新加坡虚拟信用卡怎么选？马来西亚用户与外籍人士实用指南(2026)

财务管理
想找一张可以用于新加坡订阅、网购或差旅付款的虚拟卡，先要看清楚它到底属于信用卡、借记卡还是预付卡。对住在马来西亚、经常往返新加坡的外籍人士来说，开卡资格、付款币种、换汇成本和订阅管理方式都可能影响实际使用体验。
市场上常被统称为 “虚拟信用卡” 的产品，实际上包括银行信用卡的数字化功能、电子钱包、预付卡、企业虚拟卡，以及 Wise 这类带数字卡的借记卡方案。
这篇指南会按使用场景拆解不同类型的虚拟卡，比较开卡条件、线上支付、订阅管理、跨境消费和费用，让你更容易找到符合自己需求的方案。
本文仅供一般信息参考，不构成金融、法律、税务或投资建议。具体功能、费用、资格和支持范围可能随产品及地区调整，申请或使用前请以官方最新资料为准。
在马来西亚和海外消费时，少一点汇率烦恼。Wise 卡适合旅行、搬家或经常跨境消费的人。
你可以用账户中的余额付款，不占用个人的年度结汇额度；如果没有对应币种，Wise 会自动兑换，并显示相关费用。实体卡可用于线下消费，数字卡也可用于线上支付和移动钱包。
虚拟信用卡通常只有卡号、有效期和安全码，没有实体塑料卡，可以用于线上付款。部分产品也可以加入 Apple Pay 或 Google Pay，但具体支持情况取决于发卡机构。
常见用途包括线上购物、订阅扣费、手机钱包支付，以及将线上消费与实体主卡分开管理。
对于订阅服务，虚拟卡可以让用户单独管理某一类线上支出。不过，是否可以冻结、删除或更换卡号，以及更换后订阅是否会继续扣款，都要看具体产品和商户规则。
虚拟信用卡、虚拟借记卡和预付虚拟卡也不是同一种产品：
|类型
|资金来源
|常见场景
|注意事项
|虚拟信用卡
|信用额度
|银行信用卡线上付款
|审批条件、信用记录、可用交易类型
|虚拟借记卡
|账户余额
|订阅、跨境消费、数字钱包
|扣款逻辑、换汇费用、支持地区
|预付虚拟卡
|钱包余额
|小额线上支付、部分钱包消费
|充值限制、海外交易费用、余额上限
对外籍人士来说，申请门槛往往比卡片名称更重要。有些银行信用卡需要符合当地申请条件或已经建立本地银行关系，而数字卡或钱包型产品的开户方式可能不同。
如果刚到新加坡，还没有本地信用卡，却需要支付软件订阅、机票或跨境账单，可以先确认哪些产品接受你的居住地和身份资料，再比较信用卡、借记卡和预付卡。
这部分按照产品类型和使用场景整理，不代表排名或推荐顺序。资格、费用和功能都可能调整，申请前应回到官方页面确认。
|类型
|代表方案
|适合谁
|开通前提
|订阅与线上支付
|主要限制
|银行信用卡型
|HSBC Singapore
|已有信用卡关系的人
|先有符合条件的信用卡
|可用于部分线上支付及钱包绑定
|不是独立的通用虚拟卡申请入口
|银行数字信用卡型
|Trust Bank Singapore
|想通过银行 App 管理信用卡的人
|需符合信用卡申请条件
|支持线上支付及 Apple Pay 等功能 3
|仍属于银行信用卡体系
|钱包或预付型
|Dash Visa
|想先充值再消费的人
|需要钱包账户及相关验证
|可用于线上支付，并支持部分移动钱包
|以钱包余额扣款，海外交易可能产生相关费用
|多币种钱包型
|YouTrip
|经常进行跨境消费或旅行的人
|需要注册账户并完成验证
|提供虚拟卡，可用于线上及部分线下支付 7
|属于多币种钱包和支付卡方案，不是信用卡
|企业型
|DBS Virtual Card
|企业差旅与集中支出
|企业申请
|适合企业集中付款
|不面向普通个人
|企业多币种型
|Airwallex SG virtual cards
|团队、多币种支出管理
|企业账户
|适合软件订阅和员工支出
|核心仍是企业场景
|数字卡型
