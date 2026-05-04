2026 年马来西亚学校假期完整指南 | A 组 B 组日期表

本文整理了 2026 年马来西亚学校假期的完整日期表，并提供实用的假期规划建议。
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马来西亚学校假期一览
马来西亚的学校假期由教育部统一制定，所有政府学校、政府资助学校及大部分私立学校都必须遵守这些日期1。由于不同州属的周末安排有所差异，教育部将全国州属分为两大组2：
- A 组州属：吉打、吉兰丹及登嘉楼（周末为星期五和星期六）
- B 组州属：柔佛、吉隆坡、纳闽、马六甲、森美兰、彭亨、玻璃市、槟城、霹雳、布城、沙巴、砂拉越及雪兰莪（周末为星期六和星期日）
马来西亚学年通常设有四个主要学校假期：第一学期假期（约 9 天）、年中假期（约 16 天）、第二学期假期（约 9 天）以及学年尾假期（约 27 或 28 天，视组别而定）。
此外，学校还会在主要节日期间额外放假，包括农历新年、开斋节（Hari Raya Aidilfitri）和屠妖节（Deepavali）。
国际学校和私立学校可能会有不同的学期安排，建议家长直接向学校查询具体日期。
2026 年马来西亚学校假期日期表
以下日期根据教育部官方日历整理，请以孩子所在学校的通知为准。
A 组州属（吉打、吉兰丹、登嘉楼）
|学校假期
|开始日期
|结束日期
|天数
|上学第一天
|2026 年 1 月 11 日（星期日）
|—
|—
|第一学期假期
|2026 年 3 月 20 日（星期五）
|2026年3月28日（星期六）
|9 天
|年中假期
|2026 年 5 月 22 日（星期五）
|2026 年 6 月 6 日（星期六）
|16 天
|第二学期假期
|2026 年 8 月 28 日（星期五）
|2026 年 9 月 5 日（星期六）
|9 天
|学年尾假期
|2026 年 12 月 4 日（星期五）
|2026 年 12 月 31 日（星期四）
|28 天
B 组州属（其他州属及联邦直辖区）
|学校假期
|开始日期
|结束日期
|天数
|上学第一天
|2026 年 1 月 12 日（星期一）
|—
|—
|第一学期假期
|2026 年 3 月 21 日（星期六）
|2026 年 3 月 29 日（星期日）
|9 天
|年中假期
|2026 年 5 月 23 日（星期六）
|2026 年 6 月 7 日（星期日）
|16 天
|第二学期假期
|2026 年 8 月 29 日（星期六）
|2026 年 9 月 6 日（星期日）
|9 天
|学年尾假期
|2026 年 12 月 5 日（星期六）
|2026 年 12 月 31 日（星期四）
|27 天
2026 年节日学校假期
|节日假期
|开始日期
|结束日期
|适用州属
|农历新年假期
|2026 年 2 月 15 日（星期日）
|2026 年 2 月 19 日（星期四）
|A 组
|农历新年假期
|2026 年 2 月 16 日（星期一）
|2026年 2 月 20 日（星期五）
|B 组
|开斋节假期
|2026 年 3 月 19 日（星期四）
|2026 年 3 月 22日（星期日）
|所有州属
|屠妖节假期
|2026年11月9日（星期一）
|A 组和砂拉越
|屠妖节假期
|2026年11月10日（星期二）
|B 组（砂拉越除外）
资料来源：马来西亚教育部 (KPM) 官方日历2
马来西亚公共假期3
除了学校假期，马来西亚每年还有多个公共假期，学校通常也会在这些日子放假。全国性公共假期包括元旦、联邦日、劳动节、最高元首诞辰、国庆日、马来西亚日等。此外，各州也设有各自的州属公共假期，例如槟城州元首诞辰、雪兰莪州苏丹诞辰等。
主要节日如农历新年、开斋节、哈芝节（Hari Raya Haji）、屠妖节和圣诞节也是全国或特定州属的公共假期。
马来西亚家长假期规划：实用建议
学校假期的财务规划
