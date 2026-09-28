新加坡虚拟信用卡怎么选？马来西亚用户与外籍人士实用指南(2026)

市场上常被统称为 “虚拟信用卡” 的产品，实际上包括银行信用卡的数字化功能、电子钱包、预付卡、企业虚拟卡，以及 Wise 这类带数字卡的借记卡方案。 这篇指南会按使用场景拆解不同类型的虚拟卡，比较开卡条件、线上支付、订阅管理、跨境消费和费用，让你更容易找到符合自己需求的方案。 本文仅供一般信息参考，不构成金融、法律、税务或投资建议。具体功能、费用、资格和支持范围可能随产品及地区调整，申请或使用前请以官方最新资料为准。

重点概览 银行信用卡型方案：适合已经有本地信用卡关系、需要信用额度或希望使用信用卡福利的人。

钱包和预付型方案：适合先充值再消费的人，但需要留意充值方式、余额限制和海外交易费用。

企业虚拟卡：DBS 虚拟卡和 Airwallex SG 虚拟卡主要面向企业支出、员工卡和集中付款，不适合直接当作普通个人虚拟卡比较。

数字卡方案：Revolut Singapore 等产品提供可重复使用或一次性数字卡，不同卡种适用的付款场景不同。

Wise 多币种借记卡可用于线上消费和多币种支出，也提供虚拟卡。要注意 Wise 卡并不是信用卡。Wise 官方目前列明，新加坡个人客户可以使用 Wise 多币种借记卡和虚拟卡，但实际资格仍取决于居住地和账户条件。 Wise 多币种借记卡 在马来西亚和海外消费时，少一点汇率烦恼。Wise 卡适合旅行、搬家或经常跨境消费的人。



你可以用账户中的余额付款，不占用个人的年度结汇额度；如果没有对应币种，Wise 会自动兑换，并显示相关费用。实体卡可用于线下消费，数字卡也可用于线上支付和移动钱包。



可在 150 个国家和地区消费 支持 Apple Pay 和 Google Pay 可在 App 中即时冻结或解冻卡片 立即申请 Wise 卡

什么是新加坡虚拟信用卡？ 虚拟信用卡通常只有卡号、有效期和安全码，没有实体塑料卡，可以用于线上付款。部分产品也可以加入 Apple Pay 或 Google Pay，但具体支持情况取决于发卡机构。 常见用途包括线上购物、订阅扣费、手机钱包支付，以及将线上消费与实体主卡分开管理。 对于订阅服务，虚拟卡可以让用户单独管理某一类线上支出。不过，是否可以冻结、删除或更换卡号，以及更换后订阅是否会继续扣款，都要看具体产品和商户规则。 虚拟信用卡、虚拟借记卡和预付虚拟卡也不是同一种产品： 虚拟信用卡：使用信用额度，之后还款。

虚拟借记卡：直接从账户余额扣款。

预付虚拟卡：先充值，再使用钱包余额付款。 虚拟信用卡、虚拟借记卡和预付虚拟卡有什么不同？ 类型 资金来源 常见场景 注意事项 虚拟信用卡 信用额度 银行信用卡线上付款 审批条件、信用记录、可用交易类型 虚拟借记卡 账户余额 订阅、跨境消费、数字钱包 扣款逻辑、换汇费用、支持地区 预付虚拟卡 钱包余额 小额线上支付、部分钱包消费 充值限制、海外交易费用、余额上限 为什么这个差别对外籍人士尤其重要？ 对外籍人士来说，申请门槛往往比卡片名称更重要。有些银行信用卡需要符合当地申请条件或已经建立本地银行关系，而数字卡或钱包型产品的开户方式可能不同。 如果刚到新加坡，还没有本地信用卡，却需要支付软件订阅、机票或跨境账单，可以先确认哪些产品接受你的居住地和身份资料，再比较信用卡、借记卡和预付卡。

