马来西亚政府医院指南(2026)：外国人收费、押金与支付准备

医疗基础
在马来西亚去政府医院时，最容易低估外籍人士收费、住院押金，以及能否及时准备好马币（MYR）。急诊会按照病情紧急程度进行分诊，但普通门诊、专科门诊和住院的就医及付款流程并不完全相同。
马来西亚政府医院通常是指马来西亚卫生部（KKM）管理的公立医院。1 不过，大学医院和其他公立医疗机构的管理归属可能不同，因此收费标准、转诊方式和付款要求也可能有所差异。本文按照外籍患者常见的就医顺序，说明就医资格、收费、转诊、住院押金、证件以及付款方式。
本文仅供一般信息参考，不构成医疗、法律或保险承保建议。费用和流程可能更新，请以马来西亚卫生部或具体医院的最新官方资料为准。
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马来西亚政府医院通常是指由马来西亚卫生部（KKM）管理的公立医院。政府健康诊所（Klinik Kesihatan）也是公立医疗体系的一部分，很多非急症患者会先从基层医疗机构开始就医。
大学医院和其他政府或公立医疗机构虽然也属于公共医疗体系，但管理单位和收费安排可能不同。因此，看病前先确认自己要去的是哪一类机构，可以更准确地判断收费标准、转诊要求和预约方式。
|机构类型
|常见管理单位
|常见就医路径
|对外国人意味着什么
|马来西亚卫生部医院
|马来西亚卫生部
|急诊、门诊、基层转诊、住院
|适用卫生部公布的外籍人士收费标准，但具体服务仍以医院安排为准
|大学医院
|大学或高等教育体系
|专科、教学医院门诊、转诊
|收费及预约规则可能与卫生部医院不同
|其他公立医疗机构
|其他政府或公共医疗体系
|指定专科服务
|应先确认是否接受直接就诊，以及适用的收费标准
一般来说，外国人可以在马来西亚政府医院及相关公立医疗设施接受医疗服务，但实际就医方式会受到医院、科室、病情及身份等因素影响。
短期访客尤其需要提前准备，因为他们可能没有本地付款账户、马币资金或完整的既往病历。长期居留人士则可以同时准备签证或居留证明、雇主提供的医疗福利资料，以及保险文件。
常见场景包括普通门诊、急诊、专科门诊、检查、住院及部分专科治疗。马来西亚卫生部将马来西亚公民和外国患者分别列为不同收费类别。外国患者通常适用外籍人士收费标准。2
如果出现危及生命或需要紧急处理的情况，应直接前往急诊，而不应因为担心押金或付款方式而延误就医。例如：
对于危及生命的紧急情况，马来西亚卫生部的相关程序允许在复苏和稳定处理期间暂缓缴纳押金，以便患者及时接受必要的紧急治疗；这并不代表免除医疗费用，患者病情稳定并办理住院后，仍可能需要缴纳相关押金及费用。
急诊通常会按照病情严重程度进行分诊，而不是单纯按照到达先后顺序处理。部分马来西亚卫生部医院采用分级分诊制度，危急患者会优先接受评估。
非急症专科通常不能简单理解为直接到医院专科柜台排队。部分患者可能需要先经过政府健康诊所或其他医生评估，再根据病情取得转诊信（surat rujukan）并预约专科。
一般流程是：
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Cherry
出发前先向医院确认是否需要转诊信，以及是否需要预约，可以减少到现场后无法直接看专科的情况。
把费用拆开看会更容易规划预算。外国患者可能需要支付门诊、专科门诊、急诊、病房、检查、治疗或手术等费用；如果需要住院，还可能涉及入院押金及最终结算。
马来西亚卫生部目前公布的外国人士收费包括：
|费用层级
|费用内容
|外国患者需要确认什么
|核实渠道
|门诊
|挂号及基础诊疗
|是否按外籍人士标准收费
|KKM 收费资料、医院官网
|专科
|专科诊疗及预约
|是否需要转诊信
|医院官网或电话
|住院
|病房及相关治疗
|病房等级、住院押金及结算方式
|医院收费柜台
|检查或手术
|影像检查、化验、医疗操作或手术
|是否需要另行收费
|具体医院收费说明
|出院结算
|结清应付费用或办理退款
|收据、费用明细及保险文件
|病房或财务柜台
门诊通常是进入医疗系统后的第一笔费用，专科门诊则可能需要预约或转诊。住院后，费用会根据病房、治疗、检查及其他医疗项目逐步累积，最终再进行结算。
即使都是公立医疗机构，实际费用也可能不同，因为机构类型、服务项目和适用收费表可能不同。因此，到医院前最好确认需要哪一种医疗服务、是否需要转诊、是否需要缴纳押金、医院接受的付款方式等。
对于需要住院的外国患者，押金可能是入院前需要准备的重要款项。它并不等于最终医疗账单，医院可能会根据实际医疗费用进行补缴或结算。
