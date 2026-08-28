马来西亚EPF是什么？三大账户、55岁提款与退休规划完整指南

本文按现行 EPF 三账户结构整理。本文仅供一般信息参考，不构成财务、税务、法律或退休建议；具体资格、申请方式和文件要求，请以 KWSP 官网及 i-Akaun 最新说明为准。
EPF 全称是 Employees Provident Fund，马来文为 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja，简称 KWSP。下面会用简单的方式，带你了解三大账户、常见提款路径，以及外籍员工离境后的相关安排。
内容目录
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重点概览
- EPF/KWSP 是以退休储蓄为主要目的的强制储蓄制度，并非普通活期存款。
- 现行新缴款通常按 75%、15%、10% 分配至三个账户。
- 三个账户分别是 Akaun Persaraan、Akaun Sejahtera 和 Akaun Fleksibel。
- 满 55 岁后，三个账户会合并至 Akaun 55；55 岁后继续工作的新增缴款通常进入 Akaun Emas。
- Akaun Fleksibel 在符合相关条件时可以提款，最低提款金额为 RM50。
- 外籍员工的离境提款，与 55 岁、60 岁年龄提款属于不同的申请路径。
EPF/KWSP是什么，为什么在马来西亚工作的人都该懂？
EPF/KWSP 是马来西亚的退休储蓄安排，雇员和雇主会按照规定缴纳供款。其主要作用，是把工作期间累积的部分资金用于退休及其他符合条件的用途。
这意味着，如果你在马来西亚工作，EPF 不只是每个月工资单上的一个扣款项目，也会涉及退休储蓄、特定用途提款，以及离境后的资金安排。
如果你也在规划长期生活和退休安排，可以顺带了解《马来西亚退休养老指南》。
EPF现在有哪三个账户？
EPF 已采用三账户结构。过去常见的第一户口（Account 1）和第二户口（Account 2）已对应新的账户安排，因此阅读旧资料时要特别注意版本（最后更新日期：2024 年 5 月 17 日）。1
|账户
|主要用途
|55岁前的常见情况
|第一户口 Akaun Persaraan
|主要用于退休储蓄
|一般不能直接提取，但部分特定安排另有规定
|第二户口 Akaun Sejahtera
|教育、医疗、住房等指定用途
|符合相关条件时可以提款
|第三户口 Akaun Fleksibel（灵活户口）
|短期灵活需求
|符合条件时可以提款，最低 RM50
第一户口、第二户口和第三户口分别做什么？
现行新缴款通常会按 75% 分配至 Akaun Persaraan、15% 分配至 Akaun Sejahtera，以及10%分配至 Akaun Fleksibel。Akaun Persaraan 主要用于退休储蓄，Akaun Sejahtera 则用于退休前的特定合资格用途，而 Akaun Fleksibel 提供相对更灵活的资金使用方式。
不过，“灵活户口” 并不代表可以随时、无限制提款。Akaun Fleksibel 的提款仍须符合相关年龄、账户余额及申请条件，最低提款金额为 RM 50。2
2024年后的变化，和旧的两户口制度有什么不同？
账户结构调整后，EPF 从原来的两个账户改为三个账户，并加入 Akaun Fleksibel。原有第一户口和第二户口的余额分别转入新的 Akaun Persaraan 和 Akaun Sejahtera；Akaun Fleksibel 则按照当时的账户重组安排建立，之后新的 EPF 缴款再按照 75%、15%、10% 的比例分配。
因此，如果你看到旧资料仍写着 70% 或 30%，要注意那是旧账户结构下的分配方式，不应直接套用到现行规则。
EPF几岁可以拿钱，哪些情况可以提前提款？
如果你最关心的是“EPF 几岁可以拿钱”，首先要把年龄提款、Akaun Fleksibel 提款、指定用途提款和离境提款分开来看。
|情境
|主要涉及账户
|常见提款方式
|去哪里核实
|55岁
|Akaun 55
|可全额或部分提款，也可按适用规则选择 i-Emas
|KWSP Age 55
|60岁
|Akaun 55 + Akaun Emas
|可全额或部分提款，也可按适用规则选择 i-Emas
|KWSP Age 60
|第三户口提款
|Akaun Fleksibel
|符合条件时可提款，最低 RM50
|KWSP Akaun Fleksibel
|离境提款
|符合条件时可涉及 EPF 储蓄
