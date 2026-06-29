马来西亚卖房指南（2026）流程、委任中介、计算 RPGT 税费

关键要点 卖房前，应先确认产权资料、身份证明及房贷状态是否一致。

产业盈利税（RPGT）税率会因卖家的身份及持有年限而有所不同，外籍业主尤其需要提前规划。

买卖双方通常需委任律师处理买卖合约（SPA）、印花税和土地局过户手续。

提前准备完整文件，有助于减少交易延误并提高成交效率。

若计划将卖房款汇往海外，应保留相关交易与资金来源文件，并提前了解银行或汇款机构的审核要求。

1. 先确认身份、产权和出售时机 在正式挂牌前，建议先确认自己的身份、物业产权资料及出售时机。这些因素不仅会影响交易流程，也关系到卖房成本与税务安排。 卖家身份尤其重要，因为产业盈利税（Real Property Gains Tax，RPGT）的税率会因身份不同而有所差异。根据马来西亚内陆税收局（LHDN）现行规定，马来西亚公民与永久居民适用同一组税率，而非公民及非永久居民则适用另一组税率1。 此外，卖家也应了解物业的产权类型。常见的产权包括 Individual Title（独立地契）、Strata Title（分层地契） 及 Master Title（总地契）；至于 Freehold（永久地契） 与 Leasehold（租赁地契），则反映土地持有年限。不同产权性质可能涉及不同的过户要求，部分物业在转让时亦可能需要取得州政府批准2，3。 以下是现行 RPGT 税率的主要区别1，3，6： 非公民／非永久居民 ：持有物业 5 年内出售，税率高达 30%；第 6 年起出售，则为 10%

：持有物业 5 年内出售，税率高达 30%；第 6 年起出售，则为 10% 马来西亚公民与永久居民 ：持有物业 3 年内出售，RPGT 税率为 30%；第 4 年为 20%，第 5 年为 15%；第 6 年起出售则为 0%

：持有物业 3 年内出售，RPGT 税率为 30%；第 4 年为 20%，第 5 年为 15%；第 6 年起出售则为 0% 核实重点：护照或身份证上的姓名，应与产权登记资料及贷款文件完全一致 💡 小提醒： 卖房前，务必逐一核对产权证（Title Deed）、贷款文件和身份证件上的姓名与资料。即使只是英文拼写不一致，也可能导致律师重新准备文件，拖慢签约及过户进度。

2. 先估价，再定一个现实卖价 在挂牌之前，先了解物业的大致市场价值，有助于提高成交机会，也能避免因定价不当而拖延出售进度。你可以从以下几个方向交叉参考： 定价参考项目 如何核实 近期成交价 向注册估价师咨询或参考房产平台公布的周边成交数据 类似房源挂牌价 对比同一区域、面积、楼龄及户型相近单位的公开叫价，了解市场预期 银行估价 买家申请房贷时，银行通常会委任认可估价师进行评估，其估值也会影响贷款审批结果 如果定价明显高于市场水平，即使找到有兴趣的买家，也可能因为银行估值不足而影响贷款获批，导致交易延误甚至告吹。相反，合理的定价策略通常更有利于吸引买家、加快议价与成交。

4. 先准备文件和欠费清单 卖房前，建议确认以下文件和记录是否齐全： 产权证（Title Deed）

身份证明（护照或 MyKad）

银行贷款余额证明（Redemption Statement）

门牌税（Cukai Pintu）和地税（Cukai Tanah）缴款记录

物业管理费结清证明（适用于分层地契物业）

装修或改建相关收据 如果物业涉及未缴清的税费、管理费或其他欠款，律师通常会要求先处理相关款项，部分所需文件也可能无法顺利取得，从而影响后续的签约与过户安排。

5. 决定找中介还是自己卖 卖家可以选择委托持牌房地产中介，或自行出售物业。两种方式各有优缺点，可根据自身时间、经验及预算决定。 选择 优势 注意事项 找持牌中介 接触更多潜在买家，并协助安排看房、筛选询问及议价 中介佣金通常最高为成交价的 3%；签约前应确认中介持有 LPPEH / LPEPH 注册4，5，6 自己卖 可节省中介佣金 需自行处理宣传、回复询问、安排看房、议价及协调交易文件 选择中介时，建议核实其 LPEPH（Lembaga Penilai, Pentaksir, Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta）注册资格、过往成交记录、熟悉地区和服务范围，再做决定。

