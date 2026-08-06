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外国人在马来西亚买房：MM2H vs PR 哪种身份更合适？2026

凭借多元文化、相对较低的生活成本，以及成熟的国际教育和医疗资源，马来西亚吸引了越来越多海外人士前来退休、陪伴子女求学、长期居住或置业。

密集排列的多层住宅建筑群，具有白墙和标志性的橙红色瓦屋顶，前方点缀着翠绿的棕榈树。
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已更新 6-8-2026

如果你计划搬到马来西亚生活，买房可能是其中一个重要决定。 然而，当开始研究马来西亚房产时，许多人都会遇到同一个问题：应该以马来西亚第二家园计划（MM2H）身份买房，还是等取得永久居民（PR）后再置业？

本文将带你了解 MM2H 与 PR 在马来西亚买房时的差别，包括买房资格、房贷、相关费用、找房渠道，以及交易过程中常见的注意事项。

另外，如果你需要从海外支付买房头期、尾款或其他相关费用，提前规划国际汇款同样重要。Wise 提供透明的费用和按市场中间汇率兑换货币，支持安全、可追踪的大额国际汇款。符合条件的用户还可享有大额汇款专属服务及优惠费率，让跨境支付购房款更加方便。

内容目录

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免责声明：文中提及的 Wise 相关服务由 Wise Payments Malaysia Sdn Bhd 提供。本文仅供信息参考，不构成法律、税务、投资、移民或融资建议。

MM2H 和 PR 在马来西亚买房资格上有什么不同？

在比较买房之前，先了解两种身份的定位会更容易理解后面的差异。

  • MM2H（Malaysia My Second Home） 是马来西亚政府推出的长期居留计划，适合希望退休、长期居住或拥有第二居所的人士¹。申请人需要符合计划规定，并持续满足相关条件才能续签。
  • PR（Permanent Resident，MyPR 红卡） 则属于永久居留身份²，没有 MM2H 的续签要求，通常申请过程较为繁琐，更适合已经长期在马来西亚工作、生活，或永久移民到马来西亚的人。

想了解如何申请 MM2H 马来西亚第二家园计划？可以阅读本文了解 MM2H 马来西亚第二家园计划的申请条件、流程与费用

另外，在马来西亚，外国人购买住宅主要受州政府规定（State Rules）管理，不同州属会根据物业类型、地区及买家身份设定不同的最低买房价格和审批要求，有需要请咨询专业顾问。

PR 各州属最低买房门槛（参考区间）

如果你持有 MyPR，一般仍需要按照所在州属适用的买房规定办理。

州属／联邦直辖区外国买家最低买房价格（2026）³
吉隆坡、布城、纳闽RM1,000,000 起
雪兰莪RM2,000,000 起
柔佛RM1,000,000 起（部分有地住宅 RM2,000,000 起）
马六甲RM500,000–RM1,000,000（视物业类型而定）
森美兰RM600,000–RM1,000,000（视物业类型而定）
槟城RM500,000–RM3,000,000（视地区及物业类型而定）
吉打RM600,000 起（兰卡威 RM1,000,000 起）
霹雳RM1,000,000 起
玻璃市RM500,000 起
吉兰丹RM1,000,000 起
彭亨RM1,000,000 起
登嘉楼RM1,000,000 起
沙巴RM600,000–RM1,000,000（视物业类型而定）
砂拉越RM500,000–RM600,000（视地区而定）
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作者

Sylvia

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注意：不同州属会因物业类型（如公寓或有地住宅）、地区及州政府政策而设有不同门槛，签约前应向律师、持牌房地产代理或相关州政府确认最新规定。

MM2H 各等级最低买房金额

如果你持有 MM2H，则除了符合州政府规定外，还需要符合 MM2H 计划等级（白银、黄金、铂金）本身的买房要求，不同等级对应不同的最低买房金额¹。

MM2H 等级最低买房金额（西马地区）¹
SEZ（新山经济特区）RM500,000
白银 SilverRM600,000
黄金 GoldRM1,000,000
铂金 PlatinumRM2,000,000
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作者

Sylvia

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注意 MM2H 的最低买房金额并不会取代州政府规定。例如白银等级最低买房金额为 RM600,000，但如果目标物业位于最低门槛为 RM1,000,000 的州属，则仍须购买符合该州规定的物业。反之，如果州政府门槛低于 MM2H 最低买房金额，则仍须符合 MM2H 的买房要求。

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买房与卖房

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买房费用：MM2H 和永久居民（PR）有什么不同？

根据马来西亚国家银行（Bank Negara Malaysia）的《Foreign Exchange Policy》，非居民可在马来西亚借款⁴，但实际贷款申请仍须符合银行的信贷政策及相关监管规定。