|Revolut Singapore virtual card
|需要线上数字卡的人
|App 内开卡
|multi-use 更适合一般线上支付
|single-use 不适合订阅和部分预授权场景
|替代方案
|Wise 多币种借记卡
|跨境消费、订阅管理、多币种支出的用户
|取决于居住地及验证要求
|可配合 Wise digital cards 使用
|是借记卡方案，不是新加坡本地虚拟信用卡
HSBC Singapore 的虚拟卡功能更接近现有信用卡的数字延伸。用户可以在 App 中查看相关卡片信息，并在实体卡寄到前进行部分线上支付，因此它并不是单独申请一张与实体卡完全独立的虚拟信用卡。2
Dash Visa 虚拟卡采用钱包余额扣款模式，付款时直接从 Dash 余额中扣除，因此与提供信用额度的信用卡不同。5 比较这类方案时，可以同时查看海外交易费用、余额限制，以及 Apple Pay、Google Pay 等设备和钱包的支持情况。5, 6
DBS 虚拟卡主要面向企业客户，常见用途包括差旅和集中支出管理。4 Airwallex SG 则侧重企业多币种支出、员工卡、软件订阅和费用管理。10 企业用户需要重点查看公司开户资格、额度设置、审批流程及对账功能。
Revolut Singapore 可以作为数字卡的典型例子。其虚拟卡包括可重复使用的数字卡和一次性数字卡。前者可以用于一般线上付款及周期性付款；一次性数字卡每次付款后会刷新卡片资料，因此不适合需要重复验证卡号的订阅、酒店预授权或租车等场景。9
与其先看平台排名，不如先确定自己的付款需求。对马来西亚用户来说，常见场景主要包括线上订阅、新马两地消费，以及公司或团队支出。
订阅用户需要关注的不只是能否开卡，还包括周期扣款、卡片更换、退款和预授权等后续操作。如果卡片资料被更换或删除，也要提前确认订阅是否需要更新付款资料，以及退款会如何处理。
如果经常往返马来西亚和新加坡，可以重点查看付款时使用的币种、换汇方式、海外交易费用，以及是否支持 Apple Pay 或 Google Pay。如果之后还会在线下消费或旅行时使用实体卡，最好把实体卡、数字卡和多币种账户一起比较，而不是只看虚拟卡功能。
企业场景需要看的重点不同。广告投放、软件订阅、差旅和员工采购等支出，通常会涉及分卡、额度、审批和集中对账，因此应重点查看企业虚拟卡的管理功能。
很多人实际需要的可能只是可以在付款时即时使用的数字支付卡。虚拟卡可以属于信用卡、借记卡或预付卡，具体取决于产品本身的账户和扣款方式。
如果你的主要需求是订阅、跨境消费、多币种付款或在线管理卡片，那么数字借记卡或多币种支付卡也值得一起比较。判断时可以把扣款方式、支持币种、费用、退款和卡片管理功能放在一起看。
以下情况可以优先查看数字借记卡或虚拟卡：
编辑
Cristen
在新加坡申请信用卡，一般需要提供最近3个月的收入证明或3个月内的居住地址证明。如果你刚到新加坡，还没有本地信用记录时，急着申请本地信用卡很有可能会被拒绝。这个时候，可以考虑尝试申请 Wise 借记卡解决眼前问题。
先分清楚产品性质：Wise 多币种借记卡不是新加坡本地的虚拟信用卡。 Wise 同时提供虚拟卡，符合条件的马来西亚和新加坡个人用户可以申请；具体资格取决于 Wise 账户登记的居住地。12
对于需要在马来西亚和新加坡之间消费的人，Wise 的特点在于账户、余额、借记卡和虚拟卡可以放在同一个使用体系中。实际使用前，仍应根据账户所在地查看可用功能、费用和卡片资格。
Wise 虚拟卡可以在 App 或网页中生成，也可以删除或更换。Wise 官方说明显示，数字卡最多可以每天删除或更换 3 次；即使数字卡资料已经被删除或更换，商户仍可以将退款退回 Wise 账户。12
