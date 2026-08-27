马来西亚人去中国旅游怎么付款？支付方式与避坑指南

重点概览 主力支付： 支付宝或微信支付，可覆盖不少中国旅游期间的扫码消费场景。直接绑定 Wise Card 到支付宝或微信支付，用于中国境内的移动支付，也可在接受 Visa 或 Mastercard 的商户直接使用。

支付宝或微信支付，可覆盖不少中国旅游期间的扫码消费场景。直接绑定 Wise Card 到支付宝或微信支付，用于中国境内的移动支付，也可在接受 Visa 或 Mastercard 的商户直接使用。 备用支付： 可准备其他已开通境外交易的银行卡，但实际能否使用取决于商户受理情况。

可准备其他已开通境外交易的银行卡，但实际能否使用取决于商户受理情况。 应急支付： 随身准备少量人民币现金，以应对网络、手机或支付工具临时出现问题的情况。

随身准备少量人民币现金，以应对网络、手机或支付工具临时出现问题的情况。 Touch ‘n Go：在部分支持相关跨境支付的商户可以使用，但不宜作为唯一付款方式。

出发前准备：提前绑卡、完成必要验证，并确认马来西亚银行卡已开通境外交易。

在中国不同场景，应该怎么选择付款方式？ 知道有哪些支付工具还不够，真正到了中国，还是要看具体场景。餐厅扫码、打车、酒店押金和小店消费，看起来都是付款，但实际使用的方式并不完全一样。 场景 优先方式 备用方式 需要注意 餐厅、便利店、咖啡店 支付宝或微信支付 Touch ‘n Go 或现金 常见扫码付款，具体操作方式可能不同 地铁、打车 移动支付 现金或其他可用支付方式 部分交通和预约服务较依赖手机 酒店押金、大额消费 Wise Card 或其他境外银行卡 现金或其他备用方式 先确认酒店或商户是否接受境外卡 小店、景区周边、网络不稳时 现金 Wise Card 或其他备用银行卡 小额消费或电子支付出现问题时比较实用 本文中的支付方式比较基于一般使用情况，实际体验可能因个人情况、商户政策和当地条件而有所不同。 简单来说，可以让不同工具各司其职。移动支付负责日常消费，境外银行卡应对部分接受外卡的场景，现金则留作备用。 中国近年来持续改善境外游客的支付便利度，包括推动部分旅游酒店、重点景区和旅游度假区提升境外银行卡受理能力。1, 4 不过，政策上的受理安排和实际商户操作仍可能存在差异，付款前最好查看现场标识，并向商户确认。 日常消费和扫码点餐怎么付？ 在上海、广州、深圳、北京等旅游城市，移动支付通常可以覆盖不少日常消费场景。餐厅、便利店、咖啡店和部分景点周边商户，可能会要求顾客使用付款码，或者扫描商家的二维码。 具体操作会因商户而不同：有时是商家扫描你的付款码，有时则需要你扫描商家的二维码。如果一种方式无法完成付款，可以先确认商户支持哪一种支付方式，再尝试其他付款工具。 Cherry 小提示 有些餐厅会把点餐和付款放在同一个小程序里完成。如果只准备实体银行卡，到了现场才发现需要扫码进入小程序，可能会多一道操作。 交通、酒店押金和取现时要注意什么？ 值得提前准备的两个场景。地铁、打车和部分预约服务可能更依赖手机支付；酒店押金以及部分金额较大的消费，则可能需要使用银行卡。 实际付款前，可以先检查： 酒店押金是否接受境外银行卡

商户是否有 Visa 或 Mastercard 等卡组织标识

ATM 是否支持你的银行卡

ATM 是否会收取额外手续费

发卡行的交易费用和每日限额是多少 在旅游核心区域，境外支付的选择通常更多；如果前往小城市、夜市或景区周边商户，建议继续保留现金作为备用。

如果在中国付款失败怎么办？ 遇到付款失败时，不需要一直重复同一个操作。可以按照下面的顺序检查： 1 先检查网络，确认手机有数据连接，应用可以正常使用 2 确认付款方式，看看商户接受的是哪一种扫码或银行卡支付 3 更换支付工具，例如从移动支付切换到银行卡或现金 4 检查银行卡设置，确认境外交易是否开启，以及是否触发验证或风控 5 检查交易限额，特别是金额较大的付款 6 如果仍然无法完成，直接使用现金或其他备用方式 家庭出游还可以多留意一个细节：不要让所有支付方式都集中在同一台手机上。同行的大人如果都各自保留一种可以独立使用的支付方式，遇到手机没电、网络问题或账号验证时，会多一个选择。