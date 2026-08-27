马来西亚公积金指南：EPF／KWSP 是什么？外籍人士如何提款并汇回海外？

这篇指南主要面向在马来西亚工作的华语读者，尤其是准备离境、接近退休年龄，或正在帮家人了解 KWSP 提款规则的人。先别急着处理汇款。比较稳妥的顺序是，先确认自己符合哪一种提款条件，再核对所需文件和收款账户，最后才安排换汇及汇回海外。
下文会从 55 岁、60 岁、离境提款以及旧称 “第二户口” 几个常见问题讲起，再整理申请时容易出错的资料和账户要求。由于 KWSP 的账户结构、提款条件和申请渠道可能调整，实际申请前仍应以 KWSP 最新官方资料为准。
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重点概览
- 公积金是什么：EPF／KWSP 是马来西亚的退休储蓄制度。
- 外籍人士常见提款路径：55 岁、60 岁、离境提款，以及符合条件的其他提款。
- 离境提款常见文件：护照、工作准证取消或离职证明、离境相关文件及银行账户资料。
- 55 岁提款：满 55 岁后，可按规定从 Akaun 55 提款。
- 55 岁后继续工作：新供款会进入 Akaun Emas（黄金账户），一般到 60 岁后才可提款。
- 提款后的资金：按 KWSP 规定支付至符合要求的账户或付款方式。
马来西亚的公积金是什么？
雇员公积金（EPF）是马来西亚的退休储蓄制度，马来文名称为 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja（KWSP）。雇员和雇主按照规定供款，资金会累积在会员的 EPF 账户中，主要用于退休，也有部分符合条件的提款用途。
这里有一个容易混淆的地方：EPF、KWSP 和马来西亚雇员公积金局并不是完全相同的概念。EPF 通常指这套公积金制度，KWSP 是马来文名称，而马来西亚雇员公积金局则是负责管理这套制度的机构。
另外，中文读者常说的 “公积金利息”，KWSP 官方通常使用派息这个说法。会员可以通过 i-Akaun 查看账户资料和相关记录。
EPF、KWSP 和马来西亚雇员公积金局有什么区别？
|项目
|含义
|雇员公积金
|马来西亚退休储蓄制度
|EPF
|Employees Provident Fund 的英文简称
|KWSP
|Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 的马来文简称
|马来西亚雇员公积金局
|负责管理 EPF 的官方机构
账户怎么分？“第二户口” 还能提款吗？
如果你以前接触过马来西亚公积金，可能还会习惯说第二户口（Account 2）。不过，KWSP 的账户结构已经在 2024 年调整，目前主要分为 Akaun Persaraan、Akaun Sejahtera 和 Akaun Fleksibel。
因此，如果你现在搜索 “第二户口怎么提款”，不能直接把旧制第二户口的规则套到今天。过去的第二户口主要用于住房、教育、医疗等特定用途；现在则应根据新的账户结构和具体提款类别判断。不同账户的提款条件并不相同，办理前最好直接核对 KWSP 最新规定（最后更新日期：2023 年 4 月 3 日）。
外籍人士什么时候可以提款？
对外籍人士来说，最需要先分清楚的是年龄提款和离境提款。目前 KWSP 对非马来西亚公民提供多种提款途径，包括 55 岁提款、60 岁提款、离境提款，以及符合条件的其他部分或全额提款。
如果你已经接近 55 岁，可以先看 55 岁退休提款；如果 55 岁后仍继续工作，则要进一步了解 Akaun Emas 和 60 岁提款规则。2
如果你准备结束在马来西亚的工作并离开当地，则更值得先查看离境提款。对于外籍员工，这通常是离境前需要重点处理的一项。
55岁与60岁提款有什么不同？
|项目
|55岁
|60岁
|账户变化
|Akaun Persaraan、Akaun Sejahtera 和 Akaun Fleksibel合并至 Akaun 55
|Akaun 55 与 Akaun Emas 合并处理
|可提款方式
|全额、部分提款或 i-Emas
|全额、部分提款或 i-Emas
|55岁后继续工作
|新供款进入 Akaun Emas
|到 60 岁后可按规定提款
