如果首次在马来西亚租房，没有事先了解这些安排，签约时便容易遇到预算不足或费用争议。
本文将介绍马来西亚租房的具体程序、常见收费及合同要求，帮助你掌握从找房到入住的主要事项。
重点摘要
- 马来西亚租房主要分为寻找房源、实地看房、支付定金、签订租赁合同及入住交接几个步骤。付款前应核实房东或中介身份，并确认租赁条件。
- 常见的租房费用结构为“2+1+0.5”，包括 2 个月租赁保证金、1 个月预付租金及半个月水电押金，合计 3.5 个月租金。这是市场惯例，并非法定统一标准。
- 租赁合同应明确列出租期、付款日期、维修责任、提前解约条件及押金退还安排，避免日后发生纠纷。
- 租赁合同须按适用规定缴纳印花税。在马来西亚签署的租约，应于签署后 30 天内完成印花税手续。
- 如果租房资金仍存放在海外账户，可以使用 Wise 将外币兑换成马来西亚令吉，并汇入符合条件的马来西亚银行账户。大额汇款前可查看适用汇率、手续费及预计到账时间。
大额汇款付租金，费用一目了然
还在海外、需要向马来西亚房东支付押金或租金？Wise 可以将外币兑换成令吉，并汇入房东的马来西亚银行账户。Wise 是跨境汇款服务，不能代替租赁合同或印花税手续。
- 押金等较大金额，汇款前可查看汇率、手续费及房东收到的令吉金额。
- 大额折扣：同一自然月（UTC）汇款或换汇超 25,000 美元，超出部分自动适用较低费率。
- 使用中间市场汇率兑换，汇率中不加隐藏加价。
- 通过网站或 App 安排汇款，并追踪汇款进度。
马来西亚租房程序
1. 选择地区与寻找房源
选择居住地区时，应综合考虑租金、通勤时间、交通、学校和生活配套。市中心公寓交通便利，但租金一般较高；外围住宅区通常能以相同预算租到更宽敞的房屋。
马来西亚常见的找房渠道包括房地产平台、房东直租及持牌房地产中介。租客可以通过 PropertyGuru Malaysia、iProperty、Mudah.my 等平台筛选房源，并按预算、地区及家具配置进行比较。
租房广告中的家具配置通常分为三类：家具齐全、部分配备家具和无家具。由于各房源的实际配置不同，看房时应确认空调、冰箱、洗衣机、床及停车位是否包含在租金内。
2. 实地看房与确认租赁条件
确定心仪房源后，预约实地看房，重点检查墙面是否漏水、空调及热水器能否正常运作，以及家具电器是否完好。
看房时还应确认月租、最短租期、入住日期、停车费用及水电收费安排。如果是高层公寓，可以向管理处了解访客登记、搬家时间及货梯预约规定。
支付定金前，应先核实房东或中介身份，并取得书面的租赁条件。 房源照片、聊天记录和口头承诺不能代替正式租赁文件。
3. 支付定金并签订租赁合同
双方确认租赁条件后，租客可以按照书面协议支付订房定金，再签订正式租赁合同（Tenancy Agreement）。
合同应清楚列明租期、月租、付款日期、保证金金额、维修责任、提前解约条件及押金退款安排。
若租客提前退租，赔偿责任及押金扣除方式以合同条款和适用法律为依据。因此，签约前应特别留意提前解约和保证金扣除条款，避免退租时发生纠纷。
4. 完成付款与入住交接
签订合同后，按照约定支付剩余保证金、预付租金及其他费用，再与房东安排领取钥匙。
入住当天应拍摄房屋状况、记录水电表读数，并核对家具清单、钥匙、门禁卡及停车证。双方最好保存签署后的交接记录，作为日后退租及押金结算的依据。
马来西亚租房费用有哪些？
马来西亚常见的住宅租赁费用结构为 “2+1+0.5”，相当于一次准备 3.5 个月的租金。¹
|费用项目
|常见金额
|用途
|租赁保证金
|2 个月租金
|保障租客履行租约义务，退租时结算
|预付租金
|1 个月租金
|支付首月房租
|水电押金
|0.5 个月租金
|结算退租时未付的水电费用
|印花税
|按年租金及租期计算
|租赁合同的法定税费
|文件处理费
|按实际服务收费
|合同准备及相关行政工作
租房押金计算示例
假设一套公寓每月租金为 RM 2,000，采用“2+1+0.5”结构：
|费用项目
|金额
|租赁保证金
|RM 4,000
|首月租金
|RM 2,000
|水电押金
|RM 1,000
|前期租房款项合计
|RM 7,000
这笔金额不包含印花税和其他文件费用。如果之前已支付订房定金，应核对其是否用于抵扣上述款项，避免重复付款。
马来西亚租房合同印花税怎么算？
马来西亚租赁合同须按照《1949 年印花税法令》及其修订规定计算印花税。自 2025 年 1 月 1 日起，租赁合同印花税按照全年租金，每 RM 250 或不足 RM 250 的部分计算。²
|租赁期限
|每 RM 250 年租金的印花税
|不超过 1 年
|RM 1
|超过 1 年至 3 年
|RM 3
|超过 3 年至 5 年
