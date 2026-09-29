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医疗基础

马来西亚政府医院指南(2026)：外国人收费、押金与支付准备

在马来西亚去政府医院时，最容易低估外籍人士收费、住院押金，以及能否及时准备好马币（MYR）。急诊会按照病情紧急程度进行分诊，但普通门诊、专科门诊和住院的就医及付款流程并不完全相同。

Cherry Lee
作者：
Cristen T
编辑：
更新于
Mother and daughter talking to doctor in hospital waiting area.

马来西亚政府医院通常是指马来西亚卫生部（KKM）管理的公立医院。1 不过，大学医院和其他公立医疗机构的管理归属可能不同，因此收费标准、转诊方式和付款要求也可能有所差异。本文按照外籍患者常见的就医顺序，说明就医资格、收费、转诊、住院押金、证件以及付款方式。

本文仅供一般信息参考，不构成医疗、法律或保险承保建议。费用和流程可能更新，请以马来西亚卫生部或具体医院的最新官方资料为准。

重点概览

  • 外国人通常可以使用马来西亚政府医院，但一般适用外籍人士收费标准，而不是马来西亚公民的补贴收费。
  • 马来西亚卫生部医院、大学医院和其他公立医疗机构的收费及就医流程不一定相同。
  • 急诊、专科门诊和住院的流程不同，住院可能需要缴纳押金。
  • 马来西亚卫生部公布的外国患者门诊收费包括：普通门诊每次 RM40、专科门诊每次 RM120、急诊每次 RM100；住院费用则会根据病房等级、治疗及其他医疗项目计算。
  • 就医前最好准备护照、签证或居留证明、病历、本地联系人，以及至少一种可用的马币付款方式。
  • Wise 可用于将外币兑换成马币，并根据具体资格和转账路径将资金汇入马来西亚银行账户；但医院是否接受银行卡或特定电子付款方式，应以具体医院的官方要求为准。
  • 有医疗保险也不代表一定可以直接结算，是否可以使用保证函或需要先付款后报销，应提前向保险公司和医院确认。

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    • 什么是马来西亚政府医院？

    马来西亚政府医院通常是指由马来西亚卫生部（KKM）管理的公立医院。政府健康诊所（Klinik Kesihatan）也是公立医疗体系的一部分，很多非急症患者会先从基层医疗机构开始就医。

    大学医院和其他政府或公立医疗机构虽然也属于公共医疗体系，但管理单位和收费安排可能不同。因此，看病前先确认自己要去的是哪一类机构，可以更准确地判断收费标准、转诊要求和预约方式。

    马来西亚政府医院官网，介绍有关公立医院的资讯

    马来西亚卫生部医院、大学医院和其他公立医疗机构有什么区别？

    机构类型常见管理单位常见就医路径对外国人意味着什么
    马来西亚卫生部医院马来西亚卫生部急诊、门诊、基层转诊、住院适用卫生部公布的外籍人士收费标准，但具体服务仍以医院安排为准
    大学医院大学或高等教育体系专科、教学医院门诊、转诊收费及预约规则可能与卫生部医院不同
    其他公立医疗机构其他政府或公共医疗体系指定专科服务应先确认是否接受直接就诊，以及适用的收费标准

    外国人可以使用马来西亚政府医院吗？

    一般来说，外国人可以在马来西亚政府医院及相关公立医疗设施接受医疗服务，但实际就医方式会受到医院、科室、病情及身份等因素影响。

    短期访客尤其需要提前准备，因为他们可能没有本地付款账户、马币资金或完整的既往病历。长期居留人士则可以同时准备签证或居留证明、雇主提供的医疗福利资料，以及保险文件。

    常见场景包括普通门诊、急诊、专科门诊、检查、住院及部分专科治疗。马来西亚卫生部将马来西亚公民和外国患者分别列为不同收费类别。外国患者通常适用外籍人士收费标准。2

    • 马来西亚公民：通常享有政府医疗补贴；
    • 外国人：通常按照外籍人士收费标准缴费；
    • 马来西亚身份证（MyKad）：主要用于马来西亚公民身份识别；
    • 外籍人士：通常需要出示护照及相关签证或居留文件；
    • 特殊身份或特定医疗计划：应根据医院及相关官方规定进一步确认。

