马来西亚人去中国旅游怎么付款？支付方式与避坑指南

中国对境外游客的支付环境近年来有所改善，但不同商户的受理方式仍可能不同。扫码点餐、打车、付酒店押金或小店消费，甚至手机没网或没电，都可能让付款变得麻烦。
比较实用的做法，是提前准备主力、备用和应急三种支付方式，而不是只依赖支付宝、微信支付或 Touch ‘n Go 中的其中一种。下面会按不同场景说明怎么搭配，也会整理出发前的设置步骤，以及付款失败时可以先检查什么。
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你可以用账户中的余额付款，不占用个人的年度结汇额度；如果没有对应币种，Wise 会自动兑换，并显示相关费用。实体卡可用于线下消费，数字卡也可用于线上支付和移动钱包。
重点概览
去中国旅游，怎样搭配付款方式？
对大多数从马来西亚出发的自由行旅客来说，把移动支付作为日常消费工具，再准备一张境外银行卡和少量人民币现金，会比较容易应对不同场景。这样安排的好处是，扫码消费、酒店押金、银行卡支付，以及手机没电或网络不稳定等情况，都有其他方式可以切换。
不建议只依赖 Touch ‘n Go，也不建议完全不带现金。不同商户的支付方式并不完全一样，临时遇到网络、验证或受理问题时，多一种选择会更方便。
|工具
|适用情况
|需要注意
|较适合的场景
|支付宝或微信支付
|中国常见的移动支付方式
|绑卡、验证、网络及风控可能影响付款
|餐厅、便利店、打车、景点、小程序
|Wise Card
|Wise Card 可绑定支付宝或微信支付，也可直接用于部分接受 Visa 或 Mastercard 的商户
|绑定及实际受理情况可能因账户、商户和付款场景而异
|酒店、大额消费及备用支付
|其他境外银行卡
|部分接受 Visa 或 Mastercard 等境外银行卡的商户
|并非所有商户都接受境外银行卡，实际受理情况以现场为准
|酒店、大额消费及备用支付
|Touch ‘n Go
|部分支持相关跨境支付的商户
|不宜假设所有二维码都支持
|熟悉型备用、小额消费
|现金
|基础付款和应急
|需要考虑找零、兑换及保管
|刚落地、小店及支付失败时
支付宝、微信支付、Touch ‘n Go 和现金分别怎么用？
把不同工具分清楚，实际旅行时会更容易操作。
- 支付宝或微信支付： 用于日常扫码消费
- Wise Card：可绑定支付宝或微信支付，也可在部分接受 Visa 或 Mastercard 的商户直接使用，适合作为日常移动支付和备用支付方式
- Touch ‘n Go： 在支持的商户作为备用选择
- 其他境外银行卡： 用于接受 Visa 或 Mastercard 等境外银行卡的消费场景，也可作为备用支付方式
- 现金： 用于网络、手机或电子支付出现问题时应急
作者
Cherry
小提示
有些餐厅会先让顾客扫码进入小程序点餐。如果只带实体银行卡，却没有准备移动支付，有可能连菜单都打不开。
出发中国旅游前要先设置什么
中国旅游期间付款是否顺利，很多时候取决于出发前有没有把基础设置做好。另外，目前符合条件的中马普通护照旅客可享有互免签证安排，具体停留期限及累计停留规则仍应以中国驻马来西亚使馆最新说明为准。2
出发前可以按这个顺序准备：
- 先确定主力、备用和应急三种付款方式。
- 下载并设置支付宝或微信支付，完成绑卡及必要验证。
- 确认 Maybank、CIMB、Public Bank 等发卡行是否已经开通境外交易。
- 确保马来西亚手机号可以接收短信或验证码。
- 准备稳定的上网方式，例如漫游、eSIM 或双卡手机。
- 带少量人民币现金和充电宝，并在出发前测试支付功能。
支付宝和微信支付要怎么提前准备？
通常可以在马来西亚先下载应用、注册账户，再按照应用要求绑定支持的境外银行卡。部分情况下也可以使用马来西亚手机号注册，但具体支持范围、身份验证、限额及费用可能调整，出发前应以应用内最新说明为准。