|RM 5
|超过 5 年或无固定期限
|RM 7
以月租 RM 2,000 为例，全年租金为 RM 24,000：
- 1 年租约： RM 24,000 ÷ RM 250 × RM 1 = RM 96
- 2 年租约： RM 24,000 ÷ RM 250 × RM 3 = RM 288
以上为原始租约的印花税计算，不包括额外副本或文件处理费用。
自 2026 年 1 月 1 日起，租赁合同已纳入印花税自行评估制度。纳税人或受委任代理可通过马来西亚内陆税收局（LHDN）的 MyTax 平台提交文件、申报税额并缴税。³
在马来西亚签署的租赁合同，应于签署后 30 天内完成印花税手续；逾期办理将产生罚款。⁴
房地产中介费由谁支付？
马来西亚房地产中介的专业服务费应由委托中介的一方承担。也就是说，房东委托中介出租房屋，中介应向房东收取服务费；租客自行委托中介寻找房源，则由租客承担相应费用。⁵
房地产估价师、评估师、房地产代理及物业管理师委员会规定，租期不超过 3 年的出租代理佣金，上限为 1.25 个月总租金，同时设有最低收费及其他适用条件。⁶
租房前应明确区分中介佣金、租赁文件费及印花税，避免重复收费。
如何支付马来西亚租房押金与租金？
马来西亚房租一般通过银行转账支付。付款前应核对收款人姓名、银行账户号码、付款金额及合同资料，并保存转账回执。
如果刚搬到马来西亚，尚未拥有本地银行账户，可以参考马来西亚银行开户指南。
对于租房资金仍存放在海外账户的人，也可以通过 Wise 将外币兑换成马来西亚令吉，并直接汇入房东的马来西亚银行账户。
使用 Wise 将租金或押金汇入马来西亚
通过 Wise 支付海外租房押金或租金，可以简化货币兑换与跨境汇款的过程，主要优势包括：
- 使用中间市场汇率： Wise 使用市场中间汇率⁶进行货币兑换，不会在汇率中加入隐藏加价，让你清楚了解兑换成本。
- 手续费透明： 汇款前即可查看适用汇率、手续费及房东最终收到的令吉金额，方便提前准备租金和押金。
- 直接汇入房东银行账户： Wise 支持向马来西亚的个人及企业银行账户汇款⁷，房东无需开设 Wise 账户，即可通过当地银行账户收取租金。
- 线上操作，方便追踪汇款： 用户可以通过 Wise 网站或 App 安排汇款、查看预计到账时间及追踪汇款进度，无需亲自前往银行办理。
除了支付租金和押金，Wise 也适合日常跨境资金管理。通过 Wise 账户，你可以持有及兑换 40 多种货币⁸，并使用指定货币的收款账户资料接收海外工资、自由职业收入或家人汇款。
如果经常出国旅游，还可以使用 Wise 借记卡进行海外购物、线上付款及 ATM 取款，减少频繁兑换现金的麻烦。持有对应货币余额时，使用 Wise 卡消费无需支付货币兑换费；如需兑换其他货币，则按适用汇率及费用处理。⁹
FAQ
常见问题
外国人可以在马来西亚租房吗？
可以。私人住宅出租方一般会要求外国租客提供护照，并可要求签证、工作或学习文件及收入证明。
马来西亚租房通常要付多少押金？
常见费用结构为“2+1+0.5”，即 2 个月保证金、1 个月预付租金及半个月水电押金，合计 3.5 个月租金。这是市场惯例，实际金额以租约为准。
租房保证金可以退还吗？
租赁保证金和水电押金用于保障租客履行合同义务。退租时，房东按照租约扣除应付租金、账单及应由租客承担的损坏费用后，退还余额。
租赁合同需要缴纳印花税吗？
需要按照适用印花税规定计算。2026 年的住宅租约可通过 LHDN 的 MyTax 平台办理自行评估及缴税手续。
资料来源
- Maybank：A Complete Guide to Tenancy Agreements in Malaysia
- 《2024 年财政法令》（Finance Act 2024），第 27 条，租赁印花税修订
- LHDN：Sistem Taksir Sendiri Duti Setem (STSDS)
- LHDN：Stamp Duty – Duti Setem
- 马来西亚房地产估价师、评估师及房地产代理监管委员会：《Circular 1/2015》
- 马来西亚房地产估价师、评估师及房地产代理监管委员会：《Fees》
- Wise Fees for Sending Money
- Guide to MYR transfers | Wise Help Centre
- What is a Wise Account? | Wise Help Centre
- Wise Card Fees: Spend Anywhere in the World
- Holding limits if you live in Malaysia | Wise Help Centre