    哪些情况通常可以直接去急诊？

    如果出现危及生命或需要紧急处理的情况，应直接前往急诊，而不应因为担心押金或付款方式而延误就医。例如：

    • 生命危险或疑似生命危险
    • 严重外伤或交通事故
    • 突发剧烈胸痛或呼吸困难
    • 大量出血
    • 意识改变
    • 抽搐
    • 疑似中风等急性症状

    对于危及生命的紧急情况，马来西亚卫生部的相关程序允许在复苏和稳定处理期间暂缓缴纳押金，以便患者及时接受必要的紧急治疗；这并不代表免除医疗费用，患者病情稳定并办理住院后，仍可能需要缴纳相关押金及费用。

    急诊通常会按照病情严重程度进行分诊，而不是单纯按照到达先后顺序处理。部分马来西亚卫生部医院采用分级分诊制度，危急患者会优先接受评估。

    哪些情况通常需要转诊或预约？

    非急症专科通常不能简单理解为直接到医院专科柜台排队。部分患者可能需要先经过政府健康诊所或其他医生评估，再根据病情取得转诊信（surat rujukan）并预约专科。

    一般流程是：

    1. 到政府健康诊所或私人诊所进行初步评估
    2. 如有需要，由医生提供转诊信（surat rujukan）
    3. 携带证件和转诊资料，向相关医院确认预约方式
    4. 到医院后，再向收费柜台确认适用费用及付款方式
    转诊信 (surat rujukan) 的范例
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    作者

    Cherry

    小提示

    出发前先向医院确认是否需要转诊信，以及是否需要预约，可以减少到现场后无法直接看专科的情况。

    外国人在马来西亚政府医院通常要付哪些费用？

    把费用拆开看会更容易规划预算。外国患者可能需要支付门诊、专科门诊、急诊、病房、检查、治疗或手术等费用；如果需要住院，还可能涉及入院押金及最终结算。

    马来西亚卫生部目前公布的外国人士收费包括：

    费用层级费用内容外国患者需要确认什么核实渠道
    门诊挂号及基础诊疗是否按外籍人士标准收费KKM 收费资料、医院官网
    专科专科诊疗及预约是否需要转诊信医院官网或电话
    住院病房及相关治疗病房等级、住院押金及结算方式医院收费柜台
    检查或手术影像检查、化验、医疗操作或手术是否需要另行收费具体医院收费说明
    出院结算结清应付费用或办理退款收据、费用明细及保险文件病房或财务柜台

    门诊、专科、住院和结算要怎么理解？

    门诊通常是进入医疗系统后的第一笔费用，专科门诊则可能需要预约或转诊。住院后，费用会根据病房、治疗、检查及其他医疗项目逐步累积，最终再进行结算。

    即使都是公立医疗机构，实际费用也可能不同，因为机构类型、服务项目和适用收费表可能不同。因此，到医院前最好确认需要哪一种医疗服务、是否需要转诊、是否需要缴纳押金、医院接受的付款方式等。

    住院押金为什么是外国患者最需要提前准备的部分？

    对于需要住院的外国患者，押金可能是入院前需要准备的重要款项。它并不等于最终医疗账单，医院可能会根据实际医疗费用进行补缴或结算。

    因此，住院前可以：

    • 提前确认医院要求的押金金额
    • 确认押金是入院时一次缴付，还是需要根据中期账单补缴
    • 确认接受现金、银行卡或其他付款方式
    • 保留押金收据
    • 出院时确认最终账单及可能的退款
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    作者