|视身份及资格而定
|KWSP Leaving Country
55岁和60岁提款怎么分？
满 55 岁后，Akaun Persaraan、Akaun Sejahtera 和 Akaun Fleksibel 会合并至 Akaun 55。 符合条件的会员可以选择全额提款、部分提款，或按照适用规则申请 i-Emas 月度付款。
如果你 55 岁后继续工作，之后的新缴款通常会进入 Akaun Emas，并通常要到 60 岁才可提款。因此，55 岁提款和 60 岁提款并不是完全相同的流程；同样地，年龄提款也不要和外籍人士的离境提款混为一谈。3
如果你属于外籍员工或准备离开马来西亚，应根据自己的身份和离境情况查看相应的提款条件，而不是单纯按照年龄判断。
55岁前可以申请哪些部分提款？
55 岁前，EPF 常见的提款途径包括 50 岁提款、教育、医疗、住房，以及第三户口 Akaun Fleksibel 的灵活提款。不同提款类型的资格、可提款金额和所需文件并不相同，因此与其记住所有规定，不如先确认自己属于哪一种提款情境，再到 KWSP 官方页面核对最新资格和申请要求。
如果提款后需要收款到马来西亚本地银行账户，也建议提前确认账户仍处于可用状态，并核对账户资料是否与 KWSP 记录一致。相关银行账户准备可参考《马来西亚银行开户指南》。
i-Lestari、i-Sinar、i-Citra现在还适用吗？
i-Lestari、i-Sinar 和 i-Citra 都属于疫情期间推出的特别提款安排，不应作为目前 EPF 的常规提款路径来理解。如果你现在需要提款，应根据自己的情况查看 KWSP 现行的提款类别，例如 Akaun Fleksibel、50 岁提款、55 岁及 60 岁提款，或符合条件的离境提款。
外籍员工离开马来西亚时，可以把EPF全部提出来吗？
如果你是外籍员工并准备永久离开马来西亚，可以查看 KWSP 的离境提款。符合条件的非马来西亚公民，可申请提取 EPF 中符合规定的全部储蓄；这与 55 岁或 60 岁的年龄提款属于不同的提款路径。4
不过，离职并不等于自动获批全额提款。申请人仍需要符合离境提款的资格，并提交相应证明。例如，外派人士通常需要提供工作准证取消证明、辞职或合约终止证明，或符合要求的税务清税文件；外劳则通常需要提供马来西亚移民局的离境备忘录。
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小提示
外籍员工申请时，资料是否一致往往比想象中更重要。KWSP 明确列出，如果护照号码与 EPF 记录不一致，或个人资料不完整，可能需要额外的旧护照、雇主身份确认信或使馆确认文件。因此，提交前最好先核对 i-Akaun、护照资料和银行账户资料，尤其是姓名和证件号码。
如果你的离境流程还涉及税务清税，可以另外核对《马来西亚个人所得税指南》中的相关信息；本文不构成税务建议。
申请前要准备哪些文件和条件？
申请前，建议先准备有效护照、与离境情况相符的证明文件，以及本人名下且仍然有效的银行账户资料。KWSP 的离境提款页面列明，申请通常需要提交身份证明、离境或终止受雇证明，以及符合要求的银行账户资料；如果护照号码或个人资料与 EPF 记录不一致，还可能需要额外的身份确认文件。5
不同身份需要准备的证明文件包括：
- 外派人士：工作准证取消证明、辞职或合约终止证明，或符合要求的税务清税文件
- 外劳：马来西亚移民局的离境备忘录
另外，2026 年 6 月起，非马来西亚公民也可通过 KWSP i-Akaun 申请 Akaun Fleksibel 提款，但其他提款类型仍须按照各自规定办理；因此，不要把“可以使用 i-Akaun”理解成所有 EPF 提款都能全程线上完成。
怎么通过KWSP i-Akaun申请和核对进度
i-Akaun 可以用来查看 EPF 账户资料、提交部分提款申请，以及查看相关交易状态。不过，不同提款类型的申请渠道并不完全相同，因此申请前应先确认自己符合哪一种提款条件，以及该提款目前支持哪些申请方式。6
一般操作可以按照以下步骤进行：
- 登录 KWSP i-Akaun App 或 i-Akaun 会员网页端
- 进入提款相关功能，选择适用的提款类型
- 核对个人身份及银行账户资料
- 按系统要求完成身份验证或提交所需文件
- 提交申请后，通过 i-Akaun 查看相关申请或交易状态
对于 Akaun Fleksibel，符合条件的会员可以通过 KWSP i-Akaun App 或 i-Akaun 会员网页申请，最低提款金额为 RM50。非马来西亚公民自 2026 年 6 月 27 日起也可通过这两个渠道申请 Akaun Fleksibel 提款，但其他提款类型仍须按照 KWSP 针对非马来西亚公民的现行程序办理。
