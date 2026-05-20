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子女教育

马来西亚国际学校完整指南（2026）：学费、课程与热门学校

在马来西亚，越来越多华人家庭开始关注马来西亚国际学校。无论你是刚移居马来西亚的新移民家庭，还是在本地生活多年的居民，马来西亚国际学校是许多人优先考虑的教育选择之一。

两个穿着校服的儿童的背影。较高的女孩背着粉色双肩书包，较小的男孩背着蓝色双肩书包，两人正手牵手走在阳光明媚的户外。
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已更新 20-5-2026

本文将整理马来西亚各地的热门国际学校选项，并介绍学费与课程等，帮助家长更清楚了解不同学校之间的差异。

为什么选择马来西亚国际学校？

国际教育课程优势

马来西亚国际学校大多以英语授课，提供全球认可的课程体系，包括剑桥 IGCSE 与 A-Level、国际文凭（IB）以及美式课程等1。学生毕业后，可申请英国、美国、澳大利亚等地区的大学。

助力孩子未来发展

相比传统应试教育，国际学校通常更强调沟通能力、批判性思维、团队合作及自主学习。班级规模通常较小，让学生能获得更多个人学习支持2

马来西亚国际学校概览

马来西亚各地都有出色的国际学校，主要集中在吉隆坡、雪兰莪、槟城及柔佛等地区。不同学校在课程体系、学费、校园规模及学生组成方面都有明显差异，家长可根据预算、地点及孩子的学习需求进行选择。

热门国际学校介绍

1. 吉隆坡国际学校（ISKL）

成立于 1965 年，吉隆坡国际学校（ISKL）是马来西亚历史悠久的国际学校之一，也是当地较早开始提供美式课程的学校3。学校位于吉隆坡市中心，拥有超过 1,700 名来自 60 多个国籍的学生，并提供 IB Diploma Programme（IBDP）课程。ISKL 也获得美国西部学校与学院协会（Western Association of Schools and Colleges, WASC）及国际学校理事会（Council of International Schools, CIS） 的认证。

根据 ISKL 官网，2026/2027 学年吉隆坡国际学校学费如下4

年级阶段年度学费（马币）
幼儿园（Prep Reception）约 RM 70,200
学前班（Prep Junior）约 RM 93,100
小学（Prep Senior–Grade 5）约 RM 115,600
初中（Grade 6–8）约 RM 130,600
高中（Grade 9–12）约 RM 143,400

除年度学费外，部分年级的新生入学时还需缴付一次性入学费用（Entry Fee）。根据 2026/2027 学年收费标准，Prep Senior 至 Grade 12 的 Entry Fee 为 RM59,0004。具体金额及最新安排，建议以学校官网公布为准。

2. 花园国际学校（Garden International School, GIS）

花园国际学校（Garden International School，GIS）创立于 1951 年，是马来西亚知名的英式国际学校之一。学校位于吉隆坡，采用英国课程体系（British-based curriculum），并提供剑桥 IGCSE 与 A-Level 课程5

根据 GIS 官网，2026/2027 学年学费如下6

年级组每年学费（马币）
幼儿园及学前班（Nursery 及 Reception）约 RM 52,440 — RM 62,340
小学一年级至六年级（Year 1 – 6）约 RM 85,590 — RM 102,300
初中（Year 7-9）约 RM 118,170  — RM 122,310
高中（Year 10-13）约 RM 126,870

除年度学费外，申请时还需缴付一次性申请费（Application Fee）。成功录取后，学生也需缴付注册费（Registration Fee）。根据官网资料，Nursery 至 Reception 的注册费为 RM10,000；Year 1 至 Year 13 则为 RM20,000。

3. 慈济国际学校（Tzu Chi International School, TCISKL）

慈济国际学校位于吉隆坡，以慈济人文教育理念为特色，强调品德教育、纪律与社区关怀。

学校采用剑桥 IGCSE 课程体系，涵盖幼儿园至中学阶段，并以英语和华语双语教学，同时设有马来语课程7

根据学校官网，2026 学年马来西亚公民学生的学费如下8

学习阶段年度学费（马币）
幼儿园及学前班约 RM 13,200
小学一年级至六年级约 RM 15,300 — RM 20,300
中学（七年级至十一年级）约 RM 22,700 — RM 27,700

