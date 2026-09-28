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财务管理

马来西亚虚拟信用卡：2026年最新指南

很多外籍人士刚到马来西亚，需要处理网购、App 内付款或 Netflix 续费时，都会搜索“马来西亚虚拟信用卡”。但实际搜索后会发现，结果里同时出现虚拟信用卡、虚拟借记卡和预付卡，产品性质并不完全相同。

Cherry Lee
作者：
Cristen T
编辑：
更新于
一名少年手持信用卡和手机，利用窃取的信用卡信息购买虚拟物品。

马来西亚市场上的虚拟信用卡选择相对有限，更多产品属于虚拟借记卡或预付卡。对外籍人士来说，可以先分清这三类产品，再比较订阅、外币支付、Apple Pay、Google Pay 和申请条件。

如果你还在同步处理马来西亚银行开户，也可以把银行账户和支付工具放在一起考虑。本文会按产品类型、常见选择、外籍人士申请条件、申请步骤、订阅管理和 Wise 多币种借记卡 替代方案进行介绍。

不同发行方对费用、资格、钱包支持和外籍人士可用性的规定可能调整，申请或使用前请以官方最新资料为准。本文仅供一般信息参考，不构成财务、税务或法律建议。

重点概览

  • 如果需要先消费后还款，可以查看 Alliance Bank 这类虚拟信用卡。
  • 如果主要用于海外网站、订阅和多币种支付，可以同时比较 Wise 等借记卡方案。
  • MAE 更偏向 Maybank 的日常银行及支付生态，HSBC 虚拟卡则主要面向企业支出。
  • 比较费用时，不要只看年费，还要留意 RM25 信用卡服务税、外币转换费、补卡费，以及卡片管理功能。

Wise 多币种借记卡

在马来西亚和海外消费时，少一点汇率烦恼。Wise 卡适合旅行、搬家或经常跨境消费的人。

你可以用账户中的余额付款，不占用个人的年度结汇额度；如果没有对应币种，Wise 会自动兑换，并显示相关费用。实体卡可用于线下消费，数字卡也可用于线上支付和移动钱包。

  • 可在 150 个国家和地区消费
  • 支持 Apple Pay 和 Google Pay
  • 可在 App 中即时冻结或解冻卡片

    • 什么是马来西亚虚拟信用卡？

    虚拟信用卡是一种以数字形式提供的信用卡，通常包含卡号、有效期和安全码，可以用于线上付款、手机钱包和订阅扣款。很多人搜索“VCC 虚拟信用卡”时，也可能把不同类型的虚拟卡混在一起。

    虚拟信用卡与虚拟借记卡的主要区别，在于资金来源。虚拟信用卡使用银行提供的信用额度；虚拟借记卡则直接从账户余额扣款。预付卡则需要先充值，再使用预先存入的金额消费。

    对外籍人士来说，这个区别尤其重要。刚到马来西亚时，未必已经建立本地信用记录，因此实际接触到的可能是虚拟借记卡或预付卡，而不是独立的银行虚拟信用卡。

    虚拟信用卡、虚拟借记卡和预付卡有什么不同？

    • 虚拟信用卡：资金来自银行提供的信用额度，通常需要进行收入审核和信用评估。Alliance Bank 的相关产品属于这一类型。
    • 虚拟借记卡：直接从账户余额扣款，不涉及先消费后还款。Wise、MAE 更接近这一模式。
    • 预付卡：先充值再消费，可以把部分消费预算单独管理，有些产品会与电子钱包结合提供。

    在马来西亚选择虚拟卡时，最好先确认产品属于哪一种，再比较费用、功能和申请条件。

    什么是虚拟信用卡？它和虚拟借记卡有什么不同？

    虚拟信用卡虽然没有实体卡，但背后连接的是发卡机构提供的信用额度。虚拟借记卡则直接从账户余额扣款，预付卡需要先充值。因此，大家提到马来西亚虚拟信用卡的便利性时，实际可能是在讨论线上支付、消费控制或订阅管理等功能，而不一定是在讨论信用额度。

    类型资金来源是否借贷常见用途外籍人士常见门槛
    虚拟信用卡银行信用额度线上购物、订阅、账期管理信用审核、收入证明
    虚拟借记卡账户余额跨境消费、日常线上支付账户验证、地址与身份文件
    预付卡预先充值金额预算控制、一次性消费充值方式、可用国家

    马来西亚有哪些常见选择？

    在马来西亚，可以看到银行系虚拟信用卡、平台型虚拟借记卡，以及企业用途的虚拟卡。Maybank、CIMB、Public Bank、RHB、Alliance Bank 和 HSBC Malaysia 都参与本地银行及支付生态，但不同机构提供的虚拟卡类型并不相同。

