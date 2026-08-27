马来西亚房屋贷款指南：外籍人士申请、利率与购房汇款

重点概览 外籍人士能否申请 ：多数情况下可以，但最终资格与审核条件以银行为准

建议核实 ：银行 常见时间点 ：看房前

：多数情况下可以，但最终资格与审核条件以银行为准 贷款成数 ：没有适用于所有外籍买家的统一比例，会因银行、收入、身份与房产条件而异

建议核实 ：银行 常见时间点 ：下订前

：没有适用于所有外籍买家的统一比例，会因银行、收入、身份与房产条件而异 利率怎么报 ：浮动房贷通常以 SBR + 银行利差 计算

建议核实 ：银行产品页 常见时间点 ：比贷阶段

：浮动房贷通常以 计算 需要准备什么资金 ：首付、税费、律师费，以及可能的尾款差额

建议核实 ：银行、律师、卖方 常见时间点 ：签约到交割前

：首付、税费、律师费，以及可能的尾款差额

外国人能申请马来西亚房屋贷款吗？ 多数情况下可以，但银行会结合申请人的身份、收入、现有负债、信用记录和目标房产进行审核。一个常见误解是，只要外籍人士可以买房，就一定能按照本地买家的条件贷款，实际并不是这样。 马来西亚国家银行的现行规定允许非居民在符合相关规定的情况下取得令吉贷款，用于包括购买住宅或商业物业在内的实体经济活动。不过，这并不代表所有外籍人士都能获得相同的贷款比例或条件。最终仍要看银行的信贷评估。 如果你还在整理搬迁和置业顺序，可先阅读《海外搬家清单》和《海外买房提示》，再进入比贷阶段。 常见申请资格与贷款成数 银行一般会了解你的年龄、收入是否稳定、签证或居留身份、现有债务和信用记录，也会对房产进行估值。不同银行对外籍人士、海外收入以及不同类型房产的接受条件可能不同。比如，HSBC Malaysia 的 HomeSmart 页面目前列明居民和非居民均可申请，但实际融资比例仍要经过银行审核。4 所以，网上常见的 “外国人可以买到 X 成贷款” 只能当作参考，不要直接拿来计算自己的首付预算。真正有用的是向银行取得预批或正式贷款报价。 申请前可以先确认： 年龄是否符合银行要求

是否能提供稳定的收入证明

签证或居留身份是否符合要求

银行是否接受你的海外收入

房产的估值、用途和类型是否符合贷款条件

银行最终是按成交价还是估值计算可贷款金额 Cherry 小提示 如果你已经看中一套房，不妨在下订前先问银行大概可以贷多少。这样准备首付时会更有底，也不容易因为实际贷款金额低于预期而临时找资金。 州属最低购房门槛与州政府批准 外籍人士买房，还要过银行以外的一关。马来西亚不同州属对外国人购房有自己的规定，包括最低购房价格、可购买的房产类型，以及是否需要州政府批准。具体要求可能因州属、房产类型和项目而不同。 因此，在签署买卖协议前，最好让律师确认： 这套房是否允许外籍人士购买

是否达到所在州的最低购房价格

是否需要州政府批准

如果需要批准，会不会影响 SPA，也就是买卖协议中的付款时间 Cherry 小提示 银行已经给了预批，并不代表房产交易就可以直接往下走。贷款审批和外籍人士购房资格是两个不同的问题，最好同时确认。

马来西亚房贷利率怎么算？ 马来西亚部分浮动利率房贷会以标准基准利率（SBR）加银行利差的方式计算。SBR 与马来西亚国家银行的隔夜政策利率（OPR）机制有关。银行实际给你的利率，则还会受到贷款产品和个人申请条件影响。 例如，HSBC Malaysia 的 HomeSmart 页面会以 SBR 加银行利差的方式展示房贷利率。具体报价还是要以银行当时提供的条件为准。4 实际房贷利率 ≈ SBR + 银行利差 因此，比房贷时不要只看广告上的利率数字。贷款期限、提前还款条件、锁定期以及其他相关费用，也值得一起看。 SBR、OPR、DSR、CCRIS、CTOS 是什么？ SBR（标准基准利率）是银行房贷常用的参考利率之一；OPR（隔夜政策利率）则是马来西亚国家银行的政策利率。DSR（偿债比率）主要用来衡量借款人的债务负担。银行会根据自己的审核政策和计算方式，评估申请人是否有能力承担新的贷款。 至于信用记录，CCRIS 是马来西亚国家银行的中央信贷参考资料系统；CTOS 则是另一类商业信用资料来源，两者不是同一个系统。准备申请房贷前，可以先通过 BNM CCRIS 了解自己的信用资料。3

申请马来西亚房屋贷款需要准备什么？ 如果你用海外收入申请，真正花时间的往往不是填写表格，而是把收入、银行流水和税务资料串起来。 银行可能要求你提供： 护照及签证或居留证明

收入证明

银行流水

税务资料

现有贷款或负债资料

买卖协议或其他房产文件

银行要求的其他证明 如果资料已经准备好，可以按这个顺序推进： 先询问几家银行是否接受你的身份、收入来源和目标房产。 准备并提交贷款申请。 银行进行信用审核及房产估值。 获批后签署贷款要约书。 签署 SPA（Sale and Purchase Agreement，买卖协议），由律师继续处理贷款及产权文件。 文件完成后，银行按约定安排放款。 审批需要多久？哪些情况可能影响结果？ 房贷审批没有一个适用于所有申请人的固定时间。补件、房产估值、律师文件和银行内部审核，都可能影响进度。如果申请人使用海外收入，银行还可能需要额外核实收入来源和相关文件，因此实际时间也可能与普通本地申请不同。 比较常见的影响因素包括： 申请资料不完整

收入来源解释不足

现有债务较高

信用记录存在问题

银行估值与成交价格存在较大差异

房产项目、产权或用途不符合银行的贷款条件 Cherry 小提示 DSR 并不是一个所有银行都采用相同计算方式和统一上限的数字。 因此，不建议简单写成 “DSR 超过某个比例就一定会被拒”。最终还是要看具体银行的审核标准和你的整体财务情况。

除了月供，还要准备哪些买房成本？ 只算每个月要还多少贷款，很容易把预算算得太简单。真正买房时，除了首付，还可能遇到印花税、律师费、估值费，以及贷款相关的保险或保障产品。 例如，递减式抵押贷款保障（MRTA）和定额式抵押贷款保障（MLTA）都是房贷相关的保障安排，但具体是否需要购买、保障方式和费用，都要看银行及具体产品，不能一概而论。 费用项目 通常出现的阶段 是否常见 谁来确认 备注 首付 下订至签署 SPA 很常见 银行、律师 先确认贷款比例及付款时间 印花税 买卖及贷款文件阶段 常见 律师 按相关文件及适用税率计算 律师费 SPA 及贷款文件阶段 常见 律师 签约前先确认报价 估值费 银行进行房产估值时 视情况而定 银行 是否产生取决于银行及房产情况 MRTA/MLTA 贷款安排阶段 视银行及方案而定 银行、保险机构 先确认是否需要及具体保障内容 买房前，最好把这些费用和预计月供放在同一份预算里。否则即使贷款已经获批，到了签约或交割阶段，仍可能需要临时准备一笔现金。 买房与卖房 马来西亚房地产：马来西亚买房攻略（2026 最新指南） 阅读更多