KWSP 目前规定，会员达到 55 岁后，原有三个账户的储蓄会合并至 Akaun 55，会员可以选择全额提款或 i-Emas 月度提款。如果 55 岁后继续工作，新供款会进入 Akaun Emas，并在达到 60 岁后才可按相关规则提款。非马来西亚公民同样适用相关55岁与60岁提款规定。
离开马来西亚提款适合谁？
离境提款（Leaving the Country Withdrawal）主要适用于已经不再受雇、准备离开马来西亚的外籍员工和外劳，也包括放弃马来西亚国籍或永久居民身份、准备移居海外的人士。符合条件的会员可以申请提取全部 EPF 储蓄。1 不过，实际资格仍要根据个人身份和所提交的证明文件判断。
如果你是外籍员工，KWSP 建议在工作准证到期、雇佣关系终止或辞职日期前约两个月开始申请。证明离职或终止工作的文件，可以是马来西亚移民局出具的工作准证取消证明、雇主的辞职或终止合约信，或者所得税清税证明。
如果你属于外劳，通常需要提供马来西亚移民局出具的离境备忘录作为离境证明。5 一个很实际的提醒是，资料是否一致往往比想象中更重要。例如，护照号码与 EPF 记录不同，就可能需要提供旧护照或其他身份证明文件。申请前最好先把护照、EPF 记录和银行资料逐一核对。
自 2025 年 9 月 1 日起，离境备忘录（Check Out Memo）申请须通过 MyPASS@JIM Portal 或 FWCMS Portal 在线提交，移民局柜台不再受理人工申请。
Cherry
小提示
外籍员工如果确定即将结束在马来西亚的工作，建议提前处理离境提款。KWSP 目前特别提醒非马来西亚员工尽早申请，并先确认护照资料与银行记录一致，同时确保本地银行账户在付款完成前保持有效。
申请前要准备什么？
真正容易卡住的，通常不是 “有没有资格”，而是文件有没有准备完整。申请前，建议先检查身份证明、护照、工作准证或离职证明、银行账户资料，以及 KWSP 当前要求的申请表格。
如果你还没有稳定的本地收款账户，或者准备在离境前关闭银行账户，可以先参考《马来西亚银行开户（2026）》。KWSP 的本地付款方式要求使用符合条件的 EPF 合作银行（panel bank）活跃账户。
文件、护照与银行账户要怎样核对？
先检查这几项：
- 护照号码是否与 EPF 记录一致
- 银行账户姓名和身份资料是否一致
- 工作准证是否已经取消，或是否已经取得相应离职证明
- 外劳是否已经取得离境备忘录（Check Out Memo）
- 银行账户是否仍然有效，并属于 KWSP 接受的合作银行
如果护照号码与 EPF 记录不同，KWSP 可能要求提供登记 EPF 时使用的旧护照；如果个人资料不完整或不一致，也可能需要雇主或所属国家使馆提供身份确认文件。
申请渠道、时间点与处理注意事项
不要把 “可以线上查看” 理解成 “整个提款流程都能在线完成”。i-Akaun 可以用来查看账户记录、下载结单和核对个人资料，但具体提款方式还是要看你申请的提款类型，部分情况可能需要通过自助服务终端（SST）、柜台或其他指定渠道办理。4
另外，申请时间也不要拖到离境前最后几天。不同提款类型的处理时间、付款方式和申请渠道可能有所不同，最好提前确认当前要求，并预留补交文件和额外验证的时间。
资金到账后，如何汇回母国？
很多人会把 KWSP 提款和国际汇款当成同一件事，但其实是两个步骤。比较简单的理解是：先完成 KWSP 提款并确认付款方式，再决定怎样把资金汇回海外。
如果你想比较本地银行电汇、汇款平台和不同入账方式，可以先阅读《马来西亚国际汇款指南》。真正需要比较的，不只是表面手续费，还包括汇率、到账方式、处理时间和身份验证要求。
先确认 KWSP 怎么付款，再安排汇款
你可以按这三步走：
- 如果在马来西亚收款，符合条件的活跃 KWSP 合作银行账户可以收到马币全额提款款项。如果银行入账失败，KWSP 可能改以银行本票支付。
- 如果使用海外付款方式，KWSP 官方目前列明，可以通过境外票汇（FDD）以文莱元或新加坡元付款；如果选择的货币不在这两个选项内，则会使用海外电汇（FTT）。
- 之后才比较跨境汇款方式。 如果款项已经进入你的马来西亚账户，再决定换成哪种货币、汇往哪个国家以及使用哪种汇款渠道。
如何安排从马来西亚汇款回国？
在 KWSP 完成提款并收到款项之后，可以考虑用 Wise 作为后续的资金管理和跨境汇款工具，而不是用来处理 EPF 提款本身。
如果款项已经汇入你的马来西亚银行账户，之后需要将资金汇往其他国家，可以再比较不同汇款方式的费用、汇率和到账安排，再决定是否使用 Wise。6, 7
