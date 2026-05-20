马来西亚国际学校完整指南（2026）：学费、课程与热门学校

本文将整理马来西亚各地的热门国际学校选项，并介绍学费与课程等，帮助家长更清楚了解不同学校之间的差异。

相比传统应试教育，国际学校通常更强调沟通能力、批判性思维、团队合作及自主学习。班级规模通常较小，让学生能获得更多个人学习支持 2 。

马来西亚国际学校大多以英语授课，提供全球认可的课程体系，包括剑桥 IGCSE 与 A-Level、国际文凭（IB）以及美式课程等 1 。学生毕业后，可申请英国、美国、澳大利亚等地区的大学。

马来西亚国际学校概览

马来西亚各地都有出色的国际学校，主要集中在吉隆坡、雪兰莪、槟城及柔佛等地区。不同学校在课程体系、学费、校园规模及学生组成方面都有明显差异，家长可根据预算、地点及孩子的学习需求进行选择。

热门国际学校介绍

1. 吉隆坡国际学校（ISKL）

成立于 1965 年，吉隆坡国际学校（ISKL）是马来西亚历史悠久的国际学校之一，也是当地较早开始提供美式课程的学校3。学校位于吉隆坡市中心，拥有超过 1,700 名来自 60 多个国籍的学生，并提供 IB Diploma Programme（IBDP）课程。ISKL 也获得美国西部学校与学院协会（Western Association of Schools and Colleges, WASC）及国际学校理事会（Council of International Schools, CIS） 的认证。

根据 ISKL 官网，2026/2027 学年吉隆坡国际学校学费如下4：

年级阶段 年度学费（马币） 幼儿园（Prep Reception） 约 RM 70,200 学前班（Prep Junior） 约 RM 93,100 小学（Prep Senior–Grade 5） 约 RM 115,600 初中（Grade 6–8） 约 RM 130,600 高中（Grade 9–12） 约 RM 143,400

除年度学费外，部分年级的新生入学时还需缴付一次性入学费用（Entry Fee）。根据 2026/2027 学年收费标准，Prep Senior 至 Grade 12 的 Entry Fee 为 RM59,0004。具体金额及最新安排，建议以学校官网公布为准。

2. 花园国际学校（Garden International School, GIS）

花园国际学校（Garden International School，GIS）创立于 1951 年，是马来西亚知名的英式国际学校之一。学校位于吉隆坡，采用英国课程体系（British-based curriculum），并提供剑桥 IGCSE 与 A-Level 课程5。

根据 GIS 官网，2026/2027 学年学费如下6：

年级组 每年学费（马币） 幼儿园及学前班（Nursery 及 Reception） 约 RM 52,440 — RM 62,340 小学一年级至六年级（Year 1 – 6） 约 RM 85,590 — RM 102,300 初中（Year 7-9） 约 RM 118,170 — RM 122,310 高中（Year 10-13） 约 RM 126,870

除年度学费外，申请时还需缴付一次性申请费（Application Fee）。成功录取后，学生也需缴付注册费（Registration Fee）。根据官网资料，Nursery 至 Reception 的注册费为 RM10,000；Year 1 至 Year 13 则为 RM20,000。

3. 慈济国际学校（Tzu Chi International School, TCISKL）

慈济国际学校位于吉隆坡，以慈济人文教育理念为特色，强调品德教育、纪律与社区关怀。

学校采用剑桥 IGCSE 课程体系，涵盖幼儿园至中学阶段，并以英语和华语双语教学，同时设有马来语课程7。

根据学校官网，2026 学年马来西亚公民学生的学费如下8：

学习阶段 年度学费（马币） 幼儿园及学前班 约 RM 13,200 小学一年级至六年级 约 RM 15,300 — RM 20,300 中学（七年级至十一年级） 约 RM 22,700 — RM 27,700

非马来西亚公民学费则如下9：

学习阶段 年度学费（马币） 幼儿园及学前班 约 RM 17,200 小学一年级至六年级 约 RM 19,800 — RM 26,300 中学（七年级至十一年纪） 约 RM 29,500 — RM 36,000

根据学校公布的收费资料，学费已包含午餐、学生意外保险及部分学习设备费用；但校服及部分个人用品（如书包、餐具套装、学生名牌及袜子等）则需另外购买，家长在规划预算时也应一并纳入考虑。

4. 新山斯里欧美家国际学校（Seri Omega Private and International School）

Seri Omega Private & International School 位于柔佛新山，是一所提供本地与国际课程的私立学校，涵盖幼儿园、小学及中学阶段。学校采用剑桥 IGCSE 国际课程，同时也提供马来西亚国家课程（KSSR / KSSM），让家长可根据孩子未来的升学方向选择合适体系10。

学校强调双语与全人教育，除了学术课程，也重视学生的沟通能力、领导力及课外活动发展。由于地理位置靠近新加坡，学校也吸引部分跨境家庭及国际学生就读。

若计划在柔佛长期居住，或希望孩子在较国际化的环境中学习，同时控制教育预算，Seri Omega 会是部分家庭考虑的选择之一。更多课程与收费详情，建议直接参考学校官网。

学习阶段 年度学费（马币）11 小学 约 RM 20,400 中学 约 RM 24,000

如有计划移居新山，可参考移居马来西亚指南。

5. 槟城国际学校（Uplands International School）

槟城国际学校，The International School of Penang（Uplands）是槟城历史较悠久的国际学校之一，成立于 1955 年，提供英式课程体系，包括剑桥 IGCSE 与 IB 课程12，13。学校拥有来自多个国家和地区的学生，整体学习环境较国际化。

相比吉隆坡，槟城生活成本普遍较低，也吸引部分家庭选择在当地长期定居。根据学校公布的学费资料，年度学费参考如下14：

学习阶段 年度学费（马币） 学前班 约 RM 26,000 小学一年级至六年级 约 RM 31,800 — RM 55,800 中学（七年级至十一年纪） 约 RM 71,400

除学费外，部分年级可能还需缴付注册费、押金或其他一次性费用。实际收费将因年级及入学安排而有所不同，建议申请前直接向学校确认最新资料。

其他热门选择

除上述学校外，马来西亚还有不少受国际家庭关注的国际学校：