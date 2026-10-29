2026 年海外游客到中国支付方式：现金、扫码还是刷卡？

免责声明： 本文仅供一般资讯参考，不构成财务建议。支付方式、服务范围、汇率、手续费、交易限额及到账时间可能因账户、地区、商户和支付服务商而异。所有功能与费用均以支付宝、微信支付、Wise 及相关金融机构公布的最新条款和实际交易页面为准。

Wise 为赴华旅客提供多种支付及资金管理方式，包括：

马来西亚人去中国旅游怎么付款？支付方式与避坑指南

星级酒店、大型购物中心、机场及部分连锁商户接受 Visa、Mastercard 等国际银行卡。付款前查看收银台或终端上的卡组织标识，确认商户是否支持你的卡片。

旅客可在出发前兑换少量人民币，或抵达后通过支持国际银行卡的 ATM 提款。

中国商户原则上不得无正当理由拒收人民币现金⁵。现金尤其适合应付手机没电、网络中断或扫码支付失败等情况。小型商户未必备有充足零钱，携带适量小面额纸钞更方便。

两者的主要区别在于货币管理。Touch ’n Go eWallet 使用马币（MYR）余额付款²，在交易时按适用汇率换算；Wise 多币种账户则提供更灵活的资金安排，包括：

如果手机支持 NFC，可提前在支付宝设置 “碰一下支付”。在中国商店结账时，解锁手机并轻触商户的 “支付宝碰一下” 设备，即可快速进入付款流程，最快一步完成支付，无须打开付款码。

完成绑定后，可扫描商户二维码，或向收银员出示付款码。部分个人收款码、小程序及特定交易类型不支持国际银行卡，因此仍须留意付款页面的提示。

出发前只需下载支付宝或微信，使用马来西亚手机号注册，并按提示完成身份验证。随后进入银行卡管理页面，添加受支持的银行卡。

支付宝和微信支付广泛应用于餐饮、购物、打车及公共交通。两者均支持符合条件的国际银行卡¹，境外旅客无须开设中国大陆账号，也能在参与商户扫码付款。

在中国日常消费如何付款？

1. 交通出行：地铁、高铁与打车

中国主要城市的公共交通已广泛采用电子支付。马来西亚旅客可使用支付宝、微信支付及其他受支持的方式购买车票或支付车费，具体取决于交通工具及当地服务。

交通方式 可用支付方式 地铁与公交 支付宝、微信乘车码（视城市而定）、电子支付或现金购票、实体交通卡、部分线路支持国际银行卡感应支付 高铁 支付宝、微信支付、12306 支持的银行卡 普通出租车（Taxi） 支付宝、微信支付、人民币现金 网约车（滴滴等） 支付宝、微信支付、平台支持的银行卡及其他线上支付方式

地铁与公交

在北京、上海、广州等主要城市，旅客可使用支付宝或微信的乘车码搭乘支持的地铁及公交线路，车费通过绑定的支付方式扣除。

若无法使用乘车码，可在支持的售票机以现金或电子支付购买单程票，部分城市亦提供实体交通卡及支持 Visa、Mastercard 等国际银行卡直接感应进站，无须另外购买车票。

作者 Sylvia Expatica 小提示 乘车码与一般付款码不同。 普通付款码不能直接用于地铁闸机；更换城市后，需要切换或重新开通当地交通服务。

高铁

外国旅客可使用护照，通过中国铁路 12306 官方网站、中国铁路12306 微信/支付宝小程序或其他受支持的平台购买高铁车票。

12306 支持多种电子支付方式。使用官方英文网站或其他订票渠道时，国际银行卡的具体受理情况以结账页面为准。

打车与网约车

在中国，旅客可通过支付宝、微信相关服务或滴滴出行（DiDi）等平台预约网约车。支付宝和微信支付是常见的线上付款方式，符合条件的海外银行卡也可绑定使用。

普通出租车（Taxi）： 通常接受人民币现金，也普遍支持支付宝及微信支付。上车前可向司机确认。

通常接受人民币现金，也普遍支持支付宝及微信支付。上车前可向司机确认。 网约车： 快车、专车等服务通常通过小程序结算，可使用平台支持且已绑定的的支付宝、微信支付或银行卡付款。部分平台也可能支持 Apple Pay 等支付选项，但并非所有网约车服务均可使用，须以 App 实际显示为准。

2. 日常购物：餐厅、便利店与景点

消费场景 可用支付方式 餐厅、咖啡馆与街头小吃 支付宝、微信支付、人民币现金；部分商户支持 Alipay+ 便利店、超市与购物中心 支付宝、微信支付、现金、Alipay+；部分商户接受 Visa、Mastercard 景点与博物馆门票 支付宝、微信支付、官方订票平台支持的银行卡；部分景点提供现场现金或刷卡购票

餐厅与商店

餐饮及零售消费通常可直接扫描商户二维码，或出示支付宝、微信支付的付款码。支持 Alipay+ 的商户也可使用符合条件的 Wise App 付款。

大型商场和连锁零售店通常提供更多支付选择，包括国际银行卡直接刷卡或感应支付；街头小吃摊及独立商户则以扫码和现金较为常见。

作者 Sylvia Expatica 小提示 部分餐厅通过支付宝/微信小程序提供扫码点餐及结账服务。若小程序不支持海外手机号或国际银行卡，可请店员协助点餐，再于收银台付款。

景点与博物馆门票

中国主要景点及博物馆通常提供线上购票渠道，包括官方网站、支付宝或微信小程序，以及受支持的旅游订票平台。付款方式因渠道而异：

支付宝、微信支付： 常用于景点官方小程序及线上购票服务，海外银行卡是否适用取决于平台。

常用于景点官方小程序及线上购票服务，海外银行卡是否适用取决于平台。 国际银行卡： 部分景点的官方网站或第三方订票平台支持 Visa、Mastercard 等国际银行卡。

部分景点的官方网站或第三方订票平台支持 Visa、Mastercard 等国际银行卡。 人民币现金： 部分景点保留现场售票柜台，可使用现金购票；是否开放现场售票须以景点规定为准。

例如，北京故宫博物院官方英文网站提供面向外国旅客的订票资讯。若中文小程序无法使用海外银行卡，可先查看景点是否设有英文订票渠道，或通过受支持的平台付款。

3. 酒店住宿：房费与押金

中国酒店普遍接受支付宝、微信支付及人民币现金，部分酒店也支持 Visa、Mastercard 等国际银行卡。马来西亚旅客可提前通过订房平台支付房费，或选择入住时付款，但房费与押金可能采用不同的支付方式。

支付项目 可用支付方式 线上预订房费 订房平台支持的国际银行卡、支付宝、微信支付及其他电子支付方式 酒店前台支付房费 支付宝、微信支付、人民币现金；部分酒店接受国际银行卡 入住押金 现金、银行卡预授权或酒店支持的电子支付方式 退还押金 按酒店规定退回原支付渠道，或解除银行卡预授权

通过 Trip.com、Agoda 等订房平台预订中国酒店，通常可使用符合条件的国际银行卡提前支付房费。若选择到店付款，应先确认酒店是否接受海外发行的银行卡，以免入住时遇到支付限制。