    Cherry

    小提示

    不要只准备 “预计医疗费”，还应预留足够的马币流动资金应付押金或临时补缴。

    去政府医院前要准备什么证件和付款方式？

    把准备工作提前做好，可以减少到医院后的不确定性。多数外籍人士至少应携带护照、签证或居留证明、既往病历、常用药物清单、本地联系电话，以及可用的 MYR 付款方式。

    如果是专科就诊或复诊，还可以准备转诊信、既往检查结果和保险资料。英文版病史摘要、证件电子副本及家属授权联系信息，也能在需要时节省时间。

    • 护照原件
    • 签证、学生证或居留证明
    • 既往病历、影像或化验结果
    • 常用药物清单及过敏史
    • surat rujukan（转诊信），如医院或科室要求
    • 本地联系人及紧急联系人
    • 可用的 MYR 付款方式，以及备用付款方案

    正在整理长期搬居文件的读者，也可以把《搬家到海外清单》和这份就医清单一起保存。

    现场常见流程：登记、分诊、付款与结算

    1. 到院登记，出示证件，并说明是急诊、门诊还是转诊就诊
    2. 接受分诊或看诊，由医生判断是否需要检查、转专科或住院
    3. 如需检查或入院，确认费用说明、押金要求及付款地点
    4. 完成付款后，保存收据、费用明细及相关住院文件
    5. 出院前核对最终账单，确认是否需要补缴差额或办理退款
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    作者

    Cherry

    小提示

    不要等到收款柜台才第一次询问付款方式。到院登记时，就可以先确认是否接受银行卡、转账或其他付款方式。

    如何通过官方渠道确认最新收费和医院信息？

    • 查看马来西亚卫生部医院目录，确认医院是否属于 KKM 体系
    • 查看KKM 收费摘要，了解基本收费框架
    • 如涉及未成年人或特殊身份，再查看外国儿童收费资格表 3
    • 通过具体医院的官网或电话确认当天的就诊流程、转诊要求及付款方式
    • 不要把论坛旧帖、短视频或社交媒体截图当作最新收费或流程依据
    马来西亚卫生部医院目录

    如果你有国际医疗保险，先确认什么？

    有保险并不代表一定可以直接免付费用。国际医疗保险、公司医疗福利和旅行保险在政府医院的处理方式可能不同，而门诊、住院和急诊的理赔流程也未必相同。

    投保后或就医前，先确认自己的保单能否与医院的实际流程衔接。不要默认“有保险就能直接结算”；部分情况下仍可能需要先付款，再向保险公司申请理赔。如果你还在比较不同方案，可以先参考 Expatica 的《国际医疗保险指南》

    • 医院是否接受你的保险安排
    • 这次费用是先付后赔，还是可能使用保证函
    • 门诊、住院和急诊是否适用相同保障
    • 保单是否要求指定医院、预授权或在规定时间内报案
    • 需要保存哪些票据、病历及英文收据

    先付后赔和保证函有什么区别？

    方式怎么运作对现金流的影响你要先做什么
    先付后赔先自行支付费用，再向保险公司申请理赔现场资金压力更大保存收据、账单及相关医疗文件
    保证函保险公司向医院出具付款承诺可能减少前期垫付，但不代表所有费用都无需支付先向保险公司及医院确认是否适用

    如果你正在寻找长期跨境医疗保障，Cigna 等国际医疗保险可以作为比较对象。是否可以直接结算、是否覆盖特定医院，以及是否仍需要先付后赔，都应以个人保单条款及医院实际流程为准。5

    Cigna 国际医疗保险网页

    遇到急诊或临时住院，如何更快准备医疗款？

    真正棘手的情况，往往是家人在海外，而你需要在短时间内准备 MYR。此时，与其临时寻找付款方式，不如提前把付款流程安排好，避免到了医院才开始找账户、确认汇率或联系家人。

    先接受必要的医疗救治，再处理资金安排。 如果情况并非危及生命，但已经进入押金或住院安排阶段，可以同时向医院确认付款方式、付款人以及资金应如何汇入。

    1. 先确认是门诊费用、住院押金，还是阶段性付款
    2. 让家属或付款人确认可用资金及付款方式
    3. 如需海外汇款，确认收款账户名称、银行名称及账号信息
    4. 同时保存医生开具的文件、收费单、收据及出院结算资料
    5. 如有保险，尽早联系保险公司确认理赔或保证函要求

