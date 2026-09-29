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医疗服务

马来西亚救护车费用指南：外籍人士如何应对私人转运与急诊入院？

在马来西亚遇到突发医疗情况时，救护车只是整个费用的一部分。对于外籍人士来说，到院后的急诊评估、住院押金、病房费用、医生及检查费，以及保险能否直接结算，往往同样需要提前了解。

Cherry Lee
作者：
Cristen T
编辑：
更新于
一条繁忙的多车道高速公路，中间有绿化带隔离。左侧车道上的车辆亮着红色尾灯，因长曝光而显得模糊，正朝着远方驶去。右侧车道上的车辆亮着前车灯，正朝前方驶来，交通显得有些拥堵，其中包括几辆巴士。公路两旁绿树成荫，左侧隐约可见一栋白色建筑，远处的地平线上有城市高楼。

首先要分清 999 公共紧急服务与私人救护车并不是同一种服务。两者的使用场景、调度方式和收费安排都有所不同。如果情况危及生命，应优先寻求紧急医疗援助，而不是为了比较费用而延误治疗。

本文根据医院、保险公司及相关服务机构的公开资料整理，仅供一般信息参考，不构成医疗、保险、法律或财务建议。遇到危及生命的情况，请立即拨打 999 或前往最近的急诊部门。

重点概览

场景费用情况提前准备需要确认
999 紧急呼救由公共急救系统处理，收费方式与私人救护车不同判断情况是否需要紧急医疗援助由现场调度及医疗人员根据情况安排
私人救护车费用可能包括出车、车程、设备及医护人员等护照、目的医院及付款方式是否包括担架、氧气、医护人员及夜间附加费
急诊到院急诊评估后，如需入院，可能需要缴付押金或提供保证函（GL）保险卡、护照及相关保险资料是否可以直接结算，以及是否需要提前申请 GL
住院后病房、医生、检查、药物、ICU 及税费等可能另外产生预留应急预算及保险联系人以医院最新收费及入院说明为准
没有本地银行账户部分医院可能有指定的付款方式或要求即时付款备用银行卡、Wise 或家人支援安排医院是否接受银行卡、国际转账或其他付款方式

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你可以用账户中的余额付款，不占用个人的年度结汇额度；如果没有对应币种，Wise 会自动兑换，并显示相关费用。实体卡可用于线下消费，数字卡也可用于线上支付和移动钱包。

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  • 支持 Apple Pay 和 Google Pay
  • 可在 App 中即时冻结或解冻卡片

    • 999 和私人救护车有什么区别？

    对于外籍人士来说，选择公共紧急服务还是私人救护车，首先应该取决于医疗情况和实际需要，而不只是费用。

    999 是马来西亚的公共紧急求助号码。遇到严重外伤、呼吸困难、疑似中风、严重胸痛等紧急情况，应优先寻求紧急医疗援助。公共紧急服务会根据现场情况进行调度，并由相关医疗人员判断后续处理方式。4

    私人救护车则较常用于指定医院接送、医院之间的病人转送、出院返家，以及其他需要医疗转运但不一定属于公共紧急救援的情况。私人服务的安排通常较有弹性，但具体能否指定医院、是否提供某类医疗设备，以及收费方式，都需要向服务提供者确认。

    类型适用情况可否指定医院收费方式适合谁
    999 公共急救危及生命或需要紧急医疗处理的情况一般由现场调度及医疗需要决定送往合适的医院收费方式与私人救护车不同需要紧急医疗援助的人士
    私人救护车指定私立医院、跨院转送、出院返家或行动不便等情况一般较容易按需要安排指定医院通常按服务内容及实际转运情况收费需要指定医院或非紧急转运的人士

