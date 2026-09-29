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医疗基础

马来西亚处方药指南：外籍人士如何续方、配药与支付药费

在马来西亚长期生活后，处方药往往会变成日常生活的一部分。对于需要长期服药的人来说，每隔一段时间都要预约复诊、续开处方、领取药物，再处理付款和收据。

Cherry Lee
作者：
Cristen T
编辑：
更新于
身穿白大褂的医生特写，正手持钢笔在写字板上的医疗表格或病假条（MC）上签字填写。

如果你患有慢性病，或长期服用激素、甲状腺、心血管、糖尿病或精神科药物，提前了解当地的处方和配药流程会方便很多。尤其是刚搬到马来西亚的外籍人士，原本在其他国家使用的处方和配药方式，未必能直接套用到当地。

本文会介绍马来西亚常见的续方及配药方式，包括私立诊所、医院药房和社区药房的区别，以及每月药费的付款安排。文中涉及的具体处方要求、药品供应和付款方式，仍应以医生、药房或相关机构当时的规定为准。

重点概览

  • 马来西亚部分处方药需要由当地合资格医生开具或确认处方，不能假设海外旧处方可以直接续用。
  • 私立诊所常见看诊后直接配药，医院药房则较常用于专科复诊和长期治疗。
  • 续方前准备好旧处方、药盒标签、过敏史和目前的用药剂量，可以帮助医生更快了解你的用药情况。
  • 如果每月都使用海外账户支付 RM 药费，除了药品本身的价格，还应留意汇率、外币交易费及转账费用。
  • Wise 可以作为管理 MYR 资金的其中一种方式，但实际能否使用 Wise 多币种卡或其他付款方式，仍取决于医院、诊所或药房的收款安排。

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    • 马来西亚的处方药是怎么运作的？

    在马来西亚，处方药的管理涉及药物类别、处方要求以及谁可以开具和供应药物等问题。马来西亚卫生部发布的 Poisons Act 1952 and Regulations 是了解相关规定的重要资料。1

    对于外籍人士来说，一个比较明显的区别是，不同医疗机构的看诊和配药流程可能不一样。在一些私立诊所，看完医生后可以直接在诊所领取药物；如果是在医院接受专科治疗，则可能由医院药房负责配药。

    公立医疗系统和私立医疗系统的流程也有所不同。因此，如果你是刚搬到马来西亚，最好先向准备就诊的医疗机构确认：需要什么处方、在哪里取药，以及是否可以在其他药房配药。

    马来西亚卫生部发布的 Poisons Act 1952 and Regulations

    私立诊所、医院药房和社区药房有什么区别？

    就诊场景谁开药谁收费适合什么情况
    私立诊所全科医生或专科医生诊所前台或诊所配药柜台小病、稳定慢性病复诊，以及希望看诊后直接取药
    医院药房医院门诊医生或专科医生医院账单系统或药房柜台专科长期用药、需要定期复诊或持续监测
    社区药房药剂师不能替代医生开具需要处方的药物药房柜台查询药品库存、用药咨询，以及在符合处方和药房要求的情况下配药

    Caring Pharmacy、BIG Pharmacy、Alpro 和 AA Pharmacy 等社区药房，都可以作为查询药品库存和配药流程的渠道。不过，能否直接配你的药，仍取决于药物类别、处方要求和具体门店的规定。

    Caring Pharmacy 官网
    BIG Pharmacy 官网

    外籍人士如何拿处方、续方和配药？

    如果需要长期服药，比较简单的做法是先预约复诊，并带上之前的用药资料。医生确认目前的病情和用药情况后，再决定是否继续原来的药物和剂量。

    实际配药时，也建议提前确认药物在哪里领取。有些药可以在看诊机构直接取得，有些则需要到指定的医院药房或其他符合要求的药房领取。

    复诊时，可以向医生或药剂师确认以下几个问题：

    • 药物的通用名称是什么？
    • 目前的剂量是否需要调整？
    • 这次处方可以供应多少天？
    • 下一次续方是否需要再次看诊？
    • 这张处方是否可以在其他药房配药？