非马来西亚公民学费则如下9

学习阶段年度学费（马币）
幼儿园及学前班约 RM 17,200
小学一年级至六年级约 RM 19,800 — RM 26,300
中学（七年级至十一年纪）约 RM 29,500 — RM 36,000

根据学校公布的收费资料，学费已包含午餐、学生意外保险及部分学习设备费用；但校服及部分个人用品（如书包、餐具套装、学生名牌及袜子等）则需另外购买，家长在规划预算时也应一并纳入考虑。

4. 新山斯里欧美家国际学校（Seri Omega Private and International School）

Seri Omega Private & International School 位于柔佛新山，是一所提供本地与国际课程的私立学校，涵盖幼儿园、小学及中学阶段。学校采用剑桥 IGCSE 国际课程，同时也提供马来西亚国家课程（KSSR / KSSM），让家长可根据孩子未来的升学方向选择合适体系10

学校强调双语与全人教育，除了学术课程，也重视学生的沟通能力、领导力及课外活动发展。由于地理位置靠近新加坡，学校也吸引部分跨境家庭及国际学生就读。

若计划在柔佛长期居住，或希望孩子在较国际化的环境中学习，同时控制教育预算，Seri Omega 会是部分家庭考虑的选择之一。更多课程与收费详情，建议直接参考学校官网。

学习阶段年度学费（马币）11
小学约 RM 20,400
中学约 RM 24,000

如有计划移居新山，可参考移居马来西亚指南

5. 槟城国际学校（Uplands International School）

槟城国际学校，The International School of Penang（Uplands）是槟城历史较悠久的国际学校之一，成立于 1955 年，提供英式课程体系，包括剑桥 IGCSE 与 IB 课程12，13。学校拥有来自多个国家和地区的学生，整体学习环境较国际化。

相比吉隆坡，槟城生活成本普遍较低，也吸引部分家庭选择在当地长期定居。根据学校公布的学费资料，年度学费参考如下14

学习阶段年度学费（马币）
学前班约 RM 26,000
小学一年级至六年级约 RM 31,800 — RM 55,800
中学（七年级至十一年纪）约 RM 71,400

除学费外，部分年级可能还需缴付注册费、押金或其他一次性费用。实际收费将因年级及入学安排而有所不同，建议申请前直接向学校确认最新资料。

其他热门选择

除上述学校外，马来西亚还有不少受国际家庭关注的国际学校：

  • 圣约瑟夫国际学校（St Joseph’s International School）15：位于雪兰莪八打灵再也，采用英式课程体系，并提供剑桥 IGCSE、  A-Level 等课程。
  • 奥斯博国际学校（Oxburgh International School）16：位于吉隆坡，提供剑桥（Cambridge）国际课程。学校强调小班制教学与个别学习支持，并注重学生的沟通能力、创造力及领导力发展。
  • 怡保国际学校（Tenby Schools Ipoh、Fairview International School Ipoh、Imperial International School）17，18，19：近年来，怡保也逐渐出现更多国际学校选择，部分学校提供英式课程或 IB 课程体系。相比吉隆坡，怡保整体生活成本与部分国际学校学费普遍较低，适合偏好较慢生活节奏的家庭。

如何选择最合适的国际学校？

课程体系对比（IB、剑桥、美式）

选择国际学校课程体系，往往是家长的重要考量之一。以下是几种主流课程的简要对比：

课程体系特点适合对象
剑桥（IGCSE / A-Level）以考试为主，科目专精，全球大学广泛认可目标英国、澳洲及马来西亚大学的学生
国际文凭（International Baccalaureate, IB）注重综合能力与探究式学习喜欢自主学习、有意申请全球顶尖大学的学生
美式课程（Advanced Placement, AP）灵活性高，科目多样目标美国大学的学生

