马来西亚处方药指南：外籍人士如何续方、配药与支付药费

如果你患有慢性病，或长期服用激素、甲状腺、心血管、糖尿病或精神科药物，提前了解当地的处方和配药流程会方便很多。尤其是刚搬到马来西亚的外籍人士，原本在其他国家使用的处方和配药方式，未必能直接套用到当地。 本文会介绍马来西亚常见的续方及配药方式，包括私立诊所、医院药房和社区药房的区别，以及每月药费的付款安排。文中涉及的具体处方要求、药品供应和付款方式，仍应以医生、药房或相关机构当时的规定为准。

重点概览 马来西亚部分处方药需要由当地合资格医生开具或确认处方，不能假设海外旧处方可以直接续用。

私立诊所常见看诊后直接配药，医院药房则较常用于专科复诊和长期治疗。

续方前准备好旧处方、药盒标签、过敏史和目前的用药剂量，可以帮助医生更快了解你的用药情况。

如果每月都使用海外账户支付 RM 药费，除了药品本身的价格，还应留意汇率、外币交易费及转账费用。

Wise 可以作为管理 MYR 资金的其中一种方式，但实际能否使用 Wise 多币种卡或其他付款方式，仍取决于医院、诊所或药房的收款安排。 Wise 多币种借记卡 在马来西亚和海外消费时，少一点汇率烦恼。Wise 卡适合旅行、搬家或经常跨境消费的人。



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马来西亚的处方药是怎么运作的？ 在马来西亚，处方药的管理涉及药物类别、处方要求以及谁可以开具和供应药物等问题。马来西亚卫生部发布的 Poisons Act 1952 and Regulations 是了解相关规定的重要资料。1 对于外籍人士来说，一个比较明显的区别是，不同医疗机构的看诊和配药流程可能不一样。在一些私立诊所，看完医生后可以直接在诊所领取药物；如果是在医院接受专科治疗，则可能由医院药房负责配药。 公立医疗系统和私立医疗系统的流程也有所不同。因此，如果你是刚搬到马来西亚，最好先向准备就诊的医疗机构确认：需要什么处方、在哪里取药，以及是否可以在其他药房配药。 私立诊所、医院药房和社区药房有什么区别？ 就诊场景 谁开药 谁收费 适合什么情况 私立诊所 全科医生或专科医生 诊所前台或诊所配药柜台 小病、稳定慢性病复诊，以及希望看诊后直接取药 医院药房 医院门诊医生或专科医生 医院账单系统或药房柜台 专科长期用药、需要定期复诊或持续监测 社区药房 药剂师不能替代医生开具需要处方的药物 药房柜台 查询药品库存、用药咨询，以及在符合处方和药房要求的情况下配药 Caring Pharmacy、BIG Pharmacy、Alpro 和 AA Pharmacy 等社区药房，都可以作为查询药品库存和配药流程的渠道。不过，能否直接配你的药，仍取决于药物类别、处方要求和具体门店的规定。

外籍人士如何拿处方、续方和配药？ 如果需要长期服药，比较简单的做法是先预约复诊，并带上之前的用药资料。医生确认目前的病情和用药情况后，再决定是否继续原来的药物和剂量。 实际配药时，也建议提前确认药物在哪里领取。有些药可以在看诊机构直接取得，有些则需要到指定的医院药房或其他符合要求的药房领取。 复诊时，可以向医生或药剂师确认以下几个问题： 药物的通用名称是什么？

目前的剂量是否需要调整？

这次处方可以供应多少天？

下一次续方是否需要再次看诊？

这张处方是否可以在其他药房配药？ 即使是长期使用的药物，也不能假设以后每次都可以直接照旧领取。医生可能会根据病情、检查结果和用药情况决定是否继续原来的治疗方案。 如果你每个月都需要续药，可以提前几天检查剩余药量，再预约复诊。拿到新处方后，同时确认取药地点和付款方式，并保存好处方及收据，之后查询药费或申请保险理赔时会比较方便。 续方前要准备什么？ 护照或其他身份证明