出发前最好实际测试一次，例如确认付款码能够正常打开、银行卡资料无误，以及验证短信或其他验证步骤可以正常完成。这样到了中国后，即使需要付款，也不至于临时才发现银行卡没有绑定成功或收不到验证码。
Wise Card 和其他境外银行卡要怎么准备？
如果你准备使用 Wise Card，出发前不只是把卡放进钱包。Wise Card 可以先绑定支付宝或微信支付，也可以在部分接受 Visa 或 Mastercard 的商户直接使用；其他境外银行卡则主要作为额外的刷卡或备用支付方式。
出发前至少检查这 5 项：
- Wise Card 是否已经成功绑定支付宝或微信支付
- 海外交易是否已经开启
- 单笔及每日交易限额是否足够
- 短信或 App 通知是否正常
- 取现、货币转换及 ATM 相关费用如何计算
如果使用 Maybank、CIMB、Public Bank 等其他境外银行卡，出发前也应确认海外交易是否已经开启，以及相关交易限额和验证方式。不同银行的设置方式可能不同，最好直接通过银行 App 或向发卡行确认。
在中国不同场景，应该怎么选择付款方式？
知道有哪些支付工具还不够，真正到了中国，还是要看具体场景。餐厅扫码、打车、酒店押金和小店消费，看起来都是付款，但实际使用的方式并不完全一样。
|场景
|优先方式
|备用方式
|需要注意
|餐厅、便利店、咖啡店
|支付宝或微信支付
|Touch ‘n Go 或现金
|常见扫码付款，具体操作方式可能不同
|地铁、打车
|移动支付
|现金或其他可用支付方式
|部分交通和预约服务较依赖手机
|酒店押金、大额消费
|Wise Card 或其他境外银行卡
|现金或其他备用方式
|先确认酒店或商户是否接受境外卡
|小店、景区周边、网络不稳时
|现金
|Wise Card 或其他备用银行卡
|小额消费或电子支付出现问题时比较实用
本文中的支付方式比较基于一般使用情况，实际体验可能因个人情况、商户政策和当地条件而有所不同。
简单来说，可以让不同工具各司其职。移动支付负责日常消费，境外银行卡应对部分接受外卡的场景，现金则留作备用。
中国近年来持续改善境外游客的支付便利度，包括推动部分旅游酒店、重点景区和旅游度假区提升境外银行卡受理能力。1, 4 不过，政策上的受理安排和实际商户操作仍可能存在差异，付款前最好查看现场标识，并向商户确认。
日常消费和扫码点餐怎么付？
在上海、广州、深圳、北京等旅游城市，移动支付通常可以覆盖不少日常消费场景。餐厅、便利店、咖啡店和部分景点周边商户，可能会要求顾客使用付款码，或者扫描商家的二维码。
具体操作会因商户而不同：有时是商家扫描你的付款码，有时则需要你扫描商家的二维码。如果一种方式无法完成付款，可以先确认商户支持哪一种支付方式，再尝试其他付款工具。
Cherry
小提示
有些餐厅会把点餐和付款放在同一个小程序里完成。如果只准备实体银行卡，到了现场才发现需要扫码进入小程序，可能会多一道操作。
交通、酒店押金和取现时要注意什么？
值得提前准备的两个场景。地铁、打车和部分预约服务可能更依赖手机支付；酒店押金以及部分金额较大的消费，则可能需要使用银行卡。
实际付款前，可以先检查：
- 酒店押金是否接受境外银行卡
- 商户是否有 Visa 或 Mastercard 等卡组织标识
- ATM 是否支持你的银行卡
- ATM 是否会收取额外手续费
- 发卡行的交易费用和每日限额是多少
在旅游核心区域，境外支付的选择通常更多；如果前往小城市、夜市或景区周边商户，建议继续保留现金作为备用。
如果在中国付款失败怎么办？
遇到付款失败时，不需要一直重复同一个操作。可以按照下面的顺序检查：
先检查网络，确认手机有数据连接，应用可以正常使用
确认付款方式，看看商户接受的是哪一种扫码或银行卡支付
更换支付工具，例如从移动支付切换到银行卡或现金
