2026 年海外游客到中国支付方式：现金、扫码还是刷卡？

使用 Wise 轻松管理多种货币
Wise 为赴华旅客提供多种支付及资金管理方式，包括：
- 使用 Wise 卡刷卡支付
- 通过 Wise App 扫描受支持的支付宝二维码
- 将 Wise 卡绑定至支付宝和微信支付，在符合条件的商户付款
- 若需从海外向中国汇款，Wise 也会在确认转账前显示适用费用及预计到账时间
免责声明： 本文仅供一般资讯参考，不构成财务建议。支付方式、服务范围、汇率、手续费、交易限额及到账时间可能因账户、地区、商户和支付服务商而异。所有功能与费用均以支付宝、微信支付、Wise 及相关金融机构公布的最新条款和实际交易页面为准。
重点概要
- 支付宝和微信支付是中国最常见的日常付款方式。马来西亚旅客可绑定符合条件的国际银行卡，在支持海外卡的商户扫码消费。
- Wise App 和 Touch ’n Go eWallet 提供跨境扫码支付选择，可在支持的 Alipay+ 或其他适用支付网络的商户付款。
- Wise 多币种账户支持提前兑换及持有人民币，也可按适用规则自动兑换其他货币余额。实际兑换费用会在交易时显示。
- 现金和实体银行卡仍有实用价值。酒店、大型商户及部分交通设施接受国际银行卡，少量人民币现金则可应付电子支付失败的情况。
- 地铁、公交、高铁、网约车及景点的支付方式各有不同。需要向中国亲友汇款时，可通过 Wise 将马币兑换成人民币，并选择支持的支付宝、微信或银联收款渠道。
境外游客如何在中国支付？
1. 绑定银行卡，使用支付宝或微信支付
支付宝和微信支付广泛应用于餐饮、购物、打车及公共交通。两者均支持符合条件的国际银行卡¹，境外旅客无须开设中国大陆账号，也能在参与商户扫码付款。
出发前只需下载支付宝或微信，使用马来西亚手机号注册，并按提示完成身份验证。随后进入银行卡管理页面，添加受支持的银行卡。
如何将 Wise 卡绑定至支付宝或微信支付？
- 支付宝： 打开 App，进入”我的 > 银行卡“，选择添加银行卡。输入 Wise 卡资料，完成所需验证，再检查默认付款卡。
- 微信支付： 进入“我 > 服务 > 钱包 > 银行卡”，添加 Wise 卡并完成验证。菜单名称可能随账户地区及 App 版本调整。
完成绑定后，可扫描商户二维码，或向收银员出示付款码。部分个人收款码、小程序及特定交易类型不支持国际银行卡，因此仍须留意付款页面的提示。
作者
Sylvia
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如果手机支持 NFC，可提前在支付宝设置 “碰一下支付”。在中国商店结账时，解锁手机并轻触商户的 “支付宝碰一下” 设备，即可快速进入付款流程，最快一步完成支付，无须打开付款码。
2. 使用 Touch ’n Go eWallet 或 Wise App 扫码付款
已有跨境支付电子钱包的马来西亚旅客，可直接在支持 Alipay+ 的中国商户扫码消费，无须另外注册支付宝。例如，Touch ’n Go eWallet 和 Wise 账户 均提供相关支付功能。
两者的主要区别在于货币管理。Touch ’n Go eWallet 使用马币（MYR）余额付款²，在交易时按适用汇率换算；Wise 多币种账户则提供更灵活的资金安排，包括：
- 提前持有人民币： 可在汇率合适时将马币兑换成人民币，提前安排旅行预算，无须每次消费时换汇。
- 按需自动兑换： 若人民币余额不足，Wise 可按适用规则从其他货币余额自动兑换³，完成付款。
- 费用透明列示： Wise 采用中间市场汇率（mid-market exchange rate）⁴作为兑换基础，并清楚列示适用费用，方便掌握实际兑换成本。
如何使用 Wise App 扫码付款？
- 打开 Wise App，选择“Scan”。
- 扫描商户展示的二维码。
- 输入或核对付款金额。
- 查看交易详情，确认付款。
3. 准备少量人民币现金，以备不时之需
中国商户原则上不得无正当理由拒收人民币现金⁵。现金尤其适合应付手机没电、网络中断或扫码支付失败等情况。小型商户未必备有充足零钱，携带适量小面额纸钞更方便。
旅客可在出发前兑换少量人民币，或抵达后通过支持国际银行卡的 ATM 提款。
4. 在支持国际银行卡的商户直接刷卡
