本文将介绍马来西亚汽车贷的申请条件及办理流程，并说明申请贷款和从海外安排购车资金时需要注意的事项。
免责声明：本文仅供一般信息参考，不构成个人金融、法律或税务建议。汽车贷款利率、贷款比例及申请条件可能随银行政策和个人情况而改变，实际条款以贷款机构提供的合约为准。
重点概要
- 马来西亚汽车贷款主要分为传统租购贷款及伊斯兰汽车贷款，最长还款期限一般为 9 年，非穆斯林也可申请伊斯兰融资。
- 符合条件的买家最高可贷款车价的 90%，通常至少需要支付 10% 首付，实际贷款比例取决于收入、信用记录及车辆状况。
- 马来西亚于 2026 年 6 月 1 日实施车贷新法，逐步改用余额递减计息法及实际年利率（EIR），过渡期截至 2027 年 3 月 31 日。
- 申请汽车贷款通常需要提供身份证明、收入证明、银行对账单及购车文件。外籍人士也可申请，但可能需要额外提供工作准证及本地担保人。
- 买家可通过汽车经销商或银行申请车贷，比较利率、贷款期限、月供及总还款金额，并在签约前确认提前结清条件。
- 如果购车资金来自海外，可以使用 Wise 将外币兑换成马来西亚令吉，汇入符合条件的本地银行账户，用于支付汽车首付或安排每月还款。
海外汇款买车，换汇成本一目了然
如果购车首付或月供资金来自海外，可以用 Wise 把外币兑换成令吉，再汇入符合条件的马来西亚银行账户。汇款前即可查看费用和预计到账金额。
- 当月汇款或兑换累计超过 25,000 美元（或等值货币）的部分，可享手续费折扣。
- 输入目标令吉金额，即可查看所需外币，方便安排首付。
- 按市场中间汇率兑换，汇款前可查看手续费及预计到账金额。
- 可汇入符合条件的马来西亚个人及企业银行账户，部分转账支持 DuitNow ID。
马来西亚汽车贷款是如何运作的？
在马来西亚，购买新车或二手车时，你可以向银行或贷款机构申请汽车贷款。买家先支付部分车价作为首付，其余款项由银行提供贷款，再按照合约分期偿还。
马来西亚汽车贷款主要采用租购贷款（Hire Purchase）制度。在贷款尚未结清之前，车子的所有权一般归放贷机构，你拥有的是使用权；等尾款结清、办完相关手续后，车辆所有权才会正式转到你名下。
马来西亚常见的车贷主要有两种：
- 一般汽车贷款（Hire Purchase）： 银行提供的汽车租购贷款，借款人根据合约约定的利率、贷款金额及期限，每月偿还一定金额。利率可以是固定利率（整个贷款期不变，月供稳），也可以是浮动利率（随市场利率调整，月供也会跟着变）。
- 伊斯兰汽车贷款（Hire Purchase-i）： 遵循伊斯兰金融原则，多采用租赁与买卖结合的结构，以利润率计算贷款成本，具体做法取决于银行选用的伊斯兰金融合约。非穆斯林只要符合银行条件也能申请。
两种方式虽然合同结构不同，但最终花多少钱，都取决于贷款本金、利率或利润率，以及还款年限。选方案时，建议先算好自己想借多少、打算还几年，再去对比各家银行的条件。
马来西亚汽车贷款首付及月供
购买汽车时，需要计算的费用可以分为三部分：购车时支付的首付款、贷款期间每月偿还的金额，以及汽车保险、路税和维修等日常开支。
首付给得越高，借得就越少，整个贷款期交的总利息自然也跟着减少；而还款年限拉得长短，则直接决定了每个月的还款压力和长期贷款成本。
马来西亚汽车贷款首付需要付多少钱？
在马来西亚，不少银行对符合条件的买家最高可贷车价的 90%，也就是说，你通常至少要准备 10% 的首付。¹
以一辆售价 RM80,000 的车为例，不同贷款成数对应的首付和贷款金额如下：
|贷款比例
|首付金额
|贷款金额
|90%
|RM8,000
|RM72,000
|80%
|RM16,000
|RM64,000
|70%
|RM24,000
|RM56,000
银行会根据申请人的收入、信用记录及车辆状况决定贷款比例。车龄较高的二手车或信用记录有限的申请人，可能需要支付 20% 或更高的首付款。
如果是车龄较大的二手车，或者信用记录比较单薄，银行可能要求 20% 甚至更高的首付。
此外，贷款额度还受限于银行对车子的估值。如果银行估出来的车价低于成交价，中间的差价就得自己补上。
马来西亚汽车贷款利率是多少？
除了首付，贷款利率也会影响购车成本。银行通常会根据车辆的新旧程度、贷款期限及申请人的信用状况决定利率，因此，即使购买相同价位的汽车，不同申请人获得的贷款条件也可能有所差异。
|银行汽车贷款方案²
|年利率／利润率
|适用车辆
|最长贷款期限
|Affin Bank Conventional Hire Purchase
|2.92% 至 3%
|新车、二手车
|9 年
|Maybank Hire Purchase
|3.40% 至 4.25%
|新车、二手车
|9 年
|CIMB Hire Purchase-i
|3.75% 至 4.45%
|新车、二手车
|9 年
|Public Bank Aitab Hire Purchase-i
|3.31% 至 4.10%