    即使是长期使用的药物，也不能假设以后每次都可以直接照旧领取。医生可能会根据病情、检查结果和用药情况决定是否继续原来的治疗方案。

    如果你每个月都需要续药，可以提前几天检查剩余药量，再预约复诊。拿到新处方后，同时确认取药地点和付款方式，并保存好处方及收据，之后查询药费或申请保险理赔时会比较方便。

    续方前要准备什么？

    • 护照或其他身份证明
    • 现有药盒、药袋标签或最近一次配药记录
    • 旧处方或最近一次购药记录
    • 已知的药物过敏史
    • 目前正在服用的其他药物
    • 每种药物的剂量和服用时间
    • 目前大约还剩多少药

    如果医生无法确认你之前使用的药物，也可以直接把药盒或药袋带到诊所。药品的英文名称、剂量和规格通常比单纯记住药片的外观更有帮助。

    海外旧处方在马来西亚能直接续吗？

    不能假设海外旧处方在马来西亚一定可以直接续用。是否接受海外处方，需要视乎医疗机构的规定、药物类别、处方内容以及当地医生的判断。海外处方和用药记录可以帮助医生了解你的治疗历史，但不代表可以自动取代当地医生的评估。

    如果担心药物快要用完，最好不要等到最后一天才处理。可以提前联系准备就诊的诊所、医院药房或社区药房，询问是否需要重新看诊或提供当地处方。

    对于精神科药物、激素类药物，以及需要定期检查或监测的长期药物，更应先向当地医生确认，不要自行延长服药时间、减少剂量或更换药物。

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    每月药费怎么跨境支付才更省心？

    对于长期服药的人来说，药费通常是每个月都会出现的固定支出。如果收入仍然来自中国、新加坡、英国或其他国家，就需要考虑如何把海外资金转换成 MYR，再支付当地的医疗或药房费用。

    除了药品价格本身，还可能涉及银行卡的外币交易费用、汇率差价以及跨境转账费用。因此，如果每个月都有类似支出，可以提前比较不同付款方式的实际成本。

    如果你正在比较海外转账、本地账户和电子支付等不同方式，也可以参考《马来西亚国际汇款指南》

    直接用海外银行卡或国际转账，为什么总成本可能更高？

    如果药房收取的是 MYR，使用海外银行卡付款时，最终扣款金额不一定只取决于药品价格。

    部分银行卡可能收取外币交易费用，汇率也可能与市场汇率存在差异。如果选择国际转账，则可能涉及转账手续费，以及不同银行或付款路径产生的其他费用。

    Maybank、CIMB、Public Bank 等银行的付款和收款安排也各有不同。因此，在付款前最好先问清楚医疗机构接受哪一种方式，例如：

    • 信用卡或借记卡
    • 银行转账
    • 网上付款链接
    • 本地账户付款
    • 其他指定付款方式

    这样可以避免到了柜台才发现原本准备的付款方式无法使用。

    在什么情况下适合用多币种卡维持 MYR 余额并支付药费？

    如果你每个月都有固定的药费支出，或者家人需要定期从海外给你补充生活费，可以考虑提前安排 MYR 资金，而不是每次付款前才临时换汇。

    《Wise 马来西亚使用指南》介绍了 Wise 在马来西亚的跨境汇款和日常使用方式，可以作为了解相关流程的参考。如果使用 Wise，可以先查看换汇费用，再根据自己的每月支出安排资金。5 Wise 多币种卡则可以在明确接受该卡网络的医院、诊所或药房使用。7

    不过，不能假设所有医疗机构都接受 Wise 多币种卡。因此，如果你准备依靠这张卡支付每月药费，最好先向常去的医院或药房确认。需要了解最新费用时，可以直接查看 Wise 马来西亚费用与定价

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    如何降低长期处方药的总成本

    长期用药时，可以从药品、复诊和付款三个方面控制预算。

    复诊时，可以询问医生或药剂师：

    • 是否有适合自己的通用名药物
    • 一次处方可以开多少天
    • 是否需要每月复诊
    • 是否可以一次领取较长时间的药物
    • 药物是否可以在其他符合要求的药房购买