如果你计划在学校假期期间出国旅游，以下是一些实用的财务建议：
- 提前制定假期预算：列出所有预期开支，包括机票、住宿、餐饮、活动和购物
- 考虑汇率波动：如果需要兑换外币，提前关注汇率走势，选择合适的兑换时机
- 选择最划算的海外消费方式：比较信用卡、借记卡和现金的汇率及手续费
- 提前支付国际费用：如酒店预订、活动门票等，避免临时兑换产生高额费用
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学校假期托儿安排
如果工作安排与孩子的学校假期重叠，提前安排托儿服务也非常重要。马来西亚有多种托儿选择，具体服务因地区而异：
- 托儿中心（Pusat Jagaan Kanak-Kanak）：提供全日托管服务
- 学校假期课程（Program Cuti Sekolah）：许多学校在假期期间提供补习班或兴趣班
- 生活营（Holiday Camp）：教育性或娱乐性的日营或住宿营
- 社区中心活动：由地方政府或社区组织举办的假期活动
- 家庭托儿服务（Pengasuh/Babysitter）：聘请保姆或托儿员在家照顾孩子
- 亲友互助：与其他家长轮流照顾孩子
你可以通过学校通告、家长群组、社区中心或在线平台查找合适的托儿服务。
马来西亚 5 大热门生活营推荐
马来西亚有许多优质的生活营，让孩子在学校假期期间学习新技能、结交朋友：
- Camp Beaumont Malaysia
提供多元化活动，包括体育、创意艺术、团队合作和户外探索，适合不同年龄层的孩子。
- Embassy Camps
以英语沉浸式学习和领导力培养为特色，帮助孩子提升沟通能力和自信心。
- Mad About Education
课程涵盖科学、创意写作、公共演讲及创新思维，适合喜欢探索和动手学习的孩子。
- CHIS Summer Programme
提供学术、艺术和运动相结合的课程，让孩子在轻松环境中学习与成长。
- Kidzania Kuala Lumpur 生活营
通过角色扮演和互动体验，让孩子在模拟真实职场的环境中学习生活技能和责任感。
建议通过学校通告、家长社群或直接联系营地机构，获取最新的生活营信息和报名详情。
如何获取最新的马来西亚学校假期信息？
你可以通过以下途径获取：
- 马来西亚教育部官网 (moe.gov.my)
- 孩子所在学校的官方通告
- 州教育局网站
- 可靠的本地假期信息网站（如 publicholidays.com.my）
FAQ
常见问题解答
马来西亚学校假期每年都一样吗？
不完全一样。虽然各学期假期的大致时间段相对固定，但具体日期每年会有所调整。教育部通常在前一年年底公布下一学年的官方日历。
国际学校的假期与政府学校一样吗？
不一定。国际学校可以自行制定学期日历，可能与政府学校有所不同1。有些国际学校会遵循其征服学校的学期制度，或为方便外籍家庭回国而调整假期时间。请直接向学校查询。
如果公共假期与周末重叠，会补假吗？
根据马来西亚法律，如果公共假期落在周日，通常会在下一个工作日（星期一）补假6。学校假期的补假安排则由教育部决定，请留意学校通知。
学校假期期间可以申请孩子请假出国吗？
建议尽量在学校假期期间安排旅行。如果必须在上课期间请假，需要向学校提出申请并说明理由。频繁请假可能影响孩子的学业表现和出席率记录。
免责声明：本文所列的学校假期日期依据马来西亚教育部公布的官方校历整理，但具体安排可能因学校政策或特殊情况而有所调整。请以孩子所在学校的正式通知为准。文中提及的财务信息仅供一般参考，不构成专业财务、投资或税务建议。
资料来源
- Talk Education: Malaysia Schools Guide
- Kementerian Pendidikan Malaysia: Kalendar Akademik 2026
- Public Holidays: Malaysia
- Wise：换汇费用
- Wise：全球最国际化的借记卡
- Malaysia Gazette: Pertindihan cuti umum: Majikan perlu patuhi peruntukan undang-undang – MICSEA
资料检查日期：2026年05月02日