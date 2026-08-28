马来西亚EPF是什么？三大账户、55岁提款与退休规划完整指南

重点概览 EPF/KWSP 是以退休储蓄为主要目的的强制储蓄制度，并非普通活期存款。

现行新缴款通常按 75%、15%、10% 分配至三个账户。

三个账户分别是 Akaun Persaraan、Akaun Sejahtera 和 Akaun Fleksibel。

满 55 岁后，三个账户会合并至 Akaun 55；55 岁后继续工作的新增缴款通常进入 Akaun Emas。

Akaun Fleksibel 在符合相关条件时可以提款，最低提款金额为 RM50。

外籍员工的离境提款，与 55 岁、60 岁年龄提款属于不同的申请路径。

EPF现在有哪三个账户？ EPF 已采用三账户结构。过去常见的第一户口（Account 1）和第二户口（Account 2）已对应新的账户安排，因此阅读旧资料时要特别注意版本（最后更新日期：2024 年 5 月 17 日）。1 账户 主要用途 55岁前的常见情况 第一户口 Akaun Persaraan 主要用于退休储蓄 一般不能直接提取，但部分特定安排另有规定 第二户口 Akaun Sejahtera 教育、医疗、住房等指定用途 符合相关条件时可以提款 第三户口 Akaun Fleksibel（灵活户口） 短期灵活需求 符合条件时可以提款，最低 RM50 第一户口、第二户口和第三户口分别做什么？ 现行新缴款通常会按 75% 分配至 Akaun Persaraan、15% 分配至 Akaun Sejahtera，以及10%分配至 Akaun Fleksibel。Akaun Persaraan 主要用于退休储蓄，Akaun Sejahtera 则用于退休前的特定合资格用途，而 Akaun Fleksibel 提供相对更灵活的资金使用方式。 不过，“灵活户口” 并不代表可以随时、无限制提款。Akaun Fleksibel 的提款仍须符合相关年龄、账户余额及申请条件，最低提款金额为 RM 50。2 2024年后的变化，和旧的两户口制度有什么不同？ 账户结构调整后，EPF 从原来的两个账户改为三个账户，并加入 Akaun Fleksibel。原有第一户口和第二户口的余额分别转入新的 Akaun Persaraan 和 Akaun Sejahtera；Akaun Fleksibel 则按照当时的账户重组安排建立，之后新的 EPF 缴款再按照 75%、15%、10% 的比例分配。 因此，如果你看到旧资料仍写着 70% 或 30%，要注意那是旧账户结构下的分配方式，不应直接套用到现行规则。

EPF几岁可以拿钱，哪些情况可以提前提款？ 如果你最关心的是“EPF 几岁可以拿钱”，首先要把年龄提款、Akaun Fleksibel 提款、指定用途提款和离境提款分开来看。 情境 主要涉及账户 常见提款方式 去哪里核实 55岁 Akaun 55 可全额或部分提款，也可按适用规则选择 i-Emas KWSP Age 55 60岁 Akaun 55 + Akaun Emas 可全额或部分提款，也可按适用规则选择 i-Emas KWSP Age 60 第三户口提款 Akaun Fleksibel 符合条件时可提款，最低 RM50 KWSP Akaun Fleksibel 离境提款 符合条件时可涉及 EPF 储蓄 视身份及资格而定 KWSP Leaving Country 55岁和60岁提款怎么分？ 满 55 岁后，Akaun Persaraan、Akaun Sejahtera 和 Akaun Fleksibel 会合并至 Akaun 55。 符合条件的会员可以选择全额提款、部分提款，或按照适用规则申请 i-Emas 月度付款。 如果你 55 岁后继续工作，之后的新缴款通常会进入 Akaun Emas，并通常要到 60 岁才可提款。因此，55 岁提款和 60 岁提款并不是完全相同的流程；同样地，年龄提款也不要和外籍人士的离境提款混为一谈。3 如果你属于外籍员工或准备离开马来西亚，应根据自己的身份和离境情况查看相应的提款条件，而不是单纯按照年龄判断。 55岁前可以申请哪些部分提款？ 55 岁前，EPF 常见的提款途径包括 50 岁提款、教育、医疗、住房，以及第三户口 Akaun Fleksibel 的灵活提款。不同提款类型的资格、可提款金额和所需文件并不相同，因此与其记住所有规定，不如先确认自己属于哪一种提款情境，再到 KWSP 官方页面核对最新资格和申请要求。 如果提款后需要收款到马来西亚本地银行账户，也建议提前确认账户仍处于可用状态，并核对账户资料是否与 KWSP 记录一致。相关银行账户准备可参考《马来西亚银行开户指南》。 i-Lestari、i-Sinar、i-Citra现在还适用吗？ i-Lestari、i-Sinar 和 i-Citra 都属于疫情期间推出的特别提款安排，不应作为目前 EPF 的常规提款路径来理解。如果你现在需要提款，应根据自己的情况查看 KWSP 现行的提款类别，例如 Akaun Fleksibel、50 岁提款、55 岁及 60 岁提款，或符合条件的离境提款。