星级酒店、大型购物中心、机场及部分连锁商户接受 Visa、Mastercard 等国际银行卡。付款前查看收银台或终端上的卡组织标识，确认商户是否支持你的卡片。
在中国日常消费如何付款？
1. 交通出行：地铁、高铁与打车
中国主要城市的公共交通已广泛采用电子支付。马来西亚旅客可使用支付宝、微信支付及其他受支持的方式购买车票或支付车费，具体取决于交通工具及当地服务。
|交通方式
|可用支付方式
|地铁与公交
|支付宝、微信乘车码（视城市而定）、电子支付或现金购票、实体交通卡、部分线路支持国际银行卡感应支付
|高铁
|支付宝、微信支付、12306 支持的银行卡
|普通出租车（Taxi）
|支付宝、微信支付、人民币现金
|网约车（滴滴等）
|支付宝、微信支付、平台支持的银行卡及其他线上支付方式
地铁与公交
在北京、上海、广州等主要城市，旅客可使用支付宝或微信的乘车码搭乘支持的地铁及公交线路，车费通过绑定的支付方式扣除。
若无法使用乘车码，可在支持的售票机以现金或电子支付购买单程票，部分城市亦提供实体交通卡及支持 Visa、Mastercard 等国际银行卡直接感应进站，无须另外购买车票。
作者
Sylvia
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乘车码与一般付款码不同。 普通付款码不能直接用于地铁闸机；更换城市后，需要切换或重新开通当地交通服务。
高铁
外国旅客可使用护照，通过中国铁路 12306 官方网站、中国铁路12306 微信/支付宝小程序或其他受支持的平台购买高铁车票。
12306 支持多种电子支付方式。使用官方英文网站或其他订票渠道时，国际银行卡的具体受理情况以结账页面为准。
打车与网约车
在中国，旅客可通过支付宝、微信相关服务或滴滴出行（DiDi）等平台预约网约车。支付宝和微信支付是常见的线上付款方式，符合条件的海外银行卡也可绑定使用。
- 普通出租车（Taxi）： 通常接受人民币现金，也普遍支持支付宝及微信支付。上车前可向司机确认。
- 网约车： 快车、专车等服务通常通过小程序结算，可使用平台支持且已绑定的的支付宝、微信支付或银行卡付款。部分平台也可能支持 Apple Pay 等支付选项，但并非所有网约车服务均可使用，须以 App 实际显示为准。
2. 日常购物：餐厅、便利店与景点
|消费场景
|可用支付方式
|餐厅、咖啡馆与街头小吃
|支付宝、微信支付、人民币现金；部分商户支持 Alipay+
|便利店、超市与购物中心
|支付宝、微信支付、现金、Alipay+；部分商户接受 Visa、Mastercard
|景点与博物馆门票
|支付宝、微信支付、官方订票平台支持的银行卡；部分景点提供现场现金或刷卡购票
餐厅与商店
餐饮及零售消费通常可直接扫描商户二维码，或出示支付宝、微信支付的付款码。支持 Alipay+ 的商户也可使用符合条件的 Wise App 付款。
大型商场和连锁零售店通常提供更多支付选择，包括国际银行卡直接刷卡或感应支付；街头小吃摊及独立商户则以扫码和现金较为常见。
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Sylvia
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部分餐厅通过支付宝/微信小程序提供扫码点餐及结账服务。若小程序不支持海外手机号或国际银行卡，可请店员协助点餐，再于收银台付款。
景点与博物馆门票
中国主要景点及博物馆通常提供线上购票渠道，包括官方网站、支付宝或微信小程序，以及受支持的旅游订票平台。付款方式因渠道而异：
- 支付宝、微信支付： 常用于景点官方小程序及线上购票服务，海外银行卡是否适用取决于平台。
- 国际银行卡： 部分景点的官方网站或第三方订票平台支持 Visa、Mastercard 等国际银行卡。
- 人民币现金： 部分景点保留现场售票柜台，可使用现金购票；是否开放现场售票须以景点规定为准。
例如，北京故宫博物院官方英文网站提供面向外国旅客的订票资讯。若中文小程序无法使用海外银行卡，可先查看景点是否设有英文订票渠道，或通过受支持的平台付款。
3. 酒店住宿：房费与押金
中国酒店普遍接受支付宝、微信支付及人民币现金，部分酒店也支持 Visa、Mastercard 等国际银行卡。马来西亚旅客可提前通过订房平台支付房费，或选择入住时付款，但房费与押金可能采用不同的支付方式。