最终请结合孩子的学习方式、语言能力与未来升学目标，选择最适合的课程体系。

学校排名与声誉

目前并没有官方统一的“马来西亚国际学校排名”。相比单纯参考排名，建议家长综合以下因素进行评估：

  • 是否获得 CIS（Council of International Schools） 及 WASC（Western Association of Schools and Colleges）等国际认证机构的认可
  • 历年学生 IGCSE、IB、A-Level 等公开考试成绩表现
  • 毕业生的大学升学去向
  • 校园设施、班级规模及师生比例
  • 学校文化与教学理念是否适合孩子

建议预约参观校园，亲身感受学校氛围，并与招生团队沟通课程安排、学习支持及课外活动等细节。

学费与性价比分析

国际学校的学费差距可能相当大，但收费较高，并不一定代表更适合孩子。

比较学校时，除了基本学费，建议留意是否包含校车、餐饮、课外活动及考试费等额外开支，完整了解整体年度预算。

马来西亚国际学校费用全解析

学费范围：从 RM 20,000 到 RM 100,000 以上

马来西亚国际学校费用差异相当大，主要取决于学校品牌、课程体系、年级及校园设施。

根据目前多所学校公布的收费资料，学费大致可分为以下几个范围：

  • 入门级国际学校：每年约 RM 20,000 以上
  • 中档学校（如慈济国际学校）：每年约 RM 13,000–36,000 以上
  • 高端学校（如 ISKL、花园国际学校）：每年约 RM 50,000–143,000 以上

值得注意的是，马来西亚规定凡年度学费超过 RM 60,000 的私立及国际学校，须对学费额外征收 6% 的服务税（SST，Sales and Service Tax），建议家长在估算国际学校学费时，将此纳入考量20

课程费用明细

除基本学费外，国际学校通常还会涉及以下费用：

  • 注册费（Registration Fee）：一次性缴付，部分学校金额可从数千令吉至 RM59,000 不等4
  • 申请费（Application Fee）：一次性缴付，通常不可退还（例如， Uplands International School 小学（Reception 至 Year 6）为 RM800，中学（Year 7 至 Year 13）则为 RM848，而 ISKL 则约为 RM1,800）4，14
  • 押金（Deposit）：部分学校要求缴付，离校时按条件退还
  • 交通费：使用校车服务须另外收费
  • 餐饮费：部分学校已包含在学费内，部分则需额外缴付
  • 制服、教材、考试费等：多数学校需另外购买或缴付

隐藏费用与如何规避

除了学费本身，课外活动费及国际考试报名费（如 IGCSE、IB、A-Level 等）以及海外交流活动等，也可能增加不少额外开支。家长在申请前，可主动向学校索取完整年度费用表，并确认未来是否会随年级调整学费。提前了解整体预算，也能避免入学后才出现超出预期的教育支出。

支付国际学费

为孩子选好学校后，国际学费与跨境资金安排，也是许多家庭需要面对的问题。无论是从海外汇款缴纳学费，还是向海外家人转账，或安排日常教育开支，选择合适的国际汇款方式都很重要。

推荐汇款工具

Wise 是一家受马来西亚国家银行（BNM）监管的金融科技公司，提供透明的国际汇款服务，并采用中间市场汇率（mid-market exchange rate）进行货币兑换。用户可在汇款前直接查看手续费与预计到账金额，且汇率无隐藏加价，方便提前规划教育预算。使用前可参阅完整服务条款与费用说明

了解更多

如需了解更多马来西亚汇款选项，可参阅我们的马来西亚国际汇款指南。刚移居马来西亚的家庭，也可一并阅读马来西亚银行开户指南，为孩子的学费管理建立稳定的本地财务基础。

私立学校 vs. 国际学校：区别在哪？

私立学校和国际学校区别主要体现在以下几个方面：

比较项目私立学校国际学校
课程体系马来西亚国家课程（KSSR/KSSM）剑桥、IB、美式等国际课程
授课语言以马来语为主以英语为主
毕业资格SPM/STPM（马来西亚本地认可）IGCSE、IB、A-Level（全球大学认可）
年度学费（约）RM 8,000–35,00022RM 20,000–100,000 以上
大学升学方向适合马来西亚本地大学适合全球大学直接申请

