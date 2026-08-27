国家/地区旗帜
Expatica徽标
免责声明

No topic

退休规划

马来西亚公积金指南：EPF／KWSP 是什么？外籍人士如何提款并汇回海外？

在马来西亚工作的外籍人士，最常问的其实是三个问题：EPF 是什么？什么时候可以提款？如果准备离开马来西亚，公积金又该怎么处理？

特写镜头下，一个彩色编织布艺钱包里露出了多张马来西亚令吉（MYR）纸币，包括绿色的 50 令吉和紫色的 100 令吉，钱包旁摆放着一台办公用的电子计算器，常用于理财、税务计算或商务概念的配图。
writer

已更新 27-8-2026

这篇指南主要面向在马来西亚工作的华语读者，尤其是准备离境、接近退休年龄，或正在帮家人了解 KWSP 提款规则的人。先别急着处理汇款。比较稳妥的顺序是，先确认自己符合哪一种提款条件，再核对所需文件和收款账户，最后才安排换汇及汇回海外。

下文会从 55 岁、60 岁、离境提款以及旧称 “第二户口” 几个常见问题讲起，再整理申请时容易出错的资料和账户要求。由于 KWSP 的账户结构、提款条件和申请渠道可能调整，实际申请前仍应以 KWSP 最新官方资料为准。

內容目錄

Wise 国际汇款 

Wise 提供国际汇款服务，采用中间市场汇率 (Mid-market rate)，绝无隐藏费用。取而代之的是透明且低廉的转换成本。当汇款金额超过等值 20,000 英镑（约合 26,000 美元）时，还可享受自动折扣和专属客服支持，大幅降低在马来西亚卖房后将资金汇回国的成本。立即填写 Wise 表单了解详情。

重点概览

  • 公积金是什么：EPF／KWSP 是马来西亚的退休储蓄制度。
  • 外籍人士常见提款路径：55 岁、60 岁、离境提款，以及符合条件的其他提款。
  • 离境提款常见文件：护照、工作准证取消或离职证明、离境相关文件及银行账户资料。
  • 55 岁提款：满 55 岁后，可按规定从 Akaun 55 提款。
  • 55 岁后继续工作：新供款会进入 Akaun Emas（黄金账户），一般到 60 岁后才可提款。
  • 提款后的资金：按 KWSP 规定支付至符合要求的账户或付款方式。

马来西亚的公积金是什么？

雇员公积金（EPF）是马来西亚的退休储蓄制度，马来文名称为 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja（KWSP）。雇员和雇主按照规定供款，资金会累积在会员的 EPF 账户中，主要用于退休，也有部分符合条件的提款用途。

这里有一个容易混淆的地方：EPF、KWSP 和马来西亚雇员公积金局并不是完全相同的概念。EPF 通常指这套公积金制度，KWSP 是马来文名称，而马来西亚雇员公积金局则是负责管理这套制度的机构。

另外，中文读者常说的 “公积金利息”，KWSP 官方通常使用派息这个说法。会员可以通过 i-Akaun 查看账户资料和相关记录。

马来西亞雇员公积金官网

EPF、KWSP 和马来西亚雇员公积金局有什么区别？

项目含义
雇员公积金马来西亚退休储蓄制度
EPFEmployees Provident Fund 的英文简称
KWSPKumpulan Wang Simpanan Pekerja 的马来文简称
马来西亚雇员公积金局负责管理 EPF 的官方机构

账户怎么分？“第二户口” 还能提款吗？

如果你以前接触过马来西亚公积金，可能还会习惯说第二户口（Account 2）。不过，KWSP 的账户结构已经在 2024 年调整，目前主要分为 Akaun Persaraan、Akaun Sejahtera 和 Akaun Fleksibel。

因此，如果你现在搜索 “第二户口怎么提款”，不能直接把旧制第二户口的规则套到今天。过去的第二户口主要用于住房、教育、医疗等特定用途；现在则应根据新的账户结构和具体提款类别判断。不同账户的提款条件并不相同，办理前最好直接核对 KWSP 最新规定（最后更新日期：2023 年 4 月 3 日）。

