及分卡、额度、审批和集中对账，因此应重点查看企业虚拟卡的管理功能。

    你需要的可能不是 “信用卡”

    很多人实际需要的可能只是可以在付款时即时使用的数字支付卡。虚拟卡可以属于信用卡、借记卡或预付卡，具体取决于产品本身的账户和扣款方式。

    如果你的主要需求是订阅、跨境消费、多币种付款或在线管理卡片，那么数字借记卡或多币种支付卡也值得一起比较。判断时可以把扣款方式、支持币种、费用、退款和卡片管理功能放在一起看。

    搜索 “虚拟信用卡”，但实际需要的是数字借记卡？

    以下情况可以优先查看数字借记卡或虚拟卡：

    • 不需要信用额度
    • 主要用于软件、流媒体等线上订阅
    • 经常进行跨境消费
    • 需要支持多种货币
    • 希望在 App 内冻结、删除或更换卡片资料
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    编辑

    Cristen

    小提示

    在新加坡申请信用卡，一般需要提供最近3个月的收入证明或3个月内的居住地址证明。如果你刚到新加坡，还没有本地信用记录时，急着申请本地信用卡很有可能会被拒绝。这个时候，可以考虑尝试申请 Wise 借记卡解决眼前问题。

    Wise 多币种借记卡何时更适合外籍人士？

    先分清楚产品性质：Wise 多币种借记卡不是新加坡本地的虚拟信用卡。 Wise 同时提供虚拟卡，符合条件的马来西亚和新加坡个人用户可以申请；具体资格取决于 Wise 账户登记的居住地。12

    对于需要在马来西亚和新加坡之间消费的人，Wise 的特点在于账户、余额、借记卡和虚拟卡可以放在同一个使用体系中。实际使用前，仍应根据账户所在地查看可用功能、费用和卡片资格。

    立即申请 Wise 卡

    用 Wise 虚拟卡管理订阅

    Wise 虚拟卡可以在 App 或网页中生成，也可以删除或更换。Wise 官方说明显示，数字卡最多可以每天删除或更换 3 次；即使数字卡资料已经被删除或更换，商户仍可以将退款退回 Wise 账户。12

    Wise 目前也提供定期自动扣款管理功能，用户可以查看周期性扣款，并针对特定商户阻止未来的重复扣款。不过，阻止扣款并不等于取消与商户签订的订阅或服务合约，取消服务仍需要联系商户。

    用 Wise 多币种借记卡处理跨境消费与多币种支出

    Wise 多币种借记卡的定位是借记卡，因此重点在于账户余额和多币种消费，而不是信用额度。Wise 官方帮助中心目前列出马来西亚和新加坡为 Wise 多币种借记卡可用地区，但具体卡片和虚拟卡功能仍取决于账户登记地址及当地规则。

    如果你人在马来西亚、需要支付新加坡商户，可以先核对三件事：

    • 你的 Wise 账户登记地区是否支持多币种借记卡和虚拟卡
    • 对应地区的 pricing 页面列出了哪些费用
    • 你准备绑定的商户、钱包或订阅是否接受该卡
    开启新马便捷支付

    在马来西亚，Wise (Wise Payments Malaysia Sdn. Bhd.) 是由马来西亚国家银行 (Bank Negara Malaysia) 授权的汇款（Money-Changing）及汇款业务（Remittance）执照持有者，受《2011年金钱服务业务法》（Money Services Business Act 2011）监管。

    选择前一定要核对的费用、限制与风险

    在使用虚拟卡时，实际成本和限制往往比开卡本身更值得关注。建议在注册前查看费用页面、退款规则、预授权要求和客服渠道。

    怎么看费用、汇率和海外处理费？

    先看完整成本，不只看开卡费或月费。换汇费、海外交易费用、钱包充值费用，以及商户是否会进行预授权，都可能影响最终支出。

    对于跨境付款，还应确认付款时使用的是 SGD、RM 还是其他币种，以及平台会采用什么换汇方式。

    订阅、退款、预授权与冻结功能要怎么查？

    可重复使用的数字卡和一次性数字卡用途不同。Revolut Singapore 的一次性虚拟卡每次付款后会更新卡片资料，因此不适合需要重复使用同一卡号的订阅或预授权场景。