Wise 是金融机构，并非银行。具体能否使用、支持哪些货币，以及相关费用和验证要求，都可能因地区和转账路线而不同，建议以 Wise 马来西亚官网的最新信息为准。你可以先查看 Wise 的定价页和支持国家及地区说明，再根据自己的汇款目的和收款国家选择合适的方式。
在马来西亚，Wise (Wise Payments Malaysia Sdn. Bhd.) 是由马来西亚国家银行 (Bank Negara Malaysia) 授权的汇款（Money-Changing）及汇款业务（Remittance）执照持有者，受《2011年金钱服务业务法》（Money Services Business Act 2011）监管。
Cherry
小提示
EPF 提款完成后，先确认资金已经安全到账，再考虑换汇和汇回海外。不要一开始就假设 KWSP 可以直接把款项汇到海外汇款平台；实际付款方式应以 KWSP 和银行的最新要求为准。
常见错误与避坑
很多外籍人士真正容易遇到的问题，是资料没有对上或者太晚开始准备。尤其是准备离开马来西亚的人，如果等到工作准证快到期才处理，遇到补文件或账户问题时，时间会比较被动。
比较常见的延误原因包括：
- 护照资料不一致：护照号码与 EPF 或银行记录不同，需要先核对个人资料。
- 银行账户无法收款：本地账户已经停用，或账户资料与申请资料不一致。
- 离境文件未准备好：工作准证取消证明、离境备忘录等所需文件尚未取得。
- 选错提款类别：不清楚自己应申请 55 岁提款、60 岁提款，还是离境提款。
- 参考了旧规则：EPF 账户结构和提款政策会调整，过去适用的特别提款安排不一定仍然有效。
- 申请时间太晚：临近离境才开始准备，补件、验证或付款安排都可能压缩时间。
特别是外籍员工，KWSP 目前建议在工作准证到期、雇佣关系终止或辞职日期前约两个月开始办理离境提款。3 与其等到最后阶段才处理，不如提前核对护照、EPF 记录、银行账户和离境文件，发现问题也还有时间补救。
本文仅供一般信息参考，不构成法律、税务、投资或财务建议。办理提款和汇款前，请以 KWSP、马来西亚移民局及相关官方页面最新资料为准。
FAQ
常见问题
EPF 是什么？
EPF 是马来西亚的雇员公积金制度，也就是用于退休储蓄的公积金计划。KWSP 是其马来文简称，由马来西亚雇员公积金局负责管理。
公积金怎样拿第二户口出来？
不能随时自由提取。是否可以提款，要看具体账户、提款用途以及当时适用的 KWSP 规则。由于账户结构近年已有调整，申请前最好直接查看 KWSP 最新的账户和提款条件。
55 岁公积金如何申请？
满 55 岁后，可以按照 KWSP 当前规定申请提款，包括全额或部分提款，以及符合条件的 i-Emas 月度提款。如果 55 岁后继续工作，新供款会进入 Akaun Emas，相关资金通常要到 60 岁后才能提取。
外劳公积金可以提现吗？
可以在符合条件的情况下申请，但具体要看你的身份、工作状态和所需离境证明。对于已经结束在马来西亚工作的外劳，离境提款通常是需要重点了解的提款途径。
新加坡公积金和马来西亚公积金有什么不同？
两者是完全不同的退休储蓄制度，分别受马来西亚和新加坡的法律及机构管理。马来西亚的 EPF/KWSP 规则不能直接套用到新加坡 CPF；如果你实际查询的是新加坡公积金，应以 CPF 官方规定为准。
资料来源
- KWSP：Leaving Country Withdrawal：用于核对离境提款的适用对象、申请文件、付款方式及本地银行账户要求。
- KWSP：Age 55 & 60 Withdrawal：用于核对 55 岁及 60 岁提款规则、Akaun 55、Akaun Emas、i-Emas 及相关申请渠道。
- KWSP：Employer Guide – Leaving the Country Withdrawal：用于核对非马来西亚员工提前办理离境提款、护照资料一致及银行账户保持有效等提醒。
- KWSP：i-Akaun：用于核对 i-Akaun 的官方名称及会员账户查询入口。
- 马来西亚移民局：Check Out Memo Applications Now Mandatory Online：用于核对 Check Out Memo 自 2025 年 9 月 1 日起改为线上申请的官方说明。
- Wise：Fees & Pricing：用于核对 Wise 马来西亚地区的费用查询入口，以及费用可能因功能、币种和转账方式而有所不同的说明。
- Wise Help Centre：Where can I use Wise?：用于核对 Wise 的服务覆盖范围、地区限制及产品可用性可能因所在地而异的说明。
资料检查日期：2026 年 8 月 18 日