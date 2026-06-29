马来西亚税怎么报？2026个人所得税指南

无论你是刚搬到马来西亚的外籍人士，还是已经在当地工作多年的纳税人，每年报税时都可能遇到各种问题：我算不算税务居民？需要申报哪些收入？应该填写哪一种报税表格？又有哪些税务减免可以申请？
本指南将带你了解马来西亚个人所得税的基本规则，包括税务居民资格、最新税率、常见税务减免，以及如何通过 MyTax 系统完成线上报税。
重点摘要
|核心要点
|说明
|谁需要报税？
|年就业收入（扣除 EPF 后）超过 RM37,333 的人士，一般需要向 LHDN 注册税务档案并履行报税义务
|税务居民怎么判断？
|一般须在马来西亚停留超过 182 天或符合其他法定条件
|主要税率区间
|税务居民适用累进税率，税率介于 0% 至 30%
|主要报税表格
|Form BE（受薪人士）/ Form B（自雇人士）
|Form BE 电子申报截止日期
|2026 年 5 月 15 日（2025 课税年度电子报税）
|Form B 电子申报截止日期
|2026 年 7 月 15 日（2025 课税年度电子报税）
|常见错误
|误判税务居民身份、漏报收入、未保留扣税及减免证明
你属于哪种纳税人？
在马来西亚，个人纳税人主要分为两类：税务居民（Tax Resident） 和 非税务居民（Non-Resident）。这个身份会影响适用税率及能否申请个人税务减免，因此报税前应先确认自己的身份。
|对比项目
|税务居民
|非税务居民
|税率
|分段累进税率（0%–30%）
|一般按统一固定税率（30%）
|个人税务减免
|可申请符合资格的减免
|一般不可申请
|适用收入
|马来西亚来源收入
|马来西亚来源收入
如何判断税务居民？
一般来说，在同一课税年度内于马来西亚停留超过 182 天的人士，会被视为税务居民1。不过，税务居民身份并非只看单一年度的停留天数，在某些情况下，前后年度的连续居留时间也可能纳入考虑。
如果被认定为非税务居民，马来西亚来源收入通常会按 30% 固定税率课税，且一般无法享有个人税务减免1，3。因此，在报税前先确认自己的税务身份，有助于了解适用税率及可申报的税务优惠。
如果你计划长期在马来西亚居住，例如通过 MM2H 等长期签证计划来马定居，可先参考我们的《MM2H 马来西亚第二家园签证指南（2026）》，了解申请条件及居留要求。
马来西亚个人所得税率怎么算？
马来西亚采用累进税率制度，应税收入越高，适用的边际税率越高，但低收入段的税率不受影响。
以下是 2025 课税年度（2026 年申报期）的现行税率5：
|应税收入（RM）
|税率
|0 – 5,000
|0%
|5,001 – 20,000
|1%
|20,001 – 35,000
|3%
|35,001 – 50,000
|6%
|50,001 – 70,000
|11%
|70,001 – 100,000
|19%
|100,001 – 400,000
|25%
|400,001 – 600,000
|26%
|600,001 – 2,000,000
|28%
|超过 2,000,000
|30%
哪些收入通常需要要申报？
以下收入一般属于马来西亚应税收入范围6：
- 薪资与奖金：包括基本薪资、年终奖金及绩效奖金
- 津贴与部分员工福利：例如住房津贴、交通津贴等，部分项目可能需要纳税
- 租金收入：出租马来西亚物业所得的净租金收入
- 兼职、佣金或自由职业收入：只要属于应税收入，一般都应纳入申报。
不同类型的收入可能适用不同的税务处理方式，建议以 LHDN 最新指引为准。
一个常被忽略的点是：若你年中换工作，两家雇主的收入需合并计算并申报。
海外收入是否需要申报？
马来西亚目前实行区域性税制，符合条件的海外来源收入可享有税务豁免6。不过，具体适用条件以 LHDN 最新规定为准，建议如有疑问咨询专业税务顾问，避免误判。
哪些情况最容易漏报？
有些收入并非故意隐瞒，而是在报税时被忽略。例如：
- ⚠️ 年中换工作后，只申报其中一名雇主的收入（两份 EA Form 都需使用）
- ⚠️ 奖金或花红跨年度发放，误判所属课税年度
- ⚠️ 兼职或佣金收入未纳入计算
- ⚠️ 出租马来西亚物业所得的租金收入漏报
【图解】怎么用马来西亚 MyTax 报税？
目前，个人所得税一般通过 LHDN 的 MyTax 平台在线申报。准备好 EA Form、收入记录及相关减免证明后，即可开始填写报税表。
MyTax 报税基本流程：
- 登录 MyTax：进入 mytax.hasil.gov.my ，使用身份证号码（NRIC）或护照号码及密码登录。首次使用者需先完成账户注册。