马来西亚用户最常见的 3 种使用场景 与其先看平台排名，不如先确定自己的付款需求。对马来西亚用户来说，常见场景主要包括线上订阅、新马两地消费，以及公司或团队支出。 1. 线上订阅与周期扣款 订阅用户需要关注的不只是能否开卡，还包括周期扣款、卡片更换、退款和预授权等后续操作。如果卡片资料被更换或删除，也要提前确认订阅是否需要更新付款资料，以及退款会如何处理。 2. 新马两地消费与旅行付款 如果经常往返马来西亚和新加坡，可以重点查看付款时使用的币种、换汇方式、海外交易费用，以及是否支持 Apple Pay 或 Google Pay。如果之后还会在线下消费或旅行时使用实体卡，最好把实体卡、数字卡和多币种账户一起比较，而不是只看虚拟卡功能。 3. 公司或团队支出管理 企业场景需要看的重点不同。广告投放、软件订阅、差旅和员工采购等支出，通常会涉及分卡、额度、审批和集中对账，因此应重点查看企业虚拟卡的管理功能。

你需要的可能不是 “信用卡” 很多人实际需要的可能只是可以在付款时即时使用的数字支付卡。虚拟卡可以属于信用卡、借记卡或预付卡，具体取决于产品本身的账户和扣款方式。 如果你的主要需求是订阅、跨境消费、多币种付款或在线管理卡片，那么数字借记卡或多币种支付卡也值得一起比较。判断时可以把扣款方式、支持币种、费用、退款和卡片管理功能放在一起看。 搜索 “虚拟信用卡”，但实际需要的是数字借记卡？ 以下情况可以优先查看数字借记卡或虚拟卡： 不需要信用额度

主要用于软件、流媒体等线上订阅

经常进行跨境消费

需要支持多种货币

希望在 App 内冻结、删除或更换卡片资料 编辑 Cristen 小提示 在新加坡申请信用卡，一般需要提供最近3个月的收入证明或3个月内的居住地址证明。如果你刚到新加坡，还没有本地信用记录时，急着申请本地信用卡很有可能会被拒绝。这个时候，可以考虑尝试申请 Wise 借记卡解决眼前问题。

Wise 多币种借记卡何时更适合外籍人士？ 先分清楚产品性质：Wise 多币种借记卡不是新加坡本地的虚拟信用卡。 Wise 同时提供虚拟卡，符合条件的马来西亚和新加坡个人用户可以申请；具体资格取决于 Wise 账户登记的居住地。12 对于需要在马来西亚和新加坡之间消费的人，Wise 的特点在于账户、余额、借记卡和虚拟卡可以放在同一个使用体系中。实际使用前，仍应根据账户所在地查看可用功能、费用和卡片资格。 立即申请 Wise 卡 用 Wise 虚拟卡管理订阅 Wise 虚拟卡可以在 App 或网页中生成，也可以删除或更换。Wise 官方说明显示，数字卡最多可以每天删除或更换 3 次；即使数字卡资料已经被删除或更换，商户仍可以将退款退回 Wise 账户。12 Wise 目前也提供定期自动扣款管理功能，用户可以查看周期性扣款，并针对特定商户阻止未来的重复扣款。不过，阻止扣款并不等于取消与商户签订的订阅或服务合约，取消服务仍需要联系商户。 用 Wise 多币种借记卡处理跨境消费与多币种支出 Wise 多币种借记卡的定位是借记卡，因此重点在于账户余额和多币种消费，而不是信用额度。Wise 官方帮助中心目前列出马来西亚和新加坡为 Wise 多币种借记卡可用地区，但具体卡片和虚拟卡功能仍取决于账户登记地址及当地规则。 如果你人在马来西亚、需要支付新加坡商户，可以先核对三件事： 你的 Wise 账户登记地区是否支持多币种借记卡和虚拟卡

对应地区的 pricing 页面列出了哪些费用

你准备绑定的商户、钱包或订阅是否接受该卡 开启新马便捷支付 在马来西亚，Wise (Wise Payments Malaysia Sdn. Bhd.) 是由马来西亚国家银行 (Bank Negara Malaysia) 授权的汇款（Money-Changing）及汇款业务（Remittance）执照持有者，受《2011年金钱服务业务法》（Money Services Business Act 2011）监管。