外籍员工离开马来西亚时，可以把EPF全部提出来吗？ 如果你是外籍员工并准备永久离开马来西亚，可以查看 KWSP 的离境提款。符合条件的非马来西亚公民，可申请提取 EPF 中符合规定的全部储蓄；这与 55 岁或 60 岁的年龄提款属于不同的提款路径。4 不过，离职并不等于自动获批全额提款。申请人仍需要符合离境提款的资格，并提交相应证明。例如，外派人士通常需要提供工作准证取消证明、辞职或合约终止证明，或符合要求的税务清税文件；外劳则通常需要提供马来西亚移民局的离境备忘录。 Cherry 小提示 外籍员工申请时，资料是否一致往往比想象中更重要。KWSP 明确列出，如果护照号码与 EPF 记录不一致，或个人资料不完整，可能需要额外的旧护照、雇主身份确认信或使馆确认文件。因此，提交前最好先核对 i-Akaun、护照资料和银行账户资料，尤其是姓名和证件号码。 如果你的离境流程还涉及税务清税，可以另外核对《马来西亚个人所得税指南》中的相关信息；本文不构成税务建议。 申请前要准备哪些文件和条件？ 申请前，建议先准备有效护照、与离境情况相符的证明文件，以及本人名下且仍然有效的银行账户资料。KWSP 的离境提款页面列明，申请通常需要提交身份证明、离境或终止受雇证明，以及符合要求的银行账户资料；如果护照号码或个人资料与 EPF 记录不一致，还可能需要额外的身份确认文件。5 不同身份需要准备的证明文件包括： 外派人士：工作准证取消证明、辞职或合约终止证明，或符合要求的税务清税文件

外劳：马来西亚移民局的离境备忘录 另外，2026 年 6 月起，非马来西亚公民也可通过 KWSP i-Akaun 申请 Akaun Fleksibel 提款，但其他提款类型仍须按照各自规定办理；因此，不要把“可以使用 i-Akaun”理解成所有 EPF 提款都能全程线上完成。

怎么通过KWSP i-Akaun申请和核对进度 i-Akaun 可以用来查看 EPF 账户资料、提交部分提款申请，以及查看相关交易状态。不过，不同提款类型的申请渠道并不完全相同，因此申请前应先确认自己符合哪一种提款条件，以及该提款目前支持哪些申请方式。6 一般操作可以按照以下步骤进行： 登录 KWSP i-Akaun App 或 i-Akaun 会员网页端 进入提款相关功能，选择适用的提款类型 核对个人身份及银行账户资料 按系统要求完成身份验证或提交所需文件 提交申请后，通过 i-Akaun 查看相关申请或交易状态 对于 Akaun Fleksibel，符合条件的会员可以通过 KWSP i-Akaun App 或 i-Akaun 会员网页申请，最低提款金额为 RM50。非马来西亚公民自 2026 年 6 月 27 日起也可通过这两个渠道申请 Akaun Fleksibel 提款，但其他提款类型仍须按照 KWSP 针对非马来西亚公民的现行程序办理。 如果使用 i-Akaun 时需要进行 e-KYC 身份验证，系统会要求使用有效身份证明文件和具备前置镜头的手机完成验证。如果 e-KYC 无法成功完成，则需要前往 EPF 办公室进行身份核实。