- 进入 e-Filing：在系统中选择 “e-Filing”，并选取对应的课税年度。
- 选择报税表格：一般受薪人士使用 Form e-BE；如有商业收入，则通常使用 Form e-B。
- 填写收入资料：按 EA Form 填入薪资收入，并申报其他收入来源。
- 申报税务减免：根据实际情况填写符合资格的减免项目，并确认申报金额没有超过规定上限。
- 检查并提交：提交前再次核对资料，完成申报后保存电子回执，以备日后查阅。
报税前要先准备什么？
开始报税前，建议先整理好以下文件：
- ✅ EA Form（雇主一般会在次年 2 月底前发出）7
- ✅ 全年薪资单及奖金记录
- ✅ 各项减免收据（保险、医疗、教育、EPF 供款记录等）
- ✅ 银行账户资料（如符合条件，可用于接收退税）
- ✅ 身份证 / 护照资料
收据及相关证明文件通常无须在报税时上传，但仍应妥善保存。若日后收到 LHDN 的审核通知，你可能需要提供原件或电子副本作为证明。
完成申报后，建议保存电子回执及相关文件，并按课税年度整理归档。根据 LHDN 要求，这些记录一般应保留至少 7 年1，6。
可以用哪些减免？
申报税务减免（Tax Relief）可降低应税收入，合法减少应缴税额。以下为 2025 课税年度（2026 年申报期）部分常见减免项目：
|减免类型
|最高减免额（RM）
|个人减免
|9,000
|EPF + 人寿保险
|7,000
|教育及医疗保险
|4,000
|医疗开支（本人、配偶及子女）
|10,000
|生活方式（书籍、电脑、手机、宽带等）
|2,500
|18 岁以下子女
|2,000
|SOCSO 缴款
|350
|首套房贷款利息
|7,000*
以上为 2025 课税年度（YA 2025）常见减免项目及上限。税务减免范围及金额可能随着每年财政预算案及税务规定调整，实际申报时应以 LHDN 最新公布资料为准。
FAQ
马来西亚个人所得税常见问题
外国人在马来西亚要交多少个人所得税？
这取决于你的税务身份。一般来说，在马来西亚停留超过 182 天的人士会被视为税务居民，适用 0% 至 30% 的累进税率，并可申请符合资格的税务减免1，5。非税务居民则通常按 30% 固定税率课税3。
马来西亚报税截止日期是什么时候？
2025 课税年度（即 2026 年申报期），Form BE 的电子申报截止日期为 2026 年 5 月 15 日；如需提交 Form B（适用于有商业收入人士），电子申报截止日期一般 2026 年 7 月 15 日4，9。实际截至日期可能因 LHDN 每年的安排而有所调整，报税前建议查阅最新官方公告。
哪些税务减免最常见？
常见的税务减免项目包括：个人减免（RM9,000）、EPF 及人寿保险（最高 RM7,000）、医疗开支（最高 RM10,000）、教育及医疗保险（最高 RM4,000）、生活方式减免（最高 RM2,500）。申报时请保留相关收据及证明文件，以备 LHDN 日后查核。
如果你刚到马来西亚工作或定居，除了了解个人所得税规定外，也建议提前规划在马来西亚银行开户、跨境汇款及长期居留安排。
进一步阅读我们的《马来西亚银行开户指南（2026）》及《马来西亚国际汇款指南（2026）》，比较不同汇款方式的费用及到账时间，可助你以更高效、便捷的方式管理资金。
资料来源
资料检查日期：2026年06月19日
- Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia: Tax Treatment Residents & Non-Residents
- Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia: When is Taxable?
- Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia: Who is Taxable?
- Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia: 15 Mei 2026: Tarikh Akhir Pengemukaan E-filing Individu
- Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia: Kadar Cukai
- Kwsp Malaysia: Tax Relief for EPF Members: What You Need to Know
- Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia: Responsibility of Employer
- Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia: ITRF Deadlines