本文将介绍马来西亚主要运营商的服务特点、旅游流量配套及购买渠道，并整理外国用户办理 SIM 卡时需要了解的实名登记、充值及有效期规定。

马来西亚的 4G/5G 网络 发展成熟，各大运营商竞争激烈，推出的预付 SIM 卡价格亲民，流量选择也相当丰富。无论是短期旅游还是长期居住，都能根据通讯需求和预算选择合适的预付配套。

符合条件的马来西亚 Wise 个人用户和商业用户均可以购买 Wise eSIM，目前覆盖 150 多个国家和地区，直接在 Wise App 中查看目的地和可用套餐。

马来西亚预付 SIM 卡运营商与价格

马来西亚有五家主要移动通信运营商提供预付 SIM 卡服务：

1. Hotlink

Hotlink 是马来西亚电信运营商 Maxis 旗下的预付 SIM 卡品牌。预付 SIM 卡售价为 RM10，包含 7 天无限上网流量（最高 6Mbps、20GB 公平使用量）及无限国内通话。¹

Hotlink 提供多种预付流量配套，均包含无限上网流量、热点共享及无限国内通话¹，部分配套设有网速上限和公平使用政策。

RM55（30 天）： 全天不限速，400GB 公平使用量，流量可在马来西亚、新加坡、泰国及印度尼西亚使用。

全天不限速，400GB 公平使用量，流量可在马来西亚、新加坡、泰国及印度尼西亚使用。 RM40（30 天）： 最高 48Mbps 网速，200GB 公平使用量，夜间 5G 上网不限速²。

最高 48Mbps 网速，200GB 公平使用量，夜间 5G 上网不限速²。 RM30（30 天）： 最高 18Mbps 网速，50GB 公平使用量，夜间 5G 上网不限速²。

最高 18Mbps 网速，50GB 公平使用量，夜间 5G 上网不限速²。 RM12（7 天）： 最高 6Mbps 网速，20GB 公平使用量，夜间 5G 上网不限速²。

最高 6Mbps 网速，20GB 公平使用量，夜间 5G 上网不限速²。 RM4（1 天）： 最高 6Mbps 网速，6GB 公平使用量，夜间 5G 上网不限速²。

*公平使用政策（FUP）：运营商设定的流量使用门槛。达到指定用量后，通常仍可继续上网，但网速可能受到限制。

2. CelcomDigi

CelcomDigi 由马来西亚两大电信品牌 Celcom 与 Digi 合并而成，提供覆盖全国的 4G/5G 通信服务。首次办理新号码为 RM10，预付 SIM 卡售价为 RM10，包含 7 天无限上网流量（3GB 公平使用量）及无限国内通话。

CelcomDigi Prepaid 5G 系列包含固定流量及无限上网配套，均支持热点共享和无限国内通话。³

RM65（30 天）： 全天不限速、无限上网、400GB 公平使用量，附带 Amazon Prime Video 会员权益。

全天不限速、无限上网、400GB 公平使用量，附带 Amazon Prime Video 会员权益。 RM55（30 天）： 全天不限速、无限上网、400GB 公平使用量，附带 Viu Premium 会员权益。

全天不限速、无限上网、400GB 公平使用量，附带 Viu Premium 会员权益。 RM45（30 天）： 最高 48Mbps 网速、无限上网250GB 公平使用量。

最高 48Mbps 网速、无限上网250GB 公平使用量。 RM35（30 天）： 可选择最高 18Mbps 网速、150GB 公平使用量的 5G Power 35，或 150GB 高速数据的 5G Hyper 35。

可选择最高 18Mbps 网速、150GB 公平使用量的 5G Power 35，或 150GB 高速数据的 5G Hyper 35。 RM30（30 天）： 50GB 高速 4G/5G 数据。

3. U Mobile

U Mobile 是马来西亚主要电信运营商之一，旗下 ULTRA Prepaid 预付 SIM 卡售价为 RM10，包含 7 天不限速上网（20GB 数据）、热点共享及无限国内通话。

U Mobile 的预付流量配套均支持 4G/5G 不限速上网及热点共享，30 天配套另包含无限国内通话，热点额度依配套而有所不同。⁴

RM50（30 天）： 500GB 数据，热点共享使用配套流量，附带 2 次免费 3 小时 5G 优先网络服务。

500GB 数据，热点共享使用配套流量，附带 2 次免费 3 小时 5G 优先网络服务。 RM38（30 天）： 250GB 数据，热点共享使用配套流量。

250GB 数据，热点共享使用配套流量。 RM28（30 天）： 50GB 数据，另有 5GB 热点额度。

50GB 数据，另有 5GB 热点额度。 RM15（7 天）： 20GB 数据，热点共享使用配套流量。

20GB 数据，热点共享使用配套流量。 RM12（7 天）： 10GB 数据，热点共享使用配套流量。

10GB 数据，热点共享使用配套流量。 RM6（24 小时）： 10GB 数据。

10GB 数据。 RM3（24 小时）： 1GB 数据。

4. Yes

Yes 由马来西亚电信运营商 YTL Communications 经营。其预付 SIM 卡售价为 RM10，包含 30 天不限速上网（20GB 数据）、热点共享、无限国内通话及无限同网短信。

Yes 主打 5G Advanced 网络，提供全天不限速的 5G 上网体验，不设公平使用政策，并支持 eSIM 即时激活，并提供免费使用 YTL 旗下 ILMUchat Pro 人工智能服务的权益。⁵

RM30（30 天）： 5G Advanced 不限量上网且不限速，4G 网络最高 7Mbps，12GB 热点额度，使用自动付款可享 RM5 优惠。

5G Advanced 不限量上网且不限速，4G 网络最高 7Mbps，12GB 热点额度，使用自动付款可享 RM5 优惠。 RM20（30 天）： 50GB 不限速流量，符合续订条件时可结转未使用流量。

5. Unifi Mobile

Unifi Mobile 是马来西亚电信公司 Telekom Malaysia（TM）旗下的移动通信品牌。预付 SIM 卡售价为 RM10，包含 30 天 10GB 数据。

Unifi Mobile 提供不同有效期的预付流量配套，均包含无限国内通话及热点共享服务⁶，部分配套将 5G 专用流量与 4G/5G 通用流量分开计算。