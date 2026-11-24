马来西亚的 4G/5G 网络发展成熟，各大运营商竞争激烈，推出的预付 SIM 卡价格亲民，流量选择也相当丰富。无论是短期旅游还是长期居住，都能根据通讯需求和预算选择合适的预付配套。
本文将介绍马来西亚主要运营商的服务特点、旅游流量配套及购买渠道，并整理外国用户办理 SIM 卡时需要了解的实名登记、充值及有效期规定。
重点概要
- 马来西亚有 Hotlink、CelcomDigi、U Mobile、Yes 和 Unifi Mobile 五家主要预付 SIM 卡服务品牌，各自提供不同流量额度、网速和有效期的配套。
- 长期居住可以选择支持持续充值的常规预付 SIM 卡；短期旅游则可以比较旅游 SIM 卡及旅行 eSIM。
- 外国游客可通过机场柜台、运营商门店及指定线上渠道购买。充值通常无需更换 SIM 卡，但账户充值与购买流量配套可能需要分别操作。
- 外国人 办理本地预付号码须完成护照验证，每人每家运营商最多可注册 2 张预付 SIM 卡。游客身份登记的号码最长有效期为 3 个月。
- 符合资格的用户可以在 Wise 账户中购买旅行数据配套，部分目的地支持自定义流量额度及使用天数，无需更换原有实体 SIM 卡。
出国旅行？试试 Wise eSIM
符合条件的马来西亚 Wise 个人用户和商业用户均可以购买 Wise eSIM，目前覆盖 150 多个国家和地区，直接在 Wise App 中查看目的地和可用套餐。
- 套餐选择主要取决于旅行路线、目的地数量、停留时间和预计流量使用量。
- 流量通常在 eSIM 连接到当地网络后开始使用，安装本身不会自动开始计算流量。
- 手机需要支持 eSIM，并且必须已经解除运营商锁定。
- 可直接使用 Wise 账户余额付款。
马来西亚预付 SIM 卡运营商与价格
马来西亚有五家主要移动通信运营商提供预付 SIM 卡服务：
1. Hotlink
Hotlink 是马来西亚电信运营商 Maxis 旗下的预付 SIM 卡品牌。预付 SIM 卡售价为 RM10，包含 7 天无限上网流量（最高 6Mbps、20GB 公平使用量）及无限国内通话。¹
Hotlink 提供多种预付流量配套，均包含无限上网流量、热点共享及无限国内通话¹，部分配套设有网速上限和公平使用政策。
- RM55（30 天）： 全天不限速，400GB 公平使用量，流量可在马来西亚、新加坡、泰国及印度尼西亚使用。
- RM40（30 天）： 最高 48Mbps 网速，200GB 公平使用量，夜间 5G 上网不限速²。
- RM30（30 天）： 最高 18Mbps 网速，50GB 公平使用量，夜间 5G 上网不限速²。
- RM12（7 天）： 最高 6Mbps 网速，20GB 公平使用量，夜间 5G 上网不限速²。
- RM4（1 天）： 最高 6Mbps 网速，6GB 公平使用量，夜间 5G 上网不限速²。
*公平使用政策（FUP）：运营商设定的流量使用门槛。达到指定用量后，通常仍可继续上网，但网速可能受到限制。
2. CelcomDigi
CelcomDigi 由马来西亚两大电信品牌 Celcom 与 Digi 合并而成，提供覆盖全国的 4G/5G 通信服务。首次办理新号码为 RM10，预付 SIM 卡售价为 RM10，包含 7 天无限上网流量（3GB 公平使用量）及无限国内通话。
CelcomDigi Prepaid 5G 系列包含固定流量及无限上网配套，均支持热点共享和无限国内通话。³
- RM65（30 天）： 全天不限速、无限上网、400GB 公平使用量，附带 Amazon Prime Video 会员权益。
- RM55（30 天）： 全天不限速、无限上网、400GB 公平使用量，附带 Viu Premium 会员权益。
- RM45（30 天）： 最高 48Mbps 网速、无限上网250GB 公平使用量。
- RM35（30 天）： 可选择最高 18Mbps 网速、150GB 公平使用量的 5G Power 35，或 150GB 高速数据的 5G Hyper 35。
- RM30（30 天）： 50GB 高速 4G/5G 数据。
3. U Mobile
U Mobile 是马来西亚主要电信运营商之一，旗下 ULTRA Prepaid 预付 SIM 卡售价为 RM10，包含 7 天不限速上网（20GB 数据）、热点共享及无限国内通话。
U Mobile 的预付流量配套均支持 4G/5G 不限速上网及热点共享，30 天配套另包含无限国内通话，热点额度依配套而有所不同。⁴
- RM50（30 天）： 500GB 数据，热点共享使用配套流量，附带 2 次免费 3 小时 5G 优先网络服务。
- RM38（30 天）： 250GB 数据，热点共享使用配套流量。
- RM28（30 天）： 50GB 数据，另有 5GB 热点额度。
- RM15（7 天）： 20GB 数据，热点共享使用配套流量。
- RM12（7 天）： 10GB 数据，热点共享使用配套流量。
- RM6（24 小时）： 10GB 数据。
- RM3（24 小时）： 1GB 数据。