    方案产品类型适合谁主要特点主要限制
    Alliance Bank Visa Virtual Credit Card虚拟信用卡需要信用额度的人提供动态卡号，可用于线上支付和订阅管理年收入通常至少 RM24,000，其他申请资格及相关费用需查看最新官方资料
    Wise虚拟借记卡替代方案外币消费、海外网站、订阅管理多币种账户，可使用数字卡进行线上支付不提供信用额度，具体费用和可用性取决于地区
    MAE Virtual Visa Card虚拟借记卡/钱包已在 Maybank 生态里的人可通过 App 管理，并支持账户余额相关功能从余额扣款，外币费用和兼容性需另行确认
    BigPay预付卡/电子钱包路线想把线上预算和主账户分开的人可用于网购和日常支出费用及收费规则应以马来西亚官网最新资料为准
    HSBC Virtual Card企业虚拟卡公司采购、团队限额、供应商付款支持企业支出控制及对账管理主要面向企业场景

    银行系虚拟信用卡：Alliance Bank Visa 虚拟信用卡、HSBC 虚拟卡

    Alliance Bank Visa Virtual Credit Card 属于银行虚拟信用卡，官方资料显示可通过 App 申请，并提供动态 16 位卡号，用于线上支付和订阅管理。2 具体费用、资格和申请要求可能调整，申请前应查看最新产品页面、FAQ 和产品披露文件（PDS）。

    Alliance Bank Visa Virtual Credit Card 网页

    HSBC Virtual Card 则主要面向企业场景。HSBC Malaysia 官方页面重点介绍供应商付款、交易级控制、报表和对账等功能，因此个人用户需要先确认自己的账户类型和申请资格。4

    HSBC Virtual Card 网页介绍

    平台与替代方案：Airwallex、Wise 多币种借记卡，以及其他常见虚拟卡

    一些所谓的 “虚拟信用卡平台” 实际上提供的是企业支出卡或虚拟借记卡。Airwallex 马来西亚的相关产品属于企业虚拟 Visa 借记卡，可用于员工支出、广告及软件订阅等企业付款。6

    Airwallex 虚拟卡网页

    如果你在考虑替代方案，可以考虑 Wise 多币种借记卡 。Wise 卡是借记卡，不是银行系虚拟信用卡。Wise 马来西亚官方页面介绍了虚拟卡及实体卡，并支持线上支付以及部分移动钱包功能。由于具体功能、资格和费用可能因地区而异，使用前应查看 Wise 最新官方说明

    Wise 借记卡网页
    了解更多

    外籍人士在马来西亚怎么选？

    可以先从四个问题开始：你是否需要信用额度？是否经常使用 USD、EUR 或 SGD 付款？主要是管理长期订阅，还是偶尔网购？手上是否已有有效的身份和地址证明？

    如果需要信用额度或账期，可以查看银行系虚拟信用卡；如果主要是线上支付、跨境消费，并希望把这类支出与主银行账户分开管理，也可以比较虚拟借记卡方案。

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    作者

    Cherry

    小提示

    很多外籍人士以为只要有护照就能直接申请本地卡，但实际审核常还会看居留状态、马来西亚地址证明，甚至收入或雇佣文件，所以先准备好文件，通常比盲目申请更省时间。

    1. 看消费场景：线上购物、订阅和跨境支付

    如果主要用于 Netflix、Spotify、软件订阅或 Google Ads，可以重点查看是否支持独立卡号、冻结或删除卡片，以及交易通知等功能。

    如果经常进行跨境支付，则可以进一步查看外币转换方式、国际商户接受度，以及交易失败或退款后的处理方式。

    Netflix官网
    Spotify官网

    2. 看申请条件：身份、地址和收入证明

    常见申请材料包括护照、签证或居留文件、马来西亚地址证明、收入证明和雇佣文件。不同发行方的外籍人士申请条件并不相同，不能默认所有产品都接受国际居民。

    如果申请的是企业虚拟卡，还需要查看是否要求 SSM 注册资料或其他公司文件。若你仍在整理地址证明，也可以参考 Expatica 关于Public Bank 开户资料与地址证明要求的整理。

    3. 个人用户可以比较哪些方案？

    如果需要信用额度，可以查看 Alliance Bank 这类银行虚拟信用卡 2；如果主要用于海外网站、外币消费和订阅管理，则可以同时比较 Wise 或 MAE 等从账户余额扣款的方案。

    Wise 多币种借记卡支持多币种账户和跨境消费，MAE 则与 Maybank 的本地银行生态结合得更紧密。对于刚到马来西亚、尚未建立本地信用记录的人，申请前仍需要确认各机构目前接受的身份、地址及收入文件。5

    Maybank 对 MAE App 的介绍网页

    4. 企业和团队支出怎么选？

    如果涉及供应商付款、员工采购、广告投放或团队支出，可以查看 HSBC Virtual Card、Airwallex 等企业虚拟卡方案。这类产品通常会涉及员工卡、额度、审批和对账等企业管理功能，与个人网购或订阅使用场景有所不同。

    如何申请虚拟卡或替代方案？

    申请前，先确认产品类型和资格条件，再按照发行方的申请流程准备资料。

    1. 确认需要的是虚拟信用卡、虚拟借记卡还是预付卡。
    2. 到官方页面核对个人或企业申请资格。
    3. 准备护照、签证或居留文件、地址证明，以及收入或公司资料。
    4. 按要求完成身份验证或信用审核。
    5. 确认卡片能否即时使用，以及是否需要先持有实体卡。
    6. 开通后先进行小额测试支付。
    7. 根据需要设置订阅、交易通知、冻结及消费限制。