现有药盒、药袋标签或最近一次配药记录

旧处方或最近一次购药记录

已知的药物过敏史

目前正在服用的其他药物

每种药物的剂量和服用时间

目前大约还剩多少药 如果医生无法确认你之前使用的药物，也可以直接把药盒或药袋带到诊所。药品的英文名称、剂量和规格通常比单纯记住药片的外观更有帮助。 海外旧处方在马来西亚能直接续吗？ 不能假设海外旧处方在马来西亚一定可以直接续用。是否接受海外处方，需要视乎医疗机构的规定、药物类别、处方内容以及当地医生的判断。海外处方和用药记录可以帮助医生了解你的治疗历史，但不代表可以自动取代当地医生的评估。 如果担心药物快要用完，最好不要等到最后一天才处理。可以提前联系准备就诊的诊所、医院药房或社区药房，询问是否需要重新看诊或提供当地处方。 对于精神科药物、激素类药物，以及需要定期检查或监测的长期药物，更应先向当地医生确认，不要自行延长服药时间、减少剂量或更换药物。 Cigna Global Cigna Global 提供专为长期在马来西亚生活（12 个月以上）的人士设计的国际医疗保险，可以根据你的实际需要量身配置保障范围、与眾多医疗机构直接结算费用、处理复杂情况，以及全球医疗保障，医疗网络覆盖超过 150 万名医生、专科医师和治疗师。 前往官网

每月药费怎么跨境支付才更省心？ 对于长期服药的人来说，药费通常是每个月都会出现的固定支出。如果收入仍然来自中国、新加坡、英国或其他国家，就需要考虑如何把海外资金转换成 MYR，再支付当地的医疗或药房费用。 除了药品价格本身，还可能涉及银行卡的外币交易费用、汇率差价以及跨境转账费用。因此，如果每个月都有类似支出，可以提前比较不同付款方式的实际成本。 如果你正在比较海外转账、本地账户和电子支付等不同方式，也可以参考《马来西亚国际汇款指南》。 直接用海外银行卡或国际转账，为什么总成本可能更高？ 如果药房收取的是 MYR，使用海外银行卡付款时，最终扣款金额不一定只取决于药品价格。 部分银行卡可能收取外币交易费用，汇率也可能与市场汇率存在差异。如果选择国际转账，则可能涉及转账手续费，以及不同银行或付款路径产生的其他费用。 Maybank、CIMB、Public Bank 等银行的付款和收款安排也各有不同。因此，在付款前最好先问清楚医疗机构接受哪一种方式，例如： 信用卡或借记卡

银行转账

网上付款链接

本地账户付款

其他指定付款方式 这样可以避免到了柜台才发现原本准备的付款方式无法使用。 在什么情况下适合用多币种卡维持 MYR 余额并支付药费？ 如果你每个月都有固定的药费支出，或者家人需要定期从海外给你补充生活费，可以考虑提前安排 MYR 资金，而不是每次付款前才临时换汇。 《Wise 马来西亚使用指南》介绍了 Wise 在马来西亚的跨境汇款和日常使用方式，可以作为了解相关流程的参考。如果使用 Wise，可以先查看换汇费用，再根据自己的每月支出安排资金。5 Wise 多币种卡则可以在明确接受该卡网络的医院、诊所或药房使用。7 不过，不能假设所有医疗机构都接受 Wise 多币种卡。因此，如果你准备依靠这张卡支付每月药费，最好先向常去的医院或药房确认。需要了解最新费用时，可以直接查看 Wise 马来西亚费用与定价。 立即免费开户 Wise

这些处方药风险一定要避免 需要长期服药时，很多人第一反应都是先找到可以拿药的地方，却容易忽略药品本身是否正规、安全。以下几类情况，外籍人士尤其值得留意： 不要通过不明电商、社交平台卖家或其他非正规渠道购买处方药。 根据 Malaysian Journal of Pharmacy 的相关研究，在研究样本中，有 93.4% 的处方药未在马来西亚药品监管体系中注册。 8

购买前可以先查询药品注册信息。 可通过 NPRA 的 QUEST3+ 注册产品查询核对药品是否属于已注册产品。 2

留意药品的储存要求。 部分药物需要冷藏、避光或在特定温度下保存，尤其是需要长期服用的药物，购买后应按照包装或药剂师提供的说明保存。

不要自行调整剂量或停药。 也不要直接按照其他国家药盒上的旧说明服用，尤其是在药品规格、剂量或使用方法可能不同的情况下。

不要假设所有处方药都可以配送到家。 例如，公立医疗系统的 Ubat Melalui Pos 1Malaysia Service 主要针对符合条件的稳定慢性病复诊患者，是否能够使用这项服务，要由原医疗机构根据患者情况、药物种类及相关条件确认。3 作者 Cherry 小提示 如果你是刚搬到马来西亚，第一次购买长期处方药时，可以先拍下药盒正面、药品名称、剂量和注册资料。之后无论是去医院、诊所还是社区药房，都比较容易向医生或药剂师说明自己原本使用的药物。