检查银行卡设置，确认境外交易是否开启，以及是否触发验证或风控
检查交易限额，特别是金额较大的付款
如果仍然无法完成，直接使用现金或其他备用方式
家庭出游还可以多留意一个细节：不要让所有支付方式都集中在同一台手机上。同行的大人如果都各自保留一种可以独立使用的支付方式，遇到手机没电、网络问题或账号验证时，会多一个选择。
Wise Card 可以作为中国旅行的备用支付方式吗？
可以。Wise Card 不一定要作为支付宝或微信支付的替代品，更适合作为旅行支付组合中的一部分。它可以绑定支付宝或微信支付，也可以在部分接受 Visa 或 Mastercard 的商户直接使用，因此除了移动支付外，也能提供额外的刷卡选择。
不过，实际能否使用仍取决于账户设置、商户受理情况和具体支付场景，不能假设所有中国商户都支持。建议同时准备支付宝或微信支付，以及少量人民币现金作为备用。
使用 Wise Card 前，可以先确认绑定、交易限额、费用和相关使用条件。具体可用性、费用及功能，应以马来西亚地区最新官方产品页面及条款为准。
在马来西亚，Wise (Wise Payments Malaysia Sdn. Bhd.) 是由马来西亚国家银行 (Bank Negara Malaysia) 授权的汇款（Money-Changing）及汇款业务（Remittance）执照持有者，受《2011年金钱服务业务法》（Money Services Business Act 2011）监管。
FAQ
常见问题
马来西亚银行卡在中国可以直接用吗？
部分场景可以，例如部分酒店、景区和大型商户，但不能假设所有商户都接受境外银行卡。出发前先确认已开通境外交易，并准备移动支付和现金作为备用。
Touch 'n Go 在中国能用吗？
部分支持 Alipay+ 的商户可以使用，但不建议把它作为唯一付款方式。实际可用范围仍取决于商户是否支持相关支付网络。3
去中国旅游还需要带现金吗？
建议带少量人民币现金。刚落地、网络不稳定、小店消费或电子支付临时无法使用时，现金仍然可以作为备用方式。
去中国前一定要先开通支付宝或微信支付吗？
不是法律上的强制要求，但如果计划自由行，提前完成注册、绑卡和验证通常会更方便。扫码点餐、打车及部分日常消费可能会用到移动支付。
在中国付款失败时先检查什么？
先检查网络和商户接受的付款方式，再尝试其他支付工具。之后再检查银行卡的境外交易设置、验证步骤和交易限额。
資料來源
- 中国政府网 — Payment service guide for overseas visitors to China：用于核对境外游客在中国使用移动支付、银行卡和现金等付款方式的官方说明，以及相关支付便利化措施和限额信息。
- 中国驻马来西亚大使馆 — FAQs on the China-Malaysia Mutual Visa Exemption Agreement：用于核对马来西亚普通护照旅客赴华免签安排、单次停留期限及累计停留规则。
- Touch ‘n Go eWallet — Touch ‘n Go eWallet Users Can Now Enjoy Seamless Cross-border Payments in More Countries：用于核对 Touch ‘n Go eWallet 在中国等境外市场的跨境支付功能及相关使用场景。
- 北京市人民政府外事办公室 — BEIJING PASS Enables Smoother Travels for Foreign Visitors to Beijing：用于补充北京针对境外游客推出的交通、景点及消费支付便利化措施案例。
- Wise Malaysia — Wise card：用于核对 Wise card 马来西亚地区的产品信息，并支持文中关于旅行消费及备用支付工具的产品介绍。
资料检查日期：2026 年 8 月 18 日