    不同银行和平台的申请流程并不相同，有些主要进行信用审核，有些则以账户验证为主。申请前还可以确认可用国家、账户类型、移动钱包支持和开通顺序。

    申请前要核对的费用、税项和限制

    • 年费、发卡费及卡片更换费用
    • 外币转换费及相关汇率成本
    • 失败交易、退款和争议处理方式
    • 是否支持 Apple Pay、Google Pay 或其他指定钱包
    • 是否支持订阅，以及能否冻结、删除或更换卡号
    • 信用卡是否涉及 RM25 服务税（SST）

    核对时，可以直接查看最新定价页、产品披露文件（PDS）、FAQ 和 App 内说明。

    用虚拟卡管理订阅时，要看哪些功能？

    管理 Netflix、Spotify、办公软件或 SaaS 订阅时，可以重点查看是否能够区分不同订阅、收到交易通知，以及在需要时冻结、删除或更换卡片资料。

    如果把流媒体、办公软件、国际工具和一次性试用分开管理，也更容易查看每项订阅的扣款记录。

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    作者

    Cherry

    小提示

    如果经常试用国外 SaaS，可以考虑将不同订阅分开管理。遇到忘记取消、商户名称不熟悉或币种不同的扣款时，会更容易核对交易。

    什么时候可以考虑 Wise 多币种借记卡？

    如果你不需要信用额度，而主要进行国际线上消费、多币种付款或海外商户交易，可以把 Wise 多币种借记卡 与银行系虚拟信用卡放在一起比较。Wise 卡属于借记卡方案，并非银行系虚拟信用卡。

    银行系虚拟信用卡Wise 多币种借记卡 等借記卡方案
    需要信用额度或账期主要使用账户余额消费
    关注本地信用卡功能关注多币种和跨境支付
    接受较严格的信用审核及相关申请条件更关注账户验证、地区资格及多币种功能

    如果你主要关注多币种余额、海外商户和数字卡功能，可以结合 Expatica 的 Wise 马来西亚使用指南⁠ 和 Wise 官方页面，进一步核对当前的可用性、钱包支持和费用。

    立即申请 Wise 卡

    在马来西亚，Wise (Wise Payments Malaysia Sdn. Bhd.) 是由马来西亚国家银行 (Bank Negara Malaysia) 授权的汇款（Money-Changing）及汇款业务（Remittance）执照持有者，受《2011年金钱服务业务法》（Money Services Business Act 2011）监管。

    FAQ

    常見問題

    什么是虚拟信用卡？

    虚拟信用卡是以数字形式提供的信用卡，背后连接的是银行提供的信用额度。虚拟借记卡则直接从账户余额扣款，两者的资金来源和还款方式不同。

    外籍人士可以申请马来西亚虚拟信用卡吗？

    可以申请部分产品，但是否符合资格取决于发行方的申请条件和审核结果。通常需要核对护照、签证或居留身份、马来西亚地址证明，以及收入或雇佣资料，并以最新官方要求为准。

    Alliance Bank Visa虚拟信用卡和 HSBC Virtual Card 有什么区别？

    Alliance Bank Visa Virtual Credit Card 属于个人信用卡产品，HSBC Virtual Card 则主要面向企业支出及供应商付款管理。比较时可以查看适用对象、费用、卡片控制功能和申请资格。

    用虚拟信用卡管理订阅有什么好处？

    虚拟卡可以让部分线上订阅与主卡分开管理，也方便查看相关交易。不同产品在冻结、删除、更换卡号、多卡和交易通知等功能上有所不同，申请前应查看具体产品的功能说明。

    申请虚拟信用卡前要准备哪些文件？

    常见文件包括身份证明、地址证明和收入证明；企业申请可能还需要公司注册及其他企业资料。具体要求因发行方而异，外籍人士提交申请前应逐项核对最新官方说明。

    资料来源

    1. Bank Negara Malaysia：核对马来西亚金融监管框架及相关金融服务监管信息。
    2. Alliance Bank Visa Virtual Credit Card 官方页面：核对 Alliance Bank 虚拟信用卡的产品性质、申请方式、卡片功能及相关资格。
    3. Alliance Bank Credit Card Product Disclosure Sheet：核对信用卡费用、服务税及产品条款。
    4. HSBC Malaysia Virtual Card 官方页面：核对 HSBC Virtual Card 的企业用途、供应商付款及支出管理功能。
    5. Wise 马来西亚虚拟卡官方页面：核对 Wise 虚拟借记卡、数字卡、Apple Pay、Google Pay、冻结及多币种功能。Wise 官方目前说明马来西亚用户可使用虚拟卡，并可在 App 中管理及冻结卡片。
    6. Airwallex 马来西亚虚拟卡页面：核对 Airwallex 企业虚拟卡、员工支出及企业费用管理功能。

    资料检查日期：2026 年 9 月 19 日

    Cherry Lee

    关于作者

    李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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