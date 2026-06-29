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税务申报

马来西亚税怎么报？2026个人所得税指南

计划在马来西亚工作、创业或长期居住？了解当地个人所得税制度，是管理财务的重要一步。

特写镜头下，一个彩色编织布艺钱包里露出了多张马来西亚令吉（MYR）纸币，包括绿色的 50 令吉和紫色的 100 令吉，钱包旁摆放着一台办公用的电子计算器，常用于理财、税务计算或商务概念的配图。
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已更新 29-6-2026

无论你是刚搬到马来西亚的外籍人士，还是已经在当地工作多年的纳税人，每年报税时都可能遇到各种问题：我算不算税务居民？需要申报哪些收入？应该填写哪一种报税表格？又有哪些税务减免可以申请？

本指南将带你了解马来西亚个人所得税的基本规则，包括税务居民资格、最新税率、常见税务减免，以及如何通过 MyTax 系统完成线上报税。

内容目录

重点摘要

核心要点说明
谁需要报税？年就业收入（扣除 EPF 后）超过 RM37,333 的人士，一般需要向 LHDN 注册税务档案并履行报税义务
税务居民怎么判断？一般须在马来西亚停留超过 182 天或符合其他法定条件
主要税率区间税务居民适用累进税率，税率介于 0% 至 30%
主要报税表格Form BE（受薪人士）/ Form B（自雇人士）
Form BE 电子申报截止日期2026 年 5 月 15 日（2025 课税年度电子报税）
Form B 电子申报截止日期2026 年 7 月 15 日（2025 课税年度电子报税）
常见错误误判税务居民身份、漏报收入、未保留扣税及减免证明
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你属于哪种纳税人？

在马来西亚，个人纳税人主要分为两类：税务居民（Tax Resident）非税务居民（Non-Resident）。这个身份会影响适用税率及能否申请个人税务减免，因此报税前应先确认自己的身份。

对比项目税务居民非税务居民
税率分段累进税率（0%–30%）一般按统一固定税率（30%）
个人税务减免可申请符合资格的减免一般不可申请
适用收入马来西亚来源收入马来西亚来源收入

如何判断税务居民？

一般来说，在同一课税年度内于马来西亚停留超过 182 天的人士，会被视为税务居民1。不过，税务居民身份并非只看单一年度的停留天数，在某些情况下，前后年度的连续居留时间也可能纳入考虑

如果被认定为非税务居民，马来西亚来源收入通常会按 30% 固定税率课税，且一般无法享有个人税务减免1，3。因此，在报税前先确认自己的税务身份，有助于了解适用税率及可申报的税务优惠。

如果你计划长期在马来西亚居住，例如通过 MM2H 等长期签证计划来马定居，可先参考我们的《MM2H 马来西亚第二家园签证指南（2026）》，了解申请条件及居留要求。

马来西亚个人所得税率怎么算？

马来西亚采用累进税率制度，应税收入越高，适用的边际税率越高，但低收入段的税率不受影响。

以下是 2025 课税年度（2026 年申报期）的现行税率5

应税收入（RM）税率
0 – 5,0000%
5,001 – 20,0001%
20,001 – 35,0003%
35,001 – 50,0006%
50,001 – 70,00011%
70,001 – 100,00019%
100,001 – 400,00025%
400,001 – 600,00026%
600,001 – 2,000,00028%
超过 2,000,00030%
⚠️ 注意：这里所说的 “应税收入”（Chargeable Income），并不是你的总收入，而是在扣除符合资格的减免及扣税项目后的金额。因此，在计算税额前，记得先确认自己可申请哪些税务减免。

哪些收入通常需要要申报？

以下收入一般属于马来西亚应税收入范围6

  • 薪资与奖金：包括基本薪资、年终奖金及绩效奖金
  • 津贴与部分员工福利：例如住房津贴、交通津贴等，部分项目可能需要纳税
  • 租金收入：出租马来西亚物业所得的净租金收入
  • 兼职、佣金或自由职业收入：只要属于应税收入，一般都应纳入申报。

不同类型的收入可能适用不同的税务处理方式，建议以 LHDN 最新指引为准。

一个常被忽略的点是：若你年中换工作，两家雇主的收入需合并计算并申报。

海外收入是否需要申报？

马来西亚目前实行区域性税制，符合条件的海外来源收入可享有税务豁免6。不过，具体适用条件以 LHDN 最新规定为准，建议如有疑问咨询专业税务顾问，避免误判。

哪些情况最容易漏报？

有些收入并非故意隐瞒，而是在报税时被忽略。例如：

  • ⚠️ 年中换工作后，只申报其中一名雇主的收入（两份 EA Form 都需使用）
  • ⚠️ 奖金或花红跨年度发放，误判所属课税年度
  • ⚠️ 兼职或佣金收入未纳入计算
  • ⚠️ 出租马来西亚物业所得的租金收入漏报
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【图解】怎么用马来西亚 MyTax 报税？