若家庭未来倾向本地升学，私立学校的整体费用通常较低；若计划未来到海外大学深造，国际学校则会提供更国际化的课程体系与升学路径。

国际学校的日常与假期

国际学校的假期安排

马来西亚国际学校的校历并不统一，不同课程体系与学校之间可能有明显差异。

许多采用英式课程（British Curriculum）的国际学校，一般会采用三学期制（Three-Term System），学年通常从 8 月或 9 月开始，并于次年 6 月或 7 月结束21。学期间通常还会安排学期中假期及年终长假。

大多数国际学校都会在学年开始前公布完整校历，家长可提前向学校索取，以方便安排家庭旅行、生活营或回国计划。

马来西亚国际学校：常见问题（FAQ）

马来西亚国际学校接受马来西亚公民就读吗？

可以。马来西亚公民原本已可申请国际学校，但过去需符合特定条件，且本地学生人数曾受到配额限制。自 2012 年起，政府取消了国际学校本地学生的 40% 配额限制后，越来越多马来西亚家庭开始选择国际学校教育，尤其在吉隆坡与雪兰莪等城市地区更为常见23

马来西亚国际学校的学费大概是多少？

国际学校学费会因学校、课程体系及年级而有很大差异。以目前公布的收费资料为例，慈济国际学校（TCISKL）马来西亚籍学生的年费约从 RM13,200 起，而 ISKL 高中阶段学费则可高达每年 RM143,4004，8

除了基本学费外，部分学校也会另外收取申请费、注册费、校车费及考试费等额外费用，建议申请前向学校索取完整收费清单。

国际学校是否提供普通话教学？

部分国际学校会提供普通话课程，通常作为第二语言或外语选修科目。也有学校采用较强的双语教学模式，例如慈济国际学校（TCISKL）便以英语与中文教学为特色。

不过，不同学校的中文课程深度、授课语言及上课时数差异可能较大，建议申请前直接向学校确认相关安排。

资料来源：

  1. Crescendo-HELP International School：International School Syllabus in Malaysia (2026): Complete IB, British & American Guide for Parents
  2. SchoolAdvisor.my: 3 top international schools that shape young minds in Malaysia
  3. The International School of Kuala Lumpur (ISKL): About Us
  4. The International School of Kuala Lumpur (ISKL): ISKL Fees
  5. Garden International School: GIS History
  6. Garden International School: School Fees
  7. Tzu Chi International School：课程内容
  8. Tzu Chi International School：马来西亚公民学费表
  9. Tzu Chi International School：外国公民学费表
  10. Seri Omega Private and International School: Curriculum
  11. Education Destination Asia: Seri Omega Private and International School
  12. Uplands Penang: History
  13. Uplands Penang: Academics 
  14. Uplands Penang: School Fees
  15. St Joseph’s Institution International School: About SJIIS
  16. Oxburgh International School: IGCSE Secondary
  17. Tenby Schools: Why Choose Us
  18. Fairview International School: Our Campuses
  19. Imperial International School: About Us
  20. 东方日报：年学费超过6万私立学校　外籍学生学费将征6%服务税
  21. Garden International School: Admissions Information
  22. EduSwasta: Private School Fees in Malaysia 2026
  23. British Council: No more quota on enrolment of Malaysian students in international schools

资料检查日期：2026年05月17日

Author

Yu Huan Chen

关于作者

陈语欢是一位马来西亚撰稿与翻译员。她拥有 5 年经验，擅长策划与撰写多元类型的内容。除了文案，她也热衷于诗篇创作，作品包括《Unmasked: A Collection of Short Stories and Poems》中的〈Portrait of the Dead〉，以及《Malaysian Millennial Voices》中的〈Last Breath〉。

在金融、SaaS 等行业领域中穿梭多年，她致力为各种企业在多平台打造一致的品牌形象，不论是文章、产品文案，或是网站以及社交媒体文案，都坚持以真实、可靠的信息写作。

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