如果使用 i-Akaun 时需要进行 e-KYC 身份验证，系统会要求使用有效身份证明文件和具备前置镜头的手机完成验证。如果 e-KYC 无法成功完成，则需要前往 EPF 办公室进行身份核实。
收到EPF提款后，怎么更稳妥地转回中国？
如果你下一步准备把 EPF 款项汇回中国，可以先确认 KWSP 的实际付款方式，再分别比较本地银行和跨境汇款服务的汇率、费用及到账路径，而不是预先假设 EPF 可以直接汇入某个第三方平台。
如果 EPF 款项已经按照 KWSP 的付款方式到账，你之后需要把资金汇回中国，可以比较 Wise 等国际汇款服务与马来西亚本地银行的相关费用和汇率。7
Wise 更适合放在 EPF 完成付款之后的资金管理和跨境汇款环节，而不是作为 EPF 的提款渠道本身。使用 Wise 服务前，请查看官方网站了解服务范围、费用和限制条件。具体能否使用、支持哪些币种、费用如何计算，以及资金能否按照你的需求汇往中国，都应以 Wise 马来西亚地区最新官方页面及条款为准。8
Wise 是一家金融机构，并非银行。其服务范围、费用、支持货币和验证要求可能随地区及产品规则调整，因此在进行大额汇款前，建议先查看官方最新说明。在马来西亚，Wise (Wise Payments Malaysia Sdn. Bhd.) 是由马来西亚国家银行 (Bank Negara Malaysia) 授权的汇款（Money-Changing）及汇款业务（Remittance）执照持有者，受《2011年金钱服务业务法》（Money Services Business Act 2011）监管。
如果你想了解马来西亚常见的跨境汇款方式，可以参考《马来西亚国际汇款指南》。对于准备离开马来西亚的外籍员工来说，实际成本除了汇款手续费，也可能受到汇率、付款方式及收款路径影响。
FAQ
常见问题
EPF第三户口可以提款吗？
可以，但需要符合 Akaun Fleksibel 的提款条件。一般来说，会员须未满 55 岁，并且 Akaun Fleksibel 内有至少 RM50 的余额；最低提款金额也是 RM50。
外籍员工离开马来西亚后多久该申请 EPF 提款？
如果你属于符合条件的外籍员工，建议不要等到最后一刻才开始准备。KWSP 的离境提款要求申请人提供相应的离境或终止受雇证明，例如工作准证取消证明、雇主离职或合约终止文件，外劳则通常涉及离境备忘录。
EPF 提款可以直接汇到中国银行账户吗？
KWSP 对提款的付款方式有具体规定。符合条件的海外付款可以通过外汇票汇（FDD）或电汇（FTT）等方式处理，具体取决于适用的提款类型、币种和申请安排。
因此，如果你准备把 EPF 资金汇回中国，建议先确认 KWSP 实际采用的付款方式，再决定后续是否通过中国银行、马来西亚银行或其他跨境汇款服务处理。
外籍员工可以通过 i-Akaun 申请 EPF 提款吗？
视提款类型而定。 自 2026 年 6 月 27 日起，非马来西亚公民可以通过 KWSP i-Akaun App 和网页端申请 Akaun Fleksibel 提款；其他提款类型则仍须按照 KWSP 针对该提款类别规定的渠道和程序办理。
资料来源
- EPF Account Restructuring 2024：用于核实 2024 年后三账户名称、75%、15%、10% 的新缴款分配比例，以及 Akaun Fleksibel 属于新缴款分配的一部分。
- Akaun Fleksibel (Account 3) Withdrawal：用于核实第三户口最低提款金额 RM50、线上申请渠道、获批后通常 3 个工作日内到账，以及相关身份验证要求。
- Age 55 & 60 Withdrawal：用于核实 55 岁时账户并入 Akaun 55、55 岁后继续工作时新缴款进入 Akaun Emas，以及 60 岁提款路径。
- Leaving Country Withdrawal：用于核实离境提款的适用对象、可提取全部储蓄、所需文件及海外付款方式。
- Employer Guide: Leaving The Country Withdrawal：用于补充外籍员工应尽早申请、护照资料与银行账户资料一致，以及账户需保持活跃等实务提醒。
- KWSP i-Akaun App: Features & Benefits：用于核实 i-Akaun 的线上账户管理功能及可申请的提款类型。
- Wise Fees & Pricing: Only Pay for What You Use：用于支持 Wise 费用查询及费用应以实时官方页面为准的表述。
- Wise Account: Multi-currency Account：用于支持 Wise 多币种账户可持有多种货币，以及先持有余额、之后再决定换汇或汇出的使用场景。
资料检查日期：2026 年 8 月 22 日