马来西亚公积金指南：EPF／KWSP 是什么？外籍人士如何提款并汇回海外？

这篇指南主要面向在马来西亚工作的华语读者，尤其是准备离境、接近退休年龄，或正在帮家人了解 KWSP 提款规则的人。先别急着处理汇款。比较稳妥的顺序是，先确认自己符合哪一种提款条件，再核对所需文件和收款账户，最后才安排换汇及汇回海外。 下文会从 55 岁、60 岁、离境提款以及旧称 “第二户口” 几个常见问题讲起，再整理申请时容易出错的资料和账户要求。由于 KWSP 的账户结构、提款条件和申请渠道可能调整，实际申请前仍应以 KWSP 最新官方资料为准。 內容目錄 重点概览

马来西亚的公积金是什么？

外籍人士什么时候可以提款？

申请前要准备什么？

资金到账后，如何汇回母国？

常见错误与避坑

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重点概览 公积金是什么 ：EPF／KWSP 是马来西亚的退休储蓄制度。

：EPF／KWSP 是马来西亚的退休储蓄制度。 外籍人士常见提款路径 ：55 岁、60 岁、离境提款，以及符合条件的其他提款。

：55 岁、60 岁、离境提款，以及符合条件的其他提款。 离境提款 常见文件 ：护照、工作准证取消或离职证明、离境相关文件及银行账户资料。

：护照、工作准证取消或离职证明、离境相关文件及银行账户资料。 55 岁 提款 ：满 55 岁后，可按规定从 Akaun 55 提款。

：满 55 岁后，可按规定从 Akaun 55 提款。 55 岁后继续工作 ：新供款会进入 Akaun Emas（黄金账户），一般到 60 岁后才可提款。

：新供款会进入 Akaun Emas（黄金账户），一般到 60 岁后才可提款。 提款后的资金：按 KWSP 规定支付至符合要求的账户或付款方式。

马来西亚的公积金是什么？ 雇员公积金（EPF）是马来西亚的退休储蓄制度，马来文名称为 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja（KWSP）。雇员和雇主按照规定供款，资金会累积在会员的 EPF 账户中，主要用于退休，也有部分符合条件的提款用途。 这里有一个容易混淆的地方：EPF、KWSP 和马来西亚雇员公积金局并不是完全相同的概念。EPF 通常指这套公积金制度，KWSP 是马来文名称，而马来西亚雇员公积金局则是负责管理这套制度的机构。 另外，中文读者常说的 “公积金利息”，KWSP 官方通常使用派息这个说法。会员可以通过 i-Akaun 查看账户资料和相关记录。 EPF、KWSP 和马来西亚雇员公积金局有什么区别？ 项目 含义 雇员公积金 马来西亚退休储蓄制度 EPF Employees Provident Fund 的英文简称 KWSP Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 的马来文简称 马来西亚雇员公积金局 负责管理 EPF 的官方机构 账户怎么分？“第二户口” 还能提款吗？ 如果你以前接触过马来西亚公积金，可能还会习惯说第二户口（Account 2）。不过，KWSP 的账户结构已经在 2024 年调整，目前主要分为 Akaun Persaraan、Akaun Sejahtera 和 Akaun Fleksibel。 因此，如果你现在搜索 “第二户口怎么提款”，不能直接把旧制第二户口的规则套到今天。过去的第二户口主要用于住房、教育、医疗等特定用途；现在则应根据新的账户结构和具体提款类别判断。不同账户的提款条件并不相同，办理前最好直接核对 KWSP 最新规定（最后更新日期：2023 年 4 月 3 日）。