Wise 目前也提供定期自动扣款管理功能，用户可以查看周期性扣款，并针对特定商户阻止未来的重复扣款。不过，阻止扣款并不等于取消与商户签订的订阅或服务合约，取消服务仍需要联系商户。
Wise 多币种借记卡的定位是借记卡，因此重点在于账户余额和多币种消费，而不是信用额度。Wise 官方帮助中心目前列出马来西亚和新加坡为 Wise 多币种借记卡可用地区，但具体卡片和虚拟卡功能仍取决于账户登记地址及当地规则。
如果你人在马来西亚、需要支付新加坡商户，可以先核对三件事：
在马来西亚，Wise (Wise Payments Malaysia Sdn. Bhd.) 是由马来西亚国家银行 (Bank Negara Malaysia) 授权的汇款（Money-Changing）及汇款业务（Remittance）执照持有者，受《2011年金钱服务业务法》（Money Services Business Act 2011）监管。
在使用虚拟卡时，实际成本和限制往往比开卡本身更值得关注。建议在注册前查看费用页面、退款规则、预授权要求和客服渠道。
先看完整成本，不只看开卡费或月费。换汇费、海外交易费用、钱包充值费用，以及商户是否会进行预授权，都可能影响最终支出。
对于跨境付款，还应确认付款时使用的是 SGD、RM 还是其他币种，以及平台会采用什么换汇方式。
可重复使用的数字卡和一次性数字卡用途不同。Revolut Singapore 的一次性虚拟卡每次付款后会更新卡片资料，因此不适合需要重复使用同一卡号的订阅或预授权场景。
Wise 数字卡则可以删除和更换，Wise 也提供周期性付款管理功能。不过，商户是否接受新卡资料、退款如何处理，以及取消订阅后的扣款，都应根据商户和 Wise 的具体规则确认。
查看平台时，可以先确认公司名称、发卡或支付安排、KYC 要求、费用页面、帮助中心和客服渠道。
如果主要页面只介绍开卡功能，却没有清楚列出费用、退款、账户限制或投诉渠道，建议在注册前进一步查看官方条款。
作者
Cherry
如果准备把卡绑定到长期订阅，退款和周期扣款管理功能值得和开卡速度一起比较。
|使用场景
|可以比较的方案类型
|先核对什么
|Wise 是否可纳入比较
|主要用于订阅付款
|数字卡、预付卡、借记卡
|周期扣款、预授权、退款及换卡规则
|可以
|经常往返马来西亚和新加坡
|多币种借记卡、数字卡
|RM 与 SGD 的扣款方式、换汇费用、钱包支持
|可以
|需要团队控费与分卡
|企业虚拟卡
|公司资格、额度、审批、分卡及报表
|视企业账户及所在地区的可用功能而定
FAQ
VCC 通常是虚拟信用卡（Virtual Credit Card）的缩写，但实际使用中，部分平台也会把虚拟借记卡、预付卡或其他数字卡一起称为 VCC。因此，判断一张卡的性质时，还是要看它的资金来源、扣款方式、费用结构和使用场景。
根据 HSBC Singapore 官方说明，登录 App 后进入对应的信用卡账户，再查看卡片详情即可看到相关资料。这类功能通常依附于已经获批的信用卡，并不是独立申请一张虚拟信用卡。
一般不适合。Revolut 官方说明，一次性虚拟卡主要用于一次性线上付款，不适合订阅、酒店预授权或租车等需要重复验证卡号的场景。
DBS 官方资料主要将虚拟卡放在企业银行服务中，适用于企业差旅及集中支出管理。因此，个人用户需要根据自己的账户类型和资格确认是否可以使用，不能直接将其视为普通个人虚拟卡。
Wise 多币种借记卡不是新加坡本地虚拟信用卡。不过，如果你的需求主要是跨境消费、订阅管理和多币种支出，可以把 Wise 纳入比较范围。使用前应查看官方最新的支持地区、费用和申请资格。
资料检查日期：2026 年 9 月 18 日
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