|新车、二手车
|7 至 9 年
|Hong Leong Auto Loan
|3.24% 至 3.78%
|新车、二手车
|7 至 9 年
|RHB Hire Purchase
|3.18%
|新车
|9 年
|AmBank Islamic Arif Hire Purchase-i
|3.05% 至 3.66%
|新车、二手车
|9 年
|BSN Hire Purchase
|2.35%
|新车
|9 年
|Bank Islam Vehicle Financing-i
|2.35% 至 3.15%
|新车
|9 年
2026 年汽车贷款新法
马来西亚于 2026 年 6 月 1 日实施《2026 年租购（修正）法令》，逐步改革汽车贷款的计息方式。过去，银行普遍采用平息计算法（Flat Rate），并以「78 法则」（Rule of 78）计算提前结清时的利息回扣。由于较多利息被分配到还款初期，借款人即使提前还清贷款，也未必能够省下多少利息。³
新法逐步改用余额递减计息法（Reducing Balance Method），根据尚未偿还的本金计算利息，并以实际年利率（EIR）呈现贷款成本。不过，新旧利率不能直接比较。例如，9 年期贷款中，旧制度下 3% 的平息利率，约相当于新制度下 5.5% 的实际年利率，数字较高并不代表实际利息增加。³
新法的过渡期截至 2027 年 3 月 31 日。在此之前，银行仍可能提供采用旧有计息方式的贷款方案。⁴
马来西亚汽车贷款月供是多少？
除了利率，贷款期限也会影响每月还款额。一般来说，还款期限越短，月供越高，但支付的总利息较少；期限越长，每月负担较轻，累计利息却会增加。
以一辆售价 RM80,000 的新车为例，假设你支付 10% 首付，向银行贷款 RM72,000，实际年利率为 5.5%。如果分别选择 5 年和 7 年还款，费用大致如下：
|项目
|5 年贷款
|7 年贷款
|首付（10%）
|RM8,000
|RM8,000
|贷款金额
|RM72,000
|RM72,000
|实际年利率
|5.5%
|5.5%
|每月还款额
|约 RM1,370
|约 RM1,030
|累计利息
|约 RM10,200
|约 RM14,500
|贷款还款总额
|约 RM82,200
|约 RM86,500
作者
Sylvia Chan
Expatica 小提示
确定购车预算时，先算出自己每月能够长期负担的还款金额，再向银行索取 5 年、7 年及 9 年的贷款报价。在月供不超出预算的前提下，优先选择总还款金额最低的方案，减少利息支出。
马来西亚汽车贷款申请条件及所需文件
在马来西亚申请汽车贷款，需要年满 18 岁，并拥有足以承担每月还款的稳定收入。银行会综合考虑申请人的就业状况、现有债务及信用记录，决定是否批准贷款，以及能够提供多少融资。
此外，银行也会参考中央信用参考信息系统（CCRIS）及 CTOS 等信用报告，了解申请人过去的借贷及还款表现。长期按时还款、收入稳定的申请人，通常更容易符合银行的信贷审核要求。
申请汽车贷款时，常见的文件包括：
- 身份证明： 马来西亚身份证或有效护照。
- 驾驶执照： 有效驾驶执照，具体要求以银行规定为准。
- 收入证明： 最近数月的工资单、雇佣证明或所得税申报资料。
- 银行对账单： 通常为最近 3 至 6 个月，用于核实收入及财务状况。
- 其他财务文件： 自雇人士可能需要提供企业注册文件、财务报表及税务记录。
- 购车文件： 经销商报价单、车辆资料及其他银行要求的文件。
外籍人士同样可以向接受外国人申请的银行申请车贷，但部分银行会进一步审核工作准证、居留期限及雇佣合约，并要求提供马来西亚本地担保人。如果收入主要来自佣金、租金、退休金或海外工作，还需要准备能够证明收入来源及持续性的文件。
如何在马来西亚申请汽车贷款？
在马来西亚，买车时通常可以通过汽车经销商申请贷款，由经销商协助向合作银行提交资料。你也可以直接向银行申请，自行比较不同贷款方案。
第一步：确定购车预算及车型
选车前，先算好能够承担的首付款及每月还款额，再把汽车保险、路税、燃油和维修费用纳入预算。这样可以更准确地掌握买车后每个月需要花多少钱。
如果购买二手车，还要查看维修记录、车龄及车辆状况。银行可能根据车龄限制贷款比例和还款期限，因此车龄较高的汽车未必能够获得 9 年贷款。
第二步：比较银行及融资报价
确定车型后，可以向 2 至 3 家银行索取报价，比较利率、贷款比例、每月还款额及总还款金额。经销商一般会推荐合作银行，但买家也可以选择其他银行。
由于 2026 年车贷新法设有过渡期，目前可能同时出现采用新旧计息方式的贷款方案。比较报价时，先确认银行采用哪种计息方式，再查看实际年利率（EIR）及提前结清贷款的条件。
第三步：准备并提交贷款申请
选定贷款方案后，便可向银行提交身份证明、收入证明、银行对账单及车辆报价单。如果通过经销商办理，对方通常会协助整理文件并提交申请。
