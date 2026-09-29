马来西亚政府医院指南(2026)：外国人收费、押金与支付准备

马来西亚政府医院通常是指马来西亚卫生部（KKM）管理的公立医院。1 不过，大学医院和其他公立医疗机构的管理归属可能不同，因此收费标准、转诊方式和付款要求也可能有所差异。本文按照外籍患者常见的就医顺序，说明就医资格、收费、转诊、住院押金、证件以及付款方式。 本文仅供一般信息参考，不构成医疗、法律或保险承保建议。费用和流程可能更新，请以马来西亚卫生部或具体医院的最新官方资料为准。

重点概览 外国人通常可以使用马来西亚政府医院，但一般适用外籍人士收费标准，而不是马来西亚公民的补贴收费。

马来西亚卫生部医院、大学医院和其他公立医疗机构的收费及就医流程不一定相同。

急诊、专科门诊和住院的流程不同，住院可能需要缴纳押金。

马来西亚卫生部公布的外国患者门诊收费包括：普通门诊每次 RM40、专科门诊每次 RM120、急诊每次 RM100；住院费用则会根据病房等级、治疗及其他医疗项目计算。

就医前最好准备护照、签证或居留证明、病历、本地联系人，以及至少一种可用的马币付款方式。

Wise 可用于将外币兑换成马币，并根据具体资格和转账路径将资金汇入马来西亚银行账户；但医院是否接受银行卡或特定电子付款方式，应以具体医院的官方要求为准。

有医疗保险也不代表一定可以直接结算，是否可以使用保证函或需要先付款后报销，应提前向保险公司和医院确认。 Wise 多币种借记卡 在马来西亚和海外消费时，少一点汇率烦恼。Wise 卡适合旅行、搬家或经常跨境消费的人。



你可以用账户中的余额付款，不占用个人的年度结汇额度；如果没有对应币种，Wise 会自动兑换，并显示相关费用。实体卡可用于线下消费，数字卡也可用于线上支付和移动钱包。



可在 150 个国家和地区消费 支持 Apple Pay 和 Google Pay 可在 App 中即时冻结或解冻卡片 立即申请 Wise 卡

什么是马来西亚政府医院？ 马来西亚政府医院通常是指由马来西亚卫生部（KKM）管理的公立医院。政府健康诊所（Klinik Kesihatan）也是公立医疗体系的一部分，很多非急症患者会先从基层医疗机构开始就医。 大学医院和其他政府或公立医疗机构虽然也属于公共医疗体系，但管理单位和收费安排可能不同。因此，看病前先确认自己要去的是哪一类机构，可以更准确地判断收费标准、转诊要求和预约方式。 马来西亚卫生部医院、大学医院和其他公立医疗机构有什么区别？ 机构类型 常见管理单位 常见就医路径 对外国人意味着什么 马来西亚卫生部医院 马来西亚卫生部 急诊、门诊、基层转诊、住院 适用卫生部公布的外籍人士收费标准，但具体服务仍以医院安排为准 大学医院 大学或高等教育体系 专科、教学医院门诊、转诊 收费及预约规则可能与卫生部医院不同 其他公立医疗机构 其他政府或公共医疗体系 指定专科服务 应先确认是否接受直接就诊，以及适用的收费标准

外国人可以使用马来西亚政府医院吗？ 一般来说，外国人可以在马来西亚政府医院及相关公立医疗设施接受医疗服务，但实际就医方式会受到医院、科室、病情及身份等因素影响。 短期访客尤其需要提前准备，因为他们可能没有本地付款账户、马币资金或完整的既往病历。长期居留人士则可以同时准备签证或居留证明、雇主提供的医疗福利资料，以及保险文件。 常见场景包括普通门诊、急诊、专科门诊、检查、住院及部分专科治疗。马来西亚卫生部将马来西亚公民和外国患者分别列为不同收费类别。外国患者通常适用外籍人士收费标准。2 马来西亚公民：通常享有政府医疗补贴；

外国人：通常按照外籍人士收费标准缴费；

马来西亚身份证（MyKad）：主要用于马来西亚公民身份识别；

外籍人士：通常需要出示护照及相关签证或居留文件；

特殊身份或特定医疗计划：应根据医院及相关官方规定进一步确认。 哪些情况通常可以直接去急诊？ 如果出现危及生命或需要紧急处理的情况，应直接前往急诊，而不应因为担心押金或付款方式而延误就医。例如： 生命危险或疑似生命危险

严重外伤或交通事故

突发剧烈胸痛或呼吸困难

大量出血

意识改变

抽搐

疑似中风等急性症状 对于危及生命的紧急情况，马来西亚卫生部的相关程序允许在复苏和稳定处理期间暂缓缴纳押金，以便患者及时接受必要的紧急治疗；这并不代表免除医疗费用，患者病情稳定并办理住院后，仍可能需要缴纳相关押金及费用。 急诊通常会按照病情严重程度进行分诊，而不是单纯按照到达先后顺序处理。部分马来西亚卫生部医院采用分级分诊制度，危急患者会优先接受评估。 哪些情况通常需要转诊或预约？ 非急症专科通常不能简单理解为直接到医院专科柜台排队。部分患者可能需要先经过政府健康诊所或其他医生评估，再根据病情取得转诊信（surat rujukan）并预约专科。 一般流程是： 到政府健康诊所或私人诊所进行初步评估 如有需要，由医生提供转诊信（surat rujukan） 携带证件和转诊资料，向相关医院确认预约方式 到医院后，再向收费柜台确认适用费用及付款方式 作者 Cherry 小提示 出发前先向医院确认是否需要转诊信，以及是否需要预约，可以减少到现场后无法直接看专科的情况。