    999 公共救护车通常适合什么情况？

    999 更适用于需要紧急医疗援助的情况，例如严重外伤、呼吸困难、疑似中风或其他可能危及生命的症状。4, 5

    如果情况紧急，不建议因为担心费用或希望前往某一家指定私立医院而延误求助。是否送往某一家医院，也可能取决于现场情况、救护车调度和医院接收能力。

    关于 999 公共救护车热线的官方说明

    私人救护车什么时候会收费？

    私人救护车通常属于收费服务。例如，病人需要从住所前往指定医院、由一家医院转送到另一家医院，或者出院后需要医疗接送，都可能需要使用私人救护车。

    具体收费没有一个适用于全马的统一价格，通常要根据出发地点、目的地、车辆类型、随车人员和所需医疗设备等条件报价。

    哪些因素会影响私人救护车费用？

    私人救护车的收费通常不是单纯按照 “从 A 点到 B 点” 计算。不同服务商的收费方式可能不同，因此在预约之前，最好先确认报价包括哪些项目。一般可以询问：

    • 是否有基本出车费用
    • 里程或跨州行程是否另外收费
    • 是否包括氧气、监护设备等医疗设备
    • 是否需要医护人员随车
    • 是否包括担架及楼梯搬运
    • 是否会收取等待费用
    • 夜间、周末或公众假期是否有附加费

    车程、设备和护理级别

    救护车服务的医疗需求不同，收费也可能有所区别。例如，普通医疗转运与需要氧气、监护设备或医护人员陪同的转运，所需资源并不一样。

    因此，如果病人需要特别护理，预约时最好直接说明病人的情况和需要的设备，让服务商提供较准确的报价。

    跨院转运、楼层搬运和夜间出车

    除了基本车费，也要留意一些容易被忽略的服务项目。例如，从一间医院转送到另一间医院、没有电梯时需要楼梯搬运，或者在深夜、周末安排救护车，都可能影响最终费用。

    如果情况允许，预约前可以直接询问：“报价是否已经包括担架搬运、等待时间及夜间附加费？” 这样比较不容易在最后结账时出现预算落差。

    急诊入院除了救护车还要付什么？

    很多人准备应急资金时，只想到救护车费用，但真正需要准备的可能是到院后的医疗支出。

    如果前往私立医院急诊部门，医院通常会先进行分诊和医疗评估，再决定是否需要进一步检查或住院。如果需要入院，医院可能要求缴付押金，或者由保险公司、雇主等提供保证函（Guarantee Letter）。1

    Pantai Hospitals 的急诊服务 Pantai Hospital Ampang 的入院指南 为例，医院会根据患者情况进行急诊评估；住院时则可能涉及押金或保证函等安排。

    Pantai Hospitals 的急诊服务网页
    Pantai Hospital Ampang 的入院指南
    费用项目为什么会产生官方资料参考建议提前确认
    急诊评估到院后需要先进行分诊、检查及初步评估，再决定后续治疗或是否需要住院私立医院会先进行 A&E（急诊）评估，再根据病情安排治疗医院是否接受你的保险，以及是否可以直接结算
    押金或保证函需要办理住院手续，或由保险公司、雇主承担部分医疗费用Pantai Hospital Ampang 的入院指南列明，住院时可能需要缴付押金或提供保证函是否需要提前申请保证函，以及押金金额
    病房费根据房型及实际住院天数计算Pantai Hospital Cheras 病房收费（最后更新日期：2025 年 7 月 1 日）的收费资料显示，四人房 RM118、标准单人房 RM208，ICU RM408/天 3目标房型的收费，以及不足一天如何计算
    医生检查与税费专科医生诊治、影像检查、化验、药物或 ICU 等均可能产生额外费用Pantai Hospital Cheras 提醒，房价不包括相关税费；非马来西亚人的医生服务自 2025 年 7 月 1 日起适用 6% 服务税 3医生费、检查费及相关税费是否另行计算
    Pantai Hospital Cheras 病房收费网页

    急诊押金、保证函和保险卡

    即使有医疗保险，也不代表每一次急诊或住院都可以完全免除现场付款。医院可能需要先确认保险资格、保证函或其他付款安排。

    因此，外籍人士平时可以把护照、保险卡、保单资料，以及保险公司或雇主的紧急联络方式准备好。如果保险公司提供医疗援助热线，也建议提前保存电话号码。

    病房费、医生费和额外税费

    病房费只是住院成本的一部分。根据治疗情况，最终账单还可能包括医生费用、药物、化验、影像检查、手术、ICU 或其他医疗服务。

    不同城市和医院的收费也可能不同，因此网上看到的单一房价不能直接用来估算整个住院账单。最准确的方式仍然是向医院确认最新收费和你的具体付款安排。

    外籍人士如何判断保险能否报销？

    有保险不代表所有急诊、救护车或住院费用都会自动获得赔偿。真正需要查看的是你的保单是否涵盖相关医疗服务，以及这次治疗是否符合保险公司的理赔条件。

    在遇到紧急情况之前，可以先确认：

    • 保单是否涵盖急诊及住院
    • 救护车或医疗转运是否属于保障范围
    • 是否需要事先取得授权
    • 目标医院是否属于保险网络
    • 是否可以使用直接结算服务
    • 是否需要通过第三方理赔管理机构（TPA）
    • 是否存在免赔额、年度限额或除外责任
    • 既往症或等待期是否会影响保障