    Wise 数字卡则可以删除和更换，Wise 也提供周期性付款管理功能。不过，商户是否接受新卡资料、退款如何处理，以及取消订阅后的扣款，都应根据商户和 Wise 的具体规则确认。

    怎么核对监管、KYC 与客服渠道？

    查看平台时，可以先确认公司名称、发卡或支付安排、KYC 要求、费用页面、帮助中心和客服渠道。

    如果主要页面只介绍开卡功能，却没有清楚列出费用、退款、账户限制或投诉渠道，建议在注册前进一步查看官方条款。

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    作者

    Cherry

    小提示

    如果准备把卡绑定到长期订阅，退款和周期扣款管理功能值得和开卡速度一起比较。

    按场景快速选方案

    使用场景可以比较的方案类型先核对什么Wise 是否可纳入比较
    主要用于订阅付款数字卡、预付卡、借记卡周期扣款、预授权、退款及换卡规则可以
    经常往返马来西亚和新加坡多币种借记卡、数字卡RM 与 SGD 的扣款方式、换汇费用、钱包支持可以
    需要团队控费与分卡企业虚拟卡公司资格、额度、审批、分卡及报表视企业账户及所在地区的可用功能而定

    FAQ

    常见问题

    新加坡虚拟信用卡和 VCC 是同一种东西吗？

    VCC 通常是虚拟信用卡（Virtual Credit Card）的缩写，但实际使用中，部分平台也会把虚拟借记卡、预付卡或其他数字卡一起称为 VCC。因此，判断一张卡的性质时，还是要看它的资金来源、扣款方式、费用结构和使用场景。

    HSBC Singapore app 怎样查看虚拟卡详情？

    根据 HSBC Singapore 官方说明，登录 App 后进入对应的信用卡账户，再查看卡片详情即可看到相关资料。这类功能通常依附于已经获批的信用卡，并不是独立申请一张虚拟信用卡。

    Revolut Singapore 的一次性虚拟卡适合订阅吗？

    一般不适合。Revolut 官方说明，一次性虚拟卡主要用于一次性线上付款，不适合订阅、酒店预授权或租车等需要重复验证卡号的场景。

    DBS 虚拟卡适合个人用户吗？

    DBS 官方资料主要将虚拟卡放在企业银行服务中，适用于企业差旅及集中支出管理。因此，个人用户需要根据自己的账户类型和资格确认是否可以使用，不能直接将其视为普通个人虚拟卡。

    Wise 多币种借记卡可以用作新加坡虚拟信用卡的替代方案吗？

    Wise 多币种借记卡不是新加坡本地虚拟信用卡。不过，如果你的需求主要是跨境消费、订阅管理和多币种支出，可以把 Wise 纳入比较范围。使用前应查看官方最新的支持地区、费用和申请资格。

    资料来源

    1. MAS 官网：核对新加坡金融监管框架与消费者保护信息。
    2. HSBC Singapore Virtual Card：核对 HSBC Singapore App 的虚拟卡详情、使用方式与相关限制。
    3. Trust Bank Singapore Credit Card：核对 Trust Bank 信用卡及相关数字卡功能。
    4. DBS Virtual Card：核对 DBS Virtual Card 的企业用途与申请路径。
    5. Dash Pay with Visa：核对 Dash Visa 虚拟卡的支付方式与设备支持。
    6. Dash Payments FAQ：核对 Dash 的海外交易处理费、余额扣款逻辑及相关限制。
    7. YouTrip Singapore：核对 YouTrip 多币种钱包、虚拟卡及相关支付功能。
    8. Revolut Singapore 虚拟卡说明：核对 multi-use 与 single-use virtual card 的区别及使用限制。
    9. Revolut Singapore 创建虚拟卡：核对当前创建虚拟卡的路径与步骤。
    10. Airwallex SG Virtual Cards：核对企业多币种虚拟卡、员工卡及支出管理功能。
    11. Wise Singapore 定价：核对 Wise 费用及卡片相关定价入口。
    12. Wise Help Centre：核对 Wise 多币种借记卡、Wise digital cards、支持地区及相关限制。
    13. ScamShield Singapore：提供平台核对、网络诈骗识别及防诈参考。

    资料检查日期：2026 年 9 月 18 日

    Cherry Lee

    关于作者

    李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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