外国人在马来西亚政府医院通常要付哪些费用？ 把费用拆开看会更容易规划预算。外国患者可能需要支付门诊、专科门诊、急诊、病房、检查、治疗或手术等费用；如果需要住院，还可能涉及入院押金及最终结算。 马来西亚卫生部目前公布的外国人士收费包括： 费用层级 费用内容 外国患者需要确认什么 核实渠道 门诊 挂号及基础诊疗 是否按外籍人士标准收费 KKM 收费资料、医院官网 专科 专科诊疗及预约 是否需要转诊信 医院官网或电话 住院 病房及相关治疗 病房等级、住院押金及结算方式 医院收费柜台 检查或手术 影像检查、化验、医疗操作或手术 是否需要另行收费 具体医院收费说明 出院结算 结清应付费用或办理退款 收据、费用明细及保险文件 病房或财务柜台 门诊、专科、住院和结算要怎么理解？ 门诊通常是进入医疗系统后的第一笔费用，专科门诊则可能需要预约或转诊。住院后，费用会根据病房、治疗、检查及其他医疗项目逐步累积，最终再进行结算。 即使都是公立医疗机构，实际费用也可能不同，因为机构类型、服务项目和适用收费表可能不同。因此，到医院前最好确认需要哪一种医疗服务、是否需要转诊、是否需要缴纳押金、医院接受的付款方式等。 住院押金为什么是外国患者最需要提前准备的部分？ 对于需要住院的外国患者，押金可能是入院前需要准备的重要款项。它并不等于最终医疗账单，医院可能会根据实际医疗费用进行补缴或结算。 因此，住院前可以： 提前确认医院要求的押金金额

确认押金是入院时一次缴付，还是需要根据中期账单补缴

确认接受现金、银行卡或其他付款方式

保留押金收据

出院时确认最终账单及可能的退款 作者 Cherry 小提示 不要只准备 “预计医疗费”，还应预留足够的马币流动资金应付押金或临时补缴。

去政府医院前要准备什么证件和付款方式？ 把准备工作提前做好，可以减少到医院后的不确定性。多数外籍人士至少应携带护照、签证或居留证明、既往病历、常用药物清单、本地联系电话，以及可用的 MYR 付款方式。 如果是专科就诊或复诊，还可以准备转诊信、既往检查结果和保险资料。英文版病史摘要、证件电子副本及家属授权联系信息，也能在需要时节省时间。 护照原件

签证、学生证或居留证明

既往病历、影像或化验结果

常用药物清单及过敏史

surat rujukan（转诊信），如医院或科室要求

本地联系人及紧急联系人

可用的 MYR 付款方式，以及备用付款方案 正在整理长期搬居文件的读者，也可以把《搬家到海外清单》和这份就医清单一起保存。 现场常见流程：登记、分诊、付款与结算 到院登记，出示证件，并说明是急诊、门诊还是转诊就诊 接受分诊或看诊，由医生判断是否需要检查、转专科或住院 如需检查或入院，确认费用说明、押金要求及付款地点 完成付款后，保存收据、费用明细及相关住院文件 出院前核对最终账单，确认是否需要补缴差额或办理退款 作者 Cherry 小提示 不要等到收款柜台才第一次询问付款方式。到院登记时，就可以先确认是否接受银行卡、转账或其他付款方式。 如何通过官方渠道确认最新收费和医院信息？ 查看马来西亚卫生部医院目录，确认医院是否属于 KKM 体系

查看KKM 收费摘要，了解基本收费框架

如涉及未成年人或特殊身份，再查看外国儿童收费资格表 3

通过具体医院的官网或电话确认当天的就诊流程、转诊要求及付款方式

不要把论坛旧帖、短视频或社交媒体截图当作最新收费或流程依据

如果你有国际医疗保险，先确认什么？ 有保险并不代表一定可以直接免付费用。国际医疗保险、公司医疗福利和旅行保险在政府医院的处理方式可能不同，而门诊、住院和急诊的理赔流程也未必相同。 投保后或就医前，先确认自己的保单能否与医院的实际流程衔接。不要默认“有保险就能直接结算”；部分情况下仍可能需要先付款，再向保险公司申请理赔。如果你还在比较不同方案，可以先参考 Expatica 的《国际医疗保险指南》。 医院是否接受你的保险安排

这次费用是先付后赔，还是可能使用保证函

门诊、住院和急诊是否适用相同保障

保单是否要求指定医院、预授权或在规定时间内报案

需要保存哪些票据、病历及英文收据 先付后赔和保证函有什么区别？ 方式 怎么运作 对现金流的影响 你要先做什么 先付后赔 先自行支付费用，再向保险公司申请理赔 现场资金压力更大 保存收据、账单及相关医疗文件 保证函 保险公司向医院出具付款承诺 可能减少前期垫付，但不代表所有费用都无需支付 先向保险公司及医院确认是否适用 如果你正在寻找长期跨境医疗保障，Cigna 等国际医疗保险可以作为比较对象。是否可以直接结算、是否覆盖特定医院，以及是否仍需要先付后赔，都应以个人保单条款及医院实际流程为准。5