    Cigna Global

    Cigna Global 提供专为长期在马来西亚生活（12 个月以上）的人士设计的国际医疗保险，可以根据你的实际需要量身配置保障范围、与眾多医疗机构直接结算费用、处理复杂情况，以及全球医疗保障，医疗网络覆盖超过 150 万名医生、专科医师和治疗师。

    考虑国际医疗保险时，该留意什么？

    如果你考虑国际医疗保险，重点应该放在具体计划的保障内容，而不是只比较保险公司名称。例如 Cigna Healthcare 的国际医疗保险资料显示，其部分国际医疗计划可提供住院保障、全球医疗网络及 24/7 多语言支持，并可能提供医疗转运等相关选项。6 不过，救护车、急诊、住院、医疗转运或回国安排是否适用于你的情况，仍然取决于具体计划、保障地区、保单条款以及是否需要事先授权。

    Cigna Healthcare 的国际医疗保险资料

    就诊前后要核对哪些理赔文件？

    到院前，建议准备好保险卡、护照页和保险公司的理赔电话；住院期间，则要保留保证函、医生记录、检查申请及每日账单；出院后，还应保存正式发票、详细账单和诊断证明。

    很多理赔问题并不是因为不符合保障范围，而是最后卡在文件不完整上。因此，重要文件最好从就诊开始就逐一保存。

    没有本地银行账户时，怎么准备急用资金？

    新移民常见的一个现实问题是，Maybank、CIMB 或 Public Bank 等本地银行账户还没办好，家人却可能需要从海外紧急补款。这时，可以先阅读《马来西亚银行开户指南》，提前确认开户要求，以及自己何时可以开始使用本地账户收款和付款。

    在本地账户尚未准备好的这段时间里，Wise 可以作为其中一种备用资金渠道，但不应被视为急诊现场的万能付款方式。一方面，可以通过跨境转账从海外补充资金；另一方面，如果已经准备好多币种资金，也可以结合 Wise 多币种借记卡作为备用支付方式。不过，不同医院接受的付款方式并不完全相同，使用前最好先向医院确认。

    场景可以提前准备需要注意
    海外家人补款提前完成账户验证，并准备好 Wise 转账方式到账时间受付款方式、验证和货币路径影响
    到院前后刷卡随身准备 Wise 多币种借记卡及另一张备用卡不是所有医院都接受同样的卡网络
    需要本地收款同步准备本地账户和跨境方案不要只押一种付款方式
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    国际转账如何作为应急资金后备？

    对很多新移民来说，真正需要提前解决的是家人需要补钱时，自己有没有已经准备好的资金渠道。

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    作者

    Cherry

    小提示

    不要等到需要入院时才处理付款安排。提前准备一张备用银行卡、确认保险公司的联系方式，并了解医院接受哪些付款方式，可以减少急诊时因为付款问题而耽误处理的情况。

    到院前后该如何即时支付？

    Wise 多币种借记卡更适合作为日常随身携带的备用支付工具，可以将多币种资金管理和临时付款安排结合起来。8 如果需要在医院刷卡或使用 ATM 取现，仍要视乎当地收单网络、银行卡类型及医院本身的付款规定。不过，真正需要付款时，还是应以医院当时提供的付款方式为准。

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    Wise 卡好用吗？马来西亚 Wise 多币种借记卡完整指南【2026】

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    《Wise 马来西亚使用指南：如何跨境汇款与消费》可以帮助你提前了解跨境汇款的流程和不同付款方式。相比于到了急诊才第一次注册或转账，提前把账户和资金路径准备好，会更加实际。7