KWSP 关于第二户口的最新规定

外籍人士什么时候可以提款？

对外籍人士来说，最需要先分清楚的是年龄提款和离境提款。目前 KWSP 对非马来西亚公民提供多种提款途径，包括 55 岁提款、60 岁提款、离境提款，以及符合条件的其他部分或全额提款。

如果你已经接近 55 岁，可以先看 55 岁退休提款；如果 55 岁后仍继续工作，则要进一步了解 Akaun Emas 和 60 岁提款规则。2

如果你准备结束在马来西亚的工作并离开当地，则更值得先查看离境提款。对于外籍员工，这通常是离境前需要重点处理的一项。

55岁与60岁提款有什么不同？

项目55岁60岁
账户变化Akaun Persaraan、Akaun Sejahtera 和 Akaun Fleksibel合并至 Akaun 55Akaun 55 与 Akaun Emas 合并处理
可提款方式全额、部分提款或 i-Emas全额、部分提款或 i-Emas
55岁后继续工作新供款进入 Akaun Emas到 60 岁后可按规定提款

KWSP 目前规定，会员达到 55 岁后，原有三个账户的储蓄会合并至 Akaun 55，会员可以选择全额提款或 i-Emas 月度提款。如果 55 岁后继续工作，新供款会进入 Akaun Emas，并在达到 60 岁后才可按相关规则提款。非马来西亚公民同样适用相关55岁与60岁提款规定。

KWSP 55岁提款规定说明

离开马来西亚提款适合谁？

离境提款（Leaving the Country Withdrawal）主要适用于已经不再受雇、准备离开马来西亚的外籍员工和外劳，也包括放弃马来西亚国籍或永久居民身份、准备移居海外的人士。符合条件的会员可以申请提取全部 EPF 储蓄。1 不过，实际资格仍要根据个人身份和所提交的证明文件判断。

如果你是外籍员工，KWSP 建议在工作准证到期、雇佣关系终止或辞职日期前约两个月开始申请。证明离职或终止工作的文件，可以是马来西亚移民局出具的工作准证取消证明、雇主的辞职或终止合约信，或者所得税清税证明。

如果你属于外劳，通常需要提供马来西亚移民局出具的离境备忘录作为离境证明。5 一个很实际的提醒是，资料是否一致往往比想象中更重要。例如，护照号码与 EPF 记录不同，就可能需要提供旧护照或其他身份证明文件。申请前最好先把护照、EPF 记录和银行资料逐一核对。

自 2025 年 9 月 1 日起，离境备忘录（Check Out Memo）申请须通过 MyPASS@JIM Portal 或 FWCMS Portal 在线提交，移民局柜台不再受理人工申请。

离境提款资格的官方说明
image of insider

Cherry

小提示

外籍员工如果确定即将结束在马来西亚的工作，建议提前处理离境提款。KWSP 目前特别提醒非马来西亚员工尽早申请，并先确认护照资料与银行记录一致，同时确保本地银行账户在付款完成前保持有效。

申请前要准备什么？

真正容易卡住的，通常不是 “有没有资格”，而是文件有没有准备完整。申请前，建议先检查身份证明、护照、工作准证或离职证明、银行账户资料，以及 KWSP 当前要求的申请表格。

如果你还没有稳定的本地收款账户，或者准备在离境前关闭银行账户，可以先参考《马来西亚银行开户（2026）》。KWSP 的本地付款方式要求使用符合条件的 EPF 合作银行（panel bank）活跃账户。

文件、护照与银行账户要怎样核对？

先检查这几项：

  • 护照号码是否与 EPF 记录一致
  • 银行账户姓名和身份资料是否一致
  • 工作准证是否已经取消，或是否已经取得相应离职证明
  • 外劳是否已经取得离境备忘录（Check Out Memo）
  • 银行账户是否仍然有效，并属于 KWSP 接受的合作银行