外籍人士什么时候可以提款？ 对外籍人士来说，最需要先分清楚的是年龄提款和离境提款。目前 KWSP 对非马来西亚公民提供多种提款途径，包括 55 岁提款、60 岁提款、离境提款，以及符合条件的其他部分或全额提款。 如果你已经接近 55 岁，可以先看 55 岁退休提款；如果 55 岁后仍继续工作，则要进一步了解 Akaun Emas 和 60 岁提款规则。2 如果你准备结束在马来西亚的工作并离开当地，则更值得先查看离境提款。对于外籍员工，这通常是离境前需要重点处理的一项。 55岁与60岁提款有什么不同？ 项目 55岁 60岁 账户变化 Akaun Persaraan、Akaun Sejahtera 和 Akaun Fleksibel合并至 Akaun 55 Akaun 55 与 Akaun Emas 合并处理 可提款方式 全额、部分提款或 i-Emas 全额、部分提款或 i-Emas 55岁后继续工作 新供款进入 Akaun Emas 到 60 岁后可按规定提款 KWSP 目前规定，会员达到 55 岁后，原有三个账户的储蓄会合并至 Akaun 55，会员可以选择全额提款或 i-Emas 月度提款。如果 55 岁后继续工作，新供款会进入 Akaun Emas，并在达到 60 岁后才可按相关规则提款。非马来西亚公民同样适用相关55岁与60岁提款规定。 离开马来西亚提款适合谁？ 离境提款（Leaving the Country Withdrawal）主要适用于已经不再受雇、准备离开马来西亚的外籍员工和外劳，也包括放弃马来西亚国籍或永久居民身份、准备移居海外的人士。符合条件的会员可以申请提取全部 EPF 储蓄。1 不过，实际资格仍要根据个人身份和所提交的证明文件判断。 如果你是外籍员工，KWSP 建议在工作准证到期、雇佣关系终止或辞职日期前约两个月开始申请。证明离职或终止工作的文件，可以是马来西亚移民局出具的工作准证取消证明、雇主的辞职或终止合约信，或者所得税清税证明。 如果你属于外劳，通常需要提供马来西亚移民局出具的离境备忘录作为离境证明。5 一个很实际的提醒是，资料是否一致往往比想象中更重要。例如，护照号码与 EPF 记录不同，就可能需要提供旧护照或其他身份证明文件。申请前最好先把护照、EPF 记录和银行资料逐一核对。 自 2025 年 9 月 1 日起，离境备忘录（Check Out Memo）申请须通过 MyPASS@JIM Portal 或 FWCMS Portal 在线提交，移民局柜台不再受理人工申请。 Cherry 小提示 外籍员工如果确定即将结束在马来西亚的工作，建议提前处理离境提款。KWSP 目前特别提醒非马来西亚员工尽早申请，并先确认护照资料与银行记录一致，同时确保本地银行账户在付款完成前保持有效。

申请前要准备什么？ 真正容易卡住的，通常不是 “有没有资格”，而是文件有没有准备完整。申请前，建议先检查身份证明、护照、工作准证或离职证明、银行账户资料，以及 KWSP 当前要求的申请表格。 如果你还没有稳定的本地收款账户，或者准备在离境前关闭银行账户，可以先参考《马来西亚银行开户（2026）》。KWSP 的本地付款方式要求使用符合条件的 EPF 合作银行（panel bank）活跃账户。 文件、护照与银行账户要怎样核对？ 先检查这几项： 护照号码是否与 EPF 记录一致

银行账户姓名和身份资料是否一致

工作准证是否已经取消，或是否已经取得相应离职证明

外劳是否已经取得离境备忘录（Check Out Memo）

银行账户是否仍然有效，并属于 KWSP 接受的合作银行 如果护照号码与 EPF 记录不同，KWSP 可能要求提供登记 EPF 时使用的旧护照；如果个人资料不完整或不一致，也可能需要雇主或所属国家使馆提供身份确认文件。 申请渠道、时间点与处理注意事项 不要把 “可以线上查看” 理解成 “整个提款流程都能在线完成”。i-Akaun 可以用来查看账户记录、下载结单和核对个人资料，但具体提款方式还是要看你申请的提款类型，部分情况可能需要通过自助服务终端（SST）、柜台或其他指定渠道办理。4 另外，申请时间也不要拖到离境前最后几天。不同提款类型的处理时间、付款方式和申请渠道可能有所不同，最好提前确认当前要求，并预留补交文件和额外验证的时间。