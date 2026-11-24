本文将介绍马来西亚租房的具体程序、常见收费及合同要求，帮助你掌握从找房到入住的主要事项。

如果首次在马来西亚租房，没有事先了解这些安排，签约时便容易遇到预算不足或费用争议。

还在海外、需要向马来西亚房东支付押金或租金？Wise 可以将外币兑换成令吉，并汇入房东的马来西亚银行账户。Wise 是跨境汇款服务，不能代替租赁合同或印花税手续。

马来西亚租房程序

1. 选择地区与寻找房源

选择居住地区时，应综合考虑租金、通勤时间、交通、学校和生活配套。市中心公寓交通便利，但租金一般较高；外围住宅区通常能以相同预算租到更宽敞的房屋。

马来西亚常见的找房渠道包括房地产平台、房东直租及持牌房地产中介。租客可以通过 PropertyGuru Malaysia、iProperty、Mudah.my 等平台筛选房源，并按预算、地区及家具配置进行比较。

租房广告中的家具配置通常分为三类：家具齐全、部分配备家具和无家具。由于各房源的实际配置不同，看房时应确认空调、冰箱、洗衣机、床及停车位是否包含在租金内。

2. 实地看房与确认租赁条件

确定心仪房源后，预约实地看房，重点检查墙面是否漏水、空调及热水器能否正常运作，以及家具电器是否完好。

看房时还应确认月租、最短租期、入住日期、停车费用及水电收费安排。如果是高层公寓，可以向管理处了解访客登记、搬家时间及货梯预约规定。

支付定金前，应先核实房东或中介身份，并取得书面的租赁条件。 房源照片、聊天记录和口头承诺不能代替正式租赁文件。

3. 支付定金并签订租赁合同

双方确认租赁条件后，租客可以按照书面协议支付订房定金，再签订正式租赁合同（Tenancy Agreement）。

合同应清楚列明租期、月租、付款日期、保证金金额、维修责任、提前解约条件及押金退款安排。

若租客提前退租，赔偿责任及押金扣除方式以合同条款和适用法律为依据。因此，签约前应特别留意提前解约和保证金扣除条款，避免退租时发生纠纷。

4. 完成付款与入住交接

签订合同后，按照约定支付剩余保证金、预付租金及其他费用，再与房东安排领取钥匙。

入住当天应拍摄房屋状况、记录水电表读数，并核对家具清单、钥匙、门禁卡及停车证。双方最好保存签署后的交接记录，作为日后退租及押金结算的依据。