    在马来西亚，Wise (Wise Payments Malaysia Sdn. Bhd.) 是由马来西亚国家银行 (Bank Negara Malaysia) 授权的汇款（Money-Changing）及汇款业务（Remittance）执照持有者，受《2011年金钱服务业务法》（Money Services Business Act 2011）监管。

    外籍人士的急诊财务清单

    如果你长期居住在马来西亚，可以提前准备一份简单的急诊资料包，包括：

    • 护照首页和签证页截图
    • 保险卡、保单摘要和理赔电话
    • 常用医院 A&E 和私人救护车电话
    • 一张常用支付卡和一张备用卡
    • Wise 账户验证状态和家人补款流程
    • 常用药、过敏史和慢性病清单
    • 紧急联系人、雇主 HR 及住家定位

    建议每半年检查和更新一次，尤其是在换工作、换保险或搬到新城市之后。2 长期定居或退休人士，也可以将这份准备清单与《马来西亚退休养老指南2026》一起作为年度检查的一部分。

    现在就该准备好的文件和号码

    可以简单分成三类：

    • 身份与医疗： 护照、签证、病史和用药清单
    • 保险与付款： 保险卡、保证函联系方式、备用银行卡和 Wise 账户
    • 联系人与路线： 家人、雇主、常去医院及住家定位
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    作者

    Cherry

    小提示

    很多私立医院在办理入院时会要求确认保险卡、保证函或其他付款资料。如果你是刚到马来西亚的外籍人士，可以把护照页、保单摘要、HR 联系方式和备用付款方式提前保存到手机离线相册中。这样即使在网络不稳定或无法立即登录邮箱的情况下，也能更快找到需要的资料。

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    FAQ

    常见问题

    马来西亚 999 救护车要收费吗？

    通过 999 呼叫的公共急救服务，与私人救护车的收费方式不同。是否能够指定医院，也要根据现场情况、医疗需要和救护调度安排决定。

    马来西亚私人救护车一般怎么收费？

    马来西亚私人救护车没有统一的全国收费标准，实际费用通常会受到距离、设备、出车时间、护理人员配置及搬运难度等因素影响。预约前可以先确认是否包含担架、氧气、夜间出车及跨院转运等费用。

    私人医院急诊入院为什么常要先付押金？

    私人医院可能会通过押金、保险卡验证或保证函来处理入院付款安排，尤其是在需要住院、手术或 ICU 治疗的情况下。即使最终可以通过保险理赔，也不能假设到院后一定无需支付任何费用，实际仍要以医院的付款及直付安排为准。

    外籍人士没有本地银行卡时怎么付医疗费？

    可以同时准备一张可用的支付卡、海外家人补款方式，以及医院接受的其他付款渠道。Wise 可以作为其中一种备用方案，但不同医院的收款方式不同，因此不要假设所有医院或所有医疗场景都可以使用。

    Cigna 会赔救护车和住院费用吗？

    是否可以获得保障，要看具体保险计划、承保地区、医疗情况、是否需要预授权，以及保单中的限额和除外责任。出发前最好查看对应计划的官方福利说明，或直接向保险公司确认。

    资料来源

    1. Pantai Hospitals 意外与急诊：用于核对私立医院 A&E 分诊、24 小时急诊、付款方式、保险直付及保证函相关说明。
    2. Pantai Hospital Ampang 入院指南：用于核对住院前订金、保证函、护照和保险卡等入院文件要求。
    3. Pantai Hospital Cheras 病房收费：用于引用病房费用样本，以及非马来西亚人医生费用 6% 服务税提示。
    4. Hospital Selayang Emergency & Trauma：用于核对公立急诊分诊、急救优先级及 24 小时救护车服务背景。
    5. Malaysia | Country Guides | Cigna Europe：用于核对马来西亚 999 紧急号码及外籍人士医疗保险背景说明。
    6. Cigna Global Health Options Worldwide Cover | Cigna：用于核对国际医疗计划中的住院保障、A&E、预授权、医疗转运及 24/7 协助相关表述。
    7. Wise Fees for Sending Money：用于核对 Wise 国际汇款费用、费用展示及汇率相关表述。
    8. Wise Card | Multi-Currency Card：用于核对 Wise 多币种卡在马来西亚的基础产品说明、数字卡及 ATM 费用相关信息。

    资料检查日期：2026 年 9 月 27 日

    Cherry Lee

    关于作者

    李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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