如果护照号码与 EPF 记录不同，KWSP 可能要求提供登记 EPF 时使用的旧护照；如果个人资料不完整或不一致，也可能需要雇主或所属国家使馆提供身份确认文件。

KWSP 要求的文件证明

申请渠道、时间点与处理注意事项

不要把 “可以线上查看” 理解成 “整个提款流程都能在线完成”。i-Akaun 可以用来查看账户记录、下载结单和核对个人资料，但具体提款方式还是要看你申请的提款类型，部分情况可能需要通过自助服务终端（SST）、柜台或其他指定渠道办理。4

另外，申请时间也不要拖到离境前最后几天。不同提款类型的处理时间、付款方式和申请渠道可能有所不同，最好提前确认当前要求，并预留补交文件和额外验证的时间。

资金到账后，如何汇回母国？

很多人会把 KWSP 提款和国际汇款当成同一件事，但其实是两个步骤。比较简单的理解是：先完成 KWSP 提款并确认付款方式，再决定怎样把资金汇回海外。

如果你想比较本地银行电汇、汇款平台和不同入账方式，可以先阅读《马来西亚国际汇款指南》。真正需要比较的，不只是表面手续费，还包括汇率、到账方式、处理时间和身份验证要求。

先确认 KWSP 怎么付款，再安排汇款

你可以按这三步走：

  1. 如果在马来西亚收款，符合条件的活跃 KWSP 合作银行账户可以收到马币全额提款款项。如果银行入账失败，KWSP 可能改以银行本票支付。
  2. 如果使用海外付款方式，KWSP 官方目前列明，可以通过境外票汇（FDD）以文莱元或新加坡元付款；如果选择的货币不在这两个选项内，则会使用海外电汇（FTT）。
  3. 之后才比较跨境汇款方式。 如果款项已经进入你的马来西亚账户，再决定换成哪种货币、汇往哪个国家以及使用哪种汇款渠道。

如何安排从马来西亚汇款回国？

在 KWSP 完成提款并收到款项之后，可以考虑用 Wise 作为后续的资金管理和跨境汇款工具，而不是用来处理 EPF 提款本身。

如果款项已经汇入你的马来西亚银行账户，之后需要将资金汇往其他国家，可以再比较不同汇款方式的费用、汇率和到账安排，再决定是否使用 Wise。6, 7

了解更多

Wise 是金融机构，并非银行。具体能否使用、支持哪些货币，以及相关费用和验证要求，都可能因地区和转账路线而不同，建议以 Wise 马来西亚官网的最新信息为准。你可以先查看 Wise 的定价页支持国家及地区说明，再根据自己的汇款目的和收款国家选择合适的方式。

在马来西亚，Wise (Wise Payments Malaysia Sdn. Bhd.) 是由马来西亚国家银行 (Bank Negara Malaysia) 授权的汇款（Money-Changing）及汇款业务（Remittance）执照持有者，受《2011年金钱服务业务法》（Money Services Business Act 2011）监管。

#

财务管理

2026 Wise 马来西亚使用指南：如何跨境汇款与消费

阅读更多
Wise 官方网页
image of insider

Cherry

小提示

EPF 提款完成后，先确认资金已经安全到账，再考虑换汇和汇回海外。不要一开始就假设 KWSP 可以直接把款项汇到海外汇款平台；实际付款方式应以 KWSP 和银行的最新要求为准。

常见错误与避坑

很多外籍人士真正容易遇到的问题，是资料没有对上或者太晚开始准备。尤其是准备离开马来西亚的人，如果等到工作准证快到期才处理，遇到补文件或账户问题时，时间会比较被动。

比较常见的延误原因包括：

  • 护照资料不一致：护照号码与 EPF 或银行记录不同，需要先核对个人资料。
  • 银行账户无法收款：本地账户已经停用，或账户资料与申请资料不一致。
  • 离境文件未准备好：工作准证取消证明、离境备忘录等所需文件尚未取得。
  • 选错提款类别：不清楚自己应申请 55 岁提款、60 岁提款，还是离境提款。
  • 参考了旧规则：EPF 账户结构和提款政策会调整，过去适用的特别提款安排不一定仍然有效。
  • 申请时间太晚：临近离境才开始准备，补件、验证或付款安排都可能压缩时间。