    如何把资金转到本地 MYR 银行账户

    如果你需要将海外资金换成 MYR 并转入马来西亚本地银行账户，Wise 可以作为其中一种可选方式。Wise 是金融服务机构，并非银行；转账前可以查看相关费用、汇率及预计到账时间，并将资金转入 Maybank、CIMB、Public Bank 或 Hong Leong Bank 等马来西亚本地银行账户。4

    • 转账前查看费用和汇率，再决定是否进行交易
    • 可将 MYR 转入本地银行账户，用于支付押金或补缴费用
    • 可用于家属从海外汇款，或临时补充 MYR 资金
    • 如需核对费用，可查看Wise 马来西亚定价页面
    免费查看 Wise 实时汇率
    Wise 官网

    在马来西亚，Wise (Wise Payments Malaysia Sdn. Bhd.) 是由马来西亚国家银行 (Bank Negara Malaysia) 授权的汇款（Money-Changing）及汇款业务（Remittance）执照持有者，受《2011年金钱服务业务法》（Money Services Business Act 2011）监管。

    如何支付医院及相关医疗开支？

    如果医院或收费柜台接受国际银行卡，Wise 多币种卡可用于符合卡片使用条件的支付场景。不过，是否接受 Wise 卡仍取决于具体医院、收费柜台及支付网络，不能视为所有政府医院均可使用。

    • 适用于已经确认可以刷卡的场景
    • 也可用于药房、交通及短期生活支出
    • 付款前先向医院或收费柜台确认是否接受国际银行卡

    如果你需要先准备 MYR 再前往医院，可以查看《Wise 向马来西亚转账》的实时费用及预计到账时间。

    FAQ

    常见问题

    外国人去马来西亚政府医院通常需要押金吗？

    是否需要押金，通常取决于就诊类型、是否住院、是否属于急诊，以及具体医院和个案情况。住院或临时入院时尤其值得提前确认。旧帖或网络分享中的具体金额，不应直接视为当前收费标准。

    马来西亚政府医院接受银行卡吗？

    不同医院、部门及收费柜台的付款安排可能有所不同。比较稳妥的做法，是在出发前或登记后尽早向医院收费柜台确认是否接受国际银行卡、本地银行卡、转账或其他付款方式。

    外国人看 KKM 专科通常需要转诊吗？

    在非急症情况下，部分专科服务可能需要先经过 Klinik Kesihatan 或私人诊所初诊，再由医生提供 surat rujukan（转诊信），之后安排专科就诊。具体是否需要转诊，以及如何预约，仍应以相关医院和科室的最新要求为准。

    政府医院和私立医院应该怎么选？

    可以根据预算、等待时间、语言支持、病情紧急程度及当下的支付能力进行考虑。政府医院和私立医院在收费、就诊流程、预约方式及服务安排方面可能存在差异，因此最好根据自己的实际情况比较。

    没有国际医疗保险也能去马来西亚政府医院吗？

    一般可以就医，但没有保险时，更需要提前准备身份证件、MYR 付款方式，以及可能涉及的押金或其他费用。同时建议保存完整的账单、收据和医疗文件，以便日后留档或申请其他适用的费用报销。

    资料来源

    1. 马来西亚卫生部医院目录：查找马来西亚卫生部（KKM）旗下医院及相关医疗机构。
    2. 马来西亚卫生部收费资料：核对政府医疗服务的收费框架及相关费用。
    3. 外国儿童收费资格表：查看外国儿童相关收费资格及适用情况。
    4. 马来西亚卫生部培训医院名单：辅助确认部分马来西亚卫生部旗下医院。
    5. Wise 官方页面：核对 MYR 转账、汇款及相关账户功能。
    6. Cigna 官方页面：了解国际医疗保险、保障范围及理赔相关信息。

    资料检查日期：2026 年 9 月 24 日

    Cherry Lee

    关于作者

    李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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