    不过，是否可以更换药物、调整剂量或延长处方周期，必须由医生根据你的情况决定。

    如果你的收入来自海外，也可以同时考虑本地银行账户和跨境转账安排。《马来西亚银行开户》可以作为了解外国人在马来西亚开户流程的参考。

    对于长期居住或退休人士，药费也可以纳入每月医疗预算中，并结合其他生活费及开支 一起规划。需要注意的是，降低药费并不代表可以自行减少药量、延长两次服药之间的时间，或自行更换药物。任何药物调整都应先咨询医生或药剂师。

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    保险报销、自费与发票留存要核对什么？

    如果你购买了国际医疗保险，不要只保存最终付款金额。建议把处方副本、药品名称及剂量、分项收据、正式发票、就诊证明、医生记录或诊断文件及电子支付记录留好，这样在日后申请理赔时，可以更容易说明药物是什么、为什么需要，以及实际支付了多少。

    不同保险计划对门诊处方药的保障也可能不同。有些计划可能设有免赔额、年度限额、指定医疗网络或其他条件。以 Cigna 等国际医疗保险为例，具体保障范围和理赔方式仍应以你所购买的计划文件及最新保单条款为准，不能单凭保险公司的名称判断某项药费一定可以报销。

    Cigna 国际医疗保险网页

    这些处方药风险一定要避免

    需要长期服药时，很多人第一反应都是先找到可以拿药的地方，却容易忽略药品本身是否正规、安全。以下几类情况，外籍人士尤其值得留意：

    • 不要通过不明电商、社交平台卖家或其他非正规渠道购买处方药。 根据 Malaysian Journal of Pharmacy 的相关研究，在研究样本中，有 93.4% 的处方药未在马来西亚药品监管体系中注册。8
    • 购买前可以先查询药品注册信息。 可通过 NPRA 的 QUEST3+ 注册产品查询核对药品是否属于已注册产品。2
    • 留意药品的储存要求。 部分药物需要冷藏、避光或在特定温度下保存，尤其是需要长期服用的药物，购买后应按照包装或药剂师提供的说明保存。
    • 不要自行调整剂量或停药。 也不要直接按照其他国家药盒上的旧说明服用，尤其是在药品规格、剂量或使用方法可能不同的情况下。
    • 不要假设所有处方药都可以配送到家。 例如，公立医疗系统的 Ubat Melalui Pos 1Malaysia Service 主要针对符合条件的稳定慢性病复诊患者，是否能够使用这项服务，要由原医疗机构根据患者情况、药物种类及相关条件确认。3
    Malaysian Journal of Pharmacy 的相关研究数据资讯
    NPRA 的 QUEST3+ 注册产品查询网站
    公立医疗系统的 Ubat Melalui Pos 1Malaysia Service 网页
    image of insider

    作者

    Cherry

    小提示

    如果你是刚搬到马来西亚，第一次购买长期处方药时，可以先拍下药盒正面、药品名称、剂量和注册资料。之后无论是去医院、诊所还是社区药房，都比较容易向医生或药剂师说明自己原本使用的药物。

    如何管理每月的处方药开支？

    对于需要长期用药的人来说，每月药费通常是一笔固定的生活支出。如果收入或家庭支援来自海外，每次支付 MYR 药费时，都可能涉及换汇、刷卡或跨境转账。

    Wise 的其中一种使用方式，是提前将部分预算转换为 MYR，再用于日常支出。这样做的好处是可以把每月药费单独计算和记录，而不需要每次付款时才临时换汇。不过，实际是否方便，仍然取决于医院、诊所或药房接受的付款方式。

    Wise Payments Malaysia Sdn Bhd 在马来西亚国家银行的相关名录中列为非银行电子货币发行机构。4 如果你考虑使用 Wise 管理日常 MYR 支出，可以先确认自己的付款场景是否适合。