购买二手车时，还可能需要提供车辆所有权证书（VOC）及检验报告。贷款购买二手车一般涉及 PUSPAKOM 租购车辆检验（B7），车辆过户则需要完成过户检验（MV15）。这两项检验的用途不同，办理前应与经销商确认由谁负责安排，以及相关费用由哪一方承担。⁵
第四步：等待审批并核对贷款条款
银行会审核申请人的收入、信用记录及车辆资料，再决定是否批准贷款。贷款获批后，银行会确认最终贷款金额、利率及还款期限。
签约前，仔细核对每月还款额、总还款金额、逾期费用及提前结清条款。如果银行批准的贷款金额低于申请金额，买家便需要增加首付，或重新调整购车预算。
第五步：完成保险、登记及交车手续
签署合约后，银行会按照约定安排放款，经销商则协助办理汽车保险、路税及车辆登记或过户手续。
交车时，除了核对车辆及相关文件，还要确认保险生效日期、首期月供的缴付日期及付款方式。如果购买二手车，还要确认车辆已经完成过户。
如何从海外支付汽车首付及贷款？
如果在海外工作，却打算在马来西亚买车，购车资金往往需要先兑换成令吉。例如，在新加坡工作的马来西亚人，可能需要将新加坡元汇回国内，用于支付首付或每个月的车贷。
首付和月供的付款方式通常不同。首付一般按照经销商提供的正式付款指示转账，而月供则需要通过贷款银行指定的渠道缴付。因此，从海外汇款前，应先确认收款账户和付款方式，避免资金汇出后无法直接用于偿还贷款。
使用 Wise 汇入购车资金
如果购车资金来自海外，可以通过 Wise 将人民币、新币、美元等外币兑换成马来西亚令吉，再汇入符合条件的本地银行账户。
Wise 的好处：
- 采用市场中间汇率： Wise 使用市场中间汇率兑换货币，不会在汇率中额外加价。汇款前就能看到手续费及预计到账金额，方便掌握实际换汇成本。⁶
- 汇款费用清楚透明： 例如，需要支付 RM8,000 的汽车首付，只需输入目标收款金额，就能查看所需外币及手续费，再与其他汇款渠道比较。
- 支持马来西亚本地收款： Wise 可以将令吉汇入符合条件的个人及企业银行账户，部分转账还支持 DuitNow ID，方便安排购车款项。⁷
- 大额汇款享手续费折扣： Wise 设有阶梯式优惠，汇款金额越高，符合条件的部分便可享有更低的手续费率。以马来西亚注册的 Wise 账户为例，当月累计跨币种汇款或兑换金额超过 25,000 美元，即可自动享有折扣。⁸ ⁹
至于每月车贷，如果贷款银行不接受国际汇款直接缴款，可以先通过 Wise 将资金汇入自己的马来西亚银行账户，再使用银行指定的方式还款。
FAQ
常见问题
外国人可以在马来西亚申请汽车贷款吗？
可以，但需要符合银行的收入、居留及信用审核要求。部分银行规定外籍申请人必须提供马来西亚本地担保人。
没有固定工资，可以申请汽车贷款吗？
可以。自雇人士、自由职业者及企业经营者需要提供银行对账单、税务记录等文件，证明收入来源及还款能力。
信用记录不佳，还能申请汽车贷款吗？
可以提出申请，但逾期记录及现有债务会影响审批结果。申请前应先检查 CCRIS 或 CTOS 信用记录，并处理未结清的逾期款项。
汽车贷款申请被拒，订金可以退还吗？
取决于经销商的订车条款。支付订金前，应取得书面退款条件，确认贷款未获批准时是否退款，以及需要哪些证明文件。
2026 年汽车贷款新法生效后，之前签署的贷款合约会自动改用余额递减计息法吗？
不会。现有旧制汽车贷款继续按照原合约还款，不会自动转为余额递减计息法。新法过渡期截至 2027 年 3 月 31 日，期间部分银行仍可提供旧制贷款。已有贷款的借款人可以向银行查询提前结清优惠（Goodwill Discount）的申请资格。⁴
资料来源
- Maybank：Hire Purchase/-i
- RinggitPlus：Best Car Loans in Malaysia 2026 – Compare and Apply Online
- 马来西亚国家银行（Bank Negara Malaysia）：Consumer Guide: Five Key Highlights of the Hire-Purchase (Amendment) Act 2026
- 马来西亚银行公会（The Association of Banks in Malaysia）：Banks in Malaysia Introduce Changes to Hire Purchase Financing with Early Settlement Discounts
- PUSPAKOM：Inspection Types & Fees
- Wise Help Centre：What’s the mid-market exchange rate?
- Wise Help Centre：Guide to MYR transfers
- Wise：Wise Fees for Sending Money
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