6. 接收报价并签署意向书 当买家对物业感兴趣时，通常会先提出报价，卖家可根据市场情况选择接受、拒绝或提出还价。双方就价格与主要条件达成共识后，交易便会进入意向书阶段。 一般流程如下： 买家提出报价；卖家评估后决定接受、拒绝或还价 双方达成初步协议后，买家通常会支付一笔诚意金（Earnest Deposit），金额约为成交价的 1% 至 3%3 双方签署意向书（Letter of Offer），列明成交价、随屋附带项目，以及正式签署买卖合约（Sale and Purchase Agreement，SPA）的期限 需要留意的是，意向书并不等同于正式的买卖合约，但它已记录双方的主要交易条件，因此内容越清晰，后续越能减少争议。 卖家可在此阶段确认以下细节： 诚意金金额及付款方式

哪些家具、电器或固定装置会随屋出售

首付款及后续款项的支付时间表

是否包含装修、加建或其他附带设施 买房与卖房 马来西亚房地产：马来西亚买房攻略（2026 最新指南） 阅读更多

7. 找律师处理 SPA 和过户 律师负责什么？ 在马来西亚，房地产交易通常由律师协助处理法律程序。律师的主要职责包括起草及审查买卖合约（SPA）、安排印花税事宜、办理土地局过户手续，以及在需要时申请州政府同意（State Consent）。 律师费怎么算？ 律师费一般按房价阶梯计算。根据现行《Solicitors’ Remuneration Order 2023》，首 RM500,000 的交易金额收费约为 1.25%（最低 RM500），之后的交易金额则按较低比率递减计算6。建议事前向律师索取书面报价，再确认委任。 哪些情况需要额外审批 涉及非公民交易、部分租赁地契（Leasehold）物业，或受州政府规定约束的土地，可能需要申请州政府同意（State Consent），审批时间也会相对较长，建议尽早启动相关程序3，7。 如果物业仍有未清偿房贷，卖方律师也需与相关银行及其委任律师协调，办理赎回贷款（Redemption）及文件交接，因此整体流程可能较一般买卖更长。

8. 处理房贷清算、银行对接和产权转让 如果物业仍有未清偿房贷，卖家需要先完成赎回贷款（Redemption）的程序，才能顺利办理产权转让。整个流程大致如下3，6： 向原有贷款银行申请贷款余额证明（Redemption Statement） 卖方律师与相关银行及各方律师协调资金交接与文件安排 卖方银行在收到赎回款项后，出具解除抵押文件（Discharge of Charge） 律师向土地局提交相关文件，完成产权转让登记 建议提前备好银行账户资料和贷款相关文件，有助于减少过户延误的风险。

9. 算清 RPGT 和其他卖房成本 RPGT（产业盈利税，Real Property Gains Tax）是根据卖房所得的净利润征收的税项。简单来说，其计算方式如下6： 应缴税额 =（卖价 − 买价 − 可扣除费用）× RPGT 税率 了解适用税率及可扣除项目，有助于更准确地估算实际卖房收益，并提前做好财务规划。 现行 RPGT 税率（2026 年）1，3，6 马来西亚公民及永久居民（Part I）： 持有年限 税率 第 1 至 3 年内 30% 第 4 年 20% 第 5 年 15% 第 6 年起 0% 外籍卖家（非公民、非永久居民，Part III）： 持有年限 税率 第 1 至 5 年内 30% 第 6 年起 10% 值得注意的是，马来西亚公民及永久居民可申请一次性 RPGT 豁免（once-in-a-lifetime exemption）；非公民及非永久居民则不适用此项优惠3，8。 可扣除费用 部分与出售物业直接相关的费用，可用于降低应税利润，例如6： 律师费

房地产中介佣金

与物业增值相关的翻新或改建费用

与交易有关的专业服务费用 建议妥善保存发票、收据及付款记录，以备税务申报时作为证明文件。 ⭐️ 重要提醒： 如涉及外籍身份、跨境税务安排，或曾放弃马来西亚公民身份，建议在卖房前向 HASiL（马来西亚国家内陆税务局） 确认最新规定，或咨询注册税务代理，以免影响申报安排。 财务管理 马来西亚国际汇款指南：手续费对比、Touch ‘n Go 直汇与靠谱平台推荐 (2026 最新版) 阅读更多