特别是外籍员工，KWSP 目前建议在工作准证到期、雇佣关系终止或辞职日期前约两个月开始办理离境提款。3 与其等到最后阶段才处理，不如提前核对护照、EPF 记录、银行账户和离境文件，发现问题也还有时间补救。

本文仅供一般信息参考，不构成法律、税务、投资或财务建议。办理提款和汇款前，请以 KWSP、马来西亚移民局及相关官方页面最新资料为准。

FAQ

常见问题

EPF 是什么？

EPF 是马来西亚的雇员公积金制度，也就是用于退休储蓄的公积金计划。KWSP 是其马来文简称，由马来西亚雇员公积金局负责管理。

公积金怎样拿第二户口出来？

不能随时自由提取。是否可以提款，要看具体账户、提款用途以及当时适用的 KWSP 规则。由于账户结构近年已有调整，申请前最好直接查看 KWSP 最新的账户和提款条件。

55 岁公积金如何申请？

满 55 岁后，可以按照 KWSP 当前规定申请提款，包括全额或部分提款，以及符合条件的 i-Emas 月度提款。如果 55 岁后继续工作，新供款会进入 Akaun Emas，相关资金通常要到 60 岁后才能提取。

外劳公积金可以提现吗？

可以在符合条件的情况下申请，但具体要看你的身份、工作状态和所需离境证明。对于已经结束在马来西亚工作的外劳，离境提款通常是需要重点了解的提款途径。

新加坡公积金和马来西亚公积金有什么不同？

两者是完全不同的退休储蓄制度，分别受马来西亚和新加坡的法律及机构管理。马来西亚的 EPF/KWSP 规则不能直接套用到新加坡 CPF；如果你实际查询的是新加坡公积金，应以 CPF 官方规定为准。

资料来源

  1. KWSP：Leaving Country Withdrawal：用于核对离境提款的适用对象、申请文件、付款方式及本地银行账户要求。
  2. KWSP：Age 55 & 60 Withdrawal：用于核对 55 岁及 60 岁提款规则、Akaun 55、Akaun Emas、i-Emas 及相关申请渠道。
  3. KWSP：Employer Guide – Leaving the Country Withdrawal：用于核对非马来西亚员工提前办理离境提款、护照资料一致及银行账户保持有效等提醒。
  4. KWSP：i-Akaun：用于核对 i-Akaun 的官方名称及会员账户查询入口。
  5. 马来西亚移民局：Check Out Memo Applications Now Mandatory Online：用于核对 Check Out Memo 自 2025 年 9 月 1 日起改为线上申请的官方说明。
  6. Wise：Fees & Pricing：用于核对 Wise 马来西亚地区的费用查询入口，以及费用可能因功能、币种和转账方式而有所不同的说明。
  7. Wise Help Centre：Where can I use Wise?：用于核对 Wise 的服务覆盖范围、地区限制及产品可用性可能因所在地而异的说明。

资料检查日期：2026 年 8 月 18 日

Author

Cherry Lee

关于作者

李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

相关文章

马来西亚退休养老指南2026：签证、生活费、医疗与资金规划
退休规划
马来西亚退休养老指南2026：签证、生活费、医疗与资金规划
了解更多

编辑精选

2026 Wise 马来西亚使用指南：如何跨境汇款与消费

对于居住在马来西亚的华人而言，管理跨国资金往往伴随着高额的手续费和不透明的汇率。Wise 汇款（前身为 TransferWise）为这一难题提供了高效的解决方案。

了解更多

马来西亚支付宝（Alipay）全攻略2026：充值、实名认证与使用教学

马来西亚支付宝（Alipay）教学大全：实名认证是否必须护照？可以用 Maybank 充值吗？去中国旅游该用 TNG 还是支付宝？一次替你讲清支付宝充值与使用流程。

了解更多

马来西亚银行开户（2026）：外国人办理马来西亚银行账户申请指南

想在马来西亚银行开户？本文详解最新流程，涵盖 Maybank、Public Bank 及 Wise 等开户资料、条件、最低存款额及汇款回国攻略。

了解更多