一般来说，PR 的贷款条件更接近马来西亚公民，因此有机会申请较高的贷款成数（Loan-to-Value，LTV），审批流程也相对简单。

相比之下，MM2H 持有人仍属于外国买家。虽然部分银行提供房屋贷款，但贷款成数通常较低，银行也可能要求提供更多收入、资产或海外财务证明。实际可贷比例会因银行、收入状况、物业类型及申请人的整体财务情况而有所不同。

这意味着，同样价格的房产，MM2H 买家须准备的首期现金，通常比 PR 买家更高。正式申请前，先向银行索取文件清单与预审条件较为稳妥。

以下整理 MM2H 与 PR 买房贷款成数（LTV）的差异：

身份一般贷款成数（LTV）
永久居民（PR）最高约 90%⁵（视银行及资格而定），与本地居民相近，选择较多
MM2H 持有人最多达 85%⁶，银行要求通常较严格，需准备较高首付款

除了贷款之外，两者在印花税方面也有不同。

自 2026 年 1 月 1 日起，外国买家（包括 MM2H 持有人）购买住宅物业，需缴纳楼价 8% 的统一印花税；而 PR 则与马来西亚公民一样，适用 1%–4% 的累进印花税税率⁷。以价值 RM1,000,000 的住宅为例，MM2H 买家的印花税为 RM80,000，而 PR 只需按累进税率计算。

总结：哪种身份更适合你的买房目标？

MM2H 和永久居民（PR）都可以在马来西亚买房，但适合哪一种身份，取决于你的长期规划，而不仅仅是买房预算。

如果你的目标是在马来西亚退休、长期居住，或购买第二居所，MM2H 通常是更现实的置业选择。它让符合资格的外国人能够长期居留，并可根据 MM2H 计划购买符合规定的住宅物业。

PR 则更适合已经长期在马来西亚生活的人。 如果你本身已经取得永久居民身份，或正在长期工作、定居并符合申请资格，买房时可能在贷款选择及长期持有规划方面更具优势。

使用 Wise 支付马来西亚买房款，减少国际汇款成本

无论你是通过 MM2H 还是 PR 在马来西亚买房，如果买房资金来自海外，都需要提前规划国际汇款。 从支付订金、首付款到尾款，除了比较汇率，也建议留意手续费、预计到账时间，以及是否需要提供资金来源证明，以免影响交易进度。

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作者

Sylvia

Expatica 小提示

买房款属于高敏感交易，转账前最好保留 SPA、律师通知、付款指示和身份证明，并预留审核时间。

如果你需要将买房资金汇至马来西亚，可以考虑 Wise 提供的大额国际汇款服务。Wise 是一家金融科技公司，提供安全、可追踪的国际汇款服务。

使用 Wise 的主要优势包括：

  • 支持大额国际汇款，使用中间市场汇率（mid-market exchange rate）兑换货币，不加汇率溢价
  • 收费透明，所有费用在汇款前显示，可在汇款前查看预计费用及收款金额
  • 无需到分行办理，可在线完成开户及身份验证
  • 支持实时追踪汇款状态
  • 可汇款至全球 160 多个国家和地区
  • 可搭配 Wise 卡在 150 多个国家和地区消费（如适用）
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财务管理

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FAQ

常见问题

买房会直接拿到马来西亚 PR 吗？

不会。买房是资产配置或生活安排的一部分，并不会自动取得永久居留资格，也不会保证未来申请成功，具体仍要看移民政策和你的个人申请条件。如果希望长期居留，可以根据自己的情况评估 MM2H、或其他签证途径。

MM2H 买房门槛一定比 PR 低吗？

不一定，MM2H 持有人除了需要符合 MM2H 计划的买房要求，还必须遵守州政府针对外国买家的最低买房价格和物业限制。 如果州政府规定的门槛更高，应以州政府规定为准。因此，签约前最好向律师或持牌房地产代理核对最新规定。

外国人在马来西亚买房通常能贷几成？

没有统一标准。银行通常会根据申请人的身份、收入来源、信用记录、房产类型、首付款比例及内部信贷政策综合评估贷款申请。一般来说，永久居民（PR）的贷款选择可能较多，而 MM2H 持有人通常需要准备较高的首付款，但实际贷款成数仍以银行审批结果为准。

用大额汇款支付马来西亚买房款要准备什么？

一般需要准备身份证明、买卖协议（SPA）、付款通知、收款账户资料，以及资金来源证明等文件。不同汇款服务商对汇款限额、验证要求及预计到账时间可能有所不同，因此建议在支付订金或尾款前，预留足够时间完成审核，并确认收款账户资料无误。

Author

Sylvia Chan

关于作者

身为产品行销人与内容创作者，Sylvia 偏爱有理有据的表达，喜欢研究产品、整理资讯，并将复杂的概念化为简单易懂的内容。她相信，在资讯纷繁的 AI 时代，好的内容不只是提供答案，更能帮助读者厘清问题、建立判断，做出更从容的选择；同时，也让真正有价值的产品，被需要的人理解与看见。

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