10. 收到卖房款并安排跨境转账 成交后，律师会先从结算金额中扣除相关费用，包括律师费、未清偿贷款、适用税项及 RPGT（如适用），再将净款转入卖家指定的银行账户。 如果计划将款项汇出马来西亚，建议提前处理以下事项： 提前通知银行，了解大额汇款所需的合规文件

确认收款账户名称与产权所有人资料一致

保留 SPA、律师结算单、RPGT 申报记录等文件，以便证明资金来源

比较不同汇款渠道的汇率及手续费，选择适合自己的汇款方式 对于长期居住海外的卖家而言，除了银行电汇，也可考虑使用 Wise 等国际汇款平台处理跨境转账。Wise 采用中间市场汇率（mid-market exchange rate，即外汇市场买卖价之间的中间价格），并在转账前清楚列明手续费与预计到账金额，方便预估实际可收到的款项。到 https://wise.com/my/pricing/ 查看更多。 立刻计算 Wise 大额汇款优惠 如需了解不同跨境汇款方式的费用与特点，可参阅我们的马来西亚国际汇款指南，或进一步阅读马来西亚银行开户指南，了解开户条件及所需文件。 💡 小提醒： 成交后请妥善保存所有文件，包括 SPA、律师结算单、RPGT 申报记录和银行汇款回单。跨境转账时，这些文件可用于证明资金来源，帮助通过银行或汇款平台的合规审核。 FAQ 马来西亚卖房常见问题 马来西亚卖房要缴什么税？ 卖家主要需要缴纳 RPGT（产业盈利税），税额按卖房净利润及持有年限计算。此外，出售物业时通常还会产生房地产中介佣金（通常最高为成交价的 3%）及律师费等交易成本4，6。虽然这些并非税项，但都会影响卖家最终实际收到的金额。 外国人卖马来西亚房产的 RPGT 一样吗？ 不一样。根据马来西亚内陆税收局（LHDN）现行规定，外籍卖家（Part III）持有 5 年内出售税率为 30%，第 6 年起降至 10%1，3，6。马来西亚公民持有物业第 6 年起，出售则税率为 0%。请在卖房前核实最新规则。 卖房一定要请律师吗？ 一般来说，是的。马来西亚的房地产交易通常会委任律师处理法律程序，包括起草及审查买卖合约（SPA）、办理产权过户、处理相关登记手续，以及与土地局对接6。即使卖家自行找到买家，仍建议由律师协助完成交易，以确保文件及程序符合法规要求。 卖房前要先还清房贷吗？ 不一定。如果物业仍有未清偿贷款，卖家无须提前自行全额偿还。一般做法是先向贷款银行申请贷款余额证明（Redemption Statement），待交易完成后，由律师协调相关银行办理贷款赎回手续，并以成交款项清偿剩余贷款3，6。 如果买家以现金购房，赎回款项则会按照双方约定的交易流程处理。 卖房需要准备哪些文件？ 常见文件包括：产权证（如 Individual Title、Strata Title 等）、身份证明（护照或 MyKad）、贷款余额证明（Redemption Statement，适用于仍有房贷的物业）、门牌税（Cukai Pintu／Cukai Taksiran）和地税（Cukai Tanah）缴款记录、管理费结清证明（适用于分层地契物业），以及装修翻新收据及批准文件。 卖房款可以直接汇到海外账户吗？ 可以，但须符合银行的合规要求，并提供资金来源证明。建议提前了解汇率和手续费，选择透明合规的汇款渠道，以确保资金顺利到账。 本文提供的资源与信息截至 2026 年 6 月。政策、税率和汇率可能随时间变化，请以官方最新公告为准。 Wise 服务由 Wise Payments Malaysia Sdn. Bhd.（公司编号：201701025297，注册地址：Level 5, Guoco Tower, 6 Jalan Damanlela, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur）提供，受马来西亚国家银行（Bank Negara Malaysia）监管。如需联系，请访问：wise.com/contact