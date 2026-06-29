马来西亚税怎么报？2026个人所得税指南

重点摘要 核心要点 说明 谁需要报税？ 年就业收入（扣除 EPF 后）超过 RM37,333 的人士，一般需要向 LHDN 注册税务档案并履行报税义务 税务居民怎么判断？ 一般须在马来西亚停留超过 182 天或符合其他法定条件 主要税率区间 税务居民适用累进税率，税率介于 0% 至 30% 主要报税表格 Form BE（受薪人士）/ Form B（自雇人士） Form BE 电子申报截止日期 2026 年 5 月 15 日（2025 课税年度电子报税） Form B 电子申报截止日期 2026 年 7 月 15 日（2025 课税年度电子报税） 常见错误 误判税务居民身份、漏报收入、未保留扣税及减免证明 银行服务 马来西亚银行开户（2026）：外国人办理马来西亚银行账户申请指南 阅读更多

你属于哪种纳税人？ 在马来西亚，个人纳税人主要分为两类：税务居民（Tax Resident） 和 非税务居民（Non-Resident）。这个身份会影响适用税率及能否申请个人税务减免，因此报税前应先确认自己的身份。 对比项目 税务居民 非税务居民 税率 分段累进税率（0%–30%） 一般按统一固定税率（30%） 个人税务减免 可申请符合资格的减免 一般不可申请 适用收入 马来西亚来源收入 马来西亚来源收入 如何判断税务居民？ 一般来说，在同一课税年度内于马来西亚停留超过 182 天的人士，会被视为税务居民1。不过，税务居民身份并非只看单一年度的停留天数，在某些情况下，前后年度的连续居留时间也可能纳入考虑。 如果被认定为非税务居民，马来西亚来源收入通常会按 30% 固定税率课税，且一般无法享有个人税务减免1，3。因此，在报税前先确认自己的税务身份，有助于了解适用税率及可申报的税务优惠。 如果你计划长期在马来西亚居住，例如通过 MM2H 等长期签证计划来马定居，可先参考我们的《MM2H 马来西亚第二家园签证指南（2026）》，了解申请条件及居留要求。

马来西亚个人所得税率怎么算？ 马来西亚采用累进税率制度，应税收入越高，适用的边际税率越高，但低收入段的税率不受影响。 以下是 2025 课税年度（2026 年申报期）的现行税率5： 应税收入（RM） 税率 0 – 5,000 0% 5,001 – 20,000 1% 20,001 – 35,000 3% 35,001 – 50,000 6% 50,001 – 70,000 11% 70,001 – 100,000 19% 100,001 – 400,000 25% 400,001 – 600,000 26% 600,001 – 2,000,000 28% 超过 2,000,000 30% ⚠️ 注意：这里所说的 “应税收入”（Chargeable Income），并不是你的总收入，而是在扣除符合资格的减免及扣税项目后的金额。因此，在计算税额前，记得先确认自己可申请哪些税务减免。 哪些收入通常需要要申报？ 以下收入一般属于马来西亚应税收入范围6： 薪资与奖金 ：包括基本薪资、年终奖金及绩效奖金

：包括基本薪资、年终奖金及绩效奖金 津贴与部分员工福利 ：例如住房津贴、交通津贴等，部分项目可能需要纳税

：例如住房津贴、交通津贴等，部分项目可能需要纳税 租金收入 ：出租马来西亚物业所得的净租金收入

：出租马来西亚物业所得的净租金收入 兼职、佣金或自由职业收入：只要属于应税收入，一般都应纳入申报。 不同类型的收入可能适用不同的税务处理方式，建议以 LHDN 最新指引为准。 一个常被忽略的点是：若你年中换工作，两家雇主的收入需合并计算并申报。 海外收入是否需要申报？ 马来西亚目前实行区域性税制，符合条件的海外来源收入可享有税务豁免6。不过，具体适用条件以 LHDN 最新规定为准，建议如有疑问咨询专业税务顾问，避免误判。 哪些情况最容易漏报？ 有些收入并非故意隐瞒，而是在报税时被忽略。例如： ⚠️ 年中换工作后，只申报其中一名雇主的收入（两份 EA Form 都需使用）

⚠️ 奖金或花红跨年度发放，误判所属课税年度

⚠️ 兼职或佣金收入未纳入计算

⚠️ 出租马来西亚物业所得的租金收入漏报 财务管理 马来西亚国际汇款指南：手续费对比、Touch ‘n Go 直汇与靠谱平台推荐 (2026 最新版) 阅读更多

【图解】怎么用马来西亚 MyTax 报税？ 目前，个人所得税一般通过 LHDN 的 MyTax 平台在线申报。准备好 EA Form、收入记录及相关减免证明后，即可开始填写报税表。 MyTax 报税基本流程： 登录 MyTax：进入 mytax.hasil.gov.my ，使用身份证号码（NRIC）或护照号码及密码登录。首次使用者需先完成账户注册。 进入 e-Filing：在系统中选择 “e-Filing”，并选取对应的课税年度。 选择报税表格：一般受薪人士使用 Form e-BE；如有商业收入，则通常使用 Form e-B。 填写收入资料：按 EA Form 填入薪资收入，并申报其他收入来源。 申报税务减免：根据实际情况填写符合资格的减免项目，并确认申报金额没有超过规定上限。 检查并提交：提交前再次核对资料，完成申报后保存电子回执，以备日后查阅。 报税前要先准备什么？ 开始报税前，建议先整理好以下文件： ✅ EA Form （雇主一般会在次年 2 月底前发出） 7

（雇主一般会在次年 2 月底前发出） ✅ 全年薪资单及奖金记录

✅ 各项减免收据（保险、医疗、教育、EPF 供款记录等）

✅ 银行账户资料（如符合条件，可用于接收退税）

✅ 身份证 / 护照资料 收据及相关证明文件通常无须在报税时上传，但仍应妥善保存。若日后收到 LHDN 的审核通知，你可能需要提供原件或电子副本作为证明。 完成申报后，建议保存电子回执及相关文件，并按课税年度整理归档。根据 LHDN 要求，这些记录一般应保留至少 7 年1，6。