目前，个人所得税一般通过 LHDN 的 MyTax 平台在线申报。准备好 EA Form、收入记录及相关减免证明后，即可开始填写报税表。

MyTax 报税基本流程：

  1. 登录 MyTax：进入 mytax.hasil.gov.my ，使用身份证号码（NRIC）或护照号码及密码登录。首次使用者需先完成账户注册。
马来西亚官方报税系统 MyTax 的登录首页。背景为吉隆坡双峰塔城市景观，右上角带有输入身份证件类型与号码的登录提交表单，中间包含 TIN 码查询、线上登记（e-Daftar）、线上缴税（ByrHASiL）等核心功能入口。
  1. 进入 e-Filing：在系统中选择 “e-Filing”，并选取对应的课税年度。
MyTax 用户的个人税务主页仪表盘。页面直观展示了用户的报税角色（个人）、近年（2024、2025年）的报税表格提交状态、历史缴税状态圆饼图、多付税款退税金额（Refund Amount），以及最下方的退税、分类账目等功能图标。
  1. 选择报税表格：一般受薪人士使用 Form e-BE；如有商业收入，则通常使用 Form e-B
进入 MyTax 系统后的报税表格（e-Form）选择页面。显示有针对本地居民个人的报税表分类，包括无商业收入的 e-BE、有商业收入的 e-B、以及特定专业人士的 e-BT，右侧带有选择课税年份（Year of Assessment）的下拉菜单。
  1. 填写收入资料：按 EA Form 填入薪资收入，并申报其他收入来源。
e-BE 报税表中的“法定收入与总收入”（Statutory Income and Total Income）填写界面。包含受雇法定收入、房屋租金收入、利息股息等项目的填报输入框，用于计算个人当年的总收入。
  1. 申报税务减免：根据实际情况填写符合资格的减免项目，并确认申报金额没有超过规定上限。
e-BE 报税表中的“扣税与减免”（Relief）填报界面。列出了个人及赡养亲属基础减免、父母医疗/奉养费、个人教育费、大病医疗费、以及购买电脑手机的生活消费（Lifestyle）等各项可扣税额度和限制提示。
  1. 检查并提交：提交前再次核对资料，完成申报后保存电子回执，以备日后查阅。

报税前要先准备什么？

开始报税前，建议先整理好以下文件：

  • EA Form（雇主一般会在次年 2 月底前发出）7
  • ✅ 全年薪资单及奖金记录
  • ✅ 各项减免收据（保险、医疗、教育、EPF 供款记录等）
  • ✅ 银行账户资料（如符合条件，可用于接收退税）
  • ✅ 身份证 / 护照资料

收据及相关证明文件通常无须在报税时上传，但仍应妥善保存。若日后收到 LHDN 的审核通知，你可能需要提供原件或电子副本作为证明。

完成申报后，建议保存电子回执及相关文件，并按课税年度整理归档。根据 LHDN 要求，这些记录一般应保留至少 7 年1，6

可以用哪些减免？

申报税务减免（Tax Relief）可降低应税收入，合法减少应缴税额。以下为 2025 课税年度（2026 年申报期）部分常见减免项目：

减免类型最高减免额（RM）
个人减免9,000
EPF + 人寿保险7,000
教育及医疗保险4,000
医疗开支（本人、配偶及子女）10,000
生活方式（书籍、电脑、手机、宽带等）2,500
18 岁以下子女2,000
SOCSO 缴款350
首套房贷款利息7,000*
*适用于符合资格的首套房，并须符合 LHDN 规定的条件。

以上为 2025 课税年度（YA 2025）常见减免项目及上限。税务减免范围及金额可能随着每年财政预算案及税务规定调整，实际申报时应以 LHDN 最新公布资料为准。

FAQ

马来西亚个人所得税常见问题

外国人在马来西亚要交多少个人所得税？

这取决于你的税务身份。一般来说，在马来西亚停留超过 182 天的人士会被视为税务居民，适用 0% 至 30% 的累进税率，并可申请符合资格的税务减免1，5。非税务居民则通常按 30% 固定税率课税3

马来西亚报税截止日期是什么时候？

2025 课税年度（即 2026 年申报期），Form BE 的电子申报截止日期为 2026 年 5 月 15 日；如需提交 Form B（适用于有商业收入人士），电子申报截止日期一般 2026 年 7 月 15 日4，9。实际截至日期可能因 LHDN 每年的安排而有所调整，报税前建议查阅最新官方公告。

哪些税务减免最常见？

常见的税务减免项目包括：个人减免（RM9,000）、EPF 及人寿保险（最高 RM7,000）、医疗开支（最高 RM10,000）、教育及医疗保险（最高 RM4,000）、生活方式减免（最高 RM2,500）。申报时请保留相关收据及证明文件，以备 LHDN 日后查核。

如果你刚到马来西亚工作或定居，除了了解个人所得税规定外，也建议提前规划在马来西亚银行开户、跨境汇款及长期居留安排。

进一步阅读我们的《马来西亚银行开户指南（2026）》及《马来西亚国际汇款指南（2026）》，比较不同汇款方式的费用及到账时间，可助你以更高效、便捷的方式管理资金。

资料来源

资料检查日期：2026年06月19日

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  6. Kwsp Malaysia: Tax Relief for EPF Members: What You Need to Know
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Author

Yu Huan Chen

关于作者

陈语欢是一位马来西亚撰稿与翻译员。她拥有 5 年经验，擅长策划与撰写多元类型的内容。除了文案，她也热衷于诗篇创作，作品包括《Unmasked: A Collection of Short Stories and Poems》中的〈Portrait of the Dead〉，以及《Malaysian Millennial Voices》中的〈Last Breath〉。

在金融、SaaS 等行业领域中穿梭多年，她致力为各种企业在多平台打造一致的品牌形象，不论是文章、产品文案，或是网站以及社交媒体文案，都坚持以真实、可靠的信息写作。

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