|支付项目
|可用支付方式
|线上预订房费
|订房平台支持的国际银行卡、支付宝、微信支付及其他电子支付方式
|酒店前台支付房费
|支付宝、微信支付、人民币现金；部分酒店接受国际银行卡
|入住押金
|现金、银行卡预授权或酒店支持的电子支付方式
|退还押金
|按酒店规定退回原支付渠道，或解除银行卡预授权
通过 Trip.com、Agoda 等订房平台预订中国酒店，通常可使用符合条件的国际银行卡提前支付房费。若选择到店付款，应先确认酒店是否接受海外发行的银行卡，以免入住时遇到支付限制。
如何转账汇款至中国大陆收款人
除了日常扫码消费，马来西亚旅客若需要向中国亲友转账，也可使用 Wise，直接将马币（MYR）汇成人民币（CNY）⁶，无须自行开设中国大陆银行账户。
Wise 的优势在于汇率透明、收款渠道灵活，汇款人可在确认交易前清楚掌握成本：
- 费用与到账金额透明： 输入汇款金额后，即可查看汇率、手续费、收款人预计收到的人民币金额及预计到账时间。
- 汇款快速到账： 70% 的汇款可在 20 秒内到账，24 小时内到账的交易数目高达 95% ⁷。
- 多种收款渠道： 可根据实际开放的选项，向中国个人收款人的支付宝⁸、微信⁹或银联（UnionPay） ¹⁰汇款。
- 线上追踪汇款进度： 通过 Wise App 或网站查看转账状态，无须亲自前往银行柜台。
FAQ
常见问题
可以直接用马币在中国付款吗？
可以使用马来西亚发行、支持境外交易的银行卡或跨境电子钱包付款，但中国商户一般以人民币（CNY）计价。系统会根据发卡机构或支付服务商的汇率，将交易金额换算成相应的扣款币种。
在中国刷卡时，应选择 MYR 还是 CNY 结算？
如果刷卡机提供马币（MYR）和人民币（CNY）两种结算选项，通常值得优先比较并选择 CNY，避免接受商户或收单机构提供的动态货币转换（DCC）汇率。最终成本仍取决于发卡机构的汇率和境外交易费用。
中国的移动支付一定需要中国手机号吗？
不一定。支付宝和微信支持使用符合条件的海外手机号注册，马来西亚手机号码也可用于相关账户服务。部分第三方小程序可能另外要求中国大陆手机号，具体取决于服务提供者。
在中国付款时，没有手机网络怎么办？
依赖实时二维码生成或扫码确认的支付方式可能受到影响。部分银行卡感应或插卡交易不依赖持卡人手机联网，但仍须商户终端正常连接支付网络。若无法完成电子支付，可改用人民币现金或其他受支持的付款方式。
外国游客在中国更适合先用支付宝还是微信支付？
两者都广泛用于餐饮、购物及交通服务。支付宝提供乘车码、打车及部分景点购票服务；微信支付则常用于餐厅扫码点餐和微信小程序。马来西亚旅客可先绑定其中一个钱包，再根据消费场景使用另一个。若已有支持 Alipay+ 的 Wise 或 Touch ’n Go eWallet，也可在参与商户直接扫码付款。
去中国还需要带现金吗？
建议携带少量人民币现金，作为手机支付失败或网络中断时的备用方式。中国商户原则上不得无正当理由拒收人民币现金。部分小店找零不便，准备小面额纸钞更实用。
支付宝或微信支付为什么会绑卡成功却付款失败？
绑卡成功不代表所有交易均支持海外银行卡。部分个人收款码、小程序及特定商户可能限制国际卡付款，发卡银行也可能因安全验证或交易限制而拒绝授权。
遇到付款失败时，可先查看钱包和银行 App 的提示，确认是否需要进一步验证。若当前收款方式不支持海外卡，可改用 Wise App、其他受支持的电子钱包或人民币现金。
资料来源
- Payment service guide for overseas visitors to China
- TNG eWallet Overseas QR: Pay overseas in 50+ countries
- Wise Help Centre – How do I set up Auto Conversions?
- Wise Fees & Pricing: Only Pay for What You Use
- Provisions on Renminbi Cash Receipt, Payment and Services
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