    点击查询 Wise 实时 MYR 汇率与手续费

    如果主要目的是管理固定的 MYR 药费预算，可以先查看 Wise 马来西亚账户页面。如果更关注在医院或药房刷卡是否方便，则可以进一步查看 Wise 多币种卡页面 的最新功能、费用及当地可用性。

    需要注意的是，Wise 账户或 Wise 多币种卡并不意味着所有医院、诊所或药房都可以使用。付款前仍应以商户当时提供的付款方式为准。

    Wise 借记卡网页

    在马来西亚，Wise (Wise Payments Malaysia Sdn. Bhd.) 是由马来西亚国家银行 (Bank Negara Malaysia) 授权的汇款（Money-Changing）及汇款业务（Remittance）执照持有者，受《2011年金钱服务业务法》（Money Services Business Act 2011）监管。

    FAQ

    常见问题

    马来西亚处方药一定要医生处方吗？

    多数处方药需要有效处方，但具体要求会根据药物类别和医疗机构的配药流程而有所不同。如果你持有海外处方，最好在前往药房前先确认该处方是否可以使用，以及是否需要由马来西亚当地医生重新开具。

    外国人可以在马来西亚续开长期处方药吗？

    一般可以，但是否需要重新看诊，要根据药物种类、病情以及医疗机构的要求决定。复诊时带上旧处方、现有药盒和最近一次的用药记录，可以帮助医生更快了解你的用药情况。

    私立医院药房和社区药房，哪个更适合续药？

    两者的使用场景有所不同。需要专科医生持续跟进、药物较复杂或需要定期检查的情况，通常会在医院继续配药；如果是病情稳定、处方已经明确的长期用药，则可以先向社区药房查询库存及配药要求。

    不过，社区药房是否能够配发某一种处方药，仍要视乎药物类别、处方以及药房本身的规定。

    处方药可以邮寄到家吗？

    部分公立医疗系统的慢性病患者可以使用药物配送服务，但并非所有患者和药物都符合条件。以 Ubat Melalui Pos 1Malaysia Service 为例，是否可以使用相关服务，要根据患者情况、药物种类及原医疗机构的安排确认。

    用 Wise 多币种卡在马来西亚药房付款前要确认什么？

    首先确认医院或药房是否接受 Wise 多币种卡对应的卡网络；付款时再确认交易是否以 MYR 结算，以及账户是否有足够余额。

    如果药房不接受该卡，或者只接受本地转账、现金或其他付款方式，就需要准备另一种支付方式。因此，长期用药的人最好不要只准备一种付款渠道。

    资料来源

    1. 马来西亚卫生部药学服务项目 – Poisons Act 1952 and Regulations：用于核对马来西亚处方药及毒药监管相关规定。
    2. NPRA / QUEST3+ 注册产品查询：用于核对药品注册及产品查询信息。
    3. 马来西亚卫生部药学服务项目 – Ubat Melalui Pos 1Malaysia Service：用于核对公立医疗系统药物邮寄服务的适用范围及相关要求。
    4. 马来西亚卫生部药学服务项目常见问题：用于补充马来西亚药品及药学服务相关常见问题。
    5. Bank Negara Malaysia – Wise Payments Malaysia Sdn Bhd：用于核对 Wise Payments Malaysia Sdn Bhd 在马来西亚的监管及机构信息。
    6. Wise 马来西亚费用与定价：用于核对 Wise 在马来西亚的费用及定价信息。
    7. Wise 马来西亚账户页面： 用于核对 Wise 账户及 MYR 资金管理相关功能。
    8. Wise 马来西亚卡页面：用于核对 Wise 卡在马来西亚的相关功能及使用信息。
    9. Malaysian Journal of Pharmacy – Patterns of Prescription Medicines Sale Through E-Marketplace in Malaysia and Associating Factors：用于引用有关马来西亚线上平台销售处方药及药品注册情况的研究数据。

    资料检查日期：2026 年 9 月 27 日

    Cherry Lee

    关于作者

    李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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