外国人在马来西亚买房：MM2H vs PR 哪种身份更合适？2026

MM2H 和 PR 在马来西亚买房资格上有什么不同？ 在比较买房之前，先了解两种身份的定位会更容易理解后面的差异。 MM2H（Malaysia My Second Home） 是马来西亚政府推出的长期居留计划，适合希望退休、长期居住或拥有第二居所的人士¹。申请人需要符合计划规定，并持续满足相关条件才能续签。

是马来西亚政府推出的长期居留计划，适合希望退休、长期居住或拥有第二居所的人士¹。申请人需要符合计划规定，并持续满足相关条件才能续签。 PR（Permanent Resident，MyPR 红卡） 则属于永久居留身份²，没有 MM2H 的续签要求，通常申请过程较为繁琐，更适合已经长期在马来西亚工作、生活，或永久移民到马来西亚的人。 想了解如何申请 MM2H 马来西亚第二家园计划？可以阅读本文了解 MM2H 马来西亚第二家园计划的申请条件、流程与费用。 另外，在马来西亚，外国人购买住宅主要受州政府规定（State Rules）管理，不同州属会根据物业类型、地区及买家身份设定不同的最低买房价格和审批要求，有需要请咨询专业顾问。 PR 各州属最低买房门槛（参考区间） 如果你持有 MyPR，一般仍需要按照所在州属适用的买房规定办理。 州属／联邦直辖区 外国买家最低买房价格（2026）³ 吉隆坡、布城、纳闽 RM1,000,000 起 雪兰莪 RM2,000,000 起 柔佛 RM1,000,000 起（部分有地住宅 RM2,000,000 起） 马六甲 RM500,000–RM1,000,000（视物业类型而定） 森美兰 RM600,000–RM1,000,000（视物业类型而定） 槟城 RM500,000–RM3,000,000（视地区及物业类型而定） 吉打 RM600,000 起（兰卡威 RM1,000,000 起） 霹雳 RM1,000,000 起 玻璃市 RM500,000 起 吉兰丹 RM1,000,000 起 彭亨 RM1,000,000 起 登嘉楼 RM1,000,000 起 沙巴 RM600,000–RM1,000,000（视物业类型而定） 砂拉越 RM500,000–RM600,000（视地区而定） 作者 Sylvia Expatica 小提示 注意：不同州属会因物业类型（如公寓或有地住宅）、地区及州政府政策而设有不同门槛，签约前应向律师、持牌房地产代理或相关州政府确认最新规定。 MM2H 各等级最低买房金额 如果你持有 MM2H，则除了符合州政府规定外，还需要符合 MM2H 计划等级（白银、黄金、铂金）本身的买房要求，不同等级对应不同的最低买房金额¹。 MM2H 等级 最低买房金额（西马地区）¹ SEZ（新山经济特区） RM500,000 白银 Silver RM600,000 黄金 Gold RM1,000,000 铂金 Platinum RM2,000,000 作者 Sylvia Expatica 小提示 注意 MM2H 的最低买房金额并不会取代州政府规定。例如白银等级最低买房金额为 RM600,000，但如果目标物业位于最低门槛为 RM1,000,000 的州属，则仍须购买符合该州规定的物业。反之，如果州政府门槛低于 MM2H 最低买房金额，则仍须符合 MM2H 的买房要求。 买房与卖房 马来西亚房地产：马来西亚买房攻略（2026 最新指南） 阅读更多

买房费用：MM2H 和永久居民（PR）有什么不同？ 根据马来西亚国家银行（Bank Negara Malaysia）的《Foreign Exchange Policy》，非居民可在马来西亚借款⁴，但实际贷款申请仍须符合银行的信贷政策及相关监管规定。 一般来说，PR 的贷款条件更接近马来西亚公民，因此有机会申请较高的贷款成数（Loan-to-Value，LTV），审批流程也相对简单。 相比之下，MM2H 持有人仍属于外国买家。虽然部分银行提供房屋贷款，但贷款成数通常较低，银行也可能要求提供更多收入、资产或海外财务证明。实际可贷比例会因银行、收入状况、物业类型及申请人的整体财务情况而有所不同。 这意味着，同样价格的房产，MM2H 买家须准备的首期现金，通常比 PR 买家更高。正式申请前，先向银行索取文件清单与预审条件较为稳妥。 以下整理 MM2H 与 PR 买房贷款成数（LTV）的差异： 身份 一般贷款成数（LTV） 永久居民（PR） 最高约 90%⁵（视银行及资格而定），与本地居民相近，选择较多 MM2H 持有人 最多达 85%⁶，银行要求通常较严格，需准备较高首付款 除了贷款之外，两者在印花税方面也有不同。 自 2026 年 1 月 1 日起，外国买家（包括 MM2H 持有人）购买住宅物业，需缴纳楼价 8% 的统一印花税；而 PR 则与马来西亚公民一样，适用 1%–4% 的累进印花税税率⁷。以价值 RM1,000,000 的住宅为例，MM2H 买家的印花税为 RM80,000，而 PR 只需按累进税率计算。