4. Yes
Yes 由马来西亚电信运营商 YTL Communications 经营。其预付 SIM 卡售价为 RM10，包含 30 天不限速上网（20GB 数据）、热点共享、无限国内通话及无限同网短信。
Yes 主打 5G Advanced 网络，提供全天不限速的 5G 上网体验，不设公平使用政策，并支持 eSIM 即时激活，并提供免费使用 YTL 旗下 ILMUchat Pro 人工智能服务的权益。⁵
- RM30（30 天）： 5G Advanced 不限量上网且不限速，4G 网络最高 7Mbps，12GB 热点额度，使用自动付款可享 RM5 优惠。
- RM20（30 天）： 50GB 不限速流量，符合续订条件时可结转未使用流量。
5. Unifi Mobile
Unifi Mobile 是马来西亚电信公司 Telekom Malaysia（TM）旗下的移动通信品牌。预付 SIM 卡售价为 RM10，包含 30 天 10GB 数据。
Unifi Mobile 提供不同有效期的预付流量配套，均包含无限国内通话及热点共享服务⁶，部分配套将 5G 专用流量与 4G/5G 通用流量分开计算。
- RM180（365 天）： 120GB 数据（100GB 5G + 20GB 4G/5G），5G 网络全天不限速。
- RM50（90 天）： 15GB 数据（12GB 5G + 3GB 4G/5G），5G 网络全天不限速。
- RM35（30 天）： 1000GB 数据（800GB 5G + 200GB 4G/5G），4G 网络最高 5Mbps，另有 10GB 热点额度。
- RM25（30 天）： 100GB 数据（70GB 5G + 30GB 4G/5G），4G 网络最高 5Mbps，热点共享使用配套流量。
- RM10（7 天）： 20GB 4G/5G 数据，4G 网络最高 5Mbps，热点共享使用配套流量。
马来西亚预付 SIM 卡有哪些类型？哪一种适合你？
- 实体 SIM 卡： 插入手机即可使用，适合不支持 eSIM 的设备。一般提供马来西亚本地电话号码，可持续充值及购买流量配套，适合需要长期使用当地号码的人。
- eSIM： 无需更换实体 SIM 卡，通过运营商 App 或二维码即可安装。支持双 SIM 的手机可以保留原有号码，同时使用马来西亚移动数据。不过，部分旅行 eSIM 只提供上网服务，不包含本地电话号码及普通通话。
- 旅游 SIM 卡： 专为短期访客设计，通常提供固定天数的上网流量，部分配套包含国内通话、短信或跨国漫游，也可能提供 eSIM 版本。适合短期旅游、不打算长期保留当地号码的人。
|类型
|主要特点
|适合人群
|实体 SIM 卡
|插卡即用，通常提供本地电话号码，支持充值及续订流量配套。
|留学生、外籍工作者、长期居民、非 eSIM 手机用户
|eSIM
|数字化安装，无需更换实体卡，可保留原有号码；部分产品仅提供移动数据。
|双卡用户、商务旅客、跨国旅行者
|旅游 SIM 卡
|提供固定天数的流量配套，部分包含本地通话、短信及跨国漫游，支持实体卡或 eSIM。
|短期游客、自由行旅客、过境旅客
作者
Sylvia Chan
Expatica 小提示
外国游客申请马来西亚本地预付 SIM 卡时，通常需要出示护照完成身份验证，部分运营商要求前往实体门店办理。如果只需要上网，可以考虑 Wise eSIM。Wise 提供覆盖马来西亚的区域及全球流量配套，也支持自定义流量配套⁷。你可以在出发前购买及安装，并根据实际需要选择流量和使用天数，避免购买超出需求的配套。
马来西亚电讯供应商旅游流量配套比较
马来西亚主要运营商也提供短期旅游流量配套，用户可以根据行程天数、流量额度及跨国漫游需求选择。
|运营商
|官方产品名称
|价格
|有效期
|流量及主要服务
|CelcomDigi
|7-Day Unlimited Tourist Pass
|RM25
|7 天
|18Mbps 无限上网流量、100GB 公平使用量、国内通话⁸
|CelcomDigi
|14-Day Unlimited Tourist Pass
|RM35
|14 天
|18Mbps 无限上网流量、200GB 公平使用量、3GB 东盟漫游及国内通话⁸
|CelcomDigi
|30-Day Unlimited Tourist Pass
|RM60
|30 天
|全天不限速、无限上网流量、400GB 公平使用量、3GB 东盟漫游及国内通话⁸
|Hotlink
|Hotlink Travel SIM
|RM25
|7 天
|40GB 公平使用量、四国数据服务及无限国内通话⁹
|Hotlink
|Hotlink Travel SIM
|RM35
|15 天
|100GB 公平使用量、四国数据服务及无限国内通话⁹
|Hotlink
|Hotlink Travel SIM
|RM64
|30 天
|400GB 公平使用量、四国数据服务及无限国内通话⁹
|U Mobile
|ULTRA Tourist 100GB
|RM15（优惠价）
|7 天
|100GB 数据、热点共享，不含普通语音及短信¹⁰
|U Mobile
|ULTRA Tourist 500GB
|RM50
|30 天
|500GB 数据、热点共享，不含普通语音及短信¹⁰
