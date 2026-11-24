重点概要 马来西亚汽车贷款主要分为传统租购贷款及伊斯兰汽车贷款，最长还款期限一般为 9 年，非穆斯林也可申请伊斯兰融资。

符合条件的买家最高可贷款车价的 90%，通常至少需要支付 10% 首付，实际贷款比例取决于收入、信用记录及车辆状况。

马来西亚于 2026 年 6 月 1 日实施车贷新法，逐步改用余额递减计息法及实际年利率（EIR），过渡期截至 2027 年 3 月 31 日。

申请汽车贷款通常需要提供身份证明、收入证明、银行对账单及购车文件。外籍人士也可申请，但可能需要额外提供工作准证及本地担保人。

买家可通过汽车经销商或银行申请车贷，比较利率、贷款期限、月供及总还款金额，并在签约前确认提前结清条件。

如果购车资金来自海外，可以使用 Wise 将外币兑换成马来西亚令吉，汇入符合条件的本地银行账户，用于支付汽车首付或安排每月还款。 海外汇款买车，换汇成本一目了然 如果购车首付或月供资金来自海外，可以用 Wise 把外币兑换成令吉，再汇入符合条件的马来西亚银行账户。汇款前即可查看费用和预计到账金额。 当月汇款或兑换累计超过 25,000 美元（或等值货币）的部分，可享手续费折扣。

输入目标令吉金额，即可查看所需外币，方便安排首付。

按市场中间汇率兑换，汇款前可查看手续费及预计到账金额。

可汇入符合条件的马来西亚个人及企业银行账户，部分转账支持 DuitNow ID。 前往官网

马来西亚汽车贷款是如何运作的？ 在马来西亚，购买新车或二手车时，你可以向银行或贷款机构申请汽车贷款。买家先支付部分车价作为首付，其余款项由银行提供贷款，再按照合约分期偿还。 马来西亚汽车贷款主要采用租购贷款（Hire Purchase）制度。在贷款尚未结清之前，车子的所有权一般归放贷机构，你拥有的是使用权；等尾款结清、办完相关手续后，车辆所有权才会正式转到你名下。 马来西亚常见的车贷主要有两种： 一般汽车贷款（Hire Purchase）： 银行提供的汽车租购贷款，借款人根据合约约定的利率、贷款金额及期限，每月偿还一定金额。利率可以是固定利率（整个贷款期不变，月供稳），也可以是浮动利率（随市场利率调整，月供也会跟着变）。

银行提供的汽车租购贷款，借款人根据合约约定的利率、贷款金额及期限，每月偿还一定金额。利率可以是固定利率（整个贷款期不变，月供稳），也可以是浮动利率（随市场利率调整，月供也会跟着变）。 伊斯兰汽车贷款（Hire Purchase-i）： 遵循伊斯兰金融原则，多采用租赁与买卖结合的结构，以利润率计算贷款成本，具体做法取决于银行选用的伊斯兰金融合约。非穆斯林只要符合银行条件也能申请。 两种方式虽然合同结构不同，但最终花多少钱，都取决于贷款本金、利率或利润率，以及还款年限。选方案时，建议先算好自己想借多少、打算还几年，再去对比各家银行的条件。

马来西亚汽车贷款申请条件及所需文件 在马来西亚申请汽车贷款，需要年满 18 岁，并拥有足以承担每月还款的稳定收入。银行会综合考虑申请人的就业状况、现有债务及信用记录，决定是否批准贷款，以及能够提供多少融资。 此外，银行也会参考中央信用参考信息系统（CCRIS）及 CTOS 等信用报告，了解申请人过去的借贷及还款表现。长期按时还款、收入稳定的申请人，通常更容易符合银行的信贷审核要求。 申请汽车贷款时，常见的文件包括： 身份证明： 马来西亚身份证或有效护照。

马来西亚身份证或有效护照。 驾驶执照： 有效驾驶执照，具体要求以银行规定为准。

有效驾驶执照，具体要求以银行规定为准。 收入证明： 最近数月的工资单、雇佣证明或所得税申报资料。

最近数月的工资单、雇佣证明或所得税申报资料。 银行对账单： 通常为最近 3 至 6 个月，用于核实收入及财务状况。

通常为最近 3 至 6 个月，用于核实收入及财务状况。 其他财务文件： 自雇人士可能需要提供企业注册文件、财务报表及税务记录。

自雇人士可能需要提供企业注册文件、财务报表及税务记录。 购车文件： 经销商报价单、车辆资料及其他银行要求的文件。 外籍人士同样可以向接受外国人申请的银行申请车贷，但部分银行会进一步审核工作准证、居留期限及雇佣合约，并要求提供马来西亚本地担保人。如果收入主要来自佣金、租金、退休金或海外工作，还需要准备能够证明收入来源及持续性的文件。 银行服务 马来西亚银行开户（2026）：外国人办理马来西亚银行账户申请指南 阅读更多