2026 年马来西亚学校假期完整指南 | A 组 B 组日期表

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本文整理了 2026 年马来西亚学校假期的完整日期表 ，并提供实用的假期规划建议。

国际学校和私立学校可能会有不同的学期安排，建议家长直接向学校查询具体日期。

此外，学校还会在主要节日期间额外放假，包括农历新年、开斋节（Hari Raya Aidilfitri）和屠妖节（Deepavali）。

马来西亚学年通常设有四个主要学校假期： 第一学期假期 （约 9 天）、 年中假期 （约 16 天）、 第二学期假期 （约 9 天）以及 学年尾假期 （约 27 或 28 天，视组别而定）。

马来西亚的学校假期由教育部统一制定，所有政府学校、政府资助学校及大部分私立学校都必须遵守这些日期 1 。由于不同州属的周末安排有所差异，教育部将全国州属分为两大组 2 ：

以下日期根据教育部官方日历整理，请以孩子所在学校的通知为准。

主要节日如农历新年、开斋节、哈芝节（Hari Raya Haji）、屠妖节和圣诞节也是全国或特定州属的公共假期。

除了学校假期，马来西亚每年还有多个公共假期，学校通常也会在这些日子放假。全国性公共假期包括元旦、联邦日、劳动节、最高元首诞辰、国庆日、马来西亚日等。此外，各州也设有各自的州属公共假期，例如槟城州元首诞辰、雪兰莪州苏丹诞辰等。

马来西亚家长假期规划：实用建议

学校假期的财务规划

如果你计划在学校假期期间出国旅游，以下是一些实用的财务建议：

提前制定假期预算 ：列出所有预期开支，包括机票、住宿、餐饮、活动和购物

：列出所有预期开支，包括机票、住宿、餐饮、活动和购物 考虑汇率波动 ：如果需要兑换外币，提前关注汇率走势，选择合适的兑换时机

：如果需要兑换外币，提前关注汇率走势，选择合适的兑换时机 选择最划算的海外消费方式 ：比较信用卡、借记卡和现金的汇率及手续费

：比较信用卡、借记卡和现金的汇率及手续费 提前支付国际费用：如酒店预订、活动门票等，避免临时兑换产生高额费用

如果需要支付海外旅费或管理外币开支，Wise 多币种账户是一个实用的选择，可帮助你更好地管理假期财务。除了持有和兑换 40+ 种货币，你也能使用 Wise 多币种借记卡在 160+ 个国家消费，享受实时汇率和低廉的手续费4，5。

学校假期托儿安排

如果工作安排与孩子的学校假期重叠，提前安排托儿服务也非常重要。马来西亚有多种托儿选择，具体服务因地区而异：

托儿中心（Pusat Jagaan Kanak-Kanak） ：提供全日托管服务

：提供全日托管服务 学校假期课程（Program Cuti Sekolah） ：许多学校在假期期间提供补习班或兴趣班

：许多学校在假期期间提供补习班或兴趣班 生活营（Holiday Camp） ：教育性或娱乐性的日营或住宿营

：教育性或娱乐性的日营或住宿营 社区中心活动 ：由地方政府或社区组织举办的假期活动

：由地方政府或社区组织举办的假期活动 家庭托儿服务（Pengasuh/Babysitter） ：聘请保姆或托儿员在家照顾孩子

：聘请保姆或托儿员在家照顾孩子 亲友互助：与其他家长轮流照顾孩子

你可以通过学校通告、家长群组、社区中心或在线平台查找合适的托儿服务。

马来西亚 5 大热门生活营推荐

马来西亚有许多优质的生活营，让孩子在学校假期期间学习新技能、结交朋友：

建议通过学校通告、家长社群或直接联系营地机构，获取最新的生活营信息和报名详情。