外国人可以在哪里购买马来西亚预付 SIM 卡？
- 机场柜台： 吉隆坡国际机场第一及第二航站楼、槟城及亚庇等国际机场均设有指定运营商销售点，可办理 SIM 卡购买、护照登记及激活
- 运营商门店： CelcomDigi Store、Maxis Centre、U Mobile 服务中心、Yes Store 及 Unifi Store 提供新号码登记、流量配套购买及充值服务。
- 便利店及手机零售商： 部分门店销售 SIM 卡或提供充值服务
- 线上购买： 部分运营商支持通过官网或 App 购买 eSIM，用户须使用兼容设备，并按照产品要求完成身份验证。¹¹
马来西亚预付 SIM 卡如何充值？
一般的预付 SIM 卡流量不足或配套到期后，无需重新购买 SIM 卡。用户可以为现有号码充值，再购买或续订流量配套。
- 运营商官方网站或 App： 通过运营商 App 或官网输入电话号码，选择充值金额，再使用银行卡、网上银行或电子钱包付款。
- 运营商门店、便利店或手机零售商： 购买充值券并在手机拨号界面输入特定指令（如 *111*密码#），再输入 12 到 16 位充值密码（PIN）进行兑换。
- 电子钱包： 通过 Touch ’n Go eWallet 等支持手机充值的电子钱包，选择运营商、输入手机号码及充值金额，即可完成付款。
马来西亚预付 SIM 卡外国人实名注册与规定
马来西亚通讯及多媒体委员会（MCMC）于 2026 年公布新的预付 SIM 卡实名登记规定，外国用户办理时须符合以下要求：
- 实名登记： 须出示有效护照原件，并完成身份验证。
- 持卡数量： 每人每家运营商最多可注册 2 张预付 SIM 卡。
- 游客号码有效期： 最长为 3 个月，充值或购买新流量配套不能延长期限。
- 长期居留： 持学生或工作准证者可按运营商规定提交居留证明，办理符合长期使用条件的号码。
完成登记后，用户仍需按运营商规定充值，以维持号码活跃。
经常出国旅游？可以考虑 Wise eSIM
Wise 与 Gigs 合作提供 Wise eSIM，提供覆盖全球超过 150 个国家及地区¹³的旅行流量配套，包括马来西亚。用户可根据行程选择单一国家、区域或全球配套，部分目的地还支持自定义流量额度及使用天数。首次安装后，日后旅行只需购买新配套，无需重复安装。
用户可以在 Wise App 还支持查看剩余流量。Wise eSIM 仅提供移动数据，不附带本地电话号码，因此不支持普通通话及发送 SMS 短信，适合主要使用地图、WhatsApp 和其他应用的旅客。
FAQ
常见问题
马来西亚预付 SIM 卡有本地电话号码吗？
常规预付 SIM 卡通常提供以 +60 为国际区号的本地电话号码。旅游 SIM 卡的通话及短信功能则取决于配套，部分数据专用产品不支持普通通话和短信。
购买预付 SIM 卡后，还需要另外购买流量吗？
取决于入门卡的附赠权益。部分入门卡已包含指定天数的流量及通话服务，到期后才需要充值或购买新配套。
马来西亚预付 SIM 卡可以在国外充值吗？
部分运营商允许用户通过官网或 App 远程充值。不过，充值不一定会延长旅游 SIM 卡的登记有效期，也不代表新流量配套可以立即在国外使用。
旅游 SIM 卡可以使用超过 90 天吗？
以游客身份登记的号码最长有效期为 3 个月，部分旅游产品可能设有更短的期限。持有学生或工作准证的外国用户可以按照运营商规定提交文件，办理符合长期居留条件的号码。
如何长期保留马来西亚预付 SIM 卡号码？
在号码活跃期或宽限期结束前充值，避免线路被注销。各运营商的宽限期不同，可通过官方 App 查看号码有效期。游客身份登记的号码仍受最长期限限制。
资料来源
- Prepaid Plan: Unlimited 5G Data, Calls, & SMS at Affordable Rate
- Compare Our Prepaid 5G Monthly Plans | Hotlink Malaysia
- CelcomDigi | The best Prepaid 5G Internet mobile plans in Malaysia
- ULTRA Prepaid Data Plan | U Mobile
- Yes Prepaid Plans – Yes | Malaysia’s Most Advanced 5G Network
- Get UNI5G WOW Prepaid Sim with Unlimited 5G Data & Calls
- Buy an eSIM for international travel | Wise
- FAQ: CelcomDigi Tourist SIM
- Hotlink — Hotlink Travel SIM
- ULTRA Tourist Plans
- Touch ’n Go eWallet — Digital User Guide
- FAQ: Top-Up – General | Hotlink
- BERNAMA — MCMC Introduces Mandatory Standard to Tighten Prepaid SIM Card Registration
- Wise eSIM data plan coverage | Wise Help Centre