因此，住院前可以：
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Cherry
不要只准备 “预计医疗费”，还应预留足够的马币流动资金应付押金或临时补缴。
把准备工作提前做好，可以减少到医院后的不确定性。多数外籍人士至少应携带护照、签证或居留证明、既往病历、常用药物清单、本地联系电话，以及可用的 MYR 付款方式。
如果是专科就诊或复诊，还可以准备转诊信、既往检查结果和保险资料。英文版病史摘要、证件电子副本及家属授权联系信息，也能在需要时节省时间。
正在整理长期搬居文件的读者，也可以把《搬家到海外清单》和这份就医清单一起保存。
作者
Cherry
不要等到收款柜台才第一次询问付款方式。到院登记时，就可以先确认是否接受银行卡、转账或其他付款方式。
有保险并不代表一定可以直接免付费用。国际医疗保险、公司医疗福利和旅行保险在政府医院的处理方式可能不同，而门诊、住院和急诊的理赔流程也未必相同。
投保后或就医前，先确认自己的保单能否与医院的实际流程衔接。不要默认“有保险就能直接结算”；部分情况下仍可能需要先付款，再向保险公司申请理赔。如果你还在比较不同方案，可以先参考 Expatica 的《国际医疗保险指南》。
|方式
|怎么运作
|对现金流的影响
|你要先做什么
|先付后赔
|先自行支付费用，再向保险公司申请理赔
|现场资金压力更大
|保存收据、账单及相关医疗文件
|保证函
|保险公司向医院出具付款承诺
|可能减少前期垫付，但不代表所有费用都无需支付
|先向保险公司及医院确认是否适用
如果你正在寻找长期跨境医疗保障，Cigna 等国际医疗保险可以作为比较对象。是否可以直接结算、是否覆盖特定医院，以及是否仍需要先付后赔，都应以个人保单条款及医院实际流程为准。5
真正棘手的情况，往往是家人在海外，而你需要在短时间内准备 MYR。此时，与其临时寻找付款方式，不如提前把付款流程安排好，避免到了医院才开始找账户、确认汇率或联系家人。
先接受必要的医疗救治，再处理资金安排。 如果情况并非危及生命，但已经进入押金或住院安排阶段，可以同时向医院确认付款方式、付款人以及资金应如何汇入。
如果你需要将海外资金换成 MYR 并转入马来西亚本地银行账户，Wise 可以作为其中一种可选方式。Wise 是金融服务机构，并非银行；转账前可以查看相关费用、汇率及预计到账时间，并将资金转入 Maybank、CIMB、Public Bank 或 Hong Leong Bank 等马来西亚本地银行账户。4
在马来西亚，Wise (Wise Payments Malaysia Sdn. Bhd.) 是由马来西亚国家银行 (Bank Negara Malaysia) 授权的汇款（Money-Changing）及汇款业务（Remittance）执照持有者，受《2011年金钱服务业务法》（Money Services Business Act 2011）监管。
如果医院或收费柜台接受国际银行卡，Wise 多币种卡可用于符合卡片使用条件的支付场景。不过，是否接受 Wise 卡仍取决于具体医院、收费柜台及支付网络，不能视为所有政府医院均可使用。
如果你需要先准备 MYR 再前往医院，可以查看《Wise 向马来西亚转账》的实时费用及预计到账时间。
FAQ
是否需要押金，通常取决于就诊类型、是否住院、是否属于急诊，以及具体医院和个案情况。住院或临时入院时尤其值得提前确认。旧帖或网络分享中的具体金额，不应直接视为当前收费标准。
不同医院、部门及收费柜台的付款安排可能有所不同。比较稳妥的做法，是在出发前或登记后尽早向医院收费柜台确认是否接受国际银行卡、本地银行卡、转账或其他付款方式。
在非急症情况下，部分专科服务可能需要先经过 Klinik Kesihatan 或私人诊所初诊，再由医生提供 surat rujukan（转诊信），之后安排专科就诊。具体是否需要转诊，以及如何预约，仍应以相关医院和科室的最新要求为准。
可以根据预算、等待时间、语言支持、病情紧急程度及当下的支付能力进行考虑。政府医院和私立医院在收费、就诊流程、预约方式及服务安排方面可能存在差异，因此最好根据自己的实际情况比较。
一般可以就医，但没有保险时，更需要提前准备身份证件、MYR 付款方式，以及可能涉及的押金或其他费用。同时建议保存完整的账单、收据和医疗文件，以便日后留档或申请其他适用的费用报销。
资料检查日期：2026 年 9 月 24 日
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